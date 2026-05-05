Die 10 besten günstigen M4A1-S-Skins in CS2 für 2026

Die besten günstigen M4A1-S-Skins in CS2 beweisen, dass man auf der CT-Seite gut aussehen kann, ohne ein Vermögen dafür auszugeben. Die besten preisgünstigen M4A1-S-Skins vereinen ein auffälliges Design, eine solide Seltenheitsstufe und einen erschwinglichen Preis für jeden Spielertyp.

M4A1-S Skins, darunter auch die besten preisgünstigen M4A1-S-Skins, reichen von der Seltenheitsstufe „Restricted“ bis hin zu „Classified“, wobei die Preise von unter einem Dollar für Exemplare im Zustand „Battle-Scarred“ bis zu mehreren hundert Dollar für fabrikneue Exemplare der Stufe „Classified“ reichen. Der äußere Zustand spielt eine wesentliche Rolle bei der Bestimmung des Endpreises, selbst bei identischen Skins. Spieler können die besten günstigen M4A1-S-Skins über Waffenkoffer, den Steam-Markt oder Drittanbieterplattformen wie SkinBaron erwerben, wobei jede Option unterschiedliche Kompromisse hinsichtlich Preis, Verfügbarkeit und Komfort mit sich bringt.

Unsere Top-Auswahl der besten günstigen M4A1-S-Skins in CS2

Hier sind die besten günstigen M4A1-S-Skins in CS2, ausgewählt fürvisuelle Wirkung, SeltenheitswertundBarrierefreiheitin verschiedenen Preisklassen.

Diese zehn besten günstigen M4A1-S-Skins umfassen die Seltenheitsstufen „Restricted“ und „Classified“ und kosten zwischen unter 1 $ und etwa 9 $ – was beweist, dass man bei den besten preisgünstigen M4A1-S-Skins keine Abstriche bei der Designqualität machen muss.

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Fälle – Seltenheiten – Wahrscheinlichkeiten

Bevor Sie Fälle in Counter-Strike 2… lohnt es sich, die Drop-Wahrscheinlichkeiten zu kennen. Wenn du die Seltenheitswahrscheinlichkeiten kennst, kannst du besser entscheiden, ob du Kisten öffnen oder die besten günstigen M4A1-S-Skins einfach direkt auf dem Markt kaufen solltest – was oft die kostengünstigere Variante ist.

Haut-Raritäten Wahrscheinlichkeiten für den Rückgang in Prozent Mil-Spec ( Blau ) 79,92 % Eingeschränkt ( Lila ) 15,98 % Vertraulich ( Rosa ) 3,2 % Verdeckt ( Red ) 0,64 % Seltener Spezialgegenstand ( Gold ) 0,26 %

Diese Zahlen basieren auf aggregierten Daten aus der Community, die aus Zehntausenden von CS2 Kistengewinne. Der ROI (Return on Investment) bezeichnet den durchschnittlichen Prozentsatz der Ausgaben, der durch den Wert der erhaltenen Skins wieder hereingeholt wird – ein ROI von 70 % bedeutet beispielsweise, dass man pro ausgegebenem Dollar 0,70 Dollar zurückerhält. Es handelt sich um einen statistischen Durchschnittswert, der auf historischen Daten basiert, und nicht um eine Garantie. Bei den meisten der besten günstigen M4A1-S-Skins auf dieser Liste ist der direkte Kauf auf dem Markt kostengünstiger, als sie über Kistengewinne zu jagen.

Die besten günstigen M4A1-S-Skins in CS2

Die besten günstigen M4A1-S-Skins CS2 Die Angebote zeichnen sich dadurch aus, dass sie eine ausgewogene Mischung aus optischer Wirkung und hohem Marktwert zu erschwinglichen Preisen bieten. Nachfrage, Seltenheitsgrad und Designthema beeinflussen alle, wo sich ein Skin im Preisspektrum einordnet. Der Float-Wert, der äußere Zustand und in manchen Fällen auch der Musterindex können den Endpreis beeinflussen – selbst bei identischen Skins –, daher sollten Sie die einzelnen Angebote stets genau prüfen, bevor Sie sich entscheiden.

