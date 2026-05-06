Los 15 mejores juegos relajantes para Switch con los que desconectar

El mejor lugar acogedorNintendo Switch Estos juegos dan prioridad al bienestar emocional. En lugar de poner a prueba tus reflejos, te relajan la mente. Los ciclos de juego terapéuticos que ofrecen abren la puerta a una diversión acogedora y desenfadada, perfecta tanto para partidas cortas como para sesiones más largas .

Gracias a su portabilidad, el Nintendo Switch es ideal para jugar cómodamente. Puedes cuidar jardines virtuales durante los desplazamientos o resolver tranquilos rompecabezas antes de acostarse.

En este artículo, he recopilado las más inspiradoras Interruptor juegos que logran el equilibrio perfecto entre la tranquilidad y la diversión acogedora. Sigue leyendo para descubrir qué aventura podría ser la próxima en llegar a tu consola.

Nuestra selección de los mejores juegos para Nintendo Switch para disfrutar en casa

Aunque hay muchos en el Interruptor A continuación, te presentamos los cinco mejores juegos «cozy». Te cautivarán con su jugabilidad relajante y sus mundos encantadores. Además, sus personajes son tan divertidos que siempre tendrás ganas de volver a jugar.

Animal Crossing: Nuevos Horizontes (2020) – Un paraíso de simulación de vida en el que puedes construir la isla de tus sueños y decorarla como más te guste. Stardew Valley (2017) – El clásico simulador de granja que combina el cultivo y el cuidado de los animales en un ciclo infinitamente gratificante. La leyenda de Zelda: El aliento de lo salvaje (2017) – Explora Hyrule a tu propio ritmo y descubre secretos en un mundo abierto de gran belleza.

Si solo tienes tiempo para unos cuantos momentos acogedores Interruptor Si tuviéramos que elegir, estos cinco serían los primeros en la lista. Pero, ¿por qué limitarse a cinco? Nintendo Switch está repleta de otros títulos acogedores que son igual de bonitos. Echemos un vistazo al resto.

15 juegos acogedores para Switch con los que evadirte, explorar y disfrutar

Cada juego de esta lista crea su propio ambiente acogedorInterruptor experiencia de juego, desde tranquilas rutinas cotidianas hasta divertidas aventuras que nunca resultan abrumadoras. He jugado a todos los títulos de la OLED Interruptor, lo que hizo que los mundos llenos de vida, los gráficos nítidos y los ambientes relajantes resultaran aún más envolventes.

En conjunto, estos juegos y el Interruptor son la combinación perfecta para unas sesiones de juego acogedoras. ¡Vamos a descubrirlo!

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1. Animal Crossing: Nuevos Horizontes [La experiencia definitiva de una vida tranquila en una isla para Switch]

Nuestra puntuación 9.8

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Plataformas Nintendo Switch Año de estreno 2020 Creadores Desarrollador: Nintendo EPD

Editor: Nintendo Duración media de la partida 62 horas Puntuación en Metacritic 90

Cuando la gente habla de la los mejores juegos para pasar un rato agradableen cualquiera de los dosInterruptor, Animal Crossing: Nuevos Horizontes casi siempre sale a colación. El concepto del juego es sencillo: Te mudas a una isla desierta y empiezas a convertirla en la comunidad de tus sueños. Y, antes de que te des cuenta, tus días empiezan a llenarse de pesca y de cazar bichos.

La jugabilidad se desarrolla en tiempo real, por lo que las mañanas, las tardes y las noches en tu isla se sincronizan con el reloj de tu consola. Esto aporta una sensación única de rutina. Cada visita es diferente. A veces te pasarás unos minutos para regar las flores, y otras veces pasarás horas rediseñando tu casa e intercambiando objetos con tus amigos.

Para más información Lleva tu fruta a la isla de un amigo. Vender fruta no autóctona allí te reporta muchas más campanas que venderla en tu propia isla.

Y con elnueva actualización gratuita que llegará junto con el Nintendo Switch 2 Edición, podrás decorar habitaciones de hotel para los huéspedes, visitar las idílicas Islas del Sueño y desbloquear objetos temáticos de La leyenda de Zelda and Splatoon. Es un pequeño pero divertido detalle que hace que volver a tu isla resulte de nuevo emocionante.

