So änderst du die Region auf der PS5: Was du tun kannst, was nicht und warum

Haftungsausschluss: Das Erstellen von PSN-Konten für Regionen, in denen du nicht wohnst, oder die Verwendung eines VPN zur Verschleierung deines Standorts kann gegen die Nutzungsbedingungen von PlayStation verstoßen. Wir raten davon ab, Regeln zu umgehen. Für etwaige Kontobeschränkungen oder -sperrungen trägst du die Verantwortung. Diese Anleitung zum Ändern der Region auf der PS5 dient ausschließlich zu Informationszwecken.

So ändern Sie die Region auf PS5 ist nicht so einfach, wie es klingt. Du kannst die Region deines bestehenden PSN-Kontos nicht ändern. Sie wird in dem Moment festgelegt, in dem du das Konto erstellst. Wenn du nach So änderst du die Region der PS5… es gibt keine versteckte Einstellung, die auf dich wartet.

Was die Spieler tatsächlich tun, ist, ein neues Konto für ein anderes Land anzulegen. Eine solide PlayStation Ein VPN kann bei der Nutzung oder bei regionalen Einkäufen über dieses Konto helfen, ändert jedoch nichts an Ihrer ursprünglichen Region.

Es funktioniert. Man muss sich nur darauf einstellen, mehrere Konten, separate Bibliotheken und regionsspezifische Zahlungsregeln unter einen Hut zu bringen. So ändert man die Region auf PS5 richtig – und worauf Sie achten sollten, bevor Sie loslegen.

Was die Änderung der Region bei der PS5 bewirkt (und was nicht)

Bevor Sie sich damit befassen, wie Sie die Region auf PS5, müssen Sie verstehen, was sich durch diese Konfiguration tatsächlich ändert. Die meisten Unklarheiten entstehen dadurch, dass man Account-Regeln mit PlayStation VPN-Marketing. Das ist nicht dasselbe.

Vor diesem Hintergrund ist dies die Übersicht über die Gegebenheiten, die jeder kennen sollte, der sich damit befasst, wie man die Region in PS5 muss er sich zuerst ansehen.

Was dir der Wechsel der Region auf der PS5 bringt Was dir der Wechsel der Region auf der PS5 nicht bietet Zugriff auf den PlayStation Store und das Angebot dieser Region Die Möglichkeit, die Region Ihres bestehenden PSN-Kontos zu ändern Lokale Preise für diese Region (mit den für die Region geeigneten Zahlungsmethoden) Zugriff auf deine aktuellen Spiele, Spielstände, Trophäen oder Freunde auf dem neuen Konto Regionsspezifische Spiele, Demos, Designs und Avatare Die Möglichkeit, eine Kreditkarte oder PayPal aus einem anderen Land zu nutzen Eine eigene Spielebibliothek, die ausschließlich mit diesem Konto verknüpft ist Frühzugang erhalten – einfach durch Ändern deiner IP-Adresse Veröffentlichungszeiten entsprechend der Zeitzone der jeweiligen Region Zusammengeführte Bibliotheken, Wallets oder Käufe zwischen Konten

Sobald Sie ein neues PSN-Konto erstellen, indem Sie die Anleitung zum Ändern der Region unter PS5 Wenn Sie bei der Anmeldung die entsprechenden Schritte befolgen und ein anderes Land auswählen, ist dieses Konto dauerhaft mit dem PlayStation Store dieser Region verknüpft. Es ist eine Sekunde PlayStation Identität, Das ist keine Einstellung in deinem Hauptprofil.

So ändern Sie die Region in PS5 die Bedingungen zu akzeptieren bedeutet, dass Ihr ursprüngliches Konto bleibt davon unberührt, und dass dein neues Konto völlig unabhängig ist. Und falls du dies nur tust, um regionale Preisunterschiede auszunutzen, solltest du bedenken, dass dies gegen die Nutzungsbedingungen von Sony verstoßen kann, was immer ein gewisses Risiko birgt.

Wie sieht es mit der Spielkompatibilität aus?

Spiele, die du über ein regionales Konto kaufst, bleiben an dieses Konto gebunden. Du kannst sie auf demselben PS5 wenn sie als Hauptkonsole festgelegt ist, aber die Spielstände werden mit dem Konto gespeichert, über das das Spiel gespielt wird. Speicherungen werden nicht zwischen Konten übertragen.

Bei DLCs sind die Regeln noch strenger. Sie müssen mit der Region des Basisspiels übereinstimmen. Ein US-DLC funktioniert nicht mit einer japanischen Version desselben Titels, auch wenn alles andere identisch aussieht. Wer fragt, wie man PS5 Wer die Region für DLC-Zwecke nutzt, wird schnell auf dieses Problem stoßen.