Produktpreis: 0,40–100.000+ $ / ca. 0,37–92.370+ € / ca. 0,32–78.950+ £

Seltenheit: Eingeschränkt

Herkunft des Gehäuses: DreamHack 2013 Souvenirpaket oder EMS One 2014 Souvenirpaket

Entsprechender Schlüssel: N/A

The M4A1-S | Nitro ist eine der ältesten Skins in der CS2Katalog – asouvenir-origin Eingeschränkte Benutzeroberflächeverbunden mit demDreamHack 2013 Souvenirpaket and EMS One 2014 Souvenirpaket, das bereits vorCounter-Strike 2„s komplettes Rebranding. Das Design ist klar und minimalistisch, mit einem zweifarbiges Farbschema die die Anfangszeit der CS-Skin-Entwicklung widerspiegeln. Nicht-Souvenir-Exemplare befinden sich am absoluten unteren Ende des Marktes für die besten günstigen M4A1-S-Skins, wobei Exemplare mit „Battle-Scarred“-Skin regelmäßig unter €1 – der niedrigste Mindestpreis aller Skins auf dieser Liste.

Warum wir uns dafür entschieden haben The M4A1-S | Nitro hat sich seinen Platz unter den besten günstigen M4A1-S-Skins verdient CS2 besticht durch seinen extrem niedrigen Einstiegspreis, seine historische Bedeutung und sein klares, minimalistisches Design, das auch nach all den Jahren nichts von seiner Anziehungskraft verloren hat.

Diese außergewöhnliche Obergrenze hat keinerlei Auswirkungen auf das günstige Segment des Marktes. Standard-Exemplare in den meisten Außenqualitäten liegen weiterhin deutlich im Budget eines jeden Spielers, der nach den besten preisgünstigen M4A1-S-Skins zu minimalen Kosten sucht. Beachte, dass „Minimal Wear“ der beste verfügbare Zustand ist, da es für Skins aus Souvenir-Beständen wie diesen keine „Factory New“-Exemplare gibt.

★ DER GÜNSTIGSTE M4A1-S-SKIN M4A1-S | Nitro Bei SkinBaron einkaufen

Produktpreis: 0,60–8,71 $ / ca. 0,55–8,04 € / ca. 0,47–6,87 £

Seltenheit: Eingeschränkt

Herkunft des Falls: Revolution-Fall

Zugehöriger Schlüssel: Revolution-Hülle Key

The M4A1-S | Emphorosaur-S kam mit dem Revolution-Hülle im Jahr 2022 und sticht hervor unter the Die besten günstigen M4A1-S-Skins für Spieler mit kleinem Budget in Counter-Strike 2. Das Design zeichnet sich durch eine Zeichentrick-Dinosaurierfigur mit markanten Konturen und einer lebhaften Farbpalette – eine bewusste Abkehr von den Waffen-Skins, die normalerweise die Diskussionen über die besten günstigen M4A1-S-Skins dominieren. Erhältlich in allen Zuständen, Preise ab €0.60 in „Battle-Scarred“ und erreichen ihren Höchstwert bei €8.71 „Factory New“ – die einzige Lackierung auf dieser Liste, die in allen Ausstattungsvarianten unter 10 Dollar kostet.

The Revolution-Hülle bleibt weiterhin im Umlauf, was das Angebot auf einem hohen Niveau hält und die Preisuntergrenze stabilisiert. Neuwertige Exemplare unter 9 Dollar bieten ein außergewöhnliches Preis-Leistungs-Verhältnis für eine „Restricted“-Skin mit einer derart dynamischen Gestaltung. Die Cartoon-Optik behält ihren Charakter auch bei höheren Umlaufwerten gut bei, wobei sich Abnutzungserscheinungen eher auf die Farbsättigung als auf die Konturenschärfe der Figur auswirken.

