Los 20 mejores juegos independientes para Switch en 2025: mundos portátiles y únicos

Si buscas los mejores juegos independientes en Interruptor, prepárate para sumergirte en mundos creados a partir de la imaginación más pura.

The Nintendo Switch se ha convertido en un refugio para títulos creativos, que combinan mecánicas ingeniosas con historias conmovedoras que mantienen a los jugadores enganchados durante horas.

He elaborado una lista con juegos independientes que destacan por sus gráficos, su ingenioso diseño y sus mecánicas de juego que invitan a volver a jugar, y que se adaptan a la perfección a una consola portátil. Cada título de esta lista demuestra que Los pequeños estudios pueden crear juegos realmente geniales, llenos de alegría y personalidad.

Nuestra selección de los mejores juegos independientes para Switch

No es fácil elegir solo unos cuantos favoritos cuando hay tantos juegos geniales en la Nintendo Switch, pero estos tres destacan por su impacto, su rejugabilidad y lo divertidísimos que son. Reúnen todo lo que les encanta a los jugadores de los juegos independientes: pasión, creatividad y una jugabilidad que resulta muy personal:

Hollow Knight (2018) – Un inquietante juego de estilo Metroidvania que premia la exploración y la destreza. Sigue siendo uno de los juegos independientes más aclamados por su mundo atmosférico, su emotiva banda sonora y la gratificante precisión de cada combate contra un jefe. Hades (2020) – Una obra maestra del género roguelike que cautiva a los jugadores con su trepidante combate, su ingenioso guion y su llamativo estilo artístico. Cada partida es una experiencia nueva, y los personajes dinámicos hacen que cada intento de huida sea memorable. Celeste (2018) – Un juego que, a primera vista, parece sencillo, pero que esconde una gran profundidad emocional. Sus exigentes fases de plataformas ponen a prueba tu paciencia y precisión, al tiempo que narran una historia sobre la inseguridad y el triunfo que te llega al corazón de una forma sorprendentemente intensa.

Cada uno de estos títulos representa la esencia del panorama independiente: son creativos, estimulantes y están llenos de alma. Y hay muchos más por descubrir, Sigue desplazándote para descubrir aún más joyas que merecen un lugar en tu Interruptorbiblioteca.

Los 20 mejores juegos independientes para Switch: pequeños estudios, gran diversión

¿Listo para profundizar más? Esta selección reúne títulos para todos los géneros y todo tipo de jugadores. Cada uno de ellos cuenta con su propio mundo, sus secretos y detalles destacados que hacen que merezca la pena dedicarle tiempo.

¿Cuántos de estos mejores juegos independientes hay en Interruptor ¿Has jugado?

1. Hollow Knight [La mejor aventura indie de estilo Metroidvania para Switch]

Nuestra puntuación 9.8

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Tipo de juego Juego de acción y aventuras al estilo Metroidvania Plataformas Nintendo Switch, PC, PS4, Xbox One Año de estreno 2018 Creador/es Team Cherry (desarrollador y editor) Duración media de la partida 30-60 horas Ideal para Aficionados a las aventuras con gran componente de exploración y a los combates contra jefes finales Lo que me gustó Una historia muy elaborada, un estilo artístico impresionante y combates desafiantes

Hollow Knight te sumerge en Hallownest, un mundo inmenso y en ruinas lleno de misterio, peligro y emoción. Este juego independiente es perfecto combina una exploración divertida con tensas batallas contra jefes y un movimiento fluido y ágil.

Los jugadores exploran mazmorras, descubren secretos olvidados, luchan contra extraños bichos y recogen herramientas que amplían su capacidad para recorrer nuevos caminos. Si te gustan la precisión y la exploración, este juego se sitúa sin duda entre los mejores juegos de plataformas de Nintendo Switch.

La banda sonora y los gráficos dibujados a mano crean una atmósfera inquietante a la par que tranquila, lo que hace que cada estancia y cada encuentro cobren vida. A pesar de ser una aventura en 2D, su profundidad emocional y su narrativa rivalizan con algunos de los mejores juegos de rol que existen.

Por qué lo elegimos Su dificultad, su ambiente y su estilo artístico lo convierten en uno de los los juegos independientes favoritos de todos los tiempos, y el Nintendo Switch Esta versión ofrece la misma profundidad en un formato portátil.

Siempre hay algo nuevo por descubrir, desde jefes ocultos hasta misiones secundarias complejas que ponen a prueba tus reflejos y tu paciencia. Muchos aficionados admiten haberse quedado atascados durante horas, pero haber disfrutado cada segundo. Es un juego que te mantiene pensando, explorando y dominando poco a poco su mundo, golpe a golpe.

Mi veredicto: Hollow Knight es una obra maestra inquietante y magistral que convierte cada derrota en un paso adelante. Imprescindible para cualquiera que disfrute de una construcción de mundos detallada y de una jugabilidad exigente pero justa.

¿Qué opinan los jugadores?

TeeOhEx

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Acabo de terminar Hollow Knight por primera vez y, sin duda, es uno de mis juegos favoritos de todos los tiempos. La música, el mundo, esa sensación de aislamiento… todo es perfecto.

Pescado podrido

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Acabo de terminar el juego por primera vez. Las últimas horas han sido increíbles. Este juego es una obra maestra que recordaré durante mucho tiempo.

2. Hades [El mejor juego indie de acción roguelike para Switch]

Nuestra puntuación 10

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Tipo de juego Acción roguelike Plataformas Nintendo Switch, PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Steam Deck Año de estreno 2020 Creador/es Supergiant Games (desarrollador y editor) Duración media de la partida 50–100 horas Ideal para Jugadores a los que les encantan los retos y los combates trepidantes Lo que me gustó Un guion elegante, una jugabilidad fluida y un gran valor de rejugabilidad

Hades te sumerge de lleno en el el inframundo, donde cada carrera es una lucha por vencer a la propia muerte. El Nintendo Switch Esta versión conserva la misma jugabilidad trepidante de la versión para PC y Steam, y funciona a la perfección en modo portátil.

