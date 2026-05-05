Las mejores regiones para comprar juegos baratos en Steam: cómo ahorrar mucho en tus compras

Elegir las mejores regiones para viajar barato Steam Games te ayuda a ahorrar decenas, si no cientos, de dólares en tus títulos favoritos. Los precios de la plataforma varían según la región, así que para conseguir Steam Si quieres juegos más baratos, tienes que cambiar tu Steam región

Si alguna vez te has preguntado qué país es el más barato Steam juegos o cómo comprarlos Steam Si buscas juegos de otros países, estás en el lugar adecuado.

Con un método sencillo, puedes cambiar tu Steam región en solo unos minutos. En esta guía te explicaremos todo lo que necesitas saber sobre las mejores regiones para viajar barato Steam juegos, cómo cambiar tu Steam región, y cómo llegar Steam juegos más baratos aprovechando los precios regionales.

Cómo funciona el sistema de precios regionales de Steam

Entender cómo Steam Entender cómo funciona la fijación de precios regional es fundamental para conseguir precios bajos Steam juegos. En pocas palabras, si comparas Steam Si comparas los precios por país, notarás grandes diferencias. Un buen ejemplo son los nuevos juegos de AAA. Assassin’s Creed Shadowslo mismo se aplica a€70en EE. UU. o£70 en el Reino Unido. En Indonesia, una de las mejores regiones para viajar a buen precio Steam juegos, el mismo juego cuesta aproximadamente €48.

Si buscas Steam Si comparas los precios por país, notarás grandes diferencias. Entonces, quizá te preguntes qué es lo que realmente influye en ellos. Algunos de los factores son:

Impuestos locales

Tipos de cambio

Condiciones del mercado

Renta media

La paridad del poder adquisitivo y otros temas.

Te darás cuenta de que Steam los usuarios de países con menor poder adquisitivo y una renta media pueden obtener Steam juegos más baratos. Del mismo modo, los usuarios de países con ingresos medios más elevados (Estados Unidos, Reino Unido, etc.) observarán que algunas versiones de los juegos pueden llegar a costar hasta €100o más.

Esto esSteamuna forma de evitar la discriminación y permitir que las personas con ingresos más bajos puedan disfrutar de sus títulos favoritos.

Las regiones de Steam más baratas en 2026: ¿En qué país son más baratos los juegos de Steam?

Puedes conseguir juegos de Steam más baratos en estas regiones:

Vietnam – El más baratoSteam una zona con ofertas excelentes y precios bajos en todos los juegos.

– El más baratoSteam una zona con ofertas excelentes y precios bajos en todos los juegos. China – Una opción estupenda para comprar Steam juegos más baratos y con descuentos frecuentes.

– Una opción estupenda para comprar Steam juegos más baratos y con descuentos frecuentes. Brasil – Una tienda muy popular para comprar juegos a buen precio debido a las condiciones del mercado local.

– Una tienda muy popular para comprar juegos a buen precio debido a las condiciones del mercado local. India – Es barato Steam juegos debido al tipo de cambio de la rupia india.

– Es barato Steam juegos debido al tipo de cambio de la rupia india. México – Precios más bajos de la historia para títulos AAA.

– Precios más bajos de la historia para títulos AAA. Filipinas – Precios de los videojuegos extremadamente bajos debido a la disminución de los ingresos.

– Precios de los videojuegos extremadamente bajos debido a la disminución de los ingresos. Indonesia – Steam juegos a un precio muy reducido gracias al tipo de cambio.

– Steam juegos a un precio muy reducido gracias al tipo de cambio. Sudáfrica – Precios económicos basados en el tipo de cambio para Steam juegos.

– Precios económicos basados en el tipo de cambio para Steam juegos. Ucrania – Favorable Steam los precios de los juegos se ven influidos por la situación económica local.

– Favorable Steam los precios de los juegos se ven influidos por la situación económica local. Kazajistán– Algunos de los precios de los videojuegos más bajos debido a las políticas de precios regionales.