Pro-Tipp Wenn Sie sich für die Mehrregionen-Variante entscheiden, Jedes Konto als eigenständiges Ökosystem behandeln. Sobald du das getan hast, findest du hier alles darüber, wie du die Region auf PS5 wird wesentlich überschaubarer – und teure Fehler lassen sich vermeiden.

So ändern Sie die Region auf der PS5: Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Erstellung eines regionalen PSN-Kontos

Mittlerweile kennen Sie die Vor- und Nachteile. Der eigentliche Vorgang, wie man die Region auf PS5 ist technisch gesehen nicht schwierig. Die meisten Probleme entstehen durch IP-Abweichungen und Zahlungsregeln – nicht durch die Kontoeröffnung selbst.

Lassen Sie uns das Ganze einmal Schritt für Schritt durchgehen.

Schritt 1: Richten Sie Ihr PlayStationVPN-Verbindung

PS5 unterstützt keine nativen VPN-Apps. Sony lässt sie auf der Konsole nicht zu, daher ist dein PlayStation Das VPN muss über ein anderes Gerät laufen.

Wenn Sie erfahren möchten, wie Sie die Region auf PS5Hier sind deine drei wichtigsten Optionen:

Verfahren Vorteile Nachteile Am besten geeignet für Router-Installation Deckt Ihr gesamtes Netzwerk automatisch ab – mit bester Geschwindigkeit und Stabilität Erfordert eine Router-Konfiguration Langfristige, mehrere Regionen umfassende Konfigurationen PC-Verbindungsfreigabe Keine Änderungen am Router, gute Leistung Der PC muss während des Spielens eingeschaltet bleiben Ein solider Mittelweg Mobiler Hotspot Schnellste Einrichtung Verbraucht Daten schnell, weniger stabil Kurzfristige Nutzung oder Nutzung auf Reisen

Wenn Sie es ernst meinen mit der Betreuung regionaler Kunden und nach dem besten langfristigen Ansatz für Veränderungen suchen PS5 Region, eineVPN weiterleiten Einrichtung ist die sauberste Lösung. Einmal einrichten und fertig – du musst nicht mehr daran denken, dein PlayStation VPN vor dem Öffnen des Ladens.

So geht’s:

Melden Sie sich im Admin-Bereich Ihres Routers an (die Adresse ist in der Regel auf dem Router aufgedruckt) Gehen Sie zum Abschnitt „VPN-Einstellungen“ Geben Sie IhrePlayStation Konfigurationsdetails des VPN-Anbieters Einstellungen speichern

Sobald deinePlayStation Das VPN wird auf Router-Ebene konfiguriert; jedes Gerät in Ihrem Netzwerk – einschließlich Ihres PS5 – leitet den Datenverkehr automatisch darüber. Für alle, die wissen möchten, wie man die Region ändert PS5 Was den Arbeitsablauf angeht, ist dies der beste Ausgangspunkt.

Schritt 2: Verbindung zum Zielland herstellen

Sobald deinePlayStation Das VPN ist aktiv. Verbinden Sie sich mit dem Land, an das das neue Konto gebunden sein soll.

Bevor wir fortfahren, Überprüfen Sie, ob sich Ihre IP-Adresse tatsächlich geändert hat. Nutze einen beliebigen „Was ist meine IP?“-Checker und überprüfe, ob das Land übereinstimmt. Falls nicht, behebe das Problem, bevor du irgendetwas erstellst. Du wirst nie lernen, wie man die Region auf PS5 wenn Sie mit nicht übereinstimmenden IP-Adressen beginnen.

In einigen Regionen werden bei der Anmeldung Angaben zum Bundesland oder zur Postleitzahl abgefragt. Achte darauf, dass diese Angaben logisch mit dem von dir ausgewählten Land übereinstimmen. Es geht darum, die Angaben abzustimmen, nicht um Vermutungen.

Schritt 3: Erstelle das neue PSN-Konto

Hier erfahren Sie, wie Sie die Region auf PS5 erst richtig losgeht. Mach das in einem Browser. Das ist einfacher, als es direkt in der Konsole zu machen.

Du benötigst:

Eine neue E-Mail-Adresse (ein Konto pro E-Mail-Adresse)

Ein sicheres Passwort

Dein tatsächliches Geburtsdatum (dies kann später nicht mehr geändert werden)

Das Land, das Sie sich wünschen (endgültige Entscheidung)

Sobald diese Region ausgewählt wurde, ist sie für das Konto festgelegt. Das ist der entscheidende Punkt, wenn es darum geht, die Region zu ändern PS5 – Du erstellst eine neue Identität und bearbeitest nicht deine alte. Deshalb suchen so viele Spieler zunächst nach einer Anleitung, wie man die Region in PS5 Nutzer sind am Ende frustriert: Es gibt einfach keine Schaltfläche zum Bearbeiten der Region eines bestehenden Kontos.