★ DER BESTE M4A1-S-SKIN UNTER 10 $ M4A1-S | Emphorosaur-S Bei SkinBaron einkaufen

Produktpreis: 0,73–6,83 $ / ca. 0,67–6,31 € / ca. 0,58–5,39 £

Seltenheit: Eingeschränkt

Herkunft des Falls: „Träume & Alpträume“-Fall

Zugehöriger Schlüssel: Träume & Albträume – Fallschlüssel

The M4A1-S | Nachtangst ist ein „Restricted“-Skin aus dem Fall „Träume & Alpträume“hinzugefügtCounter-Strike 2 im Jahr 2022 als Teil einer von der Community entworfenen Kollektion. Das Design umhüllt das Gewehr mit einem lebhaftes Tiermotiv – ausführlichMonsterbildertiefVioletttöneand Schwarzemit scharfen, kontrastreichen Linien, die auch bei geringeren Float-Werten gut lesbar sind. Erhältlich in allen Ausführungen für den Außenbereich, die Preise reichen von €0.73 in „Battle-Scarred“ €6.83 „Factory New“ – einer der besten günstigen M4A1-S-Skins mit einem auffälligen Design, der in jeder Qualitätsstufe unter 7 $ bleibt.

The Fall „Träume & Alpträume“ wird weiterhin aktiv vertrieben, was für ein gutes Angebot und stabile Preise sorgt. Fabrikneue Exemplare unter 7 Dollar bieten ein außergewöhnliches Preis-Leistungs-Verhältnis für eine Skin mit solch anspruchsvollem Design – Abnutzungserscheinungen bei niedrigeren Erhaltungsgraden wirken sich eher auf die Farbintensität als auf die Schärfe der Kreaturenillustration selbst aus.

★ DIE BEEINDRUCKENDSTE M4A1-S M4A1-S | Nachtangst Bei SkinBaron einkaufen

Produktpreis: 1,44–31,94 $ / ca. 1,33–29,50 € / ca. 1,14–25,22 £

Seltenheit: Geheim

Herkunft des Koffers: Kann nicht durch das Öffnen von Behältern erlangt werden

Entsprechender Schlüssel: N/A

The M4A1-S | Einsamkeit ist ein 2019 hinzugefügter „Classified“-Skin, der völlig unabhängig vom System des Kistenöffnens in Counter-Strike 2 – die ausschließlich über Marktkäufe oder zufällige Drops erworben werden können. Der langfristige Wert des Skins wird zudem von der allgemeinen Marktdynamik beeinflusst, die geprägt ist von Counter-Strike Sport. Das Design ist zurückhaltend und durchdacht: ein matter dunkler Untergrund with minimales Color-Blockingdas passt zu demM4A1-S„s zurückhaltende, taktische Identität. Die Preise reichen von €1.44 in „Battle-Scarred“ €31.94 in „Factory New“, was ihn zu einem der besten günstigen M4A1-S-Skins in der „Classified“-Stufe macht.

Diese Waffe lässt sich gut kombinieren mit einigen hochwertige schwarze Handschuhe in CS2 verleiht jeder taktischen Ausrüstung ein einheitliches und professionelles Erscheinungsbild.

Diese marktweit einzigartige Herkunft verleiht dem M4A1-S | Einsamkeit Eine Sammlerausgabe – die meisten der besten preisgünstigen M4A1-S-Skins, die man aus Kisten erhält, können bei diesem Preis einfach nicht mithalten. Da kein Waffenkisten-Schlüssel ein neues Exemplar hervorbringen kann, ist das Marktangebot an den bestehenden Bestand gebunden. Praxiserprobte Exemplare im Preisbereich von 4 bis 7 $ bieten das beste Preis-Leistungs-Verhältnis für Spieler, die ein „Classified“-Finish ohne den Aufpreis für „Factory New“ wünschen – und ein „Battle-Scarred“-Modell unter 2 $ macht es zu einer der einfachsten Empfehlungen für die besten günstigen M4A1-S-Skins auf dieser Liste.