Entonces, ¿cuál es el más barato? Steam ¿En qué región? Vietnam ocupa sistemáticamente el primer puesto, seguido de cerca por Kazajistán e Indonesia. Estos países ofrecen siempre los mejores precios y ofertas para los jugadores, por lo que merece la pena consultar sitios de comparación de precios como SteamDB antes de comprar. A continuación, voy a analizar cada opción con más detalle y explicar cómo sacarles partido.

Vietnam: las mejores ofertas en juegos de Steam

Entre los más baratos Steam Una de esas regiones es Vietnam. Se trata de una región muy popular por sus impresionantes ofertas y sus precios increíblemente bajos. Los factores económicos locales, como los bajos salarios y los tipos de cambio, desempeñan un papel fundamental, lo que hace que los videojuegos sean considerablemente más asequibles.

Tanto los grandes títulos como los juegos independientes o de nicho más modestos tienen precios muy asequibles. Estamos hablando de grandes descuentos, rebajas frecuentes y no tener que pagar el precio completo por entradas AAA que ya de por sí son caras.

China: Juegos de Steam a precios asequibles y cómo acceder a ellos

China es una de las mejores regiones para viajar a buen precio Steam juegos. Búsqueda de Steam los precios por país revelarán su precios increíblemente bajos para títulos de gran presupuesto, clásicos de culto y títulos independientes. Lo más reciente€70 Los videojuegos AAA (en EE. UU.) pueden llegar a costar hasta 50% menos en China, o más o menos €35, y la situación es aún mejor en el caso de los títulos más antiguos.

Puedes acceder a la biblioteca china cambiando tu Steam región mediante una VPN. Al conectarte a un servidor de este país, podrás disfrutar de los contenidos chinos Steam los precios y poder comprar juegos a un precio notablemente más bajo utilizando yuanes chinos.

Brasil: Juegos de Steam para todos los bolsillos

Entre las mejores regiones para viajar barato Steam uno de los países con los precios más bajos de forma constante. Depende de 50% más barato que en la biblioteca de EE. UU. debido a los tipos de cambio y a las condiciones del mercado local.

Este país es un ejemplo clásico de Steam precios regionales, de modo que ni siquiera los juegos más caros alcanzan su precio completo en Estados Unidos, el Reino Unido y otras regiones occidentales. Acceder abrasileñoSteam Comparar precios es fácil con una VPN.

La ventaja es comprar Steam juegos más baratos, pero tendrás que comprobar que tienes una tarjeta de crédito brasileña o utilizar una brasileña Steam tarjeta regalo (tras su verificación). Una vez verificada, podrás recargar fondos directamente en tu monedero de Steam utilizando reales brasileños y comprar juegos sin necesidad de utilizar la tarjeta en cada transacción.

India: una región subestimada para los juegos baratos de Steam

No se suele hablar mucho de la India, y creo que está infravalorada. Es una buena opción para comprar a buen precio Steam juegos debido al tipo de cambio de la rupia india, lo que hace que incluso los títulos que suelen ser más caros resulten mucho más asequibles.

Si estás en la India, también te darás cuenta de que hay una gran cantidad de descuentos y rebajas, lo que hace que el juego legal resulte, en general, más asequible. Los precios más bajos se aplican a toda la gama, desde los juegos menos conocidos hasta los más famosos.

Los usuarios que se encuentren en el extranjero pueden utilizar servicios de VPN de confianza para Steam para obtener una dirección IP india y acceder a esta biblioteca. De esta forma, pueden Steam juegos más baratos pagando en rupias indias.

México: Ofertas de Steam que no te puedes perder

México cuenta con algunos de los más económicos Steam juegosgracias a las ventajas que ofrecen la moneda local y los precios regionales. Estamos hablando de unos 40% descuentos, más o menos, tanto en juegos nuevos como antiguos de AAA, lo que convierte a México en el lugar ideal para conseguir Steamjuegos más baratos.

