Mejor juego multijugador en los Game Awards 2025: todos los nominados

The Mejor juego multijugador de 2025 Esta categoría refleja la forma en que los jugadores actuales se conectan, compiten y colaboran. Destaca cómo los desarrolladores prestan mayor atención al diseño cooperativo, la profundidad competitiva, los sistemas de juego cruzado y los ecosistemas de juego en directo en constante evolución que mantienen vivos los juegos multijugador GOTY 2025 en activo desde hace años.

Cada candidato aborda el modo multijugador de una manera diferente, lo que ofrece a los jugadores una amplia variedad de estilos y experiencias sociales. Los candidatos de este año ponen de manifiesto hacia dónde se dirige el sector de los juegos en línea y por qué esta categoría sigue siendo uno de los pilares fundamentales de la industria. Los cinco nominados son:

ARC Raiders – Juego de disparos cooperativo PvE con incursiones tipo «extraction», oleadas de enemigos y encuentros en un mundo compartido.

– Juego de disparos cooperativo PvE con incursiones tipo «extraction», oleadas de enemigos y encuentros en un mundo compartido. Campo de batalla – PvP a gran escala con entornos destructibles, tácticas de escuadrón y cambios en el mapa en tiempo real.

– PvP a gran escala con entornos destructibles, tácticas de escuadrón y cambios en el mapa en tiempo real. Elden Ring: Nightreign – Multijugador en un mundo abierto con mazmorras cooperativas, invasiones PvP y eventos dinámicos en el mundo.

– Multijugador en un mundo abierto con mazmorras cooperativas, invasiones PvP y eventos dinámicos en el mundo. PEAK – Juego de disparos por equipos en un escenario vertical, con movimientos avanzados, rondas rápidas y modo clasificatorio.

– Juego de disparos por equipos en un escenario vertical, con movimientos avanzados, rondas rápidas y modo clasificatorio. Ficción dividida – Un juego multijugador basado en la narrativa en el que las decisiones determinan los resultados en tiempo real a lo largo de tramas con múltiples ramificaciones.

¿Qué juegos fueron nominados al premio al mejor juego multijugador en 2025?

The Mejor juego multijugador de 2025 Cada uno de los nominados aborda el modo multijugador de una forma distinta, desde shooters PvP hasta modos cooperativos en mundos abiertos y sistemas sociales híbridos.

ARC Raiderscombina unnúcleo de extracción y disparo with misiones PvE en equipo, lo que los convierte en uno de los nominados a El mejor juego multijugador. Los jugadores se adentran en un peligroso mundo abierto plagado de ataques repentinos de ARC, patrullas hostiles y recursos limitados. Cada partida gira en torno a la recogida de equipamiento, el cumplimiento de objetivos y la llegada a un punto de extracción bajo presión.

Para más información No te alejes de tu equipo durante las fases de extracción y da prioridad al equipo de interferencia de drones para contrarrestar las emboscadas de ARC.

El mundo cambia constantemente. Las condiciones meteorológicas afectan a la visibilidad, los enemigos reaccionan a los movimientos del jugador y los escuadrones deben tomar decisiones rápidas para sobrevivir. La coordinación es fundamental, y los equipos se basan en un posicionamiento inteligente, la gestión de los suministros y el conocimiento de las unidades ARC que se desplazan.

ARC Raiders destaca por su combinación de supervivencia tensa, IA reactiva, y enfrentamientos basados en el trabajo en equipo en un mundo abierto lleno de sorpresas.

Battlefield 6 se basa en el legado de la serie guerra a gran escala, ahora con mapas para 128 jugadores llenos de caos, vehículos y un terreno totalmente destructible. Las partidas se desarrollan en enormes campos de batalla abiertos donde la infantería, los tanques y los aviones interactúan en tiempo real. Las explosiones transforman el campo de batalla, lo que obliga a los equipos a adaptar sus tácticas sobre la marcha.

