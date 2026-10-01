Crítica de «Teenage Mutant Ninja Turtles: Empire City» – Ser uma tartaruga finalmente faz sentido

Esta análise de «As Tartarugas Ninja: Empire City» dá uma vista de olhos ao novo jogo de ação e aventura em RV na primeira pessoa da Cortopia Studios e da Beyond Frames Entertainment. Baseia-se numa premissa única e ambiciosa: deixa de ver as Tartarugas e começa finalmente a ser uma delas.

Com lançamento marcado para 30 de abril de 2026, por 24,99 $ no Meta Quest 3, PC VR (Steam) e Pico, este é um jogo exclusivamente para RV. Não há versão para ecrã plano; ou estás com o headset posto ou estás a perder a versão mais imersiva de Nova Iorque alguma vez criada para os irmãos.

O que distingue este jogo é a sua pura fisicalidade. Em vez de carregar em botões, estás a cruzar manualmente as lâminas na pele do Leo, a girar os ténis do Mikey para ganhar impulso ou a manter a distância com o alcance do Donnie. É uma experiência tátil em que os teus movimentos reais — seja a saltar por cima dos becos de Nova Iorque ou a aparar um soldado do Clã do Pé — ditam o ritmo da luta.

Com modo cooperativo online para 4 jogadores e uma história escrita com a ajuda da lenda das TMNT, Tom Waltz, este é o primeiro jogo de aventura das Tartarugas em RV na primeira pessoa de sempre. As primeiras antevisões da UploadVR sugerem que o combate é fluido e que a dublagem está perfeita.

Junta-te a mim enquanto analisamos a mecânica e o combate para ver se o TMNT: Empire City vale a pena para os fãs da franquia.

Resumo: Um simulador das Tartarugas Ninja que realmente dá o que falar

Se alguma vez quiseste deixar de carregar em botões e começar a brandir katanas de verdade, é isto mesmo. Como esta análise joga o TMNT Empire City informa vai mostrar, é um jogo de VR do género «hack-and-slash» cheio de energia, que troca os combos no ecrã plano por movimentos físicos.

Ao entrares diretamente na pele dos irmãos, a escala da cidade muda, transformando cada beco de Nova Iorque num parque de diversões vertical onde tens de te impulsionar fisicamente por cima de saliências. É simples, eficaz e tem um preço que te vai fazer comprar.

Género Ação e aventura em primeira pessoa em RV (hack-and-slash + parkour) Ciclo principal Escolhe uma Tartaruga → infiltra-te nas fortalezas do Clã Foot → balança fisicamente as armas → enche o Medidor de Concentração → ativa a Habilidade Característica → repete pelas ruas, esgotos e telhados de Nova Iorque Maior ponto forte A primeira experiência de RV em primeira pessoa com as Tartarugas, com sensações distintas ao manusear as armas de cada personagem; modo cooperativo online para até 4 jogadores; história da autoria de Tom Waltz (The Last Ronin, IDW TMNT) Maior fraqueza Apenas em RV (sem versão para ecrã plano); o combate corpo a corpo físico vai cansar alguns jogadores mais depressa do que jogar no ecrã plano Veredicto claro Uma experiência de RV AA promissora que satisfaz na perfeição os fãs que têm o Quest 3. Apesar de existirem alguns bugs técnicos, o preço de 24,99 $ e a pura diversão do modo cooperativo para 4 jogadores fazem deste um excelente escolha para o período de lançamento Data de lançamento 30 de abril de 2026 Plataformas Meta Quest 3, Steam VR (PC VR), Pico Preço 24,99 $ (20% de desconto na pré-encomenda na loja Meta Quest) Ideal para Fãs das TMNT com um Quest 3 + 1 a 3 amigos prontos para entrar em ação; entusiastas de combate corpo a corpo em RV; jogadores à procura de um jogo cooperativo de ação-aventura entre grandes lançamentos

Por 24,99 $, isto é uma grande mais-valia para quem tem um dispositivo de RV. É uma experiência AA bem focada e bem trabalhada que percebe exatamente porque é que adoramos as Tartarugas: tem a ver com a união, as armas e a sensação de limpar um telhado com os teus irmãos .

