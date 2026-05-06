Los 17 mejores juegos de construcción de mazos de 2025: estratégicos y adictivos

The los mejores juegos de construcción de mazos Combina la toma de decisiones inteligentes con la emoción de crear potentes combinaciones de cartas. Cada carta que añades a tu mazo influye en tu forma de jugar, convirtiendo cada partida en un desafío único. Desde tensas batallas tácticas hasta extensas aventuras al estilo roguelike, estos juegos premian la planificación, la capacidad de adaptación y el pensamiento creativo.

Esta lista reúne 17 títulos que destacan por su profundidad, su rejugabilidad y sus ingeniosas mecánicas. Encontrarás de todo, desde joyas indie que impulsan el género hasta éxitos muy pulidos que lo han definido durante años. Personalmente, creo que los juegos de construcción de mazos son uno de los géneros más satisfactorios de los videojuegos: te hacen aprender y mejorar con cada partida.

Nuestra selección de los mejores juegos de construcción de mazos

Algunos juegos de construcción de mazos se ganan un lugar entre los mejores no solo por ofrecer un sistema de cartas sólido, sino porque combinan mecánicas, temática y ritmo de tal manera que mantienen a los jugadores enganchados durante decenas de horas.

Los juegos mencionados han sido seleccionados por su equilibrio entre profundidad estratégica, rejugabilidad y la capacidad de ofrecer algo nuevo cada vez que se juega. Han influido en el género, han atraído a comunidades de seguidores fieles y siguen siendo relevantes mucho tiempo después de su lanzamiento.

Slay the Spire (2017) – Un juego roguelike que ha marcado un hito en el género y ha hecho que la construcción de mazos sea accesible sin sacrificar la complejidad. Su combinación de eventos aleatorios, habilidades específicas de cada personaje y una enorme variedad de cartas garantiza que no haya dos partidas iguales, lo que te obliga a adaptar tu estrategia sobre la marcha. Gloomhaven (2020) – Un juego táctico basado en cartas que combina la profundidad de un RPG de estrategia con la precisión del combate por turnos. Su campaña con múltiples ramificaciones, sus elementos cooperativos y las variadas habilidades de los personajes crean objetivos a largo plazo que hacen que cada decisión tenga un gran impacto. Dune: El Imperio (2023) – Un juego híbrido entre la construcción de mazos y la colocación de trabajadores que se nutre de la tensión y el sentido de la oportunidad. El escenario de Dune realza la experiencia, con cartas y acciones que reflejan las alianzas cambiantes, las intrigas políticas y las luchas por los recursos que caracterizan a este universo.

Cada uno de ellos ofrece una experiencia completa y muy bien elaborada que pone de manifiesto todo lo que pueden llegar a ofrecer los juegos de construcción de mazos. A medida que avances, verás cómo otros títulos aportan sus propios giros al género sin dejar de ofrecer esa satisfactoria dinámica de construir y perfeccionar tu mazo.

Los 17 mejores juegos de construcción de mazos: favoritos estratégicos y con gran rejugabilidad

Esta lista recoge títulos destacados que combinan una estrategia inteligente con un gran valor de rejugabilidad, y cada uno de ellos aporta su propio toque personal al género. Algunos se centran en la tensión competitiva, otros en partidas impredecibles al estilo roguelike, pero todos recompensan una planificación cuidadosa.

¿Cuántos de estos los mejores juegos de construcción de mazos ¿Has jugado?

1. Slay The Spire [El mejor juego de cartas roguelike en general]

Nuestra puntuación 10

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Género Juego de cartas de tipo roguelike, juego de cartas, juego de combates con cartas Plataformas PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, iOS, Android Año de estreno 2019 Creador/es Desarrollador: Mega Crit; Editor: Mega Crit Duración media de la partida Entre 50 y más de 200 horas (muy rejugable)

Slay the Spire combina la estructura de un un juego roguelike genial con la profundidad táctica de un juego de cartas en el que se construyen mazos. Los jugadores eligen uno de los cuatro personajes, cada uno con un mazo inicial y una mecánica de juego únicos, y luego se abren paso luchando por niveles generados proceduralmente repletos de enemigos, eventos y tesoros.

El objetivo es llegar a la cima de la Aguja, perfeccionando tu mazo por el camino mediante la adquisición de nuevas cartas, la mejora de las ya existentes y encontrar reliquias poderosas que aportan efectos revolucionarios. El estilo visual es funcional pero distintivo, con personajes y enemigos dibujados a mano que hacen que cada enfrentamiento sea fácil de seguir.

Para más información Da prioridad a la eliminación de cartas en las tiendas desde el principio; eliminar de tu mazo los ataques o defensas débiles hará que tus poderosas sinergias se manifiesten de forma más constante en los combates clave.

Las partidas resultan siempre novedosas gracias a los cientos de cartas, más de 200 artículos, y docenas de encuentros legendarios que exigen estrategias diferentes. Los caminos aleatorios, las rutas con ramificaciones y la variedad de tipos de enemigos garantizan que nunca se juegue al primer juego de la misma manera dos veces.