Para más información Aprovecha el entorno a tu favor: destruye tejados o muros para sacar a la luz a los escuadrones atrincherados antes de avanzar.

El juego corrige las deficiencias del pasado. La mejora del código de red hace que los movimientos y los tiroteos resulten más fluidos. Los sistemas de escuadrón ofrecen mejores herramientas de coordinación, y ahora los jugadores pueden marcar objetivos, revivir a compañeros y reabastecerse con mayor claridad.

Los fenómenos meteorológicos extremos, como los tornados o las tormentas de arena, añaden un elemento de imprevisibilidad a cada ronda. Battlefield 6 parece más grande, más rápido y más pulido que cualquier versión anterior.

Elden Ring: Nightreignse amplía«FromSoftware»la base multijugador con un modo cooperativo fluido, estados del mundo persistentes y mecánicas de invasión más complejas. Los jugadores pueden explorar juntos sin límites de invocación, enfrentarse a jefes mundiales gigantescos y participar en combates PvP de alto riesgo sin pantallas de carga ni salas de espera.

Para más información Equípate con objetos resistentes a los estados al entrar en zonas de invasión compartidas para sobrevivir a las estrategias sorpresa basadas en el sangrado o la congelación.

El juego introduce nuevas funciones y opciones de desarrollo que determinan cómo los jugadores se apoyan o se contrarrestan entre sí. Algunos se centran en el control de masas, otros en la curación o en las emboscadas.

La exploración en un mundo compartido da lugar a ciclos en los que los jugadores vuelven a visitar zonas juntos, desbloquean atajos e influyen en el comportamiento de los enemigos. Elden Ring: Nightreign convierte su inquietante mundo en un sistema multijugador dinámico, lleno de estrategia y suspense.

PEAK aporta un nuevo enfoque al modo multijugador gracias a su carácter como juego competitivo de supervivencia social basado en la verticalidad. Los jugadores forman equipos y escalan peligrosos mapas de montaña mientras gestionan su resistencia, su equipamiento y las condiciones meteorológicas cambiantes. Cada ruta tiene sus pros y sus contras: algunas son más rápidas pero más arriesgadas, otras más lentas pero más seguras.

Para más información Calcula bien el momento de saltar de una cornisa a otra tras los cambios meteorológicos, ya que las superficies resbaladizas pueden hacer que todo tu equipo caiga en una trampa.

El juegomovimiento basado en la física requiere habilidad. Los jugadores deben saltar, trepar y deslizarse con precisión mientras evitan las rocas que caen, las cornisas que se derrumban y las tormentas repentinas.

La sinergia del equipo es importante, un compañero puede sujetar las cuerdas mientras otro explora el terreno o estabiliza las plataformas. PEAK se centra menos en el combate directo y más en el desplazamiento estratégico, la coordinación y las operaciones de rescate en situaciones de gran tensión.

Ficción dividida redefine el modo multijugador al combinar una narrativa por episodios con la toma de decisiones en equipo. Los jugadores viven juntos tramas con ramificaciones, tomando decisiones que dan forma a la historia a lo largo de múltiples líneas temporales. Cada sesión se convierte en un viaje compartido, en el que ninguna carrera es igual a otra.

Para más información Coordina las decisiones del diálogo en tiempo real mediante el chat de voz, ya que las elecciones contradictorias pueden dividir al grupo en diferentes líneas temporales.

El sistema de línea temporal del juego registra las acciones a lo largo de los episodios, lo que permite a los grupos explorar desenlaces alternativos en futuras partidas. Las decisiones tienen su importancia, ya que influyen tanto en la evolución de los personajes como en los acontecimientos del mundo.

Las mecánicas cooperativas giran en torno a la confianza, el diálogo y los momentos en los que las perspectivas divergen, lo que obliga a los jugadores a actuar de forma independiente sin dejar de coordinarse. Ficción dividida convierte la narración en una experiencia de equipo, basado en la rejugabilidad y las consecuencias en el Juego del Año 2025 nominados.