Vas aÁbrete paso a través de mazmorras repletas de enemigos salvajes, desarrolla nuevas habilidades entre combate y combate, y descubre fragmentos de la historia que se van desarrollando sin importar cuántas veces te caigas. Es un ejemplo destacado entre los mejores roguelikes de Interruptor, lo que demuestra lo profundo y adictivo que puede llegar a ser este género.

Su estética combina ilustraciones dibujadas a mano con una gran sensación de movimiento, y cada golpe y cada carrera resultan increíblemente divertidos.

Por qué lo elegimos Hades ha redefinido el género roguelike al combinar un combate trepidante, una narrativa ingeniosa y un diseño fluido que nunca resulta repetitivo. Es la prueba perfecta de que los juegos independientes pueden rivalizar con cualquier título AAA en cuanto a pulido y profundidad.

Cada arma tiene un ritmo propio, y cada frase del diálogo aporta personalidad a un elenco de personajes que realmente recordarás. Se percibe una auténtica sensación de progreso incluso cuando fracasas, un ingenioso bucle que hace que los jugadores vuelvan una y otra vez.

Mi veredicto: Hades es pura adrenalina para consolas portátiles: elegante, con una gran respuesta y al que se puede volver a jugar una y otra vez. Sin duda, es uno de los grandes juegos que definen el Nintendo Switch era.

¿Qué opinan los jugadores?

notedgarfigaro

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En general va bien, aunque se nota cierta ralentización cuando hay muchos enemigos y proyectiles en pantalla. A mí no me molesta en absoluto (más de 75 horas jugadas).

¡Jimmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!

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No es tan bueno como lo sería en PC, eso está claro, pero me lo he jugado entero en Switch y no tengo ninguna queja: ¡sigue siendo una pasada jugarlo!

3. Celeste [El mejor juego indie de plataformas con más emoción para Switch]

Nuestra puntuación 9.6

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Tipo de juego Juego de plataformas de precisión Plataformas Nintendo Switch, PC, PS4, Xbox One Año de estreno 2018 Creador/es Maddy Makes Games (desarrollador y editor) Duración media de la partida De 8 a 15 h Ideal para Jugadores a los que les encantan los retos y las historias conmovedoras Lo que me gustó Un manejo preciso, personajes entrañables y una historia conmovedora

EscaladaMontaña Celeste es como salir de tu propia mente. El juego pone a prueba tanto tus reflejos como tus emociones, combinando una acción de plataformas precisa con una historia profundamente humana sobre la ansiedad, la resiliencia y la autoaceptación.

Cada salto y cada acertijo requieren sincronización y paciencia, y cuando por fin consigues encadenar esa secuencia perfecta, es pura diversión.

Por qué lo elegimos Combina la narrativa y la jugabilidad en una experiencia cohesionada. No solo pone a prueba tu habilidad, sino que te ayuda a asimilar los altibajos de la vida, transformando las dificultades en progreso con detalles impresionantes y una banda sonora memorable.

El pixel art irradia calidez, y los personajes parecen cobrar vida incluso sin largos diálogos. Es difícil no quedarse enganchado repitiendo los niveles solo para perfeccionar ese salto concreto.

Mi veredicto: Celeste es una mezcla poco común de inteligencia y emoción. Si alguna vez te has sentido atrapado en tus propios pensamientos, este juego te llegará al corazón y puede que se convierta en tu juego indie favorito.

¿Qué opinan los jugadores?

espora

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Por fin he terminado «Celeste». Al final me eché a llorar. El mensaje, la música, los personajes… todo me ha impactado más de lo que esperaba.

Caleb0x

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Acabo de terminar el juego por primera vez. Nunca había jugado a algo tan difícil y, a la vez, tan gratificante. La banda sonora y la historia encajan a la perfección.

4. Dead Cells [El mejor juego indie roguelite de ritmo trepidante para Switch]

Nuestra puntuación 9.5

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Tipo de juego Juego de plataformas y acción de estilo roguelite Plataformas Nintendo Switch, PC, PS4, Xbox One, dispositivos móviles Año de estreno 2018 Creador/es Motion Twin (desarrollador y editor) Duración media de la partida 20-50 horas Ideal para Los amantes de la acción que disfrutan con los combates trepidantes y la rejugabilidad Lo que me gustó Combates fluidos, controles precisos y una gran variedad de armas

Dead Cells es la definición misma del caos divertido, un juego indie brutal pero gratificante en el que cada partida resulta novedosa. Eres un un guerrero anónimo que se abre paso por mazmorras malditas, recoge botines, desbloquea planos y muere (mucho). Pero esa es la cuestión. Cada muerte te enseña algo nuevo.

Por qué lo elegimos ¿Qué es lo que hace queDead Cells lo que más llama la atención es cómo Motion Twin sigue desarrollándolo años después. Entre actualizaciones gratuitas, DLC ingeniosos y eventos de temporada, el juego sigue evolucionando sin perder su esencia. Es la prueba de que los comentarios de la comunidad y los servicios creativos pueden hacer que un gran juego sea aún mejor.

El combate tiene un ritmo hipnótico. Tocas la pantalla, esquivas y atacas casi por instinto. Incluso después de docenas de partidas, seguirás descubriendo nuevas rutas y armas. Es el tipo de juego que premia la perseverancia y resulta muy gratificante tanto si tienes horas libres como si solo dispones de tiempo para una partida rápida.

Mi veredicto: Dead Cells es pura diversión trepidante que nunca pasa de moda. Si te encantan los juegos que te retan a seguir jugando, a experimentar y a mejorar un poco cada vez, este es una elección segura para tu Interruptorbiblioteca.

¿Qué opinan los jugadores?

Nerd0verlord

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Este juego es una obra maestra. El combate es increíble, el diseño artístico es precioso y cada partida se siente como un nuevo reto.

Lo mejor

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Dead Cells es uno de mis juegos favoritos de todos los tiempos. La mecánica de juego es tremendamente satisfactoria. Incluso después de haberle dedicado decenas de horas, sigo descubriendo nuevas formas de superarlo.

