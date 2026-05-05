Cómo cambiar la región en la PS5: qué se puede hacer, qué no se puede hacer y por qué

Aviso legal: Crear cuentas de PSN para regiones en las que no resides, o utilizar una VPN para ocultar tu ubicación, puede suponer una infracción de las Condiciones de servicio de PlayStation. No recomendamos eludir las normas. Cualquier restricción o suspensión de la cuenta es responsabilidad tuya. Esta guía sobre cómo cambiar de región en la PS5 tiene únicamente fines informativos.

Cómo cambiar la región en PS5 no es tan sencillo como parece. No puedes cambiar la región de tu cuenta actual de PSN. Queda fijada en el momento en que la creas. Si estás buscando Cómo cambiar la región de la PS5, no hay ningún ajuste oculto esperándote.

Lo que hacen realmente los jugadores es crear una nueva cuenta configurada para otro país. Una buena PlayStation Una VPN puede ayudarte a acceder a contenidos o a realizar compras regionales con esa cuenta, pero no cambia tu región original.

Funciona. Eso sí, ten en cuenta que tendrás que gestionar varias cuentas, bibliotecas independientes y normas de pago específicas para cada región. A continuación te explicamos exactamente cómo cambiar la región en PS5 cómo hacerlo correctamente, y qué debes tener en cuenta antes de empezar.

Qué implica (y qué no implica) cambiar la región de la PS5

Antes de entrar en detalle sobre cómo cambiar la región en PS5, es necesario comprender qué es lo que realmente cambia con esta configuración. La mayor parte de la confusión se debe a que se confunden las reglas de las cuentas con PlayStation El marketing de las VPN. No es lo mismo.

Teniendo esto en cuenta, esta es la tabla de opciones que debe consultar cualquiera que quiera saber cómo cambiar de región en PS5 es lo primero que hay que ver.

Qué ventajas te ofrece cambiar de región en la PS5 Lo que no te ofrece la función «Cambiar de región» en la PS5 Acceso a la PlayStation Store y al catálogo de esa región La posibilidad de cambiar la región de tu cuenta de PSN actual Precios locales para esa región (con métodos de pago adaptados a la región) Acceso a tus juegos actuales, partidas guardadas, trofeos o amigos en la nueva cuenta Juegos, demos, temas y avatares exclusivos de cada región La posibilidad de utilizar una tarjeta de crédito o PayPal desde otro país Una biblioteca de juegos independiente vinculada únicamente a esa cuenta Accede al acceso anticipado con solo cambiar tu dirección IP Horarios de lanzamiento según la zona horaria de esa región Bibliotecas, carteras o compras fusionadas entre cuentas

En el momento en que crees una nueva cuenta de PSN siguiendo las instrucciones para cambiar la región en PS5 Si sigues estos pasos y seleccionas otro país al registrarte, esa cuenta quedará vinculada de forma permanente a la PlayStation Store de esa región. Es un segundo PlayStation identidad, No es una opción de tu perfil principal.

Cómo cambiar la región en PS5 aceptar que tu cuenta original no sufre ningún cambio, y que tu nueva cuenta es totalmente independiente. Y si lo haces únicamente para aprovechar las diferencias de precios entre regiones, ten en cuenta que esto puede infringir las Condiciones de servicio de Sony, lo que siempre conlleva cierto riesgo.

¿Qué hay de la compatibilidad con los juegos?

Los juegos que compres con una cuenta regional permanecerán vinculados a esa cuenta. Puedes reproducirlos en el mismo PS5 si se configura como consola principal, pero los datos guardados se almacenan en la cuenta con la que se juega. Los ahorros no se transfieren de una cuenta a otra.

El contenido descargable (DLC) es aún más estricto. Debe coincidir con la región del juego base. El DLC estadounidense no funcionará con una copia japonesa del mismo título, aunque todo lo demás parezca idéntico. Cualquiera que pregunte cómo cambiar PS5 quien utilice la región para descargar contenidos descargables (DLC) se encontrará rápidamente con este problema.

Para más información Si optas por la opción multirregional, tratar cada cuenta como un ecosistema independiente. Una vez hecho esto, todo lo que hay que saber sobre cómo cambiar la región en PS5 se vuelve mucho más fácil de gestionar, y evita errores costosos.

