Las mejores skins para la Glock en CS2 2026

Las mejores carcasas para Glock CS2 Los skins para pistolas no solo cambian el aspecto de estas: desde los mejores skins económicos para Glock CS2 desde las piezas de colección hasta las rarezas, le dan al servidor una idea de tu estilo. El Glock 18 es el arma de mano predeterminada del bando T en Counter-Strike 2. Aparece en todas las rondas de pistolas y en gran parte de las rondas «eco», lo que la convierte en una de las armas más vistas del juego. Un skin de Glock que destaca CS2 merece la pena la inversión precisamente por esa visibilidad.

The CS2 El mercado de carcasas cubre todos los rangos de precios, con las mejores carcasas económicas para Glock CS2 desde artículos por menos de 5 dólares hasta piezas de coleccionista que superan los 2.000 dólares. Los niveles de rareza, el estado exterior y el valor de flotación influyen en el precio: las copias «nuevas de fábrica» de un mismo aspecto pueden costar varias veces más que las «marcadas por la batalla». Los aspectos se pueden conseguir abriendo cajas con una llave, comprándolos en el Mercado de Steam o adquiriéndolos a través de plataformas de terceros como Eneba.

Nuestra selección de las mejores carcasas para Glock en CS2

Tras analizar las opiniones de la comunidad, los datos de mercado y el diseño visual, aquí están las 10 mejores skins para Glock CS2 selecciones clasificadas.

Esta selección abarca todos los rincones de las mejores carcasas para Glock CS2 mercado: desde piezas de coleccionista ultrararas sin estuche hasta las mejores carcasas baratas para Glock CS2 opciones por menos de 2 $. En este caso, es importante comprender las probabilidades de rareza de los cofres: las probabilidades de obtención influyen directamente en la oferta, y la oferta determina el precio.

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Casos, rarezas y probabilidades

Todos los casos enCounter-Strike 2 sigue una tabla de probabilidades fija. Entender estas probabilidades explica por qué las mejores skins de Glock CS2Las selecciones tienen el precio que tienen: cuanto más exclusivo es el nivel, más escasa es la oferta y más alto es el precio de mercado.

Raridades de la piel Probabilidades de caída (%) Especificaciones militares ( Azul ) 79,92 % Restrito ( Morado ) 15,98 % Clasificados ( Rosa ) 3,2 % Secreto ( Red ) 0,64 % Objeto especial poco común ( Oro ) 0,26 %

Estos promedios se han calculado a partir de decenas de miles de aperturas de cajas registradas por la comunidad y representan resultados esperados a largo plazo, no garantías individuales. Las skins secretas tienen una probabilidad de aparición de aproximadamente el 0,03 %, por lo que las mejores skins de Glock de ese nivel siguen siendo caras. Las skins clasificadas, con una probabilidad de aproximadamente el 0,13 %, son más accesibles, lo que explica por qué las mejores skins baratas de Glock CS2 y las mejores carcasas para Glock a buen precio CS2 entradas, como la Modaand Shinobu, se sitúan muy por debajo de los 30 dólares.

Las mejores carcasas para Glock en CS2

Las mejores carcasas para Glock CS2 Estas ofertas se han ganado esa distinción gracias a su identidad visual, la demanda de la comunidad y su valor de mercado duradero. La rareza, el diseño, el valor de liquidez y el estado exterior influyen en el precio: los ejemplares «Factory New» pueden venderse por un valor varias veces superior al de los «Field-Tested», y los patrones de base en skins como el «Fade» elevan aún más los precios. Cada selección aquí se ha ganado su lugar entre las mejores skins de Glock. CS2.

Rango de precios:2.035,53 $ – 2.114,96 $ / ~1.872,69 € – 1.945,76 € / ~1.608,07 £ – 1.670,82 £

Rareza:Acceso restringido

Origen del caso:No se puede obtener abriendo ningún recipiente

Clave correspondiente: N/A

The Glock-18 | Fade tambiénel definitivoEl mejor diseño para la Glock CS2 lo que el dinero puede comprar. Esta skin de acceso restringido no se puede conseguir en ninguna caja: todas las copias proceden de botines de eventos anteriores, lo que limita su disponibilidad de forma permanente; por eso se intercambia entre €2,035 y€2,115 a pesar de que su rareza es inferior a la de «Covert».

