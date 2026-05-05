Die besten günstigen AWP-Skins in CS2 im Jahr 2026

Die besten günstigen AWP-Skins in CS2 beweisen, dass man kein großes Budget braucht, um die AWP richtig zur Geltung zu bringen. Wie CS2Das AWP, das kultigste Repetiergewehr des Spiels, zieht in jedem Match alle Blicke auf sich – und es mit einem gut ausgewählten Skin auszustatten, ist eine der befriedigendsten Möglichkeiten, der eigenen Ausrüstung eine persönliche Note zu verleihen. Egal, ob du zum ersten Mal etwas kaufst oder als Veteran clever investieren möchtest: Der Markt bietet für jedes Budget hervorragende Optionen.

AWP-Skins reichen von „Battle-Scarred“-Exemplaren für unter einen Dollar bis hin zu „Factory New Coverts“, die dreistellige Preise erzielen. Die beste Preisklasse für günstige AWP-Skins liegt eindeutig zwischen 1 und 30 Dollar, wobei die Stufen „Restricted“, „Classified“ und sogar „Covert“ je nach Zustand und Nachfrage erschwingliche Einstiegsmöglichkeiten bieten. Spieler können Skins durch das Öffnen von Kisten, über den Steam-Markt oder auf Plattformen von Drittanbietern erwerben – wobei jede Option unterschiedliche Vor- und Nachteile hinsichtlich Preis, Komfort und Verfügbarkeit mit sich bringt. Dieser Leitfaden stellt dir alle günstigen Optionen vor, darunter die besten AWP-Skins unter 10 Dollar.

Unsere Top-Auswahl der besten günstigen AWP-Skins in CS2

Hier sind die besten günstigen AWP-Skins in CS2, ausgewählt aufgrund ihrer optischen Attraktivität, ihrer ständigen Verfügbarkeit und ihres Preis-Leistungs-Verhältnisses bei den jeweiligen Mindestpreisen.

Die besten günstigen AWP-Skins decken Seltenheitsstufen von „Mil-Spec“ bis „Covert“ ab, wobei die Preise zwischen 0,90 $ und 27 $ liegen. Diese Bandbreite beweist, dass günstige AWP-Skins keine Abstriche bei der Designqualität oder Seltenheit machen müssen – es gibt in jeder Preisklasse wirklich überzeugende Optionen.

Haftungsausschluss Die auf Eneba Hub veröffentlichten Inhalte dienen ausschließlich Informations- und Unterhaltungszwecken und sind nicht als professionelle, finanzielle oder Anlageberatung zu verstehen. Wir übernehmen keine Garantie für Gewinne oder finanzielle Ergebnisse, und Leser sollten Kaufentscheidungen verantwortungsbewusst und auf der Grundlage eigener Recherchen treffen. Alle Angaben zu Kapitalrendite, Wertsteigerungspotenzial oder Investitionen sind statistische Durchschnittswerte, die auf historischen Daten basieren, und stellen keine Garantie für individuelle Ergebnisse dar.

Wahrscheinlichkeiten für seltene Fundstücke

Bevor Sie Fälle in Counter-Strike 2… lohnt es sich, die Drop-Wahrscheinlichkeiten zu kennen. Wenn du die Seltenheitswahrscheinlichkeiten kennst, kannst du besser entscheiden, ob du Kisten öffnen oder die gewünschten günstigen AWP-Skins einfach direkt auf dem Markt kaufen solltest. Dies ist der beste Leitfaden für günstige AWP-Skins, der dir bei dieser Entscheidung hilft.

Haut-Raritäten Wahrscheinlichkeiten für einen Drop in Prozent Mil-Spec ( Blau ) 79,92 % Eingeschränkt ( Lila ) 15,98 % Vertraulich ( Rosa ) 3,2 % Verdeckt ( Red ) 0,64 % Seltener Spezialgegenstand ( Gold ) 0,26 %

Diese Zahlen basieren auf von der Community zusammengetragenen Daten aus Zehntausenden von Kistenöffnungen. Der ROI (Return on Investment) bezeichnet den durchschnittlichen Prozentsatz der Ausgaben, der durch den Wert der erhaltenen Skins wieder hereingeholt wird – ein ROI von 70 % bedeutet beispielsweise, dass pro ausgegebenem Dollar 0,70 Dollar zurückerhalten werden. Es handelt sich um einen statistischen Durchschnittswert, nicht um eine Garantie. Bei den meisten der besten günstigen AWP-Skins auf dieser Liste ist der direkte Kauf kostengünstiger, als sie durch das Öffnen von Kisten zu jagen – dies gilt insbesondere für die hier aufgeführten besten AWP-Skins unter 10 $.

