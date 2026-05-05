Die 10 besten CS2-Kisten, die man 2026 öffnen sollte

Die beste Wahl treffen CS2 Kisten öffnen bedeutet wiegen Kartonpreis, HauptkostenundROI im Vergleich zum Wert der seltenen Beute darin. Jede Waffenkiste in Counter-Strike 2 hat zwar dieselben Seltenheitswahrscheinlichkeiten, aber die Skins, Messer und Handschuhe unterscheiden sich stark voneinander. Einige der besten CS2 Manche Kisten enthalten geheime Gegenstände im Wert von Tausenden, während andere nur erschwingliche Füllartikel enthalten. Zu verstehen, wie man an Kisten kommt, CS2 – über Prime-Drops, den Steam-Marktplatz oder Marktplätze wie Eneba – ist entscheidend, wenn man die besten Kisten vergleicht, die man öffnen kann CS2 aufgrund des Potenzials für Kursrückgänge oder des langfristigen Werts.

Der durchschnittliche ROI liegt zwischen 50 und 78 %, was bedeutet, dass Sie in der Regel weniger zurückerhalten, als Sie ausgeben. Dieser Leitfaden listet die besten ROI-Beispiele auf CS2 darauf verlassen sich Spieler – die besten Etuis für Messer CS2 Was Sammler begehren und wie man es kauft CS2 Kisten zum richtigen Preis – darunter die besten Kisten zum Öffnen CS2 für Messerstürze.

Unsere Top-Auswahl der besten Kisten, die man in CS2 öffnen sollte

Ich habe die ROI-Daten und das Feedback der Community analysiert, um die besten Standorte für eine Eröffnung einzugrenzen CS2 in verschiedenen Preisklassen. Diese zehn Modelle sind die besten CS2 Modelle, die man 2026 kaufen sollte.

Einige zählen zu den besten ROI-Beispielen CS2 Manche Spieler folgen ihnen, während andere die besten Kandidaten für Messer sind CS2 Fans jagen. Wenn du dich fragst, wie man Kisten in CS2, kannst du wöchentliche Drops, den Steam-Community-Markt oder Marktplätze von Drittanbietern wie Eneba nutzen. Egal, ob du nach den besten Kisten suchst, die du öffnen kannst, in CS2 zum Herausziehen von Messern oder zum Vergleich der besten Modelle CS2 Wenn Sie auf der Suche nach einer Hülle sind, finden Sie in diesem Leitfaden die besten Modelle für CS2 gerade jetzt.

Haftungsausschluss Die auf Eneba Hub veröffentlichten Inhalte dienen ausschließlich Informations- und Unterhaltungszwecken und sind nicht als professionelle, finanzielle oder Anlageberatung zu verstehen. Wir übernehmen keine Garantie für Gewinne oder finanzielle Ergebnisse, und Leser sollten Kaufentscheidungen verantwortungsbewusst und auf der Grundlage eigener Recherchen treffen. Alle Angaben zu Kapitalrendite, Wertsteigerungspotenzial oder Investitionen sind statistische Durchschnittswerte, die auf historischen Daten basieren, und stellen keine Garantie für individuelle Ergebnisse dar.

Fälle – Seltenheiten – Wahrscheinlichkeiten

JederCS2 Verwendungszwecke für Waffenkoffer das gleiche System mit festen Drop-Raten. Ganz gleich, ob Sie auf der Suche nach den besten Fällen sind, die Sie bearbeiten können CS2 Bei den günstigsten Optionen bleiben diese Seltenheitswahrscheinlichkeiten unverändert.

Haut-Raritäten Wahrscheinlichkeiten für einen Drop in Prozent Mil-Spec ( Blau ) 79,92 % Eingeschränkt ( Lila ) 15,98 % Vertraulich ( Rosa ) 3,2 % Verdeckt ( Red ) 0,64 % Seltener Spezialgegenstand ( Gold ) 0,26 %

Der ROI gibt den Prozentsatz Ihrer Investition (Gehäuse + Schlüssel) an, der im Durchschnitt wieder hereingeholt wird – ein70 % Kapitalrenditebedeutet~70 $ Rückerstattung pro 100 Dollar Umsatz über eine große Stichprobe hinweg. Ein einzelner Messer der Gold-Stufekann zurückkehrenhundertmal Ihre Kosten, während die meisten Öffnungen MilitärspezifikationHäute.