Este juego es el precursor y el referente indiscutible del género de los roguelike de construcción de mazos. Su diseño sencillo y elegante, junto con su rejugabilidad casi infinita gracias a la variedad de personajes y las sinergias entre cartas, lo convierten en un referente para todos los demás juegos de la categoría.

Mi veredicto: Slay the Spire sigue siendo uno de los títulos más influyentes en el ámbito de los juegos de estrategia modernos, marcando la pauta en cuanto a equilibrio, profundidad y rejugabilidad.

2. Gloomhaven [El mejor juego de construcción de mazos para los estrategas de campañas complejas]

Nuestra puntuación 9.5

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Género RPG táctico, juego de mesa digital, combate por turnos Plataformas PC, macOS Año de estreno 2021 Creador/es Desarrollador: Flaming Fowl Studios, Saber Interactive; Editor: Twin Sails Interactive Duración media de la partida Entre 100 y más de 200 horas (campaña y misiones secundarias)

Gloomhaven presenta la aclamada el mejor juego de estrategia al espacio digital, conservando intacto su combate táctico por niveles y su complejo mundo de juego. Los jugadores dirigen un equipo de mercenarios, se adentran en tramas con múltiples ramificaciones y completan misiones en un oscuro escenario de fantasía medieval.

El combate se desarrolla enmapas hexagonales, donde se eligen cartas que determinan tanto el movimiento como las habilidades, lo que hace que cada turno sea un delicado equilibrio entre el ataque, la posición y la gestión de recursos.

El juego comienza con 17 mercenarios diferentes, cada uno con su propio mazo de cartas de habilidades y más de 1.000 habilidades que hay que dominar. Las decisiones tomadas durante la campaña tienen repercusiones posteriores y dan forma a la historia, las relaciones y las misiones disponibles.

Entre misión y misión, puedes visitar la ciudad para mejorar tu equipo, reclutar aliados y prepararte para los peligros que te esperan. La presentación visual se centra en entornos atmosféricos —cuevas húmedas y lúgubres, bosques corrompidos y ciudades opresivas— que refuerzan lo que está en juego en cada expedición.

Para más información No gastes tus mejores cartas demasiado pronto; gestiona tu mano con cuidado, ya que perder cartas acorta de forma permanente la duración de tu misión y puede provocar un agotamiento prematuro.

Se trata de una adaptación digital de un popular y complejo juego de mesa. Ofrece una una campaña profunda y colaborativa con elementos de continuidad, en la que las decisiones y el progreso de los jugadores tienen efectos duraderos sobre el mundo y los personajes.

Mi veredicto: Gloomhaven es ideal para los jugadores a los que les gusta tomar decisiones metódicas y de alto riesgo, así como la progresión a largo plazo.

3. Dune: El Imperio [El mejor juego de construcción de mazos para los amantes de los juegos de mesa estratégicos]

Nuestra puntuación 9.5

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Género Estrategia, construcción de mazos, colocación de trabajadores Plataformas PC, macOS Año de estreno 2023 Creador/es Desarrollador: Dire Wolf; Editor: Dire Wolf Duración media de la partida Entre 20 y más de 50 horas (depende del modo y del estilo de juego)

Ambientada en el traicionero mundo político de Arrakis, Dune: El Imperio en el que los jugadores deben equilibrar influencia, recursos y poder militar para hacerse con el control de la Especia. En cada turno, se juegan cartas para desplegar agentes en el tablero, asegurando lugares que otorgan ventajas vitales o forjando alianzas con facciones clave en este el mejor juego indie.

The mecánica de colocación de trabajadores te obliga a competir por un número limitado de puestos, mientras que el elemento de construcción de mazo garantiza que tus acciones disponibles se vuelvan más poderosas y especializadas con el tiempo. Este cambio constante empuja a los jugadores a adaptar su estrategia en lugar de confiar en una única vía hacia la victoria. El arte temático e interfaz de usuario se inspiran en gran medida en el universo de «Dune», sumergiéndote en sus intrigas políticas y sus luchas de poder de alto riesgo.

Para más información Da prioridad a influir desde el principio en las facciones Fremen o Bene Gesserit para desbloquear poderosas recompensas y asegurarte el acceso a lugares clave antes de que tus oponentes aumenten exponencialmente la potencia de sus mazos.

Combina de forma única la construcción de mazos con el la mecánica de «colocación de trabajadores» de los juegos de mesa, lo que permite a los jugadores controlar estratégicamente el tablero y las facciones de Dune y, al mismo tiempo, mejorar sus mazos de cartas.

Mi veredicto: Dune: El Imperio ofrece una combinación poco habitual de control táctico del tablero y una mecánica de juego en constante evolución, lo que lo convierte en una opción destacada para los aficionados a la estrategia que buscan tanto una planificación a largo plazo como una competición dinámica.

