Os jogos mais esperados que vão sair em 2026: títulos a não perder

Quando se trata dos jogos mais esperados que vão sair em 2026, cada um tem as suas prioridades. Há quem esteja à espera de grandes lançamentos como o Grand Theft Auto VI, outros que esperem novos títulos e há também quem esteja à espera de remasterizações. Seja como for, 2026 promete ser um ano fantástico para os jogadores.

Tenho a certeza de que tens os teus próprios jogos a que vais ficar atento no próximo ano, mas concentrar-se apenas em alguns títulos pode limitar a tua visão. Para te ajudar a manteres-te a par do que se passa no mundo dos jogos, preparei uma lista de 25 jogos que deves acompanhar.

As nossas principais escolhas para jogos a sair em 2026

Há imensos jogos a sair no próximo ano, mas estes títulos são particularmente aguardados:

1 Grand Theft Auto VI 2026 Este jogo de mundo aberto com temática criminal já se faz esperar há muito tempo e até foi adiado para novembro. Será que este vai ser o ano dele? Buy now 2 Resident Evil: Requiem 2026 O regresso da Capcom às suas raízes no género de survival horror revelou-se uma boa jogada, e o regresso a Raccoon City faz com que este título se destaque logo à primeira vista. Buy now 3 Pragmata 2026 Uma nova propriedade intelectual da Capcom, onde jogas na pele de um investigador que explora uma estação lunar abandonada com um Android como companheiro. Buy now

Estes não são os únicos grandes jogos a ter em conta, por isso continua a ler.

Os 25 jogos mais esperados com lançamento previsto para 2026

Esta lista está longe de estar completa; afinal, há imensos jogos a serem lançados em 2026. O que temos aqui, no entanto, são 25 jogos que definitivamente deram que falar e estão entre os mais badalados.

E agora, vamos à lista. Quantos destes jogos estás a acompanhar pessoalmente?

1. Grand Theft Auto VI [Um jogo de mundo aberto de crime de próxima geração]

Data de lançamento anunciada 19 de novembro de 2026 Plataformas confirmadas PlayStation 5, Xbox Series X/S Criador Rockstar Games

Como provavelmente ninguém se surpreende, o Grand Theft Auto VI lidera a lista dos jogos mais esperados de 2026. Depois do sucesso gigantesco do Grand Theft Auto V, era natural que os fãs estivessem ansiosos por mais.

Por que é que o escolhemos Quando se fala de «simulação de crime em mundo aberto», o GTA é quase de certeza o primeiro jogo que te vem à cabeça e, embora o VI tenha um grande desafio pela frente, poucos vão negar o entusiasmo que já se criou à sua volta.

Esta entrega da série épica conta as aventuras do casal criminoso Jason Duval e Lucia Caminos na ensolarada Leonida e promete ser maior, mais ousada e mais descarada do que qualquer um dos seus antecessores, que já eram jogos de mundo aberto intensos.

Bem, o Grand Theft Auto VI já teve muitos contratempos no que diz respeito à data de lançamento (2026, com certeza, certo?), mas isso não diminuiu em nada a empolgação dos fãs; pelo contrário, só serviu para atiçar ainda mais a expectativa e deixou os fãs ansiosos por qualquer novidade. Vamos torcer para que toda esta expectativa valha a pena e tenhamos mais um GTA ao nível do Vice City.

O meu veredicto: Embora, pessoalmente, esteja a adotar uma abordagem de «esperar para ver» em relação ao Grand Theft Auto VI, estou muito confiante na capacidade da Rockstar de lançar um produto bem acabado e, mais importante ainda, divertido.

2. Resident Evil: Requiem [Uma reviravolta na câmara do Resident Evil]

Data de lançamento anunciada 27 de fevereiro de 2026 Plataformas confirmadas PC, Nintendo Switch 2, PlayStation 5, Xbox Series X/S Criador Capcom

Depois dos grandes sucessos do Resident Evil 7 e do Resident Evil Village, a série tem vivido uma espécie de renascimento, ao regressar às suas raízes de survival horror. Não me interpretes mal: adorei o modo cooperativo do 5 e do 6, mas ficavam claramente aquém no que diz respeito ao survival horror. Felizmente, o Requiem é mais um jogo nesse estilo.

Neste próximo jogo de survival horror, vais jogar na pele da analista do FBI Grace Ashcroft, que regressa a Raccoon City. Mas desta vez, vais ser obrigado a adotar uma abordagem diferente, já que a Grace não é a Jill, o Chris nem o Ethan. Nas palavras do realizador Koshi Nakanishi (que realizou o 7), o Requiem vai oscilar intensamente entre os extremos do horror tenso e da vitória catártica.

Porque é que o escolhemos? É difícil errar com Resident Evil. Embora não sejam, de forma alguma, todos iguais, cada jogo da série Resident Evil está repleto de surpresas horripilantes e ação dinâmica, e o Resident Evil: Requiem vai trazer uma nova abordagem a isso.

O que é especialmente notável em Resident Evil: Requiem é a introdução da troca de perspetivas. Enquanto os jogos anteriores te limitavam à primeira ou à terceira pessoa, o Requiem vai permitir-te alternar entre elas em tempo real, e cada uma vai oferecer uma experiência completamente diferente que, com toda a certeza, vai marcar os jogadores.

O meu veredicto: a mudança de ritmo e de perspetiva de Resident Evil: Requiem já o distingue dos seus antecessores. Fãs de terror, este jogo tem de estar definitivamente na vossa lista de jogos a acompanhar.

3. Pragmata [Uma nova propriedade intelectual de ficção científica da Capcom]

Data de lançamento anunciada 2026 Plataformas confirmadas PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S Criador(es) Capcom

A seguir temos o Pragmata, que é (surpreendentemente) uma nova propriedade intelectual da Capcom. Se fores como eu, provavelmente já estás farto de ver sempre remakes, remasters e sequelas, e é por isso que títulos como o Pragmata se destacam.