¿Qué es lo que hace queNuevos horizonteslo especial es cómo Celebra la creatividad sin presiones. El juego no tiene pantalla de «game over». No hay límites de tiempo ni formas incorrectas de jugar. El juego te permite hacer lo que te haga feliz, y eso también lo convierte en uno de los el mejorInterruptorjuegos para niños.

Mi veredicto: Es como tener una casa de vacaciones en la que la única responsabilidad es decidir qué camiseta le queda mejor a tu amigo el ciervo antropomórfico.

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2. Stardew Valley [El simulador de granja más acogedor para Nintendo Switch]

Nuestra puntuación 10

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Plataformas Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, PC, Linux, macOS, PS4, Xbox One, PlayStation Vita, iOS, Android Año de estreno 2017 Creador Desarrollador/Editor – ConcernedApe Duración media de la partida 53 horas y media Puntuación en Metacritic 87 (Switch), 88 (iOS), 89 (PC), 86 (PS4), 89 (Xbox One)

Si hace unos años alguien te hubiera dicho que «cultivar píxeles» sería la mejor forma de relajarse, te habrías reído. Pero aquí estamos, y Stardew Valley se ha ganado el corazón de millones de personas en todo el mundo. Este acogedor y encantador juego de granja te sitúa en Pelican Town con solo una regadera oxidada y grandes sueños de escapar de la rutina diaria de la vida corporativa.

Siembras cultivos, cuidas de los animales y descubres cavernas ocultas, y convierte poco a poco la destartalada granja de tu abuelo en algo magnífico. La mecánica del juego resulta mágica por su sencillez. El combate está presente, pero nunca resulta abrumador, y el minijuego de pesca se vuelve extrañamente adictivo una vez que le coges el truco.

Para más información Planta chirivías en tu primera primavera y reinvierte todos los beneficios en más semillas. Esto genera un efecto bola de nieve que te permitirá financiar mejoras importantes, como sistemas de riego y animales de granja, para el verano.

Visualmente, el juego presenta un estilo pixel art nostálgico que resulta cálido y acogedor. Cada estación ofrece paletas de colores distintas que Haz que tu granja parezca viva y en constante cambio. La banda sonora complementa a la perfección el ambiente. Las suaves melodías que suenan de fondo hacen que incluso las tareas más cotidianas resulten tranquilas.

Para los aficionados ajuegos geniales como Stardew Valley onInterruptor, la selección de aventuras acogedoras es impresionante. Pruébalas y verás cómo estos juegos convierten las mecánicas de la simulación agrícola y de la vida cotidiana en algo verdaderamente artístico. No hay una forma «correcta» de jugar, y por eso tanta gente sigue acudiendo a ellos.

Mi veredicto:Esta acogedora obra maestra demuestra que, a veces, las mejores aventuras se viven en tu propio jardín, con gallinas y máquinas de mayonesa incluidas.

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3. La leyenda de Zelda: El aliento de lo salvaje [El referente indiscutible de las aventuras de mundo abierto]

Nuestra puntuación 9.6

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Plataformas Wii U, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 Año de estreno 2017 Creador/es Desarrollador: Nintendo EPD

Editor: Nintendo Duración media de la partida 50 horas y media Puntuación en Metacritic 97 (Switch), 95 (Switch 2), 96 (Wii U)

Quizá no se te ocurra Zelda como un juego acogedor al principio. Pero en cuanto te metes en la piel de Link (el protagonista de Hyrule), Me parece una de las formas más relajantes de pasar el tiempo en el Interruptor. Te despiertas en la piel de Link tras un largo sueño para salvar el reino de Calamity Ganon. Pero el juego no se limita a salvar el reino.

La jugabilidad es muy abierta y nunca te dice exactamente qué hacer. En cambio, te despierta la curiosidad. Puedes explorar montañas. Atravesar valles. Dedicar un rato a pescar. Si quieres explorar tranquilamente, puedes evitar el combate por completo. Resolver los acertijos de los santuarios supone un ejercicio mental gratificante y sin frustraciones, lo que lo convierte en uno de los los mejores juegos de rompecabezastambién.

Para más información Opta por comidas de un solo ingrediente si quieres que los efectos duren más tiempo. Si comes cinco unidades del mismo alimento, el efecto se prolongará mucho más.

