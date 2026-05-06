Los 15 mejores juegos con una gran historia para Switch en 2025: títulos imprescindibles

Si te gusta la narrativa inmersiva y jugar desde el sofá, necesitas los mejores juegos con historia en Interruptor para vivir aventuras que te cautivarán y nunca te soltarán.

Cada título de esta lista te hace Nintendo Switch en una máquina de contar historias, que combina una narrativa impactante con una jugabilidad que realmente tiene sentido.

Todos ellos te recordarán por qué las historias son importantes en los videojuegos. Coge tus Joy-Con, ponte cómodo y descubramos juntos los mundos que demuestran que los juegos basados en la narrativa siguen sabiendo cómo cautivar a los jugadores.

Nuestra selección de los mejores juegos narrativos para Nintendo Switch

Los mejores juegos narrativos en Interruptor demostrar que una buena redacción puede realzar cualquier experiencia, sea cual sea el género.

Estos tres destacan por encima del resto por la forma en que combinan la narrativa, la emoción y la jugabilidad para crear algo verdaderamente memorable:

Fire Emblem: Tres Casas (2019) – Un juego destacado entre los RPG tácticos, donde la estrategia se une a la narrativa. Cada decisión influye en tus relaciones y en el destino de todo un reino. Lo que queda de Edith Finch (2017) – Un breve y reflexivo recorrido por los recuerdos de una familia. Cada capítulo tiene su propio carácter, lo que da lugar a una intensa mezcla de curiosidad y emoción. The Legend of Zelda: El aliento de lo salvaje (2017) – Un clásico moderno en el que el silencio, la exploración y el descubrimiento cuentan la historia tanto como lo harían los diálogos.

Estos títulos marcan la pauta en cuanto al diseño narrativo en el Nintendo Switch. Cada uno te sumerge en su mundo de una forma diferente, y hay mucha más magia narrativa esperándote más abajo.

Los 15 mejores juegos con una gran historia para Switch: clásicos del género que no te puedes perder

Prepárate para descubrir los títulos que marcan la pauta en el género de los juegos narrativos en el Nintendo Switch. Cada mundo parece cobrar vida, repleto de elementos únicos, unos gráficos impresionantes y personajes que hacen que cada partida sea divertida

Estos se encuentran entre los mejores juegos de Nintendo Switch a los que puedes jugar hoy mismo si te gustan las historias que realmente tienen sentido.

1. Fire Emblem: Tres Casas [El mejor drama táctico con tramas impulsadas por el jugador]

Nuestra puntuación 10

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Tipo de juego RPG táctico Plataformas Nintendo Switch Año de estreno 2019 Creador/es Intelligent Systems, Koei Tecmo (desarrollador), Nintendo (editor) Duración media de la partida Más de 100 horas Ideal para Jugadores mayores de 16 años a los que les encantan los retos complejos y los mundos de fantasía oscura Lo que me gustó Imágenes impresionantes, una carga casi instantánea y un mundo opresivo pero gratificante

Fire Emblem: Tres Casas te pone al mando de los alumnos de la Academia de Oficiales, dividir tu tiempo entre batallas tácticas y forjar relaciones que dan forma a toda la historia. Es uno de esos Nintendo Switch juegos en los que cada decisión tiene un gran peso: a quién entrenar, en quién confiar y quién podría no sobrevivir a la próxima guerra.

La combinación de juego estratégico y momentos cotidianos hace que nunca resulte lento, mientras que los gráficos pintados a mano y los personajes expresivos hacen que incluso las escenas más tranquilas destaquen.

Por qué lo elegimos Few Fire Emblem Estos títulos logran un equilibrio perfecto entre la jugabilidad y la narrativa. La estructura ramificada de las tres casas te permite controlar de verdad cómo se desarrolla la historia, dejándote decidir el destino de amigos y rivales de una forma que sigue resultando novedosa incluso años después.

El centro social entre misiones te permite charlar con tu equipo, compartir comidas e incluso jugar a minijuegos que refuerzan los lazos. Es uno de esos pocos videojuegos que consigue que tanto los momentos de descanso como el combate resulten igual de gratificantes. La combinación de política, intereses personales y una presentación impresionante lo convierten en un juego fantástico para cualquiera que disfrute de las aventuras reflexivas y basadas en las decisiones del jugador.

Mi veredicto: Es difícil encontrar otro juego de rol táctico que ofrezca tanta diversión, profundidad emocional y rejugabilidad en Nintendo Switch. Sigue siendo el referente en cuanto a narrativas impulsadas por el jugador y, sin duda, uno de los mejores Fire Emblemjuegos enInterruptor.

¿Qué opinan los jugadores?

AnónimoReddit

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En mi caso, este se ha convertido en uno de mis juegos favoritos para Switch, y ya le he dedicado más de 400 horas repartidas en cinco partidas completas, y estoy a punto de empezar la sexta.

PatientGamer

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El juego está plagado de tensiones políticas entre tres facciones diferentes y, casualmente, el líder de cada una de las tres casas es el heredero de su facción.