Por qué lo elegimos The Glock-18 | Fade encabeza miCS2 lista porque ninguna otra skin de Glock combina un suministro limitado de forma permanente, un prestigio de décadas en la comunidad y una gran variedad de diseños. Es la opción más prestigiosa entre las mejores skins de Glock CS2 que los jugadores pueden tener.

El diseño es continuo degradado de morado a rosa y a dorado en toda la corredera y el armazón, con un diseño limpio y atemporal. El patrón de las motas también es importante: las motas con degradado completo y máxima cobertura amarilla en la boca del cañón alcanzan un precio superior al estándar del mercado, lo que las convierte en una de las opciones con más matices entre las mejores carcasas para Glock CS2 para coleccionistas. Si quieres el diseño más prestigioso para tu Glock CS2 disponible, el Fade es la primera elección de 2026.

★ LA MEJOR CARCASA PARA GLOCK Glock-18 | Fade Compra en SkinBaron

Rango de precios:88,02 $ – 249,53 $ / ~80,98 € – 229,57 € / ~69,54 £ – 197,13 £

Rareza:Acceso restringido

Origen del caso:No se puede obtener abriendo ningún recipiente

Clave correspondiente: N/A

The Glock-18 | Franklin tambiénuno de los más reconocibles culturalmente Carcasas para Glock CS2 ha producido. Envuelto en Diseño del billete estadounidense de cien dólares – El retrato de Benjamin Franklin en la empuñadura – esta carcasa Restricted comparte el mismo estatus de «sin carcasa» que la Fade, lo que significa que la oferta está limitada de forma permanente.

Los precios van desde unos 88 dólares Desgastado hasta unos 250 dólaresNuevo de fábrica, con ejemplares probados en el terreno que ofrecen la mejor relación calidad-precio. El concepto, inspirado en el dinero, presenta un toque de FPS que ha resistido bien el paso del tiempo a lo largo de Counter-Strike generaciones. Para los jugadores que buscan los mejores diseños para la Glock CS2 ofrece, con un presupuesto de gama media, el Franklin es una de las mejores carcasas económicas para Glock CS2 tiene para ofrecer, lo que le confiere un auténtico valor de coleccionista.

★ LA EMBLEMÁTICA GLOCK ENVOLVIDA EN BILLETES Glock-18 | Franklin Compra en SkinBaron

Rango de precios:33,49 $ – 371,81 $ / ~30,81 € – 342,07 € / ~26,46 £ – 293,73 £

Rareza:Secreto

Origen del caso:Caso «Operación Colmillo Roto»

Clave correspondiente: Clave del caso «Operación Colmillo Roto»

The Glock-18 | Neo-Noir es el la Glock de mayor rareza de esta lista. Un diseño de Covert de 2020 Caso «Operación Colmillo Roto», cuenta con un estética de cómic con luces de neón – una figura estilizada de mujer fatal frente a un paisaje urbano sombrío en rosa y morado vivos. Su tasa de aparición de Covert, de alrededor del 0,03 %, mantiene la oferta escasa, mientras que la enorme diferencia de precios (€33 Marcado por la batalla €371(Nueva de fábrica) la convierte en una de las mejores carcasas para Glock CS2 que se adapta a compradores con presupuestos muy diferentes, desde las mejores carcasas baratas para Glock CS2 ofertas a la versión premium al mismo tiempo.

Los detalles de los diseños se aprecian con mayor nitidez en los ejemplares con «Desgaste mínimo» o superior, pero incluso un ejemplar con «Desgaste considerable» transmite el impacto visual esencial. Para los diseños de Glock del nivel «Covert» CS2 con auténtico valor artístico, el Neo-noir sin duda destaca por encima del resto.