O «Sewer Lair» funciona como um ponto de encontro social muito detalhado entre estas missões, oferecendo um local para planear táticas ou simplesmente passar o tempo. É um título raro que consegue satisfazer as expectativas técnicas de um veterano da RV, mantendo-se ao mesmo tempo acessível o suficiente para quem só quer mergulhar no mundo das bandas desenhadas da IDW.

Mais do que só uma máscara

Finalmente, temos uma experiência de RV na primeira pessoa que te coloca mesmo na pele do Leo, do Raph, do Donnie e do Mikey. Não se trata de um jogo de luta à distância; é uma imersão tátil num mundo que parece perigoso e autêntico.

A história começa no vazio de poder deixado pela morte do Shredder. A Karai chegou do Japão para transformar o Clã do Pé numa força mais disciplinada e letal. O cenário passa-se em Empire City, um bairro de alta tecnologia e isolado de Manhattan que serve como o teu novo parque de diversões urbano.

A narrativa tem um peso real graças ao consultor de história Tom Waltz. Como autor por trás da crua «O Último Ronin» e de mais de 100 edições da série TMNT da IDW, Waltz garante que isto não é apenas um spin-off genérico, mas sim uma entrada séria na linhagem das Tartarugas.

Para que fique claro: isto não é um jogo de deslocamento lateral como o «A Vingança do Shredder» nem um rogue-like como o «Destino Fragmentado»». É um jogo de hack-and-slash em RV com uma estrutura de missões ao estilo do «Skyrim», o que tem sido um dos principais temas de discussão em quase todas as críticas joga «TMNT: Empire City» no Steam VR, devido à sua sensação de escala. O combate combina as defesas rítmicas de Arkham com a profundidade baseada em posturas de Masmorras da Eternidade.

No contexto mais amplo dos jogos das TMNT, este é o primeiro título que te permite realmente explorar fisicamente a escala da cidade, percorrendo becos sujos e telhados extensos, em vez de comandares um sprite num ecrã. Segue uma onda enorme de sucessos recentes como o Mutantes à Solta, mas finalmente leva a ação para um espaço totalmente 3D e imersivo.

O «Sewer Lair» serve como a tua base de operações, repleta de personalidade: desde a bancada de tecnologia desorganizada do Donnie até às inevitáveis caixas de pizza do Mikey. Podes enfrentar a campanha sozinho, mas o modo cooperativo para 4 jogadores transforma as missões num esforço de equipa coordenado. Graças a um sistema de lobby super prático, os amigos podem entrar na jogada instantaneamente para aproveitar ao máximo o alcance de cada arma.

Se viste a demo do Steam Next Fest em fevereiro e estás pronto para te equipares, comprar um cartão-presente Meta Quest de 25 USD na Eneba é o caminho mais direto para o preço de lançamento de 24,99 $.

Onde é o combate que fala por si

A dinâmica principal destacada nesta análise de «As Tartarugas Ninja: Empire City» é agradavelmente direta: escolhe uma Tartaruga no centro do covil, vai até ao terminal de saída e entra numa missão. A partir daí, vais percorrer o território do Clã Foot com movimentos fluidos de parkour antes de te aproximares para uma luta.

Cada golpe certeiro ou defesa bem-sucedida enche a tua barra de concentração, que acaba por ativar a habilidade característica da tua Tartaruga. É um ciclo rítmico que te leva dos esgotos sujos até ao horizonte de Nova Iorque.

O que distingue este jogo de todos os jogos anteriores das Tartarugas é a remoção total da «barreira do ecrã plano». Em vez de veres uma animação pré-definida, estás fisicamente a dar golpes, a bloquear e a reagir a cada ataque em tempo real.

Isto não é um sistema do tipo «balança para ganhar». O jogo usa um combate baseado em posições, onde o ângulo específico da tua lâmina e a velocidade do teu golpe determinam se a guarda de um Soldado do Foot é quebrada ou se ficas totalmente exposto a um contra-ataque.

Essa mudança tátil é exatamente a razão pela qual se espera que as avaliações joga o TMNT: Empire City diz-me para Meta Quest destaquem a imersão acima de tudo o resto.

Como já foi referido nesta análise de As Tartarugas Ninja: Empire City, não se trata apenas de lutas individuais; há um enorme sistema de Controlo de Distritos a funcionar nos bastidores. Manhattan está dividida em setores isolados que o Clã Foot mantém sob controlo total.