Neste jogo de ação e aventura de ficção científica, jogas na pele de Hugh Williams, um homem que está a investigar uma estação lunar aparentemente abandonada. Não demora muito até que aconteça um desastre, e ele é salvo por uma Android chamada Diana. Juntos, os dois vão ter de percorrer a estação e encontrar uma maneira de regressar à Terra. Um comentário no YouTube chamou-lhe «Dad Space» e, sim, isso é bastante certeiro.

Porque é que o escolhemos Não me interpretes mal: os remakes são fixes, mas são as novas propriedades intelectuais que impulsionam o futuro, e é ótimo que a Capcom, uma empresa de topo, esteja a tentar algo novo.

O Pragmata procura destacar-se dos seus concorrentes através do seu sistema de hacking único. Enquanto o Hugh vai ter uma variedade de ferramentas e armas para derrotar os robôs em fúria da estação, vais precisar de usar a Diana para os hackear. Por isso, não vais precisar só de ter reflexos rápidos, mas também de ser ágil e decisivo na resolução de quebra-cabeças de hacking no meio do combate.

O meu veredicto: estou otimista em relação ao Pragmata. A julgar pelos trailers e vídeos de jogabilidade, tem um aspeto e uma jogabilidade muito bons, e o combate de ação híbrido parece que vai ser divertido de experimentar.

4. Fable [Um reboot da série]

Data de lançamento anunciada 2026 Plataformas confirmadas PC, Xbox Series X/S informo Criador(es) Playground Games, Xbox Game Studios

Por falar em relançamentos, o Fable vai ter o seu próprio em 2026. Depois de um passado longo e conturbado, que começou com o encerramento da Lionhead Studios e a passagem do projeto de estúdio em estúdio, parece que finalmente vai acontecer.

Como se trata de um reboot da série, o Fable vai levar os jogadores a embarcar numa aventura gigantesca num mundo ao estilo de um conto de fadas. Pelo menos, é isso que diz no papel; estou só a partir do facto de terem chamado isto de reboot. É uma tarefa difícil de cumprir, especialmente porque o Fable original era um jogo de fantasia particularmente fantástico.

Por que é que o escolhemos Sinceramente, estou só contente por termos mais um jogo Fable. Pensava que o The Journey fosse o fim da história.

O Fable destaca-se dos seus pares pelo seu humor seco, pelas escolhas com consequências e pela irreverência em relação ao próprio género. Muitas vezes, aspetos como estes perdem-se na tradução com os remakes, por isso espero mesmo que este reboot consiga captar aquela essência característica.

O meu veredicto: Mais Fable é bom, e estou cautelosamente otimista de que o reboot consiga capturar a magia do original.

5. Marvel’s Wolverine [Um jogo para adultos com uma personagem adorada]

Data de lançamento anunciada 2026 Plataformas confirmadas PlayStation 5 Criador(es) Insomniac Games, Sony Interactive Entertainment

O Wolverine é conhecido há muito por ser o melhor no que faz e, neste caso específico, o que ele faz é protagonizar jogos de super-heróis para adultos, como o próximo «O Wolverine da Marvel»».

Este RPG de ação cheio de ação coloca-te no fato amarelo do Logan, uma personagem que, a esta altura, já não precisa de apresentações. Embora ainda não saibamos muito sobre a história, o que sabemos é incrivelmente fantástico e super promissor: cortar e despedaçar os vilões de uma forma espetacularmente sangrenta, correr e saltar pelos telhados e, provavelmente, embebedar-te nos bares.

Porque é que o escolhemos Mesmo que não sejas fã de jogos de super-heróis, o Wolverine da Marvel dá a sensação de que estás a jogar um filme de ação. Diz-se também que vai haver muitas referências aos X-Men e à história pessoal do Logan, o que certamente vai fazer as delícias dos fãs da personagem.

Devo também referir que o «Wolverine da Marvel»» conta com o apoio de alguns grandes criadores, nomeadamente a Insomniac Entertainment, o estúdio responsável pela série «O Homem-Aranha da Marvel»». Isto significa que podes ter a certeza de que o material original será tratado com cuidado e respeito, e que o «Wolverine» será uma adição muito sólida à tua coleção.

O meu veredicto: O cenário está perfeitamente preparado para o «Wolverine da Marvel»»: um excelente estúdio com um historial de grandes jogos de super-heróis, uma personagem poderosa e cativante, e uma abordagem mais madura ao habitual género de super-heróis.

6. Saros [Expandindo o universo de Returnal]

Data de lançamento anunciada 20 de março de 2026 Plataformas confirmadas PlayStation 5 Criador(es) Housemarque, Sony Interactive Entertainment

O Returnal foi um jogo bastante bom em todos os aspetos, mas o Saros, a sua sequela espiritual de 2026, parece determinado a superar o sucesso anterior da Housemarque. Ao que tudo indica, isso parece bem possível.

Porque é que o escolhemos? Como já disse, trazer sangue novo para a indústria dos jogos moderna é uma coisa fantástica. Embora o Saros não seja propriamente novo, ainda é bastante inovador, e eu apoio totalmente a ideia de procurar um caminho para seguir em frente.

Em termos de jogabilidade, o Saros é parecido com o Returnal. A sua jogabilidade base pode ser simples, sim, mas é enriquecida não só pela ação cinematográfica, mas também pela forma como a Housemarque consegue levar ao extremo o conceito de «inimigos a disparar contra ti». Também ajuda o facto de a execução ser incrivelmente precisa, resultando numa experiência de jogo de ação e tiros que vai certamente satisfazer.

Desta vez, vais jogar na pele de Arjun Devraj, um Soltari Enforcer à procura de respostas no planeta mutante de Carcosa, que parece bastante inspirado em Arrakis. Como já disse, este é um sucessor espiritual, e por isso o Arjun pode ganhar melhorias permanentes poderosas e recursos meta que, com sorte, vão permitir-te descobrir mais da história na tua próxima tentativa.

