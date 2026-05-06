Die 20 besten Indie-Spiele für die Switch 2025 – Unterwegs spielbar & einzigartige Welten

Wenn du auf der Suche nach den besten Indie-Spielen auf Umschalten, mach dich bereit, in Welten einzutauchen, die aus purer Fantasie entstanden sind.

The Nintendo Switch hat sich zu einer Heimat für kreative Titel entwickelt, die raffinierte Spielmechaniken mit herzergreifenden Geschichten verbinden, die die Spieler stundenlang fesseln.

Ich habe eine Liste mit Indie-Spielen zusammengestellt, die durch ihre Grafik, ihr cleveres Design und ihre fesselnden Spielabläufe überzeugen und perfekt auf eine Handheld-Konsole passen. Jeder Titel auf dieser Liste beweist, dass Kleine Studios können wirklich großartige Spiele entwickeln, die voller Freude und Persönlichkeit stecken.

Unsere Top-Empfehlungen für Indie-Spiele auf der Switch

Es ist gar nicht so einfach, nur ein paar Favoriten auszuwählen, wenn es so viele tolle Spiele auf der Nintendo Switch, doch diese drei stechen durch ihre Wirkung, ihren Wiederspielwert und ihren puren Spaßfaktor besonders hervor. Sie vereinen alles, was Spieler an Indie-Spielen lieben: Leidenschaft, Kreativität und ein Gameplay, das sich persönlich anfühlt:

Hollow Knight (2018) – Ein fesselndes Metroidvania, das Erkundung und Geschicklichkeit belohnt. Es zählt nach wie vor zu den beliebtesten Indie-Spielen, dank seiner atmosphärischen Welt, seines emotionalen Soundtracks und der befriedigenden Präzision jedes Bosskampfes. Hades (2020) – Ein Meisterwerk des Roguelike-Genres, das die Spieler mit rasanten Kämpfen, cleveren Dialogen und einem markanten Grafikstil in seinen Bann zieht. Jeder Durchlauf fühlt sich neu an, und die dynamischen Charaktere machen jeden Fluchtversuch zu einem unvergesslichen Erlebnis. Celeste (2018) – Ein Spiel, das auf den ersten Blick einfach wirkt, aber emotional eine große Tiefe besitzt. Seine anspruchsvollen Plattform-Abschnitte stellen deine Geduld und Präzision auf die Probe, während es eine Geschichte über Selbstzweifel und Triumph erzählt, die überraschend tief unter die Haut geht.

Jeder dieser Titel verkörpert das Herzstück der Indie-Szene: kreativ, anspruchsvoll und voller Seele. Und es gibt noch viel mehr davon, Scrolle weiter, um noch mehr Schätze zu entdecken, die einen Platz in deiner UmschaltenBibliothek.

Die 20 besten Indie-Spiele für die Switch – Kleine Studios, großer Spielspaß

Bereit, tiefer einzutauchen? Diese Auswahl vereint Titel für jedes Genre und jeden Spielertyp. Jedes Spiel bietet eine eigene Welt, Geheimnisse und herausragende Details, die es lohnenswert machen, sich damit zu beschäftigen.

Wie viele dieser besten Indie-Spiele auf Umschalten Hast du schon gespielt?

1. Hollow Knight [Das beste Metroidvania-Indie-Abenteuer für die Switch]

Unsere Bewertung 9.8

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Art des Spiels Metroidvania-Action-Adventure Plattformen Nintendo Switch, PC, PS4, Xbox One Erscheinungsjahr 2018 Urheber Team Cherry (Entwickler und Herausgeber) Durchschnittliche Spielzeit 30–60 Stunden Am besten geeignet für Fans von Abenteuern mit viel Erkundung und Bosskämpfen Was mir gefallen hat Eine tiefgründige Hintergrundgeschichte, ein atemberaubender Grafikstil und anspruchsvolle Kämpfe

Hollow Knight versetzt dich nach Hallownest, einer riesigen, zerfallenden Welt voller Geheimnisse, Gefahren und Herz. Dieses Indie-Spiel ist einfach perfekt bietet eine gelungene Mischung aus unterhaltsamer Erkundung, spannenden Bosskämpfen und flüssigen, reaktionsschnellen Bewegungen.

Die Spieler erkunden Dungeons, decken vergessene Geheimnisse auf, bekämpfen seltsame Käfer und sammeln Werkzeuge, mit denen sie neue Wege erschließen können. Wenn du auf Präzision und Erkundung stehst, gehört dieses Spiel zweifellos zu den besten Plattformspielen auf Nintendo Switch.

Der Soundtrack und die handgezeichneten Grafiken schaffen eine unheimliche und doch friedliche Atmosphäre, die jeden Raum und jede Begegnung lebendig wirken lässt. Obwohl es sich um ein 2D-Abenteuer handelt, können seine emotionale Tiefe und seine Erzählkunst mit einigen der größten RPGs auf dem Markt mithalten.

Warum wir uns dafür entschieden haben Seine Herausforderungen, seine Atmosphäre und sein Grafikstil machen es zu einem der die beliebtesten Indie-Spiele aller Zeiten, und die Nintendo Switch Diese Version bietet dieselbe Tiefe in einem handlichen Format.

Es gibt immer etwas Neues zu entdecken, von versteckten Endgegnern bis hin zu kniffligen Nebenquests, die deine Reflexe und deine Geduld auf die Probe stellen. Viele Fans geben zu, dass sie stundenlang feststecken, aber jede Sekunde davon genießen. Es ist ein Spiel, das dich zum Nachdenken anregt, zum Erkunden und dazu bringt, seine Welt Schritt für Schritt zu meistern.

Mein Fazit: Hollow Knight ist ein eindringliches, meisterhaftes Werk, das jeden Rückschlag in einen Fortschritt verwandelt. Ein absolutes Muss für alle, die eine detailreiche Spielwelt und ein anspruchsvolles, aber faires Gameplay lieben.

Was sagen die Spieler dazu?

TeeOhEx

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Ich habe gerade „Hollow Knight“ zum ersten Mal durchgespielt und es ist zweifellos eines meiner absoluten Lieblingsspiele. Die Musik, die Welt, das Gefühl der Einsamkeit – alles ist einfach perfekt.

Verdorbener Fisch

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Ich habe das Spiel gerade zum ersten Mal durchgespielt. Die letzten paar Stunden waren unglaublich. Dieses Spiel ist ein Meisterwerk, an das ich noch lange denken werde.

2. Hades [Bestes Roguelike-Action-Indie-Spiel für die Switch]

Unsere Bewertung 10

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Art des Spiels Roguelike-Action Plattformen Nintendo Switch, PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Steam Deck Erscheinungsjahr 2020 Urheber Supergiant Games (Entwickler und Herausgeber) Durchschnittliche Spielzeit 50–100 Stunden Am besten geeignet für Spieler, die Herausforderungen und spannende Kampfsequenzen lieben Was mir gefallen hat Stilvoller Schreibstil, flüssiges Gameplay, enormer Wiederspielwert

Hades versetzt dich direkt in die Unterwelt, wo jeder Lauf ein Kampf gegen den Tod selbst ist. Der Nintendo Switch Diese Version bietet dasselbe packende Gameplay wie auf dem PC und bei Steam und läuft im Handheld-Modus einwandfrei.

Du wirstKämpfe dich durch Dungeons voller wilder Gegner, entwickle zwischen den Kämpfen neue Fähigkeiten und schalte Teile der Geschichte frei die sich entfalten, egal wie oft man scheitert. Es ist ein herausragendes Beispiel unter den besten Roguelikes auf Umschalten, was beweist, wie tiefgreifend und fesselnd dieses Genre sein kann.

