Los 11 mejores juegos similares a Split Fiction en 2026: aventuras en dúo

Los mejores juegos similares a Split Fiction tocan la misma fibra sensible: acertijos bien elaborados para dos jugadores, escenas que calan hondo y una dinámica cooperativa que realmente pone a prueba tu ingenio. He seleccionado juegos pensados para parejas, no para simples compañeros.

Te esperan una coordinación perfecta, roles bien definidos y situaciones que te impactan más precisamente porque las habéis resuelto juntos. Puntos de control inteligentes, una interfaz de usuario intuitiva y un ritmo que os mantiene conversando.

La mayoría son de desarrolladores independientes con ideas originales, y algunos de grandes estudios con mucho brillo. Ya sea en PC, PlayStation, Xbox o Switch, tienes opciones para todos los gustos. ¿Listo para tu próxima victoria compartida? Veamos la lista de finalistas.

Nuestras mejores recomendaciones de juegos similares a Split Fiction

Split Fiction funcionó porque trataba el modo cooperativo como un arte, no como un mero adorno. Dos mentes, sincronización compartida, secuencias que impactan más cuando las resolvéis juntos. Estos tres títulos mantienen esa misma energía.

It Takes Two (2021) – Cooperativo en estado puro. Mecánicas novedosas en cada capítulo, ambos jugadores en acción, sin lugar para los espectadores. A Way Out (2018) – Juegos mentales en pantalla dividida, desde la cárcel hasta la persecución. Escenas en tándem muy bien construidas, decisiones con garra. Portal 2 (2011) – Cuatro portales, un dolor de cabeza. Hablar, marcar, lanzar, ganar. Sigue siendo el referente por excelencia de los puzles.

Mi lista completa, que encontrarás a continuación, incluye tanto títulos para jugar en el sofá como en línea: dúos con historia, partidas de puzles ingeniosas y ráfagas de acción que realmente respetan a los dos jugadores. Abarco sesiones cortas, maratones de fin de semana, consolas y PC. Aquí no hay compinches, solo compañeros. Desplázate y encuentra tu próxima aventura cooperativa.

Los 11 mejores juegos similares a Split Fiction: juegos cooperativos inolvidables

Aquí tienes el desglose completo de los 11 mejores juegos parecidos a Split Fiction, con puntuaciones, plataformas, información sobre los desarrolladores y un análisis detallado de por qué merecen la pena.

1. It Takes Two [El mejor juego cooperativo para parejas]

Nuestra puntuación Enebameter 10/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de juego Aventura de acción cooperativa, juego de plataformas y puzles Plataformas PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch Año de lanzamiento 2021 Creadores Hazelight Studios, EA Originals Duración media del juego Entre 12 y 15 horas para la historia principal; entre 16 y 20 horas para completarlo al 100 % Ideal para Equipos de dos jugadores que busquen mecánicas innovadoras, variedad constante y un auténtico modo cooperativo en pantalla dividida Lo que me gustó Nuevas mecánicas en cada capítulo, acertijos con dos roles, escenas muy bien construidas, minijuegos divertidos, un ritmo excelente y una pantalla dividida diseñada para dos

El estudio que nos trajo Split Fiction, Hazelight, ya había demostrado su maestría en el diseño de videojuegos con It Takes Two. Más que un juego, se trata realmente de una prueba de relación en el mejor sentido de la palabra. Y si has visto los miles de vídeos publicados por parejas en Internet, ¡probablemente ya sabes por qué!

Con una estética mucho más «casual» y una narrativa claramente orientada a las parejas, este juego sigue siendo muy divertido para todo tipo de público. Cada nivel introduce nuevas mecánicas, lo que obliga a ambos jugadores a adaptarse y colaborar.

Y aunque la historia pueda parecer un poco más infantil en algunos momentos, es sincera, ingeniosa y divertidísima en los momentos adecuados. Sin duda alguna, uno de los mejores juegos cooperativos que hay.