4. Obstáculo [El mejor juego de cartas roguelike inspirado en el póquer]

Nuestra puntuación 9

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Género Juego de cartas, roguelike de construcción de mazos Plataformas PC, Nintendo Switch Año de estreno 2024 Creador/es Desarrollador: LocalThunk; Editor: Playstack Duración media de la partida Entre 30 y más de 100 horas (campaña y partidas de desafío)

Obstáculoes unun juego como Slay The Spire que reinventa el póquer desde la perspectiva de un roguelike, convirtiendo las manos habituales en la base de partidas impredecibles y de alto riesgo. En lugar de limitarte a buscar las combinaciones de cartas más fuertes, debes reunir y utilizar Jokers, Cartas del tarot, y otros modificadores que cambian radicalmente el desarrollo de cada ronda.

La presentación en pixel art, combinada con un filtro visual al estilo CRT y una banda sonora synthwave, crea una atmósfera de inspiración retro que resulta a la vez vibrante e hipnótica. Cada sesión se percibe como única gracias a más de 150 comodines únicos, 15 tipos de mazos con reglas especiales y docenas de potenciadores permanentes o temporales.

Para más información Céntrate en mejorar pronto el valor de la mano y los comodines multiplicadores, ya que aumentar rápidamente tu potencial de puntuación es clave para sobrevivir a las ciegas cada vez más altas de las últimas rondas.

Se necesita eltoma la premisa sencilla y familiar del póquer y la transforma en un juego roguelike muy adictivo. El bucle principal de formar manos potentes y combinándolos con comodines y vales ofrece una experiencia similar a la de un rompecabezas con combos explosivos. Puedes aprender cómo conseguirObstáculosin coste alguno para empezar a formar manos de gran valor sin necesidad de realizar una compra inicial.

Mi veredicto: Obstáculoes perfecto para los jugadores a los que les gusta sentir la emoción de tentar a la suerte mientras idean jugadas ingeniosas y de gran valor.

5. Helada repentina [El mejor juego de construcción de mazos para tácticas basadas en el tiempo]

Nuestra puntuación 9

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Género Juego de cartas tipo roguelike, juego de combates de cartas Plataformas PC, Nintendo Switch Año de estreno 2023 Creador/es Desarrollador: Deadpan Games, Gaziter; Editor: Chucklefish Duración media de la partida Entre 25 y más de 80 horas (campaña y misiones diarias)

Helada repentina te sumerge en un mundo helado donde el sol ha desaparecido, dejando solo el asentamiento de Snowdwell como último bastión de la humanidad. Para recuperar el mundo, debes armar un mazo con compañeros, equipo elemental y amuletos mágicos, y luego liderar a la tribu que elijas en las batallas contra las gélidas fuerzas de Wildfrost.

Su característica más destacada es un mecánica dinámica de «contador» – Cada carta y cada enemigo tiene un temporizador que determina cuándo actúan. Esto obliga a planificar cuidadosamente los turnos, ya que una mala gestión de tus fichas puede dejarte expuesto a ataques devastadores.

Entre partida y partida, se puede mejorar la ciudad de Snowdwell, desbloqueando nuevas cartas, eventos y opciones de personalización. La dirección artística es cálida y fantasiosa a pesar del entorno hostil, con personajes y escenarios expresivos que dotan de personalidad a cada encuentro.

Para más información No pierdas nunca de vista las contramedidas del enemigo; retrasar o desviar a los atacantes más letales mediante efectos de congelación o la rotación de compañeros puede convertir una ronda perdida en una jugada decisiva para la supervivencia.

Es conocido por su encantador estilo artístico y un sistema de combate dinámico basado en una mecánica de «contraataque». Cada carta y cada unidad enemiga tiene un temporizador, lo que obliga a los jugadores a anticipar varias jugadas para controlar el campo de batalla.

Mi veredicto: Helada repentinaes una ingeniosa combinación de visión táctica y personalización de mazos, que ofrece un desafío constante envuelto en un mundo acogedor y dibujado a mano.

6. Dicey Dungeons [El mejor híbrido entre juego de construcción de mazos y juego basado en dados]

Nuestra puntuación 8.5

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Género Juego de cartas tipo roguelike, juego de combates de cartas Plataformas PC, Nintendo Switch, iOS, Android Año de estreno 2019 Creador/es Desarrollador: Terry Cavanagh; Editor: Terry Cavanagh Duración media de la partida Entre 15 y más de 50 horas (varía según el personaje y el modo de dificultad)

Dicey Dungeons te convierte en un dado andante que se adentra en mazmorras generadas proceduralmente en una lucha contra la diosa Fortuna. En lugar de las cartas tradicionales, adquieres «equipamiento» que actúa como tus habilidades, cada una de las cuales requiere valores de dados específicos para activarse.

El combate se convierte en una mezcla de… el juego de estrategia más sofisticado y la gestión de riesgos, ya que debes aprovechar las tiradas que te salgan para infligir daño, aplicar efectos de estado o influir en el resultado de tu siguiente turno. El juego ofrece seis personajes radicalmente diferentes, cada uno de los cuales introduce su propio conjunto de reglas que transforma por completo el estilo de juego.