Der Stil verbindet handgezeichnete Grafiken mit einem ausgeprägten Sinn für Bewegung, und jeder Schwung und jeder Sprint macht unglaublich viel Spaß.

Warum wir uns dafür entschieden haben Hades hat das Roguelike-Genre neu definiert, indem es rasante Kämpfe, eine durchdachte Erzählung und ein flüssiges Design miteinander verbindet, das sich niemals eintönig anfühlt. Es ist der perfekte Beweis dafür, dass Indie-Spiele es in puncto Ausarbeitung und Tiefe mit jedem AAA-Titel aufnehmen können.

Jede Waffe hat ihren eigenen Rhythmus, und jeder einzelne Dialog verleiht den Charakteren eine Persönlichkeit, die dir wirklich im Gedächtnis bleibt. Selbst wenn man scheitert, hat man das Gefühl, wirklich voranzukommen – ein cleverer Kreislauf, der die Spieler dazu bringt, immer wieder von vorne anzufangen.

Mein Fazit: Hades ist Adrenalin pur für die Handheld-Konsole, stilvoll, reaktionsschnell und bietet endlosen Spielspaß. Es gehört zweifellos zu den großartigen Spielen, die das Genre prägen. Nintendo Switchwar.

Was sagen die Spieler dazu?

notedgarfigaro

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Im Großen und Ganzen läuft es gut, auch wenn es zu einigen Verzögerungen kommt, wenn viele Gegner und Projektile auf dem Bildschirm zu sehen sind. Das stört mich aber überhaupt nicht (über 75 Spielstunden).

Jimmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Es ist sicher nicht so gut wie auf dem PC, das steht fest, aber ich habe das Spiel komplett auf der Switch durchgespielt und hatte nie etwas zu beanstanden – es sieht immer noch toll aus und spielt sich super!

3. Celeste [Das beste emotionale Indie-Plattformspiel für die Switch]

Unsere Bewertung 9.6

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Art des Spiels Präzisions-Plattformspiel Plattformen Nintendo Switch, PC, PS4, Xbox One Erscheinungsjahr 2018 Urheber Maddy Makes Games (Entwickler und Herausgeber) Durchschnittliche Spielzeit 8–15 Uhr Am besten geeignet für Spieler, die Herausforderungen und emotionale Geschichten lieben Was mir gefallen hat Präzise Steuerung, sympathische Charaktere und eine tiefgründige Geschichte

KletternCeleste Mountain fühlt sich an, als würde man aus seinem eigenen Kopf herausklettern. Das Spiel stellt sowohl deine Reflexe als auch deine Gefühle auf die Probe und verbindet präzises Plattformspiel mit einer zutiefst menschlichen Geschichte über Ängste, Widerstandsfähigkeit und Selbstakzeptanz.

Jeder Sprung und jedes Rätsel erfordert das richtige Timing und Geduld, und wenn man endlich die perfekte Abfolge hinbekommt, ist das der pure Spaß.

Warum wir uns dafür entschieden haben Es verbindet Text und Spiel zu einem einheitlichen Erlebnis. Es stellt nicht nur dein Können auf die Probe, sondern hilft dir auch dabei, die Höhen und Tiefen des Lebens zu verarbeiten, indem es Herausforderungen mit atemberaubenden Details und einem unvergesslichen Soundtrack in Fortschritte verwandelt.

Die Pixelgrafik strahlt eine warme Atmosphäre aus, und die Figuren wirken auch ohne lange Dialoge lebendig. Es fällt schwer, nicht immer wieder dieselben Level zu spielen, nur um diesen einen Sprung zu perfektionieren.

Mein Fazit: Celeste ist eine seltene Mischung aus Verstand und Gefühl. Wenn du dich schon einmal in deinen eigenen Gedanken gefangen gefühlt hast, wird dich dieses Spiel ansprechen – und vielleicht wird es sogar zu deinem Lieblings-Indie-Spiel.

Was sagen die Spieler dazu?

Kindspore

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Endlich habe ich „Celeste“ durchgespielt. Am Ende musste ich weinen. Die Botschaft, die Musik, die Figuren – alles hat mich stärker berührt, als ich erwartet hatte.

Caleb0x

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Ich habe das Spiel gerade zum ersten Mal durchgespielt. Ich habe noch nie etwas gespielt, das so schwierig und gleichzeitig so lohnend war. Der Soundtrack und die Geschichte passen perfekt zusammen.

4. Dead Cells [Das beste rasante Roguelite-Indie-Spiel für die Switch]

Unsere Bewertung 9.5

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Art des Spiels Roguelite-Action-Plattformspiel Plattformen Nintendo Switch, PC, PS4, Xbox One, Mobilgeräte Erscheinungsjahr 2018 Urheber Motion Twin (Entwickler und Herausgeber) Durchschnittliche Spielzeit 20–50 Stunden Am besten geeignet für Action-Fans, die rasante Kämpfe und hohen Wiederspielwert schätzen Was mir gefallen hat Flüssige Kämpfe, reaktionsschnelle Steuerung und eine riesige Auswahl an Waffen

Dead Cells ist der Inbegriff von chaotischem Spielspaß – ein brutales, aber befriedigendes Indie-Spiel, bei dem sich jeder Durchlauf frisch anfühlt. Du bist ein Ein namenloser Krieger, der sich durch verfluchte Verliese kämpft, Beute sammelt, Baupläne freischaltet und stirbt (sehr oft). Aber genau darum geht es ja. Jeder Tod lehrt dich etwas Neues.

Warum wir uns dafür entschieden haben Was machtDead Cells besonders auffällt, ist, wie Motion Twin entwickelt es auch Jahre später noch weiter. Durch kostenlose Updates, clevere DLCs und saisonale Events entwickelt sich das Spiel ständig weiter, ohne dabei seine Kernidentität zu verlieren. Das ist der Beweis dafür, dass das Feedback der Community und kreative Angebote ein großartiges Spiel noch besser machen können.

Die Kämpfe haben einen hypnotischen Rhythmus. Man tippt, weicht aus und greift fast instinktiv an. Selbst nach Dutzenden von Durchläufen entdeckt man immer noch neue Wege und Waffen. Es ist die Art von Spiel, die Ausdauer belohnt und sich großartig anfühlt, egal ob man stundenlang Zeit hat oder nur für einen kurzen Durchlauf.

Mein Fazit: Dead Cells ist purer, rasanter Spielspaß, der nie wirklich langweilig wird. Wenn du Spiele liebst, die dich dazu herausfordern, immer weiterzuspielen, zu experimentieren und jedes Mal ein bisschen besser zu werden, ist dieses Spiel eine klare Wahl für deine UmschaltenBibliothek.

Was sagen die Spieler dazu?

Nerd0verlord

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Dieses Spiel ist ein Meisterwerk. Die Kämpfe sind einfach großartig, die Grafik ist wunderschön, und jeder Durchgang fühlt sich wie eine neue Herausforderung an.

Das Allerbeste

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

„Dead Cells“ ist eines meiner absoluten Lieblingsspiele. Der Spielablauf ist einfach unglaublich befriedigend. Selbst nach Dutzenden von Stunden entdecke ich immer noch neue Wege, das Spiel zu meistern.