5. Overcooked! [El mejor juego indie cooperativo para fiestas en Switch]

Nuestra puntuación 9.4

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Tipo de juego Simulación de cocina cooperativa Plataformas Nintendo Switch, PC, PS4, Xbox One Año de estreno 2016 Creador/es Ghost Town Games (desarrollador), Team17 (editor) Duración media de la partida 6–12 h Ideal para Amigos y familiares a los que les encanta la diversión caótica del modo cooperativo Lo que me gustó Un trabajo en equipo desternillante, un ritmo frenético y la energía del modo cooperativo local

Imagina que estás en un cocinadonde el suelo se parte en dos, la cocina se incendia y alguien acaba de tirar cebollas a la basura en lugar de a la olla. Eso es ¡Demasiado cocido!: una diversión ridícula y caótica que se nutre del trabajo en equipo y la sincronización. Es uno de los el mejor modo cooperativo local Interruptorjuegos para noches llenas de risas en las que la mitad de la diversión consiste en gritarles a tus amigos.

Por qué lo elegimos Es una auténtica obra maestra del diseño cooperativo y una de las mejores opciones entre las Los mejores juegos para dos jugadores de Switch. El juego utiliza mecánicas sencillas, pero pone a prueba la comunicación y la coordinación como pocos. Cada cocina es un nuevo rompecabezas, una prueba de paciencia, trabajo en equipo y capacidad para tomar decisiones rápidas, todo ello envuelto en un tono desenfadado que hace que el caos resulte acogedor.

Captura la magia de jugar juntos. Gritar órdenes, improvisar cuando todo sale mal y darte cuenta de que, de alguna manera, sigues pasándotelo en grande. Puede que el guion sea escaso, pero la jugabilidad lo dice todo.

Mi veredicto:Sinceramente,¡Demasiado cocido! Es el caos en el mejor sentido de la palabra, pura diversión de principio a fin. Es ese juego indie favorito al que recurres en una noche con amigos, aperitivos y risas.

¿Qué opinan los jugadores?

astuto

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Acabamos de empezar a jugar a Overcooked con mi mujer y no hemos parado de reírnos. Es un caos total, pero lo estamos pasando genial juntos.

James_R

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«Overcooked» es la prueba definitiva para la amistad. Crees que estáis en sintonía hasta que la cocina empieza a agitarse, y entonces cada chef va por su cuenta.

6. Stardew Valley [El mejor juego indie de simulación de granja y vida para Switch]

Nuestra puntuación 9.2

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Tipo de juego Simulación de la vida y la agricultura Plataformas Nintendo Switch, PC, PS4, Xbox One, iOS, Android Año de estreno 2016 Creador/es ConcernedApe (desarrollador y editor) Duración media de la partida Entre ochenta y doscientas horas Ideal para Jugadores a los que les gustan los juegos acogedores, de ritmo pausado y con profundidad emocional Lo que me gustó Esa mezcla de vida en el campo, amigos y relatos que parece no pasar nunca de moda

Empezando un nuevo día en Stardew Valley Es como darle al botón de reinicio en la vida. Te despiertas, vas haciendo tus tareas matutinas, siembras, echas un vistazo a tus animales y, quizá, te pasas por el pueblo para charlar con tus amigos.

Lo que empieza comoLa simple labor agrícola se convierte en algo mucho más profundo, un ritmo que te conecta con el mundo, con sus personajes y con tu propio ritmo. Es la definición misma de «juego relajante» y, sin duda, uno de los cómodoInterruptorjuegosque se haya hecho jamás.

Por qué lo elegimos Captura esa magia tranquila de la vida en un pueblo pequeño, donde cada persona cuenta y cada estación trae consigo algo nuevo por descubrir. Entre cuidar los cultivos, explorar minas y charlar con los vecinos, se crea un equilibrio entre la calma y la curiosidad que es poco habitual en los juegos actuales.

Cuanto más juegas, más te das cuenta de lo personal que resulta. No se trata tanto de ganar como de disfrutar de las pequeñas cosas: esa buena cosecha, esa tranquila noche de pesca junto al río o la visita sorpresa de un amigo.

Además, su estilo pixel art, su encantadora banda sonora y actualizaciones constantes Los juegos de ConcernedApe demuestran el esmero que se ha puesto en cada detalle (sin necesidad de DLC llamativos para mantener a los jugadores enganchados).

Mi veredicto: Stardew Valley es la comodidad en forma de juego. Es tranquilo, conmovedor y se puede jugar una y otra vez sin cansarse. Si estás buscando algo para relajarte, este es el juego ideal para antes de acostarte.

¿Qué opinan los jugadores?

Tarjeta Samaritan

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Acabo de darme cuenta de lo mucho que me gusta este juego. Es relajante, encantador, y sigo descubriendo cosas nuevas incluso después de haberle dedicado cientos de horas.

Llámame Tomate

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Este juego es mágico. Es como una terapia después de un día largo. La música, la gente, el ambiente tranquilo… Es justo lo que necesito.

7. Wreckfest [El mejor juego indie de carreras de destrucción para Switch]

Nuestra puntuación 9

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Tipo de juego Carreras de destrucción / Simulación Plataformas Nintendo Switch, PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Año de estreno 2018 Creador/es Bugbear Entertainment (desarrollador y editor) Duración media de la partida 20-50 horas Ideal para Los amantes de las carreras que buscan el caos más trepidante Lo que me gustó Cada choque es único; casi se puede oír cómo se deforma el metal

Wreckfest es pura destrucción sin filtros. Te sumerge en carreras salvajes en las que la precisión pasa a un segundo plano frente a la mera supervivencia (cada curva podría acabar con tu coche literalmente boca abajo o sin la mitad del parachoques).

Cada carrera resulta impredecible, con una física de daños muy realista y restos volando por todas partes. En el pelotón, un solo movimiento en falso puede dejarte bloqueado por los restos que se amontonan en cada curva.

Por qué lo elegimos Capta a la perfección esa mezcla de realismo y caos. La forma en que los coches se deforman y reaccionan ante los golpes resulta realista a la vez que emocionante, creando Wreckfest aparte de los pilotos pulidos que van demasiado a lo seguro.

