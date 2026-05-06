Die 10 besten PC-Horrorspiele für echten Grusel im Jahr 2025

Die besten PC-Horrorspiele sind so viel mehr als nur ein Haufen billiger Schreckmomente – sie gehen einem unter die Haut. Sie schaffen eine Atmosphäre, spielen mit den Erwartungen des Spielers und sorgen dafür, dass der Puls während des gesamten Spiels ein bisschen zu hoch bleibt.

Im PC-Horror kommt das Genre erst richtig zur Geltung. Mit ausgefeilteren Spielmechaniken und mutigerer Erzählweise lenken diese Spiele die Angst auf raffinierte Weise, sei es schleichende psychische Angst oder totale Panik .

Bist du bereit für ein paar wohlverdiente Gänsehautmomente? Meine Liste fasst die besten PC-Horrorspiele zusammen, die dir ganz schön zu schaffen machen werden – aber du wirst sie trotzdem durchspielen.

Unsere Top-Empfehlungen für PC-Horrorspiele

Manche Horrorspiele sind einfach anders. Diese drei empfehle ich immer als Erstes – sie sind clever konzipiert, unerbittlich gruselig und verlieren auch nach Dutzenden von Spielstunden nichts von ihrem Reiz.

Die Hölle, das sind wir (2025) – Ein Neuling in der Horror-Spieleszene, der brutale Nahkämpfe mit surrealer Erkundung verbindet. Es ist die Art von Abenteuer, die dich herausfordert, gleichzeitig gegen Monster und deine eigenen Ängste anzukämpfen. Schau nach draußen (2025) – Ein wahrer Albtraum. Hier bist du in einem unheimlichen Haus gefangen, in dem sich die Realität ständig verzerrt und jeder Raum den Eindruck vermittelt, er wolle dich umbringen. Wenn du nach dem gruseligsten Spiel der letzten Zeit suchst, könnte dies genau das Richtige für dich sein. Dem Tod geweiht (2024) – Ein Koop-Soulslike, bei dem der Tod nicht das Ende bedeutet, sondern ein Spielelement ist, mit dem man aktiv experimentieren kann. Es zwingt dich und deine Freunde dazu, euch abzustimmen, zwischen Charakteren zu wechseln und gegen groteske Bosse zu bestehen.

Diese drei sind das Wahre. Keine Spielereien, nur großartiges Design, raffinierte Schreckmomente und die Art von Horror, über die man noch lange nachdenkt, nachdem man aufgehört hat.

Die 10 besten PC-Horrorspiele: Die ultimative Gruselliste

Die meisten Horrorspiele kommen und gehen, doch diese Titel werden dir als einige der besten Horrorspiele, die du je gespielt hast, in Erinnerung bleiben. Von gnadenlosen Slashern bis hin zu schleichender psychologischer Angst – der PC bietet einige der besten Horrorerlebnisse, die es gibt.

Hier sind die beliebtesten Titel, die wirklich für Gänsehaut sorgen und verdienen einen Platz auf deiner Liste.

1. Die Hölle, das sind wir [Das beste Horrorspiel für surreale Erkundungen und Kämpfe]

Unsere Bewertung 9.8

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Plattformen PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2025 Entwickler Rogue-Faktor Durchschnittliche Spielzeit ca. 25–30 Stunden Besondere Merkmale Halboffene Welt, keine Wegpunkte oder Karten; Erkundung mit reichhaltiger Hintergrundgeschichte, anpassbarer Nahkampf durch emotionale Modifikatoren, rätselreich, mit einem Drohnenbegleiter und Barrierefreiheitsoptionen

Die Hölle, das sind wir ist wirklich etwas ganz Besonderes. Die Entwickler haben hier mutig gehandelt; sie haben beschlossen, uns in eine unheimliche Ödnis zu versetzen, uns umherirren zu lassen und die Geschichte ganz natürlich auf uns wirken zu lassen. Das allein macht es schon sich von der Masse der kopierten Survival-Horror-Spiele abzuheben.

