La mejor VPN para la protección contra ataques DDoS: detén los ataques antes de que te afecten

La mejor VPN para la protección contra ataques DDoS oculta tu dirección IP real y redirige todo tu tráfico a través de servidores VPN seguros, de modo que los atacantes solo puedan acceder al punto final de la VPN, y no a tu conexión doméstica.

He probado la protección contra ataques DDoS en juegos competitivos, sesiones de streaming y partidos de alto nivel, donde los ataques no son meras hipótesis. Muchas VPN prometen «defensa contra DDoS», pero la mayoría se viene abajo en cuanto reciben tráfico de ataque real. Solo unas pocas se mantuvieron estables cuando realmente importaba.

En esta guía se analizan las 5 VPN que han demostrado su eficacia de forma constante en condiciones reales. Mantuvieron mi IP totalmente oculta, se mantuvieron estables bajo presión y ofrecieron la infraestructura necesaria para evitar que las avalanchas de tráfico dirigido me dejaran sin conexión.

Mis recomendaciones para las mejores VPN con protección contra ataques DDoS

He puesto a prueba estas VPN en situaciones en las que suelen producirse ataques DDoS: juegos competitivos, retransmisiones en directo y partidos de gran repercusión mediática, en los que los oponentes o los espectadores a veces intentan provocar desconexiones. Cinco servicios demostraron que podían mantener a raya el tráfico de los ataques en mi conexión doméstica de forma fiable, ocultando mi IP real y desviando todo el tráfico a través de una infraestructura diseñada para absorber avalanchas de tráfico.

NordVPN – Ofrece la protección contra ataques DDoS más completa que he probado. La función «Threat Protection» filtra las conexiones maliciosas desde el principio, la red de más de 9 000 servidores distribuye el tráfico intenso de forma eficaz y el «kill switch» detiene cualquier fuga de IP si se interrumpe la conexión VPN. Durante las pruebas de estrés, mis sesiones se mantuvieron estables incluso cuando el punto de conexión de la VPN estaba siendo objeto de un ataque de saturación. Proton VPN – La infraestructura de privacidad con sede en Suiza, combinada con el enrutamiento multisalto de Secure Core, hace que sea extremadamente difícil rastrear tu IP real. El plan gratuito te ofrece una protección básica para que lo pruebes, mientras que el plan Plus te da acceso a rutas Secure Core reforzadas, diseñadas para soportar un tráfico más intenso. Se mantuvo estable durante todos mis intentos de ataque simulados. CyberGhost – Ofrece una protección sólida contra las interrupciones de la red gracias a su defensa integrada contra ataques DDoS en toda su amplia red de más de 11 000 servidores. El «kill switch» automático y el cifrado de alta seguridad ayudan a evitar fugas de IP durante las caídas de conexión, mientras que los servidores de alta capacidad mantienen la estabilidad de las sesiones incluso con un tráfico intenso.

Estos cinco servicios impidieron sistemáticamente que mis pruebas controladas de DDoS interrumpieran el juego o las retransmisiones. A continuación, analizo cada uno de ellos detallando las funciones de protección más relevantes, la infraestructura que sustenta la defensa y lo que observé en situaciones reales.

La mejor VPN para la protección contra ataques DDoS: 5 soluciones probadas en la práctica

Cada análisis incluye: mecanismos de protección contra ataques DDoS, capacidad de la infraestructura, eficacia del enmascaramiento de IP, características de seguridad relevantes, estabilidad de la conexión en situaciones de ataque y observaciones detalladas de mis pruebas. Examina la información, evalúa las capacidades de protección y elige la opción que mejor se adapte a tus necesidades de seguridad.