Esa tensión constante (el equilibrio entre la agresividad y el control) es lo que lo hace emocionante. Puede que empieces con cautela, pero para la última vuelta ya estarás arrollando a tus rivales solo para ver quién queda en pie.

Mi veredicto:Wreckfest Es caótica, ruidosa y ridículamente satisfactoria. Es la elección perfecta para Switch para cualquiera que quiera desinhibirse y convertir las carreras en un caos controlado.

¿Qué opinan los jugadores?

Yung_Ruckus

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Este juego es muy divertido. La física es genial, los choques son increíbles y cada vez que juegas es un auténtico caos.

RealSteer

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Los choques de este juego siguen pareciéndome una locura. Es alucinante ver cómo tu coche da vueltas de campana por la pista a cámara lenta mientras todos los demás se estrellan contra él.

8. Shovel Knight [El mejor juego indie de acción de inspiración retro para Switch]

Nuestra puntuación 8.8

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Tipo de juego Juego de plataformas y acción en 2D Plataformas Nintendo Switch, PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, macOS, Linux Año de estreno 2014 Creador/es Yacht Club Games (desarrollador y editor) Duración media de la partida 10:00-15:00 Ideal para Los amantes de lo retro que echan de menos ese desafío de los 8 bits Lo que me gustó Manejo fluido y ese rebote de la pala tan satisfactorio que nunca pasa de moda

Shovel Knight parece un tesoro perdido de 8 bits que por fin ha salido a la luz. Tú Salta, corta y ábrete paso a través de coloridos niveles repletos de trampas, salas secretas y acertijos al estilo clásico que ponen a prueba tanto la coordinación temporal como los reflejos.

Cada nivel parece hecho a mano, repleto de detalles que convierten a este título en uno de los los mejores juegos de plataformas en Nintendo Switch.

Cuando no estás blandiendo la pala en el aire o recogiendo tesoros, probablemente estés charlando con los peculiares personajes no jugables del pueblo o viendo cómo se acumula tu botín. Es nostálgico, pero nunca pasa de moda, y mantiene ese equilibrio perfecto entre el diseño clásico y el acabado moderno.

Por qué lo elegimos Es uno de esos pocos títulos independientes que parecen atemporales. Los controles son fluidos, el combate es preciso y cada enfrentamiento contra un jefe se vive como un pequeño duelo por el trono, en el que te enfrentas al rey del momento.

Cada campaña aporta un toque de personalidad nuevo, ampliando el universo sin que resulte recargado por contenidos descargables innecesarios. Es impresionante la profundidad que Yacht Club Games ha logrado plasmar en algo que parece tan sencillo.

Mi veredicto: Shovel Knight Es pura magia retro: conciso, ágil y con un valor de rejugabilidad infinito. Tanto si creciste con los clásicos de la NES (Nintendo Entertainment System) como si simplemente te apetece probar algo que transmita auténtica autenticidad, este juego merece una oportunidad.

¿Qué opinan los jugadores?

Somos fantasmas

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Este juego es increíble. Controles precisos, jefes finales divertidos, un ritmo genial… Es una auténtica carta de amor a la era de los 8 bits.

GlassVeil

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Acabo de terminar Shovel Knight por primera vez. La batalla final fue increíble, y el final me emocionó mucho más de lo que esperaba.

9. Bloodstained: La maldición de la luna [El mejor juego indie al estilo del Castlevania clásico para Switch]

Nuestra puntuación 8.6

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Tipo de juego Juego de plataformas y acción / Aventura gótica Plataformas Nintendo Switch, PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, 3DS Año de estreno 2018 Creador/es Inti Creates (desarrollador), ArtPlay (editor) Duración media de la partida de seis a ocho horas Ideal para Los aficionados al Castlevania clásico a los que les gusta el combate preciso en 2D Lo que me gustó Cambio rápido de personajes, jefes finales que dan mucha satisfacción y un diseño de niveles muy cuidado

Bloodstained: La maldición de la luna recupera el espíritu de Castlevania con una precisión milimétrica. Tú Explora castillos encantados, cambia de héroe en plena batalla y despeja cada sala llena de monstruos, trampas y tesoros ocultos. Es breve, conciso y está perfectamente concebido para saciar rápidamente el gusto por lo gótico.

Por qué lo elegimos Recrea esa magia de la vieja escuela sin parecer anticuado. Cada héroe cuenta con habilidades únicas que te mantendrán pensando en la estrategia en plena partida: un momento estarás trepando por las paredes, al siguiente azotando a los demonios, o calculando el momento perfecto para lanzar un hechizo justo antes del ataque de un jefe. Lo fundamental es dominar el ritmo y el desarrollo de cada nivel.

Esa variedad hace que merezca la pena volver a jugar cada nivel, sobre todo cuando te das cuenta de cómo tus decisiones influyen en el desarrollo de la historia. Es como volver al pasado, pero con unos controles más fluidos y un diseño moderno que hace que cada combate resulte satisfactorio.

Mi veredicto: Un elegante regreso al pasado con un toque atrevido. Bloodstained: La maldición de la luna Es perfecto si buscas una pequeña secuela de la era de los 8 bits: desafiante, con mucho ambiente y repleto de melodías nostálgicas que se te quedan grabadas en la cabeza mucho después de dejar de jugar.

¿Qué opinan los jugadores?

TeekTheDragon

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«Curse of the Moon» es un juego fantástico. Recrea a la perfección el ambiente de los «Castlevania» de NES, y la posibilidad de cambiar de personaje lo mantiene interesante.

WispKnight

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Acabo de terminar «Curse of the Moon». Es breve, pero está muy bien pulido, y los múltiples finales hacen que merezca la pena volver a jugarlo. Una auténtica carta de amor al «Castlevania» de la vieja escuela.