Bestätige deine E-Mail-Adresse, und schon bist du fertig. Das Konto ist nun eingerichtet.

Schritt 4: Füge das Konto zu deiner PS5 hinzu

Auf deiner Konsole:

Einstellungen > Benutzer und Konten > Benutzer > Benutzer hinzufügen

Melde dich mit dem neuen Konto an. Sobald du angemeldet bist, wird für dieses Profil der entsprechende regionale PlayStation Store geladen. Für alle, die diese Anleitung zum Ändern der Region befolgt haben PS5 Wenn man von Anfang an dabei ist, fügt sich hier alles zusammen.

Wenn du möchtest, dass Spiele, die über das regionale Konto gekauft wurden, auf deinem Hauptkonto spielbar sind, aktiviere Gemeinsame Nutzung der Konsole und Offline-Spiel im regionalen Profil. Dadurch können andere Nutzer auf derselben PS5 um diese Titel auf den Markt zu bringen.

Pro-Tipp Wichtig: Der Spielfortschritt bleibt separat. Speicherstände und Trophäen sind an das Konto gebunden, mit dem das Spiel gespielt wird.

Schritt 5: Zahlungen richtig abwickeln

Sei vorsichtig, wenn du „wie man wechselt“ PS5 Die Quest „Region“ kommt an diesen Punkt. Hier machen die meisten Leute einen Fehler.

Sony verlangtZahlungsmethoden, die der Region des Kontos entsprechen. Ausländische Kreditkarten und PayPal-Konten funktionieren in der Regel nicht. Dafür gibt es keine einfache Lösung.

Die praktische Lösung für alle Fragen zum Ändern der Region PS5 Die Einstellung ist regional PlayStationGeschenkgutscheine:

Kaufen Sie Karten für das jeweilige Land und die jeweilige Währung

Löse sie auf diesem Konto ein

Verwenden Sie das Guthaben in Ihrer Geldbörse für Einkäufe

Bleiben Sie mit dem Partner in Verbindung PlayStation Wählen Sie beim Stöbern im Shop und beim Bezahlen die VPN-Region aus, um Signalabweichungen zu vermeiden.

Und noch eine Realitätsprüfung: Das Erstellen regionaler Konten, um günstigere Preise zu erhalten, kann gegen die Nutzungsbedingungen von Sony verstoßen. A PlayStation Ein VPN beseitigt dieses Risiko nicht. Sie müssen sich dessen bewusst sein, bevor Sie fortfahren.

Warum Sie ein VPN benötigen, um die Region Ihrer PS5 zu ändern – vor, während und nach der Einrichtung

A gutes VPN ist ein wichtiger Teil des Ganzen „Wie man die Region auf PS5„Gleichung“. Man muss sich nicht rund um die Uhr damit beschäftigen, aber sie ist auch nicht sinnlos, sobald das Konto eingerichtet ist. Bei der fachkundigen Beratung kann man hier leicht ins Straucheln geraten, wenn man zu sehr in die eine oder andere Richtung ausschlägt. Schauen wir uns also einmal an, was ein PlayStation Was ein VPN für Sie leisten kann – Punkt für Punkt.

Bei der Erstellung eines PSN-Kontos

Dies ist der wichtigste Punkt beim Ändern der Region auf PS5.

Wenn du ein regionales PSN-Konto erstellst, kann Sony deine IP-Adresse einsehen. Wenn das von dir ausgewählte Land und deine IP-Adresse nicht übereinstimmen, sendest du widersprüchliche Signale. Dies kann zu Problemen bei der Verifizierung oder zu fehlgeschlagenen Registrierungen führen.

Mit einemPlayStation Ein VPN-Server im selben Land sorgt dafür, dass alles aufeinander abgestimmt bleibt. Er überschreibt nicht das System von Sony – er verhindert lediglich offensichtliche Unstimmigkeiten.

Beim Stöbern im Shop und beim Einkaufen

Die Sache ist nicht ganz so eindeutig, aber die sicherste Vorgehensweise ist ganz einfach: Behalte deine PlayStation VPN eingeschaltet, während man im Internet surft und nach diesen tollPS5Spiele.

Manche Spieler kommen mit nicht übereinstimmenden IP-Adressen durch. Andere werden erwischt abgelehnte Zahlungen, Fehler im Shop oder vorübergehende Sperren. Die Nutzung eines VPN-Servers in derselben Region wie Ihr Konto beseitigt ein weiteres potenzielles Problem beim Bezahlvorgang.

