Premios Game Awards 2025: nominados y categorías que no te puedes perder

The Premios de los videojuegos Ya se han dado a conocer los nominados, y los grandes nombres del mundo de los videojuegos se enfrentan en una reñida competición. La lista de este año incluye nuevos lanzamientos audaces, secuelas muy esperadas por los fans y sorpresas indie inesperadas. Aquí tienes la guía completa con todas las categorías y los nominados.

Puntos clave

Los Game AwardsCaracterísticas de 2025 29 categorías que abarca desde Juego del año and Mejor guion to Lo mejor del indie, Mejor rendimiento, y la lista completa de premios de los deportes electrónicos.

que abarca desde Juego del año and Mejor guion to Lo mejor del indie, Mejor rendimiento, y la lista completa de premios de los deportes electrónicos. The Juego del año Esta categoría incluye 6 nominados : Clair Obscur: Expedición 33, Hollow Knight: Silksong, Kingdom Come: Deliverance II, Donkey Kong Bananza, Hades II, yDeath Stranding 2: En la playa.

: Clair Obscur: Expedición 33, Hollow Knight: Silksong, Kingdom Come: Deliverance II, Donkey Kong Bananza, Hades II, yDeath Stranding 2: En la playa. Hay varios títulos que aparecen en varias categorías con los principales favoritos para repetir título igualClair Obscur: Expedición 33, Hades II, Hollow Knight: Silksong, Death Stranding 2: En la playa, El fantasma de Yōtei, yKingdom Come: Deliverance II.

igualClair Obscur: Expedición 33, Hades II, Hollow Knight: Silksong, Death Stranding 2: En la playa, El fantasma de Yōtei, yKingdom Come: Deliverance II. Las nominaciones abarcan lanzamientos AAA, proyectos independientes, títulos para móviles, experiencias de realidad virtual y realidad aumentada, y deportes electrónicos competitivos, lo que ofrece una visión completa de los momentos más destacados del año en el mundo de los videojuegos.

Principales candidatos al Juego del Año

Los seis Juego del año Los nominados reflejan la diversidad del sector durante el último año. Cada juego destaca por un motivo concreto: su mecánica original, la ejecución narrativa o su gran pulido.

Mientras que algunos han reinventado fórmulas muy queridas, otros han abierto caminos totalmente nuevos. En conjunto, nos muestran hacia dónde se dirige el mundo de los videojuegos y qué es lo que más han valorado los jugadores este año.

Clair Obscur: Expedición 33 – Un juego de rol por turnos visualmente impactante que combina el surrealismo con la tragedia. Muchos lo consideran el favorito por su originalidad y profundidad emocional. Death Stranding 2: En la playa – La ambiciosa secuela de Hideo Kojima apuesta aún más fuerte por la complejidad narrativa. Es un juego que divide opiniones, pero sin duda es audaz. Donkey Kong Bananza – Un juego de plataformas lleno de energía que da un nuevo aire a la fórmula clásica de Nintendo. Es más ligero que los demás, pero muy ingenioso. Hades II – Supergiant Games perfecciona su aclamado juego roguelike con una mitología más oscura y sistemas más elaborados. Resulta familiar, pero ha evolucionado de forma significativa. Hollow Knight: Silksong – Tras años de desarrollo, Silksong ofrece un juego de plataformas de gran precisión y un diseño de mundos creado a mano. Prima el desafío por encima del espectáculo. Kingdom Come: Deliverance II – Un juego de rol medieval con los pies en la tierra, que se basa en el realismo histórico. Es la entrega más ambiciosa de la serie hasta la fecha.

Si quieres saber más sobre cada uno de estos títulos destacados, echa un vistazo a nuestro desglose de los nominados al Juego del Año!

Lista completa de las nominaciones a los Los Game Awards 2025, categoría por categoría

Mejor dirección de juego

★ Mejor dirección de juego Clair Obscur: Expedición 33 Consíguelo en Eneba

La categoría de «Mejor dirección de juego» de este año destaca por su audaz variedad de visiones creativas. Claroscuro and El fantasma de Yōtei demuestran ambición a través del estilo y el ambiente, mientras que Hades II and Ficción dividida destacan por su mecánica refinada y su ritmo fluido.