Para realmente fazer a diferença, tens de desmantelar fisicamente a influência deles, destruindo postos de comunicação e libertando Zonas de Segurança Civis. Isso faz com que a rotina pareça ter um sentido.

Também tens de lidar com um Medidor de Criminalidade. Se ignorares um bairro durante muito tempo, os ninjas da Karai vão tentar retomar o território, desencadeando missões de Defesa Urgente. O ambiente está constantemente a mudar, graças às transições em tempo real do dia para a noite e a um motor meteorológico procedural.

Não há nada mais fixe na RV do que ver os letreiros de néon a refletirem-se nas tuas katanas durante uma tempestade à meia-noite num telhado de Nova Iorque. Assim que transformares uma zona em amiga, aparecem NPCs especiais para te proporem desafios «B-Side», como corridas brutais de parkour contra o relógio, dando-te um motivo para revisitar esses locais assim que a ação principal acalmar.

Quatro irmãos, quatro estilos de jogo

Cada Tartaruga define-se pela física da sua arma, e não apenas por uma máscara de cor diferente:

Leonardo: As suas duas katanas apostam no equilíbrio e na precisão. És recompensado por um timing perfeito e por golpes cirúrgicos.

As suas duas katanas apostam no equilíbrio e na precisão. És recompensado por um timing perfeito e por golpes cirúrgicos. Raphael: Usa dois sai para um estilo agressivo e direto. É um conjunto que aposta muito nas defesas, transformando a defesa em rajadas de dano crítico.

Usa dois sai para um estilo agressivo e direto. É um conjunto que aposta muito nas defesas, transformando a defesa em rajadas de dano crítico. Donatello: O bastão bo é a tua melhor aposta para controlar multidões. O seu alcance permite-te lidar com grupos a uma distância mais segura.

O bastão bo é a tua melhor aposta para controlar multidões. O seu alcance permite-te lidar com grupos a uma distância mais segura. Michelangelo: Os nunchucks foram feitos para a velocidade e um fluxo livre. Acumulam concentração mais depressa do que qualquer outra arma, o que faz dele uma máquina de impulso.

Para além das armas individuais, os irmãos partilham sinergias únicas em modo cooperativo. Lutar em proximidade ativa bónus de combate consecutivos, e podes até iniciar golpes finais em equipa para eliminar os soldados de elite mais resistentes.

Impulso e Movimento

O sistema de combate recompensa a agressividade. Como a barra de concentração só enche quando estás ativamente a atacar ou a desviar golpes, não podes ficar simplesmente à espera. Isto integra-se naturalmente no sistema de parkour: escalar e saltar são intuitivos, com o jogo a oferecer tanto movimentos suaves para os puristas como viragens rápidas para quem precisa de mais conforto.

A perspetiva na primeira pessoa torna a verticalidade uma tática fundamental. Podes escalar tubos para alcançar vigas e fazer derrubadas silenciosas, saltando diretamente sobre os inimigos para reduzir o número de adversários numa sala antes de o resto do teu esquadrão se teletransportar através do sistema de junção de baixa fricção.

O motor adapta-se tanto a movimentos silenciosos e furtivos como a uma agressão frontal com a mesma fluidez, o que garante que os movimentos pareçam «tirados das bandas desenhadas», independentemente da tua abordagem tática.

Progressão sem excessos

Aqui não há árvores de habilidades inchadas. A Cortopia Studios manteve a progressão baseada em equipamento e dispositivos, centrada na Bancada de Trabalho do Donatello no covil. Este sistema permite melhorias significativas, como bombas de fumo para fugas rápidas ou shurikens elétricos para atordoar os Mousers mecânicos. Estas ferramentas fazem a ponte entre a tua habilidade física e a dificuldade crescente do jogo.

A Bancada de Trabalho do Donatello é o verdadeiro MVP do teu equipamento. Enquanto saltas por cima de aparelhos de ar condicionado, vais precisar de procurar por Sucata Eletrónica e Biomateriais escondidos em caixotes destrutíveis. O Donnie usa esse material recuperado para imprimir em 3D os Cubos de Habilidade, que basicamente funcionam como o teu sistema de vantagens.

Podes equipar dois cubos ativos de cada vez para ajustar a forma como te moves e lutas. Se estás farto de cair no chão, os Amortecedores Cinéticos reduzem o dano de queda; se quiseres jogar como um fantasma, os Potenciadores de Reflexos abrandam o tempo quando fazes uma defesa perfeita.