2. Lo que queda de Edith Finch [Mejor aventura narrativa emotiva]

Nuestra puntuación 9.8

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Tipo de juego Aventura narrativa en primera persona Plataformas PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch Año de estreno 2017 Creador/es Giant Sparrow (desarrollador), Annapurna Interactive (editor) Duración media de la partida 2-3 horas Ideal para Jugadores interesados en historias breves y emotivas que se puedan leer en una sola noche Lo que me gustó El estilo narrativo creativo y la forma en que cada recuerdo cobra vida y se siente tan personal

Lo que queda de Edith Finch is una recopilación de recuerdos contados a través de los ojos del último miembro superviviente de una familia peculiar. Cada capítulo te sumerge en la vida de un personaje diferente, convirtiendo los acontecimientos cotidianos en historias interactivas que van desde lo conmovedor hasta lo inquietante.

La estructura es sencilla (caminar, interactuar, descubrir detalles), pero la presentación cambia constantemente, lo que te mantiene enganchado mientras vas desentrañando lo que ocurrió en esta casa solitaria.

Por qué lo elegimos Ningún otro Nintendo Switch Pocas veces un juego consigue transmitir emociones con tanta eficacia. Su breve duración impacta de lleno porque cada escena tiene un propósito, y la original presentación hace que la historia avance sin perder ni un segundo de juego. Es la prueba de que no hacen falta cien horas para contar una historia increíble.

La música y las voces encajan a la perfección con el estilo melancólico del estudio, y la transición a cada nueva escena resulta siempre novedosa. Los aficionados a los juegos narrativos en cualquier plataforma, incluso aquellos acostumbrados a PlayStation o en PC, sabrán apreciar cómo Finch consigue transmitir tanta emoción en unas pocas horas de juego. Es un juego tranquilo, introspectivo y uno de los más relajantes que encontrarás en la NintendoTienda online.

Mi veredicto: Un breve recorrido por el dolor y los recuerdos que, al final, resulta sorprendentemente esperanzador. Si buscas una experiencia narrativa breve pero impactante para tu Switch, esta es la tuya.

¿Qué opinan los jugadores?

Tú/v5l1jy

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Sin duda es un juego triste; la muerte de Walter es lo que más me ha impactado. Pero me encanta el cambio de estilo artístico según la historia del personaje que estés jugando.

Eres un genio.

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Me ha gustado; es un juego relajante y tiene algunos momentos interesantes.

3. The Legend of Zelda: El aliento de lo salvaje [La mejor aventura épica de mundo abierto]

Nuestra puntuación 9.6

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Tipo de juego Juego de acción y aventuras de mundo abierto Plataformas Nintendo Switch, Wii U Año de estreno 2017 Creador/es Nintendo EPD (desarrollador), Nintendo (editor) Duración media de la partida 60–120 horas Ideal para Jugadores a los que les encanta explorar, la libertad y los descubrimientos Lo que me gustó La sensación de asombro y cómo cada colina esconde algo que merece la pena descubrir

Few Nintendo Switch Hay juegos que plasman la libertad como este. Tú despertar en un universo silencioso, sin un rumbo claro, solo con la curiosidad y las ganas de jugar con las herramientas que te ofrece el mundo.

Escala montañas, deslízate por los valles, prepara comidas y experimenta con la física de formas que no dejarán de sorprenderte.The Legend of Zelda: El aliento de lo salvaje es un videojuego que te deja descubrirlo todo a tu propio ritmo.

Por qué lo elegimos Entre todosInterruptor Entre los videojuegos, este destaca por haber redefinido el diseño de los juegos de mundo abierto. Las características que lo hacen brillar (la libertad, los acertijos basados en la física y la exploración orgánica) inspiraron a toda una generación de aficionados e incluso influyeron en otros juegos de distintos géneros.

Cada rincón de Hyrule parece cobrar vida, desde los tranquilos pueblos hasta los santuarios ocultos. La historia minimalista se va desarrollando a través de recuerdos dispersos que te hacen sentir un profundo apego por un pasado que apenas recuerdas. Hay desafío, diversión y una sensación constante de asombro que pocos títulos logran transmitir.

Mi veredicto: Sigue siendo una de las aventuras más increíbles que se han vendido nunca en el Nintendo Switch. Es imprescindible para cualquiera que valore la exploración, la libertad y la narración a través del juego. Y sigue siendo uno de los mejores Zeldajuegos paraInterruptorhasta el día de hoy.

¿Qué opinan los jugadores?

Eres el mejor.

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Sigue siendo uno de los mejores juegos a los que he jugado nunca. Ojalá pudiera olvidarlo para volver a vivirlo como si fuera la primera vez.

u/tonnystark

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Hay algo mágico en explorar y descubrir cosas nuevas. Le he dedicado más de 200 horas y todavía me sigue sorprendiendo.

