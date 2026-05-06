Os 25 melhores jogos de RPG para começares a tua coleção em 2026

É isto mesmo, jogadores, a lista dos melhores jogos de RPG que há para jogar. De facto, se estás à procura de uma jogabilidade envolvente e centrada na história no ano de 2026 , estás no género certo e no sítio certo, pois disponibilizamos a maioria destes títulos na plataforma Eneba.

Criar RPGs é uma obra de arte. Muitos programadores dedicam o seu tempo de trabalho a moldar um mundo virtual repleto de personagens marcantes, monstros ameaçadores e uma tradição eterna. Assim que inicias um jogo de RPG, começas uma viagem extraordinária a um novo mundo.

No entanto, criar um grande RPG (digno desta lista) requer uma mistura delicada. Muitas equipas de desenvolvimento partilham o seu trabalho, mas apenas algumas se destacam das restantes. Não precisas de te preocupar, no entanto, pois vou apresentar-te apenas o melhor do melhor.

Por isso, prepara-te para passar horas e horas a personalizar a tua personagem, a explorar terras desconhecidas e a salvar princesas de monstros temíveis.

As nossas melhores escolhas de jogos de RPG

Pronto, vamos começar com o que nos interessa. Aqui estão os nossos títulos de topo que captam na perfeição o espírito dos RPGs:

1 Cyberpunk 2077 2020 Um RPG futurista de mundo aberto. Buy now 2 Baldur's Gate 3 2023 Um RPG clássico com combate tático. Buy now 3 Elden Ring 2022 Um RPG de ação desafiante em mundo aberto. Buy now

E isto é só uma amostra do que há por aí. Há imensos outros jogos de RPG fantásticos à tua espera. Por isso, continua a percorrer a página e dá uma vista de olhos na lista completa que não vais querer perder!

Os 25 melhores jogos de RPG de sempre

Os RPGs sempre foram a minha escolha preferida quando quero perder-me numa história profunda, explorar mundos enormes e criar uma personagem que pareça minha.

Seja combate cheio de ação, batalhas estratégicas por turnos ou simplesmente a emoção de tomar decisões que realmente fazem a diferença, há um RPG para cada tipo de jogador. Fiz uma lista com alguns dos melhores RPGs que proporcionam aventuras inesquecíveis e, se ainda não jogaste alguns destes, estás mesmo a perder uma grande oportunidade.

1. Cyberpunk 2077

Ano de lançamento Plataformas disponíveis 2020 PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Stadia

Vou começar a contagem decrescente com uma obra-prima dos criadores da CD Projekt Red. No Cyberpunk 2077, «entras» na pele do mercenário «V». À medida que exploras Night City, vais rapidamente conhecer muitas personagens com segundas intenções. Através das tuas ações, o V vai tentar mover-se com cuidado nesta sociedade traiçoeira.

Além da narrativa avassaladora, vais encontrar um sistema de combate em evolução e mecânicas de jogo imersivas. Por exemplo, podes jogar como um hacker furtivo ou como um assassino impiedoso do tipo «perguntas depois».

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2. Baldur's Gate 3

Ano de lançamento Plataformas disponíveis 2023 PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S

Seguindo os passos de Divinity Original Sin e Pillars of Eternity, vais descobrir um CRPG em Baldur's Gate 3. O BG3 pega em muitos elementos do jogo de tabuleiro Dungeons & Dragons. Por outras palavras, vais ver inúmeras classes e habilidades diferentes num único RPG.

Além disso, este jogo traz muitas mecânicas táticas, diálogos fantásticos e uma história interessante. Cada jogada tem eventos únicos e reviravoltas inesperadas.

Se gostaste do Divinity Original Sin e do Pillars of Eternity, deves dar uma oportunidade ao Baldur's Gate 3. Não procures mais e experimenta um dos melhores RPGs do mercado.