Cómo cambiar la región en la PS5: guía paso a paso para crear una cuenta regional de PSN

A estas alturas, ya conoces las ventajas y desventajas. El proceso concreto para cambiar de región en PS5 No es complicado desde el punto de vista técnico. La mayoría de los problemas se deben a discrepancias en las direcciones IP y a las normas de pago, no a la creación de la cuenta en sí.

Analicémoslo con detenimiento.

Paso 1: Configura tu PlayStationConexión VPN

PS5 no es compatible con aplicaciones VPN nativas. Sony no permite su uso en la consola, así que tu PlayStation La VPN tiene que pasar por otro dispositivo.

Si quieres saber cómo cambiar la región en PS5, estas son tus tres opciones principales:

Método Ventajas Contras Ideal para Instalación del router Cubre toda tu red automáticamente, con la máxima velocidad y estabilidad Requiere la configuración del router Configuraciones multirregionales a largo plazo Compartir la conexión del ordenador Sin cambios en el router, buen rendimiento El ordenador debe permanecer encendido mientras se juega Un término medio sólido Punto de acceso móvil Instalación más rápida Consume datos rápidamente, es menos estable Para uso a corto plazo o durante los viajes

Si te tomas en serio la gestión de cuentas regionales y buscas el enfoque más eficaz a largo plazo para llevar a cabo cambios PS5 región, unaVPN enrutar la trampa es la jugada más limpia. Hazlo una vez y olvídate: no tendrás que acordarte de activar o desactivar tu PlayStation Conéctate a una VPN antes de abrir la tienda.

A continuación te explicamos cómo hacerlo:

Inicia sesión en el panel de administración de tu router (la dirección suele estar impresa en el propio router) Ve a la sección de configuración de la VPN Introduce tuPlayStation Detalles de configuración del proveedor de VPN Guarda la configuración

Una vez que tuPlayStation La VPN se configura en el router, por lo que todos los dispositivos de tu red —incluido tu PS5 – redirige el tráfico a través de él automáticamente. Para cualquiera que quiera saber cómo cambiar de región correctamente PS5 En lo que respecta al flujo de trabajo, este es el mejor punto de partida.

Paso 2: Conéctate al país de destino

Una vez que tuPlayStation La VPN está activa; conéctate al país al que quieras vincular la nueva cuenta.

Antes de continuar, Comprueba si tu dirección IP ha cambiado realmente. Utiliza cualquier herramienta para comprobar «cuál es mi IP» y comprueba que el país coincide. Si no es así, corrígelo antes de crear nada. Nunca aprenderás a cambiar la región en PS5 si empiezas con direcciones IP que no coinciden.

En algunas regiones se solicita información sobre la provincia o el código postal durante el registro. Asegúrate de que esta información sea coherente con el país que hayas seleccionado. El objetivo es que todo coincida, no que haya lugar a conjeturas.

Paso 3: Crea la nueva cuenta de PSN

Aquí es donde se explica cómo cambiar la región en PS5 es donde realmente empieza. Hazlo en un navegador. Es más fácil que hacerlo directamente en la consola.

Necesitarás:

Una nueva dirección de correo electrónico (una cuenta por dirección de correo electrónico)

Una contraseña segura

Tu fecha de nacimiento real (no se podrá modificar posteriormente)

El país que elijas (decisión definitiva)

Una vez seleccionada, esa región queda asignada a la cuenta. Esa es la clave para saber cómo cambiar de región en PS5 – Estás creando una nueva identidad, no modificando la anterior. Por eso hay tantos jugadores que, al principio, buscan cómo cambiar de región en PS5 Los usuarios acaban frustrados: simplemente no hay ningún botón de edición en la sección de región de una cuenta ya creada.

Confirma tu correo electrónico y ya está. La cuenta ya está creada.

Paso 4: Añade la cuenta a tu PS5

En tu consola:

Configuración > Usuarios y cuentas > Usuarios > Añadir usuario

Inicia sesión con la nueva cuenta. Una vez hayas iniciado sesión, ese perfil cargará su propia PlayStation Store regional. Para todos aquellos que hayan seguido este tutorial sobre cómo cambiar de región PS5 Si sigues la guía desde el principio, aquí es donde todo encaja.

Si quieres que los juegos comprados en la cuenta regional se puedan jugar en tu cuenta principal, activa Compartir consola y juego sin conexión en el perfil regional. Esto permite a otros usuarios de la misma PS5 para lanzar esos títulos.

Para más información Importante: el progreso se mantiene independiente. Las partidas guardadas y los trofeos pertenecen a la cuenta con la que se juega.