1. NordVPN [La protección contra ataques DDoS más completa]

Característica Detalles Servidores Más de 9 000 servidores en más de 100 países Velocidad ~300 Mbps de media Conexiones simultáneas Hasta 10 dispositivos Protocolos NordLynx (basado en WireGuard), OpenVPN, NordWhisper (protocolo de red restringido) Seguridad Cifrado AES-256, interruptor de seguridad, protección contra amenazas, supervisión de la dark web, autenticación multifactorial (MFA), doble VPN Privacidad Política de no registro de datos auditada, servidores que funcionan exclusivamente con memoria RAM, con sede en Panamá Protección contra ataques DDoS La protección contra amenazas filtra automáticamente el tráfico malicioso, la amplia infraestructura absorbe los ataques de gran volumen y el «kill switch» evita la exposición de la dirección IP Precio de salida 2,99 $ al mes (plan de 2 años)

Durante mis pruebas de protección contra ataques DDoS con NordVPN, los ataques nunca llegaron a mi conexión real. Revelé deliberadamente la IP de mi VPN en servidores de Discord y comunidades de videojuegos conocidas por albergar a jugadores tóxicos que lanzan ataques básicos. Los múltiples intentos de saturar mi conexión fracasaron por completo. Nortees mila mejor VPN para juegos, que incluye protección contra ataques DDoS.

La protección contra amenazas funciona de forma continua y bloquea dominios maliciosos conocidos, direcciones URL peligrosas y determinadas conexiones inseguras. Aunque no se trata de un filtro especializado contra ataques DDoS, su función de filtrado ayuda a reducir el tráfico no deseado que llega a tu dispositivo, lo cual resulta especialmente útil para streamers o jugadores competitivos que interactúan con un público numeroso. Dado que tu IP real permanece oculta en todo momento, los atacantes nunca tienen la oportunidad de atacar directamente tu red doméstica.

NordVPN te protege de las clásicas amenazas DDoS tipo «Siege» ocultando por completo tu dirección IP real. Aunque alguien intente lanzarte un ataque de denegación de servicio por volumen, este impactará en el servidor VPN en lugar de en tu red doméstica, y NordVPNLa infraestructura y los proveedores de acceso a Internet de la plataforma filtran ese tráfico automáticamente. Durante las partidas clasificatorias en las que los jugadores amenazaban con ataques DDoS tras perder rondas, mi conexión se mantuvo totalmente estable, ya que mi IP nunca llegó a quedar expuesta.

Para más información HabilitarNordVPNActiva el «kill switch» y pruébalo antes de empezar a retransmitir o de lanzarte a las partidas clasificatorias. Solo tienes que desconectarte de Internet un segundo: el «kill switch» debería bloquear al instante todo el tráfico. De esta forma, si tu VPN se desconecta en mitad de una partida, tu IP real no se filtrará ni siquiera por una fracción de segundo. Es una de las formas más sencillas de mantenerte protegido frente a jugadores que intentan averiguar tu IP y causarte problemas.

El enrutamiento por doble VPN añade una capa adicional de anonimato para situaciones de alto riesgo. Tu tráfico pasa por dos servidores VPN situados en ubicaciones distintas, lo que dificulta enormemente que alguien pueda rastrear tu IP real o relacionar tu actividad. Utilicé esta configuración durante las retransmisiones de torneos, en las que las salas están llenas de desconocidos y el anonimato es fundamental. A pesar del doble salto, mi rendimiento fue sorprendentemente bueno. Hablando de rendimiento, Protocolo VPN para descargar torrents también puede marcar una gran diferencia a la hora de mantener la velocidad y garantizar la seguridad de tu conexión

El túnel dividido te permite proteger tus aplicaciones de videojuegos y streaming mientras mantienes Discord o TeamSpeak en tu conexión habitual. El chat de voz sigue siendo ágil y fluido, mientras que el tráfico de tus partidas se mantiene protegido tras la red de la VPN. Esta configuración ha resultado perfecta para los juegos competitivos por equipos.

El interruptor de emergencia demostró su fiabilidad en las pruebas. Provocé cortes en la conexión para simular situaciones de fallo, y el kill switch bloqueó al instante todo el tráfico: sin fugas de IP ni exposición repentina. Muchas VPN cuentan con kill switches a medio desarrollar o que simplemente no funcionan, y que fallan ante cortes reales; NordVPNSu implementación nunca falló.

La supervisión de la dark web te avisa con antelación si tus credenciales aparecen en bases de datos que han sufrido una filtración. Para los jugadores con cuentas de gran valor (skins, rangos, compras), este aviso puede evitar el secuestro de cuentas y el acoso o las agresiones que suelen seguir a estos incidentes.