Datenschutz ist nach wie vor wichtig

Nachdem Sie gelernt haben, wie man die Region auf PS5… dann wirst du mehrere PSN-Konten nutzen, was mehr Anmeldungen, Store-Besuche und Aktivitäten in Regionen bedeutet, in denen du nicht physisch lebst. Die besten VPNs für verschlüsselte Verbindungen will Leite den gesamten Datenverkehr durch einen Tunnel, den niemand abhören kann.

So ändern Sie PS5 Der Prozess endet nicht mit der Kontoerstellung – Datenschutzgewohnheiten sind auch lange nach der Anmeldung wichtig. Sony kann Ihre Aktivitäten zwar weiterhin einsehen, aber ein VPN verhindert, dass Ihr Internetanbieter sieht, welche Shops Sie besuchen, was Sie herunterladen oder wann Sie Einkäufe tätigen. Betrachten Sie es als grundlegende Netzwerksicherheit, nicht als Trick.

Drosselung und Downloads

Big PS5 Updates kommen meist zum ungünstigsten Zeitpunkt – meist dann, wenn auch alle anderen online sind. Wenn Ihr Datenverkehr nicht verschlüsselt ist, Dein Internetanbieter kann sehen, dass du eine riesige Datei herunterlädst. Manchmal reicht das schon aus, damit die Geschwindigkeit nachlässt.

Deshalb verzeichnen manche Spieler mit einem VPN stabilere Geschwindigkeiten. Es kann eine selektive Drosselung verhindern, vor allem in den verkehrsruhigen Abendstunden.

Eine effiziente Routenplanung kann (manchmal) helfen

Ihr Internetanbieter leitet den Datenverkehr nach Kostenkriterien weiter, nicht nach Leistungskriterien. Das kann bedeuten, dass zusätzliche Sprünge und vermeidbare Überlastung. A PlayStation Ein VPN kann manchmal eine stabilere Verbindung bieten, insbesondere bei internationalen Verbindungen. Wenn du alle Details erfahren möchtest, schau dir meinen Leitfaden zum Thema die besten VPNs fürPS5.

Das ist nicht garantiert. Verschlüsselung verursacht zusätzlichen Aufwand, und die Latenz kann gleich bleiben oder leicht ansteigen. In manchen Konfigurationen gleicht eine bessere Routing-Einstellung dies jedoch aus und führt zu einer stabileren Leistung. Das lässt sich nur herausfinden, indem man es auf der eigenen Verbindung testet.

DDoS-Schutz (Für wen das eigentlich wichtig ist)

Wenn du nur im Einzelspielermodus spielst oder gemütlich im Koop-Modus, wirst du dir darüber wahrscheinlich keine großen Gedanken machen. Aber wenn du streamst, Ranglistenspiele spielst oder Zeit in stickigen öffentlichen Lobbys verbringst, dann Zuverlässiges VPN zum Schutz vor DDoS-Angriffen gewinnt deutlich an Bedeutung.

Und hier ist der Grund dafür: Ohne einen solchen kann Ihre private IP-Adresse unter bestimmten Umständen offengelegt werden. Mit einem PlayStation Wenn das VPN läuft, bleibt deine echte IP-Adresse hinter dem VPN-Server verborgen. Wenn jemand versucht, deine Verbindung mit Daten zu überfluten, trifft er auf die VPN-Infrastruktur – nicht auf deinen Router.

Pro-Tipp Ein VPN ist bei der Einrichtung eines regionalen Kontos unverzichtbar, sollte beim Einkaufen aktiviert bleiben und ist langfristig nützlich für den Datenschutz, stabile Downloads und grundlegenden Schutz. Es ist ein Tool mit klaren Grenzen – aber bei richtiger Nutzung hat es seinen Platz in einem PS5Einrichtung.

Die wirklichen Vorteile, wenn man lernt, wie man die Region auf der PS5 ändert (mit realistischen Erwartungen)

Nachdem alles ordnungsgemäß eingerichtet wurde, die Nutzung eines VPN aufPS5 zahlt sich langsam aus. Wenn Sie die vollständige Anleitung zum Ändern der Region auf PS5 Wenn Sie diesen Prozess durchlaufen, werden Sie einige echte Vorteile erkennen – nur sind diese nicht automatisch gegeben. Die Vorteile sind zwar vorhanden, aber bei weitem nicht so spektakulär, wie es auf Marketing-Seiten dargestellt wird.

Regionale Preisunterschiede

Ja,Die Preise variieren je nach Region. Manchmal sogar deutlich. Ein Titel, der in den USA für 69,99 $ erscheint, kostet anderswo oft nur etwa 50 bis 55 $. In Osteuropa, Teilen Südamerikas und einigen Regionen Asiens waren bestimmte Titel schon immer günstiger.