Também vais fabricar aqui os teus próprios injetáveis de cura e bombas de fumo. Isso obriga-te a pensar bem antes de saíres: estás a preparar-te para uma luta contra um chefe resistente com o Rocksteady, ou a equipar-te com shurikens elétricos para lidar com um enxame de Mousers mecânicos?

O próprio Lair é um grande destaque, com quartos distintos, tipo zonas específicas para cada personagem, que são mais do que apenas um deleite para os olhos. Podes mesmo praticar o timing das defesas no dojo do Leo ou desabafar com a máquina de jogos retro na área comum.

Também alberga o terminal de saída onde configuras o modo cooperativo online para 4 jogadores; qualquer análise do modo cooperativo joga o TMNT: Empire City diz-me ficaria incompleta se não mencionasse a fluidez com que o sistema de lobby funciona.

Nestas sessões, os papéis surgem naturalmente: o Donnie limpa as multidões e o Raph dá conta dos adversários mais fortes; entretanto, o Leo funciona como o pilar defensivo do grupo e o Mikey usa o seu impulso para manter o Clã do Pé desequilibrado.

A Realidade da RV

Prepara-te para um treino. O combate corpo a corpo vai cansar-te significativamente mais depressa do que com um comando normal, sendo que a maioria das sessões dura, naturalmente, entre 60 e 90 minutos. E embora as limitações do hardware signifiquem que as tuas katanas não tenham «peso tátil», o design de som e o sistema de foco fazem um excelente trabalho para que os impactos pareçam reais.

Como te movimentares a esta velocidade pode ser muito para o teu ouvido interno, o Comfort Suite é surpreendentemente completo. Tens as opções padrão para impedir que a sala gire, mas também podes alternar entre «Deslocamento Suave», «Teletransporte» e «Viragem Rápida» em tempo real.

Há até um botão «Physicality Toggle» para quando os teus braços começam a parecer de chumbo. Permite-te reduzir a velocidade de golpe necessária para acertar, para que possas continuar a jogar de forma eficaz mesmo quando estás fisicamente exausto.

Também incluíram opções para alternar entre agachamento «artificial» e «real». Isto é uma grande vantagem se estiveres a jogar num espaço pequeno, onde não consegues mesmo atirar-te para o chão da sala para evitar a lança de um Soldado de Infantaria. Faz com que a etiqueta de «veterano» pareça mais uma sugestão do que uma barreira à entrada.

Se estás à procura da melhor versão possível desta estética da IDW, a versão para PC VR oferece texturas mais nítidas e iluminação mais dinâmica. No entanto, a versão para Meta Quest 3 continua a ser a referência em termos de liberdade sem fios durante aquelas lutas de alta intensidade.

A Alma dos Esgotos

À medida que exploramos mais a fundo nesta análise de «As Tartarugas Ninja: Empire City», o jogo consegue ter sucesso ao apostar numa realidade simples: os jogadores já têm uma versão favorita destas personagens.

A Cortopia Studios evita tentar reinventar a roda. Em vez disso, criaram um mundo onde podes projetar a tua era preferida das Tartarugas na jogabilidade, incluindo o desenho animado dos anos 80 e as bandas desenhadas modernas e cruas.

Os quatro irmãos mantêm os seus arquétipos clássicos, o que dá bons resultados na RV:

O Leonardo é o líder estratégico e de princípios. Essa característica reflete-se no seu ritmo de combate ponderado.

é o líder estratégico e de princípios. Essa característica reflete-se no seu ritmo de combate ponderado. O Rafael traz a energia agressiva do lutador mais espontâneo do grupo.

traz a energia agressiva do lutador mais espontâneo do grupo. Donatello encarrega-se da parte mais complexa e científica. Vais perceber isso pela sua presença constante na bancada de trabalho do covil, onde se fabricam os equipamentos.

encarrega-se da parte mais complexa e científica. Vais perceber isso pela sua presença constante na bancada de trabalho do covil, onde se fabricam os equipamentos. Michelangelo é o alívio cômico e otimista. A sua personalidade obcecada por pizza traduz-se no estilo de luta mais exuberante do grupo.