Ventajas Contras ✅ La protección contra amenazas filtra automáticamente los intentos de DDoS sin necesidad de configuración manual ✅ Más de 9 000 servidores proporcionan la capacidad de infraestructura necesaria para hacer frente a ataques de gran envergadura ✅ El kill switch evita de forma fiable las fugas de IP en caso de fallos en la conexión ✅ El enrutamiento por doble VPN hace que rastrear la IP real sea prácticamente imposible ✅ La vigilancia de la dark web permite detectar de forma temprana las credenciales comprometidas ❌ La aplicación móvil carece de algunas funciones de la versión de escritorio, como el enrutamiento Double VPN

Veredicto final: Ofrece el paquete de protección contra DDoS más completo. El filtrado automático de amenazas, una infraestructura de gran envergadura, un «kill switch» fiable y opciones de enrutamiento avanzadas lo convierten en la defensa más sólida contra los ataques dirigidos.

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2. Proton VPN [La mejor protección contra ataques DDoS centrada en la privacidad]

Característica Detalles Servidores Más de 14 000 servidores en más de 120 países Velocidad ~248 Mbps de media Conexiones simultáneas Hasta 10 dispositivos Protocolos WireGuard, OpenVPN, IKEv2, Stealth (para redes con censura o restricciones) Seguridad Cifrado AES-256, interruptor de seguridad, protección contra fugas de DNS e IPv6, tecnología Secure Core de múltiples saltos, confidencialidad directa Privacidad Con sede en Suiza, política de no registro auditada, infraestructura basada exclusivamente en RAM Protección contra ataques DDoS Enrutamiento de múltiples saltos con Secure Core a través de países que priorizan la privacidad; la legislación suiza impide el registro de datos; plan gratuito para una protección básica Precio de salida 2,99 $ al mes (plan de 2 años)

Proton VPNEl enrutamiento Secure Core te ofrece el la protección con mayor correlación con el tráfico que he probado. Tu conexión pasa por países que dan prioridad a la privacidad, como Suiza, Islandia o Suecia, antes de llegar al servidor final. Esta cadena de saltos hace que sea extremadamente difícil para cualquiera rastrear el tráfico hasta tu IP real.

ProtonEl plan gratuito sigue ocultando tu dirección IP, por lo que evita que alguien pueda atacar tu conexión doméstica. He utilizado esta VPN para mi Overwatch sesiones y ha funcionado bien para evitar ataques oportunistas. Para cualquier actividad competitiva o para una transmisión estable, es necesario el plan Plus, ya que ofrece servidores dedicados de alto rendimiento y acceso a Secure Core.

La legislación suiza en materia de protección de datos otorga Proton una ventaja importante. Suiza cuenta con una normativa estricta en materia de protección de datos y, junto con la política de «sin registros» auditada de Proton, simplemente no hay datos relevantes que las autoridades o los atacantes puedan relacionar con tu identidad. Para los creadores de contenido o los jugadores de alto nivel que atraen una atención no deseada, este marco legal es más importante de lo que la gente cree.

Para más información PruebaProtonPrueba el plan gratuito durante una semana para ver si el enmascaramiento de IP por sí solo resuelve tus problemas de DDoS. Prueba las partidas clasificatorias, retransmite sesiones cortas o muestra tu IP de VPN en salas públicas. Si todo se mantiene estable, al pasar al plan Plus se desbloquea Secure Core, lo que te ofrece una mayor protección en situaciones de alto riesgo.

ProtonLas aplicaciones de esta empresa son totalmente de código abierto, lo que le confiere un nivel de confianza que la mayoría de las VPN no pueden igualar. Los investigadores en seguridad han dedicado años a analizar minuciosamente el código, verificando los interruptores de seguridad, la protección contra fugas y la lógica de gestión de la conexión. La transparencia da sus frutos: cada vez que forcé la desconexión durante las pruebas, ProtonEl «kill switch» bloqueó el tráfico al instante sin ninguna fuga de IP.

ProtonSu amplia red de más de 14 000 servidores también contribuye a la solidez de la conexión. Si un servidor se satura o recibe tráfico malicioso, Proton puede redirigirte a otra ruta sin revelar tu IP. También es una de mis opciones favoritas para varios juegos, y es mi tercera opción para el La mejor VPN para PUBG.