Das ist jedoch kein dauerhafter Rabatt-Cheat-Code für alle, die wissen wollen, wie man PS5 Region, um Geld zu sparen. Und zwar aus folgenden Gründen:

Wechselkurse schwanken Ein Angebot, das heute noch toll aussieht, könnte nächste Woche schon weg sein.

Ein Angebot, das heute noch toll aussieht, könnte nächste Woche schon weg sein. Sony passt die Preise an . In Regionen, die früher für ihre günstigen Preise bekannt waren, wie die Türkei und Argentinien, sind die Preise bereits stark gestiegen.

. In Regionen, die früher für ihre günstigen Preise bekannt waren, wie die Türkei und Argentinien, sind die Preise bereits stark gestiegen. Die Aufschläge auf Geschenkkarten schmälern die Ersparnisse . Viele regionale PSN-Karten werden mit einem Aufschlag von 5 bis 15 % angeboten.

. Viele regionale PSN-Karten werden mit einem Aufschlag von 5 bis 15 % angeboten. Steuerbescheide können verspätet eintreffen. Mehrwertsteuer oder lokale Gebühren werden manchmal erst an der Kasse ausgewiesen und sind nicht im angegebenen Preis enthalten.

Das Ergebnis: Manchmal spart man 10 bis 20 %, manchmal gar nichts. Gelegentlich zahlt man sogar mehr. Überprüfe immer den endgültigen Preis, bevor du Geld aus deinem Wallet abhebst. Das ist die Realität hinter der Umstellung der Region PS5 Preisübersichten, die zu gut klingen, um wahr zu sein. Jeder, der mit dem Thema „Wie wechselt man“ angefangen hat PS5 Wer in dieser Region ausschließlich auf Preisarbitrage setzt, muss oft feststellen, dass sich das finanziell nicht rechnet.

Regionsspezifische Spiele und Inhalte

Hier punkten regionale Konten ohne Einschränkungen. Manche Inhalte sind außerhalb bestimmter Shops schlichtweg nicht verfügbar.

Nur in Japan erhältliche Titel sind der größte Anziehungspunkt. Visual Novels, Nischen-JRPGs, Rhythmusspiele und kleinere Veröffentlichungen verlassen oft nie den japanischen Store.

sind der größte Anziehungspunkt. Visual Novels, Nischen-JRPGs, Rhythmusspiele und kleinere Veröffentlichungen verlassen oft nie den japanischen Store. Demos und Betaversionen manchmal zuerst oder ausschließlich in einer Region auftreten.

manchmal zuerst oder ausschließlich in einer Region auftreten. Designs, Avatare und Werbeaktionen unterscheiden sich je nach Region stark voneinander und erscheinen gelegentlich gar nicht weltweit.

Wenn Ihnen nischen- oder regionsspezifische Inhalte wichtig sind, kann dies allein schon Grund genug sein, sich damit vertraut zu machen, wie man die Region auf PS5.

Verschiedene Verkaufskalender

Jeder PlayStation Store führt eigene Werbeaktionen durch. Manche überschneiden sich, viele jedoch nicht. Hier sind einige bekannte Beispiele:

Japans Goldene Woche Die Verkaufszahlen können bei in Japan entwickelten Spielen hervorragend sein.

Die Verkaufszahlen können bei in Japan entwickelten Spielen hervorragend sein. Der US-Shop legt in der Regel während Black Friday .

. Andere Regionen veranstalten um diese Zeit Sonderverkäufe lokale Feiertage die es anderswo nicht gibt.

Mit mehreren Konten kannst du einkaufen, wenn es Sonderangebote gibt – und nicht nur, wenn dein Stammgeschäft gerade großzügig ist. Das ist ein triftiger Grund, warum die Leute lernen wollen, wie man wechselt PS5Region

Zeitpunkt der Veröffentlichung (keine VPN-Magie)

Spiele werden um Mitternacht in der Region des Kontos freigeschaltet, nicht anhand deiner IP-Adresse. Wenn du also ein Spiel über ein japanisches Konto kaufst, wird es um Mitternacht japanischer Zeit freigeschaltet. Bei einem US-Konto erfolgt die Freischaltung später. Europa liegt dazwischen.

Pro-Tipp Das ist kein „früher Zugriff über VPN“. Wenn frühere Freischaltungen der Grund dafür waren, dass Sie einer Anleitung zum Ändern der Region gefolgt sind PS5 Beachten Sie Folgendes: Die Region des Kontos bestimmt den Zeitpunkt der Freischaltung, nicht das VPN.