Die besten günstigen AWP-Skins in CS2

Die besten günstigen AWP-Skins in CS2 sind diejenigen, die ein Gleichgewicht zwischen optischer Attraktivität, Seltenheit und Marktstabilität zu Preisen bieten, die für die meisten Spieler erschwinglich sind. Das Design unterscheidet die günstigen AWP-Skins, die einen Kauf wert sind, von denen, die in den Hintergrund treten – und auch der Wertverlauf spielt eine Rolle, insbesondere bei den besten AWP-Skins unter 10 Dollar, wo ein Exemplar in „Factory New“-Zustand das Zehnfache einer „Battle-Scarred“-Version desselben Skins kosten kann.

Produktpreis:0,90 $ – 1,55 $ / ca. 0,83 € – 1,43 € / ca. 0,71 £ – 1,22 £ (ohne Souvenirversionen)

Seltenheit:Eingeschränkt

Herkunft des Falls:DreamHack 2013-Souvenirpaket oder EMS One 2014-Souvenirpaket

Entsprechender Schlüssel: N/A

Veröffentlicht über die DreamHack 2013 Souvenirpaket and EMS One 2014 Souvenirpaket, derAWP | Pit Viper is eine der ältesten AWP-Skins im Spiel – vorCS2ein komplett neues Erscheinungsbild. Es zeichnet sich durch ein markantes geometrisches Schlangenmustertiefblauand gelb, erhältlich in den Zuständen MW, FT, WW und BS, wobei Exemplare, die keine Souvenir-Skins sind, regelmäßig für unter 2 $ zu finden sind – ein vielversprechender Anfang für jede Suche nach den besten günstigen AWP-Skins oder den besten AWP-Skins unter 10 $.

Warum wir uns dafür entschieden haben The AWP | Pit Viper hat sich seinen Platz als günstigstes Modell auf dieser Liste verdient Counter-Strike 2 – unter 2 $ für Nicht-Souvenir-Exemplare, mit einem Sammlerwert aus der Turnierzeit, den kein anderer günstiger AWP-Skin in dieser Preisklasse bieten kann. Es ist einer der besten günstigen AWP-Skins für alle, die gerade erst mit dem Sammeln anfangen.

Der Souvenir-Faktor ist das, was das AWP | Pit Viper Mehr als nur ein günstiger Einstieg in AWP-Skins. Standardexemplare kosten weniger als 2 $, aber Souvenirversionen mit Turnieraufklebern beliebter Teams können ein Vielfaches davon einbringen. „Minimal Wear“ ist der beste verfügbare Zustand, da es für diesen Skin keine „Factory New“-Version gibt – und was die besten günstigen AWP-Skins mit echter Turniergeschichte für unter 2 $ angeht, kann nichts auf dieser Liste mithalten.

Was sagen die Spieler dazu?

VaultHunter_V

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Der „Pit Viper“ ist in CS2 der beste preiswerte AWP-Skin in dieser Preisklasse. Schlichtes Design, echte Turniergeschichte und für unter 2 $ für eine Nicht-Souvenir-Version. Eine einfache Wahl für jede Ausrüstung, egal wie groß das Budget ist.

★ DER GÜNSTIGSTE AWP-SKIN AWP | Pit Viper Bei SkinBaron einkaufen

Produktpreis:2,19 $ – 15,10 $ / ca. 2,02 € – 13,93 € / ca. 1,73 £ – 11,92 £

Seltenheit:Eingeschränkt

Herkunft des Falls:Horizon-Fall

Entsprechender Schlüssel: Horizon Case Key

The Workshop für amerikanische Autoren | Workshop zur Unterstützung bei der Veröffentlichung kam mit dem Horizon-Fall im Jahr 2018 und gewann schnell eine treue Anhängerschaft unter CS2 Spieler, die einen eher schlichten Stil bevorzugen. A großer weißer Pfotenabdruck auf dunklem Hintergrund verleiht ihr eine unverwechselbare Silhouette und ist in allen Zuständen erhältlich, sodass sie für praktisch jedes Budget zwischen 2 und 15 Dollar erschwinglich ist – was sie zu einer der besten günstigen AWP-Skins in puncto Erschwinglichkeit macht.