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2. A Way Out [El mejor juego independiente sobre la huida y la hermandad]

Nuestra puntuación Enebameter 9.8/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de juego Aventura de acción cooperativa, narrativa, puzles y sigilo Plataformas PC, PS4, Xbox One Año de lanzamiento 2018 Creadores Hazelight Studios, EA Originals Duración media 6-8 horas para la historia principal, 8-12 horas para completarlo al 100 % Ideal para Equipos de dos jugadores que busquen una experiencia de fuga centrada en la historia, con pantalla dividida real y roles asimétricos Lo que me gustó El modo cooperativo obligatorio, el «Friend Pass» para jugar con un compañero en línea, los recursos narrativos de la pantalla dividida, las escenas variadas y los traspasos fluidos entre jugadores

Pero no todos los juegos de Hazelight están pensados para ser jugados por parejas. A Way Out, el primer título que lanzó el estudio y uno de los mejores juegos indie de los últimos tiempos, es un juego mucho más crudo e intenso que cuenta la historia de dos criminales condenados que deben colaborar para escapar de la cárcel.

Esta emotiva aventura de fuga carcelaria está diseñada íntegramente en torno al modo cooperativo. Dependerás de tu compañero para escabullirte, luchar y escapar. Su diseño en pantalla dividida crea algunos de los momentos más tensos y emotivos de cualquier juego independiente.

Así que, si buscas un poco más de desafío para tus sesiones de juego desde el sofá, ¡A Way Out es sin duda una opción estupenda!

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3. Portal 2 [El mejor juego de puzles para resolver problemas en modo cooperativo]

Nuestra puntuación Enebameter 9.7/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de juego Juego de plataformas y puzles en primera persona, cooperativo Plataformas PC, PS3, Xbox 360 Año de lanzamiento 2011 Creadores Valve Duración media del juego Entre 8 y 10 horas para la historia principal; entre 15 y 25 horas para completarlo al 100 % Ideal para Equipos de dos jugadores que busquen puzles basados en la comunicación pura, además de una campaña individual muy bien elaborada Lo que me gustó La voz de Cave Johnson (Stephen Merchant), la campaña cooperativa con herramientas de ping, la mecánica del gel (velocidad/rebote), los puentes de luz y los embudos, la claridad de los acertijos y el Steam Workshop en PC para mapas infinitos

Por lo general, los clásicos son clásicos por una muy buena razón; y hay pocos juegos tan aclamados y atemporales como Portal y su secuela, Portal 2. Lamentablemente, el primer título no incluía ningún tipo de modo cooperativo; pero el segundo juego sí te permite jugar con tu mejor amigo o pareja.

De hecho, la campaña cooperativa de Portal 2 no es solo un extra, sino toda una experiencia de juego en uno de los títulos mejor diseñados de las últimas dos décadas. Cada rompecabezas exige cooperación, sincronización precisa y una comunicación fluida.

Es un ejemplo brillante de por qué los juegos de puzles funcionan tan bien en modo cooperativo, y si aún no lo has jugado 15 años después de su lanzamiento, ahora ya no tienes excusa para no hacerlo.

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4. Unravel Two [El mejor juego de plataformas cooperativo y sereno para un viaje relajante]

Nuestra puntuación Enebameter 9.5/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de juego Juego de plataformas y puzles cooperativo, basado en la física Plataformas PC, PS4, Xbox One, Switch Año de lanzamiento 2018 Creadores Coldwood Interactive, EA Originals Duración media 5-7 horas para la historia principal, 10-14 horas para completarlo al 100 % Ideal para Equipos de dos jugadores que busquen un juego de plataformas acogedor, con movimiento vinculado y un desarrollo fluido de los puzles Lo que me gustó La mecánica de los enlaces de hilo (impulsos, balanceos, tirachinas), los ingeniosos puzles en tándem, los niveles de desafío opcionales, el arte y la banda sonora de ensueño, y los generosos puntos de control que garantizan sesiones cooperativas fluidas

Tierno, conmovedor y visualmente impresionante, «Unravel Two» narra la historia de dos criaturas de hilo unidas por un hilo —literalmente—. Es una secuela perfecta del primer «Unravel», que amplía lo que ya funcionó bien en el primer juego y añade un montón de novedades interesantes.