Diese Quoten gelten gleichermaßen, unabhängig davon, ob Sie die Fälle mit dem besten ROI bewerten CS2 Spieler verfolgen oder recherchieren, welche Kisten am besten geöffnet werden sollten CS2 für Messerablagen. Zu wissen, wie man Kisten in CS2 zum niedrigsten Preis steigert Ihre effektive Rendite.

Die besten Kisten, die man in CS2 öffnen sollte

Ich habe die besten Fälle ausgewählt, die ich bearbeiten werde CS2 unter Abwägung der Öffnungskosten, des ROI-Potenzials und der Obergrenzen für seltene Gegenstände. Bei jeder Auswahl wird genau erklärt, wie man Kisten erhält CS2, wie man kauftCS2 Hüllen zum richtigen Preis und warum sie zu den Hüllen mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis gehören CS2 Zielgruppe der Spieler.

Wenn du auf der Suche nach hochwertigen Beutegegenständen bist, findest du hier auch Tipps zu den besten Messertaschen CS2 Angebote, aufgeschlüsselt nachSeltenheitsstufen, Auffangbeckenundlangfristiges Wertsteigerungspotenzial. Zu wissen, wann und wo man kaufen sollte, ist schon die halbe Strategie, vor allem bei der Suche nach dem besten Angebot CS2 Aktien, die man für den langfristigen Wert kaufen sollte.

Preis: 1,46 $ / 1,34 € / 1,15 £

Key: Galerie-Fall-Schlüssel

Grundpreis: Ab 0,94 $ / 0,86 € / 0,74 £

ROI: 69,36 %

The Vitrine ist der beste Fall, um in CS2 für Spieler, die eine hohe Kapitalrendite ohne hohe Anfangsinvestitionen. Er erschien am 2. Oktober 2024 und enthält 17 von der Community entworfene Skins, mit demCovert M4A1-S | Vaporwave and Glock-18 | Gold Toof eine wichtige Stütze des Waffenarsenals. Die Aufnahme des Kukri-Messers in 13 Ausführungen, darunter „Case Hardened“, „Fade“ und „Crimson Web“, macht es zu einem der besten Messer im Sortiment CS2 ein Sammlerobjekt.

Warum wir uns dafür entschieden haben The Vitrine erzielt den höchsten ROI pro 1.000 Einheiten unter den kürzlich erschienenen CS2 Kisten mit einer Wahrscheinlichkeit von ca. 69 %, dazu 17 Community-Skins und das Kukri-Messer als seltener Spezialgegenstand – eine der Kisten mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis CS2 im aktuellen Meta.

Mit Gesamtkosten von etwa 2,40 $ ist dies eines der besten Angebote CS2 Empfehlungen für preisbewusste Spieler. Sie fragen sich, wie Sie CS2 Fälle, in denen Preis und Gegenleistung ausgewogen sind? Die VitrineDank der Verfügbarkeit im Prime-Drop gehört es zu den besten Hüllen, die man öffnen kann CS2 für ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis bei Messern.

Die 5 teuersten Artikel:

Kukri-Messer | Einsatzgehärtet

Kukri-Messer | Forest DDPAT

M4A1-S | Vaporwave

Glock-18 | Gold Toof

Kukri-Messer | Versengt

Was sagen die Spieler dazu?

NadeKing

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Die „Gallery“-Kiste war mein erstes Messer-Unboxing in CS2. Die Kukri-Designs sehen im Spiel einfach umwerfend aus, und der Preis der Kiste ist angesichts der möglichen Beute unschlagbar. Mit Sicherheit eine der besten Kisten, die man derzeit öffnen kann.

★ UNSER BESTER CS2-KOFFER ZUM ÖFFNEN Vitrine Bei SkinBaron einkaufen

Preis: 1,78 $ / 1,64 € / 1,41 £

Key: „Träume & Alpträume“ – Lösungsschlüssel

Grundpreis: 2,50 $ / 2,30 € / 1,98 £

ROI: 59,98 %

The Fall „Träume & Alpträume“ zählt zu den besten Kisten, die man in CS2 öffnen kann, wenn man darauf aus ist, Ausführungen des Falchion-Messers. Erschienen im Jahr Operation Riptide in Counter-Strike: GO (20. Januar 2022) – Es enthält 17 von der Community entworfene Skins, die sich um die gegensätzlichen Themen „Traum“ und „Albtraum“ drehen.