El protocolo Stealth permitió que mi conexión VPN siguiera funcionando en redes que normalmente bloquean las VPN por completo. Esto resultaba fundamental en los recintos de los eventos LAN y en los hoteles con filtros estrictos. La función «Stealth» ocultaba la VPN dentro del tráfico HTTPS habitual, de modo que los oponentes no podían obligarme a desconectarme de la VPN recurriendo a las restricciones de la red.

Ventajas Contras ✅ El enrutamiento Secure Core mejora considerablemente la descorrelación de direcciones IP ✅ Legislación suiza en materia de privacidad + política de no registro de datos auditada ✅ Aplicaciones de código abierto verificadas por investigadores independientes ✅ Una amplia red de servidores mejora el enrutamiento y la estabilidad ✅ El plan gratuito te permite probar el enmascaramiento de IP antes de pasar a un plan superior ❌ Secure Core añade latencia adicional en rutas lejanas

Veredicto final: Su combinación de Secure Core, jurisdicción suiza, transparencia del código abierto y un excelente historial sin registros lo convierte en una opción destacada en cuanto a privacidad y solidez de la conexión. Si sufres acoso grave, acoso selectivo o intentos de ataque repetidos, Proton te ofrece verdadera tranquilidad, y su plan gratuito te permite probarlo todo sin ningún riesgo.

★ La mejor protección contra ataques DDoS centrada en la privacidad Proton VPN Visita Proton VPN

3. CyberGhost VPN [La mejor VPN económica para la protección contra ataques DDoS]

Característica Detalles Servidores Más de 11 000 servidores en 100 países Velocidad ~300 Mbps de media Conexiones simultáneas Hasta 7 dispositivos Protocolos WireGuard, OpenVPN, IKEv2 Seguridad Cifrado AES-256, interruptor de seguridad, protección contra fugas de DNS/IP, servidores NoSpy, opción de IP dedicada Privacidad Jurisdicción de Rumanía, política de no registro de datos auditada, informes anuales de transparencia Protección contra ataques DDoS El enmascaramiento de IP evita la segmentación directa; hay disponibles opciones de servidores anti-DDoS Precio de salida 2,03 $ al mes (plan de 2 años)

CyberGhost Esta VPN es una firme candidata a ser la mejor VPN para la protección contra ataques DDoS gracias a su amplia infraestructura, que cuenta con más de 11 000 servidores repartidos por 100 países. Esta amplia distribución ayuda a absorber y redirigir el tráfico malicioso, lo que reduce el impacto de los ataques DDoS y mantiene la estabilidad de tus conexiones incluso bajo una carga elevada.

En cuanto al rendimiento, CyberGhostentregadovelocidades sólidas, con un rendimiento comprobado de unos 300 Mbps y una latencia cercana a los 25 ms. Estos indicadores son importantes para mantener la capacidad de respuesta durante los ataques, garantizando que las funciones de protección no se traduzcan en retrasos perceptibles o interrupciones.

Para más información Para obtener la mejor VPN en materia de protección contra ataques DDoS, utiliza siempre servidores optimizados para juegos o los de mayor capacidad más cercanos: unas rutas de enrutamiento más cortas y una menor congestión pueden reducir significativamente tu exposición a los picos de tráfico y mejorar la estabilidad general de la conexión.

La VPN es compatible con protocolos modernos como WireGuard, OpenVPN e IKEv2, lo que te permite encontrar el equilibrio entre velocidad y seguridad. WireGuard, en concreto, ofrece una menor sobrecarga y reconexiones más rápidas, lo cual es fundamental para mantener una conexión estable ante posibles ataques DDoS.

Desde el punto de vista de la seguridad, CyberGhostincluyeCifrado AES-256, una política estricta de no registro de datos, protección contra fugas de DNS y un interruptor de seguridad automático. Estas funciones garantizan que tu dirección IP real permanezca oculta y protegida, incluso si la conexión VPN se interrumpe de forma inesperada durante un ataque.