5. Overcooked! [Das beste Indie-Koop-Partyspiel für die Switch]

Unsere Bewertung 9.4

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Art des Spiels Koop-Kochsimulation Plattformen Nintendo Switch, PC, PS4, Xbox One Erscheinungsjahr 2016 Urheber Ghost Town Games (Entwickler), Team17 (Herausgeber) Durchschnittliche Spielzeit 6–12 Uhr Am besten geeignet für Freunde und Familien, die chaotischen Koop-Spaß lieben Was mir gefallen hat Urkomische Teamarbeit, rasantes Tempo und die Energie eines Couch-Koop-Spiels

Stell dir vor, du bist in einem Küchewo sich der Boden in zwei Teile teilt, der Ofen Feuer fängt und jemand gerade Zwiebeln in den Müll geworfen hat, statt in den Topf. Das ist Überkocht!: absurder, chaotischer Spaß, der von Teamwork und perfektem Timing lebt. Es ist eines der bester Couch-Koop UmschaltenSpiele für Abende voller Lachen, bei denen der halbe Spaß darin besteht, seine Freunde anzuschreien.

Warum wir uns dafür entschieden haben Es ist ein Meisterwerk des Koop-Designs und gehört zu den Top-Empfehlungen unter den Die besten Switch-Spiele für zwei Spieler. Das Spiel basiert auf einfachen Spielmechaniken, stellt jedoch die Kommunikation und Koordination auf die Probe wie kaum ein anderes. Jede Küche ist ein neues Rätsel, eine Prüfung der Geduld, der Teamarbeit und der schnellen Entscheidungsfindung – und das alles in einer unbeschwerten Atmosphäre, die das Chaos fast schon gemütlich wirken lässt.

Es fängt den Zauber des gemeinsamen Spielens ein. Befehle brüllen, improvisieren, wenn alles schiefgeht, und feststellen, dass man trotzdem noch jede Menge Spaß hat. Der Text mag minimalistisch sein, aber das Gameplay spricht Bände.

Mein Fazit:Ehrlich gesagt,Überkocht! ist Chaos im besten Sinne, purer Spaß von Anfang bis Ende. Das ist das Lieblings-Indie-Spiel, das man an einem Abend mit Freunden, Snacks und viel Gelächter hervorholt.

Was sagen die Spieler dazu?

gerissen

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Ich habe gerade angefangen, mit meiner Frau „Overcooked“ zu spielen, und wir kommen gar nicht mehr aus dem Lachen heraus. Es ist das reinste Chaos, aber wir haben so viel Spaß zusammen.

James_R

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

„Overcooked“ ist der ultimative Freundschaftstest. Man glaubt, man sei perfekt aufeinander eingespielt, bis in der Küche die Hölle losbricht – und dann kämpft jeder Koch für sich allein.

6. Stardew Valley [Das beste Indie-Spiel zum Thema Landwirtschaft und Lebenssimulation auf der Switch]

Unsere Bewertung 9.2

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Art des Spiels Landwirtschafts- und Lebenssimulation Plattformen Nintendo Switch, PC, PS4, Xbox One, iOS, Android Erscheinungsjahr 2016 Urheber ConcernedApe (Entwickler und Herausgeber) Durchschnittliche Spielzeit 80 bis 200 Stunden Am besten geeignet für Spieler, die gemütliche, gemächliche Spiele mit emotionaler Tiefe lieben Was mir gefallen hat Die Mischung aus Landwirtschaft, Freunden und Geschichtenerzählen, die zeitlos wirkt

Ein neuer Tag beginnt in Stardew Valley Es fühlt sich an, als würde man das Leben auf Reset stellen. Man wacht auf, erledigt die morgendlichen Aufgaben, sät Getreide, sieht nach den Tieren und geht vielleicht in die Stadt, um mit Freunden zu plaudern.

Was alsEinfaches Farmleben wird zu etwas viel Tiefgründigerem, zu einem Rhythmus, der dich mit der Welt, ihren Figuren und deinem eigenen Tempo verbindet. Das ist der Inbegriff von „Comfort Gaming“ und zweifellos eines der ganz obenUmschaltenSpieledie je hergestellt wurden.

Warum wir uns dafür entschieden haben Es fängt den stillen Zauber des Kleinstadtlebens ein, in dem jeder Einzelne zählt und jede Jahreszeit etwas Neues zu entdecken bietet. Zwischen der Pflege der Felder, der Erkundung von Minen und den Gesprächen mit den Dorfbewohnern entsteht eine Balance aus Ruhe und Neugier, die in heutigen Spielen selten zu finden ist.

Je länger man spielt, desto mehr merkt man, wie persönlich sich das Ganze anfühlt. Es geht weniger ums Gewinnen als vielmehr darum, Freude an den kleinen Dingen zu finden: an dieser einen guten Ernte, an einer ruhigen Nacht beim Angeln am Fluss oder an einem überraschenden Besuch eines Freundes.

Außerdem besticht es durch seine Pixelgrafik, seinen bezaubernden Soundtrack und regelmäßige Aktualisierungen Die Spiele von ConcernedApe zeigen, wie viel Sorgfalt in jedes Detail gesteckt wurde (es bedarf keiner auffälligen DLCs, um die Spieler bei der Stange zu halten).

Mein Fazit: Stardew Valley ist Entspannung in Spielform. Es ist friedlich, herzlich und man kann es immer wieder spielen. Wenn du nach etwas suchst, bei dem du zur Ruhe kommst, ist dies genau das Richtige für dich vor dem Schlafengehen.

Was sagen die Spieler dazu?

Samariter-Ausweis

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Mir ist gerade klar geworden, wie sehr ich dieses Spiel liebe. Es ist entspannend, bezaubernd, und selbst nach Hunderten von Stunden entdecke ich immer noch Neues.

Nenn mich Tomato

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Dieses Spiel ist einfach magisch. Es ist wie eine Therapie nach einem langen Tag. Die Musik, die Leute, die entspannte Atmosphäre – das ist genau das, was ich brauche.

7. Wreckfest [Das beste Indie-Spiel mit Zerstörungsrennen auf der Switch]

Unsere Bewertung 9

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Art des Spiels Demolition Racing / Simulation Plattformen Nintendo Switch, PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2018 Urheber Bugbear Entertainment (Entwickler und Herausgeber) Durchschnittliche Spielzeit 20–50 Stunden Am besten geeignet für Rennsportfans, die sich nach actiongeladenem Chaos sehnen Was mir gefallen hat Jeder Aufprall fühlt sich einzigartig an, man kann fast hören, wie sich das Metall verbiegt

Wreckfest ist pure, ungefilterte Zerstörung. Es stürzt dich in wilde Rennen, bei denen Präzision hinter dem bloßen Überleben zurücksteht (Jede Kurve könnte dazu führen, dass dein Auto buchstäblich auf dem Dach landet oder die Hälfte der Stoßstange fehlt).

Jedes Rennen fühlt sich unvorhersehbar an, mit realistischer Schadensphysik und Trümmerteilen, die überall herumfliegen. Im Mittelfeld kann ein einziger Fehltritt dazu führen, dass man von den Wracks blockiert wird, die sich an jeder Kurve stapeln.

Warum wir uns dafür entschieden haben Es trifft genau die richtige Mischung aus Realismus und Chaos. Die Art und Weise, wie Autos bei Zusammenstößen zerquetscht werden und darauf reagieren, wirkt realistisch und ist dennoch spannend, was Wreckfest abgesehen von den ausgefeilten Rennfahrern, die zu auf Nummer sicher gehen.