Paso 5: Gestiona los pagos correctamente

Ten cuidado cuando tu «cómo cambiar PS5 La misión «Región» llega a este punto. Es aquí donde la mayoría de la gente se equivoca.

Sony exigeformas de pago que se ajusten a la región de la cuenta. Las tarjetas de crédito extranjeras y las cuentas de PayPal no suelen funcionar. No hay ninguna solución clara para eso.

La solución práctica para saber cómo cambiar de región PS5 La configuración es regional PlayStationtarjetas regalo:

Compra tarjetas para el país y la moneda concretos

Canjéalos en esa cuenta

Utiliza el saldo de tu monedero para realizar compras

Mantente al tanto de las parejas PlayStation Selecciona la región de la VPN mientras navegas por la tienda y realizas el pago para evitar señales contradictorias.

Y otra dosis de realidad: la creación de cuentas regionales con el fin de obtener precios más bajos puede entrar en conflicto con las Condiciones de servicio de Sony. A PlayStation Una VPN no elimina ese riesgo. Es tu responsabilidad tenerlo claro antes de continuar.

Por qué necesitas una VPN para cambiar la región de tu PS5: antes, durante y después de la configuración

A una buena VPN es una parte importante del proceso de «cómo cambiar de región en PS5» ecuación. No es algo a lo que haya que estar pegado las 24 horas del día, los 7 días de la semana, pero tampoco carece de sentido una vez creada la cuenta. Es muy fácil equivocarse al dar consejos de experto, inclinándose demasiado hacia un extremo u otro. Así que repasemos qué es un PlayStation Lo que una VPN puede ofrecerte, punto por punto.

Durante la creación de una cuenta de PSN

Esta es la parte más delicada del proceso para cambiar de región en PS5.

Cuando creas una cuenta regional de PSN, Sony puede ver tu dirección IP. Si el país seleccionado y tu dirección IP no coinciden, estás enviando señales contradictorias. Esto puede provocar problemas de verificación o que el registro falle.

Utilizando unPlayStation Un servidor VPN en el mismo país garantiza la coherencia. No anula el sistema de Sony, sino que evita inconsistencias evidentes.

Durante la navegación por la tienda y las compras

Esta cuestión no es del todo clara, pero lo más seguro es muy sencillo: mantén tu PlayStation Con la VPN activada mientras navegas y buscas esos genialPS5juegos.

Algunos jugadores se salen con la suya a pesar de tener direcciones IP que no coinciden. Otros, en cambio, son detectados pagos rechazados, errores de la tienda o bloqueos temporales. Utilizar un servidor VPN en la misma región que tu cuenta elimina otro posible problema a la hora de realizar el pago.

La privacidad sigue siendo importante

Una vez que hayas aprendido a cambiar la región en PS5, tendrás que gestionar varias cuentas de PSN, lo que implica más inicios de sesión, visitas a la tienda y actividad vinculada a regiones en las que no resides físicamente. Las mejores VPN para una conexión cifrada will canaliza todo ese tráfico por un túnel que nadie pueda espiar.

Cómo cambiarlo PS5 El proceso no termina con la creación de la cuenta: los hábitos de privacidad siguen siendo importantes mucho después del registro. Sony sigue pudiendo ver tu actividad, pero una VPN impide que tu proveedor de Internet vea qué tiendas visitas, qué descargas o cuándo realizas compras. Piensa en ello como una medida básica de seguridad en la red, no como un truco.

Limitación de velocidad y descargas

Big PS5 Las actualizaciones suelen llegar en el peor momento, normalmente cuando todo el mundo está conectado. Si tu tráfico no está cifrado, Tu proveedor de Internet puede ver que estás descargando un archivo muy grande. A veces, eso basta para que la velocidad baje.

Por eso algunos usuarios notan una mayor estabilidad en la velocidad cuando usan una VPN. Esto puede evitar la limitación selectiva, sobre todo durante esas horas de menor actividad al atardecer.

Una planificación eficiente de las rutas puede ayudar (a veces)

Tu proveedor de servicios de Internet (ISP) enruta el tráfico en función del coste, no del rendimiento. Eso puede significar saltos adicionales y atascos evitables. A PlayStation Las VPN pueden ofrecer a veces una conexión más fluida, sobre todo en conexiones internacionales. Si quieres conocer todos los detalles, echa un vistazo a mi guía sobre el las mejores VPN paraPS5.