Was mich wirklich überzeugt hat, ist das Kampfsystem. Hier gibt es kein langweiliges „Pistolen-Pew-Pew“; Es dreht sich alles um Nahkampf und kräftige Schwertschläge. Ich kann mir schon vorstellen, wie spannend es sein wird, in einer stockdunklen Ruine diesen abartigen Kreaturen gegenüberzustehen, wohl wissend, dass ein einziger Fehler schwerwiegende Folgen haben kann. Für Fans von legendäre Videospiel-Bösewichte… Die Gegner in diesem Spiel sind eine einzigartige Variante des Psychohorrors, die dich alles in Frage stellen lässt. Es scheint, als würde hier der perfekte Mittelweg zwischen Erkundung, Überleben und brutalen Kämpfen angestrebt.

Und optisch? Die Stimmung ist einfach unglaublich. Verlassene Städte, die von der Natur fast verschlungen wurden, in der Ferne flackernde Leuchtreklamen und Monster, die eher wie lebende Albträume wirken. Die Atmosphäre erinnert mich ehrlich gesagt an Steuerung or Death Stranding, diese Mischung aus Schönheit und Unbehagen, die einem nicht mehr loslässt. Schon das Sounddesign in den Trailern hat mir Gänsehaut bereitet – so hallig und verstörend.

Pro-Tipp Probier es aus, wenn du genug von vorhersehbaren „Jump-Scare“-Fabriken hast und ein Horrorspiel suchst, das dir tatsächlich zutraut, die Welt zu erkunden.

Mein Fazit: Dieses Spiel ist genau der frische Wind im Horror-Genre, den du brauchst. Es ist ein wahres Meisterwerk und auf jeden Fall deine Aufmerksamkeit wert.

Was meinen die Spieler dazu?

Ich liebe dich

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Dieses Spiel lässt sich von vielen bekannten Titeln aus den Genres Horror und Rollenspiel inspirieren, schafft es aber dennoch, seinen eigenen Weg zu gehen und frische, originelle Ideen einzubringen.

2. Schau nach draußen [Bester Beitrag im Bereich Psychologischer Horror]

Unsere Bewertung 9.5

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Plattformen PC Erscheinungsjahr 2025 Entwickler Francis Coulombe; Herausgeber: Devolver Digital Durchschnittliche Spielzeit ca. 4–6 Stunden Besondere Merkmale Ein rundenbasiertes Horror-Rollenspiel mit Top-Down-Perspektive, das in einem Wohnhaus spielt; überlebe, indem du deine Grundbedürfnisse (Hunger, Hygiene) befriedigst, Verbündete rekrutierst, mehrere Enden und Ressourcen- sowie Sozialmanagement

Schau nach draußen versetzt dich sofort in Spannung. Du bist in einem Haus gefangen, in dem nichts so bleibt, wie es ist, und jeder Flur wirkt lebendig. Es greift die klassischSilent Hill Atmosphäre, die jedoch in etwas Beklemmenderes verwandelt wird. Wenn du auf Horrorfilme dieser Art stehst, ist dies einer der am bestenPC-Spieleda draußen.

Ich will mal ehrlich sein, Dieses Spiel hat mich die ganze Nacht lang in Atem gehalten. Als ich einen Raum betrat, ein Flüstern hörte und dann merkte, dass sich die Raumaufteilung verändert hatte, brachte das mein Realitätsempfinden durcheinander. Das Tempo ist langsamer als beispielsweise bei Outlast Serie, aber diese Spannung steigert sich, bis sich jedes Knarren wie ein Monster anfühlt, das nur darauf wartet, zuzuschlagen. Manchmal wollte ich einfach aufhören und fliehen, aber genau deshalb funktioniert es.