El estilo artístico del juego no es excesivamente realista, pero está llena de detalles que le aportan calidez y belleza. El paisaje, con sus campos ondulados y sus atardeceres resplandecientes, resulta sencillamente encantador. El ambiente se enriquece con los sonidos. Las notas del piano suenan suavemente. Además, a medida que avanzas, se oye el viento y los sonidos de la fauna, lo que hace que pasear por el mundo sea una experiencia relajante.

Lo que lo distingue de otros juegos es el equilibrio perfecto entre el desafío y la tranquilidad. Puedes luchar cuando estés listo o simplemente pasear por el mundo y relajarte. Da la sensación de ser una mezcla de aventura y tranquilidad, algo poco habitual.

Mi veredicto: Es el juego perfecto que hace que deambular sin rumbo fijo parezca lo más importante que podrías estar haciendo.

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4. Disney Dreamlight Valley [Un cruce mágico entre un simulador de vida y un juego de rol]

Nuestra puntuación 9.4

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Plataformas iOS, macOS, tvOS, Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, PC, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch 2 Año de estreno 2023 Creadores Desarrollador: Gameloft Montreal

Editor: Gameloft Duración media de la partida 32 horas y media Puntuación en Metacritic 70

En este mundo absolutamente encantador, las acogedoras aventuras de simulación de vida se ven salpicadas por la magia de Disney. Te adentras en un valle que ha perdido su color y su alma, y tu misión es devolverle la vida. Si has jugado a simuladores de granja o Animal Crossing, el escenario te resultará familiar. Pero aquí podrás pasar el rato con personajes como Mickey, Moana o Buzz Lightyear.

En el juego hay un montón de pequeñas tareas que hacer. Plantas flores, cocinas, pescas y decoras. Cada tarea que completes contribuye a la recuperación del valle y te abre nuevas zonas por explorar.

Para más información Sube de nivel tu amistad con los personajes que reparten semillas raras o objetos de artesanía. Las mejores recompensas se obtienen al alcanzar niveles de amistad más altos.

El encanto de Disney se refleja en el estilo artístico. Los personajes están muy bien detallados y los escenarios están llenos de color. Los biomas muestran diversos mundos de Disney. Destacan el mundo helado de «Frozen» y las playas de «Moana». La música y las voces aportan calidez, por lo que incluso las tareas más sencillas cobran encanto.

¿Qué es lo que distingue a este de otros? los mejores juegos de granja es el enfoque centrado en la historia, combinado con personajes nostálgicos. Cada tarea resulta significativa porque estás ayudando a restaurar un mundo lleno de recuerdos de la infancia.

Mi veredicto: Jugar a este juego es como vivir en un mundo de Disney, donde lo más difícil es decidir con qué personaje pasar el rato.

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5. Tamagotchi Plaza [Un bonito viaje nostálgico en formato de bolsillo]

Nuestra puntuación 9.2

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Plataformas Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 Año de estreno 2025 Creadores Desarrollador: Hyde, Inc.

Editor: Bandai Namco Entertainment Duración media de la partida 19 horas y media Puntuación en Metacritic 43

Los aficionados a lo clásico Juguetes Tamagotchi se sentirá como en casa con Tamagotchi Plaza. Se trata de una versión moderna del clásico mundo abierto de mascotas virtuales. De hecho, aquí el mundo parece más grande y animado, lo que lo convierte en uno de los los mejores juegos de mundo abierto.

Empiezas criando a un solo compañero. Y pronto el pueblo se llena de extravagantes personajes de Tamagotchi. La mecánica del juego es una mezcla de minijuegos y construcción de pueblos. Te pasarás el tiempo gestionando panaderías, tiendas de moda y otros locales divertidos, todo ello mientras mantienes contentos a los clientes.

Para más información Pásate a menudo para hacer sesiones rápidas. Mantener feliz a tu Tamagotchi es más fácil que intentar arreglar su estado de ánimo después de haberlo descuidado.

Las imágenes son alegres, divertidas y francamente entrañables. Los colores vivos y los diseños extravagantes hacen que cada rincón de la plaza resulte alegre. La música tiene un tono alegre que hace que el mundo parezca desenfadado y divertido.

El hecho de que el juego se centre en la creación de una comunidad, en lugar de en el cuidado de mascotas, lo hace accesible para los principiantes y, al mismo tiempo, satisface a los seguidores de toda la vida. En resumen, tienes que construir un lugar donde tus personajes de Tamagotchi se sienten como en casa.