★ LA CARCASA MÁS ELEGANTE PARA GLOCK Glock-18 | Neo-Noir Compra en SkinBaron

Rango de precios:30,57 $ – 189,64 $ / ~28,12 € – 174,47 € / ~24,15 £ – 149,82 £

Rareza:Secreto

Origen del caso:Galería de casos

Clave correspondiente: Clave de la galería

Lanzado en 2024 a través de Galería de casos, elGlock-18 | Gold Toof es elLo último de CovertCarátula de GlockCS2 en el juego y ouno de los diseños más atrevidos entre todas las mejores carcasas para Glock CS2 publicado. El concepto de arte urbano al estilo del graffiti – con un motivo de diente de oro como elemento central – da lugar a ilustraciones de gran contraste que llaman la atención de inmediato en la vista en primera persona. Con una probabilidad de aparición en modo encubierto de aproximadamente el 0,03 %, la oferta sigue siendo escasa, lo que sustenta un rango de precios de 30 $ esto ~€190.

Las réplicas probadas en el campo, a un precio más bajo, siguen siendo fáciles de leer y constituyen una excelente opción para los jugadores que buscan las mejores carcasas para Glock a un precio asequible CS2 opción. La acogida por parte de la comunidad desde su lanzamiento ha sido muy positiva. Para más información sobre el CS2 economía, consulta nuestra guía sobre la los mejores casos para abrir CS2.

★ LA GLOCK FLEX MÁS ATRACTIVA Glock-18 | Gold Toof Compra en SkinBaron

Rango de precios:89,00 $ – 196,90 $ / ~81,88 € – 181,15 € / ~70,31 £ – 155,55 £

Rareza:Secreto

Origen del caso:No se puede obtener abriendo ningún recipiente

Clave correspondiente: N/A

The Glock-18 | Gama Doppler combina las dos características que más valoran los coleccionistas: Una rareza oculta yEstado heredado sin mayúsculas. Al igual que elFade and Franklin, no salen al mercado ejemplares nuevos: todas las carcasas disponibles proceden de lanzamientos anteriores. El acabado utiliza un patrón Doppler que cambia de verde a negro con unbrillo metálico que cambia sutilmente según la iluminación. La distribución de fases influye en los precios dentro de la €89–€197 gama, en la que las fases más llamativas alcanzan precios más elevados.

Para los compradores que quieran una carcasa Covert Glock CS2 con exclusividad sin distinción de mayúsculas y minúsculas a una fracción del Fade«el precio de, el Gama Doppler es la opción más atractiva de entre todas las mejores skins para Glock CS2 en este nivel. No se encuentra entre los mejores aspectos económicos para la Glock CS2 conversación, pero ofrece algo mejor: una gran exclusividad, fases Doppler de primera calidad y un valor de personalización innegable.

Los coleccionistas más exigentes suelen combinar estos diseños poco comunes con guantes de primera categoría en CS2 para completar un look armonioso y elegante.

★ LA GLOCK DE LA GAMA PREMIUM Glock-18 | Gama Doppler Compra en SkinBaron

Rango de precios:3,62 $ – 23,13 $ / ~3,33 € – 21,28 € / ~2,86 £ – 18,27 £

Rareza:Clasificado

Origen del caso:Caso de fractura

Clave correspondiente: Clave del caso de fractura

The Glock-18 | Voguees miLa mejor recomendación entre las fundas más económicas para Glock CS2Los jugadores pueden adquirirlo en calidad «Classified». Disponible en la Caso de fractura, cuenta conmotivos geométricos sencillos with tonos cálidos que parecen mucho más caras de lo que indica su precio. Encontrar un nivel de detalle tan alto a un precio tan bajo es un verdadero hallazgo para los coleccionistas. Muchos jugadores que aprecian estas mejoras visuales también buscan skins baratas para el AWP para que su arma principal tenga un aspecto tan impecable como su arma secundaria.

«Factory New» se encuentra en €23.13, «Marcado por la batalla» en 3,62 $; Ejemplares probados en la práctica en €7–€10 ofrecen el la mejor relación calidad-precio en cuanto a calidad visual de cualquiera de las carcasas de Glock CS2 de esta lista. El diseño es elegante y discreto: un clásico entre las mejores carcasas económicas para Glock CS2 es una de las mejores opciones, y se mantiene a la altura tras cientos de horas de juego. Tanto para los jugadores con un presupuesto ajustado como para los coleccionistas noveles, es la primera recomendación que hago en cuanto a las mejores skins baratas para Glock CS2 tiene – y si sigues el panorama competitivo, nuestro Counter-Strike esportsEsta sección te mantiene al día sobre lo que utilizan los profesionales.