El Robot controla un medidor de energía en el que hay que arriesgarse, el Ladrón roba habilidades a los enemigos y el Inventor desmonta objetos para crear nuevos artilugios, entre otras cosas. Los alegres gráficos de estilo caricaturesco contrastan con una dificultad que a veces resulta exigente, mientras que una animada banda sonora mantiene el ritmo enérgico.

Para más información Cuando juegues con el Robot, detente justo antes de que el medidor de CPU llegue al máximo; si lo sobreaceleras y se desborda, desperdiciarás todo tu turno, mientras que si te quedas justo por debajo, podrás volver a tirar con seguridad y, a menudo, infligir más daño.

Combina de forma única la construcción de mazos combinada con la suerte y el caos de la tirada de dados, lo que convierte el combate en un rompecabezas en el que debes utilizar estratégicamente los números aleatorios que se te asignan. En lugar de coleccionar cartas, recoges «equipamiento» en el que colocas tus dados, y el juego cuenta con un un elenco de seis personajes radicalmente diferentes, cada uno con sus propias reglas y estilos de juego únicos que cambian radicalmente la forma en que se desarrolla la partida.

Mi veredicto: Dicey Dungeons es una ingeniosa combinación de azar y estrategia, que premia tanto el pensamiento creativo como las tiradas afortunadas.

7. La Cripta del Vacío [El mejor juego de construcción de mazos para jugadores que buscan optimizar al máximo]

Nuestra puntuación 8.5

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Género Juego de cartas de estrategia y construcción de mazos al estilo roguelike Plataformas PC Año de estreno 2022 Creador/es Desarrollador: Spider Nest Games; Editor: Spider Nest Games Duración media de la partida Entre 30 y más de 100 horas (depende del nivel de dificultad y de la asignatura elegida)

La Cripta del Vacío se basa en la idea de ofrecer a los jugadores el máximo control sobre su mazo en todo momento. Empiezas cada partida seleccionando una de las cuatro clases disponibles en este juego de cartas coleccionables, cada uno con un conjunto de mecánicas propio, y luego ábrete paso a través de enfrentamientos contra más de 90 enemigos diferentes.

Lo que lo distingue es la posibilidad de añadir, eliminar o modificar tarjetas durante la ejecución, utilizando sistemas como Piedras del Vacío para potenciar habilidades o descartar cartas por completo para perfeccionar tu estrategia. Con más de 440 cartas y 320 artefactos, las combinaciones son infinitas, y la planificación creativa suele ser más importante que la suerte en el robo de cartas. Los gráficos limpios y minimalistas mantienen la atención en las cartas y el campo de batalla, mientras que los elementos claros de la interfaz de usuario facilitan la gestión de estrategias complejas en el fragor de la batalla.

Para más información Elimina periódicamente las cartas que no aportan nada en los puntos de descanso o en los eventos; incluso un mazo ligeramente más reducido y compacto mejora considerablemente la ejecución de las sinergias y aumenta la consistencia a la hora de robar cartas en las batallas contra jefes.

El juego se centra en un un alto grado de control por parte del jugador y profundidad estratégica al permitir a los jugadores personalizar su barajar a mitad de la partida y descartar cartas, lo que les da más libertad a la hora de configurar su personaje que en muchos otros juegos del género.

Mi veredicto: La Cripta del Vacío es ideal para los jugadores que prefieren que la habilidad y la estrategia prevalezcan sobre el azar.

8. Zoeti [El mejor juego de construcción de mazos de combate con manos de póquer]

Nuestra puntuación 8.5

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Género Juego de construcción de mazos tipo roguelike, RPG por turnos Plataformas PC Año de estreno 2023 Creador/es Desarrollador: Dusklight CO., LTD.; Editor: Akupara Games Duración media de la partida Entre 15 y más de 40 horas (depende del modo y la dificultad)

Zoeti es unjuego clásico de rol. Tu baraja está compuesta por cartas de juego normales, pero en lugar de emparejar palos para sumar puntos, debes formar manos de póquer —parejas, escaleras, tríos— para activar las habilidades de los personajes y los ataques especiales.

Este sistema combina la suerte y la estrategia, lo que te obliga a sacar el máximo partido a las cartas que tienes en la mano mientras anticipas los movimientos de tu rival. El juego cuenta con tres personajes principales, cada uno con sus propias habilidades, rutas de progresión e historias.

Entre combate y combate, podrás mejorar tus habilidades, conseguir objetos poderosos y enfrentarte a encuentros opcionales que ofrecen mayores ganancias a cambio de un mayor riesgo. Sus gráficos inspirados en el anime y sus animaciones dibujadas a mano aportan dinamismo a los combates, mientras que la variedad de enemigos y jefes finales evita que cada partida resulte repetitiva.

Para más información Da prioridad a mejorar las habilidades que te permitan conseguir manos frecuentes, como parejas y dos parejas, desde el principio; estas son mucho más fáciles de formar de forma constante y te permiten coger impulso sin depender de combinaciones poco habituales.