10. A Short Hike [El mejor juego indie de exploración y relajación para Switch]

Nuestra puntuación 8.5

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Tipo de juego Exploración / Aventura Plataformas Nintendo Switch, PC, PS4, PS5, macOS, Linux Año de estreno 2019 Creador/es adamgryu (desarrollador y editor) Duración media de la partida 2–4 h Ideal para Jugadores a los que les gustan las aventuras tranquilas y la exploración relajada Lo que me gustó La libertad de escalar, deslizarse y hacer las cosas a tu propio ritmo

Una pequeña excursión es uno de esos juegos que te hacen tomártelo con calma. Es un una pequeña aventura en un mundo abierto en la que subes una montaña, charlar con viajeros peculiares y pasar el rato escuchando el viento y las olas. Cada sendero esconde pequeñas sorpresas, y explorar resulta fácil y gratificante. Puedes competir con los pájaros, encontrar tesoros ocultos o simplemente sentarte y disfrutar del paisaje.

Por qué lo elegimos Transmite esa sensación de alejarse un rato del bullicio. Los diálogos son cálidos, el mundo parece cobrar vida y, por el camino, conocerás a varios personajes memorables, cada uno con su propia historia y su encanto particular.

Los gráficos de baja poligonalidad y los colores suaves le dan un tono relajante, y aunque es breve, te deja con una sonrisa en los labios mucho después de que aparezcan los créditos, como al despertar de una siesta tranquila que ni siquiera sabías que necesitabas.

Mi veredicto: Una pequeña excursión es la opción perfecta para cuando estás ocupado, estresado o simplemente necesitas desconectar. Es ligero, saludable y resulta imposible no disfrutarlo en Nintendo Switch.

¿Qué opinan los jugadores?

DrFatbat

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«A Short Hike» es uno de los juegos más relajantes a los que he jugado nunca. Es breve, encantador, y cada minuto es como un soplo de aire fresco.

SolarPasta

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Este juego es tan agradable y tranquilo. Me encanta simplemente deslizarme por ahí, contemplar el agua y charlar con los simpáticos personajes.

11. Timespinner [El mejor juego indie de Metroidvania con gráficos pixelados para Switch]

Nuestra puntuación 8.4

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Tipo de juego Metroidvania / Acción y aventura Plataformas Nintendo Switch, PC, PS4, PS Vita, Xbox One Año de estreno 2018 Creador/es Lunar Ray Games (desarrollador y editor) Duración media de la partida 10:00-15:00 Ideal para Jugadores a los que les encanta la exploración nostálgica con un toque original Lo que me gustó Una historia muy rica, un combate fluido basado en el tiempo y unos gráficos pixelados muy detallados

Timespinner parece un clásico perdido del pasado, Un juego Metroidvania de creación artesanal en el que viajas entre líneas temporales para proteger tu mundo del dominio de un imperio. Explorarás mazmorras laberínticas, descubrirás secretos familiares y utilizarás la manipulación del tiempo tanto como arma como herramienta para resolver acertijos.

Por qué lo elegimos Toma lo mejor de los Castlevania clásicos y le añade un nuevo elemento de control del tiempo, lo que hace que cada combate y cada sala se vivan con un toque estratégico. Su emotiva historia y su refinado diseño pixelado demuestran que los juegos independientes pueden rivalizar con cualquier supuesto rey del género.

Cada zona que visites esconde detalles llenos de historia y caminos secretos que merece la pena volver a recorrer. Se trata de ver cómo las acciones tienen repercusiones a lo largo de la historia, lo que lo convierte en uno de los mejores juegos de Metroidvania en Interruptor.

Mi veredicto: Timespinner Es perfecto para cualquiera a quien le guste explorar, experimentar y perder la noción del tiempo en una aventura llena de giros y sorpresas. Es un juego imprescindible para los aficionados a la acción reflexiva con corazón.

¿Qué opinan los jugadores?

Cable de arranque

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Acabo de terminar «Timespinner»: el ritmo y la historia son fantásticos. La mecánica temporal le da profundidad sin parecer un simple truco.

FreeSpaceFox

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«Timespinner» es una auténtica joya para Switch. Da la sensación de ser un clásico perdido de la SNES, pero con controles más fluidos y una gran carga emocional.

12. Spelunky [El mejor juego indie de plataformas procedural para Switch]

Nuestra puntuación 8.2

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Tipo de juego Juego de plataformas / Roguelike Plataformas Nintendo Switch, PC, PS4, PS Vita, Xbox One Año de estreno 2008 (reedición en HD: 2012) Creador/es Mossmouth (desarrollador y editor) Duración media de la partida Infinito (ejecuciones procedimentales) Ideal para Jugadores a los que les gustan las partidas difíciles e impredecibles Lo que me gustó La emoción de dominar el azar y la sensación de un progreso real

Spelunky te sumerge en cuevas en constante cambio repletas de trampas, tesoros y sorpresas. Tendrás que cavar, esquivar a los enemigos e improvisar cuando los planes se vayan al traste (porque siempre acaba pasando). Un paso en falso y volverás al principio, pero eso es parte de la diversión.

Por qué lo elegimos Es el modelo a seguir para los roguelikes modernos: mecánicas sencillas, una rejugabilidad infinita y esa necesidad constante de volver a intentarlo tras cada fracaso. La mezcla de tensión y curiosidad te mantiene pegado a la pantalla mucho más allá del momento en que juraste que te irías a dormir, lo que demuestra lo fácil que resulta engancharse.

Cada partida cuenta una historia: un salto fallido, un lanzamiento afortunado de una bomba, una sala del tesoro descubierta segundos antes del desastre. Es caótico, divertido y infinitamente gratificante, lo que demuestra que son precisamente las dificultades las que hacen que cada partida merezca la pena.

Mi veredicto: Spelunky es pura aventura condensada en una de las mejores juegos roguelike en Interruptor. Es un juego difícil, ingenioso y al que se puede volver a jugar una y otra vez; un juego que pondrá a prueba tu paciencia y te hará reír a partes iguales.

¿Qué opinan los jugadores?

BatAttack

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Después de años intentándolo, por fin he vencido al Infierno. Este juego premia la paciencia, la planificación y un poco de suerte. Sigue siendo una de mis experiencias favoritas.

Froggster

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Spelunky es el juego perfecto para cuando solo quieres relajarte, pero sin perder la concentración. Cada error es culpa tuya, y por eso es genial.