No está garantizado. El cifrado supone una carga adicional, y la latencia puede mantenerse igual o aumentar ligeramente. Sin embargo, en algunas configuraciones, una mejor ruta compensa ese efecto y da lugar a un rendimiento más estable. La única forma de saberlo es probarlo en tu conexión.

Protección contra ataques DDoS (a quién le afecta realmente)

Si solo juegas en modo individual o en modo cooperativo sin mucha intensidad, probablemente no le darás muchas vueltas a esto. Pero si haces streaming, juegas en partidas clasificatorias o pasas tiempo en salas públicas a rebosar, un una VPN fiable para la protección contra ataques DDoS cobra mucha más importancia.

He aquí el motivo: sin uno, tu dirección IP doméstica puede quedar expuesta en determinadas situaciones. Con un PlayStation Con la VPN activa, tu IP real permanece oculta tras el servidor de la VPN. Si alguien intenta saturar tu conexión, lo que está haciendo es saturar la infraestructura de la VPN, no tu router.

Para más información Una VPN es imprescindible a la hora de crear una cuenta regional, es recomendable mantenerla activa durante las compras y resulta útil a largo plazo para la privacidad, la estabilidad de las descargas y la protección básica. Es una herramienta con límites claros, pero, si se utiliza correctamente, se gana un lugar en un PS5configuración.

Las ventajas reales de aprender a cambiar de región en la PS5 (con expectativas realistas)

Una vez que lo hayas configurado todo correctamente, utilizando una VPN enPS5 empieza a dar sus frutos. Si has seguido todas las instrucciones para cambiar la región en PS5 Si sigues este proceso, verás que tiene ventajas reales, aunque no sean automáticas. Las ventajas existen, pero no son ni de lejos tan espectaculares como las pintan las páginas de marketing.

Diferencias de precios entre regiones

Sí,los precios varían según la región. A veces, de forma significativa. Un lanzamiento que cuesta 69,99 dólares en EE. UU. puede rondar los 50-55 dólares en otros lugares. Europa del Este, algunas zonas de Sudamérica y ciertas regiones de Asia han sido tradicionalmente más baratas para determinados títulos.

Pero esto no es un «truco» para obtener un descuento permanente destinado a quienes buscan cómo cambiar PS5 región para ahorrar dinero. He aquí el motivo:

Fluctuaciones de los tipos de cambio . Una oferta que hoy parece estupenda puede desaparecer la semana que viene.

. Una oferta que hoy parece estupenda puede desaparecer la semana que viene. Sony ajusta los precios . Las regiones que antes eran famosas por sus bajos precios, como Turquía y Argentina, ya han experimentado fuertes subidas.

. Las regiones que antes eran famosas por sus bajos precios, como Turquía y Argentina, ya han experimentado fuertes subidas. Los márgenes de las tarjetas regalo merman los ahorros . Muchas tarjetas PSN regionales tienen un recargo del 5 al 15 %.

. Muchas tarjetas PSN regionales tienen un recargo del 5 al 15 %. Los impuestos pueden llegar con retraso. El IVA o los impuestos locales a veces se añaden al finalizar la compra, y no están incluidos en el precio indicado.

El resultado: A veces te ahorras entre un 10 % y un 20 %, otras veces nada. En ocasiones, acabas pagando más. Comprueba siempre el precio final antes de gastar el dinero de tu monedero. Esta es la realidad que se esconde tras el cambio de región. PS5 guías de precios que parecen demasiado buenas para ser verdad. Cualquiera que haya empezado a buscar cómo cambiar PS5 El proceso de regionalización basado exclusivamente en el arbitraje de precios suele revelar que los cálculos no cuadran.

Juegos y contenidos exclusivos para cada región

Aquí es donde las cuentas regionales demuestran todo su potencial sin ningún tipo de salvedad. Hay contenidos que, sencillamente, no están disponibles fuera de determinadas tiendas.

Títulos exclusivos para Japón son el principal atractivo. Las novelas visuales, los JRPG de nicho, los juegos rítmicos y los lanzamientos más modestos a menudo nunca salen de la tienda japonesa.

son el principal atractivo. Las novelas visuales, los JRPG de nicho, los juegos rítmicos y los lanzamientos más modestos a menudo nunca salen de la tienda japonesa. Demos and betas a veces aparecen primero o exclusivamente en una región.

a veces aparecen primero o exclusivamente en una región. Temas, avatares y promociones varían mucho según la región y, en ocasiones, nunca llegan a lanzarse a nivel mundial.