Se mezcla combate tradicional de RPG por turnos con un sistema de cartas inspirado en el póquer. Los jugadores utilizan combinaciones de póquer para activar las habilidades y los ataques de los personajes, lo que aporta un toque único de suerte y estrategia al género.

Mi veredicto: Zoeti es una versión original de los juegos de rol de construcción de mazos, que ofrece una combinación satisfactoria de decisiones tácticas y gestión del riesgo al estilo del póquer.

9. Piratas fuera de la ley [El mejor juego de cartas roguelike optimizado para móviles]

Nuestra puntuación 8

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Género Juego de cartas de construcción de mazos tipo roguelike Plataformas PC, iOS, Android, Nintendo Switch Año de estreno 2019 Creador/es Desarrollador: Fabled Game; Editor: Fabled Game Duración media de la partida Entre 20 y más de 60 horas (depende del modo y de los desbloqueos)

Piratas y forajidos lleva la fórmula de los roguelike de construcción de mazos a alta mar, combinando combates de cartas por turnos con un ciclo de exploración lleno de aventuras. Puedes elegir entre más de una docena de héroes jugables, cada uno con mazos iniciales y habilidades únicas, para luego navegar por diferentes mapas repletos de barcos enemigos, eventos aleatorios y jefes finales.

El combate está optimizado para turnos rápidos, lo que lo hace ideal para sesiones de juego breves sin sacrificar la profundidad estratégica. Con más de 700 cartas y 200 reliquias en esteel mejor juego para PC, la variedad de configuraciones es muy amplia, y los modos especiales, como «Arena» y «Tavern Brawl», ofrecen retos alternativos al margen de la aventura principal.

Para más información Visita siempre las tabernas para descartar cartas siempre que puedas; reducir el mazo es fundamental para aumentar las posibilidades de robar combinaciones que causen mucho daño, sobre todo antes de los combates contra jefes.

Es un Un juego de construcción de mazos tipo roguelike optimizado para móviles y con temática pirata, que ofrece una gran variedad de héroes, cartas y reliquias. SuEl sistema de combate por turnos es diseñado específicamente para sesiones rápidas y satisfactorias.

Mi veredicto: Piratas y forajidos es flexible, como la mayoría de los juegos de construcción de mazos, que funcionan igual de bien tanto para maratones intensivos como para partidas rápidas sobre la marcha.

10. Inscryption [El mejor juego de construcción de mazos de temática de terror]

Nuestra puntuación 8

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Género Juego de cartas, juego de mazo tipo roguelike, terror Plataformas PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch Año de estreno 2021 Creador/es Desarrollador: Daniel Mullins Games; Editor: Devolver Digital Duración media de la partida Entre 12 y más de 30 horas (depende del avance en la historia y de las partidas de repetición)

Inscryption toma la estructura de un roguelike de construcción de mazos y la combina con acertijos de salas de escape y terror psicológico. Empiezas atrapado en una misteriosa cabaña, jugando una oscura y enigmática partida de cartas contra un adversario enigmático.

En cada partida se utilizan cartas de criaturas del bosque, y la clave para sobrevivir reside en la posición, la gestión de recursos y el sacrificio de unidades. Entre partida y partida, explorarás la cabaña, resolverás acertijos relacionados con el entorno y descubrirás inquietantes secretos sobre tu captor.

Las imágenes de este el mejor juego de rompecabezas aprovecha una imagen granulada, estilo de terror analógico, con una iluminación tenue y una atmósfera inquietante que te mantiene en vilo. A medida que avanza el juego cooperativo, cambia de género y de perspectiva de formas inesperadas, recontextualizando constantemente tus cartas y mecánicas.

Para más información Consigue siempre cuanto antes el sigilo «Undying» (de uso ilimitado); si lo combinas con criaturas de alto coste o que infligen mucho daño, podrás crear combos imparables que se mantendrán a lo largo de los actos.

Una experiencia alucinante centrada en la narrativa que revoluciona el género de los juegos de construcción de mazos. Cuenta con un una atmósfera oscura e inquietante y una metanarrativa que rompe la cuarta pared, lo que hace que parezca algo más que un simple juego de cartas.

Mi veredicto: Inscryption es imprescindible para los jugadores a los que les gusta que un gran juego ponga a prueba no solo su estrategia, sino también sus expectativas.

11. El tren de los monstruos [El mejor juego de construcción de mazos de defensa en múltiples carriles]

Nuestra puntuación 7.5

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Género Juego de construcción de mazos tipo roguelike, juego de cartas, estrategia Plataformas PC, Xbox One, Nintendo Switch Año de estreno 2020 Creador/es Desarrollador: Shiny Shoe; Editor: Good Shepherd Entertainment Duración media de la partida Entre 30 y más de 100 horas (depende del dominio del clan y de la dificultad)

El tren de los monstruosaporta un toque novedoso a la construcción de mazos al introducir un campo de batalla vertical con tres plantas que defender. Diriges un tren que transporta a los últimos Hoguera del infierno,colocar unidades y lanzar hechizos para contener las oleadas de fuerzas celestiales. La posición estratégica es tan importante como la selección de cartas, ya que los enemigos avanzan piso a piso hacia tu Pira, lo que te obliga a adaptarte a las amenazas en tiempo real.