Für die meisten Menschen lohnt sich der zusätzliche Aufwand nicht, nur um ein paar Stunden zu warten. Bei mit Spannung erwarteten Spielveröffentlichungen ist das einigen Spielern jedoch wichtig. Und jetzt weißt du, warum das funktioniert und warum begeisterte Gamer anfangen, nach „Wie ändere ich die Region auf“ zu googeln PS5„… wenn man sich auf bestimmte AAA-Titel freut.“

Streaming-Apps: Hier ist dein VPN wichtiger als dein Konto

Streaming funktioniert anders als bei Spielen. Netflix, Disney+, Prime Video und ähnliche Apps orientieren sich an deinem Standort, nicht an der Region deines PSN-Kontos. Ein japanisches Konto allein reicht nicht aus, um Netflix Japan freizuschalten. Also, ein Gutes VPN für Streaming ist hier wichtiger.

Die Region des Kontos ist vor allem dafür entscheidend, welche Apps zum Herunterladen verfügbar sind. Hulu ist beispielsweise nur für US-Konten verfügbar. Nach der Installation hängt die Auswahl der Inhalte von Ihrem PlayStation VPN-Standort.

Was man Ihnen nicht über das Ändern der PS5-Region verrät – die tatsächlichen Nachteile

Jeder Ratgeber betont gerne die Vorteile, die es mit sich bringt, zu lernen, wie man die Region auf PS5 und dabei die Nachteile auf ein Minimum zu beschränken. So sieht die Realität aus, wenn man langfristig mit regionalen Konten arbeitet.

Zersplitterte Spielebibliothek

Das ist das größte langfristige Problem. Jedes Spiel, das du in einer bestimmten Region kaufst PS5 Das Konto bleibt an dieses Konto gebunden. Schon bald wirst du dich fragen: „Moment mal, über welches Konto habe ich das denn gekauft?“

Es gibtKeine Ansicht der gemeinsam genutzten Bibliothek, sodass deine Spiele überall verstreut sind. Wenn du Titel auf mehreren Konten hast, musst du dich jedes Mal ein- und ausloggen, nur um sie zu finden oder zu starten, und das bedeutet auch, dass du jedes Mal mit Trophäen, Online-Status und Freunden jonglieren musst.

Die Daten werden nicht übertragen

Spielstände sind an das Konto gebunden, mit dem sie erstellt wurden. Wenn du ein Spiel auf deinem japanischen Konto startest, werden die Speicherdaten dort gespeichert. Du kannst sie nicht auf dein US-Konto übertragen, selbst wenn du das Spiel dort ebenfalls besitzt.

Das ist wirklich frustrierend, wenn langPS5Rollenspiele oder Spiele, in die man viel Zeit investiert hat. Zu merken, dass man den DLC auf dem falschen regionalen Konto gekauft hat und ihn nicht mit seinem 60-Stunden-Spielstand nutzen kann, ist eine schmerzhafte Erfahrung (glaub mir das ruhig).

Keine Anleitung zum Ändern PS5 Ein Regionalführer kann diese Einschränkung zwar beheben, sie ist jedoch fest in der Funktionsweise von PSN-Konten verankert.

Die DLC-Kompatibilität ist streng

Der DLC muss genau mit der Region des Spiels übereinstimmen. Eine US-Version benötigt US-DLC. Japanischer DLC funktioniert nicht mit einer europäischen Version, selbst wenn es sich um dasselbe Spiel handelt.

Bei physischen Datenträgern wird es komplizierter, da deren Region an den Ort gebunden ist, an dem sie hergestellt und verkauft wurden. Bevor Sie etwas zusätzlich kaufen, Überprüfen Sie noch einmal, welchem Konto das Basisspiel gehört – Fehler in diesem Bereich sind in der Regel nicht erstattungsfähig.

Zahlungshürden

Der Kauf über ein regionales Konto ist nicht so einfach wie ein Klick auf „Kaufen“. Da Kreditkarten und PayPal in der Regel nicht regionenübergreifend funktionieren, Sie werden auf Geschenkkarten zurückgreifenund das bedeutet jedes Mal zusätzliche Schritte.

Man muss den richtigen Händler finden, einen Aufschlag zahlen, auf den Code warten und sich mit Restbeträgen auf dem Konto herumschlagen, die sich nicht sauber umrechnen lassen. Manchmal kauft man sogar zu viel, weil die Karten nur in festen Beträgen erhältlich sind. Es macht aus einem kurzen Einkauf ein kleines Projekt. Und wann immer es um Zahlungen geht, verwende das sicherste VPNdie du finden kannst.