Si te interesa el contenido especializado o específico de una región, eso por sí solo ya justifica aprender a cambiar la región en PS5.

Diferentes calendarios de rebajas

Cada PlayStation Store tiene sus propias promociones. Algunas coinciden, pero muchas no. Estos son algunos de los ejemplos más conocidos:

De Japón Semana Dorada Las ventas de los videojuegos desarrollados en Japón pueden ser excelentes.

Las ventas de los videojuegos desarrollados en Japón pueden ser excelentes. La tienda estadounidense suele darlo todo durante Viernes Negro .

. En otras regiones se organizan rebajas por fiestas locales que no existen en ningún otro sitio.

Tener varias cuentas te permite comprar cuando hay ofertas, y no solo cuando tu tienda habitual se muestra generosa. Esta es una razón de peso por la que la gente quiere aprender a cambiar PS5región

Momento de la publicación (no es «VPN Magic»)

Los juegos se desbloquean a medianoche en la región de la cuenta, no en función de tu IP. Por lo tanto, si compras un juego con una cuenta japonesa, se desbloquea a medianoche, hora de Japón. Una cuenta estadounidense se desbloquea más tarde. Europa se sitúa en un punto intermedio.

Para más información Esto no es un «acceso anticipado a través de una VPN». Si tu motivo para seguir las instrucciones sobre cómo cambiar de región era poder acceder antes PS5 guía, ten en cuenta lo siguiente: es la región de la cuenta la que determina el momento del desbloqueo, no la VPN.

Para la mayoría de la gente, esperar unas horas no compensa las molestias adicionales. Sin embargo, en el caso de los lanzamientos más esperados, a algunos jugadores sí les importa. Y ahora ya sabes por qué funciona y por qué los jugadores más apasionados empiezan a buscar en Google «cómo cambiar la región en PS5» al esperar la llegada de ciertos títulos AAA.

Aplicaciones de streaming: donde tu VPN es más importante que la cuenta

El streaming funciona de forma diferente a los videojuegos. Netflix, Disney+, Prime Video y otras aplicaciones similares tienen en cuenta tu ubicación, no la región de tu cuenta de PSN. Una cuenta japonesa por sí sola no basta para acceder a Netflix en japonés. Por lo tanto, una una buena VPN para streaming es lo más importante en este caso.

La región de la cuenta influye principalmente en las aplicaciones que se pueden descargar. Hulu, por ejemplo, solo aparece en las cuentas de EE. UU. Una vez instalada, la selección de contenidos depende de tu PlayStation Ubicación de la VPN.

Lo que no te cuentan sobre cómo cambiar la región de la PS5: las desventajas reales

A todas las guías les encanta destacar las ventajas de aprender a cambiar de región en PS5 minimizando al mismo tiempo los inconvenientes. Esta es la realidad de trabajar con cuentas regionales a largo plazo.

Catálogo de juegos fragmentado

Este es el mayor quebradero de cabeza a largo plazo. Cada juego que compres en una tienda regional PS5 la cuenta permanece vinculada a esa cuenta. En poco tiempo, te preguntarás: «Un momento, ¿en qué cuenta compré esto?».

HayNo hay vista de la biblioteca compartida, por lo que tus juegos acaban dispersos. Si tienes títulos repartidos en varias cuentas, tendrás que iniciar y cerrar sesión solo para encontrarlos o ejecutarlos, lo que también implica tener que gestionar los trofeos, el estado en línea y los amigos cada vez.

Los datos guardados no se transfieren

Las partidas guardadas están vinculadas a la cuenta con la que se crearon. Si empiezas a jugar a un juego en tu cuenta japonesa, los datos guardados se almacenan allí. No puedes transferirlos a tu cuenta estadounidense, aunque también tengas el juego en esa cuenta.

Esto resulta realmente frustrante con largoPS5Juegos de rol o juegos en los que se invierte mucho tiempo en el progreso. Darse cuenta de que has comprado el DLC en una cuenta regional equivocada y no puedes usarlo con tu partida guardada de 60 horas es una experiencia muy desagradable (créeme).

No sé cómo cambiarlo PS5 Aunque la guía regional puede solucionar esta limitación, se debe a la forma en que funcionan las cuentas de PSN.