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3. Elden Ring

Ano de lançamento Plataformas disponíveis 2022 PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S

Embarca numa jornada para desvendar os mistérios do Elden Ring. Usa as tuas armas e esquivas para derrotar as muitas ameaças desafiantes que te rodeiam. O Elden Ring está disponível na PlayStation Store, na Xbox Store e para PC. Ou seja, podes comprar o jogo e começar a tua jornada sem perder tempo.

No geral, o facto de ser um jogo do tipo «souls-like» coloca o Elden Ring numa categoria específica. Vais encontrar perigo a cada passo que deres. Além disso, os criadores adotam uma abordagem «implacável», o que torna tudo ainda mais difícil.

Recomendamos o Elden Ring a jogadores experientes que gostam de dominar as mecânicas do jogo.

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4. The Witcher 3: Wild Hunt

Ano de lançamento Plataformas disponíveis 2015 PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch

Mais uma obra-prima da CD Projekt Red chega com o título The Witcher 3. Em The Witcher 3, continuas a história de Geralt de Rivia. Ele é um Witcher excecional e começou uma nova busca pela sua filha. À medida que avanças na história, vais aceitar inúmeras missões que envolvem criaturas míticas desafiantes.

Além disso, vais recolher materiais e pontos de experiência que te ajudam a aperfeiçoar as tuas habilidades de The Witcher. Usa todas as ferramentas à tua disposição e aprende técnicas mais poderosas enquanto jogas.

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5. The Elder Scrolls V: Skyrim

Ano de lançamento Plataformas disponíveis 2011 PC, PlayStation 3, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox 360, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch

Mergulha num dos melhores videojogos do mundo com o Skyrim da Bethesda. Tudo começou em 2011, mas podes descobrir uma versão «remasterizada» todos os anos. Graças aos esforços da comunidade de modding, continuamos a encontrar conteúdo «tipo DLC» sempre que começamos uma nova jogada. Além disso, os inúmeros patches da comunidade tendem a melhorar a estabilidade e o desempenho do jogo.

Ainda assim, a história original tem conteúdo suficiente para te manter ocupado durante horas. Recomendamos vivamente este jogo a qualquer jogador em todo o mundo.

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6. Diablo 2: Resurrected

Ano de lançamento Plataformas disponíveis 2021 PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch

Muitos jogadores discutem qual é o melhor jogo da série Diablo. E, graças às melhorias nas personagens e à atmosfera, o Diablo 2 continua a ser o rei.

Prepara-te para lutar contra hordas de demónios enquanto expurgas o mal destas terras. Escolhe a tua classe e melhora as tuas habilidades à medida que ganhas experiência na tua jornada. À medida que avanças, vais notar um tema «sombrio» que te acompanhará até ao teu último confronto.

Joga com outros jogadores e parte à caça do melhor equipamento no Diablo 2. Se te interessas pela história, também podes jogar as sequelas da série (Diablo 3, Diablo 4).

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7. God of War

Ano de lançamento Plataformas disponíveis 2018 PC, PlayStation 4, PlayStation 5

Segue as virtudes de Kratos enquanto aniquilas criaturas ameaçadoras e deuses divinos. Muitos jogadores estavam céticos em relação à abordagem «diferente» da saga de Kratos neste videojogo. Ao contrário do jogo anterior, aqui mergulhas na mitologia nórdica, em vez da habitual mitologia grega.

No entanto, graças ao folclore nórdico (verdadeiros guerreiros), parece que o Kratos se encaixa na perfeição. Além disso, em breve vais conhecer o filho do Kratos e as suas capacidades em combate.

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8. World of Warcraft

Ano de lançamento Plataformas disponíveis 2004 PC, macOS

O WoW (World of Warcraft) é um dos jogos mais antigos da lista. No entanto, ao contrário do título da BioWare, o KOTOR, o WoW continua a melhorar até hoje. Na verdade, cada expansão acrescenta mais pormenores e reviravoltas à história.

Cria uma personagem e luta pela Aliança ou pela Horda. O sistema de facções coloca-te automaticamente no teu grupo principal (Aliança ou Horda) e torna-te inimigo da facção oposta.