Ventajas Contras ✅ El enmascaramiento de IP evita que tu dirección real sea blanco directo de ataques DDoS ✅ Más de 11 000 servidores para cambiar rápidamente de IP en caso de ser objeto de ataques ✅ El «kill switch» garantiza que una desconexión repentina nunca revele tu dirección IP ✅ La reconexión automática mantiene tu sesión protegida tras cualquier interrupción ✅ Garantía de devolución del dinero de 45 días ❌ La protección se limita al enmascaramiento de direcciones IP; no se dispone de hardware específico para el filtrado de ataques DDoS ❌ Límite de 7 dispositivos por suscripción

Veredicto final:CyberGhostLa IP dedicada y el «kill switch» automático de [nombre de la VPN] ofrecen una protección fiable contra ataques DDoS a un precio más bajo que el de las VPN premium. La garantía de devolución del dinero de 45 días te permite comprobar su rendimiento en tu configuración específica.

★ La mejor VPN económica para protección contra ataques DDoS CyberGhost VPN Visita CyberGhost

4. Acceso privado a Internet [La mejor opción por contar con la mayor red de servidores contra ataques DDoS]

Característica Detalles Servidores Más de 35 000 servidores en 91 países Velocidad ~220 Mbps de media Conexiones simultáneas Conexiones simultáneas ilimitadas Protocolos WireGuard, OpenVPN, IKEv2 Seguridad Cifrado AES-128/256, interruptor de seguridad, MACE (bloqueador de anuncios y malware), túnel dividido, reenvío de puertos Privacidad Jurisdicción estadounidense, política de no registro auditada de forma independiente, aplicaciones de código abierto, «warrant canary» Protección contra ataques DDoS Enmascaramiento de IP + bloqueador de malware MACE; reenvío de puertos disponible; sin filtrado de DDoS por hardware Precio de salida 2,03 $ al mes (plan de 2 años y 3 meses)

Acceso privado a Internet es una opción muy recomendable como la mejor VPN para la protección contra ataques DDoS, gracias a su una amplia red de más de 35 000 servidores repartidos por más de 90 países. Esta escala ayuda a distribuir el tráfico de forma eficiente y dificulta que los atacantes se centren en un único punto final, lo que mejora la estabilidad en situaciones de gran volumen de tráfico o de ataque.

Durante mis pruebas, PIA alcanzó una media de unos 220 Mbps —con los servidores cercanos registrando velocidades superiores— y la latencia se mantuvo en unos 24 ms, que es lo suficientemente baja como para mantener la capacidad de respuesta incluso en situaciones de estrés. Su rendimiento constante y su baja pérdida de paquetes (aprox. 0,3 %) ayudan a evitar picos de latencia o desconexiones cuando se opera en condiciones de red inestables o adversas.

PIA es compatible con protocolos modernos como WireGuard y OpenVPN, ambos diseñados para una transferencia de datos segura y eficiente. WireGuard resulta especialmente útil en situaciones de ataques DDoS gracias a su diseño ligero, que permite reconexiones más rápidas y reduce la sobrecarga a la hora de mantener un túnel estable.

Para más información Para obtener la mejor VPN en materia de protección contra ataques DDoS, activa la función «multi-hop» y conéctate a un servidor cercano de alta capacidad; esto añade una capa adicional de enrutamiento, al tiempo que mantiene la latencia lo suficientemente baja como para jugar o utilizar aplicaciones en tiempo real.

Desde el punto de vista de la seguridad, PIAincluyeCifrado AES-256, una política de no conservación de registros de confianza, Protección contra fugas de DNS, y un interruptor de apagado de emergencia. Estas funciones garantizan que tu dirección IP real permanezca oculta en todo momento, al tiempo que bloquean automáticamente el tráfico si la conexión VPN se interrumpe durante un posible ataque.

En lo que respecta específicamente a la protección contra ataques DDoS, todos PIA Los servidores incluyen protección integrada que se activa automáticamente al conectarse. Al ocultar tu IP real con la dirección del servidor VPN, se evita que los atacantes puedan dirigirse directamente a tu dispositivo, mientras que funciones adicionales como el enrutamiento multisalto añaden capas adicionales de anonimato.