★ DIE SCHLANKSTE M4A1-S FÜR KLEINES BUDGET M4A1-S | Einsamkeit Bei SkinBaron einkaufen

Produktpreis: 2,07–43,63 $ / ca. 1,91–40,27 € / ca. 1,63–34,44 £

Seltenheit: Eingeschränkt

Herkunft des Gehäuses: Versiegeltes Genesis-Terminal

Entsprechender Schlüssel: N/A

The M4A1-S | Ausverkauf kam mit dem Versiegeltes Genesis-Terminalim Jahr 2024 alseines der neuesten Die besten günstigen M4A1-S-SkinsErgänzungenan dieCounter-Strike 2 Markt. Es handelt sich um einen „Restricted“-Skin mit einem auffälligen kontrastreiches Design – scharfe, kantige Farbblöcke der sich ganz klar in der Ich-Form liest – erhältlich in allen Ausführungen ab €2.07 bei „Battle-Scarred“ €43.63 bei Factory New.

Aktive Auktionen sorgen dafür, dass das Angebot an Skins der unteren Preisklasse nicht versiegt und die Preise für Käufer von preisgünstigen M4A1-S-Skins stabil bleiben. Praxiserprobte Exemplare im Preisbereich von 4 bis 8 Dollar geben die markante Geometrie des Designs klar wieder, ohne den Aufschlag für „Factory New“-Skins zu erreichen. Spieler, die ihre Sammlung vervollständigen möchten, CS2 Wer eine kostengünstige Lösung sucht, sollte sich vielleicht auch die die besten Fälle, die man aufschlagen sollte CS2 um zu sehen, obAusverkaufDie Drops sind nach wie vor zu einem angemessenen Preis-Leistungs-Verhältnis erhältlich.

Diese anhaltende Angebotsdynamik ist eng verbunden mit der top CS2 Standorte für die Fallbearbeitung, wo nach wie vor die meisten neuen Skins auf den Markt kommen.

★ BESTE M4A1-S FÜR KLEINES BUDGET M4A1-S | Ausverkauf Bei SkinBaron einkaufen

Produktpreis: 3,41–18,96 $ / ca. 3,15–17,51 € / ca. 2,69–14,96 £

Seltenheit: Eingeschränkt

Herkunft des Koffers: Kann nicht durch das Öffnen von Behältern erlangt werden

Entsprechender Schlüssel: N/A

The M4A1-S | Glitched Paint ist ein 2020 hinzugefügter „Restricted“-Skin, der, genau wie M4A1-S | Einsamkeit, existiert völlig außerhalb des Systems der Kistenöffnung – es wird ausschließlich durch Marktkäufe oder Fundstücke in Counter-Strike 2. Das Design greift einen abstrakter Glitch-Art-Ansatz, Schichtungfragmentierte Farbblöcke and digitales Rauschen über den gesamten Gewehrkörper verteilt, wodurch sich dieses Design deutlich von den Militär- und Kreaturenthemen abhebt, die den Markt für die besten günstigen M4A1-S-Skins dominieren. Die Preise reichen von €3.41 in „Battle-Scarred“ €18.96 in neuwertigem Zustand, unabhängig vom Zustand der Karosserie.

Die Exklusivität des Containers verleiht dem M4A1-S | Glitched Paint Eine Sammlerdimension, die die meisten aus Kisten stammenden, preisgünstigsten M4A1-S-Skins zu vergleichbaren Preisen nicht bieten können – kein Kistenschlüssel kann ein neues Exemplar generieren, sodass das Angebot dauerhaft begrenzt ist. Im Praxistest bewährte Exemplare im Preisbereich von 5 bis 8 US-Dollar bieten das Glitch-Art-Finish in voller Pracht. Spieler, die ihr gesamtes Ausrüstungsset auf eine auffällige, abstrakte Ästhetik ausrichten, sollten vielleicht auch in Betracht ziehen, blaue Handschuhe inCS2 um das visuelle Erscheinungsbild abzurunden.