Este MMORPG parece continuar forte e recomendamos vivamente que experimentes o WoW pelo menos uma vez. Junta-te a pessoas de todo o mundo e conquista muitas raids com a tua Guilda.

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9. Monster Hunter: World

Ano de lançamento Plataformas disponíveis 2018 PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S

Como já deves ter percebido, tomámos algumas liberdades ao adicionar o Monster Hunter: World a esta lista. Em primeiro lugar, a narrativa (que é um ponto forte no género RPG) deixa a desejar. Em segundo lugar, não subes de nível nem tens formas de melhorar as tuas habilidades no jogo.

No entanto, podes alterar o rumo de uma batalha com equipamento e vários buffs (melhorias). Além disso, caçar criaturas gigantes é sempre divertido. Por exemplo, podes fazer combos incríveis com uma Espada e um Escudo, ou abater os teus alvos à distância com um Arco.

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10. Fallout 4

Ano de lançamento Plataformas disponíveis 2015 PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S

Prepara-te para embarcar numa viagem inesquecível no universo da série Fallout. «É um jogo da Bethesda.» Sem dúvida, o Fallout 4 segue o famoso lema que já faz parte do nosso dia-a-dia de jogadores. Por outras palavras, podes melhorar a experiência (e reduzir os bugs) com mods.

Ao mesmo tempo, há sempre algo de novo para descobrir em cada nova jogada. Da mesma forma, o Fallout New Vegas pode ficar ainda melhor com vários mods instalados no teu jogo. Deves passar para o Fallout New Vegas depois de terminares o Fallout 4.

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11. Assassin’s Creed Odyssey

Ano de lançamento Plataformas disponíveis 2018 PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Stadia

As coisas tomaram outro rumo quando a série Assassin's Creed misturou elementos do género RPG. Começou com Origins (2017), continuou com Odyssey (2018) e mantém-se com Mirage (2023).

Os criadores deram um toque extra de profundidade ao introduzirem diferentes formas de melhorar a tua personagem. Além disso, podes melhorar a tua experiência de jogo ao alterares as habilidades da personagem.

No Assassin's Creed Odyssey, jogas na pele de Kassandra ou Alexios e viajas pela Grécia Antiga. Além disso, podes participar nas guerras entre Esparta e Atenas.

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12. Hogwarts Legacy

Ano de lançamento Plataformas disponíveis 2023 PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch

Graças às mecânicas de jogo do género RPG, podes mergulhar no universo de Harry Potter. Em Hogwarts Legacy, jogas na pele de um feiticeiro novato. No entanto, depois de dominares todo o conhecimento e as artes mágicas, tornar-te-ás uma lenda de Hogwarts.

Aproveita o mundo aberto para explorar o castelo e muitos locais nas redondezas. Junta as tuas varinhas e vassouras e domina todas as formas de magia. Torna-te um feiticeiro mais forte com poções potenciadoras e mantos mágicos.

Testa os teus conhecimentos sobre esta franquia incrível enquanto viajas na tua vassoura e derrotas os teus adversários com feitiços astutos. Torna-te o próximo feiticeiro lendário no Hogwarts Legacy!

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13. Final Fantasy XV

Ano de lançamento Plataformas disponíveis 2016 PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X/S, Xbox One

É uma das obras-primas da Square Enix e uma forma fantástica de passares o tempo. Apesar de veres o número XV (15) ao lado do título, não precisas de ter jogado as versões anteriores do Final Fantasy.

Neste «episódio», acompanhamos o Noctis e as suas aventuras com os amigos mais próximos. No XV, podes explorar o mundo aberto e enfrentar muitos monstros sem hesitar. Por falar em lutar contra monstros, o sistema de combate está agora mais rápido e mais impressionante.

Depois de terminares o XV, recomendamos que experimentes o Final Fantasy VII Remake Intergrade para PlayStation 5 e PC.