★ LA MEJOR CARCASA ECONÓMICA PARA GLOCK Glock-18 | Vogue Compra en SkinBaron

Rango de precios:5,03 $ – 60,60 $ / ~4,63 € – 55,75 € / ~3,97 £ – 47,87 £

Rareza:Clasificado

Origen del caso:Caso de fiebre

Clave correspondiente: Clave de casos de fiebre

The Glock-18 | Shinobu tambiénuna de las novedades más llamativas a las mejores carcasas para Glock CS2 plantilla de los últimos tiempos. De la Caso de fiebre Con una rareza «Clasificada» (tasa de aparición de aproximadamente el 0,13 %), cuenta con Ilustración detallada de una katana inspirada en el anime que se ha ganado un gran número de seguidores entre los jugadores que utilizan equipamientos centrados en los personajes.

El precio oscila entre 5 $ Marcado por la batalla a €60 Ejemplares nuevos de fábrica – con un desgaste mínimo en 30 $–€45 ofrecen el mejor equilibrio entre nitidez de los detalles y precio. Las carcasas para Glock más económicas CS2 rango de precios, el Shinobu es una de las mejores opciones para conseguir ilustraciones de calidad profesional sin arruinarte; y cuando estés listo para vender tus diseños, nuestra guía sobre cómo venderCS2 carcasas te guía paso a paso por el proceso.

★ LA GLOCK MÁS ECONÓMICA Glock-18 | Shinobu Compra en SkinBaron

Rango de precios:1,48 $ – 14,80 $ / ~1,36 € – 13,62 € / ~1,17 £ – 11,69 £

Rareza:Acceso restringido

Origen del caso:No se puede obtener abriendo ningún recipiente

Clave correspondiente: N/A

The Glock-18 | Glockingbird tambiénla mejor apuesta por el valor puro entre las mejores carcasas para Glock CS2 aparece en esta lista. No se puede obtener a partir de ningún caso, ya que comparte la condición de «sin caso» con el Fade and Franklin – aunque su rareza «Restringida» y la discreta ilustración del ruiseñor hacen que su precio se mantenga en €1.48 to €14.80. Esa combinación de exclusividad de casos y precios inferiores a 15 dólares lo convierte en una opción especialmente interesante tanto para los jugadores con un presupuesto ajustado como para los coleccionistas expertos en el mercado.

El diseño presenta una persona tranquila sin llamar la atención, y su origen tradicional le confiere una mayor credibilidad en el mercado de la que su precio podría sugerir. Para los compradores de carcasas Glock CS2 que buscan un trasfondo histórico en su elección, el Glockingbird ofrece las carcasas para Glock más económicas y de mejor calidad del mercado. Si quieres completar tu equipamiento con una navaja, echa un vistazo a nuestra lista de el más baratoCS2 fundas para cuchillos.

★ LA GLOCK CON LA MEJOR RELACIÓN CALIDAD-PRECIO Glock-18 | Glockingbird Compra en SkinBaron

Rango de precios:18,05 $ – 204,42 $ / ~16,61 € – 188,07 € / ~14,26 £ – 161,49 £

Rareza:Clasificado

Origen del caso:Caso «Operación Riptide»

Clave correspondiente: Clave del caso «Operación Riptide»

The Glock-18 | Ataque de hambre tambiénla propuesta más destacada entre las mejores carcasas para Glock CS2 solo por el concepto – personajes animados de aperitivos a lo largo de la diapositiva, publicada a través de la Caso «Operación Riptide» en la categoría «Rara» en 2021. Es un aspecto con mucha personalidad: o te conectas con su energía juguetona de inmediato o no. Dado que un arma secundaria llamativa suele inspirar una renovación completa del inventario, muchos aficionados también buscan Skins de Deagle de primera categoría CS2 para garantizar que su arma secundaria tenga el mismo nivel de prestigio e impacto visual durante las rondas decisivas.