¿Qué hace que un juego multijugador sea digno de un premio?

Para destacar en el Mejor juego multijugador de 2025 En esta categoría, un título necesita algo más que una mecánica sólida. Estas son las cualidades clave que suelen buscar los jueces y los jugadores:

Diseño de la comunicación y el trabajo en equipo → Los juegos que incorporan funciones claras para definir los roles del equipo, sistemas de ping inteligentes y herramientas de coordinación integradas mejoran la profundidad de la experiencia cooperativa.

→ Los juegos que incorporan funciones claras para definir los roles del equipo, sistemas de ping inteligentes y herramientas de coordinación integradas mejoran la profundidad de la experiencia cooperativa. Calidad y equidad en el emparejamiento → Las salas equilibradas, los sistemas basados en habilidades y los tiempos de espera reducidos garantizan que las partidas competitivas sean fluidas y gratificantes.

→ Las salas equilibradas, los sistemas basados en habilidades y los tiempos de espera reducidos garantizan que las partidas competitivas sean fluidas y gratificantes. Sistemas sociales → Funciones como las listas de amigos, los gremios, los centros compartidos o las partidas cooperativas repetibles contribuyen a crear comunidades de jugadores duraderas.

→ Funciones como las listas de amigos, los gremios, los centros compartidos o las partidas cooperativas repetibles contribuyen a crear comunidades de jugadores duraderas. Juego multiplataforma y accesibilidad → La compatibilidad multiplataforma y los controles personalizables hacen que el modo multijugador sea más inclusivo y accesible para un público más amplio.

→ La compatibilidad multiplataforma y los controles personalizables hacen que el modo multijugador sea más inclusivo y accesible para un público más amplio. Rejugabilidad→ Un sistema de progresión sólido, contenido de temporada y diversos tipos de partidas ofrecen a los jugadores motivos para seguir jugando a lo largo del tiempo.

Lo que hace que un juego multijugador destaque de verdad es cómo fomenta la conexión, la equidad y la fidelidad a largo plazo. Estas cualidades garantizan que los jugadores sigan volviendo, creando experiencias memorables y dinámicas para todos.

Cómo votar en los The Premios Game Awards 2025

Para votar en los The Premios Game Awards 2025, visita la oficialPremios de los videojuegossitio web y haz clic en «Votar ahora». Tendrás que iniciar sesión con una cuenta compatible, como X (antes Twitter), Google o Facebook.

Una vez que hayas iniciado sesión, podrás explorar cada categoría, incluyendo la los mejores juegos multijugador, y selecciona a tus candidatos preferidos. Los votos se pueden modificar en cualquier momento antes de que finalice el plazo. La votación pública representa el 10 % de la decisión final, mientras que el 90 % restante corresponde a un jurado compuesto por profesionales de los medios de comunicación y del sector a nivel mundial.

Mi veredicto

The Mejor juego multijugador de 2025 Los nominados ponen de manifiesto lo mucho que ha avanzado el diseño multijugador, con secuencias de rescate trepidantes y modos cooperativos narrativos fluidos. Cada título abre nuevos horizontes, ya sea en cuanto a la envergadura, la innovación o la interacción entre los jugadores. Aunque todos los juegos de la lista merecen un reconocimiento, hay uno que destaca por el equilibrio perfecto de sus sistemas.

Battlefield 6 es el que ofrece una experiencia más refinada en cuanto a la escala competitiva, el acabado técnico y la rejugabilidad. No obstante, la diversidad que se aprecia en los cinco nominados refleja que el modo multijugador ya no se limita a un único formato. Lo importante es cómo los jugadores conectan, se comunican y siguen volviendo.

junto aEl mejor multijugador, este año se han anunciado otras categorías importantes, todas las cuales puedes encontrar en nuestra Premios Game Awards 2025 nominados y categoríasguía.