4. La desaparición de Ethan Carter [El mejor misterio atmosférico para los amantes de las historias]

Nuestra puntuación 9.5

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Tipo de juego Aventura de misterio en primera persona Plataformas PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch Año de estreno 2020 Creador/es The Astronauts (desarrollador y editor) Duración media de la partida 6-8 horas Ideal para Jugadores a los que les guste la exploración inquietante y resolver acertijos a su propio ritmo Lo que me gustó El inquietante escenario y la mezcla de misterio con elementos sobrenaturales

Una escalofriante mezcla de novela policíaca y suspense sobrenatural, La desaparición de Ethan Carter te sumerge en un tranquilo pueblo lleno de sucesos extraños y tragedias tácitas. Utilizas tus habilidades psíquicas para descubrir lo que realmente ocurrió, reconstruyendo recuerdos en bosques bellamente iluminados y casas olvidadas. Se trata de crear ambiente y tener paciencia.

Por qué lo elegimos Few Nintendo Switch Pocos juegos logran crear una atmósfera y un misterio como este. La combinación de imágenes evocadoras y una narrativa sutil mantiene a los aficionados enganchados, sobre todo a aquellos que prefieren las historias que se desarrollan poco a poco en lugar de la acción trepidante.

Analiza detenidamente las pistas del entorno, une las escenas fragmentadas gracias a tu intuición y deja que la historia te guíe hacia la verdad. Y, sinceramente, la experiencia es mucho más envolvente con auriculares y en una habitación a oscuras, el tipo de atmósfera que define el los mejores juegos de aventuras.

Mi veredicto: Un juego de detectives bien pensado que premia la curiosidad más que los reflejos. Si buscas un misterio atmosférico que confíe en ti para resolver el caso, este juego cumple con creces.

¿Qué opinan los jugadores?

Kelter_Skelter

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En general, el juego es bastante corto, pero me ha encantado. Sin duda, vale la pena gastarse unos cuantos dólares en él.

Saltos

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Es genial, y la exploración y los gráficos son increíbles, pero no tiene nada que te haga volver a jugarlo. No voy a desvelar nada, pero, en serio, es una historia de esas que solo se juegan una vez.

5. Una noche en el bosque [La mejor historia sobre el paso a la madurez con mucho corazón]

Nuestra puntuación 9.4

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Tipo de juego Aventura narrativa / exploración Plataformas PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, iOS Año de estreno 2018 Creador/es Infinite Fall (desarrollador), Finji (editor) Duración media de la partida 8-10 horas Ideal para Jugadores a los que les gusta una narrativa sólida y las historias de pueblos pequeños con las que es fácil identificarse Lo que me gustó El humor, el encanto y la intensidad emocional que se esconden bajo su apariencia acogedora

Una noche en el bosquees ungenialNintendo Switchjuego que se centra en conversaciones, pequeñas reflexiones y decisiones que revelan cómo afrontan las personas la vida cuando los planes no salen como esperaban.

El estilo caricaturesco resulta acogedor y agradable, lo que hace que los temas más serios, como la ansiedad y el paso a la edad adulta, calen aún más hondo.

Por qué lo elegimos Es uno de esos Interruptor Juegos que te llegan al corazón. Divertidos, extraños, a veces tristes, pero siempre auténticos. El guion plasma a la perfección esa sensación de estar perdido cuando todos los demás parecen seguir adelante.

Entre las salidas nocturnas, los minijuegos (ensayos con la banda, pequeños eventos) y los tranquilos paseos por la azotea, el juego va ganando intensidad sin precipitarse. La banda sonora y los barrios tranquilos transmiten esa sensación de «volver a casa», y las conversaciones con los amigos varían según con quién pases el rato. Es un juego sincero, realista y lleno de pequeñas victorias y esperanza.

Mi veredicto: Si buscas una historia centrada en los personajes y con corazón, sin relleno, solo con un guion ingenioso y decisiones que realmente importan, esta es una recomendación sin dudarlo. Aquí los personajes realmente parecen de verdad.

¿Qué opinan los jugadores?

y/o jrnkhl

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Este juego es casi perfecto, al menos para mí. Es encantador, colorido, está magistralmente escrito y es conmovedor.

Tienes un año y medio

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El juego es un título en 2D centrado en la historia, con algunos elementos sencillos de plataformas y puzles, pero lo más importante es, por supuesto, la historia, lo cual me parece muy refrescante.

6. Kentucky Route Zero [Mejor narrativa surrealista americana]

Nuestra puntuación 9.2

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Tipo de juego Aventura narrativa por episodios Plataformas PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch Año de estreno 2020 Creador/es Cardboard Computer (desarrollador), Annapurna Interactive (editor) Duración media de la partida 9-10 horas Ideal para Jugadores a los que les gustan las historias bien elaboradas y los diálogos poéticos Lo que me gustó La atmósfera extraña y onírica y su impacto emocional

A Un camionero que busca una dirección que no existe acaba explorando una versión surrealista de la América rural. Las conversaciones distorsionan la realidad, y las ciudades que visitas parecen más recuerdos que lugares. En Kentucky Route Zero Jugarás hablando, eligiendo cómo se desarrolla cada momento y dejándote envolver por la tranquilidad del ambiente.