Ventajas Contras ✅ El enmascaramiento de IP evita que tu dirección real sea blanco directo de ataques DDoS ✅ MACE bloquea el tráfico malicioso a nivel de la VPN ✅ Más de 35 000 servidores para una rápida rotación de direcciones IP en caso de ser objeto de ataques ✅ Reenvío de puertos disponible para conexiones entrantes controladas ✅ Conexiones simultáneas ilimitadas ❌ No dispone de hardware específico para la filtración de ataques DDoS: la protección se limita al enmascaramiento de IP ❌ La jurisdicción de EE. UU. puede afectar a usuarios de alto riesgo o a usuarios específicos

Veredicto final:PIA«La densidad de servidores de esta VPN le ofrece más opciones de enrutamiento alternativo para situaciones de DDoS que cualquier otra VPN. Su política de no guardar registros, avalada judicialmente, y su garantía de devolución del dinero de 30 días la convierten en una opción fiable a largo plazo».

★ La mejor opción por contar con la mayor red de servidores contra ataques DDoS Acceso privado a Internet Visita PIA

5. Surfshark [La mejor VPN económica para protegerse contra ataques DDoS]

Característica Detalles Servidores Más de 4.500 servidores en más de 100 países Velocidad ~295 Mbps de media Conexiones simultáneas Ilimitado Protocolos WireGuard, OpenVPN, IKEv2 Seguridad Cifrado AES-256, interruptor de seguridad, protección contra fugas de DNS, bloqueo de anuncios y rastreadores con CleanWeb, enrutamiento MultiHop, ofuscación Privacidad Servidores que solo utilizan memoria RAM, arquitectura auditada de forma independiente, política estricta de no registro de datos Protección contra ataques DDoS CleanWeb bloquea el tráfico malicioso, el enrutamiento MultiHop oculta la IP real y permite proteger todo el hogar con un número ilimitado de dispositivos Precio de salida 1,99 $ al mes (plan de 2 años)

Surfshark Ha superado mis expectativas a la hora de ocultar mi IP real durante las partidas, en las que a los jugadores les encanta amenazar con ataques DDoS. Lo he probado en innumerables League of Legends partidas clasificatorias, incluidas aquellas en las que los rivales se enfadaban tanto que empezaban a buscar direcciones IP. Mi conexión se mantuvo estable en todo momento porque Surfshark Nunca he revelado mi dirección real. Solo pueden atacar lo que ven. Además, es una de mis opciones favoritas para el La mejor VPN para Steam, si esta plataforma es tu principal fuente de juegos.

CleanWeb ayuda a filtrar dominios maliciosos y enlaces sospechosos puede que hagas clic mientras juegas o navegas, pero la verdadera protección aquí proviene de Surfshark ocultar tu dirección IP doméstica. Aunque alguien lance un ataque, lo único a lo que llegará es a la red de la VPN, no a tu propia conexión. Para un servicio económico, eso es justo lo que necesitas.

Las conexiones simultáneas ilimitadas son una auténtica ventaja para los hogares con varios jugadores. Lo probéSurfshark con cuatro dispositivos ejecutando aplicaciones exigentes al mismo tiempo: dos Fortnitesesiones, unaApex Legends transmisión, y un espectador de Twitch. Surfshark soportó la carga sin comprometer la estabilidad ni poner en riesgo la propiedad intelectual.

Para más información Use SurfsharkEl complemento de IP estática para juegos competitivos con sistemas antitrampas estrictos. Mantiene tu IP de salida constante para que no se activen las alertas de seguridad basadas en la ubicación, al tiempo que oculta tu IP doméstica real.

MultiHop añade un nivel adicional de anonimato al enrutar el tráfico a través de dos servidores. No bloquea los ataques, pero dificulta que se pueda relacionar la actividad o determinar desde dónde te estás conectando, lo cual resulta útil para retransmisiones de gran repercusión o con mucha visibilidad.

SurfsharkEl interruptor de apagado de emergencia funcionó exactamente como esperaba en mis pruebas. Provocé cortes en la conexión varias veces (desenchufé los cables, desactivé el wifi e incluso cerré la VPN a la fuerza), y Surfshark bloqueó todo el tráfico al instante. Sin fugas de IP, sin exposiciones accidentales, sin que se escape nada.

El modo NoBorders permitió seguir utilizando la VPN en redes restringidas como el wifi de una residencia universitaria o la conexión a Internet de un hotel. En lugar de bloquearse directamente, Surfshark enmascaraba su tráfico, lo que me permitía mantener la VPN activa para proteger la IP incluso en redes que rechazan los protocolos VPN estándar.