O meu veredicto: O Saros está a revelar-se um sério concorrente no género dos jogos de ação e tiro, e o facto de ser um sucessor espiritual significa que podes desfrutar dele mesmo que nunca tenhas jogado o Returnal.

7. Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection [A Próxima História do Spin-Off]

Data de lançamento anunciada 13 de março de 2026 Plataformas confirmadas PC, Nintendo Switch 2, PlayStation 5, Xbox Series X/S Criador(es) Capcom

Vou ser sincero: não achei que o Monster Hunter Stories fosse fazer sucesso. Mas fez mesmo, e fez tão bem que agora já estamos à espera do terceiro jogo da série, que deve chegar no início do próximo ano.

Porque é que o escolhemos? Tal como acontece com os remakes e os reboots, fico contente por a Capcom não ter medo de experimentar com um título já consagrado.

Ao contrário dos jogos principais da série Monster Hunter, onde apunhalas animais selvagens raros e exóticos e os transformas em chapéus, os spin-offs são JRPGs centrados na história e em que montas monstros. Se isto te parece mais leve e suave, é porque é mesmo, e os mundos vibrantes, as ligações emocionais com os monstros e as batalhas táticas por turnos oferecem uma experiência bem diferente do habitual. Para uma análise mais aprofundada de como este título aproveita esses pontos fortes, dá uma vista de olhos nesta análise joga o Monster Hunter Stories 3

Neste título, vais testemunhar a devastação causada pela Invasão de Cristal (Zoh Shia?), um desastre que está a afetar os reinos rivais de Azuria e Vermeil. Como se trata de um JRPG tradicional, tenho a certeza de que vais conseguir prever o rumo da história, mas isso provavelmente não vai tirar o mérito à narrativa, aos gráficos e à sensação geral criada pela Capcom.

O meu veredicto: Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection é a próxima evolução do já formidável spin-off da Capcom e vai certamente encantar tanto os fãs de Monster Hunter como os amantes de JRPG.

8. Forza Horizon 6 [Jogo de corridas de próxima geração]

Data de lançamento anunciada 2026 Plataformas confirmadas PC, PlayStation 5 (data de lançamento a anunciar), Xbox Series X/S Criador(es) Playground Games, Xbox Game Studios

Quando se fala dos melhores jogos de corridas, a série Forza vem logo à cabeça. Não é difícil perceber porquê, com os seus gráficos de tirar o fôlego e a física de condução super realista. Dito isto, provavelmente não ficaste nada surpreendido com o anúncio do Forza Horizon 6, embora tenha demorado algum tempo até ser confirmado.

Desta vez, vais correr no Japão e arredores, com locais como o Monte Fuji, Hokkaido e Tóquio já confirmados para o jogo. Embora não sejam recriações exatas dos locais reais, foram minuciosamente estudados pela equipa do Forza Horizon e foram concebidos para proporcionar uma aparência e uma sensação autenticamente japonesas.

Por que é que o escolhemos Com a sua física estilizada, carros realistas e condições meteorológicas dinâmicas, é difícil não recomendar qualquer um dos jogos da série Forza Horizon, e o 6 vai provavelmente ser ainda melhor em todos os aspetos.

Quando se trata de corridas, o Forza Horizon é único. Claro, a física não é a mais precisa que existe, mas não se pode negar que conduzir carros tanto fictícios como reais por paisagens deslumbrantes é incrivelmente divertido, mesmo que não sejas grande fã de jogos de corridas.

A minha opinião: O Forza Horizon 6 apresenta a mesma jogabilidade fantástica dos títulos anteriores da série Forza, ao mesmo tempo que oferece um avanço tanto a nível visual como em termos de mecânica de jogo.

9. Final Fantasy VII Remake Intergrade [Chega finalmente à Switch e à Xbox]

Data de lançamento anunciada 22 de janeiro de 2026 Plataformas confirmadas PC, PlayStation 4/5 (já lançado), Nintendo Switch 2, Xbox Series X/S (em breve) Criador(es) Square Enix

Ok, tecnicamente não é um jogo novo, mas não posso subestimar o enorme suspiro de alívio que muita gente deu quando o Final Fantasy VII Remake Intergrade foi finalmente confirmado para a Switch 2 e a Series X/S. Demorou apenas meia década, mas pelo menos já chegou.

O Final Fantasy VII Remake Intergrade é uma nova versão do Final Fantasy VII original. Então, sim, é a história do Cloud Strife no mundo de Midgar. Mas não é só uma simples adaptação, porque o motor mais potente do Remake Intergrade, os gráficos melhorados, o combate aperfeiçoado e a narrativa poderosa fazem com que, apesar de a história do FF7 já ter sido contada, valha 100% a pena revisitar.

Por que é que o escolhemos O Final Fantasy VII Remake Intergrade é um JRPG fantástico que vale 100% a pena jogares até ao fim, mesmo que já tenhas jogado o original há muito tempo. A sério, não consigo recomendar este jogo o suficiente.

Por último, vale a pena referir que o remake completo do Final Fantasy VII vem em três partes. O Remake Intergrade é a primeira da trilogia, o Rebirth é a segunda e a terceira ainda não foi lançada. Felizmente, o Rebirth já está disponível na Switch 2 e na Series X/S, por isso, se estás preocupado em ficar de fora, podes ficar tranquilo.

O meu veredicto: o Final Fantasy VII Remake Intergrade é uma obra-prima dos JRPG, e se ainda não o pudeste jogar por causa de restrições da consola, a tua espera chegou ao fim.