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14. Terra-média: A Sombra de Mordor

Ano de lançamento Plataformas disponíveis 2014 PC, PlayStation 3, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X/S, Xbox 360, Xbox One

Acompanha a jornada épica de Talon em Shadow of Mordor. Vais descobrir uma forma única de controlar uma personagem em Shadow of Mordor. Neste videojogo, tens uma mistura de um humano (Talon) e um elfo (Celebrimbor) num único corpo. A qualquer momento, podes usar as habilidades de ambas as entidades para derrotar as forças de Sauron.

Recomendamos este RPG de ação aos jogadores que gostam de combates frenéticos e de bons desafios. À medida que for lidando com o sistema Nemesis, vais ganhar pontos de experiência para melhorar as tuas capacidades.

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15. Borderlands: The Handsome Collection

Ano de lançamento Plataformas disponíveis 2017 PC, PlayStation 3, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X/S, Xbox 360, Xbox One, Nintendo Switch

Parte à caça de cofres por várias paisagens caóticas em Pandora. A The Handsome Collection inclui o Borderlands 2 e o The Pre-Sequel (com DLCs incluídos).

Um dos pontos altos do Borderlands 2 (e do Pre-Sequel) é o vilão principal. À medida que viajas pelo planeta, vais ouvir várias falas do Handsome Jack a provocar-te.

No geral, o tom de Borderlands é cómico e vais dar algumas gargalhadas durante a tua aventura. Outra boa razão para jogares esta série é a opção de jogares com três amigos ao longo da história principal.

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16. Valheim

Ano de lançamento Plataformas disponíveis 2021 PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X/S, Xbox One

No Valheim, assumes o papel de um viking num mundo perigoso. Lida com muitos perigos enquanto tentas sobreviver o máximo de tempo possível.

De facto, a equipa de desenvolvimento adicionou aquele toque de «sobrevivência» ao jogo para aumentar o seu apelo. Ao jogares Valheim, vais encontrar um modo «fortaleza» que te permite construir uma base. Escolher o melhor serviço de alojamento para Valheim dá-te a fiabilidade necessária para manter estas estruturas sem interrupções.

Explora os muitos segredos e junta os teus amigos nesta jornada desafiante. De facto, recomendamos o Valheim aos jogadores que adoram construir bases e gerir recursos.

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17. Dragon Age: Origins

Ano de lançamento Plataformas disponíveis 2009 PC, PlayStation 3, Xbox 360

Muitos jogadores assumiram o papel de um Guarda Cinzento em 2009, quando o primeiro Dragon Age foi lançado, e nunca mais pararam.

Um dos pontos fortes deste videojogo está na criação de personagens. Os criadores oferecem-te vários prólogos diferentes. Por exemplo, se jogares como um Elfo, vais começar numa floresta densa.

Apesar de o Vanguard (o título mais recente da série) ter os seus altos e baixos, a jogabilidade continua a ser de primeira. Recomendamos que comeces pelo Origin e termines a tua jornada com o Vanguard.

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18. Mass Effect: Edição Lendária

Ano de lançamento Plataformas disponíveis 2021 PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X/S, Xbox One

Reúne todos os itens fantásticos da trilogia original do Mass Effect num único pacote. O jogo Mass Effect permite-te viver a vida do comandante Shepard. À medida que avanças, vais descobrir um universo ricamente construído, escolhas marcantes e laços profundos com os teus companheiros. Ajuda o Shepard a superar obstáculos vindos do espaço e a salvar tudo de uma ameaça avassaladora. Viaja entre planetas e explora territórios inexplorados.

Recomendamos esta opção aos amantes de ficção científica e aos jogadores que procuram uma história rica. Vais encontrar imenso conteúdo no jogo dentro desta trilogia.

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19. Deus Ex: Mankind Divided

Ano de lançamento Plataformas disponíveis 2016 PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S

Na sequela do Deus Ex original, em Mankind Divided jogas na pele de um ciborgue com melhorias futuristas. Usa os teus conhecimentos Cyberpunk para melhorar as capacidades do Adam Jensen (o protagonista) e superar qualquer obstáculo.