El juego básico ofrece cinco clanes únicos, cada uno con su propio campeón y un estilo de juego propio, además de la posibilidad de combinar dos clanes en un el mejor juego para un solo jugador aprovechar sinergias más complejas. Con más de 220 cartas, múltiples opciones de mejora, eventos aleatorios y desafíos diarios, cada partida plantea nuevos rompecabezas tácticos. Su estilo artístico vibrante y su interfaz de usuario intuitiva hacen que sea fácil seguir el caos, y los modos multijugador opcionales, como «Hell Rush» y los desafíos personalizados, aumentan la rejugabilidad.

Para más información Mejora siempre a tu campeón desde el principio y basa tu estrategia en sus puntos fuertes; los campeones totalmente mejorados suelen ser capaces de llevar el peso de toda una partida si combinas adecuadamente tus unidades de apoyo y tus hechizos.

Un sistema de combate vertical único en el que los jugadores defienden un «Pyre» en un tren que recorre varias plantas. La jugabilidad combina juego estratégico de cartas con un el mejor juego de defensa de torres, lo que obliga a los jugadores a gestionar la posición de sus unidades para maximizar su eficacia.

Mi veredicto: El tren de los monstruos es una combinación ingeniosa y rejugable de construcción de mazos y colocación táctica.

12. Roguebook [La mejor aventura de construcción de mazos con dos héroes]

Nuestra puntuación 7.5

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Género Juego de cartas tipo roguelike, juego de estrategia, RPG Plataformas PC Año de estreno 2021 Creador/es Desarrollador: Abrakam Entertainment SA; Editor: Nacon Duración media de la partida Entre 20 y más de 100 horas (depende de las combinaciones de héroes y del nivel de dificultad)

Creado en colaboración con Richard Garfield, el creador de Magic: El Encuentro, Roguebook combina un sistema de combate con dos héroes con una mecánica de exploración del mapa en la que tú «pintar» el mundo para descubrir nuevos caminos, recursos y encuentros ocultos.

Roguebook combina la exploración al estilo roguelike con la construcción estratégica de mazos, pero su particularidad reside en la combinación de dos héroes cuyas cartas, reliquias y habilidades pueden combinarse para crear sinergias devastadoras. Las batallas son por turnos y muy tácticas, y los patrones y la posición de los enemigos determinan cada movimiento. Entre combate y combate, «pintarás» el mapa hexagonal para descubrir botines ocultos, eventos y nuevas rutas, lo que aporta a cada partida una sensación de descubrimiento y la necesidad de tomar decisiones en las que se sopesan el riesgo y la recompensa.

Visualmente, el juego básico se caracteriza por una estética colorida al estilo de los libros ilustrados, con entornos fantásticos muy detallados y efectos animados en las cartas que hacen que incluso las jugadas más sencillas resulten impactantes. El el trazo del mapa La mecánica de «Reveal» destaca por convertir la exploración en un rompecabezas de gestión de recursos.

Para más información Da siempre prioridad a descubrir las cámaras ocultas con tu tinta y tus pinceles desde el principio, ya que suelen contener poderosas cartas de combo o reliquias que pueden marcar la sinergia entre tus dos héroes durante el resto de la partida.

Aquí, la construcción de mazos fomenta la experimentación – más de 200 cartas y decenas de reliquias Esto significa que no hay dos partidas iguales. A medida que avanzas, se desbloquean nuevas cartas, habilidades y niveles de dificultad, lo que mantiene el desafío siempre interesante incluso mucho después de haber completado el juego por primera vez.

Mi veredicto: De RoguebookEl combate con dos héroes y la exploración con creación de mapas lo convierten en uno de los juegos de construcción de mazos más originales del mercado.

13. Loop Hero [El mejor juego de construcción de mazos que te permite crear tu propio mundo]

Nuestra puntuación 7.5

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Género Roguelike, juego de construcción de mazos, estrategia Plataformas PC, Nintendo Switch Año de estreno 2021 Creador/es Desarrollador: Four Quarters; Editor: Devolver Digital Duración media de la partida Entre 20 y más de 80 horas (depende del progreso en el desbloqueo y del estilo de juego)

Loop Hero le da un giro a la fórmula del roguelike al eliminar el control directo del héroe. Tu personaje recorre automáticamente un circuito repetitivo mientras tú juegas estratégicamente cartas de tu mazo para colocar enemigos, edificios y elementos del terreno. Estas colocaciones determinan la dificultad, las recompensas y el desarrollo a largo plazo.

Visualmente, es un un mundo nostálgico de pixel art con un tono sombrío y postapocalíptico, que recuerda a los primeros juegos de rol pero con toques de efectos modernos. La mecánica de construcción de mazo entra en juego al seleccionar y combinar cartas de terreno y de estructura antes de cada partida, lo que permite sinergias capaces de alterar drásticamente las probabilidades en este el mejor juego de supervivencia.