Es ist diese ständige Spannung (das Gleichgewicht zwischen Aggression und Kontrolle), die den Reiz ausmacht. Man fängt vielleicht vorsichtig an, aber in der letzten Runde rammt man die Konkurrenten einfach nur noch, um zu sehen, wer am Ende noch übrig ist.

Mein Fazit:Wreckfest ist chaotisch, laut und unglaublich befriedigend. Es ist das perfekte Switch-Spiel für alle, die sich mal richtig austoben und das Rennen in ein kontrolliertes Chaos verwandeln wollen.

Was sagen die Spieler dazu?

Yung_Ruckus

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Dieses Spiel macht so viel Spaß. Die Physik ist großartig, die Zusammenstöße sind fantastisch, und jedes Mal, wenn man spielt, herrscht einfach pures Chaos.

RealSteer

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Die Unfälle in diesem Spiel finde ich immer noch unglaublich. Es ist der Wahnsinn, zu sehen, wie das eigene Auto in Zeitlupe über die Strecke rollt, während alle anderen daraufprallen.

8. Shovel Knight [Bestes Retro-inspiriertes Indie-Action-Spiel für die Switch]

Unsere Bewertung 8.8

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Art des Spiels 2D-Action-Plattformspiel Plattformen Nintendo Switch, PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, macOS, Linux Erscheinungsjahr 2014 Urheber Yacht Club Games (Entwickler und Herausgeber) Durchschnittliche Spielzeit 10–15 Uhr Am besten geeignet für Retro-Fans, die diese 8-Bit-Herausforderung vermissen Was mir gefallen hat Reibungslose Steuerung und dieses befriedigende Springen mit der Schaufel, das nie langweilig wird

Shovel Knight fühlt sich an wie ein verschollener 8-Bit-Schatz, der endlich wiederentdeckt wurde. Du Springe, schlage zu und grabe dich durch farbenfrohe Level voller Fallen, Geheimräume und Rätsel im Retro-Stil die sowohl das Timing als auch die Reflexe auf die Probe stellen.

Jedes Level wirkt wie von Hand gestaltet und steckt voller Details, die diesen Titel zu einem der die besten Plattformspiele auf Nintendo Switch.

Wenn du gerade nicht mit der Schaufel in der Luft herumfuchtelst oder Schätze sammelst, unterhältst du dich wahrscheinlich mit schrulligen NPCs in der Stadt oder siehst zu, wie sich deine Beute stapelt. Es ist nostalgisch, aber nie altmodisch, und schafft so die perfekte Balance zwischen Old-School-Design und modernem Schliff.

Warum wir uns dafür entschieden haben Es ist einer dieser seltenen Indie-Titel, die zeitlos wirken. Die Steuerung sitzt, die Kämpfe sind präzise, und jeder Bosskampf fühlt sich an wie ein kleines Duell um den Thron – du gegen den jeweiligen König.

Jede Kampagne verleiht dem Spiel eine neue Note und erweitert die Welt, ohne dass es durch unnötige DLCs überladen wirkt. Es ist beeindruckend, wie viel Tiefe Yacht Club Games in etwas gepackt hat, das so einfach aussieht.

Mein Fazit: Shovel Knight ist Retro-Magie pur: knackig, reaktionsschnell und man kann es immer wieder spielen. Egal, ob du mit den Klassikern des NES (Nintendo Entertainment System) aufgewachsen bist oder einfach mal etwas ausprobieren möchtest, das sich wirklich authentisch anfühlt – dieses Spiel ist auf jeden Fall einen Blick wert.

Was sagen die Spieler dazu?

Wir sind Geister

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Dieses Spiel ist einfach verdammt gut. Präzise Steuerung, spannende Bosse, tolles Spieltempo – es ist eine perfekte Hommage an die 8-Bit-Ära.

GlassVeil

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Ich habe gerade „Shovel Knight“ zum ersten Mal durchgespielt. Der Endkampf war unglaublich, und das Ende war viel emotionaler, als ich erwartet hatte.

9. Bloodstained: Der Fluch des Mondes [Das beste Indie-Spiel im klassischen Castlevania-Stil für die Switch]

Unsere Bewertung 8.6

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Art des Spiels Action-Plattformspiel / Gothic-Abenteuer Plattformen Nintendo Switch, PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, 3DS Erscheinungsjahr 2018 Urheber Inti Creates (Entwickler), ArtPlay (Herausgeber) Durchschnittliche Spielzeit sechs bis acht Stunden Am besten geeignet für Fans des klassischen „Castlevania“, die präzisen 2D-Kampf schätzen Was mir gefallen hat Schneller Charakterwechsel, spannende Endgegner und ein ausgefeiltes Leveldesign

Bloodstained: Der Fluch des Mondes lässt den Geist von Castlevania mit pixelgenauer Präzision wieder aufleben. Du Erkunde verwunschene Burgen, wechsle mitten im Kampf zwischen Helden hin und her und räume jeden Raum frei, der voller Monster, Fallen und versteckter Schätze ist. Es ist kurz, knackig und wie geschaffen für einen schnellen Gothic-Kick.

Warum wir uns dafür entschieden haben Es fängt den Charme der alten Schule ein, ohne dabei altmodisch zu wirken. Jeder Held verfügt über einzigartige Fähigkeiten, die dich mitten im Spiel dazu bringen, über Strategien zu diskutieren – in einem Moment kletterst du vielleicht Wände hoch, im nächsten peitschst du Dämonen aus oder setzt einen perfekten Zauber genau im richtigen Moment ein, kurz bevor ein Boss angreift. Es geht darum, den Rhythmus und den Ablauf jeder Stufe zu meistern.

Diese Vielfalt sorgt dafür, dass jede Etappe immer wieder Spaß macht, vor allem wenn man merkt, wie die eigenen Entscheidungen den Verlauf der Geschichte beeinflussen. Es ist, als würde man in die Vergangenheit zurückkehren – allerdings mit flüssigerer Steuerung und modernem Design, das jeden Kampf zu einem echten Erlebnis macht.

Mein Fazit: Ein stilvoller Rückblick mit Biss. Bloodstained: Der Fluch des Mondes ist genau das Richtige, wenn du eine kompakte Fortsetzung der 8-Bit-Ära suchst: herausfordernd, stimmungsvoll und voller nostalgischer Melodien, die dir noch lange nach dem Spielen im Kopf bleiben.

Was sagen die Spieler dazu?

TeekTheDragon

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

„Curse of the Moon“ ist ein großartiges Spiel. Es fängt die Atmosphäre von „Castlevania“ auf dem NES perfekt ein, und der Wechsel zwischen den Charakteren sorgt für Abwechslung.

WispKnight

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Ich habe gerade „Curse of the Moon“ durchgespielt. Es ist kurz, aber sehr ausgefeilt, und dank der verschiedenen Enden lohnt es sich, es noch einmal zu spielen. Eine echte Hommage an das klassische „Castlevania“.

10. A Short Hike [Das beste entspannende Indie-Erkundungsspiel für die Switch]

Unsere Bewertung 8.5

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Art des Spiels Entdeckung / Abenteuer Plattformen Nintendo Switch, PC, PS4, PS5, macOS, Linux Erscheinungsjahr 2019 Urheber adamgryu (Entwickler und Herausgeber) Durchschnittliche Spielzeit 2–4 Std. Am besten geeignet für Spieler, die friedliche Abenteuer und gemütliche Erkundungstouren mögen Was mir gefallen hat Die Freiheit, zu klettern, zu gleiten und alles in deinem eigenen Tempo zu tun

Eine kurze Wanderung ist eines dieser Spiele, bei denen man einen Gang zurückschalten muss. Es ist ein Ein kleiner Ausflug in einer offenen Welt, bei dem man einen Berg besteigt, mit schrulligen Reisenden plaudern und der Zeit nachhängen, während man dem Rauschen des Windes und der Wellen lauscht. Jeder Weg birgt kleine Überraschungen, und das Erkunden fühlt sich einfach und lohnenswert an. Man kann mit Vögeln um die Wette laufen, verborgene Schätze finden oder einfach nur dasitzen und die Aussicht genießen.