Cómo comprarSteam ¿Juegos en otras divisas? La forma más fácil es utilizar una VPN. Conéctate a un servidor mexicano, introduce un método de pago válido y compra juegos con pesos mexicanos. También puedes hacerlo con una cuenta mexicana Steam tarjeta regalo una vez que hayas verificado tu tarjeta de crédito.

Filipinas: Grandes descuentos en juegos de Steam

Filipinas es famosa (o tiene mala fama) por sus bajos salarios, lo que, como es lógico, se traduce en precios más bajos en casi todo. Por esta razón, Es una de las mejores regiones para viajar barato Steam juegos. Si utilizas una VPN, podrás acceder a las ofertas de Steam en Filipinas y a algunos títulos bloqueados por región.

Me he dado cuenta de que los precios asequibles de la biblioteca filipina se aplican a casi todos los tipos de juegos. Los juegos estrella más recientes son ligeramente más caros (alrededor de 10 dólares estadounidenses (menos), mientras que otros juegos, sobre todo los más antiguos, pueden costar mucho menos.

Indonesia: Juegos de Steam a buen precio

Indonesia tiene un montón de opciones asequibles Steam juegos gracias al tipo de cambio de la rupia indonesia. Eché un vistazo a esta tienda y me di cuenta de que los títulos AAA, sobre todo los recién lanzados, pueden llegar a costar hasta €20 menos que en la biblioteca de EE. UU.

Regional de Indonesia Steam Los precios suelen ir acompañados de ofertas y descuentos adicionales para conseguir mejores ofertas. Puedes conseguir Steam Los juegos salen más baratos si se utiliza un servidor VPN en Indonesia y se realizan las compras en moneda local mediante un método de pago indonesio adecuado (tarjeta de crédito o PayPal).

Sudáfrica: una región sorprendente en cuanto a descuentos en juegos de Steam

Los jugadores que quieran conseguir Steam Si quieres juegos más baratos, deberías conocer Sudáfrica. Gracias al tipo de cambio favorable del rand sudafricano, los juegos son bastante asequibles en este país. Esta asequibilidad abarca desde títulos más modestos hasta grandes juegos de gran presupuesto que acaban de salir al mercado.

Si te encuentras en el extranjero, te conviene utilizar una VPN, ya que te permite obtener una dirección IP sudafricana. A cambio, podrás acceder a la versión sudafricana de Steam y comprar juegos a un precio considerablemente más bajo. Por no hablar de que, Además, podrás disfrutar de rebajas y ofertas frecuentes para ahorrar aún más.

Ucrania: Juegos de Steam a bajo precio para jugadores con un presupuesto ajustado

La situación económica de Ucrania dista mucho de ser buena debido al conflicto actual. La bajada del nivel de vida va acompañada de una bajada de los precios, lo que convierte a Ucrania en una de las mejores regiones para comprar a buen precio Steam juegos.

Vivir en Ucrania te permite jugar a videojuegos sin gastarte una fortuna. Del mismo modo, si utilizas un servicio de VPN con un servidor en Ucrania, podrás hacer lo mismo. Sin embargo, debes tener una tarjeta de crédito ucraniana para comprar videojuegos a precios más bajos.

Kazajistán: Juegos de Steam a un precio muy reducido

Los precios de los juegos de Steam en Kazajistán han tocado fondo en los últimos años. Algunos de los más bajos Steam los precios se deben a tipos de cambio favorables y políticas de precios regionales. Esto significa que puedes hacerte con un título AAA por 40-60 % menos en comparación con Estados Unidos o el Reino Unido.

Del mismo modo, puedes conseguir títulos más antiguos o menos populares por solo unos pocos dólares. Al igual que en el resto de las mejores zonas para encontrar Steam Para acceder a los juegos de Kazajistán, se puede utilizar una VPN. No todas las VPN tienen servidores en este país, así que ten cuidado a la hora de elegir una.