Es un juego de plataformas tranquilo y relajado, perfecto para pasar tiempo en compañía. Si te han gustado otros títulos de esta lista, como It Takes Two, puede ser una gran adquisición para tu colección.

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5. Sackboy: Una gran aventura [El mejor juego de aventuras para divertirse en el sofá]

Nuestra puntuación Enebameter 9.4/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de juego Juego de plataformas cooperativo en 3D, acción y aventura Plataformas PC, PS4, PS5 Año de lanzamiento 2020 Creadores Sumo Digital, Sony Interactive Entertainment Duración media 10-12 horas para la historia principal, 25-35 horas para completarlo al 100 % Ideal para Equipos de dos jugadores (hasta cuatro) que busquen un juego de plataformas cooperativo y creativo, con objetos coleccionables y trabajo en equipo específico para cada nivel Lo que me gustó Niveles diseñados a mano con fases exclusivas para el modo cooperativo, pruebas contrarreloj de los «Knitted Knights», saltos muy precisos, elementos cosméticos divertidos, banda sonora excelente y una curva de dificultad equilibrada

Si eres un jugador de cierta edad como yo, probablemente recordarás el aclamado título para PS3 «Little Big Planet»». En su momento, supuso una auténtica revolución: un juego adorable y divertido al que se podía jugar con hasta tres personas más, y que incluso te permitía crear tus propios niveles.

Sackboy es una especie de secuela espiritual de los juegos originales de Little Big Planet. Si buscas algo alegre y creativo, este título te lo ofrece. Con entornos interactivos y unos gráficos alegres, es uno de los juegos de aventuras más entretenidos para los aficionados al modo cooperativo.

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6. Estuvimos aquí juntos [Mejor juego de puzles para el modo cooperativo basado en la comunicación]

Nuestra puntuación Enebameter 9.3/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de juego Aventura cooperativa de puzles en primera persona Plataformas PC, PS4, Xbox One, Switch Año de lanzamiento 2019 Creadores Total Mayhem Games Duración media del juego 6-8 horas para la historia principal, 8-12 horas para completarlo al 100 % Ideal para Equipos de dos jugadores que busquen puzles asimétricos que requieran mucha comunicación, con un auténtico modo cooperativo en pantalla dividida y online Lo que me gustó La coordinación mediante walkie-talkie, los escenarios que van desde el campamento base antártico hasta las cuevas de hielo, los acertados planteamientos de los puzles, los puntos de control bien definidos y los roles que hacen que ambos jugadores sean importantes

A diferencia de la mayoría de los juegos de nuestra lista, Estuvimos aquí juntos se basa por completo en la comunicación. No encontrarás las alocadas secuencias de persecución de Split Fiction, ni las secuencias que te provocan un infarto de algunos de los otros títulos de esta colección.

No; este título se basa en la comunicación y en tomarse las cosas con calma. Tú y tu compañero estáis separados, con pistas diferentes, y debéis resolver cada desafío hablando entre vosotros.

Si te encantan los retos mentales, no puedes dejar pasar este. Uno de los juegos de puzles más singulares a los que jamás habréis jugado juntos.

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7. Amantes en un espacio-tiempo peligroso [Mejor juego indie para un modo cooperativo caótico en el sofá]

Nuestra puntuación Enebameter 9.1/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de juego Juego de acción y disparos cooperativo, cooperativo local/para fiestas Plataformas PC, PS4, Xbox One, Switch Año de lanzamiento 2015 Creadores Asteroid Base Duración media del juego 4-6 horas para la historia principal, 8-12 horas para completarlo al 100 % Ideal para De dos a cuatro jugadores que busquen un modo cooperativo caótico en el que haya que hacer malabarismos entre estaciones, con roles bien definidos y reinicios rápidos Lo que me gustó El baile de estaciones con escudos, motores y torretas; las gemas de mejora y las variantes de naves; el aspecto limpio y de neón; las señales sonoras contundentes; y las escenas con jefes finales que exigen un verdadero trabajo en equipo

Ahora cambiemos de registro y pasemos al extremo opuesto del espectro. *Amantes en un espacio-tiempo peligroso* te sumerge en un universo trepidante e iluminado con luces de neón donde reina el caos; este juego se nutre de la acción, la multitarea y la comunicación constante bajo presión. Es brillante, ruidoso y rebosa energía desde la primera misión.