Mi veredicto:Una versión nostálgica del clásico Tamagotchi. Los jugadores se mantienen entretenidos sin sentirse abrumados gracias al énfasis en la comunidad y los minijuegos.

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6. Una breve excursión [La miniaventura más escalofriante a la que podrías jugar]

Nuestra puntuación 9.0

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Plataformas PC, macOS, Linux, Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One Año de estreno 2019 Creadores Desarrolladores: Adam Robinson-Yu, Adamgryu

Redacción: Adam Robinson-Yu, Adamgryu, Whippoorwill Limited Duración media de la partida 1 hora y media Puntuación en Metacritic 82 (PC), 88 (Switch), 82 (PS4)

A veces, las mejores aventuras vienen en paquetes pequeños, y A Short Hike lo demuestra a la perfección. Esta joya indie te propone un objetivo muy sencillo: llegar a la cima de la montaña para tener cobertura de móvil.

Por el camino, te encontrarás con otros excursionistas y descubrirás los secretos que esconde la montaña. La exploración resulta natural y sin prisas, lo que la convierte en una de las los mejores juegos de aventuras. El estilo artístico pixelado tiene un encanto único que hace que todo parezca un acogedor diorama.

Para más información Habla con todo el mundo que te encuentres en la montaña. Muchos te darán pistas sobre zonas ocultas o sobre cómo llegar a ellas más rápido.

La paleta de colores cambia de forma maravillosa a medida que se asciende, y la banda sonora encaja a la perfección con el ambiente tranquilo de la excursión. Los efectos meteorológicos y los cambios de luz hacen que la montaña parezca viva y dinámica.

Lo que hace que esto sea especial es cómo capta el carácter meditativo del senderismo real. El juego no tiene combates ni presión de tiempo. Tampoco tiene sistemas complicados. Solo estás tú y la montaña, y marcas tu propio ritmo. El juego te recuerda que el camino puede ser más importante que el destino.

Mi veredicto:Es el equivalente en el mundo de los videojuegos a un paseo perfecto por la tarde en el que te olvidaste del destino, pero encontraste justo lo que necesitabas.

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7. Spiritfarer [Un entrañable y acogedor juego de gestión]

Nuestra puntuación 8.8

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Plataformas Linux, macOS, PC, Nintendo Switch, PS4, Xbox One, Stadia, iOS, Android Año de estreno 2020 Creador Desarrollador/Editor: Thunder Lotus Games Duración media de la partida 42 horas y media Puntuación en Metacritic 84 (Switch), 84 (PC), 83 (PS4)

Spiritfarer aborda temas profundos con una delicadeza sorprendente. En el juego encarnas a Stella, espíritus guías hacia el más allá. Y, a pesar de girar en torno al tema de la «muerte», el juego logra un equilibrio perfecto entre la historia y la jugabilidad.

Los jugadores pueden crear objetos, cocinar, cultivar y explorar diferentes islas mientras escuchan sus historias. Cada espíritu tiene una personalidad y una historia únicas, lo que les ayuda a cumplir sus últimos deseos y pasar al más allá.

Para más información Aumenta la velocidad de tu nave lo antes posible. Viajar más rápido hace que las rutas entre islas sean menos pesadas.

Las animaciones dibujadas a mano aportan una calidez increíble a cada personaje y escena. El estilo artístico evoca un libro de cuentos que cobra vida, con movimientos fluidos de los personajes y hermosos detalles del entorno. La música orquestal va cobrando intensidad en los momentos clave. Crea una atmósfera que combina la melancolía con la esperanza.

El juego destaca por cómo aborda la muerte. En lugar de pasarla por alto, la historia la afronta con calidez y comprensión. Te sentirás genuinamente conmovido por las historias de los espíritus, al tiempo que te invadirá una sensación de paz al ayudarles a seguir adelante.

Mi veredicto: Spiritfarer es más que un simulador de gestión. Es un viaje conmovedor que te hace valorar tanto las pequeñas rutinas como los lazos que se forjan.