En la siguiente sección, voy a ofrecer algunos Las mejores VPN para gamers con servidores en las mejores ubicaciones a precios económicos Steam juegos.

¿Por qué los juegos de Steam son más baratos en algunos países?

¿Por qué sonSteam ¿Por qué los videojuegos son más baratos en algunos países? Todo se reduce a la paridad del poder adquisitivo. Steam ajusta los precios para que los juegos sigan siendo accesibles para los jugadores, independientemente de la situación económica de su país. A Juego de 70 dólares en Estados Unidos resultaría inasequible para alguien que gane un salario medio en Vietnam o Indonesia, por lo que Steam baja los precios en consecuencia.

Por el contrario, ¿por qué son Steam ¿Son los videojuegos más caros en Europa? Los precios europeos suelen incluir el IVA (impuesto sobre el valor añadido) de 20-25 %, lo cual se refleja en el precio final. Además, el tipo de cambio entre el euro y el dólar y los ingresos medios más elevados en Europa Occidental contribuyen a que los juegos sean más caros.

Cómo cambiar la región de Steam para ahorrar dinero

Para acceder a sitios web extranjeros Steam bibliotecas, debes saber cómo cambiar tu Steam región. La forma más eficaz es utilizar un servicio de VPN. Una VPN sustituye tu dirección IP original por una nueva, lo que hace que parezca que te encuentras en otro lugar. Así es como funciona:

Suscríbete a un servicio de VPN. Te recomiendoNordVPN para obtener la mayor cobertura de servidores el más barato Steam regiones. Instala la VPN que hayas elegido y abre la aplicación. Inicia sesión con tus credenciales (correo electrónico y contraseña). Conéctate al servidor VPN correspondiente. Ir aSteam y actualiza el país de tu tienda. Compra juegos a un precio más económico con un método de pago válido o utiliza una tarjeta regalo.

Ten en cuenta que cambiar tu Steam es posible que la región exija un método de pago válido del nuevo país. Del mismo modo, SteamLa política de intercambio de regiones implica que Puedes cambiar de país una vez cada tres meses.

Ten en cuenta también que podrías encontrarte con posibles problemas con tu cuenta al cambiar tu región mediante una VPN, ya que incumple sus condiciones de servicio. Por supuesto, una nueva tienda regional puede imponer restricciones geográficas a determinados juegos o aplicaciones, ya que cada Steam Cada región difiere en cuanto a contenido, precios, ofertas, etc.

A continuación encontrarás una guía detallada sobre cómo cambiar tu Steam región, así que déjame contarte más cosas sobre ella.

Paso 1: Elige la mejor VPN para cambiar tu región de Steam

Las VPN se suelen utilizar para cambiar Steam regiones debido a su capacidad para cambiar la dirección IP de un usuario. El las mejores VPN para ver contenidos en streamingpuede desbloquearNetflix bibliotecas, pero modificando tu Steam La región funciona de la misma manera. Cuando cambias tu dirección IP, Steam muestra una selección de contenidos para tu nueva ubicación.

Steam no lo admite oficialmente. Sus condiciones de servicio establecen explícitamente que las VPN para cambiar de región están prohibidas y pueden dar lugar a la cancelación de la cuenta. A pesar de la advertencia, los jugadores siguen utilizando VPN para acceder a regiones con precios más bajos.

Estos3 Está demostrado que los servicios de VPN son especialmente adecuados para este fin:

NordVPN

NordVPN se encuentra entre las mejores VPN para Steam cambio de región. Es un un servicio fiable con una gran velocidadgracias a laNordLynx protocolo y10 Gbpspuertos del servidor.NordVPN cuenta con una amplia red de servidores de más de 8,500servidores enMás de 165ubicaciones.