Por qué lo elegimos Entre los que se centran en la narrativa Nintendo Switch Entre los videojuegos, pocos se atreven con una experiencia como esta. Su estilo minimalista y su atmósfera inquietante parecen sacados de un sueño, y logran mantener a los aficionados enganchados sin una sola explosión ni escena de combate.

La prosa resulta atemporal, y cada parada a lo largo de esa misteriosa carretera captura fragmentos de vida llenos de nostalgia y de una extraña belleza. Es fácil dejarse llevar por el ritmo, por esa mezcla de soledad, humor y melancolía que caracteriza a las mejores obras del género independiente. Sin duda, una de las los mejores juegos con una buena historia puedes disfrutar en elInterruptor.

Mi veredicto: Un juego meditativo que premia la paciencia y la reflexión. Juega a él cuando te apetezca algo más pausado, más inteligente y silenciosamente inolvidable.

¿Qué opinan los jugadores?

Eres el mejor, amigo.

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Es una historia hermosa, inquietante y surrealista que parece un extraño sueño a medio camino entre David Lynch, Gabriel García Márquez y las canciones populares de los Apalaches.

u/ym0jiv

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«Kentucky Route Zero» es un juego que me encanta, pero que nunca recomendaría a la mayoría de la gente. Es un juego muy poco convencional en muchos aspectos, hasta el punto de que no sé si sería más acertado llamarlo «juego» o «historia interactiva».

7. The Witcher 3: La caza salvaje [La mejor historia de fantasía para adultos en Switch]

Nuestra puntuación 9

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Tipo de juego Juego de rol de acción de mundo abierto Plataformas PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch Año de estreno 2019 Creador/es CD Projekt Red (desarrollador y editor) Duración media de la partida 100-150 horas Ideal para Jugadores que buscan un mundo de fantasía lleno de aventuras y misiones sin fin Lo que me gustó Lo vivas que se perciben las regiones y lo importantes que son realmente las decisiones

En este juego de gran envergadura, Te pones en la piel de Geralt, un cazador de monstruos que recorre un continente devastado por la guerra, lleno de dilemas morales y contratos salvajes.

The Witcher 3: La caza salvaje da la sensación de estar hecho a mano y está lleno de sorpresas. Recorrerás ruinas encantadas, compartirás unas copas con amigos en animadas tabernas y te enfrentarás a espíritus del pasado.

Por qué lo elegimos Incluso años después de su lanzamiento, pocos Nintendo Switch Los juegos ofrecen tanto contenido. La versión para consolas portátiles mantiene intactas las características principales: historias con ramificaciones, personajes complejos y misiones secundarias que resultan más significativas que las misiones principales de la mayoría de los juegos de rol.

Es el tipo de juego que te engancha. Empiezas una misión pensando que te llevará cinco minutos y, de repente, es medianoche y sigues cazando monstruos. Y el Interruptor Esta versión ofrece la experiencia completa en formato portátil, lo que te permite acabar con bestias o participar en intrigas políticas estés donde estés.

Mi veredicto: Sigue siendo una de las aventuras de rol más profundas que se han creado jamás. Demuestra que una gran narración no necesita una gran pantalla, ya que resulta igual de impactante en la Nintendo Switch.

¿Qué opinan los jugadores?

NickyBrain_2

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150 horas repartidas en tres partidas. Funciona bien. Por supuesto, se ve un poco borroso en comparación con la PS4, pero sigue siendo muy entretenido.

Pizza

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Lo jugué por primera vez en la Switch y, aun así, se ha convertido en uno de mis juegos favoritos de todos los tiempos.

8. Undertale [La mejor historia independiente basada en las decisiones del jugador]

Nuestra puntuación 8.8

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Tipo de juego Híbrido de RPG independiente y «bullet hell» Plataformas PC, PS4, PlayStation Vita, Xbox One, Nintendo Switch Año de estreno 2015 Creador/es Toby Fox (desarrollador y editor) Duración media de la partida 6-10 horas Ideal para Jugadores a los que les gustan las historias emotivas y los sistemas de decisiones morales Lo que me gustó Cada decisión se percibe como algo personal, y el humor da en el clavo

Este peculiar juego independiente da un giro inesperado a las expectativas desde el primer momento. En lugar de forzar el combate, Undertale te permite jugar a tu manera, ya sea luchando contra los monstruos o convenciéndolos para que se rindan.

Tus decisiones realmente importan, ya que marcan la vida de todas las personas con las que te relacionas y cambian la forma en que los personajes te recuerdan. Es conmovedora, divertidísima y sorprendentemente profunda.

Por qué lo elegimos Pocos títulos logran transmitir el peso de las consecuencias como Undertale. Los caminos ramificados y el sencillo diseño pixelado esconden una historia llena de diversión, giros emotivos y detalles ingeniosos que premian la experimentación. Es pura genialidad en un formato compacto.

Los aficionados siguen esperando a que los recién llegados vivan su primer final «neutro» y reaccionen con sorpresa. Es una experiencia única que demuestra que un diseño ingenioso siempre supera a los grandes presupuestos.