★ DER EINZIGARTIGSTE UND GÜNSTIGSTE M4A1-S M4A1-S | Glitched Paint Bei SkinBaron einkaufen

Produktpreis: 7,71–50,78 $ / ca. 7,12–46,88 € / ca. 6,09–40,07 £

Seltenheit: Eingeschränkt

Herkunft des Koffers: Operation Vanguard – Waffenkoffer

Zugehöriger Schlüssel: Operation Vanguard Case Key

The M4A1-S | Basiliskist eines derdie langlebigsten und besten günstigen M4A1-S-Skins in Counter-Strike 2, da ich seit dem Operation Vanguard – Waffenkoffer im Jahr 2014. Das Design nutzt ein detaillierte Eidechsenhaut-Textur in gedämpfte Erdtöne über den gesamten Gewehrkörper – ein naturgetreuer Ansatz, der sich bewährt hat und unter allen Witterungsbedingungen überzeugt. Die Preise beginnen bei €7.71 in „Battle-Scarred“ €50.78 Neuwertig.

Als „Operation Vanguard“-Skin gelangen neue Exemplare nur über die entsprechende Box und den entsprechenden Schlüssel auf den Markt – das Angebot wächst langsamer als bei neueren Boxen, was zu einem leichten Preisaufschlag gegenüber anderen „Restricted“-Optionen mit ähnlichen Mindestpreisen führt. „Field-Tested“-Exemplare im Preisbereich von 10 bis 15 US-Dollar bieten den deutlichsten optischen Charakter zum günstigsten Preis für Käufer, die nach preisgünstigen M4A1-S-Skins suchen. Spieler, die die Reptilien-Optik mögen und diese auf ihre gesamte CS2 Kit sollte sich vielleicht die Die besten Karambit-Messerhüllen, von denen viele ähnliche naturalistische Designmotive aufweisen.

Viele Spieler, die das klassische Metallic-Finish des Basilisk schätzen, entscheiden sich oft für Die besten M4A4-Skins um bei beiden Hauptgewehren ein einheitliches Erscheinungsbild zu gewährleisten.

★ DER BESTE KLASSISCHE, GÜNSTIGE M4A1-S M4A1-S | Basilisk Bei SkinBaron einkaufen

Produktpreis: 7,80–825,00 $ / ca. 7,20–761,81 € / ca. 6,16–651,29 £

Seltenheit: Geheim

Herkunft: Nuke-Souvenirpaket Antwerpen 2022, Nuke-Souvenirpaket Austin 2025, Nuke-Souvenirpaket Berlin 2019

Entsprechender Schlüssel: N/A

The M4A1-S | Bedienfeld is eine „Classified“-Haut mit Souvenir-Herkunftverbunden mitCounter-Strike 2‘sder Kernenergie Wettkampfkarte, die in drei Turnierpaketen aus den Jahren 2019, 2022 und 2025 enthalten ist. Das Design zeichnet sich durch einen klaren, industriellen Stil aus – technisch Detailansicht der Verkleidungmit einemgedeckte Farbgebungdas passt zu demM4A1-S„s präzise Charakteristik und bewährt sich unter allen äußeren Bedingungen. Für Spieler, die eine klare, farblich abgestimmte Ausrüstung zusammenstellen, CS2 grüne Handschuhe passt hervorragend zu Skins im Industrial-Stil wie diesem.