La red de servidores abarca todas las mejores regiones para un alojamiento económico Steam juegos, lo que te permite acceder a ellos en unos segundos. Además, NordVPN cuenta con un sistema de seguridad sólido, ya que utiliza256 bits GCM cifrado, un interruptor de seguridad automático y potentes servidores basados en RAM.

Por qué lo elegimos ElegimosNordVPN por su impresionante rendimiento general en todos los aspectos. Destaca en seguridad, privacidad, facilidad de uso, velocidad, tamaño de la red de servidores, asistencia técnica y compatibilidad, y además tiene un coste muy reducido.

Además, es ideal para principiantes, ya que 24 horas al día, los 7 días de la semana servicio de atención al cliente para ayudarte configurar la VPN si nunca lo has usado. NordVPN permite cambiar de servidor sin límites, lo que facilita alternar entre Steam regiones y no te pierdas las mejores ofertas.

★ La mejor VPN en general NordVPN Visita NordVPN

Surfshark

Surfshark es una opción económica con una excelente relación calidad-precio. Sus servidores en 100 los países hacenSteam cambiar de región de forma rápida y eficaz. Sobre todo, la VPN permite conexiones simultáneas ilimitadas, ofrece un rendimiento ejemplar y cuenta con una política de no registro de datos.

Por qué lo elegimos Surfshark fue nuestra opción preferida para quienes tienen un presupuesto limitado y buscan conexiones simultáneas ilimitadas, funciones de seguridad avanzadas y velocidades fiables para jugar sin retrasos.

Los usuarios que cuidan su presupuesto y desean cambiar su Steam A los habitantes de la región les encantarán los extras. Surfshark incluyeMultiHop servidores y un bloqueador de anuncios y, según el plan, protección antivirus para todos los dispositivos. Los jugadores valorarán sobre todo la fiabilidad de sus conexiones y su velocidad, además de su amplia cobertura en distintos países, lo que permite Steam cambio de región.

Los jugadores de consola también utilizan Surfshark, y es uno de los Las mejores VPN para jugar en Xbox por su velocidad, su capacidad para eludir los bloqueos geográficos y su impecable protección contra ataques DDoS.

★ Funciones de primera categoría, a un precio asequible Surfshark Visita Surfshark

ExpressVPN

ExpressVPN Es uno de los servicios de VPN más populares y de mayor confianza. Es muy fiable para streamers y gamers, ya que destaca por sus rápidas velocidades de conexión y su cifrado a toda prueba.

ExpressVPN’s Lightway Turbo El protocolo es un protocolo de túneles múltiples, lo que permite ancho de banda ilimitado y velocidades de vértigo. Al mismo tiempo, ExpressVPN tiene más de3,000servidores en105 países, todos ellos aptos para eludir las restricciones geográficas, ideales para aprovechar Steam precios regionales.

Por qué lo elegimos Esta VPN encabeza sistemáticamente nuestras clasificaciones de pruebas de velocidad, pero además ofrece aplicaciones fáciles de usar, una seguridad a toda prueba, un servicio de atención al cliente eficaz y una política de no registro respaldada por múltiples auditorías independientes.

ExpressVPN Es ideal para usuarios que necesitan acceder a varias regiones con frecuencia. Puede que sea una de las aplicaciones más sencillas, con una capacidad impecable para eludir los bloqueos geográficos.

★ La mejor VPN de alta velocidad ExpressVPN Visita ExpressVPN

Paso 2: Cambia tu región de Steam

Ahora que ya te has decidido por una VPN, es hora de cambiar tu Steam región

No olvides seleccionar el servidor VPN que desees Steam región, ya sea Kazajistán, México, Indonesia o cualquier otra. A partir de ahí:

InicioSteam e inicia sesión en tu cuenta. Ir aDatos de la cuenta. SeleccionarActualizar la tienda por país. Indica un método de pago válido vinculado a la nueva región. Confirma el método de pago cuando se te solicite y se modificará la región de tu tienda.