Ventajas Contras ✅ Protección para un número ilimitado de dispositivos, lo que permite proteger simultáneamente todos los equipos de juego del hogar ✅ Sus precios asequibles hacen que la protección contra ataques DDoS esté al alcance de todos ✅ El enrutamiento MultiHop ofrece un enmascaramiento IP de doble capa para situaciones de alto riesgo ✅ Los servidores que solo utilizan memoria RAM eliminan los riesgos de persistencia de datos y de fugas ✅ NoBorders sigue funcionando en redes que bloquean las VPN ❌ Los tiempos de respuesta del servicio de atención al cliente son más lentos que los de la competencia de gama alta

Veredicto final: Ofrece una protección legítima contra ataques DDoS por una fracción del coste de las VPN premium. Es ideal para jugadores que cuidan su presupuesto, streamers con varios dispositivos o hogares en los que varias personas necesitan protección simultánea.

★ La mejor VPN económica para protegerse contra ataques DDoS Surfshark Visita Surfshark

Cómo prevenir los ataques DDoS: una introducción a la protección mediante VPN

Entender cómo funcionan los ataques DDoS y cómo las VPN los detienen realmente te ayuda a elegir la protección adecuada. A continuación te ofrecemos un análisis detallado de lo que realmente importa para los gamers, los streamers y cualquier persona que se enfrente al acoso en Internet.

Método de protección Cómo funciona Por qué ayuda a prevenir los ataques Enmascaramiento de direcciones IP La VPN sustituye tu dirección IP doméstica por la del servidor VPN Los atacantes no pueden atacar tu conexión real porque nunca ven tu dirección IP real Redundancia de la infraestructura Las redes VPN utilizan numerosos servidores y opciones de enrutamiento Si un servidor VPN recibe tráfico malicioso, puedes cambiar a otro al instante sin revelar tu dirección IP Herramientas de filtrado de amenazas Algunas VPN bloquean dominios maliciosos, rastreadores y tráfico sospechoso Ayuda a reducir los ataques oportunistas de menor envergadura (no las inundaciones volumétricas a gran escala) Protección mediante interruptor de emergencia Bloquea todo el tráfico de Internet si se interrumpe la conexión a la VPN Evita fugas accidentales de la dirección IP durante las colas de partida o las retransmisiones Enrutamiento de múltiples saltos El tráfico pasa por dos o más servidores VPN Esto dificulta enormemente que los atacantes persistentes puedan rastrear tu IP real Políticas de no registro de datos Las VPN evitan almacenar datos de actividad que permitan identificar a los usuarios Aunque se acceda a los servidores de forma legal o ilegal, no hay nada que permita relacionar el tráfico contigo

La protección contra ataques DDoS basada en VPN funciona porque los atacantes nunca llegan a conocer tu dirección IP doméstica. En lugar de pasar por tu conexión personal, todo el tráfico malicioso se dirige al servidor VPN que estés utilizando.

Las conexiones domésticas se colapsan al instante ante cualquier ataque, por pequeño que sea, pero los servidores VPN cuentan con mucho más ancho de banda y redundancia que los que ofrece un proveedor de Internet a un usuario doméstico; y si un servidor se vuelve inestable, puedes cambiar de ubicación al instante sin revelar tu identidad.

Cuando compres juegos tras haber asegurado tu conexión, las VPN de calidad también te permiten acceder a los mejores regiones donde encontrar juegos baratos en Steam, lo que te permite sacar el máximo partido a tu presupuesto para videojuegos en todas las regiones.

Por qué los gamers y los streamers necesitan protección contra ataques DDoS

Los ataques DDoS dirigidos son cada vez más habituales en el ámbito de los videojuegos competitivos y el streaming. Saber cuándo estás en riesgo te ayuda a decidir si necesitas protección mediante una VPN en tu configuración.

