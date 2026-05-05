Cómo cambiar la región en Steam: lo que realmente funciona

Voy a ser directo. Sí, puedes cambiar la región en Steam para acceder a precios y juegos diferentes. No, técnicamente no está permitido por los Términos de servicio de Steam, a menos que te hayas mudado de verdad. Pero la gente lo hace de todos modos, y voy a explicarte exactamente cómo funciona y qué riesgos corres.

Los precios regionales de Steam varían considerablemente. Un juego que cuesta 60 dólares en Estados Unidos puede costar el equivalente a 35 dólares en Brasil o 40 dólares en Polonia. Estas diferencias se deben a que Steam ajusta los precios en función del poder adquisitivo local y las condiciones económicas.

El problema es que Steam vincula la región de tu tienda a tu ubicación física. Solo puedes cambiar de región oficialmente una vez cada tres meses, y necesitas un método de pago de ese país.

Esto es lo que necesitas saber sobre cómo cambiar la región de Steam, los métodos que realmente funcionan y las consecuencias reales si Steam te descubre.

¿De verdad se puede cambiar la región de Steam?

Sí, pero con algunas salvedades importantes.

Steam determina tu región basándose en tres factores: tu dirección IP, el país en el que está registrado tu método de pago y tu dirección de facturación. Para cambiar de región, tienes que manipular estas señales para que Steam crea que te encuentras físicamente en otro lugar.

El método oficial requiere un traslado real. Te mudas a un nuevo país, te conectas a Internet allí, consigues un método de pago de ese país y Steam te propone cambiar tu región durante el proceso de pago. Esto es totalmente legítimo y no conlleva ningún riesgo.

requiere un traslado real. Te mudas a un nuevo país, te conectas a Internet allí, consigues un método de pago de ese país y Steam te propone cambiar tu región durante el proceso de pago. Esto es totalmente legítimo y no conlleva ningún riesgo. El método alternativo utiliza una VPN para ocultar tu ubicación, una dirección de facturación del país de destino y tarjetas regalo o métodos de pago regionales para realizar las compras. Esto incumple las condiciones de servicio de Steam, pero es técnicamente posible.

Steam ha tomado medidas drásticas contra la manipulación de la región. En noviembre de 2023, tras años de abusos, cambiaron los precios de Argentina y Turquía de la moneda local al dólar estadounidense. En algunos casos, los aumentos de precios alcanzaron el 2900 %. Están vigilando de cerca cualquier cambio sospechoso de región.

Si te descubren, las consecuencias pueden ir desde restricciones temporales de compra hasta la suspensión permanente de la cuenta, con la pérdida total de tu biblioteca de juegos. Steam no se anda con rodeos en este tema.

Cómo comprobar tu región actual en Steam

Antes de iniciar el proceso de cambio de región, averiguar dónde Steam cree que te encuentras ahora mismo. Esto lleva treinta segundos.

En el ordenador:

AbrirSteam y haz clic en el nombre de tu perfil en la esquina superior derecha.

Selecciona «Detalles de la cuenta» en el menú desplegable.

La región de tu tienda actual aparece en la sección «Tienda e historial de compras».

Aparece algo como «Estados Unidos» o «Reino Unido». Si nunca has cambiado de región, esta opción se corresponde con el país que seleccionaste al crear la cuenta o en el que realizaste tu primera compra.

En el móvil/web:

Inicia sesión en store.steampowered.com a través de tu navegador.

Desplázate hasta la parte inferior de cualquier página.

Tu región actual aparece en el pie de página junto al símbolo de la moneda, como «$ Estados Unidos» o «£ Reino Unido».

Por qué es importante:

Solo puedes cambiar de región una vez cada tres meses. Si ya te encuentras en tu región de destino, ya estás listo. Si has cambiado recientemente, permanecerás en esa configuración hasta que expire el periodo de espera. Comprueba esto antes de comprar suscripciones a VPN o tarjetas regalo, ya que es posible que aún no puedas cambiar, aunque lo tengas todo preparado.

¿Qué regiones de Steam tienen los precios más bajos?

Steam ajusta los precios de los videojuegos en función del poder adquisitivo de cada región. Vietnam e Indonesia ofrecen actualmente los precios más bajos del mundo, sustituyendo a Argentina y Turquía, que pasaron a fijar sus precios en dólares estadounidenses a finales de 2023 y perdieron su condición de países con precios bajos de la noche a la mañana.

Comparación de precios por regiones de títulos populares:

Juego Precio en EE. UU. Vietnam Indonesia India Ucrania Ahorros frente a EE. UU. Elden Ring €59.99 unos 25 dólares unos 32 $ unos 35 dólares unos 27 dólares 50-58 % Baldur’s Gate 3 €59.99 unos 28 dólares unos 33 $ unos 36 $ unos 28 dólares 50-53 % Cyberpunk 2077 €59.99 unos 24 dólares unos 30 dólares unos 34 $ unos 26 dólares 52-60 % EA Sports FC 24 €69.99 unos 32 $ unos 42 $ unos 42 $ unos 32 $ 40-54 % Assassin’s Creed Shadows €69.99 unos 33 $ unos 48 $ unos 42 $ unos 33 $ 31-53 %

Los precios varían en función de los tipos de cambio. Vietnam es el país que ofrece sistemáticamente los descuentos más elevados en la mayoría de los títulos, seguido de cerca por Indonesia. Kazajistán y China también ofrecen importantes descuentos, pero estos varían más según la editorial.