The AK-47 | Nightwish sorgt für eine anhaltend starke Nachfrage auf dem Gebrauchtwagenmarkt, während die MP9 | Sternenlicht-Beschützer wird mit einem Aufschlag gehandelt. Mit Mit den Varianten „Falchion Gamma Doppler“, „Autotronic“ und „Lore“ in seinem Pool seltener Gegenstände bleibt es eines der besten Etuis für Messer in CS2 für mehr Abwechslung bei der Oberflächenausführung.

Bei etwa 4,28 $ pro Öffnung beträgt der Fall „Träume & Alpträume“ bietet eines der besten Beispiele für einen hohen ROI in CS2und bietet ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Da es im Prime-Drop-Pool enthalten ist, ist es eine erstklassige Wahl für Spieler, die auf der Suche nach einem Kauf sind CS2 Modelle, die einen hohen ROI mit einer großen Auswahl an Messerbeschichtungen verbinden.

Die 6 teuersten Artikel:

Falchion Knife | Doppler-Serie

Falchion-Messer | Autotronic

Falchion-Messer | Hintergrundgeschichte

Falchion-Messer | Freehand

AK-47 | Nightwish

★ Das zweitbeste CS2-Koffer, das man öffnen kann Fall „Träume & Alpträume“ Bei SkinBaron einkaufen

Preis: 0,21 $ / 0,19 € / 0,17 £

Key: Revolution-Hülle Key

Grundpreis: 2,49 $ / 2,29 € / 1,97 £

ROI: 53–54 %

Bei nur etwa 2,70 $ pro Öffnung Revolution-Hülle ist ideal für preisbewusste Spieler, die auf der Suche nach solider ROI ohne hohe Anfangsinvestition. Da es in den Prime-Pool aufgenommen wurde, ist es eines der besten CS2 Kaufempfehlungen für Aktien mit hohem Handelsvolumen. Dabei liegt die Kapitalrendite (ROI) bei 53–54 %ist niedriger als der Wert des Spitzenreiters CS2 Fälle, dieextrem günstig macht es zu einer hervorragenden Wahl für Handschuhsammler and preisbewusste Kunden In jeder Eröffnung auf Wert spielen.

Mit der Veröffentlichung am 9. Februar 2023 wurden Handschuhe in diesem Fall wieder als seltene Spezialgegenstände eingeführt, wobei Sport-Handschuhe | Vice and Handbandagen | Kobalt-Totenköpfe an der Spitze des Gold-Pools, während M4A4 | Temukau and AK-47 | Kopfschuss die „Covert“-Stufe verankern.

Die 5 teuersten Artikel:

Sport-Handschuhe | Vice

Handbandagen | Kobalt-Totenköpfe

M4A4 | Temukau

AK-47 | Kopfschuss

Fahrerhandschuhe | Imperial Plaid

★ Das drittbeste CS2-Koffer, das man öffnen kann Revolution-Hülle Bei SkinBaron einkaufen

Preis: 1,11 $ / 1,02 € / 0,88 £

Key: CS20-Gehäuseschlüssel

Grundpreis: 18,00 $ / 16,56 € / 14,22 £

ROI: 59,72 %

The CS20-Gehäusefeiert zwei Jahrzehnte Counter-Strike und ist nach wie vor eines der besten Beispiele für CS2 for das ExklusiveKlassisches Messer. Das am 18. Oktober 2019 erschienene Produkt ist die einzige Bezugsquelle für „Classic Knife Fade“, „Slaughter“ und „Case Hardened“ – unverzichtbare Klassiker unter den besten Messertaschen in CS2 auf Exklusivität. Das Covert AWP | Wildfire und das FAMAS | Commemoration runden die Spitzenklasse ab. Das Retro-Design des Classic Knife ist eine Hommage an Counter-Strike„s Wurzeln – wo wir gerade davon sprechen, hier sind noch weitere Spiele wieCounter-Strike die dieses Erbe teilen.

The CS20 Der Case Key kostet 18 Dollar, wodurch sich die Gesamtkosten auf ca. 19,11 Dollar belaufen. So kaufen Sie CS2 strategisch vorgehen? Kaufen Sie bei Kursrückgängen, um eine bessere Rendite zu erzielen. Das ist eine der besten CS2 Hüllen, die man kaufen sollte, und eine der Hüllen mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis CS2 für Liebhaber exklusiver Messer. Diese Art der Wertberechnung wird oft verglichen mit top-tier CS2 Standorte für die Fallbearbeitung, wo die Community die Preisentwicklung und die Erwartungen hinsichtlich der Veröffentlichungen genau verfolgt.