Dies ist einer der besten preisgünstigen AWP-Skins, der sein Geld tatsächlich wert ist. Exemplare mit dem Status „Field-Tested“ bieten das beste Preis-Leistungs-Verhältnis – der Pfotenabdruck bleibt bei mäßiger Abnutzung deutlich sichtbar, ohne dass man den Aufpreis für „Minimal Wear“ oder „Factory New“ zahlen muss. Die meisten günstigen AWP-Skins in CS2 Schlicht, düster und militärisch – dieses Design sticht in einer Lobby voller Totenköpfe und Camouflage-Muster wirklich hervor. Wenn du die besten günstigen AWP-Skins suchst, die alle Blicke auf sich ziehen, ist dies die richtige Wahl.

★ DER SÜSSESTE GÜNSTIGE AWP-SKIN Workshop für amerikanische Autoren | Workshop zur Unterstützung bei der Veröffentlichung Bei SkinBaron einkaufen

Produktpreis:3,29 $ – 35,13 $ / ca. 3,04 € – 32,43 € / ca. 2,60 £ – 27,72 £

Seltenheit:Militärspezifikation

Herkunft des Falls:Anubis-Kollektionspaket, Austin 2025 Anubis-Souvenirpaket, Kopenhagen 2024 Anubis-Souvenirpaket

Entsprechender Schlüssel: N/A

The AWP | Black Nile is der Mil-Spec-Eintrag auf dieser Liste, aus demAnubis-Kollektionspaketverbunden mitCounter-Strike 2die Wettkampfkarte „de_anubis“. Das Design greift auf Ägyptische Mythologie mit aufwendigenhieroglyphische Strichzeichnungen and goldene Verzierungenauf tiefschwarzem Hintergrund – eine Qualität, die es mit Skins aufnehmen kann, die mehrere Seltenheitsstufen über ihr liegen, und genau das macht die besten günstigen AWP-Skins aus.

Erinnerungsexemplare aus dem Austin 2025 Anubis Souvenirpaket and Kopenhagen 2024 Anubis-Souvenirpaket Die Preise für Exemplare mit den Aufklebern namhafter Teams liegen im mittleren 30-Dollar-Bereich, während Standardexemplare deutlich unter 10 Dollar bleiben. Durch die Verbindung des Skins zum aktiven Wettkampfgeschehen steht er bei großen Events stets im Rampenlicht, und da er in allen Zuständen erhältlich ist, zählt er zu den besten preisgünstigen AWP-Skins der Mil-Spec-Stufe.

★ DIE SCHLANKSTE PREISGÜNSTIGE AWP AWP | Black Nile Bei SkinBaron einkaufen

Produktpreis:27,25 $ – 96,41 $ / ca. 25,15 € – 88,98 € / ca. 21,52 £ – 76,10 £

Seltenheit:Verdeckt

Herkunft des Falls:Rückstoßhülse

Entsprechender Schlüssel: Schlüssel für Rückstoßhülsen

The AWP | Chromatische Aberration is der einzige Covert auf dieser Liste. Im Vergleich zu dem, was Covert-AWP-Skins normalerweise kosten CS2 – viele kosten über 200 $ – ein Covert-Skin unter 100 $ ist wirklich selten, was diesen zu einem der besten und günstigsten AWP-Skins überhaupt macht. Veröffentlicht mit dem Rückstoßhülse im Jahr 2022 verfügt es über ein Linsenreflex-Verzerrungseffekt über den gesamten Lauf des Gewehrs und erzeugt dabei einen fast holografischen Effekt. Wenn Sie es durch eine Hülsenöffnung verfolgen, lohnt es sich, einen Blick auf die die besten Fälle, die man aufschlagen kann CS2 bevor du dich festlegst.