ToS Risk

Sagen wir es ganz offen: Das Erstellen von Konten mit Postleitzahlen und regionalen Angaben aus Ländern, in denen Sie nicht wohnen, verstößt gegen die Nutzungsbedingungen von Sony. Die Nutzungsbedingungen verlangen korrekte Kontoangaben, und die Angabe einer Postleitzahl aus Tokio, obwohl man in Texas wohnt, stellt streng genommen eine Falschangabe dar. So ändern Sie die Region PS5 In Foren wird dieses Risiko oft heruntergespielt, aber es ist real.

Sony hat dies in der Vergangenheit nicht so konsequent durchgesetzt. Viele Tausende Nutzer unterhalten regionale Konten ohne Probleme. Theoretisch könnte die Durchsetzung jedoch verschärft werden, und Konten könnten markiert oder gesperrt werden. Das Risiko scheint gering, ist aber nicht gleich Null. Dies ist der Abschnitt darüber, wie man PS5 Regionalführer, die allzu oft übersehen werden.

Keine einheitliche Trophäenliste

Trophäen, die du beim Spielen auf einem regionalen Konto gesammelt hast, verbleiben auf diesem Konto. Wenn es dir wichtig ist, eine einzige umfassende Trophäensammlung zu haben, die deine Spielgeschichte widerspiegelt, stehen regionale Konten diesem Ziel im Weg. Deine Erfolge werden auf mehrere Profile verteilt.

Lohnt es sich eigentlich, herauszufinden, wie man die Region auf der PS5 ändert?

Nachdem Sie nun die vollständige Anleitung zum Ändern der Region auf PS5 Prozess (einschließlich der Kompromisse) betrachtet, ist die eigentliche Frage ganz einfach: Passt das zu deiner tatsächlichen Spielweise? Wenn du die vollständige Anleitung zum Ändern der Region in PS5 Wenn du dich auf dieser Reise befindest und noch unsicher bist, sollte dir dieses Schema helfen. Hier ist mein Schema:

Regionale Konten sind sinnvoll, wenn:

Du möchtest Zugang zu regional exklusiven Spielen haben, insbesondere zu japanischen Titeln, die im Westen nicht veröffentlicht werden

Sie sind bereit, den organisatorischen Aufwand zu betreiben, der mit der Verwaltung mehrerer Konten und Zahlungsmethoden verbunden ist

Sie sind sich bewusst und erklären sich damit einverstanden, dass Sie sich in einer Grauzone der Nutzungsbedingungen bewegen

Du hast Geduld mit den anhaltenden Problemen beim Kauf von Geschenkkarten und den zersplitterten Bibliotheken

Sie halten aktiv Ausschau nach Schnäppchen und sind bereit, vor dem Kauf die Preise in verschiedenen Regionen zu vergleichen

Regionale Konten lohnen sich wahrscheinlich nicht, wenn:

Ihr Hauptziel ist es, Geld zu sparen – der Aufwand und die Aufschläge überwiegen oft die bescheidenen Einsparungen

Du möchtest alle deine Spiele, Spielstände und Trophäen an einem Ort haben

Sie bevorzugen einen reibungslosen Einkauf, ohne dass Drittanbieter von Geschenkkarten involviert sind

Sie haben Bedenken hinsichtlich der möglichen Auswirkungen auf die Nutzungsbedingungen

Du spielst nur gelegentlich und hast kein großes Interesse an regionsexklusiven Inhalten

Die meisten Gelegenheitsspieler, die nach einer Möglichkeit suchen, wie man PS5 Diese Region fällt eindeutig in die zweite Kategorie, sobald man das Gesamtbild versteht.

Fehlerbehebung bei häufigen Problemen – Erläuterungen zu Zahlungen, Downloads und Shop-Fehlern

Wenn man sich damit beschäftigt, wie man die Region auf PS5… kleine Unstimmigkeiten verursachen die meisten Probleme. Die Einrichtung ist nicht kompliziert, aber die regionalen Vorschriften sind streng.

Zahlung abgelehnt

Wenn man lernt, sich zu verändern PS5 Region – das ist das Problem, auf das die meisten Nutzer zuerst stoßen. Es ist auch die häufigste Beschwerde in Bezug auf die Änderung der Region PS5 Foren und Kommentarbereiche weltweit.

Meistens handelt es sich um eine Währungsinkongruenz. Eine Geschenkkarte in US-Dollar funktioniert nicht für ein japanisches Konto. Region und Währung müssen exakt übereinstimmen.