Die 5 teuersten Artikel:

Klassisches Messer | Fade

Klassisches Messer | Schlachttiermesser

Klassisches Messer | Crimson Web

Klassisches Messer | Einsatzgehärtet

Klassisches Messer | Blauer Stahl

★ Das viertbeste CS2-Koffer, das man öffnen kann CS20-Gehäuse Bei SkinBaron einkaufen

Preis: 8,06 $ / 7,42 € / 6,37 £

Key: Schlüssel zum Fall „Winteroffensive“

Grundpreis: 10,02 $ / 9,22 € / 7,92 £

ROI: 68,12 %

Veröffentlicht am 18. Dezember 2013, das Waffenkoffer „Winteroffensive“ ist ein nicht mehr erhältlicher Klassiker und eine der besten Hüllen, die man öffnen kann CS2 for Liebhaber historischer Messer. Zu den verfügbaren Modellen gehören der Karambit und das M9-Bajonett in den Farben Fade, Slaughter und Blue Steel. Die68,12 % ROI spiegelt seine außergewöhnliche Obergrenze wider.

Bei Gesamtkosten von etwa 18 Dollar ist das ein echtes Premium-Angebot. Falls Sie sich fragen, wie Sie es kaufen können CS2 Anlagefälle, Winteroffensivebedeutetzunehmende Verknappungin Kombination mitdauerhafter Wert des Messers. Es ist eines der besten CS2 Modelle, die Sie kaufen sollten, wenn Sie sich für Karambits interessieren, und die besten Modelle, die Sie sich ansehen sollten CS2 für das Ansehen von Messern. Die hohe Nachfrage nach Karambit-Messerhüllen macht diesen speziellen Fall sowohl für Sammler als auch für aktive Spieler interessant.

Die 5 teuersten Artikel:

Karambit | Fade

Karambit | Schlachtung

Karambit | Blue Steel

M9-Bajonett | Slaughter

Karambit | Einsatzgehärtet

★ Das fünftbeste CS2-Koffer, das man öffnen kann Waffenkoffer „Winteroffensive“ Bei SkinBaron einkaufen

Preis: 30,31 $ / 27,89 € / 23,94 £

Key: Operation Hydra – Fallschlüssel

Grundpreis: 4,98 $ / 4,58 € / 3,93 £

ROI: 70,06 %

The Fall „Operation Hydra“ ist einer der besten Fälle, die man in CS2 for Hochwertige Handschuhausführungen. Es bietet die umfangreichste Gold-tier poolim Spiel. Sporthandschuhe | Pandoras Büchse Handel mit Tausenden, neben Heckenlabyrinth, Crimson Kimono, SupraleiterundEmerald Web. Die Five-SeveN | Hyper Beast and AWP | Oni Taiji sorgen für eine anhaltend starke Nachfrage. Hochwertige Fänge wie der Oni Taiji finden oft Eingang in die Listen der Die besten AWP-Skins wegen ihrer aufwendigen Gestaltung und ihrer Seltenheit.

Während dieCrimson Kimono bleibt zwar ein Top-Zug, doch viele Sammler ziehen es vor, das Zufallsprinzip zu umgehen, indem sie CS2 rote Handschuhhäute direkt, um genau diesen ästhetischen Effekt zu gewährleisten.

Veröffentlicht am 23. Mai 2017, Fall „Operation Hydra“ bietet bei einem Kurs von ca. 35,29 $ eine Kapitalrendite von 70,06 %. Damit bestätigt sich, dass es sich um einen der Fälle mit der besten Kapitalrendite handelt CS2 Angebote fürSpitzenspiele. Man braucht zwar ein größeres Spielguthaben, wird dafür aber mit unvergleichlichen Beutefunden belohnt. Es gehört zu den besten CS2 Kisten, die man als versiegelte Investition kaufen kann.