En esta joya indie de cooperativo local, tú y tu tripulación pilotáis una nave espacial circular en la que cada puesto —escudos, armas, navegación, motor— debe manejarse manualmente. Eso significa que iréis saltando de una función a otra en tiempo real, gritando órdenes e improvisando bajo fuego enemigo. El ritmo frenético te obliga a confiar en la sincronización y la coordinación de tus compañeros de equipo, y ahí es donde la diversión realmente se dispara. Es el tipo de juego que convierte incluso a los jugadores más organizados en un caos alegre.

Prepárate para muchas risas, algunos gritos y más de un momento en el que todo sale terriblemente mal. Pero ahí reside precisamente su encanto. «Amantes en un espacio-tiempo peligroso» es perfecto para los aficionados a los juegos indie extravagantes que buscan un enfoque diferente del trabajo en equipo, uno en el que la capacidad de adaptación y el buen humor importan más que la perfección. Es un título destacado entre los grandes juegos indie cooperativos y una experiencia imprescindible si te apetece un caos en el sofá con corazón.

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8. Brothers: La historia de dos hijos [Mejor juego de aventuras por su narrativa emotiva]

Nuestra puntuación Enebameter 8.9/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de juego Aventura narrativa, puzles Plataformas PC, PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One, Switch Año de lanzamiento 2013 Creadores Starbreeze Studios, 505 Games Duración media 3-5 horas para la historia principal, 6-8 horas para completarlo al 100 % Ideal para Jugadores que busquen una aventura breve y emotiva con un ingenioso diseño de control dual (o modo cooperativo local en las versiones compatibles) Lo que me gustó La mecánica de «dos personajes, un jugador» con dos joysticks, los puzles ambientales que enseñan sin necesidad de palabras, las escenas clave impactantes y la banda sonora que transmite tanto los momentos de euforia como los de angustia

Hay juegos que te hacen reír. Otros ponen a prueba tus reflejos. Y luego está «Brothers: Una historia de dos hijos»», un juego que, sin hacer ruido, te rompe el corazón de la forma más hermosa. Lo que lo hace tan especial no es solo la historia (aunque solo por eso ya merece la pena jugarlo), sino cómo utiliza la mecánica de juego para contarla. No te limitas a ver cómo dos hermanos emprenden un viaje: los controlas a ambos al mismo tiempo.

Cada hermano está asignado a un lado del mando, y esa sencilla mecánica crea una conexión que va mucho más allá de los botones. No hay diálogos, pero la carga emocional es real. Los puzles son ingeniosos, el mundo parece un cuento de hadas oscuro y el final… bueno, lo recordarás mucho después de que aparezcan los créditos.

Si te encantó la trayectoria emocional de Split Fiction y quieres algo que puedas terminar en una sola tarde, este es el tipo de juego de aventuras que se te queda grabado.

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9. Overcooked! 2 [El mejor juego cooperativo para divertirse en una cocina caótica]

Nuestra puntuación Enebameter 8.8/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de juego Cocina cooperativa, fiesta, gestión del tiempo Plataformas PC, PS4, Xbox One, Switch Año de lanzamiento 2018 Creadores Ghost Town Games, Team17 Duración media 6-8 horas para la historia principal, 20-30 horas para completarlo al 100 % Ideal para De dos a cuatro jugadores que busquen un caos en la cocina a todo volumen, en el que el tiempo lo es todo y se requiere una coordinación real Lo que me gustó La mecánica de lanzar objetos, los cambios en la distribución de la cocina, la clara división de roles, el modo cooperativo online y local, la respuesta inmediata ante los fallos y los paquetes de contenido descargable que mantienen el juego siempre fresco

¿Conoces esa sensación de cuando estás cocinando con alguien y todo sale mal, pero te partes de risa de todos modos? Eso es Overcooked! 2 en pocas palabras. Este juego os lanza a ti y a tus compañeros de equipo a las cocinas más ridículas que puedas imaginar —en camiones en movimiento, balsas flotantes e incluso portales— y espera que preparéis sushi, hamburguesas o pasta sin perder completamente la cabeza.