La compatibilidad con los contenidos descargables es estricta

El contenido descargable debe coincidir exactamente con la región del juego. Una copia estadounidense necesita DLC estadounidense. El DLC japonés no funciona con una versión europea, aunque se trate del mismo juego.

La cosa se complica con los discos físicos, ya que su código de región está vinculado al lugar donde se fabricaron y vendieron. Antes de comprar nada más, Comprueba bien qué cuenta tiene el juego básico – Los errores cometidos aquí no suelen ser reembolsables.

Dificultades en el pago

Comprar con una cuenta regional no es tan sencillo como hacer clic en «comprar». Dado que las tarjetas y PayPal no suelen funcionar entre regiones, tendrás que recurrir a las tarjetas regalo, y eso supone más pasos cada vez.

Hay que encontrar el distribuidor adecuado, pagar un recargo, esperar a recibir el código y lidiar con los saldos restantes en la cartera que no se convierten correctamente. A veces incluso se acaba comprando de más porque las tarjetas vienen en cantidades fijas. Es convierte un pago rápido en un pequeño proyecto. Y siempre que haya pagos de por medio, utiliza la VPN más seguraque puedas encontrar.

ToS Risk

Seamos claros: La creación de cuentas con códigos postales e información regional de países en los que no resides incumple las Condiciones de servicio de Sony.. Las condiciones de uso exigen que la información de la cuenta sea correcta, y poner un código postal de Tokio cuando vives en Texas es, estrictamente hablando, facilitar información falsa. Cómo cambiar la región PS5 En los foros se suele restar importancia a este riesgo, pero es real.

Históricamente, Sony no ha aplicado esta medida de forma tan estricta. Miles de usuarios mantienen cuentas regionales sin ningún problema. Sin embargo, en teoría, las medidas de control podrían intensificarse y las cuentas podrían ser marcadas o suspendidas. El riesgo parece bajo, pero no es nulo. Esta es la parte sobre cómo cambiar PS5 guías regionales que con demasiada frecuencia se pasan por alto.

No hay una lista unificada de trofeos

Los trofeos obtenidos al jugar con una cuenta regional permanecen en esa cuenta. Si te interesa tener una única colección completa de trofeos que refleje tu historial de juego, las cuentas regionales no te ayudan a conseguirlo. Tus logros aparecerán repartidos en varios perfiles.

¿Realmente vale la pena averiguar cómo cambiar de región en la PS5?

Ahora que ya has visto el tutorial completo sobre cómo cambiar la región en PS5 proceso (incluidas las ventajas e inconvenientes), la verdadera pregunta es sencilla: ¿se adapta esto a tu forma de jugar? Si has seguido todos los pasos para cambiar de región en PS5 Si estás empezando este camino y aún no tienes las cosas claras, este esquema te puede servir de ayuda. Este es mi esquema:

Las cuentas regionales tienen sentido si:

Quieres tener acceso a juegos exclusivos de la región, sobre todo a títulos japoneses que no se lanzan en Occidente

Estás dispuesto a dedicar el esfuerzo organizativo necesario para gestionar varias cuentas y formas de pago

Entiendes y aceptas que estás actuando en una zona gris de las Condiciones de servicio

Tienes paciencia para lidiar con los continuos problemas que surgen al comprar tarjetas regalo y con las bibliotecas fragmentadas

Buscas activamente ofertas y estás dispuesto a comparar precios en diferentes regiones antes de comprar

Probablemente no merezca la pena lidiar con las cuentas regionales si:

Tu objetivo principal es ahorrar dinero: las molestias y los márgenes de beneficio suelen compensar con creces los modestos ahorros

¿Quieres tener todos tus juegos, partidas guardadas y trofeos en un solo lugar?

Prefieres realizar compras sin complicaciones, sin tener que recurrir a terceros que vendan tarjetas regalo

Te preocupan las posibles implicaciones de los Términos de servicio

Juegas de forma ocasional y no te interesa mucho el contenido exclusivo de cada región

La mayoría de los jugadores ocasionales que buscan cómo cambiar PS5 las regiones acaban encuadrándose claramente en la segunda categoría una vez que comprenden la situación en su conjunto.

Solución de problemas comunes: explicación de los errores relacionados con los pagos, las descargas y la tienda

Al intentar averiguar cómo cambiar la región en PS5… son los pequeños desajustes los que causan la mayoría de los problemas. La configuración no es complicada, pero las normas regionales son estrictas.