Warum wir uns dafür entschieden haben Es vermittelt das Gefühl, dem Trubel für eine Weile zu entfliehen. Die Dialoge sind herzlich, die Welt wirkt lebendig, und man begegnet dabei einer Reihe unvergesslicher Figuren, von denen jede ihre eigene kleine Geschichte und ihren ganz eigenen Charme hat.

Die Low-Poly-Grafik und die sanften Farben verleihen dem Film eine entspannte Atmosphäre, und obwohl er kurz ist, zaubert er einem noch lange nach dem Abspann ein Lächeln ins Gesicht – so, als würde man aus einem friedlichen Nickerchen erwachen, von dem man gar nicht wusste, dass man es gebraucht hat.

Mein Fazit: Eine kurze Wanderung ist genau das Richtige, wenn du viel zu tun hast, gestresst bist oder einfach mal abschalten musst. Es ist leicht, bekömmlich und einfach unwiderstehlich Nintendo Switch.

Was sagen die Spieler dazu?

DrFatbat

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

„A Short Hike“ ist eines der entspannendsten Spiele, die ich je gespielt habe. Es ist kurz, bezaubernd, und jede Minute fühlt sich wie ein Hauch frischer Luft an.

SolarPasta

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Dieses Spiel ist so unbeschwert und friedlich. Ich liebe es einfach, durch die Gegend zu gleiten, das Wasser zu beobachten und mit den niedlichen Figuren zu plaudern.

11. Timespinner [Das beste Indie-Spiel im Metroidvania-Stil mit Pixel-Art auf der Switch]

Unsere Bewertung 8.4

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Art des Spiels Metroidvania / Action-Adventure Plattformen Nintendo Switch, PC, PS4, PS Vita, Xbox One Erscheinungsjahr 2018 Urheber Lunar Ray Games (Entwickler und Herausgeber) Durchschnittliche Spielzeit 10–15 Uhr Am besten geeignet für Spieler, die nostalgische Erkundungen mit einem gewissen Etwas lieben Was mir gefallen hat Eine tiefgründige Hintergrundgeschichte, flüssige, zeitbasierte Kämpfe und detailreiche Pixelgrafik

Timespinner wirkt wie ein längst vergessener Klassiker aus vergangenen Zeiten, Ein handgefertigtes Metroidvania, in dem du zwischen verschiedenen Zeitlinien hin- und herspringst, um deine Welt vor der Herrschaft eines Imperiums zu schützen. Du erkundest verwinkelte Verliese, deckst Familiengeheimnisse auf und nutzt die Manipulation der Zeit sowohl als Waffe als auch als Hilfsmittel zum Lösen von Rätseln.

Warum wir uns dafür entschieden haben Es vereint die besten Elemente des klassischen „Castlevania“ mit einem innovativen Zeitmanagement, wodurch sich jeder Kampf und jeder Raum strategisch anfühlt. Seine emotionale Geschichte und das ausgefeilte Pixel-Design zeigen, dass Indie-Spiele es mit jedem sogenannten König des Genres aufnehmen können.

Jedes Gebiet, das du besuchst, birgt geschichtsträchtige Details und geheime Wege, die einen erneuten Besuch wert sind. Es geht darum zu sehen, wie sich Handlungen auf die Geschichte auswirken, was es zu einem der besten Metroidvania-Spiele auf Umschalten.

Mein Fazit: Timespinner ist perfekt für alle, die es lieben, auf Entdeckungsreise zu gehen, zu experimentieren und in einem wunderschön in sich geschlossenen Abenteuer die Zeit zu vergessen. Ein absolutes Muss für Fans von durchdachter Action mit Herz.

Was sagen die Spieler dazu?

Starthilfekabel

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Ich habe gerade „Timespinner“ zu Ende gelesen – fantastisches Tempo und eine tolle Geschichte. Die Zeitmechanik verleiht dem Ganzen Tiefe, ohne wie eine Spielerei zu wirken.

FreeSpaceFox

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

„Timespinner“ ist ein echtes Juwel auf der Switch. Es fühlt sich an wie ein verschollener SNES-Klassiker – mit flüssigerer Steuerung und einem emotionalen Kern, der unter die Haut geht.

12. Spelunky [Bestes prozedurales Indie-Plattformspiel für die Switch]

Unsere Bewertung 8.2

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Art des Spiels Plattformspiel / Roguelike Plattformen Nintendo Switch, PC, PS4, PS Vita, Xbox One Erscheinungsjahr 2008 (HD-Neuauflage: 2012) Urheber Mossmouth (Entwickler und Herausgeber) Durchschnittliche Spielzeit Unendlich (prozedurale Durchläufe) Am besten geeignet für Spieler, die knifflige, unvorhersehbare Spielverläufe mögen Was mir gefallen hat Der Reiz, den Zufall zu meistern, und das Gefühl echten Fortschritts

Spelunky versetzt dich in sich ständig verändernde Höhlen voller Fallen, Schätze und Überraschungen. Du gräbst dich vor, weichst Gegnern aus und improvisierst, wenn deine Pläne schiefgehen (denn das tun sie immer). Ein falscher Schritt und du landest wieder am Anfang, aber genau das macht den Reiz aus.

Warum wir uns dafür entschieden haben Es ist das Grundrezept moderner Roguelikes: einfache Spielmechaniken, endloser Wiederspielwert und dieser ständige Drang, es nach jedem Scheitern noch einmal zu versuchen. Die Mischung aus Spannung und Neugier lässt dich noch lange nach dem Zeitpunkt, an dem du dir geschworen hast, schlafen zu gehen, auf den Bildschirm starren – ein Beweis dafür, wie mühelos das Spiel dich in seinen Bann zieht.

Jeder Durchlauf erzählt eine Geschichte: ein verpatzter Sprung, ein glücklicher Bombenwurf, eine Schatzkammer, die Sekunden vor der Katastrophe entdeckt wird. Es ist chaotisch, lustig und unendlich befriedigend – und beweist, dass es gerade der Kampf ist, der jeden Durchlauf lohnenswert macht.

Mein Fazit: Spelunky ist pures Abenteuer, gebündelt in einem der besten Roguelike-Spiele auf Umschalten. Es ist anspruchsvoll, clever und bietet unendlichen Wiederspielwert – ein Spiel, das deine Geduld auf die Probe stellt und dich gleichermaßen zum Lachen bringt.

Was sagen die Spieler dazu?

BatAttack

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Nach jahrelangen Versuchen habe ich die Hölle endlich besiegt. Dieses Spiel belohnt Geduld, Planung und ein bisschen Glück. Es gehört immer noch zu meinen Lieblingserlebnissen.

Froggster

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

„Spelunky“ ist das perfekte Spiel, wenn man sich einfach nur entspannen, aber trotzdem auf Zack bleiben möchte. Jeder Fehler geht auf deine Kappe – und genau das macht es so genial.