Es puro caos, pero de ese que es perfecto para estrechar lazos. La comunicación es clave, los errores son divertidísimos y la satisfacción de servir por fin ese plato de burritos es insuperable. Tanto si juegas con tu pareja, tu compañero de piso o un grupo de amigos, este juego garantiza gritos, trabajo en equipo y muchísima diversión. Uno de los mejores juegos cooperativos para jugadores que buscan acción trepidante sin tomarse las cosas demasiado en serio.

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10. The Dark Pictures Anthology: Man of Medan [Mejor juego de terror para el modo cooperativo narrativo]

Nuestra puntuación Enebameter 8.6/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de juego Aventura de terror cinematográfica, drama interactivo, modo cooperativo Plataformas PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch Año de lanzamiento 2019 Creadores Supermassive Games, Bandai Namco Entertainment Duración media del juego 4-6 horas para la historia principal, 8-12 horas para completarlo al 100 % Ideal para Dos jugadores (o un grupo pequeño) que busquen un juego de terror con ramificaciones y basado en las decisiones, con modo cooperativo online «Shared Story» y modo «Movie Night» para jugar por turnos Lo que me gustó Puntos de vista asimétricos en el modo cooperativo, escenas «Curator’s Cut», gran rejugabilidad gracias a las ramificaciones, QTE intuitivos e indicaciones claras, y sustos que realmente dan en el blanco

Si alguna vez has visto una película de terror y has pensado: «¡No entres ahí!», *Man of Medan* te permite por fin tomar esas decisiones. Este thriller cinematográfico sumerge a dos jugadores en un barco fantasma en medio del océano y, desde los primeros minutos, las cosas empiezan a torcerse terriblemente. ¿El giro inesperado? Cada elección que hagas puede cambiar la historia… y, posiblemente, provocar la muerte de tus personajes.

Lo mejor de todo es que ambos jugadores pueden controlar a personajes diferentes, tomar decisiones contradictorias y descubrir secretos que el otro desconoce. Eso hace que cada partida sea única (y un poco tensa). Es una aventura breve pero apasionante, perfecta para una sesión de fin de semana o una noche de miedo en casa. Si a ti y a tu compañero de juego os encanta el suspense, esta es una elección obvia.

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11. LEGO Voyagers [La mejor aventura corta cooperativa con ladrillos]

Nuestra puntuación Enebameter 8.4/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de juego Juego de plataformas y puzles cooperativo, de aventuras Plataformas PC, PS4, PS5, Xbox Series X/S, Switch Año de lanzamiento 2025 Creadores Light Brick Studio, Annapurna Interactive, The LEGO Group Duración media del juego 4-5 horas para la historia principal, 6-8 horas para completarlo al 100 % (logros/objetos coleccionables) Ideal para Equipos de dos jugadores que busquen un modo cooperativo acogedor e inteligente que se pueda completar en una o dos sesiones Lo que me gustó El «Friend Pass», el modo cooperativo local y online, una narrativa sin diálogos que cala hondo, los movimientos de «dar volteretas, saltar y encajar», los puzles sencillos y fáciles de resolver, la preciosa banda sonora y los mundos tipo diorama

LEGO Voyagers gira en torno a dos ladrillos que se embarcan en una misión para rescatar una nave espacial abandonada. Eso es todo. Sin monólogos de voz; solo momentos visuales, gags divertidos y un final que te emociona porque lo habéis construido juntos. Es, sin duda, uno de los mejores juegos de LEGO que hay, a pesar de su corta duración.