Mi veredicto: Un juego imprescindible para cualquiera que valore la creatividad, el humor y las historias que se desarrollan en función de las decisiones del jugador. Pocos juegos consiguen que te preocupes tanto por un niño virtual y por los amigos que vas conociendo por el camino.

¿Qué opinan los jugadores?

Tú/v5l1jy

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Es un juego encantador con un giro argumental muy logrado, un estilo artístico magnífico, una banda sonora impresionante y unos personajes bastante buenos.

Eres un tonto.

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No hay ni un solo personaje principal de este juego que no me guste: ni Chara, ni Alphys, ni Flowey, ni Asgore, ni Muffet… ninguno de ellos.

9. Gone Home [Mejor juego de exploración con una historia breve]

Nuestra puntuación 8.6

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Tipo de juego Exploración en primera persona / Simulador de paseos Plataformas PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch Año de estreno 2013 Creador/es The Fullbright Company (desarrolladora y editora) Duración media de la partida 2-3 horas Ideal para Jugadores a los que les gustan las experiencias tranquilas y emotivas Lo que me gustó El ambiente acogedor y la sensación de que la casa está llena de vida

Llegas a casa después de un largo viaje, esperando encontrarte con tu familia, pero la casa está vacía. De vuelta a casa convierte un escenario sencillo en algo apasionante, a medida que explora notas, objetos y recuerdos para descubrir lo que ocurrió.

Cada cajón, cada carta y cada vieja cinta cuentan una parte de una vida que te has perdido.

Por qué lo elegimos Aunque está disponible en varias plataformas, el Nintendo Switch Esta versión resulta especialmente íntima gracias a la jugabilidad con la cámara en mano. Sus características minimalistas te sumergen en el juego, animándote a descubrir momentos y emociones personales a través de una exploración sencilla y un diseño ingenioso.

Es una de esas pequeñas aventuras que se te quedan grabadas. Es sincera, personal y perfecta para jugar en dispositivos portátiles cuando solo quieres desconectar del ruido y el caos.

Mi veredicto: Si te gustan las experiencias narrativas que transmiten humanidad y realismo, esta es para ti. A veces, las historias más sencillas son las que más llegan al corazón.

¿Qué opinan los jugadores?

y/o jlhdfr

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En realidad, es un simulador de paseos que trata sobre un romance adolescente LGBTQ+ con una historia tan genérica que resulta insultante. Sin embargo, el juego te hace creer que se trata de un título de terror, ya que está ambientado en una casa antigua, oscura y aislada, y da constantemente a entender que está encantada, pero todo eso no lleva a ninguna parte.

Tú/RawPorridge

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En general, considero que es una experiencia de juego bastante buena, con una mezcla genial de atmósfera inquietante y nostálgica, aunque a mí personalmente me resultó un poco agotador jugar debido al mareo.

10. Oxenfree [El mejor misterio sobrenatural con diálogos en tiempo real]

Nuestra puntuación 8.5

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Tipo de juego Aventura narrativa / Misterio Plataformas PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, iOS, Android Año de estreno 2016 Creador/es Night School Studio (desarrollador y editor) Duración media de la partida 5-6 horas Ideal para Aficionados a los misterios sobrenaturales y a las tramas centradas en los personajes Lo que me gustó El diálogo en tiempo real que hace que cada conversación resulte natural

Un grupo de amigos se dirige a una isla para pasar una noche de diversión, pero la situación se vuelve inquietante en un abrir y cerrar de ojos cuando una señal de radio abre una extraña grieta.

In Oxenfree,vas aexplora, resuelve pequeños acertijos y decide cómo responder en conversaciones que nunca se detienen para esperarte. Es un sistema sencillo pero ingenioso que hace que cada elección cuente.

Por qué lo elegimos Few Nintendo Switch Los juegos crean tensión a través de diálogos como Bueyes libres. Sus ramificaciones hacen que cada partida sea única, y el guion resulta ingenioso sin caer en explicaciones excesivas. El ambiente inquietante y el núcleo emocional mantienen a los jugadores enganchados de principio a fin, lo que le ha valido un lugar entre los los mejores juegos de historias interactivas puedes jugar en Switch.

Mi veredicto: Inteligente, envolvente y sutilmente inquietante. Perfecto para cualquiera que busque un misterio con corazón y que merezca la pena volver a jugar.

¿Qué opinan los jugadores?

u/rafael-a

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Yo creo que sí; lo jugué hace poco y me pareció una experiencia narrativa y de misterio muy divertida; la banda sonora es genial y el estilo artístico es precioso.

tú/Sad_Leek6759

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Pero, para mí, lo mejor del juego son los personajes; me sentí muy unida a ellos y muy involucrada en su historia.