Aspectos importantes a tener en cuenta:

Necesitas un método de pago de tu región de destino. Las tarjetas regalo funcionan; vietnamita e indonesio Steam Las tarjetas se pueden adquirir a través de distribuidores autorizados, aunque las existencias varían. Algunas editoriales aplican precios uniformes independientemente de la región, especialmente EA and Activisiontítulos.

Tendrás que quedarte en tu nueva región durante un mínimo de tres meses. Si los tipos de cambio varían, la disponibilidad de tarjetas regalo disminuye o Steam Si ajustan los precios a nivel regional, no tienes otra opción. Calcula el ahorro en varias compras antes de decidirte; un partido con descuento rara vez justifica el cierre patronal.

Cómo cambiar la región de Steam con una VPN

Te explico esto para que comprendas el proceso y los riesgos, no para recomendártelo. Estás asumiendo un riesgo calculado con tu cuenta.

Lo que necesitas:

Una VPN de calidad con servidores en la región de tu elección (te recomiendo NordVPN)

Una dirección de facturación de ese país (se aceptan direcciones de hoteles y direcciones públicas)

Formas de pago locales o tarjetas regalo de ese país

Proceso paso a paso:

Consigue una VPN y conéctate a un servidor de la región que te interese Comprueba que tu dirección IP indica el país correcto Abre Steam y añade un juego a tu carrito Ir a la caja – Steam detecta tu nueva IP Selecciona el país de destino cuando se te pida que actualices la región Introduce una dirección de facturación de ese país Utiliza una tarjeta regalo regional o un método de pago para completar la compra Tu región se actualiza al instante

El saldo de tu monedero de Steam se convertirá automáticamente a la nueva moneda. Es posible que algunos juegos con restricciones regionales desaparezcan de tu biblioteca. No podrás volver a cambiar de región hasta dentro de tres meses.

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Por qué NordVPN es la mejor opción para esto

Si vas a correr este riesgo, utiliza una VPN fiable. Las VPN gratuitas se detectan al instante. Los servicios baratos revelan tu IP real. NordVPN ofrece la mejor combinación de velocidad, cobertura de servidores y protección contra la detección.

¿Qué hace que NordVPN sea eficaz?:

Servidores en más de 110 países, incluidas las principales regiones de videojuegos

El protocolo NordLynx mantiene una velocidad elevada durante las partidas

Un cifrado sólido evita las fugas de direcciones IP

Una amplia red de servidores reduce el riesgo de detección

Funciona de forma fiable con el proceso de pago de Steam

He probado varias VPN con Steam. NordVPN se conecta siempre sin que se active ninguna alerta inmediata. La El protocolo NordLynx garantiza un rendimiento fluido en los videojuegos incluso cuando el tráfico pasa por servidores remotos: el tipo de estabilidad que uno busca si lo que quiere es un VPN paraLeague of Legends.

La elección del servidor también es importante. No tienes por qué limitarte a las regiones más baratas. Polonia, Brasil y varios mercados asiáticos ofrecen mejores precios sin el escrutinio extremo al que se enfrentan actualmente Argentina y Turquía.

Aunque no cambies de región, un Una VPN protege tu cuenta de Steam. Las redes wifi públicas ponen en peligro tus credenciales de inicio de sesión. Los ataques DDoS son habituales en los juegos competitivos. La limitación de velocidad por parte de los proveedores de Internet ralentiza las descargas de Steam.

NordVPN encripta tu conexión, oculta tu IP real a posibles atacantes y evita que tu proveedor de Internet detecte y ralentice el tráfico de Steam.

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Tarjetas regalo regionales: el elemento clave

No puedes utilizar tu tarjeta de crédito habitual al cambiar de región. Steam requiere métodos de pago que se correspondan con la ubicación que hayas indicado.

Las tarjetas regalo regionales resuelven este problema. Se compran tarjetas regalo digitales de Steam en la moneda de la región de destino a través de tiendas online. Estos códigos funcionan independientemente de la ubicación real del usuario.

A continuación te explicamos cómo conseguir tarjetas regalo regionales y cómo utilizarlas:

Compra en tiendas que vendan códigos internacionales de Steam: Conecta tu VPN a la región de destino al realizar la compra para evitar errores por discrepancia de región. Los códigos se envían por correo electrónico en cuestión de minutos.

Conecta tu VPN a la región de destino al realizar la compra para evitar errores por discrepancia de región. Los códigos se envían por correo electrónico en cuestión de minutos. Canjea el código en Steam después de cambiar tu región: El saldo aparece en la moneda local y queda vinculado a esa región. Cuando vuelvas a cambiar de región, no podrás acceder a esa moneda.