Un lanzamiento tan sólido establece un listón muy alto para el género este año. El desglose de los nominados al «Mejor juego multijugador» de los Game Awards 2025 destaca otros grandes candidatos que, junto a él, están ampliando los límites de la experiencia de juego compartida.

Cada capítulo enseña un nuevo ritmo: saltar por encima de huecos, engancharse a vagonetas y ascensores, girar estructuras y atraerse magnéticamente a tu compañero. Después tienes que ejecutarlo bajo una ligera presión. Admite el juego en local y en línea, y gracias al «Friend Pass» solo uno de vosotros necesita una copia para jugar la campaña completa.

En cada momento, se trata de tener roles claros y cambios de relevo bien coordinados. Uno de nosotros conducía un tranvía mientras el otro desmontaba barandillas sobre la marcha; más tarde, nos catapultamos entre plataformas en movimiento, volvimos a acoplarnos en pleno vuelo y nos reímos del desastre que habíamos montado.

Pro tip Asignad los roles de «constructor» y «vigilante» antes de los montajes complicados; cambiar de tarea a mitad del rompecabezas cuesta más tiempo de lo que pensáis.

Las instrucciones son claras, los puntos de control generosos y los mundos de ladrillos parecen sets reales que se pueden construir. Es corto —lo terminamos en una tarde y recogimos los objetos coleccionables al día siguiente—, pero el enfoque ayuda. Los únicos tropiezos fueron un par de fallos en la percepción de la profundidad y algún que otro error al girar construcciones de varias piezas, nada que rompiera el ritmo.

Mi veredicto: Un juego cooperativo acogedor y bien pulido que respeta a ambos jugadores y nunca alarga la duración de más. Si «It Takes Two» es tu escapada de fin de semana, «LEGO Voyagers» es la escapada perfecta para las noches entre semana: accesible, ingenioso y diseñado para auténticos compañeros de juego.

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Mi veredicto general sobre los mejores juegos similares a Split Fiction

El modo cooperativo solo funciona cuando ambos jugadores son importantes. Estas selecciones respetan ese principio: roles claros, acertijos ingeniosos y secuencias que impactan más porque las resolvéis juntos. Empieza por aquí y tendrás una idea clara de qué estilo se adapta mejor a tu dúo.

Para parejas o dúos muy compenetrados : «It Takes Two ». Ideas cooperativas sin fin, ambos jugadores activos, recompensas reales.

: ». Ideas cooperativas sin fin, ambos jugadores activos, recompensas reales. Para los aficionados a las historias de las noches de cine : * A Way Out *. Trucos en pantalla dividida, ritmo trepidante, decisiones que marcan la diferencia.

: A *. Trucos en pantalla dividida, ritmo trepidante, decisiones que marcan la diferencia. Para los puristas de los puzles : Portal 2 . Mecánicas claras, herramientas de comunicación perfectas, sin relleno.

: . Mecánicas claras, herramientas de comunicación perfectas, sin relleno. Para parejas que disfrutan de los juegos de plataformas tranquilos : Unravel Two . Movimiento sincronizado, desafíos tranquilos, gran fluidez.

: . Movimiento sincronizado, desafíos tranquilos, gran fluidez. Para el modo cooperativo en familia desde el sofá: Sackboy: Una gran aventura. Fases creativas, niveles exclusivos para el modo cooperativo, curva de dificultad accesible.

Elige tu estilo, busca a tu compañero y lánzate a la aventura. Después, ve probando el resto. Al final, habrás encontrado tu ritmo cooperativo, tendrás instalados un par de nuevos favoritos y una lista reducida lista para la próxima sesión de fin de semana.

Mantenerte al día sobre los lanzamientos más aclamados te ayuda a descubrir experiencias aún más increíbles que compartir. El desglose de las categorías y los nominados a los Game Awards 2025 destaca los mejores juegos del momento y te ofrece mucha inspiración para tu próxima sesión.

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