Esta boa sequela mantém a funcionalidade de «desfechos múltiplos», que te permite completar missões de várias formas. Por exemplo, podes usar a furtividade para passar despercebido ou usar as tuas ferramentas para eliminar ameaças. Além disso, podes usar opções de diálogo e evitar desfechos perigosos.

Recomendamos esta opção aos jogadores que gostam de narrativas distópicas e temas de ficção científica.

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20. Dying Light

Ano de lançamento Plataformas disponíveis 2015 PC, PlayStation 3, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox 360, Xbox Series X/S, Nintendo Switch

O Dying Light permite-te explorar um mundo aberto desafiante, cheio de zombies. Vais encontrar este RPG de ação nas principais lojas de jogos.

Uma das mecânicas mais marcantes é o ciclo dia/noite. Quando o sol brilha, os zombies parecem ridículos e são fáceis de evitar. No entanto, tens de correr para salvar a vida quando a noite cair. Felizmente, tens muitas habilidades de parkour que te ajudam a mover-te pelos edifícios.

Recomendamos esta opção aos jogadores que não fazem distinção clara entre FPS (jogos de tiro na primeira pessoa) e RPGs. Usa os teus reflexos rápidos para evitar o perigo e ser mais esperto do que os mortos-vivos.

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21. Persona 4 Golden

Ano de lançamento Plataformas disponíveis 2012 PC, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch

Muitos fãs de JRPG lembram-se do Persona 4 de 2008. O Persona 4 Golden, a versão melhorada, foi lançado em 2012. Podes encontrar o Persona 4 Golden nas consolas mais recentes.

O ponto forte do Persona 4 Golden é a narrativa. Acompanhas a jornada do protagonista até outra cidade repleta de fenómenos paranormais. Cada dia conta e vais ter de usar o tempo que te resta com sabedoria. Melhora as tuas estatísticas ou passa momentos inesquecíveis com os teus amigos.

Graças às funcionalidades portáteis da Nintendo Switch, podes jogar este fantástico JRPG a qualquer hora. Recomendamos esta joia aos jogadores que adoram uma narrativa envolvente e combate por turnos.

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22. Pathfinder: A Ira dos Justos

Ano de lançamento Plataformas disponíveis 2021 PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch

Mergulha no universo do Pathfinder com o Wrath of the Righteous. Como se trata de um CRPG (Jogo de RPG Clássico), é melhor jogares esta opção no teu PC.

Neste videojogo, assume o controlo do «protagonista» com poderes divinos. Além disso, a criação de personagens oferece quase todas as classes e atributos do Pathfinder de mesa original. Como resultado, tens muitas formas de explorar habilidades e resultados únicos sempre que começas um novo jogo.

À medida que avanças na história, vais conhecer companheiros inesquecíveis e superar obstáculos desafiantes. Recomendamos esta opção aos jogadores que passam horas e horas a criar personagens e a planear estratégias.

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23. Scarlet Nexus

Ano de lançamento Plataformas disponíveis 2021 PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S

Nos últimos anos, nunca encontraste nada tão peculiar como o Scarlet Nexus. Este RPG de ação de 2021 deixou-nos boquiabertos com a sua arte inesquecível ao estilo anime e a sua mecânica de combate.

Vais acompanhar duas histórias no jogo. Cada protagonista vai contar-te histórias de fundo interessantes e mostrar-te os desafios que tem pela frente. Acima de tudo, vais usar os teus poderes psíquicos e armas comuns para destruir os «Outros» (mutantes).

Se queres jogar um jogo ao estilo anime com uma jogabilidade acelerada e histórias avassaladoras, não procures mais. O Scarlet Nexus vai manter-te ocupado durante cerca de 25 horas na história principal ou 61 horas se quiseres todas as conquistas.