10. Subnautica 2 [Sobrevivência no mar azul profundo]

Data de lançamento anunciada 2026 Plataformas confirmadas PC, Xbox Series X/S informo Criador(es) Unknown Worlds Entertainment, Krafton

O Subnautica é um verdadeiro gigante entre os jogos e, se ainda não experimentaste este fantástico jogo de ficção científica, estás mesmo a perder uma grande oportunidade. A jogabilidade e a premissa centrais do Subnautica são simples: fazes uma aterragem de emergência num planeta oceânico e, armado apenas com um fabricador, vais ter de aprender a sobreviver no teu novo lar.

Naturalmente, o Subnautica 2 expande tudo o que o original tinha. Mas o mais importante é isto: o Subnautica 2 tem modo multijogador para até 4 pessoas. Não que ter companhia vá tornar os oceanos menos assustadores, claro, já que ainda vais precisar de mergulhar nas profundezas escuras à procura de materiais essenciais. Pelo menos agora alguém pode servir de isco, acho eu.

Porque é que o escolhemos O Subnautica é um jogo impressionante no género de sobrevivência, graças à sua premissa diferente e à exploração francamente assustadora, e o Subnautica 2 parece oferecer uma abordagem ainda mais refinada do que o primeiro jogo.

Embora o Subnautica 2 seja aguardado com grande expectativa, tenho de salientar que a equipa de desenvolvimento está a passar por muitas dificuldades, desde saídas de colaboradores até processos judiciais. Ainda não sabemos como é que isto poderá afetar a data de lançamento, mas espero mesmo que este jogo seja lançado a tempo e não seja afetado por esses conflitos internos.

O meu veredicto: o Subnautica 2 parece destinado a superar o seu antecessor em escala e profundidade literal, e quem estiver à procura de uma nova abordagem ao género de sobrevivência deve ficar de olho neste jogo.

11. Star Wars: Companhia Zero [Táticas de esquadrão no universo Star Wars]

Data de lançamento anunciada 2026 Plataformas confirmadas PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S Criador(es) Bit Reactor, Electronic Arts

Se conheces a série Star Wars, de certeza que já ouviste falar das Guerras Clônicas. E embora já tenhamos imensos jogos fantásticos do tipo TPS e RPG sobre o tema, só este ano é que finalmente tivemos o que muitos de nós queríamos: vamos finalmente ter um XCOM no universo Star Wars, com o Star Wars: Companhia Zero.

Por que é que o escolhemos O Zero Company não só parte de uma premissa forte, como a combinação de uma guerra galáctica, uma franquia adorada e um género de jogo que encaixa na perfeição significa que o jogo começa com uma base sólida.

A Empresa Zero decorre entre os acontecimentos de «O Ataque dos Clones» e «A Vingança dos Sith». Vais jogar na pele de Hawks, um ex-oficial da República totalmente personalizável que vai liderar a Zero Company, que dá nome ao jogo, na batalha contra um inimigo desconhecido que ameaça a própria existência da galáxia.

O teu grupo de combatentes será composto por um elenco de personagens ricas, desde mercenários a ex-soldados (provavelmente), todas elas personalizáveis e com as suas próprias histórias e motivações. Mas, em última análise, o destino do universo está nas mãos de Hawks, e quaisquer que sejam as escolhas que ele fizer, terão consequências de longo alcance.

O meu veredicto: As esperanças que ainda tínhamos de um jogo tático de Star Wars concretizaram-se em Star Wars: Companhia Zero, e este vai definitivamente para a minha lista de jogos a seguir.

12. Onimusha: O Caminho da Espada [Um regresso há muito esperado]

Data de lançamento anunciada 2026 Plataformas confirmadas PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S Criador(es) Capcom

Parece que o ano inteiro se está a revelar cheio de surpresas: «Onimusha» não é um nome que pensasse voltar a ouvir, mas vamos ter um novo jogo da série com «Onimusha: O Caminho da Espada», um jogo de ação e aventura intenso, mas fluido, que se passa numa versão mais sombria de Quioto, no Período Edo.

Na pele de Miyamoto Musashi, vais ter de explorar o mundo e derrotar hordas de espadachins, demónios e outros vilões sobrenaturais. Não te deixes enganar: isto não é um jogo dinâmico do tipo «hack-and-slash», mas sim um exercício bem pensado de esgrima, com defesas, quebras de postura e golpes fatais em abundância. Mas não é um «Soulslike», por isso não te preocupes.

Por que é que o escolhemos Se há uma coisa que realmente me marcou nas antevisões e nos trailers de jogabilidade do O Caminho da Espada, é o combate. As batalhas no O Caminho da Espada parecem super fluidas e elegantes e, embora haja definitivamente espaço para expressar a tua habilidade, não parecem ser tão exigentes como no Sekiro.

Além disso, o Musashi também está armado com uma manopla mágica que funciona como uma espécie de aspirador e que devora as almas dos inimigos derrotados, servindo cada uma delas como um tipo específico de moeda. As almas amarelas curam, as vermelhas podem ser gastas em melhorias e as azuis servem de munição para certas armas.

O meu veredicto: O que sabemos até agora sobre o Onimusha: O Caminho da Espada apresenta-o como um RPG de ação incrivelmente fluido que impressiona na parte visual.

13. 007: Primeira Luz [Um jogo do James Bond dos criadores do Hitman]

Data de lançamento anunciada 27 de março de 2026 Plataformas confirmadas PC, Nintendo Switch 2, PlayStation 5, Xbox Series X/S Criador(es) IO Interactive

O James Bond nem sempre foi um superespião charmoso e sensual. Tal como qualquer profissional consumado, teve de aprender e crescer desde os seus dias de estagiário, e é aí que entra o 007: Primeira Luz.

Nesta história original, vais jogar na pele de James Bond, que ainda não é o 007. Ainda. Para conseguir a sua licença para matar, ele terá de perseguir um agente renegado pelo mundo inteiro e, nesse processo, vais poder fazer coisas fixes de espião, como andar às escondidas e usar os teus gadgets para ganhar vantagem, disparar contra os vilões e conduzir carros desportivos. Esperemos que, no último caso, seja mesmo assim.