O elenco secundário preenche o esconderijo sem sobrecarregar a experiência. O Splinter dá a orientação e a orientação necessárias entre as missões. A April O’Neil é a ligação humana essencial com a cidade lá em cima.

Não são apenas NPCs estáticos; vais interagir ativamente com eles entre as missões, seja a analisar Intel no terminal da April ou a receber conselhos táticos do Splinter na área de treino.

A Karai é a adição mais interessante: como nova líder do Clã do Pé, a sua abordagem calculada ao vácuo de poder em Nova Iorque oferece uma perspetiva nova em comparação com a força bruta do Shredder.

Ela transformou uma enorme zona isolada de Manhattan numa fortaleza de alta tecnologia, onde o próprio ambiente parece ser o principal antagonista, refletindo a sua liderança disciplinada.

Mas a Karai não é a única dor de cabeça. Ela está ladeada por duas subfacções perigosas: os Agentes Mutantes, liderados por uma versão tática e renovada do Rocksteady, e a A Asa Mística do Pé, comandada pelo feiticeiro Mashima.

Enfrentar o Mashima na perspetiva de primeira pessoa é toda uma aventura: ele lança-te ilusões ou teletransporta ninjas diretamente para trás da tua cabeça. É aqui que a escrita de Tom Waltz brilha mesmo; os chefes não se limitam a soltar frases genéricas, tratam os irmãos como uma ameaça legítima e de alto nível.

Isso dá ao bloqueio de Empire City uma atmosfera mais crua e de vida ou morte, que parece ter sido tirada diretamente dos melhores arcos da série de banda desenhada da IDW.

A participação de Tom Waltz como consultor de história ancora a narrativa na verdadeira história das TMNT. Como principal arquiteto por trás de mais de 100 edições da série de banda desenhada da IDW e da lendária «O Último Ronin», Waltz garante que a escrita pareça autêntica, com diálogos que atingem o equilíbrio perfeito entre ser cru e de alto risco, sem perder o que define a marca.

Ver a influência dele aqui faz com que seja uma ótima altura para revisitar os jogos antigos através do centro de jogos das TMNT e ver o quanto os irmãos evoluíram, desde a clássica arte pixelizada dos arcades até aos sucessos modernos como o «A Vingança do Shredder»». Para te ajudar a escolher aquele que vais mesmo gostar, aqui está a lista dos melhores jogos das TMNT.

As limitações de ritmo da RV fazem com que as cenas cinematográficas sejam curtas e diretas. Nas sessões cooperativas, estes momentos da história acabam muitas vezes por ficar em segundo plano em relação à ação. Para compensar, o jogo usa um sistema dinâmico de conversas, em que os irmãos trocam piadas contextuais durante o combate, reagindo especificamente ao teu desempenho e à tua escolha de companheiros de equipa.

O elenco de vozes veterano, liderado por Roger Craig Smith e Yuri Lowenthal, mantém a caracterização em cheio. Eles oferecem interpretações que correspondem ao peso do material original da IDW sem exagerar. Ter estes veteranos da indústria de volta a estes papéis proporciona uma sensação de continuidade que recompensa os fãs de longa data.

Vale a pena o teu tempo e dinheiro?

Vale a pena comprar o TMNT: Empire City? A 24,99 dólares, a resposta depende do formato. Trata-se de um preço de jogo AA para um jogo de RV de escala AA, situando-se abaixo de títulos maiores como o A Ira de Asgard 2 ou o Batman: Arkham Shadow.

As estimativas de tempo de jogo refletem esta escala: uma jogada a solo demora entre 8 a 12 horas, enquanto o modo cooperativo e jogadas com diferentes Tartarugas podem estender esse tempo até às 25 horas. Quem quiser completar tudo e colecionar itens pode contar com mais de 30 horas.

Embora não haja opção de subscrição no lançamento, quem comprar logo recebe o item cosmético «máscara Owari». No entanto, as tendências do setor sugerem que o jogo poderá vir a integrar a biblioteca Experimenta o Meta Quest Plus, o que faz com que valha a pena esperar para ver, para quem tem subscrição.

A rejogabilidade está incorporada no jogo. Cada Tartaruga joga de forma suficientemente diferente para justificar várias jogadas, e o modo cooperativo acrescenta variedade, dependendo de quem está no teu grupo. As missões podem ser abordadas de forma discreta ou agressiva, e a Bancada do Donatello vai introduzindo novas ferramentas ao longo do tempo, sem transformar o jogo num sistema de progressão pesado.