Para más información Coloca los prados junto a otras casillas; así se convertirán en prados florecientes, que te curan más cada mañana y aumentan tu sostenibilidad a medida que aumenta la dificultad de los enemigos.

Una experiencia que fusiona varios géneros en la que no controlas al héroe directamente – en cambio, tú mismo creas el mundo. El reto está en encontrar el equilibrio entre el peligro y la recompensa para que tu héroe gane fuerza sin agobiarte, mientras gestionas los recursos para reconstruir tu campamento y desbloquear mejoras permanentes.

Mi veredicto: Loop Hero es perfecto para los jugadores que prefieren la planificación estratégica a los reflejos rápidos. Su combinación de partidas al estilo roguelike, construcción de mazos y construcción de bases crea una dinámica de juego adictiva.

14. Neurodeck [El mejor juego de construcción de mazos psicológico]

Nuestra puntuación 7

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Género Juego de cartas tipo roguelike, juego de combates de cartas Plataformas PC, Nintendo Switch Año de estreno 2021 Creador/es Desarrollador: TavroxGames; Editor: Goblinz Publishing, Maple Whispering Limited Duración media de la partida Entre 5 y 15 horas (depende del modo y la dificultad)

Neurodeck es un juego de cartas psicológico de construcción de mazo en el que las batallas representan el enfrentamiento con los miedos y los problemas de salud mental. En lugar de luchar contra monstruos tradicionales, te enfrentarás a manifestaciones de fobias, cada una con habilidades únicas vinculadas a conceptos psicológicos. El proceso de construcción del mazo se ve influido por pruebas de personalidad, meditación y la exploración de las salas, lo que confiere a cada partida un tono diferente.

Visualmente, el juego combina entornos surrealistas y oníricos con diseños de enemigos inquietantes, pero simbólicos, inspirados en miedos de la vida real. La construcción de mazos está estrechamente ligada a la temática: las cartas se basan en estrategias de afrontamiento, resiliencia mental y desencadenantes emocionales, lo que da lugar a una mezcla única de mecánica y narrativa.

Para más información Da prioridad a las cartas que generan Concentración desde el principio; es fundamental para activar efectos potentes a mitad de la batalla y mantenerte por delante de las fobias que agotan o bloquean tu resistencia.

Neurodeck destaca porintegrar temas relacionados con la salud mental directamente en la jugabilidad, utilizando its sistema de tarjetasno solo paracombatepero también para reflejan el crecimiento emocional y la resiliencia personal.

Mi veredicto: Si estás buscando un juego de construcción de mazos con profundidad emocional y una premisa única, Neurodeck ofrece una experiencia que invita a la reflexión y es, al mismo tiempo, estratégica.

15. Griftlands [El mejor juego de construcción de mazos con una historia]

Nuestra puntuación 7

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Género Juego de cartas tipo roguelike, juego de combates de cartas Plataformas PC Año de estreno 2021 Creador/es Desarrollador: Klei Entertainment; Editor: Klei Entertainment Duración media de la partida Entre 15 y 40 horas (varía según el personaje y las decisiones tomadas)

Griftlands es un juego de construcción de mazos tipo roguelite con una narrativa central en el que cada decisión cuenta, desde los trabajos que aceptas hasta los aliados que reclutas. Ambientado en un un mundo de ciencia ficción en ruinas, el nuevo juego presenta unos gráficos vivos, inspirados en el cómic, con animaciones fluidas. Cada escenario está ricamente detallado, mientras que el diseño de los personajes resalta el carácter a la vez extraño y humano del entorno.

Los jugadores gestionan dos mazos evolutivos adaptados a diferentes estilos de juego: diplomacia, intimidación o combate directo. Los mazos de negociación utilizan mecánicas basadas en argumentos para desestabilizar a los oponentes, mientras que los mazos de combate se centran en el daño, la defensa y las sinergias. Cada campaña presenta cartas, habilidades y aliados únicos que aumentan el valor de rejugabilidad.

Para más información Invierte en cartas de negociación que te permitan mantener la compostura desde el principio; reforzar tus argumentos con defensas es fundamental para resistir en debates hostiles y evitar que tu determinación se vea afectada.

Características dos barajas distintas para el combate y la negociación (diplomacia). Estosistema de doble piso permite a los jugadores resolver problemas y avanzar en la historia sin recurrir siempre a la violencia, creando un una narrativa y una experiencia de juego únicas.

Mi veredicto: Griftlands ofrece una combinación poco habitual de profundidad narrativa y variedad mecánica, que recompensa a los jugadores que valoran una jugabilidad basada en la toma de decisiones. Gracias a su sistema de doble mazo, cada encuentro se presenta como una oportunidad para luchar o abrirse camino con astucia.