„Covert“-Skins fallen mit einer Wahrscheinlichkeit von etwa 0,64 % aus Kisten, sodass die Nachfrage das Angebot durchweg übersteigt. Exemplare im Zustand „Battle-Scarred“ beginnen bei etwa 27 $ – damit liegen sie zwar außerhalb der Kategorie der besten AWP-Skins unter 10 $, sind aber die günstigste verfügbare „Covert“-Variante –, während „Factory New“-Exemplare bei fast 97 $ liegen. Wer auf der Suche nach den besten günstigen AWP-Skins ist, die aussehen, als würden sie dreimal so viel kosten, sollte sich für Exemplare im Zustand „Field-Tested“ oder „Well-Worn“ entscheiden.

★ DIE PREMIUM-EMPFEHLUNG FÜR DEN KLEINEN BUDGET AWP | Chromatische Aberration Bei SkinBaron einkaufen

Produktpreis:2,27 $ – 10,86 $ / ca. 2,09 € – 10,02 € / ca. 1,79 £ – 8,57 £

Seltenheit:Eingeschränkt

Herkunft des Falls:Gehäuse-Sortiment

Entsprechender Schlüssel: Key-Gehäuse-Serie

The AWP | Phobos gehört seit jeher zu den am häufigsten empfohlen günstige AWP-Skins seit demGehäuse-Sortiment wurde 2016 auf den Markt gebracht. Benannt nach einem Mond des Mars, verfügt es über ein kantiges, dunkles Industriedesign with kreisförmige geometrische Musterin gedämpftenSilberand grün. Es ist in den Zuständen „Factory New“, „Minimal Wear“, „Field-Tested“ und „Well-Worn“ erhältlich – der Preis liegt unter 11 $, womit es fest im Bereich der besten günstigen AWP-Skins und der besten AWP-Skins unter 10 $ angesiedelt ist.

Da fabrikneue Exemplare unter 11 $ bleiben, ist dies das Highlight unter den besten AWP-Skins unter 10 $, während gebrauchte Exemplare bei etwa 3–4 $ liegen – ein bemerkenswertes Preis-Leistungs-Verhältnis für einen „Restricted“-Skin und ein echtes Highlight unter den preisgünstigsten AWP-Skins. Für CS2 Spieler, die auf der Suche nach den besten günstigen AWP-Skins sind, die schick aussehen und keine optischen Störungen aufweisen, die AWP | Phobos setzt Maßstäbe. Es passt ebenso gut zu dezenten am günstigstenCS2 Messerschalen genauso wie bei den höherwertigen Modellen.

★ DER BESTE AWP-SKIN UNTER 10 $ AWP | Phobos Bei SkinBaron einkaufen

Produktpreis:3,85 $ – 39,80 $ / ca. 3,55 € – 36,74 € / ca. 3,04 £ – 31,42 £

Seltenheit:Eingeschränkt

Herkunft des Falls:Prisma Case

Entsprechender Schlüssel: Prisma Case Key

The Atheris – benannt nach der Gattung der afrikanischen Buschvipern – kam mit dem Prisma Case im Jahr 2019. Anstelle von digitalen oder geometrischen Motiven verwendet es ein sehr detaillierte, maßstabsgetreue Textur eine Nachahmung von eine giftige Schlange, die sich um das Gewehr gewunden hatte, wobei die Farbpalette von tiefen Olivein den unteren Klassenstufen zu leuchtenden, satten Farben grünin neuwertigem Zustand, was €3.85–€39.80 Verbreitung.

Was macht dasAtheris Was diese AWP-Skins unter den günstigen Modellen besonders auszeichnet, ist ihr künstlerisches Detail im Verhältnis zum Preis – Exemplare im Zustand „Field-Tested“ im Preisbereich von 4 bis 8 US-Dollar zeigen das Schuppenmuster immer noch deutlich, wobei der Verschleiß eher die Farbintensität als die Musterdefinition beeinträchtigt, was einen bedeutenden Vorteil gegenüber vergleichbaren preisgünstigen AWP-Skins dieser Preisklasse darstellt. Erhältlich in allen äußeren Zuständen, ist dies einer der besten günstigen AWP-Skins für Spieler, die sich in einem von digitaler Ästhetik dominierten Spiel etwas Organisches wünschen. Die grüne „Factory-New“-Version passt besonders gut zu grüne Handschuhe in CS2 für eine komplette Ausrüstung im Natur-Look.