Por que é que o escolhemos O que é especialmente notável em 007: Primeira Luz são os seus criadores, a IO Interactive. Para te dares uma ideia, são os mesmos tipos que criaram o Hitman, por isso estou bastante confiante de que vai ser um sucesso.

Como se isso não bastasse, as imagens que temos de «007: Primeira Luz» são lindíssimas e cinematográficas, e transmitem mesmo a sensação de um cenário ao estilo dos grandes sucessos de bilheteira do James Bond. Além disso, teve muito tempo para amadurecer (a produção começou depois do lançamento completo da trilogia Hitman), por isso espero que a IO tenha conseguido captar na íntegra a sensação de estar num filme de espionagem.

O meu veredicto: «007: Primeira Luz» é o jogo de espionagem que eu nem sabia que queria, e a sua abordagem livre ao género vai certamente encantar tanto quem gosta de jogar à discrição como quem prefere a ação mais intensa.

14. Lords of the Fallen 2 [Um jogo brutal ao estilo de Dark Souls]

Data de lançamento anunciada 2026 Plataformas confirmadas PC (Epic Games Store), PlayStation 5, Xbox Series X/S Criador(es) Hexworks, CI Games

Sim, vamos ter mais um «Lords of the Fallen»». Desta vez, tem mesmo um número, já que o «Lords of the Fallen 2» é a sequela do «Lords of the Fallen»» de 2023. Finalmente adicionaram um número a um dos seus jogos, e quem me dera que o tivessem feito mais cedo.

Ainda não sabemos muito sobre a história, além do regresso do Portador da Lâmpada (ou será um novo?) e do facto de ele estar muito zangado. No entanto, o Lords of the Fallen 2 vai continuar a sua tradição de batalhas gloriosamente sangrentas e viscerais, com sistemas de combate profundos, armas pesadas e, claro, lutas contra chefes exigentes. Afinal, é um jogo ao estilo Souls.

Por que é que o escolhemos Por mais que eu adore a série Dark Souls e o Elden Ring, precisamos de mais criadores a entrar na corrida para ajudar o género a crescer. Os Senhores do Caído (todos eles) são uma abordagem nova e refrescante ao género, e esperamos que esta sequela ajude a série a destacar-se.

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Lords of the Fallen 2, tal como o resto da série, é descaradamente sombrio, desolador e muito ousado. Não que isso seja mau, claro: a estética gótica e o compromisso com o tema ajudam mesmo a transmitir a ideia de que a ação decorre num mundo desmoronado, e que o único aliado com quem podes contar é o teu braço armado.

O meu veredicto: Lords of the Fallen 2 oferece uma abordagem diferente ao género «Soulslike», com a sua estética mais abertamente sombria e combate de ação espetacular.

15. Super Meat Boy 3D [Um jogo de plataformas superdifícil]

Data de lançamento anunciada 2026 Plataformas confirmadas PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S Criador(es) Team Meat, Sluggerfly

Embora muitos fãs do Edmund McMillen (incluindo eu) estejam ansiosos pelo lançamento do Mewgenics, não nos esqueçamos de que o Super Meat Boy 3D, um jogo de plataformas divertido mas superdifícil, também vai sair no próximo ano. E, tal como tudo em que o Ed mete o bedelho (apesar de ele não ter trabalhado neste jogo), o Super Meat Boy 3D vai ser louco, sangrento e superdivertido.

O Super Meat Boy 3D é basicamente uma adaptação direta do jogo original para um mundo 3D. Vais voltar a jogar na pele do Super Meat Boy, que está numa missão para salvar a sua namorada, a Bandage Girl, do diabólico Dr. Fetus. Sim, ouviste bem.

Porque é que o escolhemos? Embora não seja para toda a gente, quem adora jogos de plataformas de precisão superdifíceis vai, sem dúvida, curtir o Super Meat Boy 3D. A transição para o 3D também vai, sem dúvida, trazer um monte de surpresas desagradáveis e sangrentas para os veteranos do género.



Como jogo de plataformas, a jogabilidade joga o Super Meat Boy 3D é aparentemente simples: vai do ponto A ao ponto B. O que não se diz, no entanto, é a enorme quantidade de lâminas de serra, trituradores, inimigos e outros perigos que vão despedaçar o nosso herói se ele sequer os tocar. O jogo baseia-se em reinícios rápidos e ação intensa, e posso garantir que, apesar de ser difícil, também é muito acessível.

O meu veredicto: quem procura jogos de plataformas difíceis, mas gratificantes, deve ficar de olho no Super Meat Boy 3D.

16. The Sinking City 2 [Horror de sobrevivência ao estilo Lovecraft]

Data de lançamento anunciada 2026 Plataformas confirmadas PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S Criador Frogwares

E agora, algo completamente diferente. Tem havido uma grande falta de grandes jogos inspirados em Lovecraft nos últimos anos; tirando o Outlast: O Bunker, não consigo lembrar-me de nenhum outro grande título de cabeça. Felizmente, o The Sinking City 2 chegou para corrigir essa falha e vai ser um jogo de terror de sobrevivência cheio de tensão, além de ser a sequela do primeiro jogo.

Em termos de jogabilidade, a Frogwares descreve The Sinking City 2 como um pouco de survival horror, um pouco de investigação e muito de Lovecraft. Vais explorar as ruas inundadas de Arkham, percorrendo casas abandonadas e edifícios em ruínas enquanto enfrentas horrores que a mente humana não foi feita para compreender.

Por que é que o escolhemos The Sinking City 2 reúne imensas coisas fantásticas numa caixa de dimensões sobrenaturais: géneros de jogabilidade que combinam na perfeição com o tema, um design ambiental fantástico e um mundo semiaberto em que te podes perder.