Die Preise für reguläre Exemplare (keine Souvenirausgaben) beginnen bei €7.80 in „Battle-Scarred“, wodurch es sich fest unter den besten günstigen M4A1-S-Skins der „Classified“-Stufe etabliert. Die große Preisspanne – die bis zu €825.00 – wird von Souvenir-Exemplaren mit Aufklebern von hochkarätigen Turnieren bestimmt, nicht vom Basis-Skin selbst. Die wirklich preiswertesten M4A1-S-Skins findet man unter den Exemplaren der Kategorien „Field-Tested“ oder „Minimal Wear“ ohne Souvenir-Charakter im Preisbereich von 10 bis 20 Dollar. Diese Souvenir-Exemplare haben für Spieler, die sich für die allgemeinen wirtschaftlichen Zusammenhänge interessieren, einen Sammlerwert, der weit über den Grundpreis hinausgeht. Wie man verkauftCS2Skins auf lange Sicht.

★ DER BESTE TIPP M4A1-S | Bedienfeld Bei SkinBaron einkaufen

Produktpreis: 8,06–331,02 $ / ca. 7,44–305,59 € / ca. 6,36–261,28 £

Seltenheit: Geheim

Herkunft des Falls: Horizon-Fall

Zugehöriger Schlüssel: Horizon Case Key

The M4A1-S | AlbtraumeingegebenCounter-Strike 2„s Hautkatalog mit dem Horizon-Fall im Jahr 2018 und ist seitdem einer der besten günstigen M4A1-S-Skins für sein bekanntes Design im dunklen Stil. Zu den Designmerkmalen gehören detaillierte Darstellungen von Kreaturenmit tieferschwarzand blauFarbtöne – ein bedrohlicher Effekt, der sich selbst bei geringeren Deckkraftwerten überraschend klar darstellt. Für eine dunklere Bildkomposition, CS2 lila Handschuhe passen besonders gut zu Skins mit Kreaturenmotiven wie Albtraum. Die als „Rarität“ eingestuften Exemplare halten den Preis für „Battle-Scarred“ auf einem bestimmten Niveau 8–12 Dollar erschwinglich für Käufer von M4A1-S-Skins mit kleinem Budget.

Der hohe Preis – 331,02 $ bei Factory New – spiegelt den Seltenheitszuschlag der „Classified“-Stufe wider sowie die Nachfrage, die ein etablierter Skin in neuwertigem Zustand genießt. Exemplare der Kategorie „Field-Tested“ im Preisbereich von 12 bis 20 $ bewahren die Identität des Designs deutlich und stellen für die meisten Käufer den günstigsten Punkt auf der Preiskurve dar. Spieler, die eine aggressive, dunkle Ästhetik für ihr gesamtes Set bevorzugen, sollten sich vielleicht auch die am günstigstenCS2 Messerschalen um eine themenbezogene Ausrüstung zusammenzustellen, ohne zu viel Geld auszugeben.

★ DER DÜSTERSTE GÜNSTIGE M4A1-S-SKIN M4A1-S | Albtraum Bei SkinBaron einkaufen

Produktpreis: 8,90–53,98 $ / ca. 8,22–49,83 € / ca. 7,02–42,58 £

Seltenheit: Geheim

Herkunft des Gehäuses: Spectrum 2-Gehäuse

Zugehöriger Schlüssel: Spectrum 2 Gehäuseschlüssel

Veröffentlicht zusammen mit dem Spectrum 2-Hülleim Jahr 2017, dieM4A1-S | Bleiglas is einer der optisch auffälligsten „Classified“-Skins einer der besten günstigen M4A1-S-Skins. Das Design hüllt das Gewehr in ein Muster aus Glasscherben with dunkle Adernund ein tiefesFarbverlauf von Blaugrün nach Schwarz das mit echter Tiefe liest in Counter-Strike 2„s Inspektionsanimation. Erhältlich in allen Ausführungsvarianten, reichen die Modelle von €8.90 bei „Battle-Scarred“ €53.98 bei Factory New – ein starker „Classified“-Titel für jede Preisklasse. Ein ähnliches Preis-Leistungs-Verhältnis und eine ebenso große visuelle Vielfalt findet man, wenn man die Die besten preisgünstigen AK-47-Skins in CS2 um das Sortiment abzurunden.