Weitere Ursachen:

Ungültiger oder bereits eingelöster Code (wenden Sie sich bitte an den Händler)

Kontoeinschränkungen (bitte überprüfen Sie Ihre E-Mails von Sony)

Vorübergehende Probleme mit dem Shop (bitte warten und es erneut versuchen)

Ich kann nicht auf die PS5Regionalgeschäft

Du hast dich bei deinem neuen Konto angemeldet, aber der Shop sieht immer noch nicht richtig aus? Meistens ist es nur im Cache gespeicherter Datenmüll. Abmelden, den Computer neu starten PS5, schließe dein PlayStation Stellen Sie eine VPN-Verbindung zum richtigen Land her und versuchen Sie es dann erneut.

Wenn der Shop zwar geöffnet wird, aber dann Fehler aufweist oder Seiten blockiert, liegt das Problem wahrscheinlich beim VPN-Server. Zu einem anderen Server wechseln in derselben Region und lade die Seite neu.

Manche Anbieter gehen damit besser um als andere. NordVPN wechselt die IP-Adressen regelmäßig, was dazu beiträgt, diese kleinen Störungen im Shop zu verringern

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Im Shop werden falsche Preise oder eine falsche Sprache angezeigt

In neun von zehn Fällen, Du bist einfach auf dem falschen Konto.

Jede regionale Konfiguration, die Sie erstellt haben, während Sie gelernt haben, wie man die Region ändert auf PS5 ist ein völlig eigenständiges Benutzerprofil. Ihr US-Konto und Ihr japanisches Konto haben nichts gemeinsam – unterschiedliche Anmeldedaten, unterschiedliche Shops, unterschiedliche Preise.

Überprüfen Sie, welches Profil aktiv ist, bevor Sie davon ausgehen, dass etwas nicht funktioniert.

Der Gutscheincode lässt sich nicht einlösen

Der häufigste Fehler? Falsche Region. Ein Code muss genau zu dem Geschäft passen, das mit diesem Konto verknüpft ist. „Europa“ ist nicht immer gleichbedeutend mit Europa – eine britische Karte funktioniert nicht bei einem deutschen Konto.

Weitere übliche Verdächtige: Tippfehler im Code (siehe 0/O und 1/l), bereits eingelöstes Guthabenoder einvorübergehende Systemblockierung. Überprüfe alles noch einmal, bevor du dem Geschäft die Schuld gibst.

Und bevor du die Karte kaufst, vergewissere dich, dass sie genau für das jeweilige Land gilt – nicht nur für die Währung.

Das Spiel lässt sich nach dem Kauf nicht herunterladen

Das bringt viele Leute ins Straucheln, die sich mit der Frage beschäftigen, wie man das ändert PS5 Regionsverfahren zum ersten Mal. Überprüfe, in welchem Konto du dich gerade befindest. Wenn das Spiel über das regionale Profil gekauft wurde und du bei deinem Hauptprofil angemeldet bist, wird es nicht angezeigt. Es muss über das Konto heruntergeladen werden, mit dem es bezahlt wurde.

Möchtest du es über ein anderes Profil abspielen? Aktiviere Gemeinsame Nutzung der Konsole und Offline-Spiel auf dem Einkaufskonto. Wenn diese Option deaktiviert ist, hat nur dieses Konto Zugriff.

So änderst du die Region auf der PS5 – Abschließende Gedanken von jemandem, der die Vor- und Nachteile kennt

So ändern Sie die Region auf PS5 Der Workaround funktioniert. Viele nutzen ihn. Er ermöglicht den Zugriff auf regional gesperrte Spiele, andere Verkaufszeiträume und gelegentlich günstigere Preise. Aber er ist nicht ganz sauber und auch nicht risikofrei. Das Erstellen von Konten, die an Länder gebunden sind, in denen man nicht tatsächlich lebt, verstößt gegen die Nutzungsbedingungen von Sony. Das ist nun mal die Realität.

Es läuft auch nicht ganz reibungslos ab. Du musst verschiedene Konten jonglieren, regionenspezifische Geschenkkarten kaufen und dich mit geteilten Bibliotheken und Spielständen abfinden. Wenn dir japanische Exklusivtitel wichtig sind oder du deine Einkäufe regionenübergreifend nachverfolgen möchtest, könnte sich dieser Kompromiss lohnen. Wenn du aber nur ein paar Euro beim Kauf sparen willst, lohnt es sich wahrscheinlich nicht.

Wenn Sie sich dennoch für eine Konfiguration mit mehreren Regionen entscheiden, verwenden Sie eine stabile PlayStationVirtuelles privates NetzwerkNordVPN bietet die beste Netzabdeckung und eine zuverlässige Router-Unterstützung, was die Frage aufwirft, wie man PS5 Region macht den Prozess auf lange Sicht weniger mühsam. Man sollte das Tool jedoch nicht mit einer Art Immunität verwechseln. Es erleichtert den Prozess, hebt die Regeln aber nicht auf.

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Häufig gestellte Fragen