No entanto, há alguns aspetos práticos a teres em conta. Este é um lançamento exclusivo para RV, por isso, se não tiveres um headset, não vais poder jogar. Se preferires jogar num ecrã plano, o «As Tartarugas Ninja: A Vingança do Shredder» e o «As Tartarugas Ninja: Destino Fragmentado» continuam a ser ótimas opções.

Esperar por uma promoção poupa alguns dólares, mas o verdadeiro incentivo é o ecossistema cooperativo. O matchmaking em RV é mais difícil de coordenar do que jogar no ecrã plano, o que faz com que a fase de lançamento seja a tua melhor aposta para encontrares salas de jogo.

Felizmente, a inclusão de um sistema de salas simples, que usa códigos de sala, ajuda a contornar as dores de cabeça habituais da procura de adversários quando estás a tentar jogar com amigos. Se te vais equipar hoje, um cartão-presente Meta Quest na Eneba é o caminho mais direto.

Escolher onde jogar

Todas as versões do As Tartarugas Ninja: Empire City oferecem a mesma experiência principal, embora a acessibilidade e a fidelidade visual variem entre uma configuração do Meta Quest e uma do Steam VR.

Para começar, este é um jogo exclusivo para RV, sem versão para ecrã plano; é preciso ter um Meta Quest, um PC com RV ou um dispositivo Pico para jogares.

Meta Quest 3

Para quem procura uma análise do TMNT: Empire City para Meta Quest, o Quest 3 é a recomendação mais óbvia, porque roda o jogo de forma nativa, sem cabos. A instalação é simples, com o desempenho especificamente otimizado para o hardware.

Visualmente, a estética estilizada destaca-se dentro dos limites de um dispositivo autónomo. Esta versão também inclui um modo de treino exclusivo de Realidade Mista, que te permite praticar combate contra soldados holográficos da Foot na tua própria sala de estar através da funcionalidade «passthrough».

Oferecendo o melhor equilíbrio entre custo e conveniência, a forma mais direta de comprar é um Cartão Presente Meta Quest de 25 USD na Eneba, que corresponde ao preço do jogo. Para quem quer crédito extra para complementos, também há opções de 30 USD e 50 USD.

Entretanto, o Meta Quest 3S proporciona uma experiência semelhante a um preço mais baixo, com taxas de fotogramas estáveis, apesar de um ligeiro reduzimento nos detalhes das texturas durante cenas mais exigentes.

VR para PC através do Steam

A versão do Steam oferece a melhor qualidade visual, aproveitando o hardware do PC para melhorar a iluminação, a nitidez das texturas e a definição. Os utilizadores do Steam também podem ativar ou desativar um filtro «IDW Comic», exclusivo para PC, que intensifica o efeito de cel-shading e as linhas de tinta, para imitar os quadrinhos modernos.

Embora possas ligar um headset Quest por cabo ou através de streaming sem fios, ambas as opções têm as suas vantagens e desvantagens: os cabos limitam os movimentos, enquanto as definições sem fios dependem da estabilidade da rede e podem causar um ligeiro atraso.

Esta versão é ideal do ponto de vista de uma análise do TMNT: Empire City não está disponível no Steam VR, especialmente para jogadores que dão prioridade aos gráficos e que já têm um equipamento adequado. Embora os jogadores de VR no PC comprem através do Steam, os cartões-presente Meta Quest na Eneba continuam a ser úteis para construir uma biblioteca mais vasta a um custo mais baixo.

Pico 4 e Pico 4 Ultra

Os dispositivos Pico oferecem uma alternativa sólida fora do ecossistema Meta. O modelo Ultra tem um desempenho semelhante ao do Quest 3, enquanto o Pico 4 padrão se aproxima mais do Quest 3S. Os preços na loja da Pico podem variar, por isso vale a pena dar uma olhadela no lançamento.

Notas técnicas finais

Embora qualquer crítica ao TMNT: Empire City refira que a consistência se mantém em todas as plataformas, a tua escolha de hardware determina as funcionalidades táteis específicas. O modo multijogador usa códigos de sala em vez de salas públicas, o que exige coordenação direta para o modo cooperativo.