11. Xenoblade Chronicles 3 [La mejor saga épica de JRPG para Switch]

Nuestra puntuación 8.4

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Tipo de juego JRPG / RPG de acción Plataformas Nintendo Switch Año de estreno 2022 Creador/es Monolith Soft (desarrollador), Nintendo (editor) Duración media de la partida Más de 100 horas Ideal para Los aficionados a las aventuras largas y emotivas Lo que me gustó El equilibrio entre grandes batallas y tranquilas reflexiones sobre la vida

Seis jóvenes soldados se ven obligados a cuestionarse todo tras años de guerra entre sus países. Xenoblade Chronicles 3 te sumerge en una aventura épica llena de combates intensos y momentos conmovedores.

Vas aexplora vastas regiones, forja vínculos con tus amigos y toma decisiones que influirán en cada encuentro.

Por qué lo elegimos Few Nintendo Switch Pocos juegos logran alcanzar esta envergadura con tal carga emocional. Su énfasis en el trabajo en equipo y el destino mantiene a todos los jugadores enganchados, mientras que su sistema de combate en varias capas aporta un impulso constante a la extensa campaña.

A pesar de su envergadura, el juego nunca pierde de vista la conexión y el significado. Es tan grandioso como cualquier RPG de consola, pero se adapta a la perfección a una consola portátil o a una una televisión ideal para jugar.

Mi veredicto: Xenoblade Chronicles 3 alcanza ese punto ideal, tan difícil de encontrar, entre lo grandioso y lo sincero. Es una juego para quienes disfrutan de universos ricos, personajes con profundidad y combates épicos que realmente tienen sentido. Sin duda, uno de los JRPG más gratificantes de Interruptor).

¿Qué opinan los jugadores?

y/o x14tbp

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En cuanto a la historia, me ha parecido todo lo contrario a los dos juegos anteriores, ya que al principio me gustó mucho y al final, menos.

Tienes once meses y una semana.

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Por lo que he leído, el sistema de combate de Xenoblade 3 parece gozar de una acogida unánime. La mayoría lo considera el mejor de los tres.

12. 13 Sentinels: Aegis Rim [Mejor aventura narrativa de ciencia ficción]

Nuestra puntuación 8.2

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Tipo de juego Novela visual / Aventura táctica Plataformas Nintendo Switch, PS4 Año de estreno 2020 Creador/es Vanillaware (desarrollador), Atlus (editor) Duración media de la partida 25-35 horas Ideal para Aficionados a las tramas complejas y a la narrativa no lineal Lo que me gustó Cómo se entrelazan las historias de cada personaje para revelar el panorama general de la vida y la guerra

Trece adolescentes se ven envueltos en una batalla que traspasa las líneas temporales, los mechas y la propia guerra. Te juega a través de perspectivas entrelazadas, desentrañando lo que es realidad y lo que es recuerdo, alternando entre secuencias de novela visual y combates tácticos que hacen que el ritmo sea ágil y adictivo.

Por qué lo elegimos Este destaca por Nintendo Switch por la seguridad con la que combina misterio, ciencia ficción y emoción. Cada escena parece cuidadosamente pensada, con el detalle justo para mantenerte en vilo. Es sin duda una de las los mejores juegos de novela visual gracias a su profunda narrativa y su magnífica presentación.

El juego plantea grandes preguntas sobre el destino, la identidad y las relaciones, todo ello envuelto en una magnífica animación en 2D que luce fantástica en el modo portátil.

Mi veredicto: 13 Sentinels: Aegis Rim Es un juego con profundidad, atractivo y perfecto para quienes disfrutan reflexionando entre partida y partida. Una elección bien pensada y gratificante para cualquiera que busque un juego novedoso e intelectual.

¿Qué opinan los jugadores?

u/145zdxs

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La historia es una de las mejores que se han visto en mucho tiempo, con elementos que no había visto en muchos videojuegos. Sin embargo, el sistema de combate no es por turnos. Se trata de un juego de defensa de torres.

Lo siento, pero no puedo ayudarte con eso.

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La historia es increíble. Hay un montón de giros argumentales y, al final, las 13 historias se entrelazan en una sola. El sistema de combate no es demasiado difícil de dominar. Me terminé todo el juego en 7 días, ya que no podía dejar de jugar, salvo para trabajar, dormir y ducharme.

13. Hollow Knight [La mejor historia de fantasía oscura al estilo Metroidvania]

Nuestra puntuación 8

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Tipo de juego Acción y aventura / Metroidvania Plataformas Nintendo Switch, PS4, Xbox One, PC Año de estreno 2017 Creador/es Team Cherry (desarrollador y editor) Duración media de la partida 40-60 horas Ideal para Aficionados a la exploración y al combate exigente Lo que me gustó La forma en que el mundo se va revelando poco a poco a medida que lo exploras y descubres sus secretos sobre la vida y la decadencia

Un viajero silencioso se adentra en un reino subterráneo en ruinas, descubriendo fragmentos de una civilización desaparecida hace mucho tiempo.

Hollow Knight combina el combate de precisión con una exploración llena de atmósfera. A lo largo del juego, Recorre túneles laberínticos, descubre caminos ocultos y desentraña el significado a través de los detalles más sutiles del mundo.