13. Spiritfarer [El mejor juego indie de gestión y despedidas para Switch]

Nuestra puntuación 8

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Tipo de juego Gestión / Aventura Plataformas Nintendo Switch, PC, PS4, Xbox One, iOS, Android Año de estreno 2020 Creador/es Thunder Lotus Games (desarrollador y editor) Duración media de la partida 25-40 horas Ideal para Jugadores que buscan una narrativa emotiva y de ritmo pausado Lo que me gustó Un ritmo tranquilo, una narrativa sincera y unas cálidas ilustraciones dibujadas a mano

Spiritfarer se trata de decir adiós con amabilidad. Juegas en el papel de Stella, transportar a los espíritus al más allá mientras manejas tu barco, preparas comidas, fabricas mejoras y consuelas a tus pasajeros antes de su último viaje. A pesar de los temas que aborda, resulta reconfortante, llena de color, calidez y momentos de tranquilidad que invitan a la reflexión.

Por qué lo elegimos Convierte temas complejos en algo profundamente humano. Dirigir tu barco y ayudar a otros a seguir adelante combina servicios sencillos con una narración emotiva, lo que la convierte en una de las experiencias más conmovedoras de Switch.

Cada nuevo espíritu te enseña algo sobre el amor, el descanso y la aceptación. Se trata de aprender a proteger lo que importa y a dejarlo ir cuando llega el momento, encontrando consuelo en los momentos de tranquilidad antes de dormir.

Mi veredicto: Spiritfarer Es un viaje precioso y emotivo que te hace pensar y sentir a partes iguales. Es perfecto para los jugadores que buscan un ritmo más pausado e historias que realmente les marquen.

¿Qué opinan los jugadores?

Cielo violeta 88

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Spiritfarer es increíble. Es uno de esos juegos que te hacen llorar y sonreír al mismo tiempo. Los personajes y el guion son de primera categoría.

Hola, soy Nova

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Anoche terminé Spiritfarer. No estaba preparada para despedirme de algunos de ellos. Sin duda, una de las experiencias más conmovedoras que he vivido jugando.

14. Undertale [El mejor juego indie de rol con una narrativa peculiar para Switch]

Nuestra puntuación 7.8

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Tipo de juego RPG / Aventura Plataformas Nintendo Switch, PC, PS4, PS Vita, Xbox One Año de estreno 2015 Creador/es Toby Fox (desarrollador y editor) Duración media de la partida 6–10 h Ideal para Jugadores a los que les guste el humor, las decisiones morales y las historias originales Lo que me gustó Diálogos divertidos, opciones con múltiples niveles y un diseño subversivo

Undertale da un giro radical a todas las reglas de los juegos de rol que conoces. En lugar de luchar contra los monstruos, puedes hablar con ellos, perdonarlos o ignorarlos por completo. Cuanto más interactúes, más reaccionará el mundo., recordando lo que has hecho, a quién has ayudado y a quién has hecho daño. Cada recorrido resulta personal, divertido y, curiosamente, emotivo.

Por qué lo elegimos Es una combinación perfecta de humor y emoción, que muestra cómo las pequeñas decisiones pueden cambiar por completo el rumbo de una aventura. No hay una única forma «correcta» de jugar, y esa libertad hace que la gente siga buscando nuevos secretos incluso años después.

Incluso después de terminarlo, te encantará ver cómo otros lo disfrutan por primera vez e intercambiar opiniones sobre las rutas y los finales favoritos. Es el tipo de historia que da pie a todo tipo de opiniones, lo que hace que el debate forme parte de la diversión.

Mi veredicto: Undertale Es peculiar, ingenioso e inolvidable. Convierte unas mecánicas sencillas en algo significativo y demuestra que las emociones pueden llegar más hondo de lo que jamás podrían hacerlo los gráficos.

¿Qué opinan los jugadores?

throwawaytobyfan

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Acabo de terminar Undertale por primera vez. Estoy impresionado. No esperaba sentirme tan unido a estos personajes ni que me importaran tanto mis decisiones.

CloudGen

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Undertale es una obra maestra. Cada pequeña decisión cambia la forma en que reacciona el mundo. Es raro encontrar un juego que recuerde lo que has hecho y le dé importancia.

15. Entra en el Gungeon [El mejor juego indie de tipo «bullet hell» y «roguelike» para Switch]

Nuestra puntuación 7.6

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Tipo de juego Roguelike / Bullet Hell Plataformas Nintendo Switch, PC, PS4, Xbox One Año de estreno 2016 Creador/es Dodge Roll (desarrollador), Devolver Digital (editor) Duración media de la partida 30-100 horas Ideal para Jugadores que buscan acción trepidante y botines sin fin Lo que me gustó Recargas rápidas, salas impredecibles y un caos absoluto que, de alguna manera, resulta justo

Entra en el Gungeon te sumerge en una mazmorra donde cada bala es a la vez tu arma y tu peor pesadilla. Tú busca mejores armas, esquiva una cantidad absurda de proyectiles y ríete de toda esta locura de lo que ocurre en pantalla. Es una perfección caótica y una de las los mejores juegos de «bullet hell» que puedes llevarte contigo.

Por qué lo elegimos Es uno de esos títulos independientes que mantienen vivos los servicios de salas recreativas gracias a su gran rejugabilidad. La creatividad en el diseño de las armas es alucinante (desde pistolas de agua hasta láseres arcoíris), y eso es lo que lo hace destacar entre la multitud de roguelikes.

Cada partida resulta diferente gracias a los cientos de armas y las salas generadas aleatoriamente. El equilibrio entre la habilidad y la suerte te mantiene enganchado, e incluso cuando aparecen los errores, casi forman parte del encanto.

Mi veredicto: «Entra en el Gungeon» es frenético, divertidísimo y ofrece una satisfacción sin límites. Si te encantan los retos que ponen a prueba tus reflejos y el botín que nunca pasa de moda, este juego vale cada una de tus esquivas.

¿Qué opinan los jugadores?

SyntexError

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Este juego es genial. Cada partida es diferente, y las armas son divertidísimas. He perdido la cuenta de cuántas horas he pasado intentando conseguir la configuración perfecta.