Tecnicamente, os comandos Touch Plus do Quest 3 oferecem um feedback tátil mais preciso durante as colisões de armas do que as definições padrão de RV para PC. Embora estejam disponíveis vinhetas e viragens rápidas, a locomoção em ritmo acelerado continua a ser mais adequada para utilizadores experientes de RV.

O que dizem as primeiras impressões

As primeiras análises de TMNT: Empire City refletem uma divisão clara entre o fan service cheio de energia e o acabamento técnico. Embora os críticos elogiem a diversão do modo cooperativo, os bugs técnicos afetaram as médias iniciais.

Metacritic : 63/100 (Meta Quest)

63/100 (Meta Quest) Steam VR : 81% de avaliações positivas em 34 comentários de utilizadores

81% de avaliações positivas em 34 comentários de utilizadores Meta Quest Store: 4,7/5 estrelas com base em 209 avaliações

Consenso da crítica

Os jogadores em quase todas as críticas ao modo cooperativo joga o TMNT: Empire City diz-me elogiaram unanimemente o parkour fluido e o manuseamento tátil das armas. A banda sonora enérgica da Tea Time também foi destacada por combinar na perfeição com o ritmo dinâmico das perseguições nos telhados.

O UploadVR observou que «aqui tudo funciona na perfeição», destacando o feedback de impacto satisfatório e a dublagem autêntica. O Road to VR (8/10) descreveu-o como um «jogo de luta em RV genuinamente fantástico» que vale muito mais do que o seu preço.

No entanto, a IGN (5/10) criticou a experiência por ser «cheia de bugs e repetitiva», referindo «áreas de mundo aberto sem vida» e objetivos de missões que falhavam frequentemente durante as sessões. As queixas mais comuns da comunidade incluem o facto de a progressão no modo cooperativo ser exclusiva do anfitrião e os gráficos «piorados» na versão para PC.

Apesar destas falhas, a análise geral joga o TMNT Empire City informa posiciona-o como o jogo de Realidade Virtual das Tartarugas mais ambicioso até à data, conseguindo captar com sucesso a fantasia de ser uma Tartaruga de uma forma que rivaliza com sucessos AA de 2025-2026, como o Behemoth e o Batman: Arkham Shadow.

O entusiasmo da comunidade é ainda mais reforçado pelo anúncio da expansão «A Sombra do Shredder», uma atualização de conteúdo gratuita lançada após o lançamento do jogo, que muitos vêem como uma solução para a atual falta de variedade nas missões.

Feito para a RV, sem lutar contra ela

O Empire City toma uma decisão inteligente ao apostar numa estética de banda desenhada em vez de perseguir o realismo. As próprias Tartarugas encontram um equilíbrio entre os seus designs das bandas desenhadas da IDW e a era clássica dos desenhos animados.

Em hardware como o Meta Quest 3, estes visuais estilizados mantêm-se melhor em resoluções mais baixas, garantindo que o jogo pareça consistente em vez de comprometido. Esta perspetiva funciona na perfeição na «visão das Tartarugas», fazendo com que o mundo e os inimigos do Clã do Pé pareçam devidamente imponentes.

Esta imersão é reforçada por condições meteorológicas dinâmicas e ciclos dia-noite que alteram o ambiente da cidade em tempo real. Além disso, os movimentos utilizam floreados de combate animados à mão, em vez da física ragdoll padrão da RV, criando um estilo fluido que faz jus às várias épocas da franquia.

O design da interface do utilizador foi pensado a pensar na RV; os indicadores de saúde e concentração continuam legíveis sem sobrecarregar a visão. O combate é pontuado por onomatopeias estilizadas ao estilo das bandas desenhadas durante os golpes mais fortes, fazendo a ponte entre a ação em RV e as suas origens na banda desenhada.

O áudio reforça ainda mais a atmosfera, com um excelente trabalho de dublagem de Roger Craig Smith, Yuri Lowenthal, Dale Inghram e Dominic Catrambone. Estas interpretações combinam com cada Tartaruga sem recorrer à caricatura, ajudando as personagens a parecerem mais reais durante sessões mais longas.

O «Sewer Lair» é mais do que um menu; é um ponto de encontro social superdetalhado para a tua equipa. Podes jogar basquetebol no campo, jogar xadrez com peças colecionáveis ou usar a máquina de jogos retro para trocar as carapaças das personagens. É um espaço descontraído, perfeito para comer uma pizza antes da missão.