Musterverzeichnis Das ist es, was einen durchschnittlichen Exemplar von einem Premium-Exemplar unterscheidet – Exemplare, bei denen sich die Bruchlinien auf den Zielfernrohrhalter und den oberen Verschluss konzentrieren, werden deutlich über dem marktüblichen Preis gehandelt. Praxiserprobte Exemplare im Preisbereich von 12 bis 18 Dollar stellen die der höchste Wert auf der Preiskurve, wobei die Glasdetails klar erhalten bleiben, ohne den Aufpreis für „Factory New“ zu zahlen. Für Käufer der besten günstigen M4A1-S-Skins mit „Classified“-Finish und echter Designtiefe ist dies die erste Wahl.

★ DER BESTE GÜNSTIGE M4A1-S-SKIN M4A1-S | Bleiglas Bei SkinBaron einkaufen

Die besten günstigen M4A1-S-Skins in CS2, die man haben sollte

Die folgende Tabelle fasst die zehn besten günstigen M4A1-S-Skins nach Seltenheit, Preisklasse und den wichtigsten Faktoren für ihren Marktwert zusammen. Nutze sie, um die besten günstigen M4A1-S-Skins zu vergleichen CS2 derzeit nebeneinander, bevor es auf den Markt geht.

Preise gültig ab März 2026.

Produktname Seltenheit Preisspanne Beschreibung M4A1-S | Nitro Eingeschränkt 0,40 $ – über 100.000 $ Aus der Souvenir-Edition von 2013; Exemplare, die nicht aus dieser Edition stammen, gehören zu den günstigsten M4A1-S-Skins auf dem Markt. M4A1-S | Emphorosaur-S Eingeschränkt 0,60–8,71 $ Unter 10 $ für alle Außenausführungen; der günstigste M4A1-S-Skin im Cartoon-Design, den es gibt. M4A1-S | Nachtangst Eingeschränkt 0,73–6,83 $ Neuwertig für unter 7 $; von der Community entworfenes Kreaturenmotiv aus der „Dreams & Nightmares“-Kollektion. M4A1-S | Einsamkeit Vertraulich 1,44–31,94 $ Nur in Originalverpackung erhältlich; die begrenzte Verfügbarkeit auf dem Markt sorgt für einen moderaten Sammleraufschlag bei einem niedrigen Einstiegspreis. M4A1-S | Ausverkauf Eingeschränkt 2,07–43,63 $ 2024 Versiegeltes Genesis-Terminal-Skin; modernes geometrisches Design mit einem Boden im „Battle-Scarred“-Stil. M4A1-S | Glitched Paint Eingeschränkt 3,41–18,96 $ Exklusiv in der Verpackung; Glitch-Art-Design mit einzigartiger Ästhetik und limitierter Auflage. M4A1-S | Basilisk Eingeschränkt 7,71–50,78 $ Ein Klassiker der „Operation Vanguard“-Reihe; das Design im Eidechsen-Schuppen-Look erfreut sich seit 2014 einer stetigen Nachfrage und stabiler Preise. M4A1-S | Bedienfeld Vertraulich 7,80 $ – 825,00 $ Herkunft als Souvenir; Standardausgaben sind preisgünstig, Souvenirausgaben enthalten Aufkleber als Beigabe. M4A1-S | Albtraum Vertraulich 8,06 $ – 331,02 $ Ein düsteres Kreaturendesign aus dem „Horizon“-Paket; einer der bekanntesten günstigen „Classified“-Skins. M4A1-S | Bleiglas Vertraulich 8,90 $ – 53,98 $ Mustergestaltete, klassifizierte Oberfläche; Rissglas-Optik mit Preisunterschieden je nach Floatglas und Muster.

Die auf Eneba Hub angegebenen Preise dienen ausschließlich zu Informationszwecken und spiegeln die Marktbedingungen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung wider. Die Produktwerte können aufgrund von Angebot, Nachfrage und Updates im Spiel häufig schwanken, sodass wir weder für ihre Richtigkeit noch für ihren zukünftigen Wert garantieren können.