Hola, soy ese tipo

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Acabo de superar The Gungeon por primera vez y no me puedo creer lo intenso que se ha vuelto. Una mezcla increíble de desafío y diversión.

16. ¿Está ocupado este asiento? [El mejor juego indie de novela visual con una narrativa destacada para Switch]

Nuestra puntuación 7.5

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Tipo de juego Novela visual narrativa Plataformas Nintendo Switch, PC Año de estreno 2024 Creador/es Mediatonic (desarrollador y editor) Duración media de la partida de cuatro a seis horas Ideal para Jugadores a los que les gustan las conversaciones profundas y las historias emotivas Lo que me gustó Diálogos naturales, imágenes sutiles y decisiones que realmente importan

¿Está ocupado este asiento? es una experiencia pausada y sincera que se va construyendo que gira por completo en torno a hablar. Te encuentras con un desconocido durante un largo viaje en tren, y oye, sin combates, sin acertijos, solo opciones de diálogo que revelan quién eres y por lo que has pasado.

Por qué lo elegimos Es una de esas pocas novelas visuales que valora el silencio tanto como las palabras. La narrativa cobra vida, y los comentarios que eliges se entrelazan con naturalidad en cada escena. Es la prueba de que un diseño sencillo puede transmitir profundidad emocional sin complicar en exceso la fórmula.

Las imágenes minimalistas y la paleta de colores cálidos te permiten centrarte en lo que se dice. Cada conversación resulta auténtica, desde las pausas incómodas hasta esas frases que te tocan muy de cerca.

Mi veredicto: Si te apetece algo tranquilo e introspectivo, este libro es para ti. Es una lectura acogedora para la noche que convierte una conversación informal en algo inolvidable.

¿Qué opinan los jugadores?

Plata Pure Mist

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¡He probado la demo en Steam Deck y me ha encantado! Es como la evolución de los acertijos lógicos del tipo «si Randy quiere sentarse a la izquierda de Sierra, pero Sierra y Jeff no pueden sentarse juntos, ¿dónde pueden sentarse todos?».

Esternaefil

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De alguna manera, para mí fue lo más destacado de la presentación de Indie World.

17. Balatro [El mejor juego indie de cartas y construcción de mazos para Switch]

Nuestra puntuación 7.4

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Tipo de juego Card Battler / Roguelike Plataformas Nintendo Switch, PC, PS5, Xbox Series X/S Año de estreno 2024 Creador/es LocalThunk (desarrollador y editor) Duración media de la partida 20-60 horas Ideal para Jugadores a los que les encanta la estrategia y la creación creativa de mazos Lo que me gustó Un ritmo fluido, gráficos impactantes y un sinfín de formas de crear combos

Obstáculo convierte el póquer clásico en un caos controlado. Cada partida remezcla las reglas, acumulando efectos impredecibles hasta que cada mano se convierte en una pequeña explosión. Tú jugar a las cartas, desbloquear comodines con poderes extraños y perseguir multiplicadores de puntuación que llegan a ser absurdos, pero en el buen sentido. Se integra fácilmente en el los mejores juegos de construcción de mazos en Interruptor gracias a su creatividad y a su rejugabilidad.

Por qué lo elegimos Balatro mantiene el interés por los juegos de construcción de mazos combinando lo conocido con la innovación más pura. Su presentación minimalista esconde una mecánica profunda que te invita a jugar «solo una partida más».

No es solo cuestión de suerte, sino de un ritmo de estrategia y adaptación, de encontrar la combinación adecuada antes de que la siguiente mano rompa tu racha. Ninguna racha es igual a otra, y esa imprevisibilidad hace que el reto resulte adictivo.

Mi veredicto: Obstáculo Es inteligente, elegante y se puede jugar una y otra vez sin cansarse. Si te gusta que la estrategia sea impredecible y que las victorias se ganen asumiendo riesgos, este juego no te lo puedes perder.

¿Qué opinan los jugadores?

JakeJuegaALasCartas

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Este es uno de los mejores juegos de cartas que se han creado jamás. No puedo dejar de pensar en nuevas combinaciones, incluso cuando no estoy jugando. Es genial.

Límite de mano

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Estoy totalmente enganchado. Cada partida es diferente y emocionante. Me encanta cómo se puede convertir una mano perdedora en una victoria increíble con los comodines adecuados.

18. UFO 50 [Mejor proyecto independiente de colección de juegos retro para Switch]

Nuestra puntuación 7.2

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Tipo de juego Recopilación retro / Colección de 8 bits Plataformas Nintendo Switch, PC, PS5, Xbox Series X/S Año de estreno 2024 Creador/es Mossmouth, Derek Yu y su equipo (desarrollador y editor) Duración media de la partida 50-100 horas Ideal para Jugadores a los que les encanta la variedad de los juegos clásicos Lo que me gustó Amplia selección, estética única y transiciones fluidas entre títulos

OVNI 50 es como entrar en una cápsula del tiempo llena de creaciones retro totalmente nuevas. Es incluye cincuenta títulos originales (juegos de disparos, de plataformas, de puzles y RPG ligeros) cada uno con sus propias reglas, su música y su encanto pixelado.

Pasar de un juego a otro resulta muy fluido; es una celebración de la creatividad a lo largo de décadas de diseño, todo ello reunido en un solo cartucho.

Por qué lo elegimos Revive el diseño clásico a través de servicios modernos, ofreciendo a los jugadores una de las colecciones indie más generosas que se han creado jamás. Cada título tiene su propia personalidad, lo que hace que parezca menos un paquete y más un universo compartido de ideas.

Todos los comentarios de los aficionados al estilo retro alaban su atención al detalle. Esto es nostalgia en estado puro, sin atajos.

Mi veredicto: OVNI 50 es una carta de amor a la época dorada de los videojuegos con un toque de frescura. Perfecto para los jugadores que buscan variedad y sorpresas sin perder ese encanto de la vieja escuela.

¿Qué opinan los jugadores?

RetroCortex

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La creatividad de este juego es increíble. Cada minijuego es único, y me he pasado horas simplemente explorando. Es como tener 50 máquinas del tiempo en un solo juego.