Optisch fängt es die Atmosphäre eines Fiebertraums perfekt ein. Schatten verschlingen die Möbel, Lichter flackern, als hätten sie ein Eigenleben, und die Art, wie die Kamera sich subtil neigt, hat mir buchstäblich das Gleichgewicht geraubt. Der Ton? Purer Schrecken, mit Rauschausbrüchen, die mich an die alten Radios in Silent Hill.

Pro-Tipp Am besten spielt man es allein, nachts und mit Kopfhörern. Spiel es nicht mit Freunden, es sei denn, du willst, dass jemand lacht, während du in Panik gerätst.

Mein Fazit:Schau nach draußen ist auf eine Weise furchteinflößend, wie es nur wenige Spiele schaffen. Dieses Spiel beweist, dass man keine ausgefallenen Spielmechaniken braucht, wenn man es versteht, Spannung aufzubauen.

Was meinen die Spieler dazu?

Jordan Biordi

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„Look Outside“ ist wirklich eines der gruseligsten Spiele, die ich seit „P.T.“ gespielt habe, und das ist eine unglaublich hohe Messlatte.

3. Dem Tod geweiht [Bester Koop-Horror im Souls-Stil]

Unsere Bewertung 9.8

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Plattformen PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2024 Entwickler Entwickler: Trialforge Studio; Herausgeber: Tate Multimedia Durchschnittliche Spielzeit ca. 4–5 Std. Besondere Merkmale Ein auf Gruppen basierendes Soulslike-Spielprinzip, bei dem man mitten im Kampf zwischen gefallenen Kriegern wechseln kann, von denen jeder über einzigartige Fähigkeiten verfügt; brasilianische kulturelle Einflüsse in Grafik und Rhythmus; das „Morphstrike“-Kombosystem

Dem Tod geweihthat mich mit seiner Neuinterpretation der Soulslike-Formel in seinen Bann gezogen: Der Tod ist kein Ende, sondern Teil des Kreislaufs. Es ist eines von diesen Die besten Koop-Spiele das dich und deine Truppe dazu zwingt, Fähigkeiten zu kombinieren, mitten im Kampf die Rollen zu tauschen und sich an ein intensives Kampfsystem anzupassen, das jedes Zögern bestraft.

Alleine zu spielen ist echt hart, aber mit Freunden wird es zu einem absoluten Spaß-Albtraum. Es ist ein unglaubliches Gefühl, meine Wechsel genau auf den Angriff eines Gegners abzustimmen oder Fähigkeiten zu verketten, auch wenn der Schwierigkeitsgrad Gelegenheitsspieler abschrecken könnte. Ich würde sagen, die Mühe lohnt sich, denn jeder Sieg fühlt sich an, als hätte man sein Team aus den Fängen des Todes gerettet.

Die Präsentation ist einfach umwerfend. Die künstlerische Gestaltung setzt auf groteske Designs, herabtropfendes Blut und verzerrte Rüstungen, die aussehen, als stammten sie aus einem Schicksal, das schlimmer ist als die Hölle. Der Soundtrack untermalt jeden Bosskampf mit hämmernden Trommeln, die mein Herz höher schlagen lassen.

Pro-Tipp Unterschätze Paraden nicht. Perfekte Blocks retten dir nicht nur Leben, sie eröffnen dir auch günstige Gelegenheiten für „Morphstrike“-Kombos, die einen Kampf im Handumdrehen wenden können.

Mein Fazit: Dem Tod geweiht ist nicht jedermanns Sache, aber wenn du auf der Suche nach einer gruseligen, teambasierten Herausforderung bist, die den Koop-Modus in puren Horror verwandelt, dann ist dies eines der besten Horrorspiele, die ich seit Jahren gespielt habe.

Was meinen die Spieler dazu?

Alexa, mach das Licht aus.