Embora as armas não tenham peso físico e as texturas individuais sejam mais suaves do que na RV para PC, o jogo tira partido destas limitações de hardware em vez de se deixar limitar por elas.

Cowabunga na primeira pessoa – e funciona na maioria das vezes

Enebameter 8/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★

Como esta análise de «As Tartarugas Ninja: Empire City» destacou, o jogo consegue o que a maioria dos jogos das TMNT nunca consegue. Coloca-te no meio da ação e constrói tudo em torno dessa ideia.

O combate parece imediato, cada Tartaruga tem uma identidade bem definida nas tuas mãos e o modo cooperativo acrescenta aquele tipo de valor de rejogabilidade que mantém as sessões interessantes para além de uma única jogada.

Por 24,99 dólares, fica num preço acessível para o que oferece, especialmente se comparado com títulos de RV mais grandes, como o A Ira de Asgard 2 ou o Batman: Arkham Shadow. Não é um pacote perfeito. A limitação de ser só para RV é real, as sessões mais longas podem ser cansativas e os jogadores que esperam sistemas de progressão profundos não os vão encontrar aqui.

Ainda assim, no que se propõe a fazer, mantém-se focado e consistente. O envolvimento de Tom Waltz ajuda a dar solidez à história, mesmo que a narrativa seja breve, e a experiência geral parece feita à medida para jogadores que querem algo ativo em vez de passivo.

O Quest 3 é o ponto de entrada mais acessível com o seu modo exclusivo de Realidade Mista, enquanto o VR para PC e o Pico 4 oferecem alternativas de alta fidelidade. Independentemente do hardware, lembra-te de que o modo cooperativo requer códigos de sala, em vez de matchmaking público.

PRÓS CONTRAS ✅Combate imersivo na primeira pessoa que concretiza totalmente a fantasia de «tornares-te numa Tartaruga»



✅Cada Tartaruga tem uma sensação distinta ao usar as armas, o que muda a forma como jogas a cada momento



✅O modo cooperativo online para 4 jogadores acrescenta um forte valor de rejogabilidade e apelo social



✅A história conta com o apoio de Tom Waltz e baseia-se no universo já estabelecido das TMNT



✅O preço de 24,99 dólares parece acessível em comparação com lançamentos de RV de maior envergadura



✅Os movimentos de parkour são fluidos e fáceis de aprender



✅O centro de operações é detalhado e cheio de personalidade, com o espaço de cada Tartaruga claramente definido



✅Expansão gratuita «A Sombra do Shredder» confirmada para apoio pós-lançamento



✅Modo de treino exclusivo de Realidade Mista para utilizadores do Meta Quest 3 ❌O lançamento exclusivo para RV, sem versão para ecrã plano, limita a acessibilidade



❌O combate corpo a corpo pode causar fadiga em sessões mais longas



❌A ausência de árvores de habilidades tradicionais pode desapontar os jogadores que procuram sistemas de progressão mais profundos



❌A escala do jogo pode ficar aquém das expectativas dos jogadores que esperam um título AAA em termos de escala e acabamento



❌A receção pós-lançamento e o suporte a longo prazo ainda são uma incógnita nesta fase



❌Não há cross-buy entre o Meta Quest e o Steam VR, o que obriga a compras separadas



❌Não há matchmaking público; são necessários códigos de sala para a coordenação do modo cooperativo

Ótimo para: fãs das TMNT com um headset, grupos de cooperação e jogadores à procura de um jogo de ação em RV mais leve entre lançamentos maiores.

fãs das TMNT com um headset, grupos de cooperação e jogadores à procura de um jogo de ação em RV mais leve entre lançamentos maiores. Menos ideal para: quem não tem equipamento de RV, jogadores sensíveis ao movimento ou à fadiga e quem procura sistemas de RPG mais profundos. Para uma opção em ecrã plano, o «Tartarugas Ninja: A Coleção Cowabunga» continua a ser uma recomendação fácil.

Se estiveres pronto para te lançares, um cartão-presente Meta Quest de 25 USD corresponde quase exatamente ao preço do jogo. No fim de contas, vale a pena comprar o TMNT: Empire City? Mostra claramente como a franquia se encaixa naturalmente na RV, o que deixa muito espaço para crescer e tornar-se algo ainda mais forte.