CassetteKing

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No esperaba disfrutarlo tanto. No es solo nostalgia: los juegos son realmente buenos. Sin duda, vale la pena el precio.

19. Pequeña gatita, gran ciudad [El mejor juego indie de exploración y aventuras para Switch]

Nuestra puntuación 7

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Tipo de juego Exploración en mundo abierto / Aventura Plataformas Nintendo Switch, PC, Xbox Series X/S Año de estreno 2024 Creador/es Double Dagger Studio (desarrollador y editor) Duración media de la partida de cuatro a seis horas Ideal para Jugadores a los que les encantan las aventuras acogedoras con un toque de humor Lo que me gustó Un ritmo relajado, interacciones entrañables y objetivos sencillos que siempre te sacan una sonrisa

Pequeña gatita, gran ciudad te sumerge en un acogedor mundo abierto urbano en el papel de un gato travieso que solo quiere encontrar el camino a casa (con el tiempo). Treparás por edificios, echarás una siesta en rincones soleados y «tomarás prestadas» cosas de los humanos, que probablemente ni las echarán de menos. Es uno de los el mejorNintendo Switchjuegos para relajarse, sin estrés, sin prisas, solo puro encanto.

Por qué lo elegimos Pocos juegos independientes logran equilibrar el encanto y la libertad como este. Capta esa reconfortante energía de la vida cotidiana que hace que cada descubrimiento resulte gratificante sin sentir presión alguna. Solo por las animaciones de los gatos ya merece la pena echarle un vistazo.

Cada rincón de la ciudad esconde pequeñas delicias, desde ayudar a los animales hasta provocar un caos inofensivo solo por diversión. No se trata tanto de superar retos como de disfrutar del simple placer de pasear. Su tono relajado y su humor sutil lo convierten en uno de esos juegos a los que puedes jugar unos minutos y salir de ellos con una sonrisa de oreja a oreja.

Mi veredicto: Pequeña gatita, gran ciudad Es pura serotonina. Si buscas algo ligero, divertido y relajado, esta es el equivalente digital de una tranquila tarde de domingo.

¿Qué opinan los jugadores?

QuantumPenguin

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Es una experiencia tan relajante. Me encanta poder explorar, hacer tonterías y disfrutar de ser un gato por un rato. Un juego que es puro bienestar.

Modo suave

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Es breve, pero muy bonito. Las interacciones con los animales son adorables y los movimientos son muy fluidos. Es una pequeña y acogedora aventura muy bien hecha.

20. Gris [El mejor juego indie de plataformas con el mejor diseño artístico para Switch]

Nuestra puntuación 6.8

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Tipo de juego Juego de plataformas / Aventura atmosférica Plataformas Nintendo Switch, PC, PS4, iOS, Android Año de estreno 2018 Creador/es Nomada Studio (desarrollador), Devolver Digital (editor) Duración media de la partida 5–7 h Ideal para Jugadores que aprecian el diseño basado en las emociones y la narración visual Lo que me gustó Animaciones fluidas, transiciones suaves y un diseño visual impresionante

Griste invita arecorre un paisaje pintado a mano cuyos colores y tonos cambian constantemente. Cada paso adelante devuelve al protagonista un poco más de su voz y su confianza, utilizando imágenes y música para expresar emociones sin necesidad de palabras. Destaca entre las los mejores juegos de Interruptor por cómo transmite emociones sin necesidad de diálogos.

Por qué lo elegimos GRIS destaca por la elegancia con la que combina movimiento y emoción. Cada animación, cada matiz, tiene su razón de ser. No se trata de la dificultad, sino de la reflexión, lo que lo convierte en una experiencia única entre los juegos independientes actuales.

Hay belleza en su fluidez, apacible pero potente, como una meditación en movimiento. Es tranquila, elegante y visualmente impresionante, una experiencia en la que es fácil perderse durante unas horas.

Mi veredicto: Gris es una obra de arte inolvidable que se vuelve más personal con cada partida. Si buscas algo bello y que invite a la reflexión, este juego no puede faltar en tu colección.

¿Qué opinan los jugadores?

PixelSoul

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GRIS es una de las experiencias más bonitas que he vivido en el mundo de los videojuegos. Es relajante, emotiva y visualmente impresionante.

EtherealFox

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GRIS es una obra maestra. Las transiciones de color y la animación son de otro nivel. Es el tipo de experiencia que te acompaña mucho tiempo después de haberla terminado.

Mi opinión general sobre los juegos independientes de Nintendo Switch

Si acabas de adentrarte en el mundo indie de Nintendo Switch, esta lista tiene algo para cada estado de ánimo.

Yo empezaría por aquí:

Para quienes se inician en las aventuras independientes → Stardew Valley. Es accesible, relajante y infinitamente gratificante, con una profundidad propia de los juegos de simulación de vida que resulta natural tanto si tienes diez minutos como diez días para desconectar.

Para los jugadores que buscan acción trepidante y dinámica → Hollow Knight. Las intensas escenas de combate, el guion ingenioso y ese gancho que te hace querer jugar una partida más hacen que no solo sea el Los mejores Metroidvania son Interruptor, pero también el lugar perfecto para descubrir hasta dónde puede llegar el diseño independiente.

Para los exploradores más tranquilos → Una ruta corta. Su ritmo tranquilo, sus momentos conmovedores y su humor sutil lo convierten en la opción ideal para cualquiera que necesite un respiro del ajetreo.

Para los amantes de las historias que buscan emoción y reflexión → Gris. Un ejemplo impresionante de cómo las imágenes y las emociones pueden transmitir una experiencia sin una sola palabra de diálogo.

Para los fans del caos en el modo cooperativo local → ¡Overcooked! Sigue siendo una de las experiencias más divertidas que se pueden vivir desde el sofá: trabajo en equipo, gritos y satisfacción.

Sea cual sea el tipo de aventura que busques, estos son los primeros pasos perfectos para adentrarte en la escena indie de Interruptor. Solo asegúrate de tener una Interruptorcontrolador muy útiles, porque algunos de estos juegos independientes te mantendrán entretenido durante horas.

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