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Ich habe „Deathbound“ zu Ende gelesen und fand es großartig 😀

4. Killing Floor 3 [Das beste blutige Multiplayer-Spektakel]

Unsere Bewertung 8.7

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Plattformen PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2025 Entwickler Tripwire Interactive Durchschnittliche Spielzeit ~16 Stunden Besondere Merkmale Blutgetränkter Koop-Horde-Shooter mit extremem Gore, Live-Service-Fortschrittssystem mit Waffenmodifikationen, Battle Passes und Crossplay für bis zu 6 Spieler

Killing Floor 3 ist mein persönlicher Favorit. Er nimmt die für die Serie typischen blutigen Szenen, die Mutantenwellen und das unerbittliche Tempo und dreht alles noch einmal richtig auf. Als Fortsetzung weiß der Film genau, wen er anspricht: Spieler, die nonstop Nervenkitzel und Teamwork suchen, das euch entweder retten oder das Genick brechen kann.

Und das Beste daran? Das ist der pure Spaß mit Freunden. Die Matches fühlen sich an wie eine verdammt wilde Achterbahnfahrt; ich stürze mich hinein, mähe Monster nieder und bete, dass mein Team keinen Mist baut. Es versucht nicht, subtil zu sein wie Frictional Games, aber ich schätze es, weil es voll auf rohen Adrenalinkick setzt. Wenn du auf chaotische Die besten PC-Shooter, dieses hier hat sich seinen Platz redlich verdient.

AllerdingsNach langen Spielsitzungen kann es sich etwas eintönig anfühlen, da die Überlebenswellen ineinander übergehen können. Es ist allerdings ein anspruchsvolles Spiel, daher brauchst du einen leistungsstarken Desktop-PC oder einen leistungsstarker Gaming-Laptop wenn es um Computer geht.

Die Grafik ist der Wahnsinn. Bei jedem Kopfschuss spritzt Fleisch an die Wände, und die Beleuchtung lässt diese Mutantenhorden besonders gruselig wirken. Der Soundtrack ist Heavy-Metal-Perfektion, die meine Albtraum-Runs mit Energie auflädt. Wirklich eines der Die besten Multiplayer-Spiele die ich je gespielt habe.

Pro-Tipp Nicht nur spritzen – sondern kommunizieren. Ein Team, das Nachladen, Munitionsabwürfe und große Zeds frühzeitig ankündigt, hält doppelt so lange durch wie ein Haufen Einzelkämpfer.

Mein Fazit: Killing Floor 3 ist ein chaotischer, blutiger und furchterregender Ritt. Es ist kein tiefgründiges Spiel, aber das muss es auch nicht sein; hier dreht sich alles um die Anzahl der Abschüsse.

Was meinen die Spieler dazu?

Noah Kupetsky

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„Killing Floor 3“ ist blutig, wunderschön und macht unglaublich viel Spaß. Die Schusswechsel fühlen sich kraftvoll und präzise an, und es gibt weniger Einschränkungen bei der Wahl der Waffen.

5. Silent Hill 2: Remake [Das beste Remake eines Psychohorrorfilms]

Unsere Bewertung 8.8

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Plattformen PC, PlayStation 5 Erscheinungsjahr 2024 Entwickler Bloober Team; Herausgeber: Konami Durchschnittliche Spielzeit ca. 16–20 Stunden Besondere Merkmale Ein stimmungsvolles Remake mit Schulterperspektive, verbesserter Grafik und Sound, neuen Rätseln und Bereichen sowie zusätzlichen Enden und Sammelobjekten, das dabei den Stil und die Erzählweise des Originals bewahrt

The Bloober Team hat eines der besten Horrorspiele aller Zeiten genommen und es für ein modernes Publikum neu aufgelegt. DieSilent Hill 2 Das Remake ist nicht nur Nostalgie, sondern neu interpretierter Horror. Es behält die herzzerreißende Geschichte eines Mannes bei, der dem Schatten seiner verstorbenen Frau nachjagt, und wertet gleichzeitig die Kämpfe und die Erkundung für eine neue Generation auf. Für mich gehören das Originalspiel und das Remake zu den Die besten Einzelspieler-Spiele, Punkt.