Por qué lo elegimos Destaca por lo mucho que ofrece tanto en cuanto a desafío como a emoción. Los controles son muy fluidos, el ritmo nunca resulta forzado y cada nuevo descubrimiento se siente merecido. Los aficionados a la los mejores juegos de plataformas, sobre todo a quienes les guste la exploración al estilo Metroidvania, les encantará cómo combina la precisión con la profundidad narrativa.

El juego es duro, gratificante y, curiosamente, transmite una gran paz incluso en sus momentos más oscuros. Pocas aventuras logran plasmar tan bien esa sensación de curiosidad y tenacidad silenciosa.

Mi veredicto: Es imprescindible para cualquier amante de los juegos que requieran paciencia y exploración. Es evocador, precioso y parece diseñado a la perfección para largas sesiones en dispositivos portátiles, cuando lo único que te apetece es jugar a algo con sentido. Y si te gusta ese mismo ambiente de mundos evocadores y desafiantes, échales un vistazo a estos juegos geniales como Hollow Knight para vivir más aventuras.

¿Qué opinan los jugadores?

Usuario de Reddit

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Funciona de maravilla en Switch. Lo he jugado tanto en PS4/5 como en Switch y, aparte de la pantalla de carga, no he notado ninguna diferencia real.

HKFan

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La versión para Switch es realmente buena (por una vez). He jugado muchas horas a la versión para Switch sin ningún problema.

14. Octopath Traveler [Mejor experiencia narrativa con múltiples personajes]

Nuestra puntuación 7.8

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Tipo de juego Juego de rol japonés Plataformas Nintendo Switch, PC, Xbox One, PS4, PS5 Año de estreno 2018 Creador/es Square Enix y Acquire (desarrollador), Square Enix (editor) Duración media de la partida 60-80 horas Ideal para Personas a las que les gusta jugar a su propio ritmo y seguir múltiples caminos Lo que me gustó Ocho recorridos que puedes hacer en cualquier orden

Ocho viajeros, ocho caminos. Eliges un héroe inicial y jugar a lo largo de capítulos entrelazados, reclutando amigos y trazando tu ruta a través de cada uno de ellos pueblo.

El combate es por turnos y cuenta con un ciclo de «descanso/impulso» muy satisfactorio, y la presentación en 2D de alta definición se ve genial en la pantalla del dispositivo portátil. Es flexible, ofrece mucho contenido y permite pausar fácilmente el juego entre capítulos durante los descansos de la vida real.

Por qué lo elegimos Pocos JRPG te permiten controlar el ritmo de esta manera. Sus características de clases con múltiples niveles y sus capítulos flexibles parecen inspirarse en los JRPG clásicos, pero nunca se ven limitados por una narrativa lineal.

Puedes completar un capítulo, seguir un curso para acceder a una nueva región o ganar dinero para conseguir mejor equipamiento. Respeta tu tiempo y tu progreso sin tratar tu cuenta como si fuera un entorno de prueba. Y para los recién llegados, es la opción perfecta primer partido para iniciarse en el género de los JRPG, mientras que a los veteranos les encantará llevar cada sistema al límite.

Mi veredicto: Si te gusta jugar a tu propio ritmo, Octopath Traveler te permite viajar con tus amigos por un mundo lleno de vida y de infinitas posibilidades.

¿Qué opinan los jugadores?

tú/yo/nosotros/ellos/vosotros

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Es un juego agradable y relajado que respeta tu tiempo; cada capítulo dura una hora. Y la rutina de subir de nivel no resulta tan pesada si te dedicas a farmear variantes de Cait Sith con la habilidad de bailarina.

u/eliminado

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Me llevó unas 60 horas completar todas las historias, así que diría que es una estimación bastante acertada. Creo que hice algunas misiones secundarias, así que quizá sea un poco más corto si te centras solo en las historias principales. Además, como cada capítulo dura entre 20 y 40 minutos (quizá hasta una hora), en realidad es un juego ideal para jugar de vez en cuando.

15. NieR: Automata [Mejor historia de acción filosófica]

Nuestra puntuación 7.6

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Tipo de juego Juego de rol de acción Plataformas Nintendo Switch, PC, Xbox One, PS4 Año de estreno 2017 Creador/es PlatinumGames (desarrollador), Square Enix (editor) Duración media de la partida 30-60 horas Ideal para Jugadores a los que les gusta volver a jugar y buscan un significado más profundo Lo que me gustó Esos momentos que te llegan al corazón y la libertad de interpretar todo a tu manera

Es poco habitual que un juego de rol de acción alcance tal profundidad emocional. NieR: Automata te sumerge en una guerra entre androides y máquinas, pero en realidad es una reflexión sobre la vida, el sentido de la existencia y lo que significa existir. Cada vez que juegas, se revelan nuevas capas que cambian tu perspectiva sobre todo lo que creías haber entendido.

Por qué lo elegimos Pocos juegos de rol modernos se atreven a profundizar tanto. Su estructura, pensada para volver a jugar, y su sistema de combate en varias capas te mantienen enganchado a lo largo de múltiples finales, mientras que su tono filosófico y sus características bien pensadas lo hacen destacar, independientemente de dónde lo juegues.