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24. Disco Elysium

Ano de lançamento Plataformas disponíveis 2019 PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch

Lançado em 2019 e disponível em quase todas as lojas virtuais de jogos (PC, Xbox, PlayStation). Ou seja, podes viver a fantástica história do Disco Elysium (DS) em todos os dispositivos da geração atual.

Um RPG único e repleto de história que vai deixar-te com os olhos colados ao ecrã. No DS, assume o papel de um detetive com muitos defeitos que resolve vários mistérios da cidade de Revachol. Vais encontrar uma mistura de exploração em mundo aberto, testes de habilidade e um estilo artístico único. Só vais encontrar ótimas opções de diálogo e escolhas marcantes.

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25. Star Wars: Cavaleiros da Antiga República

Ano de lançamento Plataformas disponíveis 2003 PC, macOS, Xbox, Nintendo Switch

O Knights of the Old Republic (KOTOR) é um jogo memorável da franquia. Apesar de ser um dos mais antigos desta lista, o KOTOR ainda tem aquela centelha narrativa que o destaca dos restantes.

Jogas na pele de um Jedi em formação, no meio da guerra contra os Sith. À medida que exploras mundos clássicos (como Tatooine), vais descobrir os segredos da Força. De facto, no KOTOR podes usar os diferentes caminhos da Força e moldar a tua jornada.

O KOTOR é ideal para jogadores que curtem esta franquia. O sistema de combate deste jogo fantástico ajuda-te a experimentar os poderes da «Força» e a ver o seu impacto numa luta.

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O nosso processo de seleção: critérios para escolher os melhores títulos de RPG

Vamos discutir por que razão consideramos um determinado jogo um dos melhores RPGs. Em primeiro lugar, um dos principais «pontos-chave» do género RPG é a escrita ou a narrativa em evolução. Escolhemos jogos que apresentam o melhor universo, reviravoltas no enredo e diálogos cativantes.

Em segundo lugar, destacamos jogos com mecânicas de jogo únicas. Muitas opções desta lista marcaram a indústria dos jogos e tornaram o nosso tempo livre mais divertido. Por exemplo, os jogos da série Dark Souls trouxeram lutas intensas e desafios avassaladores.

Em terceiro lugar, o género RPG não é nada sem mundos de fantasia envolventes e gráficos de jogo espantosos. Nesta lista, vais encontrar alguns dos melhores jogos com locais para explorar e segredos para descobrir.

Por último, também damos um destaque especial àqueles jogos de RPG que te fazem passar centenas de horas a jogar. Mesmo depois de terminares a história principal, ainda tens muitas formas de explorar o mundo virtual.

A descobrir o mundo dos RPGs: o que define um jogo de interpretação de papéis

Dentro do género RPG, podes encontrar mecânicas de jogo distintas que moldam a aventura. Tais como:

RPGs de ação: Como o nome indica, este subgénero de RPGs traz mais movimento à jogabilidade. Vais notar a diferença ao lutar contra monstros no mundo de fantasia. Evita os ataques que se aproximam e planeia os teus golpes em conformidade.

Como o nome indica, este subgénero de RPGs traz mais movimento à jogabilidade. RPGs por turnos: Se não és fã dos RPGs de ação, esta é a tua melhor opção neste género. Em vez de premires botões para atacar ou esquivar-te, selecionas opções num menu. Cada opção terá um resultado diferente na batalha.

Se não és fã dos RPGs de ação, esta é a tua melhor opção neste género. Em vez de premires botões para atacar ou esquivar-te, selecionas opções num menu. Cada opção terá um resultado diferente na batalha. MMORPGs: Os RPGs multijogador online em massa ajudam a encher o mundo virtual com jogadores reais. À medida que exploras a área, vais ver outras pessoas a lutar contra monstros e a completar missões. Reúne os teus amigos e prepara-te para uma experiência épica.

Os RPGs multijogador online em massa ajudam a encher o mundo virtual com jogadores reais. À medida que exploras a área, vais ver outras pessoas a lutar contra monstros e a completar missões. Reúne os teus amigos e prepara-te para uma experiência épica. RPGs táticos: Se queres uma mistura de RPGs com xadrez, deves procurar estes videojogos. Enquanto lutas, moves as tuas personagens (como peças de xadrez) e preparas uma estratégia fantástica.