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8. Desempaquetando [Una narración a través de objetos]

Nuestra puntuación 8.6

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Plataformas PC, macOS, iOS, Android, Linux, Switch, Xbox One, PS4, PS5 Año de estreno 2021 Creadores Desarrollador: Witch Beam

Editor: Humble Bundle Duración media de la partida 3 horas y media Puntuación en Metacritic 84 (PC), 86 (Switch), 81 (Xbox One), 84 (PS5)

¿Quién diría que ordenar las cosas podría contar una historia tan fascinante? Desempaquetar presenta una narración a través de objetos. Y esta idea única la hace destacar entre todas las el mejorNintendo Switchjuegos que hemos tratado anteriormente.

En cada nivel hay cajas llenas de objetos que hay que colocar en el orden correcto. El juego te ofrece una ayuda discreta sobre dónde deben ir las cosas, respetando al mismo tiempo tu instinto organizativo. Aquí, cada objeto tiene un significado. Algunas reflejan los primeros años, mientras que otras muestran hitos posteriores.

Para más información Piensa bien dónde colocar cada objeto. Colocarlos en el lugar correcto te ayudará a superar los niveles y, además, te revelará más detalles sobre la vida del personaje.

El estilo pixel art aporta fuerza y personalidad a los objetos cotidianos. Las paletas de colores varían para adaptarse a las diferentes etapas de la vida y estilos de vida. El diseño de sonido hace que cada paso resulte agradable, y las sutiles señales sonoras convierten la experiencia de desembalar en algo más relajante.

El enfoque narrativo destaca por su sutileza. Los acontecimientos importantes de la vida se reflejan a través de los objetos. Cada detalle crea momentos de descubrimiento en los que reina la tranquilidad. Empiezas a formarte una idea sobre las relaciones, el trabajo y el crecimiento basándote únicamente en lo que ves.

Mi veredicto: Convierte la tediosa tarea de deshacer las maletas en un viaje inesperadamente emotivo a través de toda la vida de una persona.

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9. Palia [El MMO más acogedor y centrado en la comunidad]

Nuestra puntuación 8.4

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Plataformas PC, Nintendo Switch, Xbox Series X y Series S, PS5 Año de estreno 2023 Creador Desarrollador/Editor – Singularity 6 Duración media de la partida 67 horas y media Puntuación en Metacritic 77

Palia es un MMO diseñado para relajarse y socializar, que se parece más a unas vacaciones de verano que a una rutina agotadora. Aquí podrás pasar tiempo con tus amigos mientras cuidas de tus cultivos. Puedes participar en grandes proyectos de manualidades con otros o ocuparte de tus propios cultivos.

Gracias a su diseño centrado en la comunidad, el juego se encuentra entre los los mejores juegos de mundo abierto en el Interruptor. El juego parece una mezcla entre un simulador de granja y un espacio social, con miles de jugadores reales tan relajados como tú.

Para más información Únete a otros jugadores en cuanto termine la introducción. Jugar con otros agiliza la recolección de recursos y te permite participar en actividades en grupo.

El diseño de Palia da prioridad a la relajación. El aspecto visual del juego está pensado para resultar acogedor. Gracias a la dirección artística, transmite la sensación de estar en un libro de cuentos. Los escenarios llenos de vida y los personajes entrañables te cautivan de inmediato.

Con multitud de espacios tanto para el aislamiento tranquilo como para la convivencia, el mundo resulta acogedor y parece realmente habitado. A pesar de la complejidad del modo multijugador, el rendimiento es fluido.

Lo que hace que Palia sea único es su apuesta por la interacción social constructiva. El diseño fomenta la colaboración. La competición apenas tiene importancia.

El resultado final es una comunidad cálida y acogedora. A medida que persigas tus objetivos en la vida virtual, descubrirás que estás forjando amistades de verdad.

Mi veredicto:Es como vivir en un pueblo pequeño donde todo el mundo se lleva bien y nunca hay días malos.

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10. Cozy Grove [La isla encantada más acogedora a la que querrás volver]

Nuestra puntuación 8.2

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Plataformas iOS, macOS, tvOS, Nintendo Switch, PS4, PS5, PC, Xbox One Año de estreno 2021 Creadores Desarrollador: Spry Fox

Editor: Spry Fox, Gremio de Astrofísicos Cuánticos Duración media de la partida 73 horas Puntuación en Metacritic 72 (Switch), 71 (PS4), 72 (PC)

Rincón acogedor combina el misterio sobrenatural con la simulación de la vida. Eres un Explorador del Espíritu que resuelve los problemas de los osos fantasmas en una isla encantada. Y aquí hay un giro realmente adorable sobre los fantasmas: no son espectros aterradores.