Es el tipo de experiencia que recompensa la paciencia. Cada partida parece una invitación a descubrir lo que quizá te hayas perdido antes, e incluso en modo portátil funciona con fluidez, a pesar de lo detallado que es el mundo.

Mi veredicto: NieR: Automata es perfecto para los jugadores que buscan un juego que ponga a prueba tanto sus reflejos como su ingenio. Es un juego que invita a la reflexión, conmovedor y lleno de vida. Y si te gusta ese tipo de experiencia, échale un vistazo a esto (los mejores juegos similares a NieR Automata): los mejores juegos similares a NieR: Automata, encontrarás más opciones que combinan de forma similar emoción y acción.

¿Qué opinan los jugadores?

Eres un marciano, chico.

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NieR: Automata tiene un final realmente emotivo. Los múltiples finales me hicieron cuestionarme todo lo que había hecho; ningún otro juego de rol me ha impactado tanto.

u/BasicCatapult

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Me encanta que el combate sea tan intenso, pero lo que realmente me atrapa es el significado que hay detrás de todo ello. Cada vez que lo vuelvo a jugar, descubro algo nuevo sobre el mundo y sobre mí mismo.

Mi opinión general sobre los mejores juegos de Nintendo Switch con una trama destacada

Si te estás preguntando por dónde empezar con las aventuras basadas en la historia, la respuesta depende de cómo te guste jugar y qué tipo de experiencia busques en tus viajes. Cada una de estas Interruptorjuegos ofrece algo especial: profundidad emocional, ganas de volver a jugar o, simplemente, esa chispa que te recuerda por qué te encantan los videojuegos.

Para los recién llegados → Fire Emblem: Tres Casas. Sus características tácticas y su nivel de dificultad adaptable lo convierten en una opción ideal para iniciarse. De verdad, es uno de los el mejorFire Emblemjuegos enInterruptor.

For Nintendo aficionados → The Legend of Zelda: El aliento de lo salvaje. El propio mundo cuenta la historia aquí, premiando la curiosidad y la creatividad a cada paso. Si por alguna razón aún no lo has jugado, este es uno de los top Zeldajuegos paraInterruptorPara empezar.

Para los amantes de las aventuras emotivas → Lo que queda de Edith Finch. Una experiencia profundamente conmovedora narrada a través de breves relatos personales que se van desarrollando de forma natural a medida que exploras.

Para los veteranos de los juegos de rol → The Witcher 3: La caza salvaje. Misiones épicas, combates trepidantes y un mundo que puedes explorar a tu propio ritmo.

Para los amantes del indie → Debajo de eso. Es peculiar, divertida y conmovedora, rompe constantemente la cuarta pared y, al mismo tiempo, hace que tus decisiones tengan un peso real. Es la prueba de que incluso una premisa absurda puede llegar a conmover profundamente.

Juegues como juegues, estas historias aportan emoción, energía y vida a cada momento que pasas en tu Interruptor. Y si quieres disfrutar de la experiencia completa, asegúrate de utilizar el el mejorInterruptorcontrolador para disfrutar de cada momento emotivo y de una experiencia de juego fluida.

Preguntas frecuentes

¿Cuál es el mejor juego narrativo para Switch?

El mejor juego de rol narrativo en Interruptor is Fire Emblem: Tres Casas. Sus ramificaciones, su gran profundidad y las decisiones emotivas que hay que tomar hacen que cada partida sea única. Tú moldeas las relaciones, las tácticas y la vida en la academia, creando así tu propia aventura inolvidable.

¿Qué juegos con una buena historia hay en Switch para niños?

Algunos juegos narrativos recomendados para niños son: Una noche en el bosque, con su visión divertida a la par que conmovedora sobre el paso a la edad adulta. Y Undertale También es ideal para jugadores más mayores, ya que es divertida, emotiva y está llena de decisiones ingeniosas que premian la empatía por encima del combate.

¿Hay algún juego de puzles con una historia en la Switch?

Sí,Lo que queda de Edith Finch ofrece acertijos narrativos breves envueltos en historias emotivas. Si buscas algo similar, El Valle Olvidado (no aparece en esta lista) combina exploración y misterio, ideal para los jugadores a los que les gusta jugar a un ritmo más pausado.

¿Hay algún juego de historias interactivas para Switch?

Sí,Bueyes libres es una de las experiencias interactivas más atractivas Interruptorjuegos, con opciones de diálogo en tiempo real que resultan muy naturales. Te sumerges en sucesos inquietantes en los que cada respuesta determina cómo reaccionan tus amigos.

¿Hay algún buen juego de la Switch con una historia y un toque romántico?

Sí,The Witcher 3: La caza salvaje combina la aventura con relaciones que parecen reales y bien construidas. Podrás avanzar en el juego a través de decisiones morales, romances significativos y momentos de reflexión que aportan más vida y profundidad a la aventura.