Com base no que temos até agora, posso dizer com toda a certeza que o maior trunfo de The Sinking City 2 é a sua apresentação. Arkham capta a sensação de uma cidade onde outrora se viveu, e há sempre uma sensação persistente de «há algo de errado, mas não consigo identificar o que é», o que, na minha opinião, é a essência das obras de Lovecraft.

A minha opinião: Os jogos inspirados em Lovecraft destacam-se por criarem ambientes inquietantes e assustadores, e parece que o The Sinking City 2 vai estar à altura. É definitivamente um jogo a não perder se gostas de survival horror.

17. Príncipe da Pérsia: As Areias do Tempo (Remake) [Uma reimaginação fiel]

Data de lançamento anunciada 2026 Plataformas confirmadas Nenhuma, mas muito provavelmente PC, PlayStation 4/5 e Xbox Series X/S Criador Ubisoft



Se tens acompanhado o desenvolvimento deste remake, provavelmente já estás a par de todos os seus altos e baixos. Para quem não está a par, foi anunciado pela primeira vez em 2020, mas foi sendo cancelado e adiado várias vezes antes de ser finalmente reconfirmado em 2024.

Embora ainda estejamos à espera de vídeos completos de jogabilidade, o facto de este jogo ser classificado como um remake significa que podemos esperar que seja fiel ao original. No entanto, «remake» também implica que teremos todas as vantagens de uma produção moderna, como um motor gráfico melhor, visuais mais bonitos, áudio mais envolvente e ajustes que melhoram a experiência de jogo.

Porque é que o escolhemos O Príncipe da Pérsia: As Areias do Tempo original foi um enorme sucesso e, se este remake for uma adaptação fiel (ou quase), vai ser ainda melhor do que o primeiro jogo.



Por último, devo referir que, embora o remake de «Príncipe da Pérsia: As Areias do Tempo» esteja para breve, vale ainda muito a pena jogares o original em 2025. Se ainda não tiveste a oportunidade de experimentar esta obra-prima na sua forma mais pura, esta pode ser a tua última oportunidade.

O meu veredicto: Tendo em conta o quão bom era o original, o remake de Príncipe da Pérsia: As Areias do Tempo deverá revelar-se um dos maiores lançamentos de ação e aventura de 2026.

18. LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight [Uma aventura LEGO divertida, mas heróica]

Data de lançamento anunciada 2026 Plataformas confirmadas PC, Nintendo Switch 2, PlayStation 5, Xbox Series X/S Criadores Traveller’s Tales, Warner Bros. Games



Não te deixes enganar pelo título «LEGO»; embora este «Batman: O Legado do Cavaleiro das Trevas»» seja bastante divertido, continua a ser uma aventura heróica que celebra o legado do Batman. Nas palavras do presidente da DC Comics, Jim Lee, este jogo é «uma carta de amor ao Batman».

Este jogo, que vai sair em breve, vai contar um novo capítulo da história do cruzado de capa enquanto ele tenta proteger Gotham City. Vais poder jogar não só como o Batman, mas também escolher entre outros 7 personagens jogáveis, cada um com as suas próprias habilidades e equipamento especiais, que vais precisar para resolver os muitos desafios que vais encontrar.

Por que é que o escolhemos O LEGO Batman: O Legado do Cavaleiro das Trevas consegue o equilíbrio perfeito entre ser encantador e fofo, ao mesmo tempo que oferece combates repletos de ação. Que, já agora, também podem ser jogados no modo multijogador local.



Nenhum jogo do Batman estaria completo sem um elenco de apoio, por isso o LEGO Batman: O Legado do Cavaleiro das Trevas não só traz de volta caras conhecidas como o Joker, o Pinguim, a Catwoman e o Bane, como também os baseou nos atores que os interpretaram nos filmes. É isso mesmo, vamos ter o Danny DeVito e o Tom Hardy, legalmente distintos.

O meu veredicto: O «LEGO Batman: O Legado do Cavaleiro das Trevas» oferece uma visão divertida, travessa, mas fiel ao icónico herói, que vai certamente agradar tanto aos novatos como aos fãs de longa data.

19. Mar dos Vestígios [Um RPG de piratas gratuito]

Data de lançamento anunciada 2026 Plataformas confirmadas PC, PlayStation 5, Android, iOS Criadores Joker Studio, NetEase Games

Um jogo para telemóvel nesta lista? Porque não? Ó Mar dos Vestígios, da Joker Studio, é sem dúvida interessante, com a sua premissa de RPG pirata, personagens que parecem marionetas e uma ambição enorme. A sério, isto parece estar pronto para competir com títulos como o Sea of Thieves.

Ó Mar dos Vestígios coloca-te na pele de um marinheiro com amnésia, acompanhado por uma rapariga misteriosa. Juntos, vão explorar um mundo vasto e dinâmico, conhecer um enorme elenco de personagens, tomar decisões que mudam o mundo, melhorar o teu navio e, claro, lutar contra monstros e piratas em busca de tesouros.

Porque é que escolhemos isto A combinação de um estilo artístico cativante com um RPG pirata de mundo aberto enorme e dinâmico faz com que o «Mar dos Vestígios» se destaque entre os outros lançamentos de 2026.

Surpreendentemente, o «Mar dos Vestígios» é o único nesta lista a ser gratuito (free-to-play). Embora isso normalmente venha com algumas ressalvas (gacha, mecânicas restritas, etc.), ainda não temos confirmação de nada disso. No mínimo, não te vai custar nada experimentares a sério o «Mar dos Vestígios»».

O meu veredicto: Mar dos Vestígios combina gráficos fantásticos com elementos de jogabilidade sólidos, além de um lançamento para dispositivos móveis, o que lhe garantirá uma entrada em grande em 2026.

20. Slay the Spire 2 [Ainda mais perfeição na construção de baralhos]

Data de lançamento anunciada Março de 2026 Plataformas confirmadas PC Criador Mega Crit

Sem dúvida, o Slay the Spire é um dos melhores jogos roguelike de construção de baralhos. Sim, não foi o primeiro, mas é tão bem trabalhado e quase perfeito em todos os aspetos imagináveis que serve como um exemplo brilhante do género. Então, como é que superamos isso? Ora, com o Slay the Spire 2, claro.