Son unos ositos realmente adorables, con colores pastel y complejas historias emocionales que te harán decir «¡ay!» y «¡oh, no!» al mismo tiempo. Los misterios ligeros que se van desvelando aportan profundidad al mundo, pero nunca resultan abrumadores. Puedes jugar sin prisas y disfrutar de cada momento.

Para más información Empieza cada día completando las misiones principales. Una vez terminadas, podrás explorar sin perder el progreso.

El estilo artístico pasa del monocromo a los colores vivos a medida que vas revitalizando diferentes zonas. Este cambio visual resulta increíblemente satisfactorio y ofrece una clara indicación del progreso.

Utilizando untop Interruptorcontrolador realza el ritmo relajado y el ambiente acogedor deRincón acogedor. Además, se diferencia de otras simulaciones de vida por su sistema de progresión en tiempo real.

No puedes irte por las ramas con el contenido, lo que al principio puede parecer una limitación, pero que, en última instancia, crea un ritmo de juego más saludable. La estructura diaria respeta tu tiempo y, al mismo tiempo, te hace esperar con ilusión las aventuras del día siguiente.

Mi veredicto: Es como programar reuniones diarias con amable fantasmas que necesitan a alguien que les escuche.

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11. Mi tiempo en Portia [Todo sobre manualidades y la vida cotidiana]

Nuestra puntuación 8.0

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Plataformas PC, Nintendo Switch, PS4, Xbox One, Android, iOS, macOS Año de estreno 2019 Creadores Desarrollador: Pathea Games

Editor: Team17 Duración media de la partida 69 horas Puntuación en Metacritic 73 (PC), 71 (Switch), 75 (PS4), 73 (Xbox One), 72 (iOS)

Mi tiempo en Portia lleva la fórmula de la gestión agrícola por un nuevo camino. Da la sensación de ser una versión más refinada de Stardew Valley. Heredas un taller en una ciudad postapocalíptica que no tiene nada de sombría. Al contrario, Portia está repleto de personajes entrañables e historias encantadoras.

El sistema de artesanía ofrece objetivos claros y vías de progresión. Recogerás recursos y completarás misiones que ayudarán a reconstruir la ciudad.

El combate está presente, pero parece opcional. La variedad de actividades evita que ninguna tarea resulte repetitiva.

Para más información Acepta un encargo del tablón cada mañana. Los pequeños trabajos te ayudan a ganarte una buena reputación y a conseguir contratos mejor remunerados.

El estilo artístico en 3D crea un mundo alegre lleno de lugares memorables. En cierta medida, El mundo postapocalíptico parece más optimista que sombrío.

Fomenta la reconstrucción en lugar de la destrucción. Los detalles ambientales hacen que la exploración resulte gratificante y que la ciudad parezca llena de vida.

El sistema de progresión estructurado resulta atractivo para los jugadores que buscan objetivos más claros que los que suelen ofrecer los típicos simuladores de granja. Cada misión contribuye a la expansión del pueblo. Por eso, el trabajo cobra sentido gracias a ese progreso colectivo.

Mi veredicto:Es como ser el artesano más importante de un pueblo en el que todo el mundo valora de verdad tu trabajo.

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12. Fae Farm [Una experiencia mágica de granja de ensueño]

Nuestra puntuación 7.8

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Plataformas Nintendo Switch, PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Año de estreno 2023 Creador Desarrollador/Editor – Phoenix Labs Duración media de la partida 32 horas y media Puntuación en Metacritic 75 (Switch), 75 (PC)

Granja Fae es la unión entre la agricultura y la magia. En este juego, puedes cultivar y explorar la magia al mismo tiempo. Los cultivos crecen justo al lado de calderos burbujeantes y libros de hechizos resplandecientes. Aquí, los hechizos pueden tener efectos extraños en diferentes tareas.

Hay combinaciones mágicas que hacen que el día pase más despacio o que cambien el rumbo de las tormentas, mientras que otras aumentan las cosechas.

Con la ayuda de la magia, el tiempo mismo cambia. Cada vez que descubres algo nuevo, consigues hechizos más poderosos que te permiten hacer más cosas.