Die 5 teuersten Artikel:

Sporthandschuhe | Pandoras Büchse

Sport-Handschuhe | Heckenlabyrinth

Spezialhandschuhe | Crimson Kimono

Sporthandschuhe | Superconductor

Spezialhandschuhe | Emerald Web

★ Das sechstbeste CS2-Koffer, das man öffnen kann Fall „Operation Hydra“ Bei SkinBaron einkaufen

Preis: 3,29 $ / 3,03 € / 2,60 £

Key: Operation Wildfire – Fallschlüssel

Grundpreis: 12,00 $ / 11,04 € / 9,48 £

ROI: 77,9 %

The Herbst „Operation Wildfire“ ist einer der besten Fälle, die man in CS2 aus einemreine ZahlenPerspektive –die beste Wahl in Bezug auf den ROI auf dieser Liste unter 77,9 %. Es erschien am 17. Februar 2016 und enthält Bowie-Messer in Ausblenden, Schlachtung, EinsatzgehärtetundCrimson Web. The Covert AK-47 | Einspritzdüse ist eines der bekanntesten AK Skins inCounter-Strike 2. Sammler, denen diese hochwertigen Ausführungen besonders wichtig sind, stöbern oft in Listen der Die besten AK-47-Skins um zu sehen, wie sich der „Fuel Injector“ im Vergleich zu anderen legendären Designs schlägt.

Mit Gesamtkosten von ca. 15,29 $ liegt dies mittleres Premiumsegment. Zu den besten Messertaschen CS2 hat, dasBowie-Messer Das Sortiment bietet einzigartige Oberflächen. So kaufen Sie ein CS2 Fälle mit der höchsten Rendite? Konzentrieren Sie sich auf Fälle mit seltenen Messern, wie zum Beispiel dem Bowie-MesserPool. DerDer Fall Wildfire gehört zu den besten CS2 Kisten, die man für ROI-Eröffner kaufen sollte, da sie hohe Chancen auf wertvolle Drops bieten.

Die 5 teuersten Artikel:

Bowie-Messer | Fade

Bowie-Messer | Schlachtung

Bowie-Messer | Einsatzgehärtet

Bowie-Messer | Crimson Web

AK-47 | Einspritzdüse

★ Das siebtbeste CS2-Koffer, das man öffnen kann Herbst „Operation Wildfire“ Bei SkinBaron einkaufen

Preis: 3,01 $ / 2,77 € / 2,38 £

Key: Gamma 2 Case Key

Grundpreis: 14,50 $ / 13,34 € / 11,46 £

ROI: 60,08 %

The Reihe 2 Häuser ist einer der besten Fälle, die man in CS2 für dieGamma-Doppler-Ausführung – einschließlich der äußerst seltener Smaragd. Es gewährt Zugang zu Karambit und M9-Bajonett in exklusiver ProduktpaletteOberflächen wie Autotronic, Lore und Black Laminate. Die Covert AK-47 | Neon Revolution ist eines der markantesten AK Skins inCounter-Strike 2. Ergebnisse von Gamma-Doppler-Untersuchungen tauchen regelmäßig in Counter-Strike Sport Lagerbestände auf höchstem Niveau.

Sammler suchen oft nach dem die besten blauen Handschuhe in CS2 um diese hochwertigen Ausstattungsmerkmale zu ergänzen und ihre Ausstattung zu vervollständigen.

Seit seiner Veröffentlichung am 18. August 2016 zählt es fest zu den besten Etuis für Messer CS2 with ProduktpaletteExklusivangebote. Bei einem Preis von ca. 17,51 $ spiegelt die Rendite von 60,08 % die hohen Obergrenzen des Gamma-Doppler-Modells wider – damit gehört dieses Angebot zu den Fällen mit der besten Rendite für ProduktpaletteArtikel. Falls Sie sich jedoch fragen, wie Sie CS2 Fälle aus dem Pool der seltenen Fälle, Reihe 2 wird nicht mehr angeboten – du musst es über den Steam-Marktplatz oder Eneba erwerben.

Die 5 teuersten Artikel:

M9-Bajonett | Gamma-Doppler

Karambit | Autotronic

Karambit | Schwarzes Laminat

M9-Bajonett | Autotronic

Karambit | Hintergrundgeschichte

★ Das achtbeste CS2-Koffer, das man öffnen kann Reihe 2 Häuser Bei SkinBaron einkaufen

Preis: 138,18 $ / 127,13 € / 109,16 £

Key: CS:GO-Koffer-Schlüssel

Grundpreis: 7,46 $ / 6,86 € / 5,89 £

ROI: 78,2 %.