O Slay the Spire 2 tem a mesma mecânica de jogo do original: escolhes uma classe, montas um baralho, lutas contra monstros e tentas derrotar o chefe final da Spire. No entanto, o Slay the Spire 2 vai aproveitar tudo o que tornou o Slay the Spire fantástico.

Por que é que o escolhemos A sequela de um dos melhores jogos roguelike de construção de baralhos de sempre significa que tem de superar o original em todos os aspetos. É difícil, sem dúvida, mas a Mega Crit já tem alguma experiência.

Tudo isto para dizer que o Slay the Spire 2 é, no fundo, o mesmo jogo, mas ainda maior e melhor. Com ainda mais opções táticas, estratégias ramificadas, monstros mais astutos e, provavelmente, chefes ainda mais difíceis, o Slay the Spire 2 vai tentar conquistar o primeiro lugar do seu antecessor.

O meu veredicto: Se há alguém capaz de acertar duas vezes na fórmula perfeita de um jogo de cartas roguelike, é a Mega Crit, e o Slay the Spire 2 vai ser, com certeza, um enorme sucesso entre os fãs do género.

21. Squadron 42 [Um spin-off do Star Citizen]

Data de lançamento anunciada Março de 2026 Plataformas confirmadas PC Criador Cloud Imperium Games, Foundry 42 Ltd.



Antes de começarmos, tenho de te avisar que o Squadron 42 é um spin-off para um jogador do universo do Star Citizen. Sim, esse mesmo Star Citizen. Considera-te avisado, embora eu continue à espera que acabe por ser lançado e supere todas as expectativas.

Dito isto, o Squadron 42 merece mesmo todo o entusiasmo que está a gerar. Nenhum outro jogo de ação com naves espaciais se aproxima da sensação de nitidez e dinâmica que o Squadron 42 proporciona, e tudo parece e dá a sensação de ser um épico de ficção científica. Não me surpreenderia se, nos próximos anos, o Squadron 42 fosse apontado como a referência para todos os outros jogos de ação.

Porque é que o escolhemos Não há dúvida: o Squadron 42 é, muito provavelmente, aquele jogo de naves espaciais pelo qual tens estado à espera. Tudo nele supera as expectativas, e espero que os criadores consigam finalmente sair vencedores com o lançamento deste jogo.

Para além dos gráficos cinematográficos do Squadron 42, o jogo conta também com captura de movimentos e atores ao nível de Hollywood, com nomes como Gary Oldman, Mark Hamill, Liam Cunningham, Andy Serkis, John Rhys-Davies e Henry Cavill, entre muitos outros.

O meu veredicto: a produção conturbada do Squadron 42 parece estar prestes a dar frutos, tendo em conta o quão espetacular ele é. Mas não acredites só na minha palavra: vai ver o trailer no YouTube por ti próprio. Prometo que é como ver um filme.

22. Thick as Thieves [PvPvE de extração furtiva]

Data de lançamento anunciada Março de 2026 Plataformas confirmadas PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S Criadores Otherside Entertainment, Megabit Publishing

Não

sei tu, mas eu já estou um pouco farto do género battle royale. Andar por aí, disparar contra outros jogadores, lutar para ser o último a ficar de pé. É divertido, claro, mas para mim tornou-se enfadonho muito depressa. E foi por isso que o Muito unidos me chamou logo a atenção: neste battle royale, o objetivo é roubar o saque às escondidas e sair de lá antes de seres descoberto.

Este jogo de assaltos cooperativo e cheio de estilo afasta-se (espero eu) da jogabilidade habitual de «correr e disparar» em favor de planeamento furtivo, aventuras ousadas e fugas cheias de adrenalina; é uma espécie de jogo de quebra-cabeças complexo que vais ter de jogar na hora, devido à sua natureza multijogador.

Por que é que o escolhemos O «Thick as Thieves» tem uma abordagem muito original a um género de nicho (algo que acho que nunca foi feito antes), e estou muito curioso para ver se vai ter sucesso.

Além disso, o Thick of Thieves está a ser desenvolvido por veteranos da indústria, sobretudo pelo Warren Spector, que trabalhou no Thief e no Deus Ex. Embora isso esteja longe de ser uma garantia de sucesso, ter gente experiente a trabalhar numa ideia nova é um sinal promissor.

O meu veredicto: A adaptação que «Thick as Thieves» faz de um jogo que normalmente é para um único jogador para um ambiente multijogador é muito ambiciosa, e quem adora jogos de furtividade vai, sem dúvida, querer acompanhar este jogo.

23. Titan Quest II [ARPG mitológico do tipo hack-and-slash]

Data de lançamento anunciada 2026 Plataformas confirmadas PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S Criadores Grimlore Games, THQ Nordic

Nunca esperei que o Titan Quest tivesse uma sequela. Depois do fim da Iron Lore Entertainment e da criação do excelente Grim Dawn, a franquia Titan Quest parecia condenada, até que um anúncio repentino prometeu não só reavivá-la, mas trazê-la de volta maior e melhor do que nunca.

Neste ARPG, vais jogar na pele de um guerreiro mortal perseguido por Némesis, a deusa da vingança. A sua mão poderosa vai deixar um rasto sangrento na tua vida, por isso tens de pegar em armas, fortalecer-te e encontrar aliados dispostos a enfrentar o próprio destino. Ah, e não te esqueças de recolher saques épicos, porque, aparentemente, a Grécia antiga também estava cheia de baús de tesouro.

Porque é que o escolhemos O Titan Quest II é um jogo que faz tudo bem. Embora não traga nada de novo em termos de mecânicas de ARPG, o que tem é sólido, e a curva de dificuldade parece perfeita a cada passo.