Los precios van desde 18 $ Marcado por la batalla a 204 $«Como nuevo», siendo «como nuevo» y «con desgaste mínimo» las condiciones preferidas para disfrutar de la máxima nitidez de las ilustraciones. Los ejemplares muy usados son una excelente opción económica para las carcasas de Glock. CS2 sin perder la esencia. Para los jugadores que quieran un diseño para la Glock CS2 que llama la atención y destaca en las capturas de pantalla; ningún otro modelo de esta lista le hace sombra. Y si te interesan las opciones de gama alta, echa un vistazo a la el más caroCS2 fundas para cuchillos.

★ EL SKIN MÁS DIVERTIDO PARA GLOCK Glock-18 | Ataque de hambre Compra en SkinBaron

Rango de precios:18,15 $ – 64,50 $ / ~16,70 € – 59,34 € / ~14,34 £ – 50,96 £

Rareza:Clasificado

Origen del caso:Maletín para armas de la Operación Breakout

Clave correspondiente: Clave de la Operación Breakout

The Glock-18 | Elemental del Agua también elCounter-Strike 2 institución. Introducido en 2014 a través de Operación Breakout, se ha mantenido uno de los más reconocidos Carcasas para Glock CS2 los jugadores llevan más de una década recomendándola: un reconocimiento constante por parte de la comunidad que pocas skins, independientemente de su rareza, logran alcanzar. La acabado con motivos acuáticos en azul intenso y verde azulado es sobrio y distintivo, y se aprecia con claridad en cualquier condición exterior. Los precios oscilan entre €18.15 Marcado por la batalla a64,50 $ Nuevo de fábrica, con ejemplares probados en el terreno en €20–€30 con una excelente relación calidad-precio.

Los coleccionistas que desean mantener este nivel de calidad en todo su equipamiento suelen combinar estas pistolas con Skins baratas de primera categoría para el M4A1-S para que sus rifles del bando de la CT tengan un aspecto igual de impresionante

Para los jugadores que buscan un diseño clásico, fácilmente reconocible entre los mejores diseños para la Glock CS2 opciones, con una trayectoria contrastada, el Elemental del agua concluye esta lista de las mejores carcasas para Glock CS2 una pieza clásica. Añade un toque elegante guantes azules enCS2 para realzar los reflejos más llamativos de la piel y hacer que el conjunto destaque en el juego.

★ LA GLOCK MÁS EMBLEMÁTICA Glock-18 | Elemental del Agua Compra en SkinBaron

Las mejores skins para la Glock en CS2 que no te puedes perder

La siguiente tabla resume las diez mejores opciones de skins de Glock en CS2 clasificadas por rareza, precio y el motivo principal por el que cada una mantiene su valor de mercado, lo cual resulta muy útil para cualquier comprador.

Precios actualizados a marzo de 2026.

Nombre del producto Rareza Rango de precios Descripción Glock-18 | Fade Acceso restringido 2.035 $ – 2.115 $ Un legado sin solución; la oferta limitada de forma permanente provoca precios desorbitados Glock-18 | Franklin Acceso restringido 88 $ – 250 $ Diseño icónico envuelto en papel de seda; edición limitada, gran demanda entre los coleccionistas Glock-18 | Neo-Noir Secreto 33 $ – 372 $ Ilustraciones de estilo «neon-noir» encubierto; mayor variación de precios según el estado exterior Glock-18 | Gold Toof Secreto 31 $ – 190 $ Un atrevido diseño de arte urbano para 2024; el nuevo skin «Covert Glock» del juego Glock-18 | Gama Doppler Secreto 89 $ – 197 $ Sin estuche; la fijación de precios según la variante de fase aumenta la variedad de la colección Glock-18 | Vogue Clasificado 4 $ – 23 $ La mejor skin barata de Glock para CS2 en el nivel «Classified»; elegante diseño geométrico Glock-18 | Shinobu Clasificado 5 $ – 61 $ Anuncio al estilo anime de Fever Case; con un gran detalle ilustrativo Glock-18 | Glockingbird Acceso restringido 1,48 $ – 15 $ Un clásico sin carcasa a un precio muy asequible; la mejor relación calidad-precio de la lista Glock-18 | Ataque de hambre Clasificado 18 $ – 204 $ Un concepto muy original; ilustraciones animadas y divertidas de aperitivos Glock-18 | Elemental del Agua Clasificado 18 $ – 65 $ Un clásico de CS2 desde 2014; una década de reconocimiento por parte de la comunidad