The CS:GO-Waffenkoffer ist das Original – erschienen am 14. August 2013 als erster Waffenkoffer in Counter-Strike Geschichte. Dank dieser Herkunft ist es eines der besten Produkte, die man öffnen kann CS2 für Sammler. Es 78,2 % ROI, der höchste unter CS2 Fälle spiegeln den außergewöhnlichen Wert des Messersortiments wider, darunter Karambit und M9-Bajonette in Vintage-Oberflächen. Falls Sie sich jedoch eher für Messer interessieren, finden Sie hier einige am günstigsten CS2 Messerschalen zu Ihrer Information. Das AK-47 | Einsatzgehärtet and AWP | Blitzschlag gehören der Gaming-Geschichte an.

Mit einem Preis von rund 145,64 $ ist dieses Gehäuse nichts für Gelegenheits-Unboxer. Es gehört zu den besten CS2 Kisten, die sich dank ihrer historischen Bedeutung und ihres Auslaufstatus als Kapitalanlage eignen. Da kein neues Angebot auf den Markt kommt, spiegeln die Preise eher die Sammlernachfrage wider als nur den ursprünglichen Wert. Auslaufmodelle wie diese gewinnen mit der Zeit nur an Wert – erfahren Sie, wie Sie HandelCS2 Skins gegen Geld wenn der richtige Zeitpunkt gekommen ist.

Die 5 teuersten Artikel:

Karambit | Fade

M9-Bajonett | Fade

Karambit | Schlachtung

Karambit | Blue Steel

M9-Bajonett | Slaughter

★ Das neuntbeste CS2-Koffer, das man öffnen kann CS:GO-Waffenkoffer Bei SkinBaron einkaufen

Preis: 0,20 $ / 0,18 € / 0,16 £

Key: Kilowatt-Fall-Schlüssel

Grundpreis: 3,00 $ / 2,76 € / 2,37 £

ROI: 64 %

The Fall „Kilowatt“ist der erste Waffenkoffer, der speziell für Counter-Strike 2, was es zu einem der besten Fälle macht, die man in CS2 für neue Spieler. Veröffentlicht am 6. Februar 2024, stellte es das Kukri-Messer vor und das erste Zeus x27-Design. Die 17 Community-Skins reichen von Covert AWP | Chromkanone to Mil-Spec Nova | Dark Sigil. Die besten Etuis für Messer CS2 nehmen dieses oft mit auf, da sein Kukri-Pool das Vitrine.

Bei einem Preis von ca. 3,20 $ und einer Rendite von 64 % ist es sehr erschwinglich. Wenn Sie sich gefragt haben, wie man CS2 Fälle als Anfänger? Fang hier an – es ist eine der besten CS2 Kaufempfehlungen und eine solide Wahl für eine gute Rendite.

Die 5 teuersten Artikel:

Kukri-Messer | Fade

Kukri-Messer | Schlachtung

Kukri-Messer | Einsatzgehärtet

Kukri-Messer | Blauer Stahl

Kukri-Messer | Crimson Web

★ Das zehntbeste CS2-Koffer, das man öffnen kann Fall „Kilowatt“ Bei SkinBaron einkaufen

Unsere besten CS2-Lootboxen zum Öffnen – nach Statistiken

Verwenden Sie diese Tabelle, um die besten Fälle zum Öffnen zu vergleichen CS2, herauszufinden, welche Fälle den höchsten ROI bieten, und ein für alle Mal zu entscheiden, welche die besten sind CS2 Kaufmöglichkeiten.

Preise gültig ab Februar 2026.

Produktname Seltenheit Preis Beschreibung Vitrine Aktiv 1,46 $ / 1,34 € / 1,15 £ 69 % ROI; Kukri-Messer + 17 Community-Skins Träume & Albträume Aktiv 1,78 $ / 1,64 € / 1,41 £ 60 % ROI; Falchion-Messer der Gamma-Serie Revolution-Hülle Aktiv 0,21 $ / 0,19 € / 0,17 £ 53 % ROI; günstigster Einstieg; Handschuh fällt herunter CS20-Gehäuse Selten 1,11 $ / 1,02 € / 0,88 £ 60 % Rendite; exklusives Classic-Messer Winteroffensive Nicht mehr erhältlich 8,06 $ / 7,42 € / 6,37 £ 68 % ROI; Karambit + M9-Bajonett – eine lange Tradition Operation Hydra Nicht mehr erhältlich 30,31 $ / 27,89 € / 23,94 £ 70 % ROI; Premium-Handschuh, inklusive „Pandora’s Box“ Operation Wildfire Nicht mehr erhältlich 3,29 $ / 3,03 € / 2,60 £ 78 % ROI; Bowiemesser + AK-47-Einspritzdüse Reihe 2 Häuser Selten 3,01 $ / 2,77 € / 2,38 £ 60 % ROI; Gamma-Doppler-Emerald-Decke CS:GO-Waffenkoffer Nicht mehr erhältlich 138,18 $ / 127,13 € / 109,16 £ 78 % ROI; Originalverpackung, höchster Sammlerwert Fall „Kilowatt“ Aktiv 0,20 $ / 0,18 € / 0,16 £ 64 % ROI; erster CS2-nativer Fall, Kukri-Messer