13. Spiritfarer [Das beste gemütliche Management- und Abschieds-Indie-Spiel für die Switch]

Unsere Bewertung 8

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Art des Spiels Management / Abenteuer Plattformen Nintendo Switch, PC, PS4, Xbox One, iOS, Android Erscheinungsjahr 2020 Urheber Thunder Lotus Games (Entwickler und Herausgeber) Durchschnittliche Spielzeit 25–40 Stunden Am besten geeignet für Spieler, die auf der Suche nach emotionaler, gemächlicher Erzählkunst sind Was mir gefallen hat Ein ruhiges Tempo, eine herzliche Erzählweise und warme, handgezeichnete Bilder

Spiritfarer geht es darum, sich mit Herzlichkeit zu verabschieden. Du spielst die Rolle von Stella, Geister ins Jenseits befördern, während du dein Boot steuerst, Mahlzeiten zubereitest, Verbesserungen herstellst und deine Passagiere vor ihrer letzten Reise tröstest. Trotz seiner Themen wirkt der Film beruhigend, voller Farben, Wärme und stiller Momente, die zum Nachdenken einladen.

Warum wir uns dafür entschieden haben Es verwandelt schwere Themen in etwas zutiefst Menschliches. Das Steuern deines Bootes und die Unterstützung anderer beim Weiterkommen verbinden einfache Aufgaben mit emotionaler Erzählkunst und machen das Spiel zu einem der nachdenklichsten Erlebnisse auf der Switch.

Jeder neue Geist lehrt dich etwas über Liebe, Ruhe und Akzeptanz. Es geht darum, zu lernen, das zu schützen, was wichtig ist, und loszulassen, wenn es an der Zeit ist, und Trost in den stillen Momenten vor dem Einschlafen zu finden.

Mein Fazit: Spiritfarer ist eine wunderschöne, emotionale Reise, die gleichermaßen zum Nachdenken anregt und Gefühle weckt. Es ist perfekt für Spieler, die ein gemächlicheres Tempo und Geschichten suchen, die ihnen wirklich im Gedächtnis bleiben.

Was sagen die Spieler dazu?

Violet Sky 88

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

„Spiritfarer“ ist einfach großartig. Es ist eines dieser Spiele, die einen gleichzeitig zum Weinen und zum Lächeln bringen. Die Charaktere und die Handlung sind erstklassig.

HeyItsNova

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Ich habe „Spiritfarer“ gestern Abend durchgespielt. Ich war noch nicht bereit, mich von einigen von ihnen zu verabschieden. Das war zweifellos eines der bewegendsten Spielerlebnisse, die ich je hatte.

14. Undertale [Das beste Indie-RPG mit skurriler Handlung auf der Switch]

Unsere Bewertung 7.8

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Art des Spiels Rollenspiel / Abenteuer Plattformen Nintendo Switch, PC, PS4, PS Vita, Xbox One Erscheinungsjahr 2015 Urheber Toby Fox (Entwickler und Herausgeber) Durchschnittliche Spielzeit 6–10 Uhr Am besten geeignet für Spieler, die Humor, moralische Entscheidungen und eine einzigartige Erzählweise mögen Was mir gefallen hat Witzige Dialoge, vielschichtige Entscheidungen und ein innovatives Design

Undertale stellt jede RPG-Regel, die du kennst, auf den Kopf. Anstatt gegen Monster zu kämpfen, kannst du mit ihnen sprechen, sie verschonen oder sie komplett ignorieren. Je mehr du mit ihnen interagierst, desto stärker reagiert die Welt darauf, wenn man sich daran erinnert, was man getan hat, wem man geholfen und wem man wehgetan hat. Jede Route fühlt sich persönlich, lustig und seltsam emotional an.

Warum wir uns dafür entschieden haben Es ist eine perfekte Mischung aus Humor und Herz, die zeigt, wie kleine Entscheidungen ein ganzes Abenteuer neu gestalten können. Es gibt keinen einzigen „richtigen“ Weg, das Spiel zu spielen, und diese Freiheit sorgt dafür, dass die Spieler auch Jahre später noch nach neuen Geheimnissen suchen.

Selbst wenn du das Spiel durchgespielt hast, wirst du es lieben, zu sehen, wie andere es zum ersten Mal erleben, und dich mit ihnen über Lieblingsrouten und -enden auszutauschen. Es ist die Art von Geschichte, die jede Meinung zulässt, sodass die Diskussion Teil des Vergnügens ist.

Mein Fazit: Undertale ist schräg, clever und unvergesslich. Es verwandelt einfache Spielmechaniken in etwas Bedeutungsvolles und beweist, dass Emotionen einen stärker berühren können als es Grafiken jemals könnten.

Was sagen die Spieler dazu?

Nur zum Spaß

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Ich habe gerade „Undertale“ zum ersten Mal durchgespielt. Ich bin total begeistert. Ich hätte nicht gedacht, dass mir diese Figuren so ans Herz wachsen würden oder dass mir meine Entscheidungen so wichtig sein würden.

CloudGen

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

„Undertale“ ist ein Meisterwerk. Jede noch so kleine Entscheidung beeinflusst, wie die Welt darauf reagiert. Es ist selten, dass ein Spiel sich daran erinnert, was man getan hat, und dem Bedeutung beimisst.

15. Betritt das Gungeon [Das beste Bullet-Hell-Roguelike-Indie-Spiel für die Switch]

Unsere Bewertung 7.6

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Art des Spiels Roguelike / Bullet Hell Plattformen Nintendo Switch, PC, PS4, Xbox One Erscheinungsjahr 2016 Urheber Dodge Roll (Entwickler), Devolver Digital (Herausgeber) Durchschnittliche Spielzeit 30–100 Stunden Am besten geeignet für Spieler, die sich nach chaotischer Action und endlosen Beute scheren Was mir gefallen hat Schnelle Ladezeiten, unvorhersehbare Räume und pures Chaos, das sich irgendwie fair anfühlt

Betritt das Gungeon versetzt dich in einen Kerker, in dem jede Kugel sowohl deine Waffe als auch dein schlimmster Albtraum ist. Du nach besseren Waffen suchen, einer absurden Menge an Geschossen ausweichen und über den puren Wahnsinn lachen was auf dem Bildschirm passiert. Es ist chaotische Perfektion und eines der Die besten Bullet-Hell-Spiele die du unterwegs mitnehmen kannst.

Warum wir uns dafür entschieden haben Es ist einer dieser Indie-Titel, die Arcade-Hallen allein durch ihren hohen Wiederspielwert am Leben erhalten. Die Kreativität beim Waffendesign ist unglaublich (von Wasserpistolen bis hin zu Regenbogenlasern), und genau das hebt das Spiel aus der Masse der Roguelikes hervor.

Dank Hunderter Waffen und prozedural generierter Räume fühlt sich jeder Durchlauf frisch an. Die Balance zwischen Geschicklichkeit und Glück sorgt für fesselnden Spielspaß, und selbst wenn mal ein Fehler auftaucht, gehört das fast schon zum Charme des Spiels dazu.

Mein Fazit: „Betritt das Gungeon“ ist hektisch, urkomisch und macht unendlich viel Spaß. Wenn du Herausforderungen, bei denen es auf schnelle Reflexe ankommt, und Beute liebst, die nie langweilig wird, ist dieses Spiel jeden Ausweichmanöver wert.

Was sagen die Spieler dazu?

Syntaxfehler

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Dieses Spiel ist einfach großartig. Jeder Durchgang fühlt sich anders an, und die Waffen sind zum Totlachen. Ich habe schon längst aufgehört zu zählen, wie viele Stunden ich damit verbracht habe, die perfekte Ausrüstung zusammenzustellen.