Mejor guion

★ Mejor guion Clair Obscur: Expedición 33 Consíguelo en Eneba

Una historia en 2025 abarca el inquietante género del terror psicológico, la introspección filosófica y el realismo arraigado. Claroscuro reflexiona sobre la memoria y la mortalidad, y Kingdom Come: Deliverance II ofrece una historia medieval realista, basada en las consecuencias y el realismo.

Estas historias merecen un lugar destacado en la lista de los mejores juegos narrativos.

Mejor dirección artística

★ Mejor dirección artística Clair Obscur: Expedición 33 Consíguelo en Eneba

Diseño visualsigue siendo un factor diferenciador clave entre los candidatos. Claroscuro parece un cuadro en movimiento, Hollow Knight: Silksong mantiene su encanto oscuro y de dibujo a mano, y El fantasma de Yōteijunto conDeath Stranding 2 combinan el surrealismo con el realismo de formas sorprendentes. Descubre más sobre uno de los nominados en este Hollow Knight: Silksongreseña del juego.

Mejor música y banda sonora

★ Mejor música y banda sonora Clair Obscur: Expedición 33 Consíguelo en Eneba

El de este añoMejor música y banda sonoraprograma de nominadoslo impactante que puede ser una banda sonora. Hades II combina el ritmo de combate con los compases musicales, y Canción de seda utiliza melodías ambientales para potenciar la exploración.

Juntos, nos ofrecen algunas de las canciones más memorables de los últimos años, una sólida incorporación a la colección de lo mejor de bandas sonoras de videojuegoseste año.

Mejor diseño de audio

★ Mejor diseño de audio Battlefield 6 Consíguelo en Eneba

El diseño de audio en 2025 marca la pauta de la inmersión. Battlefield 6 impresiona con paisajes sonoros realistas, Silent Hill f utiliza el silencio y la distorsión sutil para infundir miedo, y Claroscuro superpone capas de sonido para realzar su atmósfera pictórica.

Mejor rendimiento

★ Mejor rendimiento Jennifer English Consigue «Clair Obscur: Expedición 33» en Eneba

La interpretación en los videojuegos de 2025 ofrece una gran variedad de emociones y una gran presencia. El reparto deClaroscuro obtuvo múltiples nominaciones, lo que refleja la gran solidez del reparto, mientras que el trabajo de Erika Ishii en El fantasma de Yōtei y la interpretación de Konatsu Kato en Silent Hill f destacan por su intensidad psicológica. Y no olvidemos que Troy Baker tiene exactamente la misma voz que Harrison Ford.

La voz del mejor jugador

The la opinión de los mejores jugadores es la única categoría en la que son los aficionados quienes deciden por completo en Los Game Awards, yEl camino hacia la final a cinco es una dura prueba que consta de varias etapas. La votación comienza con una selección de 30 juegos, que se reduce a 10 en la segunda ronda, el 5 de diciembre, antes de que los aficionados emitan un último voto el 8 de diciembre para coronar al ganador. Es la forma más directa de conocer lo que la comunidad realmente valora, al margen de la opinión de los críticos o los jurados.

Innovación en materia de accesibilidad

★ Innovación en accesibilidad DOOM: La Edad Media Consíguelo en Eneba

Esta categoría destaca los avances en la creación de videojuegos acogedor y accesible para un mayor número de jugadores. Los desarrolladores parecen decididos a incorporar herramientas de accesibilidad y un diseño de interfaz de usuario bien pensado, una tendencia alentadora para la inclusividad en el mundo de los videojuegos.

Juegos con impacto

★ Juegos con impacto Al sur de la medianoche Consíguelo en Eneba

Aquí, los videojuegos abordan temas serios con delicadeza y sutileza. Títulos como Desnudar and Parada para hacer senderismo abordan la memoria, la identidad y la historia personal, demostrando que los premios de videojuegos pueden suscitar empatía y reflexión.