A evolução das mecânicas dos RPGs

Muitos dos melhores RPGs incorporam as mais recentes mecânicas de jogo desta indústria. Por exemplo, os últimos RPGs da série Zelda têm características do Skyrim e do The Witcher 3.

De facto, ao longo dos anos, descobrimos como um único videojogo pode mudar a forma como nos divertimos com este género. Por exemplo, quando um videojogo te dá uma opção marcante, ficas com vontade de ver os resultados mais tarde.

No meio de tudo isto, vais acabar por seguir aquelas escolhas morais que combinam com a tua personalidade. Quando um jogo nos oferece uma narrativa impressionante, damos por nós imersos na história do RPG. De facto, o protagonista torna-se parte de nós à medida que lhe dizemos como agir.

Da mesma forma, os combates na história estão agora a evoluir para um estilo «orientado para a ação». Cada segundo conta e tens de agir rapidamente antes de perderes toda a tua saúde. Jogos como The Witcher 3 deram alguns pequenos passos nos sistemas de combate mais recentes, mas o Cyberpunk 2077 aperfeiçoou tudo.

A magia dos RPGs: porque é que adoramos jogos de interpretação de papéis

Na indústria dos videojogos, existem diferentes «formas» ou abordagens para criar um bom jogo. Por exemplo, com Star Wars ou O Senhor dos Anéis, todos os cineastas querem partilhar uma boa história com o seu público. Da mesma forma, os videojogos seguem o mesmo «padrão».

Por um lado, tens os jogos de tiro «sem sentido» que mantêm a tua adrenalina em alta com hordas de inimigos. No entanto, no outro extremo do espectro, tens os RPGs que te deixam respirar um pouco e te ajudam a decidir o teu próximo passo.

Muitos jogadores de RPG tendem a ver a estratégia por trás de cada decisão que tomam no jogo. Primeiro, moldam as suas personagens para que se tornem o próximo campeão glorioso. Depois, interagem com o mundo virtual e vão moldando a sua jornada a cada passo. Ao criar personagens, deves dar uma vista de olhos em jogos com árvores de competências para veres exemplos de vários géneros.

Por fim, muitos jogadores de RPG fazem uma pequena pausa no modo de aventura para explorar o mundo virtual. Estas dicas valiosas do género RPG ajudam-te a mergulhar na história e a criar uma experiência única.

Desenvolvimento de Personagens: Criar o Teu Herói

No mundo dos RPG, não existe uma regra «perfeita» para a personalização de personagens. Por um lado, muitos jogadores adoram moldar as suas personagens e iniciar uma nova jornada com os seus avatares. Por outro lado, o The Witcher 3 já nos dá o nosso herói com inúmeras opções para alterar a sua aparência.

No entanto, as coisas ficam mais interessantes à medida que descobrimos formas de melhorar o nosso campeão. Em God of War, descobrimos mais ferramentas e habilidades. Além disso, em Skyrim, descobrimos «saques» melhores e feitiços devastadores.

No geral, a aparência é que dá aquela primeira impressão. As classes e as árvores de habilidades dão mais profundidade à jogabilidade e dão-nos mais razões para ficarmos. Através destas mecânicas de jogo, vemos a nossa personagem evoluir e tornar-se mais forte.

Por exemplo, no Cyberpunk 2077, sentes-te «fraco» no início da jornada. Mas transformas-te numa máquina caótica depois de investires os teus pontos de habilidade.

A narrativa nos RPGs: histórias que cativam o jogador

Como diz a frase: nunca se deve julgar um livro pela capa. De facto, o Baldur's Gate 3 superou muitas expectativas na nossa indústria dos jogos, que está em constante evolução. À primeira vista, o jogo parecia «simples», mas o BG3 tinha um trunfo na manga.