Los precios que aparecen en Eneba Hub se facilitan únicamente a título informativo y reflejan las condiciones del mercado en el momento de su publicación. El valor de los productos puede variar con frecuencia debido a la oferta, la demanda y las actualizaciones del juego, por lo que no podemos garantizar su exactitud ni su valor futuro.

The preciode cualquiera de las mejores carcasas para Glock CS2 se debe principalmente a rareza, demanda de diseño, ylimitaciones de suministro. Aunque solo sean las dos mejores carcasas para Glock CS2 los precios de los picos pueden variar enormemente – el Fade at Más de 2.000 $ frente al Glockingbird que, en€15 – porque el atractivo del diseño no depende de lo exclusivo que sea. Esta es una idea clave para las mejores carcasas económicas para Glock y las mejores carcasas asequibles para Glock CS2 bolsas de la compra.

Entender cómo influyen estos factores del mercado en la elección de tu arma corta resulta útil a la hora de confeccionar un equipo completo, y los coleccionistas suelen aplicar la misma lógica cuando buscan todas las plantillas de USPSCS2 para encontrar una pistola del lado de CT que coincida.

Exclusividad de la colección aumenta el valor más allá de lo que indican los niveles de rareza. Las apariencias como la Fade, Franklin, yGama Doppler no están disponibles en ningún cofre actual, por lo que todas las copias proceden de cofres antiguos. A medida que las copias desaparecen en cuentas inactivas, la oferta del mercado se reduce y los precios reaccionan. Por eso, las skins de Glock sin cofre CS2 mantienen su valor de forma más constante que los aspectos de rareza similar que aún se pueden obtener al abrir cajas. Si buscas aspectos para cuchillos con un atractivo clásico similar, echa un vistazo a los Las mejores fundas para cuchillos karambit.

Estado exterior and valor flotante son los últimos detalles que pillan por sorpresa a los nuevos compradores. La misma carcasa de la Glock CS2 puede variar en un factor de de tres a diezentre «Como nuevo» y «Con marcas de uso». En temas con gran cantidad de ilustraciones como elNeo-noirand Ataque de hambre, el desgaste dificulta la lectura de la ilustración. En diseños abstractos como elGama Doppler, las diferencias en el estado son más sutiles, pero siguen influyendo en el precio.

Mi opinión general sobre las mejores carcasas para Glock CS2

Selección de las mejores carcasas para Glock CS2 en 2026 depende de cuál sea tu objetivo de optimización. Estas son mis tres recomendaciones principales:

Glock-18 | Fade – El mejor diseño para la Glock CS2 para coleccionistas. Su edición limitada sin estuche y su emblemático diseño degradado la convierten en la carcasa para Glock más prestigiosa del mercado. Glock-18 | Franklin – Las mejores carcasas para Glock de gama media CS2 Elige. El modelo Legacy sin estuche, con un precio de entre 88 y 250 dólares, es la forma más rentable de hacerse con una carcasa de prestigio para tu Glock. Glock-18 | Neo-Noir – La mejor elección de Top Covert entre las mejores carcasas baratas para Glock CS2 opciones: la mejor selección de carcasas económicas para Glock CS2 a la gama Premium Covert. Disponible a partir de 33 $ hasta 371 $, con llamativos diseños en neón que conservan su valor a largo plazo.

Tanto si vas a gastarte más de 2.000 dólares en un Fade o por menos de 10 dólares en una prueba sobre el terreno Moda, las mejores carcasas para Glock CS2El mercado ofrece una gran variedad de opciones para todos los jugadores, desde las mejores carcasas baratas para Glock CS2 a las primas. Echa un vistazo a toda la selección y encuentra la carcasa para Glock que más te guste CS2 para tu equipamiento.

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