16. El real decreto [El mejor juego de cartas de comedia judicial]

Nuestra puntuación 7

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Género Juego de cartas de estrategia y construcción de mazos al estilo roguelike Plataformas PC Año de estreno 2025 Creador/es Desarrollador: Save Sloth Studios; Editor: Yogscast Games Duración media de la partida Entre 15 y 30 horas (depende de la campaña y la dificultad)

El nuevo juego de construcción de mazos de Yogscast apuesta fuerte por la comedia, revestiendo las mecánicas clásicas de las cartas con una temática descarada de la corte medieval en la que cada jugada parece imponer un decreto real absurdo a través de una sala llena de intrigantes.

Para más información Juega cartas que te permitan controlar la influencia desde el principio; acumularla te permitirá contrarrestar las jugadas de tus rivales y llevar a cabo combinaciones increíbles antes de que la pista se convierta en un caos total.

Arma un mazo con edictos, personajes y trucos, y luego encadena sinergias para superar a tus rivales y sobrevivir a situaciones cambiantes que te obligan a ir adaptando tu estrategia. Los turnos son rápidos y fáciles de seguir, con efectos claros y animaciones impactantes que hacen que el humor surta efecto sin interferir en la estrategia.

Mi veredicto: El real decreto es una aventura ingeniosa y caótica que se adentra en las tonterías de la corte, una mezcla a partes iguales de estrategia y disparates, y eso es precisamente lo que la hace tan buena.

17. Death Howl [El mejor juego de construcción de mazos de supervivencia oscura]

Nuestra puntuación 6.9

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Género Juego de estrategia, juego de cartas al estilo Souls Plataformas PC Año de estreno 2025 Creador/es 11 Bit Studios Duración media de la partida 25-30 horas

Aullido de muertete sumerge en un páramo helado donde cada decisión tiene su importancia. Guias a un pequeño escuadrón a través de territorio hostil, utilizando cartas para moverte, luchar y gestionar el estrés antes de que el frío o las criaturas te superen.

A medida que avanza la partida, la tensión va en aumento. Cada turno requiere una secuencia inteligente, y una sola decisión errónea puede echar por tierra toda la jugada. Algunas peleas se complican más de lo que esperaba, pero esa imprevisibilidad hace que cada aventura sea apasionante.

Para más información Decídete desde el principio por una estrategia de ruido. O bien opta por el silencio y la evasión, o bien apuesta por tácticas de señuelo y emboscada, pero no dividas el enfoque.

Las imágenes se caracterizan por tonos azules gélidos y sombras marcadas, acompañados de efectos sonoros que acentúan la sensación de aislamiento. El marcador sigue siendo claro, lo que resulta de gran ayuda cuando la presión aumenta.

Mi veredicto: Aullido de muerte es un juego de supervivencia intenso y compacto, diseñado para jugadores que buscan decisiones difíciles, un juego de cartas inteligente y una atmósfera sombría e inolvidable.

¿Cuál es la diferencia entre los juegos de construcción de mazos y los juegos de cartas coleccionables?

Aunque tanto los juegos de construcción de mazos como los juegos de cartas coleccionables implican gestionar cartas y elaborar estrategias, la forma en que se construye el mazo y el momento en que se hace marcan la diferencia.

Cómo funcionan los creadores de mazos

In juegos de construcción de mazos, no traes un mazo a la mesa, sino que lo vas construyendo a medida que juegas. Todos empiezan con un mazo pequeño e idéntico de cartas básicas. A medida que avanza la partida, vas obteniendo nuevas cartas de un fondo común, poco a poco diseñar tu mazo en función de las sinergias, combos, y estrategias en constante evolución.Es unsistema autónomo, sin necesidad de recopilar datos externos. Cada partida resulta novedosa porque tus decisiones se toman en tiempo real, no antes del partido.

Qué distingue a los juegos de cartas coleccionables

Los juegos de cartas coleccionables (JCC), por el contrario, se basan en barajas ya preparadas procedentes de una colección personal más amplia. Dedicas tiempo fuera del juego a conseguir cartas, ya sea mediante sobres, intercambios o compras, y crear mazos que reflejen tu estrategia o tu estilo de juego. La emoción no solo reside en ganar, sino también en coleccionar cartas raras, perfeccionar combinaciones y adaptarse a un meta en constante cambio.

Juegos como elJuego de cartas de Pokémon se centran en mecánicas fáciles de aprender y en la evolución de las criaturas, lo que las hace ideales tanto para los jugadores noveles como para los coleccionistas. Magic: El Encuentro ofrece sistemas más profundos y complejos, que premian la planificación a largo plazo y el dominio de las interacciones entre cartas. Además, en todo el género, los juegos de cartas coleccionables comparten el atractivo de la rareza, el intercambio entre la comunidad y la personalización.

La diferencia fundamental

En los juegos de construcción de mazos, lo importante es reaccionar en el momento, mientras quealgunos de loslos mejores juegos de cartas coleccionables se trata de planificar con antelación. Uno te proporciona un conjunto de herramientas sobre la marcha, mientras que el otro te permite prepararlo antes incluso de que comience la partida. Ambos ofrecen un amplio abanico de estrategias, pero lo hacen de formas totalmente diferentes.

Preguntas frecuentes