Acima de tudo, o poder das narrativas constitui um motor poderoso que atrai jogadores de todas as comunidades. Através da arte dos jogos, vivemos várias vidas com acontecimentos únicos e marcantes. Por isso, muitos jogadores lembram-se da jornada dos Vault Hunters em Borderlands ou do Dovakin em Skyrim.

Além disso, criar impacto na narrativa acrescenta uma característica que supera a leitura de um livro. Por exemplo, no Disco Elysium, podemos mudar o desfecho da história (final), dependendo das nossas escolhas.

Os melhores RPGs têm aquele elemento extra que nos dá o poder de mudar o ambiente. Ao mesmo tempo, as escolhas do jogador permitem que voltes a jogar. Podes começar do zero e ver os diferentes desfechos noutra jogada.

Explorar mundos vastos: os ambientes dos RPGs

Para além da narrativa, os melhores RPGs têm características mais atraentes para os jogadores. Muitos elementos deste género tendem a inclinar-se para o mundo da fantasia. Por outras palavras, vivemos experiências em locais virtuais repletos de magia e raças mitológicas.

Além disso, podemos explorar estas terras inexploradas e descobrir muitas masmorras desafiantes ou vilas tranquilas. Por exemplo, o Skyrim permite-te explorar e investigar todos os ícones no teu mapa. Além disso, podemos explorar essas terras desconhecidas e descobrir muitas masmorras desafiantes ou vilas tranquilas. Por exemplo, o Skyrim permite-te explorar e investigar todos os ícones no teu mapa. Da mesma forma, jogos como o Fable oferecem mundos ricos onde as escolhas, a exploração e o desenvolvimento da personagem moldam a tua jornada.

Na verdade, entramos em masmorras para enfrentar várias ameaças e recolher algum saque. Além disso, vamos às cidades para descobrir missões ou trocar mercadorias com os vendedores. Muitos dos melhores RPGs seguem e mantêm este princípio. Felizmente, isto nunca se torna enfadonho.

Por isso, jogos como o Assassin's Creed Odyssey ou o Diablo 2 permitem que o jogador explore e avance com o sistema de saques.

Experiências multijogador e cooperativas em RPG

Tal como em qualquer outro videojogo, todas as experiências ficam mais divertidas com companheiros reais. No Monster Hunter World, podes convidar três pessoas e caçar as criaturas mais fortes. Da mesma forma, o Borderlands partilha a experiência de caça aos cofres com mais jogadores.

Por vezes, os melhores RPGs usam mecânicas multijogador para melhorar os teus círculos sociais. Por exemplo, o World of Warcraft e o Destiny 2 precisam de muitos jogadores se quiseres experimentar todo o conteúdo do jogo.

Perguntas frequentes

Qual é o melhor jogo de RPG?

O candidato ao primeiro lugar varia na comunidade de jogadores. No entanto, acreditamos que o Cyberpunk 2077 tem tudo o que é preciso para conquistar o primeiro lugar neste género.

O que significa CRPG?

Jogo de RPG clássico. Estes RPGs têm muitas mecânicas de jogo que remontam aos primeiros anos de desenvolvimento. Por exemplo, combate por turnos e uma narrativa rica.

Qual é considerado o melhor RPG de todos os tempos?

Graças à narrativa avassaladora e ao magnífico sistema de combate, o Cyberpunk 2077 ocupa o primeiro lugar. Podes começar a tua aventura na pele do mercenário «V» e melhorar as tuas habilidades com cyberware.

Qual é o RPG com o melhor enredo?

Apesar do Cyberpunk 2077 ter todos os elementos para uma história épica, o World of Warcraft continua a evoluir. Podes encontrar muitos livros e materiais sobre a história de cada evento em Azeroth.

Existem RPGs com opções multijogador?

Sim. Os MMORPGs como o World of Warcraft ajudam-te a encontrar novos jogadores e a partilhar novas aventuras. Além disso, podes jogar Borderlands ou Monster Hunter World com os teus amigos.