★ DIE SCHICKSTE GÜNSTIGE AWP Atheris Bei SkinBaron einkaufen

Produktpreis:3,70 $ – 28,05 $ / ca. 3,42 € – 25,89 € / ca. 2,92 £ – 22,15 £

Seltenheit:Vertraulich

Herkunft des Falls:Revolution-Hülle

Entsprechender Schlüssel: Revolution-Hülle Key

The AWP | Dualitätaus demRevolution-Hülleim Jahr 2022 isteine der markantesten Kleinanzeigen günstige AWP-Skins in CS2 – zwei einander gegenüberstehende maskierte Gesichterin Fettdruckschwarzand weiß, wobei es auf Theatertraditionen verschiedener Kulturen Bezug nimmt. Die Komposition kommt sowohl im Inspektionsbildschirm als auch in der Ego-Perspektive klar zur Geltung und definiert neu, wie die besten günstigen AWP-Skins im „Classified“-Tier aussehen können. Der Schwarz-Weiß-Kontrast funktioniert besonders gut in Verbindung mit lila Handschuhe in CS2 für eine auffällige, kontrastreiche Gestaltung.

Bei einem Preis von 3,70 Dollar für die Einstiegsmodelle ist das AWP | Dualität liegt auf einem für einen Classified-Skin ungewöhnlich niedrigen Niveau, mit aktivem Revolution-Hülle Die Verfügbarkeit sorgt für einen reibungslosen Nachschub, und der Preis für „Factory New“ nähert sich 28 $ – in dieser Seltenheitsstufe immer noch ein konkurrenzfähiger Preis für die besten preisgünstigen AWP-Skins. Für die besten günstigen AWP-Skins mit echtem „Classified“-Hintergrund ist dies derzeit das erschwinglichste Angebot auf dem Markt. Spieler, die neu in der Skin-Wirtschaft sind, können sich hier schnell einen Überblick verschaffen, wie Counter-Strike Sport treibt die Nachfrage nach Designs wie diesem an.

★ BESTE GÜNSTIGE KLEINANZEIGEN AWP AWP | Dualität Bei SkinBaron einkaufen

Produktpreis:4,20 $ – 21,57 $ / ca. 3,88 € – 19,90 € / ca. 3,32 £ – 17,02 £

Seltenheit:Vertraulich

Herkunft des Falls:Kupplungsgehäuse

Entsprechender Schlüssel: Schlüssel für das Kupplungsgehäuse

The AWP | Verstorbenaus demKupplungsgehäuse is eines der bekanntesten günstige AWP-Skins in CS2– ein aufwendigesSchädel-Motivwith knochenähnliche Verzierung über den gesamten Gewehrkörper. Seit seiner Veröffentlichung im Jahr 2018 hat es eine starke Fangemeinde aufgebaut und gehört nach wie vor zu den meistgesuchten günstigen AWP-Skins für Spieler, die ein aggressives, bedrohliches Design bevorzugen. Es passt perfekt zu rote Handschuhe inCS2 für eine komplett schwarze Ausrüstung.

The KupplungsgehäuseDas Alter des Bestands bremst das Angebot an neuen Wohnungen, aber die AWP | Verstorben hält seit Jahren einen Mindestpreis von 4–5 $ in den unteren Qualitätsstufen, wobei „Minimal Wear“ bei etwa 15–18 $ und „Factory New“ bei fast 22 $ liegt – ein außergewöhnliches Preis-Leistungs-Verhältnis für eine „Classified“-Skin. Das Totenkopf-Design altert in den unteren Qualitätsstufen gut, da Abnutzungserscheinungen den Kontrast eher verblassen lassen, anstatt die Linienführung zu verdecken, was es zu einer der besten günstigen AWP-Skins und einer der besten preiswerten AWP-Skins in der Kategorie „Dunkel“ macht. Wenn du das Set vervollständigen möchtest, ist die Die besten Karambit-Messerhüllen runden eine aggressive Strategie ab CS2 die Ausrüstung perfekt.