Hey, das ist der Typ

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Ich habe gerade zum ersten Mal „The Gungeon“ durchgespielt und kann gar nicht glauben, wie spannend es war. Eine tolle Mischung aus Herausforderung und Spaß.

16. Ist dieser Platz schon besetzt? [Das beste storybasierte Indie-Visual-Novel-Spiel für die Switch]

Unsere Bewertung 7.5

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Art des Spiels Erzählender Visual Novel Plattformen Nintendo Switch, PC Erscheinungsjahr 2024 Urheber Mediatonic (Entwickler und Herausgeber) Durchschnittliche Spielzeit vier bis sechs Stunden Am besten geeignet für Spieler, die tiefgründige Gespräche und emotionale Geschichten mögen Was mir gefallen hat Natürliche Dialoge, subtile Grafik und Entscheidungen, die wirklich zählen

Ist dieser Platz schon besetzt? ist ein langsames, tiefgehendes Erlebnis, das ausschließlich ums Reden. Man trifft auf einer langen Zugfahrt einen Fremden, und hey, keine Kämpfe, keine Rätsel, einfach nur Dialogoptionen, die zeigen, wer du bist und was du erlebt hast.

Warum wir uns dafür entschieden haben Es ist einer dieser seltenen Visual Novels, in denen Stille ebenso viel Wert hat wie Sprache. Der Text wirkt lebendig, und die von dir gewählten, verzweigten Kommentare fügen sich ganz natürlich in jede Szene ein. Das beweist, dass ein schlichtes Design emotionale Tiefe vermitteln kann, ohne die Handlung unnötig zu verkomplizieren.

Die minimalistische Optik und die warme Farbpalette sorgen dafür, dass man sich ganz auf das Gesagte konzentrieren kann. Jedes Gespräch wirkt authentisch, von den unangenehmen Pausen bis hin zu den Sätzen, die einem besonders nahegehen.

Mein Fazit: Wenn du Lust auf etwas Ruhiges und Nachdenkliches hast, ist dieses Buch genau das Richtige für dich. Es ist eine gemütliche Lektüre für den Abend, die ein ganz normales Gespräch zu einem unvergesslichen Erlebnis macht.

Was sagen die Spieler dazu?

Reines Nebelsilber

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Ich habe die Demo auf dem Steam Deck gespielt und sie hat mir richtig gut gefallen! Es ist wie eine Weiterentwicklung der Logikrätsel nach dem Motto: „Wenn Randy links von Sierra sitzen will, Sierra und Jeff aber nicht nebeneinander sitzen können, wo können dann alle hin?“

Esternaefil

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Irgendwie war das für mich der Höhepunkt der Indie-World-Präsentation.

17. Balatro [Das beste Indie-Kartenspiel zum Deckbau auf der Switch]

Unsere Bewertung 7.4

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Art des Spiels Kartenspiel / Roguelike Plattformen Nintendo Switch, PC, PS5, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2024 Urheber LocalThunk (Entwickler und Herausgeber) Durchschnittliche Spielzeit 20–60 Stunden Am besten geeignet für Spieler, die Strategie und kreatives Deckbau lieben Was mir gefallen hat Ein flüssiger Spielablauf, beeindruckende Grafik und unzählige Möglichkeiten, Combos zu bilden

Hindernis verwandelt klassisches Poker in ein kontrolliertes Chaos. Bei jedem Durchgang werden die Regeln neu gemischt, und es häufen sich wilde Effekte, bis sich jede Hand wie eine kleine Explosion anfühlt. Du Karten spielen, Joker mit seltsamen Kräften freischalten und Punktemultiplikatoren jagen, die auf die beste Art und Weise absurd werden. Es lässt sich problemlos mit dem die besten Deckbau-Spiele auf Umschalten dank seiner Kreativität und seines Wiederspielwerts.

Warum wir uns dafür entschieden haben Balatro sorgt für Abwechslung beim Deckbau, indem es Vertrautes mit purer Kreativität verbindet. Hinter der minimalistischen Aufmachung verbergen sich tiefgründige Spielmechaniken, die einen dazu verleiten, „noch eine Runde“ zu spielen.

Es ist nicht nur Glück, sondern ein Zusammenspiel aus Strategie und Anpassungsfähigkeit – es geht darum, die richtige Kombination zu finden, bevor die nächste Runde die Siegesserie beendet. Keine Spielserie verläuft zweimal gleich, und genau diese Unvorhersehbarkeit macht die Herausforderung so fesselnd.

Mein Fazit: Hindernis ist clever, stilvoll und bietet endlosen Spielspaß. Wenn du Strategie magst, die unvorhersehbar ist, und deine Siege durch Risiko erringen willst, ist dieses Spiel ein echter Geheimtipp.

Was sagen die Spieler dazu?

Jake spielt Karten

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Das ist eines der besten Kartenspiele, die je entwickelt wurden. Selbst wenn ich gerade nicht spiele, muss ich ständig über neue Kombinationen nachdenken. Es ist einfach genial.

Handlimit

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Ich bin total süchtig danach. Jede Runde fühlt sich anders und spannend an. Ich liebe es, wie man mit den richtigen Jokern aus einer aussichtslosen Hand einen wahnsinnigen Gewinn machen kann.

18. UFO 50 [Beste Indie-Sammlung klassischer Spiele für die Switch]

Unsere Bewertung 7.2

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Art des Spiels Retro-Zusammenstellung / 8-Bit-Sammlung Plattformen Nintendo Switch, PC, PS5, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2024 Urheber Mossmouth, Derek Yu & Team (Entwickler & Herausgeber) Durchschnittliche Spielzeit 50–100 Stunden Am besten geeignet für Spieler, die klassische Spielvielfalt lieben Was mir gefallen hat Riesige Auswahl, einzigartige Ästhetik und fließende Übergänge zwischen den Titeln

UFO 50 ist, als würde man in eine Zeitkapsel voller brandneuer Retro-Kreationen eintreten. Es enthält fünfzig Originaltitel (Shooter, Plattformspiele, Rätselspiele und RPG-Light-Spiele) jedes mit seinen eigenen Regeln, seiner eigenen Musik und seinem ganz eigenen Pixel-Charme.

Der Wechsel zwischen den Spielen verläuft nahtlos – es ist eine Hommage an die Kreativität jahrzehntelanger Spieledesigns, vereint auf einer einzigen Spielkassette.

Warum wir uns dafür entschieden haben Es lässt das Design der alten Schule durch moderne Dienste wieder aufleben und bietet den Spielern eine der umfangreichsten Indie-Sammlungen, die je zusammengestellt wurden. Jeder Titel hat seinen eigenen Charakter, sodass es sich weniger wie ein Bundle anfühlt, sondern eher wie ein gemeinsames Universum voller Ideen.

Jeder Kommentar von Retro-Fans lobt die Liebe zum Detail. Das ist Nostalgie, wie sie sein soll – ohne Abstriche.

Mein Fazit: UFO 50 ist eine Hommage an die goldene Ära der Videospiele mit einem frischen Touch. Perfekt für Spieler, die Abwechslung und Überraschungen suchen, ohne dabei den Charme der alten Schule zu verpassen.

Was sagen die Spieler dazu?

RetroCortex

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Die Kreativität hier ist einfach unglaublich. Jedes Minispiel fühlt sich einzigartig an, und ich habe Stunden damit verbracht, einfach nur die Welt zu erkunden. Es ist, als hätte man 50 Zeitmaschinen in einem Paket.