Die auf Eneba Hub angegebenen Preise dienen ausschließlich zu Informationszwecken und spiegeln die Marktbedingungen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung wider. Die Produktwerte können aufgrund von Angebot, Nachfrage und Aktualisierungen im Spiel häufig schwanken, sodass wir weder für ihre Richtigkeit noch für ihren zukünftigen Wert garantieren können.

Günstige Optionen wie Revolution and Kilowatt man für unter 3,50 $ kaufen kann, während CS:GO-Waffenkoffer and Hydra auf 35 bis 146 Dollar steigen. Die Fälle mit dem besten ROI CS2 Angebote werden verzerrt durch Gold Tropfen.

So kaufen SieCS2 Fälle klug handhaben? Legen Sie zunächst ein klares Budget fest. Einsteigermodelle wie Revolution or Kilowatt Halten Sie die Gesamtkosten für das Öffnen unter 5 $, während auslaufende ältere Kisten vor dem Schlüssel bereits über 100 $ kosten können. Berücksichtigen Sie beim Vergleich der Optionen stets sowohl den Preis der Kiste als auch den Preis des Schlüssels und entscheiden Sie, ob Sie die Kiste zum Spaß, wegen des Messermöglichen oder zum langfristigen Aufbewahren öffnen. Haben Sie etwas ergattert, das sich auszahlen lohnt? Hier erfahren Sie genau Wie man verkauftCS2 Skins gegen echtes Geld.

Wer auf der Suche nach bestimmten, besonders wertvollen Beutegegenständen ist, informiert sich oft über die möglichen Belohnungen innerhalb einer Sammlung, wie zum Beispiel die verschiedenen verfügbaren Ausführungen für alle Fiebermesser bevor man sich für eine Stelle entscheidet.

Seltenheitsstufen: ~80 % der Öffnungen sind erfolgreich Militärspezifikation, weniger als 1 von 100 erreicht Verdeckt, während Messer und Handschuhe bei 0,26 % liegen. Die besten CS2 Fälle, die in CS2 für Messersuchende können sich mit jedem Update ändern.

Preise für Keys: Kauf von Keys im Spiel oder handelbaren Keys

Der Schlüsselpreis wirkt sich direkt auf Ihren ROI und den erwarteten Wert bei der Eröffnung von Fällen aus. Es ist wichtig, den Unterschied zwischenim Spiel andübertragbare Schlüsselhilft Ihnen dabei, fundierte Entscheidungen darüber zu treffen, wo Sie Schlüssel für die besten Fälle beschaffen können, die Sie öffnen möchten CS2.

Tastenbelegung im Spiel

Direkt über CS2/Steam zu Festpreisen. Spiel-Schlüssel bieten Einfachheit und sofortigen Zugriff – man kauft sie und kann sie sofort öffnen. Allerdings sind diese Schlüssel in der Regel nicht handelbar oder nicht börsennotierbar, was bedeutet, dass sie nicht weiterverkauft werden können, falls Sie es sich anders überlegen sollten. Die aktuellen Preise für Spielschlüssel liegen bei 2,50 USD, wobei es regionale Unterschiede gibt, die auf Dampfdie Preisstruktur von …

Handelbare Schlüssel

Erhältlich über die Steam-Community-Marktplatz oder Marktplätze von Drittanbietern. Handelbare Schlüssel können unterschiedlich bepreist werden aufgrund von Angebots- und Nachfragedynamiken, Marktplatzgebühren und dem Wettbewerb unter den Verkäufern. Der Kauf dieser Keys kann zusätzliche Schritte erfordern: das Erstellen von Marktplatzkonten, das Umgehen von Handelsbeschränkungen, das Abwarten von Lieferzeiten sowie den Umgang mit regionalen oder zahlungsmethodenbezogenen Einschränkungen. Bei Marktschwankungen sind sie jedoch manchmal zu Preisen unterhalb der Preise im Spiel zu finden.