★ AWP mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis AWP | Verstorben Bei SkinBaron einkaufen

Produktpreis:13,76 $ – 36,10 $ / ca. 12,70 € – 33,32 € / ca. 10,87 £ – 28,52 £

Seltenheit:Vertraulich

Herkunft des Falls:Spectrum-Fall

Entsprechender Schlüssel: Spectrum Case Key

The AWP | Fiebertraum has eines der psychedelischsten Designs in CS2 – eine abstrakte Explosion von rosa, Blaugrün, orangeundlilamit einem Blutfleck über den gesamten Gewehrkörper. Unter den günstigen AWP-Skins mit farbenfrohen Designs ist dieser Skin eine Klasse für sich und rangiert ganz oben auf dieser Liste der besten günstigen AWP-Skins bei einem €13.76 Einstiegsmodell, aber für einen „Classified“-Skin dieser Intensität durchaus konkurrenzfähig. Viele Spieler, die diese lebhafte Optik mögen, suchen auch nach Günstige M4A1-S-Skins damit ihre Ausrüstung einheitlich und farbenfroh aussieht.

Neuwertig bei€36 zeigt die Farben in voller Sättigung, während die „Field-Tested“-Exemplare etwa 15–18 Dollar sind die clevere Wahl im mittleren Preissegment mit minimaler Farbveränderung. Im Gegensatz zu geometrischen AWP-Skins, bei denen Abnutzungserscheinungen die Klarheit des Musters beeinträchtigen können, sind die „Fiebertraum“Die abstrakte Gestaltung behält ihre Dynamik auch bei den äußeren Stufen bei, was sie zu einer der besten preisgünstigen AWP-Skins macht, die niemals wie ein Kompromiss wirkt. Die lebendige Farbpalette passt gut zu blaue Handschuhe inCS2 für eine helle, ausdrucksstarke Gestaltung.

★ DIE BEEINDRUCKENDSTE PREISGÜNSTIGE AWP AWP | Fiebertraum Bei SkinBaron einkaufen

Produktpreis:10,64 $ – 36,29 $ / ca. 9,82 € – 33,50 € / ca. 8,40 £ – 28,66 £

Seltenheit:Eingeschränkt

Herkunft des Falls:Kann nicht durch das Öffnen von Behältern erhalten werden

Entsprechender Schlüssel: N/A

The AWP | POP AWP ist das einzige Skin auf dieser Liste, das vollständig außerhalb des Ökosystems der Fall-Öffnung existiert – ein exklusives Stück aus der Kollektion nur als Beute oder durch direkten Kauf auf dem Markt erhältlich in CS2, was ihm einen Sammlerwert verleiht, der es von allen anderen billigen AWP-Skins auf dieser Liste abhebt. Das auffällige pop-art styling with dicke Konturen and Komposition von Comic-Panels ist in den Zuständen „Neuwertig“, „Minimale Gebrauchsspuren“, „Praxiserprobt“ und „Stark abgenutzt“ erhältlich, mit Preisen ab €10.64. Wenn Sie vorhaben, irgendwann auch den Rest Ihrer Ausrüstung aufzurüsten, ist es sinnvoll, zunächst einmal zu verstehen, Wie man verkauftCS2 Skins um Ihren nächsten Einkauf zu finanzieren.

Einen ausschließlich in einem Container erhältlichen „Restricted“-Skin in dieser Preisklasse zu finden, ist unter den günstigen AWP-Skins wirklich ungewöhnlich, und genau diese Exklusivität macht den AWP | POP AWP herausstechen. Für Spieler, die die besten günstigen AWP-Skins suchen, hinter denen mehr steckt als nur das Öffnen von Kisten, ist dies der markanteste Abschluss dieser Liste der besten günstigen AWP-Skins CS2 zu bieten hat. Wenn das Messer das nächste Upgrade auf Ihrer Liste ist, dann ist das am teuerstenCS2 Messerschalen sollten Sie wissen, bevor Sie ein Budget festlegen.