Para más información Siempre que sea posible, utiliza parcelas en invernadero para tus cultivos. En ellas crecen durante todas las estaciones sin que las inclemencias del tiempo afecten a la cosecha.

El estilo artístico combina una fantasía caprichosa con tonos pastel y unos personajes de diseño adorable.

El entorno mágico justifica diversas facilidades en la jugabilidad sin perder la lógica interna. Los cambios de estación resultan más espectaculares gracias a los elementos fantásticos.

Los habitantes del pueblo de Granja Fae, por otro lado, son lo que realmente lo hace especial. Cada personaje tiene una ocupación mágica especial, como la abuela que elabora pociones o el aprendiz de mago que pone en práctica ideas descabelladas. Estas personas hacen que el pueblo parezca cobrar vida.

Mi veredicto:Es un simulador de granja con la dosis justa de magia para que regar los cultivos parezca como lanzar hechizos.

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13. La aventura de Hello Kitty en la isla [La escapada más acogedora y dulce con el encanto de Sanrio]

Nuestra puntuación 7.6

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Plataformas iOS, macOS, Apple TV, Nintendo Switch, PS4, PS5, PC Año de estreno 2023 Creador Desarrollador/Editor: Sunblink Duración media de la partida 18 horas Puntuación en Metacritic 80

La aventura de Hello Kitty en la isla da vida a los queridos personajes de Sanrio en un juego de aventuras sorprendentemente profundo.

Su aspecto adorable esconde unas mecánicas de resolución de acertijos y exploración tan atractivas que atraen a jugadores más allá del público objetivo.

Explorarás una gran isla junto a Hello Kitty y sus amigos. El sistema de progresión recompensa tanto el avance en la historia principal como la exploración opcional.

Las opciones de creación y personalización te permiten adaptar tu experiencia a tu gusto mientras entablas relaciones con personajes emblemáticos.

Para más información Pasa tiempo con los personajes cada día. Al entablar amistad con ellos, desbloquearás historias, recetas y nuevas zonas que explorar.

El estilo visual refleja a la perfección la estética de Sanrio, con colores vivos y animaciones encantadoras. Las interacciones entre los personajes se perciben como auténticas y acordes con sus personalidades ya definidas, y los entornos de las islas ofrecen una variedad increíble. La atención al detalle a la hora de recrear el universo de Hello Kitty sorprenderá a los fans de toda la vida.

Lo mejor del juego son sus personajes. Transmiten una sensación a la vez nostálgica y refrescante, como recuerdos que resurgen de repente.

Los rompecabezas tienen el punto justo de dificultad. Son ingeniosos sin llegar a ser desalentadores. La exploración se vive como una auténtica aventura y cada momento despierta una curiosidad genuina.

Mi veredicto:Esto demuestra que los personajes entrañables pueden protagonizar aventuras realmente apasionantes sin perder su encanto característico.

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14. Ooblets [La mezcla más peculiar de granja y batallas de baile]

Nuestra puntuación 7.4

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Plataformas Nintendo Switch, PC, Xbox One Año de estreno 2022 Creador Desarrollador/Editor – Glumberland Duración media de la partida 38 horas y media Puntuación en Metacritic 74 (Switch), 62 (PC)

¿Combates contra monstruos? Aburrido. ¿Concursos de baile? Genial. Ooblets sustituye las tradicionales batallas de colección de criaturas por concursos de baile y da lugar a uno de los juegos más originales de los últimos tiempos. Te dedicas a cultivar y a coleccionar unas criaturas llamadas «Ooblets».

Cuando surgen desacuerdos, se resuelven con divertidas batallas de baile. Y la mecánica de estas batallas le ha valido al juego un puesto destacado en la los mejores juegos de simulación. Cada región tiene su propio estilo de baile, lo que pone de manifiesto las diferencias culturales entre los grupos de Ooblet.

Para más información No te saltes las batallas de baile. Si las ganas, obtendrás semillas y objetos clave que te ayudarán a crecer y a completar tu colección.

El estilo artístico del juego es colorido y de dibujos animados. El mundo está lleno de detalles extraños pero encantadores, desde setas que rebotan hasta habitantes del pueblo con diálogos extravagantes. Los propios Ooblets son súper monos, y verlos bailar nunca cansa.