El saldo aparece en la moneda local y queda vinculado a esa región. Cuando vuelvas a cambiar de región, no podrás acceder a esa moneda. Recarga saldo suficiente para poder jugar a los juegos que quieras de inmediato: No dejes cantidades importantes en monederos regionales que quizá no vuelvas a utilizar.

Brasil mantiene precios más bajos en muchos títulos. En Polonia, los precios suelen ser entre un 20 % y un 25 % inferiores a los de Estados Unidos. Varios mercados asiáticos ofrecen precios ajustados. Las tiendas de Europa del Este suelen tener tarifas competitivas.

Argentina y Turquía ya no ofrecen descuentos significativos tras la revisión de precios de Steam de 2023. En la actualidad, esas regiones aplican precios en dólares estadounidenses que se acercan mucho más a los precios de Occidente.

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Problemas habituales al cambiar de región en Steam

A continuación te presento algunos de los problemas más habituales con los que te puedes encontrar al cambiar la región de Steam. También te daré algunos consejos útiles que podrían ayudarte a solucionarlos.

Problema Causa Fix Steam no me deja cambiar de región No te has mudado físicamente, no dispones de un método de pago local o ya has cambiado de región en los últimos tres meses. Steam exige que se cumplan las tres condiciones. Espera hasta que se cumplan todos los requisitos. No hay ninguna solución alternativa segura. El saldo de mi monedero de Steam ha desaparecido El saldo se convirtió automáticamente a la moneda de la nueva región. No hay que hacer nada: la conversión se realiza automáticamente según los tipos de cambio actuales. Algunos juegos no aparecen en mi nueva región Las restricciones regionales de licencia impiden el acceso a determinados títulos en países concretos. La disponibilidad depende de la editorial. Los juegos que ya tienes seguirán estando disponibles. Los títulos que no estén disponibles simplemente no aparecerán; no hay ninguna solución alternativa válida. El método de pago sigue siendo rechazado Tu método de pago no coincide con la región en la que intentas utilizarlo: Steam comprueba el país de emisión. Utiliza un método de pago emitido en tu nueva región o canjea tarjetas regalo de Steam de esa región.

Qué hacer cuando los juegos tienen restricción regional o no están disponibles

Has cambiado de región correctamente, pero ahora te aparece el mensaje «Este contenido no está disponible en tu región» o «Este artículo no está disponible actualmente en tu jurisdicción». Así es comoSteam«Las restricciones regionales funcionan».

Por qué los videojuegos tienen restricciones regionales:

Son las editoriales las que controlan la disponibilidad regional, no Steam. Los desarrolladores restringen los juegos debido a acuerdos de licencia, leyes locales de censura o decisiones empresariales. Por ejemplo, Alemania bloquea determinados contenidos violentos y Australia prohíbe los títulos sin clasificar. Algunas editoras simplemente no venden en mercados concretos.

Steam aplica estas restricciones en función de la región de tu tienda. Al cambiar de región, las nuevas restricciones se aplican de inmediato.

¿Qué ocurre con los juegos que ya tienes?:

Los juegos comprados antes de cambiar de región permanecerán en tu biblioteca para siempre, así que podrás seguir descargándolos y jugándolos aunque no estén disponibles en tu nueva región. Steam no elimina el contenido adquirido.

El tema: comprar contenidos descargables o secuelas. Si el juego básico tiene restricciones regionales en tu nueva ubicación, no podrás comprar contenido adicional para él. Tu copia actual funciona, pero las opciones de ampliación desaparecen.

Cómo comprobar los bloqueos regionales antes de comprar:

Steam Las páginas de la tienda muestran avisos del tipo «Este producto no está disponible en tu región». SteamDB.info muestra restricciones detalladas: busca cualquier título y consulta la pestaña «Paquetes». Comprueba la disponibilidad en la región de destino antes de realizar el cambio.

Tus opciones reales:

Las VPN no eluden las restricciones geográficas en el visionado de contenidos o en los videojuegos, sino solo en las compras. Si un juego está restringido en tu región, las VPN no harán que aparezca. El bloqueo está vinculado a la región de la tienda de tu cuenta, no a tu IP.

Opciones realistas: Quedarse en una región donde estén disponibles los juegos que se desean, o aceptar que algunos títulos no estarán disponibles. Cambiar de región de nuevo implica esperar tres meses.

Distribuidores autorizados de claves como Tejo Vende claves de juegos adecuadas para tu región. Compra claves para tu ubicación real sin manipular Steam regiones, para que esto se ajuste a las condiciones de uso.

Conclusión

Cambiar la región de Steam te permite acceder a mejores precios y a contenidos exclusivos de cada región, y esa es precisamente la razón por la que muchos jugadores buscan formas de conseguir Juegos de Steam más baratos con una VPN. El proceso es sencillo si se cuentan con las herramientas adecuadas.

Necesitarás una VPN fiable para cambiar tu dirección IP, tarjetas regalo regionales para el pago y una dirección de facturación del país de destino. El periodo de espera de tres meses implica que deberás elegir la región de forma estratégica.

NordVPN te permite acceder a más de 110 países con servidores optimizados para el rendimiento en juegos. El protocolo NordLynx garantiza una conexión rápida mientras navegas por las distintas tiendas regionales y descargas juegos.

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