★ DIE SPIELFREUDIGSTE UND GÜNSTIGSTE AWP AWP | POP AWP Bei SkinBaron einkaufen

Die besten günstigen AWP-Skins in CS2, die man sich zulegen sollte

In der folgenden Tabelle werden alle zehn günstigen AWP-Skins nach Seltenheit, Preis und den Faktoren, die ihren Wert bestimmen, verglichen. Nutze sie, um die besten preisgünstigen AWP-Skins schnell nebeneinander zu vergleichen, bevor du dich entscheidest.

Preise gültig ab März 2026.

Produktname Seltenheit Preisspanne Beschreibung AWP | Pit Viper Eingeschränkt 0,90 $ – 1,55 $ Aus Souvenir-Beständen; Exemplare, die nicht aus Souvenir-Beständen stammen, gehören zu den günstigsten auf dem Markt. Workshop für amerikanische Autoren | Workshop zur Unterstützung bei der Veröffentlichung Eingeschränkt 2,19 $ – 15,10 $ Ein bei den Fans beliebtes Design; bietet in jeder Witterung ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. AWP | Black Nile Militärspezifikation 3,29 $ – 35,13 $ Exklusiv in der Anubis-Kollektion; Souvenir-Modelle treiben die Preise nach oben. AWP | Chromatische Aberration Verdeckt 27,25 $ – 96,41 $ Das seltenste auf der Liste; im Vergleich zu den meisten AWP-Covert-Skins leicht zu bekommen. AWP | Phobos Eingeschränkt 2,27 $ – 10,86 $ Unter 11 $, sogar fabrikneu; die erste Wahl unter den besten AWP-Skins unter 10 $. Atheris Eingeschränkt 3,85 $ – 39,80 $ Naturgetreues Schlangenmuster; „Factory New“ erzielt einen deutlichen Preisaufschlag. AWP | Dualität Vertraulich 3,70 $ – 28,05 $ Es ist selten, dass ein „Classified“-Modell zu einem so niedrigen Preis angeboten wird; der „Revolution“-Fall sorgt für ein anhaltendes Angebot. AWP | Verstorben Vertraulich 4,20 $ – 21,57 $ Treue Fangemeinde; das Totenkopf-Design sieht auch bei geringerer Abnutzung noch gut aus. AWP | Fiebertraum Vertraulich 13,76 $ – 36,10 $ Eine psychedelische Farbexplosion; leuchtend bei jedem Wetter. AWP | POP AWP Eingeschränkt 10,64 $ – 36,29 $ Exklusiv in einer Sammlerbox erhältlich; die Attraktivität für Sammler sorgt für einen leichten Aufschlag.

Die auf Eneba Hub angegebenen Preise dienen ausschließlich zu Informationszwecken und spiegeln die Marktbedingungen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung wider. Die Produktwerte können aufgrund von Angebot, Nachfrage und Aktualisierungen im Spiel häufig schwanken, sodass wir weder für ihre Richtigkeit noch für ihren zukünftigen Wert garantieren können.

Selbst innerhalb derselben Seltenheitsstufe kosten günstige AWP-Skins nicht alle dasselbe. Nachfrage in der Gemeinde and Designqualitätdie Preise unabhängig von den Drop-Raten festlegen – ein beliebter „Restricted“-Skin wie Workshop für amerikanische Autoren | Workshop zur Unterstützung bei der Veröffentlichung kann eine höhere Nachfrage verkraften als ein weniger bekannter „Classified“-Skin, einfach weil der CS2 Die Community tendiert zu kultigen Designs. Das ist das Wesen der besten günstigen AWP-Skins – Qualität ist wichtiger als bloße Seltenheit.

Exklusivität der Kollektion eine eigene Preisebene schafft, da AWP | Pit Viper and AWP | POP AWP anzeigen. Da beide nicht durch das Öffnen von Kisten wieder aufgefüllt werden können, ist das Marktangebot durch die vorhandenen Bestände begrenzt. Dies verleiht beiden Skins einen Sammlerwert, den die meisten aus Kisten erhaltenen AWP-Skins bei vergleichbaren Preisen nicht erreichen können.