Was beeinflusst die wichtigsten Preise?

Mehrere Faktoren beeinflussen die wichtigsten Kosten bei beiden Quellen:

Marktnachfrage für Sonderfälle oder seltene Artikel

für Sonderfälle oder seltene Artikel Hype um den Fall rund um Neuerscheinungen oder beliebte Artikel

rund um Neuerscheinungen oder beliebte Artikel Währungsschwankungen die regionale Preisgestaltung beeinflussend

die regionale Preisgestaltung beeinflussend Marktplatzgebühren auf Plattformen von Drittanbietern

auf Plattformen von Drittanbietern Verfügbarkeit von Schlüsseln sowie Lieferengpässe

sowie Lieferengpässe Spitzen bei Ereignissen oder Aktualisierungen wenn neue Inhalte erscheinen

Verfügbarkeit von Schlüsseln

Nicht alle Schlüssel sind weiterhin im Spiel erhältlich. Auslaufende Pakete wie CS:GO-Waffenkoffer or Operation Hydra erfordert die Beschaffung von Schlüsseln über dieSteam-Marktplatz oder auf Marktplätzen von Drittanbietern, wo die Preise die ursprünglichen Kosten deutlich übersteigen können. Diese Knappheit wirkt sich unmittelbar darauf aus, welche Fälle als die mit dem besten ROI gelten CS2 auf die Spieler realistisch Zugriff haben.

Kosten alle CS2-Case-Keys gleich viel?

Das Gehäuse macht nur die Hälfte der Anschaffungskosten aus – der Schlüssel spielt beim Vergleich der besten Modelle eine ebenso wichtige Rolle CS2 Kaufmöglichkeiten. Die Preise variieren.

Steam: Der Preis beträgt in jedem Fall 2,49 $.

Marktplätze: Lösungen für auslaufende Fälle – wie zum Beispiel der CS:GO-Waffenkoffer or Operation Hydra – werden oft deutlich darüber gehandelt, was die Seltenheit der Exemplare selbst widerspiegelt.

Vergessen Sie bei der Berechnung der tatsächlichen Kosten für die Eröffnung eines Falls nicht den Schlüssel – er kann Ihren ROI erheblich beeinflussen. Die Fälle mit dem besten ROI CS2 Für die Spieler geht es nicht nur um den Preis des Gehäuses – der Schlüssel spielt eine ebenso wichtige Rolle.

Mein Gesamtfazit zu den besten Kisten, die man in CS2 öffnen sollte

Die richtige Wahl treffen CS2 Die Wahl der Box kann den entscheidenden Unterschied ausmachen. Unter Berücksichtigung des ROI, der Seltenheit der Messer und des Gesamtwerts stechen diese drei als die besten Boxen hervor, die man öffnen sollte CS2 sowohl für Sammler als auch für preisbewusste Spieler.

Vitrine – Erschwingliche Preise, 69 % ROI, riesiger Pool an Kukri-Messern. Eines der besten Pakete, die man öffnen kann CS2 für die meisten Spieler und eine der ersten Wahl unter den Fällen mit dem besten ROI CS2 mit sich bringt.

Fall „Träume & Alpträume“ – Eines der besten CS2 Kisten, die für Messerjäger geöffnet werden können, mit Falchion-Messer-Gamma-Oberflächen und einer starken Nachfrage nach Skins in der Community bei niedrigen Einstiegskosten.

Revolution-Hülle – Mit einem Preis von unter 0,25 $ ist dies das günstigste Set auf der Liste; es enthält Handschuh-Figuren und bietet ein rundum solides Preis-Leistungs-Verhältnis für Sammler, die viele Sets öffnen.

Das Öffnen von Kartons ist von Natur aus ein Glücksspiel. Halte dich bei der Öffnung an dein Budget und denk daran, dass dies die besten sind CS2 Fälle, die zu öffnen sind informiertes, verantwortungsbewusstes Spielen.

★ DER BESTE ORT, UM CS2-HÜLLEN ZU KAUFEN SkinBaron Bei SkinBaron einkaufen

Häufig gestellte Fragen