Lo que hace que este juego sea especial es que los combates se basan en el ritmo y la creatividad. El diseño del mundo resulta coherente y acogedor en todo momento. Fuera de los combates, puedes decorar tu granja, recolectar recursos y disfrutar del colorido mundo a tu propio ritmo.

Mi veredicto:Es el juego de coleccionar criaturas para quienes prefieren bailar a pelear y, sinceramente, suena genial.

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15. Mi experiencia en Sandrock [El mejor juego de construcción acogedor y postapocalíptico]

Nuestra puntuación 7.2

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Plataformas Nintendo Switch, PS4, PS5, PC, Xbox One, Xbox Series X/S Año de estreno 2023 Creadores Desarrollador: Pathea Games

Editor: PM Studios, Focus Entertainment Duración media de la partida 125 horas Puntuación en Metacritic 80 (PC), 64 (Switch), 80 (PS5)

Mi estancia en Sandrocktoma elPortia traslada la fórmula a un entorno desértico. La ciudad desértica postapocalíptica necesita ser reconstruida, y tú eres el dueño del taller que puede hacerlo realidad.

Pasarás los días reunir recursos y mejorar las herramientas para ayudar a reconstruir la ciudad. La agricultura, la minería y la exploración del desierto circundante son fundamentales para ampliar tu taller y apoyar a la comunidad.

Los habitantes del pueblo tienen sus propios horarios y personalidades, por lo que entablar amistades y completar misiones le da un toque personal a tu aventura.

Para más información Prioriza la mejora del taller antes que la de tu hogar. Unas herramientas y máquinas más resistentes hacen que todo lo demás sea más rápido y rentable.

Esta vez, la artesanía parece más sofisticada. La mayor profundidad hace que cada tarea resulte más atractiva. El agua es ahora un recurso que hay que gestionar, lo que cambia la forma de recolectar materiales.

On Interruptor, el juego combina una experiencia de mundo abierto con una progresión al estilo de los juegos de rol. Esa combinación hace que Mi estancia en Sandrockuno de losLos mejores juegos de rol.

Las arenas resecas por el sol y los cielos inmensos de Sandrock le dan al escenario un aire inhóspito. Sin embargo, el estilo artístico mantiene el tono optimista de la serie a pesar del entorno hostil.

El diseño de los personajes y las animaciones muestran una clara mejora con respecto al juego anterior.

Mi veredicto: Eres la persona a la que todos acuden en un pueblo del desierto donde todos dependen de ti, y resulta sorprendentemente más divertido de lo que te imaginas.

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Mi opinión general sobre los mejores juegos acogedores para Switch

Si tienes poco tiempo y solo quieres probar unos cuantos juegos acogedores, empieza por los tres mejores.

For aficionados a la agricultura , Stardew Valley es la mejor opción. Es infinitamente gratificante, con un progreso satisfactorio, personajes entrañables y rutinas diarias relajantes que nunca dan la sensación de ir con prisas.

, Stardew Valley es la mejor opción. Es infinitamente gratificante, con un progreso satisfactorio, personajes entrañables y rutinas diarias relajantes que nunca dan la sensación de ir con prisas. For vida tranquila , Animal Crossing: Nuevos Horizontes te ofrece una escapada diaria. Relájate a tu propio ritmo; y con el nuevo Edición Switch 2 en lugar de Enero de 2026 , podrás decorar habitaciones de hotel, visitar las Islas del Sueño y coleccionar objetos temáticos para disfrutar aún más de esta acogedora diversión.

, Animal Crossing: Nuevos Horizontes te ofrece una escapada diaria. Relájate a tu propio ritmo; y con el nuevo Edición Switch 2 en lugar de , podrás decorar habitaciones de hotel, visitar las Islas del Sueño y coleccionar objetos temáticos para disfrutar aún más de esta acogedora diversión. For exploración pausada, La leyenda de Zelda es la mejor opción. Combina el descubrimiento tranquilo con la creatividad, lo que te permite explorar a tu propio ritmo mientras descubres nuevas aventuras a cada paso.

Una vez que las hayas probado, descubrirás qué estilo te va más. Puede que sea la vida en el campo, puede que sea el «slow living» o puede que sea la exploración sin prisas. Después de eso, el Interruptor tiene un montón de rincones acogedores que descubrir.

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