Ten en cuenta que quedarás vinculado a la nueva región durante 90 días, según Steamlas condiciones de servicio. Por este motivo, es fundamental pensar bien en la región que quieres utilizar durante este periodo.

Paso 3: Riesgos y limitaciones del cambio de región en Steam

A Steam El cambio de región no está exento de riesgos.

SteamLa política de bloqueo regional de [nombre de la empresa] puede impedirte acceder a tu cuenta temporalmente. Además, limita tu capacidad para cambiar de región libremente con el fin de evitar abusos. Aunque puedes cambiar la región de tu tienda una vez cada tres meses, Steam puede darse cuenta de tus cambios frecuentes e imponer una restricción.

En este sentido, el uso de una VPN con este fin puede acarrear graves consecuencias, como la suspensión temporal o permanente de la cuenta. Aunque el uso de VPN para comprar Steam Es habitual que los juegos sean más baratos, pero los usuarios deben tener en cuenta que Steamlas condiciones de uso y los posibles riesgos del cambio de región.

¿Cómo comprar juegos de Steam en otras divisas?

Aprender a comprar Steam Los juegos en otras divisas pueden suponer un ahorro considerable. Steam Los precios de los juegos varían en función de muchos factores, como la situación económica, el poder adquisitivo, los tipos de cambio y otros. Si quieres comprar en otra moneda, la opción más sencilla es cambiar la región de la tienda.

Si estás en Europa, Steam mostrará los precios en euros. Por el contrario, los usuarios de EE. UU. verán los precios en dólares. En la mayoría de los casos, son los tipos de cambio favorables los que hacen que los juegos sean más baratos. Steam suele equivaler a euros en dólares, así que si un juego cuesta 70 euros En Europa, casi siempre es así 70 ddólaresen Estados Unidos.

No es el caso de las mejores regiones para viajar barato Steam juegos, en los que las tasas de conversión reducen los precios hasta en 60%. Al utilizar una VPN, puedes aprovechar Steam precios regionales y realizar compras en otras divisas. Sin embargo, Es posible que necesites un método de pago vinculado a esa región.

Una solución muy habitual es recargar tu monedero de Steam con tarjetas regalo específicas de cada región. Esto te permite prescindir por completo de una tarjeta de crédito local.

Las comisiones por transacción y las posibles fluctuaciones del tipo de cambio son solo una parte del panorama. Por este motivo, algunas de las opciones más económicas Steam Las regiones que antes eran asequibles ya no lo son y, a menudo, los juegos se venden a precio completo.

¿Qué tiendas de videojuegos ofrecen las mejores opciones de conversión de divisas?

Steam gestiona la conversión de divisas automáticamente en función de la región de tu tienda, pero los tipos de cambio no siempre son favorables. Para conseguir las mejores ofertas, suele ser más ventajoso comprar directamente en la moneda local de las regiones más económicas (dong vietnamita, rupia indonesia, etc.) que confiar en Steamla conversión desde USD o EUR.

Mis reflexiones finales sobre las mejores regiones para comprar juegos baratos en Steam

Los videojuegos, como forma de entretenimiento, no tienen por qué ser caros. Aprovechando Steam los precios por regiones e identificar los más baratos Steam Si eliges la región de tu juego favorito, podrás comprar juegos en otras divisas y ahorrar un montón de dinero.

También puedes utilizar idiomas extranjeros Steam tarjetas regalo para recargar tu monedero de Steam con moneda local, pero solo tras facilitar una tarjeta de crédito válida para esa región o PayPal. Te animo a que pongas en práctica los consejos que he compartido en esta guía.

Estate atento a los precios regionales para encontrar las mejores ofertas y hazte con tus juegos favoritos a un precio de ganga. Ser inteligente a la hora de SteamSus precios pueden suponer un ahorro considerable. Sin embargo, no olvides tampoco los posibles escollos y riesgos que Steam que conlleva el cambio de ubicación.

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