Mejor serie en emisión

★ El mejor juego actualmente en curso No Man’s Sky Consíguelo en Eneba

Final Fantasy XIV and No Man’s Sky siguen siendo sólidos gracias a actualizaciones constantes y comunidades activas, mientras queHelldivers II and Fortnite siguen evolucionando. El «partida en cursoEl modelo «» demuestra su valor cuando los desarrolladores mantienen su compromiso más allá del lanzamiento.

El mejor apoyo de la comunidad

★ El mejor apoyo de la comunidad Baldur’s Gate III Consíguelo en Eneba

La participación de la comunidad y la comunicación abierta han caracterizado esta categoría. Los estudios responsables de Baldur’s Gate III and Helldivers II Se les agradeció que escucharan a los jugadores y realizaran los cambios oportunos.

Mejor juego independiente

★ Mejor juego independiente Clair Obscur: Expedición 33 Consíguelo en Eneba

DeEl Príncipe Azulel encanto deCanción de sedasu refinada mecánica de plataformas y ClaroscuroCon su ambicioso diseño, los juegos independientes siguen traspasando los límites.

Esta alineación rivaliza con numerosas ofertas de la AAA, una muestra de lo que puede lograr el desarrollo independiente. Ten en cuenta estos títulos, entre otros los mejores juegos indie.

Mejor juego independiente debutante

★ Mejor juego independiente de debut Clair Obscur: Expedición 33 Consíguelo en Eneba

Destacaron nuevas voces en primeras participaciones. El Príncipe Azul and Desnudar demostrar creatividad y ambición, al tiempo que Claroscuro supera las expectativas para un primer lanzamiento. Quienes deseen profundizar en la riqueza narrativa que ofrecen estos proyectos más modestos quizá aprecien un análisis detallado Envíoreseña.

Esta categoría nos recuerda que, a veces, las nuevas perspectivas nos brindan las experiencias más sorprendentes y memorables.

El mejor juego para móvil

Destino: El amanecer Persona 5: El Fantasma X Sonic Rumble Umamusume: Pretty Derby Olas embravecidas

En las plataformas móviles, reina la variedad. Los estudios demostraron que los juegos para móviles no tienen por qué ser simplificados.

Títulos comoPersona 5: El Fantasma X and Olas embravecidas sugieren que las experiencias inmersivas y atractivas pueden funcionar tan bien en los teléfonos móviles como en las consolas.

Mejor juego de realidad virtual/realidad aumentada

Alien: Incursión rebelde Arken Age Pueblo fantasma Deadpool VR El paseo de medianoche

Inmersivo y experimental, estas nominadas en las categorías de realidad virtual y realidad aumentada presentan diferentes enfoques: terror, acción, exploración y comedia.

Esta variedad demuestra que la realidad virtual es un ámbito en expansión en el que los desarrolladores asumen riesgos creativos para redefinir nuestra forma de jugar.

El mejor juego de acción

El género de acción combina intensidad y precisión. Hades II se caracteriza por un estilo de combate y una fluidez estilizados, DOOM: La Edad Media impulsa un ímpetu brutal, y Battlefield 6 destaca por su grandiosidad y realismo.

Los aficionados al cine de acción tienen mucho que esperar este año.

El mejor juego de acción y aventuras

★ El mejor juego de acción y aventuras Hollow Knight: Silksong Consíguelo en Eneba

Death Stranding 2 and El fantasma de Yōtei ofrecen viajes ambiciosos y evocadores, mientras que Canción de seda and Indiana Jones se basa en el diseño y el ritmo.

Una combinación ideal para los amantes de los viajes y los descubrimientos. Esta lista se encuentra entre las los mejores juegos de aventurasdel año.

El mejor juego de rol

★ El mejor juego de rol Clair Obscur: Expedición 33 Consíguelo en Eneba

El ámbito de los juegos de rol destaca tanto por su calidad como por su ambición. Kingdom Come: Deliverance II apuesta por el realismo y la libertad de elección del jugador; Declarado and The Outer Worlds 2 llevar adelante la creación de un mundo en toda su amplitud.