Preisunterschiede bei den besten günstigen M4A1-S-Skins sind in erster Linie auf Seltenheit, Nachfrage in der Community und die Qualität des Designs zurückzuführen – selbst innerhalb derselben Stufe erzielen beliebte Designs bei identischen Drop-Chancen einen deutlichen Preisaufschlag gegenüber weniger bekannten Optionen. Die Exklusivität der Kollektion sorgt für eine weitere Ebene bei M4A1-S | Einsamkeit, M4A1-S | Glitched PaintundM4A1-S | Nitro, von denen keine durch das Öffnen von Kisten wieder aufgefüllt werden kann, was ihnen einen Seltenheitsbonus verleiht, mit dem die meisten der besten preisgünstigen M4A1-S-Skins aus Kisten bei vergleichbaren Preisen nicht mithalten können.

Der Float-Wert bleibt die mit Abstand einflussreichste Preisvariable – fabrikneue Exemplare kosten für dieselben günstigen M4A1-S-Skins durchweg ein Vielfaches mehr als „Battle-Scarred“-Exemplare, obwohl das Gewehr in Counter-Strike 2 Spielerlebnis. Für die meisten Käufer bieten Außenbereiche in den Zuständen „praxiserprobt“ oder „minimale Gebrauchsspuren“ das beste Verhältnis zwischen optischer Qualität und Preis. Wenn Sie das gesamte Spektrum von CS2 Preisspanne – von den günstigsten bis hin zu den absolut höchsten Preisen – können Sie auch die am teuerstenCS2 Messerschalen um zu verstehen, wie sich Seltenheit und Zustand im Spitzensegment des Marktes auswirken.

Um einen besseren Vergleich zu ermöglichen, der über die preisgünstigen Modelle hinausgeht, sollte man sich die Die besten M4A1-S-Skins hilft dabei, zu verdeutlichen, wie sich Designs höherer Stufen hinsichtlich Preis, Seltenheit und allgemeiner optischer Wirkung innerhalb derselben Waffenkategorie unterscheiden.

Abschließende Gedanken zu den besten günstigen M4A1-S-Skins in CS2

Die besten günstigen M4A1-S-Skins in Counter-Strike 2 beweisen, dass Stil und Exklusivität kein großes Budget erfordern. Jeder Titel auf dieser Liste bietet echten visuellen Genuss zu einem Preis, den sich die meisten CS2 die Spieler erwerben können. Meine drei besten Tipps für günstige M4A1-S-Skins:

M4A1-S | Nitro – Der günstigste Klassiker auf der Liste und ein idealer Einstieg in die Kategorie der besten preisgünstigen M4A1-S-Skins. Dank seines Kultstatus und des extrem niedrigen Preises ist er die einfachste Wahl für jede preisbewusste Ausrüstung.

M4A1-S | Emphorosaur-S – Eine der besten Optionen unter 10 Dollar unter den besten günstigen M4A1-S-Skins CS2 Angebote. Sein auffälliges Cartoon-Design verleiht ihm eine starke Persönlichkeit, bleibt dabei aber äußerst zugänglich.

M4A1-S | Nachtangst – Ein optisches Highlight im unteren Preissegment und ein Paradebeispiel dafür, wie die besten preisgünstigen M4A1-S-Skins aussehen können, wenn Designqualität Vorrang vor dem Preis hat.

Jede dieser drei Optionen wird sich bewähren in Counter-Strike 2 und heben sich im Ausrüstungsbildschirm hervor, ohne dein Budget zu sehr zu belasten. Insgesamt bieten die besten günstigen M4A1-S-Skins in CS2 die richtige Balance zwischen Preis, Design und Verfügbarkeit, was sie zu einer klugen Wahl für jede Ausrüstung macht.

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Häufig gestellte Fragen