Gleitkommawert ist einer der wichtigsten Preishebel für alle AWP-Skins in CS2. Ein „Factory New“-Skin kann für denselben Skin das Mehrfache des Preises eines „Battle-Scarred“-Skins kosten. Wenn man weiß, dass manche Designs ihren optischen Charakter auch bei niedrigeren Float-Werten gut beibehalten, kann man unter den preisgünstigsten AWP-Skins das beste Preis-Leistungs-Verhältnis finden, ohne für den Zustand zu viel zu bezahlen. Diese Erkenntnis gilt für alle preisgünstigen AWP-Skins, unabhängig vom Budget. Wenn dir CS2 Wenn Sie jedoch ähnliche taktische Shooter ausprobieren möchten, gibt es mehrere empfehlenswerte Spiele wieCounter-Strikeeinen Versuch wert.

Die richtige Wahl für dein AWP: Das beste Messer für AWP-Spieler

Die Wahl des besten Messers für AWP-Spieler in CS2 ist der logische nächste Schritt, nachdem du dir deinen AWP-Skin gesichert hast. Bei der Messerauswahl für AWP-Spieler kommt es eher auf die Qualität der Animationen und das Gefühl beim schnellen Wechseln an als auf irgendwelche Spielstatistiken, da kein Messer in CS2 bietet einen mechanischen Vorteil gegenüber einem anderen.

The Butterfly-Messerund dieBajonettsind diedie beiden beliebtesten Optionen unter Spielern, die sich auf AWP spezialisiert haben, und beide verdienen sich diesen Ruf durch ihre Ausblendanimationen, die sich beim Beenden eines Schusses befriedigend und reaktionsschnell anfühlen.

Der GrundSchnellwechsel-Animationen sind von entscheidender Bedeutung Der Grund dafür, dass das Messer für AWP-Spieler das beste ist, liegt darin, dass diese ständig zwischen ihrem Gewehr und ihrem Messer wechseln – weitaus häufiger als Spieler, die Gewehre oder Maschinenpistolen verwenden. Ein Messer mit einer knackigen, optisch markanten Animation sorgt dafür, dass sich der Wechsel bewusst anfühlt.

Die Abfolge der Umdrehungen des Butterfly-Messer und der Push-Out-Zug des Bajonett sind beide dafür bekannt, weshalb sie Empfehlungen für die Ausrüstung in „Dominate“ in AWP-lastigen Setups. Da es sich um ein Komplettpaket aus Messer und AWP-Skin handelt, sind beide Optionen in einer breiten Preisspanne erhältlich, sodass hier dieselbe Budgetlogik gilt wie bei deinem AWP-Skin.

Abschließende Gedanken zu den besten günstigen AWP-Skins in CS2

Die besten günstigen AWP-Skins in CS2 im Jahr 2026 beweisen, dass Stil und Seltenheit kein großes Budget erfordern. Von „Restricted“-Souvenir-Skins unter 1 $ bis hin zu „Covert“-Skins unter 30 $ gibt es für jeden Geschmack eine tolle, günstige AWP-Skin-Option CS2 Spieler. Meine drei Favoriten unter den günstigen AWP-Skins:

AWP | Pit Viper – Der günstigste Einstieg für unter 2 $, mit einer Turniertradition und einem Sammlerwert, den kein anderer preisgünstiger AWP-Skin bieten kann.

Workshop für amerikanische Autoren | Workshop zur Unterstützung bei der Veröffentlichung – Ein bei den Fans sehr beliebter „Restricted“-Skin, der für jedes Budget zwischen 2 und 15 Dollar erhältlich ist und dessen Wert dank der anhaltenden Nachfrage in der Community seit 2018 stabil geblieben ist.

AWP | Black Nile – Ein Mil-Spec-Skin, der weit über seinem Preisniveau liegt, mit ägyptisch inspirierten goldenen Linien auf tiefschwarzem Hintergrund und Standardversionen, die deutlich unter 10 Dollar zu haben sind.

Jede dieser drei Optionen wird sich bewähren in Counter-Strike 2 und auf dem Ausrüstungsbildschirm angeben, ohne dein Budget zu strapazieren. Die gesamte Auswahl der besten günstigen AWP-Skins findest du im untenstehenden Marktplatz.

★ DER BESTE ORT, UM GÜNSTIGE AWP-SKINS ZU KAUFEN Hautbaron Bei SkinBaron einkaufen

Häufig gestellte Fragen