Una selección muy completa para todos los gustos. Merece la pena echarle un vistazo entre los los mejores juegos de rolde 2025.

El mejor juego de lucha

★ El mejor juego de lucha Fatal Fury: La ciudad de los lobos Consíguelo en Eneba

Lucha gaLos mejores juegos de lucha seguir rindiendo homenaje a los clásicos al tiempo que se renueva la competencia. Entre colecciones tradicionales y novedades como 2XKO, elcategoría de mejor juego de lucha combina la nostalgia con la mecánica moderna.

El mejor juego para toda la familia

★ El mejor juego para toda la familia Donkey Kong Bananza Consíguelo en Eneba

Candidatos aptos para toda la familiaeste añocombina diversión desenfadada con un diseño refinado. Donkey Kong Bananza and Mario Kart World transmiten una alegría familiar, mientras que Fiesta LEGO and Sonic Racing CrossWorlds ofrecer un modo multijugador accesible.

Ideal para cualquiera que esté navegando por Internet juegos para toda la familia en Interruptor. De verdad, puedes jugar a todos estos títulos en tu Interruptor.

Mejor juego de simulación y estrategia

★ El mejor juego de simulación y estrategia Final Fantasy Tactics: Las crónicas de Ivalice Consíguelo en Eneba

Estrategia y simulación Los aficionados pueden elegir entre una amplia variedad de juegos, desde títulos con mundos muy elaborados hasta otros más ligeros de gestión. Civ VII and FF Tactics aportan una gran estrategia y profundidad táctica, mientras que Los Alters and Museo Two Pointservir más ligero, experiencias de gestión más informales.

La versatilidad del los mejores juegos de estrategiagana aquí.

Mejor juego de deportes y carreras

★ El mejor juego de deportes y carreras Mario Kart World Consíguelo en Eneba

Estolos mejores juegos de carreras La categoría ofrece una gran variedad. EA Sports FC 26 ofrece realismo a los aficionados al deporte, mientras que Mario Kart World and Sonic Racing CrossWorlds captar el lado lúdico de las carreras.

Una combinación equilibrada tanto para jugadores competitivos como para jugadores ocasionales.

El mejor juego multijugador

★ El mejor juego multijugador ARC Raiders Consíguelo en Eneba

Juegos multijugadoren 2025 abarcasaqueadores, tiradores, yexperiencias híbridas. Battlefield 6 vuelve con combates a gran escala, ARC Raiders explora la acción cooperativa, y Elden Ring: Nightreign (si lo incluye) podría revolucionar el multijugador en mundo abierto.

Para los jugadores a los que les gusta jugar en equipo, el categoría de mejor juego multijugador ofrece diversas opciones.

Mejor adaptación

Una película de Minecraft Devil May Cry (serie) Splinter Cell: Deathwatch (serie) The Last of Us: Temporada 2 (Serie) Hasta el amanecer

★ Mejor adaptación The Last of Us: Temporada 2 (Serie) Consigue una tarjeta regalo de Netflix en Eneba

Adaptación de los nombramientos reflejar los cruces entre los videojuegos y otros medios y nuevas versiones. Franquicias de larga trayectoria como Minería, artesanía and The Last of Us se suman a iniciativas más recientes como Splinter Cell: Deathwatch, mostrando respeto por el legado y disposición a reinterpretarlo.

El juego más esperado

Grand Theft Auto VI 007: La primera luz Lobezno, de Marvel Resident Evil: Requiem The Witcher IV

El interés sigue siendo enorme por lo que está por venir. Con franquicias como GTA, The Witcher, yResident Evil, la expectación es una mezcla de nostalgia, ilusión y curiosidad.

Esta categoría recoge tanto sueños como predicciones. Vale la pena echarle un vistazo al contenido completo los videojuegos más esperados de 2026listas.