Pago rechazado

A la hora de aprender a cambiar PS5 En lo que respecta a la región, este es el problema con el que se topan la mayoría de las personas. También es la queja más habitual sobre cómo cambiar de región. PS5 foros y secciones de comentarios de todo el mundo.

Normalmente se trata de una discrepancia en la divisa. Una tarjeta regalo en dólares estadounidenses no funciona en una cuenta japonesa. La región y la moneda deben coincidir exactamente.

Otras causas:

Código no válido o ya canjeado (ponte en contacto con el distribuidor)

Restricciones de la cuenta (comprueba si has recibido correos electrónicos de Sony)

Problemas temporales en la tienda (espera y vuelve a intentarlo)

No puedo acceder a la PS5Tienda regional

¿Has iniciado sesión en tu nueva cuenta y la tienda sigue sin verse bien? Normalmente solo se trata de basura almacenada en la caché. Cierra sesión y reinicia el PS5, vuelve a conectar tu PlayStation Conéctate a una VPN del país adecuado y vuelve a intentarlo.

Si la tienda se abre pero empieza a fallar o a bloquear páginas, es probable que el problema esté en el servidor VPN. Cambiar a otro servidor en la misma región y vuelve a cargar la página.

Algunos proveedores lo gestionan mejor que otros. NordVPN cambia las direcciones IP con frecuencia, lo que ayuda a reducir estos pequeños contratiempos en la tienda

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La tienda muestra precios o idiomas incorrectos

Nueve de cada diez veces, Simplemente estás en la cuenta equivocada.

Cada configuración regional que hayas creado mientras aprendías a cambiar de región en PS5 es un perfil de usuario totalmente independiente. Tu cuenta de EE. UU. y tu cuenta japonesa no comparten nada: tienen datos de inicio de sesión distintos, tiendas diferentes y precios distintos.

Comprueba qué perfil está activo antes de dar por hecho que algo no funciona.

El código de la tarjeta regalo no se canjea

¿Cuál es el error más común? Región incorrecta. El código debe coincidir exactamente con la tienda vinculada a esa cuenta. «Europa» no siempre significa Europa: una tarjeta del Reino Unido no funcionará en una cuenta alemana.

Otros sospechosos habituales: error tipográfico en el código (véanse 0/O y 1/l), saldo ya canjeado, o unbloqueo temporal del sistema. Comprueba bien todo antes de culpar a la tienda.

Y antes de comprar, comprueba que la tarjeta corresponda exactamente al país, no solo a la moneda.

El juego no se descarga tras la compra

Esto confunde a mucha gente que está intentando averiguar cómo cambiarlo PS5 proceso de región por primera vez. Comprueba en qué cuenta estás realmente. Si el juego se compró en el perfil regional y has iniciado sesión en tu perfil principal, no aparecerá. Hay que descargarlo desde la cuenta con la que se pagó.

¿Quieres reproducirlo desde otro perfil? Activa Compartir consola y juego sin conexión en la cuenta de compras. Si está desactivada, solo esa cuenta tendrá acceso.

Cómo cambiar la región en la PS5: reflexiones finales de alguien que conoce las ventajas y desventajas

Cómo cambiar la región en PS5 El truco funciona. La gente lo utiliza. Permite acceder a juegos con restricciones regionales, a diferentes periodos de rebajas y, en ocasiones, a mejores precios. Pero no es una solución limpia, ni está exenta de riesgos. Crear cuentas vinculadas a países en los que realmente no resides entra en conflicto con las Condiciones de servicio de Sony. Esa es la realidad.

Tampoco es un proceso sencillo. Tendrás que hacer malabarismos con las cuentas, comprar tarjetas regalo específicas para cada región y lidiar con bibliotecas y partidas guardadas divididas. Si te interesan los títulos exclusivos japoneses o quieres llevar un control de las rebajas en las distintas regiones, quizá esa compensación tenga sentido. Si solo intentas ahorrarte unos pocos euros en una compra, probablemente no lo tenga.

Si, a pesar de todo, decides utilizar una configuración multirregional, utiliza una versión estable PlayStationRed privada virtualNordVPN ofrece la mejor cobertura y una sólida compatibilidad con routers, lo que hace que el proceso de cambio PS5 a largo plazo, el proceso resulta menos molesto. Pero no hay que confundir esta herramienta con una solución definitiva. Facilita el proceso, pero no elimina las reglas.

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