CassetteKing

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Ich hätte nicht gedacht, dass es mir so viel Spaß machen würde. Es ist nicht nur Nostalgie – die Spiele sind wirklich gut. Das ist den Preis auf jeden Fall wert.

19. Kleine Kitty, große Stadt [Das beste Indie-Spiel zum Erkunden auf der Switch]

Unsere Bewertung 7

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Art des Spiels Erkundung in einer offenen Welt / Abenteuer Plattformen Nintendo Switch, PC, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2024 Urheber Double Dagger Studio (Entwickler und Herausgeber) Durchschnittliche Spielzeit vier bis sechs Stunden Am besten geeignet für Spieler, die gemütliche Abenteuer mit leichtem Humor lieben Was mir gefallen hat Entspanntes Tempo, niedliche Interaktionen und einfache Ziele, die einen immer zum Lächeln bringen

Kleine Kitty, große Stadt versetzt dich in eine gemütliche urbane Sandbox-Welt, in der du als schelmische Katze spielst, die einfach nur ihren Weg nach Hause finden will (irgendwann). Du wirst auf Gebäude klettern, an sonnigen Plätzen ein Nickerchen machen und dir Dinge von Menschen „ausleihen“, die sie wahrscheinlich gar nicht vermissen werden. Es ist eines der am bestenNintendo SwitchSpiele Zum Entspannen, ganz ohne Stress, ohne Zeitdruck, einfach nur purer Charme.

Warum wir uns dafür entschieden haben Nur wenige Indie-Titel schaffen es, Charme und Freiheit so gut in Einklang zu bringen wie dieses Spiel. Es fängt jene wohltuende Lebensfreude ein, die jede Entdeckung zu einem lohnenden Erlebnis macht, ohne dabei Druck auszuüben. Allein schon die Katzenanimationen sind den Besuch wert.

An jeder Ecke der Stadt warten kleine Freuden darauf, entdeckt zu werden – von der Hilfe für Tiere bis hin zu harmlosem Chaos, das einfach nur zum Lachen einlädt. Es geht weniger um Herausforderungen als vielmehr um die Freude am Bummeln. Der entspannte Ton und der sanfte Humor machen es zu einem dieser Titel, in die man sich für ein paar Minuten vertiefen kann und die einen trotzdem mit einem Grinsen im Gesicht zurücklassen.

Mein Fazit: Kleine Kitty, große Stadt ist pures Serotonin. Wenn du auf der Suche nach etwas Leichtem, Lustigem und Entspanntem bist, ist dieses Werk das digitale Äquivalent zu einem faulen Sonntagnachmittag.

Was sagen die Spieler dazu?

QuantumPenguin

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Das ist so ein entspannendes Erlebnis. Ich finde es einfach toll, dass man auf Entdeckungsreise gehen, herumtollen und es einfach genießen kann, für eine Weile eine Katze zu sein. Ein Spiel, das pure Entspannung bietet.

SoftMode

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Es ist kurz, aber super süß. Die Interaktionen mit den Tieren sind bezaubernd, und die Bewegungen fühlen sich toll an. Es ist einfach ein gemütliches kleines Abenteuer, das genau richtig gemacht ist.

20. Grau [Das beste künstlerische Indie-Plattformspiel für die Switch]

Unsere Bewertung 6.8

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Art des Spiels Plattformspiel / Stimmungsvolles Abenteuer Plattformen Nintendo Switch, PC, PS4, iOS, Android Erscheinungsjahr 2018 Urheber Nomada Studio (Entwickler), Devolver Digital (Herausgeber) Durchschnittliche Spielzeit 5–7 Uhr Am besten geeignet für Spieler, die ein emotionsgeladenes Design und visuelles Storytelling schätzen Was mir gefallen hat Flüssige Animationen, fließende Übergänge und atemberaubendes visuelles Design

Graulädt Sie ein zusich durch eine handgemalte Landschaft bewegen, deren Farben und Töne sich ständig verändern. Mit jedem Schritt nach vorne gewinnt der Protagonist mehr von seiner Stimme und seinem Selbstvertrauen zurück, wobei Bilder und Musik eingesetzt werden, um Emotionen ohne Worte auszudrücken. Es sticht hervor unter den Top-Spiele auf Umschalten weil es Gefühle ohne Dialoge vermittelt.

Warum wir uns dafür entschieden haben GRIS besticht durch die elegante Verschmelzung von Bewegung und Gefühl. Jede Animation, jeder Farbton hat seine Berechtigung. Es geht nicht um den Schwierigkeitsgrad, sondern um Reflexion – was das Spiel zu einem herausragenden Erlebnis unter den modernen Indie-Titeln macht.

Es liegt eine gewisse Schönheit in der Art, wie es fließt – friedlich und doch kraftvoll, wie Meditation in Bewegung. Es ist ruhig, anmutig und visuell atemberaubend – ein Erlebnis, in dem man sich leicht für mehrere Stunden verlieren kann.

Mein Fazit: Grau ist ein unvergessliches Kunstwerk, das sich bei jedem Durchspielen ganz persönlich anfühlt. Wenn du etwas Schönes und Nachdenkliches suchst, gehört dieses Spiel in deine Sammlung.

Was sagen die Spieler dazu?

PixelSoul

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

„GRIS“ ist eines der schönsten Spielerlebnisse, die ich je hatte. Es ist entspannend, emotional und visuell atemberaubend.

EtherealFox

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

GRIS ist ein Meisterwerk. Die Farbverläufe und Animationen sind einfach umwerfend. Es ist eine Erfahrung, die einem noch lange nach dem Durchspielen im Gedächtnis bleibt.

Mein Gesamtfazit zu den Indie-Spielen für die Nintendo Switch

Wenn du gerade erst in die Indie-Szene einsteigst Nintendo SwitchDiese Liste bietet für jede Stimmung etwas.

Ich würde folgendermaßen vorgehen:

Für Neulinge im Bereich der Indie-Abenteuer → Stardew Valley. Es ist zugänglich, entspannend und bietet unendlichen Spielspaß – mit einer Lebenssimulation, die sich ganz natürlich anfühlt, egal ob man zehn Minuten oder zehn Tage Zeit hat, um sich zu entspannen.

Für Spieler, die sich nach rasanter, reaktionsreicher Action sehnen → Hollow Knight. Spannende Kämpfe, pointierte Dialoge und der Reiz, es noch einmal zu versuchen, machen es nicht nur zum Die besten Metroidvania-Spiele sind Umschalten, sondern auch der ideale Ort, um zu sehen, wie weit Indie-Design gehen kann.

Für entspannte Entdecker → Eine kurze Wanderung. Das gemächliche Tempo, die herzlichen Momente und der sanfte Humor machen es ideal für alle, die eine Auszeit vom Trubel brauchen.

Für Geschichtenliebhaber, die Emotionen und Denkanstöße suchen → Grau. Ein beeindruckendes Beispiel dafür, wie Bilder und Emotionen ein Erlebnis vermitteln können, ohne dass auch nur ein einziges Wort gesprochen wird.

Für Fans von chaotischen lokalen Koop-Spielen → Overcooked! Immer noch eines der lustigsten Erlebnisse, die man auf der Couch haben kann. Teamwork, Jubel und Zufriedenheit.

Ganz gleich, welche Art von Abenteuer du suchst – dies sind die perfekten ersten Schritte in die Indie-Szene auf Umschalten. Achte nur darauf, dass du eine zuverlässige UmschaltenSteuergerät praktisch, denn manche dieser Indie-Spiele werden deine Daumen stundenlang auf Trab halten.

Häufig gestellte Fragen