Creador de contenidos del año

cedro Kai Cenat MoistCr1tikal Festival de los cerezos en flor El cacahuete quemado

Esta lista de nominados muestra cómo los creadores siguen dando forma a la cultura de los videojuegos más allá de los títulos y los estudios.

Los nominados reflejan una gran variedad de estilos de contenido. Este reconocimiento destaca la participación de la comunidad como uno de los elementos que hacen que los videojuegos sean una experiencia dinámica y compartida.

Mejor juego de esports

Counter-Strike 2 DOTA 2 League of Legends Mobile Legends: Bang Bang Valoración

Los títulos de esports siguen siendo fundamentales en el ámbito de los videojuegos competitivos en el GOTY 2025. Con clásicos como CS2 and Dota 2 junto a populares juegos de disparos como Valoración, esta categoría destaca tanto la longevidad como la capacidad de adaptación.

Los jugadores competitivos cuentan con una amplia selección de los videojuegos de esports más popularesa continuación.

Mejor deportista de esports

bro (NRG – Valorant) Chovy (Gen.G – League of Legends) F0rsakeN (Paper Rex – Valorant) Kakeru (Street Fighter) MenaRD (Street Fighter) ZywOo (Team Vitality – Counter-Strike 2)

Los nominados reflejan un nivel de habilidad de primer orden en una amplia variedad de deportes electrónicos. Desde los juegos de disparos de precisión hasta los de lucha, cada deportista aporta sus propios puntos fuertes.

Esta variedad pone de manifiesto cómo sigue evolucionando el mundo de los videojuegos competitivos valorar tanto la maestría individual como la diversidad de disciplinas.

El mejor equipo de esports

Gen.G (League of Legends) NRG (Valorant) Equipo Falcons (DOTA 2) Team Liquid PH (Mobile Legends: Bang Bang) Team Vitality (Counter-Strike 2)

En 2025, los deportes electrónicos seguirán estando impulsados por los equipos y tendrán un carácter global. Equipos comoGeneral and Equipo Vitality algunas cuentan con un sólido historial competitivo, mientras que otras están demostrando su creciente poderío regional.

La distribución muestra dónde se concentra el talento.

Mi opinión general sobre los nominados a los Los Game Awards

Las nominaciones de este año parecen inusualmente equilibradas, con una destacada presencia tanto de títulos AAA como de ambiciosos lanzamientos independientes. Aunque muchos piensan que Clair Obscur: Expedición 33 es el claro ganador, la competencia es dura y Canción de seda se ha hecho con el Juego del año para PC premio en elPremios Golden Joystick 2025.

Hades II and El fantasma de Yōtei también destacan por su coherencia en cuanto a diseño, dirección e impacto.

Las categorías de guion y dirección artística son especialmente reñidas, mientras que las de Mejor Interpretación y Mejor Película Independiente revelan una sorprendente riqueza. Ningún juego destaca por encima del resto, lo que sugiere que la carrera por el Juego del Año se decidirá por la calidad de la ejecución más que por el bombo publicitario. Es un año marcado por el riesgo, la moderación y la visión creativa en todos los géneros.

Puedes consultar los resultados definitivos de cada categoría en la lista completa de Los ganadores de los Game Awards 2025.

¿Cómo votar y cuándo ver la ceremonia?

Votación enLos Game Awards La votación para 2025 ya está abierta. Para votar, entra en la página web oficial y haz clic en «Votar ahora». Tendrás que iniciar sesión (a través de una red social o una cuenta compatible) y, a continuación, seleccionar tu los favoritos en las 29 categorías.

Los votos de los aficionados cuentan un 10 % del resultado final; el resto El 90 % corresponde al jurado de expertos.

La ceremonia tendrá lugar el 11 de diciembre de 2025, en el Teatro Peacock en Los Ángeles. Comenzará a las 19:30 h EST / 16:30 h PST, lo que equivale a 01:30 CET (hora central europea) para muchos espectadores europeos.

Puedes ver la retransmisión en directo desde cualquier parte del mundo a través de los canales oficiales, entre los que se incluyen Twitch, YouTube y, por primera vez, también en Amazon Prime Video.

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