Situaciones de alto riesgo:

Retransmisiones en directo para un público general en las que hay espectadores hostiles que intentan desconectarte

Partidas clasificatorias competitivas en las que los rivales resentidos se vengan tras perder

Torneos en los que los premios en metálico atraen a participantes más competitivos

Un conflicto vecinal que deriva en acoso técnico

Cuentas destacadas con aspectos exclusivos, rangos altos o perfiles monetizados

Vectores de ataque habituales:

Discord o plataformas de VoIP que pueden filtrar direcciones IP durante las llamadas

Juegos multijugador antiguos o de igual a igual en los que las salas de espera muestran las direcciones IP de los jugadores

Fuentes a través de las cuales los atacantes obtienen tu dirección IP mediante enlaces externos o servidores intermedios

Foros o comunidades de videojuegos que no ocultan adecuadamente las direcciones IP de los usuarios

La ingeniería social intenta engañarte para que reveles datos de conexión

Consecuencias reales:

Desconexiones repentinas durante partidos decisivos o rondas de torneos

Puntos de clasificación perdidos, sanciones de SR y sanciones por abandono forzado

Las interrupciones en las retransmisiones, que merman la retención de espectadores y frustran a estos

Pérdida temporal de conexión que requiere reiniciar el router o solicitar ayuda al proveedor de servicios de Internet

Sobrecarga del router y bloqueos temporales del módem debido a picos de tráfico (sin daños físicos, pero la red queda inutilizable)

Cómo probé y evalué las VPN para la protección contra ataques DDoS

Mis pruebas se centraron en situaciones reales de alto riesgo donde los ataques DDoS son más habituales. En lugar de basarme en pruebas sintéticas, probé las VPN en entornos reales de videojuegos, streaming y comunidades, donde los usuarios suelen intentar desconectarse unos a otros.

He jugado partidas clasificatorias competitivas en League of Legends, Dota 2, Rainbow Six Siege, yValoración, centrándose en los foros donde los ánimos se caldean y es habitual que se roben direcciones IP en juegos antiguos o basados en P2P. He supervisado la estabilidad, la pérdida de paquetes y el comportamiento de la conexión durante esas sesiones para comprobar cómo se comportaba cada VPN en condiciones de red adversas.

He comprobado qué ocurre cuando la dirección IP de salida de una VPN se hace pública. «Accidentalmente» compartí direcciones IP de VPN en grupos de Discord, comunidades de videojuegos y foros conocidos por el acoso técnico. Esto dio lugar a situaciones extremas en las que usuarios hostiles se lanzaban contra el servidor de VPN que estabas utilizando en ese momento. Observé la estabilidad que mantenía cada proveedor ante repetidas avalanchas de conexiones dirigidas a ese nodo de salida.

La fiabilidad del interruptor de emergencia fue un aspecto fundamental de las pruebas. Provocé fallos de conexión durante la partida desconectando el cable de Ethernet, desactivando el wifi o cerrando a la fuerza los procesos de la VPN. Muchas VPN revelaban mi IP real, lo que anula de inmediato cualquier protección contra ataques DDoS. Solo tuve en cuenta los servicios que bloqueaban todo el tráfico de forma inmediata y constante.

He comprobado si hay fugas de DNS, IPv6 y WebRTC utilizando herramientas estándar del sector. Una sola fuga basta para revelar tu IP real directamente a un atacante, lo que hace que el tamaño de la infraestructura sea irrelevante. Así que, tanto si estás transmitiendo en directo para el público en general como si estás aprendiendo Cómo cambiar de región en Steam… el cero es la única cifra aceptable en lo que respecta a las fugas de datos.

También evalué la solidez de la red de cada proveedor analizando la distribución de los servidores, la redundancia, el ancho de banda y el historial de tiempo de actividad. Las VPN con redes poco densas solían perder la conexión en cuanto se atacaba una IP de salida. Los proveedores con una red más amplia se mostraban más estables, ya que me permitían cambiar de ubicación al instante sin revelar mi IP real.

Por último,He verificado las declaraciones sobre privacidad mediante auditorías independientes e informes de transparencia. Que un proveedor afirme ocultar tu identidad no sirve de nada si registra los identificadores de conexión. Solo he tenido en cuenta las VPN con políticas de «sin registros» verificables, ya que los registros que vinculan las sesiones con direcciones IP reales suponen un riesgo a largo plazo para los jugadores competitivos y los streamers.

Preguntas frecuentes