Tenho-me divertido imenso com a versão de acesso antecipado do Titan Quest II; embora não traga nada de novo em termos de mecânicas de ARPG (apesar de a combinação de duas classes e o combate propriamente dito estarem muito bem trabalhados), o Titan Quest II transborda personalidade e oferece uma curva de dificuldade consistente que parece sempre na medida certa.

O meu veredicto: O Titan Quest II oferece uma abordagem deliciosamente mitológica ao habitual género ARPG, e tudo, desde a interface até à dublagem, ajuda-te a mergulhar na epopeia do herói.

24. Yoshi and the Mysterious Book [Um jogo de plataformas simples, mas divertido]

Data de lançamento anunciada 2026 Plataformas confirmadas Nintendo Switch 2 Criador Nintendo



Como já foi dito, o Super Meat Boy 3D vai ser fantástico, mas vai ser intenso. Por outro lado, o Yoshi e o Livro Misterioso, da Nintendo, oferece uma experiência de plataforma mais relaxante que vai certamente satisfazer o teu desejo por jogos.

Esta encantadora aventura de plataformas tem como protagonista o Yoshi, que está a tentar ajudar o Sr. E a recuperar a informação que este tem escrita dentro de si. Como tudo se passa nas páginas do Sr. E, o «Yoshi e o Livro Misterioso» vai apresentar um estilo artístico encantador, feito à mão.

Por que é que o escolhemos Diz o que quiseres sobre eles, mas não se pode negar o excelente historial que a Nintendo tem no que diz respeito ao género de plataformas.

Para avançar pelas páginas do Sr. E, o Yoshi vai ter de não só correr, saltar, comer coisas e colocá-las em ovos, mas também usar as habilidades das criaturas de cada capítulo para seguir em frente. Quem sabe, talvez encontres soluções criativas para problemas complicados.

O meu veredicto: «O Yoshi e o Livro Misterioso» parece ser mais um título digno de destaque na crescente coleção de fantásticos jogos de plataformas da Nintendo.

25. A Besta da Reencarnação [O segundo jogo AAA da Game Freak]

Data de lançamento anunciada 2026 Plataformas confirmadas PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S Criadores Game Freak, Fictions

Depois de anos a fazer apenas Pokémon, a Game Freak vai finalmente lançar um jogo AAA chamado A Besta da Reencarnação. Curiosamente, o jogo vai estar disponível na maioria das consolas modernas (incluindo o Xbox Game Pass), mas, notavelmente, não no Switch nem no Switch 2.

A Besta da Reencarnação passa-se num Japão pós-apocalíptico num futuro distante. Na pele de Emma, a Seladora, vais percorrer as ruínas da civilização ao lado do teu companheiro canino, Koo, em busca da besta maligna que está a corromper o mundo. Haverá também muito combate, com muitas lutas de espadas contra robôs, monstros e animais enormes e mutantes.

Porque é que escolhemos isto É muito revigorante ver a Game Freak a seguir por outro caminho que não seja o Pokémon. Mas, embora esse seja o principal atrativo de A Besta da Reencarnação, o jogo também é visualmente impressionante e tem um estilo lindíssimo.

Nenhum jogo de ação está completo sem gadgets (ou algo parecido com eles), e a Emma tem o seu próprio conjunto de truques. É que ela também parece estar infetada com o que quer que seja que está a corromper o mundo, e consegue usar essas habilidades não só para se orientar, mas também para levar a melhor em combate. Vais provavelmente precisar disso.

O meu veredicto: Com uma premissa intrigante e um estilo artístico lindíssimo, o «A Besta da Reencarnação» pode muito bem ser o grande sucesso AAA de que a Game Freak precisa para provar que não está presa ao Pokémon.

O meu veredicto geral sobre os jogos mais esperados de 2026

Agora que já tens uma ideia de quais são os jogos mais esperados de 2026, provavelmente já sabes quais deves acompanhar. Mas se és novo no mundo dos jogos, a escolha pode não ser tão óbvia. Nesse caso, vamos analisar tudo com mais pormenor.

Qual é o melhor ponto de partida para os jogos que vão sair em 2026?

Para os fãs de mundos abertos → Grand Theft Auto VI. Os jogos de mundo aberto da Rockstar têm sempre mundos enormes e cheios de vida, e o GTA 6 vai, quase de certeza, levar o mundo aberto a um novo nível.



Os jogos de mundo aberto da Rockstar têm sempre mundos enormes e cheios de vida, e o GTA 6 vai, quase de certeza, levar o mundo aberto a um novo nível. Para histórias cruas → Marvel’s Wolverine. Este jogo de ação é duro e rude, tal como a personagem, e o historial da Insomniac garante que está em muito boas mãos.



Este jogo de ação é duro e rude, tal como a personagem, e o historial da Insomniac garante que está em muito boas mãos. Para novas IPs → Pragmata, Saros, A Besta da Reencarnação. Todas estas IPs novas ou em crescimento são passos na direção certa e, com tempo e sorte, tornar-se-ão pilares para os seus criadores.



Todas estas IPs novas ou em crescimento são passos na direção certa e, com tempo e sorte, tornar-se-ão pilares para os seus criadores. Para jogos de plataformas → Super Meat Boy 3D, Yoshi and the Mysterious Book . Cada um destes jogos de plataformas tem o seu próprio charme, mas o que têm em comum é uma ação de plataformas bem ajustada e mecanicamente precisa.



. Cada um destes jogos de plataformas tem o seu próprio charme, mas o que têm em comum é uma ação de plataformas bem ajustada e mecanicamente precisa. Para jogos de terror → Resident Evil: Requiem, The Sinking City 2. Já ultrapassámos há muito a fase dos sustos repentinos, e estes futuros thrillers apresentam ambientes incrivelmente assustadores que vão certamente dar-te arrepios na espinha.

Perguntas frequentes