Als ich es gespielt habe, hat es mich stärker getroffen, als ich erwartet hatte. Durch die nebelverhangenen Straßen mit moderner Grafik zu gehen, fühlte sich an, als würde ein Albtraum wahr werden. Das Tempo ist bedächtig, für den heutigen Geschmack manchmal zu langsam, aber genau das sorgt dafür, dass die Schreckmomente ihre Wirkung entfalten. Das Rätseldesign überzeugt nach wie vor, auch wenn sich einige Rätsel im Vergleich zu optimierteren Spielen etwas klobig anfühlten.

Optisch ist dies möglicherweise das das großartigste Remake eines Horror-Klassikers noch nicht. Der Nebel zieht auf und hüllt dich ein, sodass sich jede Gasse unsicher anfühlt. Der Soundtrack geht einem immer noch tief unter die Haut; er verbindet melancholisches Klavier mit Kreischen, die mir buchstäblich im Kopf hängen bleiben.

Pro-Tipp Mach das Licht aus und setz die Kopfhörer auf. Der Nebel, das Sounddesign, die ganze Atmosphäre – das alles wirkt viel intensiver, wenn du dich ganz auf das Spiel einlässt.

Mein Fazit: Dieses Meisterwerk zählt nach wie vor zu den besten Horrorspielen, die es gibt. Das Remake beweist, warum Silent Hill 2 bleibt der König des psychologischen Terrors.

Was meinen die Spieler dazu?

Wundersames Walross

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Dieses Spiel hat die Atmosphäre perfekt getroffen, sah umwerfend aus, war stellenweise wirklich gruselig und bot am Ende eine großartige Geschichte.

6. Alan Wake 2 [Das beste storybasierte Horrorerlebnis]

Unsere Bewertung 8

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Plattformen PlayStation 5, PC, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2023 Entwickler Remedy Entertainment Durchschnittliche Spielzeit ~16 Stunden für die Hauptgeschichte Besondere Merkmale Eine Erzählung mit zwei Protagonisten, zahlreiche Anknüpfungspunkte zum Remedy-Universum, verbesserte Raytracing-Grafik

Alan Wake 2 ist zweifellos eines der fesselndsten, storybasierten Horrorspiele, die ich je gespielt habe. Remedy Entertainment Diesmal wurde voll auf Survival-Horror gesetzt; weniger actionlastig als der erste Teil, dafür mehr Atmosphäre, Spannung und narrative Kontrolle.Wenn dutolle Stealth-Spiele, das ist es.

Wenn ich sowohl als Alan als auch als Saga spiele, bietet mir das eine unglaubliche Vielfalt. In einem Moment setze ich auf einer Detektivtafel Hinweise zusammen, im nächsten bin ich in Alans Albtraumwelt versunken, wo sich die Realität an jeder Ecke verzerrt. Das Tempo ist zwar langsamer, aber dadurch wird jeder Kampf umso intensiver. Manchmal hätte ich mir zwar etwas mehr Action gewünscht, aber ehrlich gesagt passt die gemächliche Entwicklung gut zur Stimmung.

Optisch ist dieses Spiel ein absolutes Highlight. Die Entwickler haben bei der Beleuchtung ganze Arbeit geleistet; jeder Taschenlampenstrahl und jeder Schatten wirkt wie von Hand gefertigt, um mir die Nerven zu zerreißen. Dazu kommen der eindringliche Soundtrack und eines der gruseligsten Sounddesigns, die es in der Gaming-Welt gibt, und Das ist ein Horror-Erlebnis, das dir für immer im Gedächtnis bleibt.

Pro-Tipp Hör dir das im Dunkeln mit Kopfhörern an; sonst verpasst du die Hälfte der Atmosphäre.

Mein Fazit: Alan Wake 2 ist der Goldstandard für storygetriebenen Horror. Es ist zwar nicht der gruseligste Film, den es gibt, aber einer der intelligentesten und stilvollsten.

Was meinen die Spieler dazu?

JinxIsPerfect

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Für mich ist es eines der besten Horrorspiele seit Jahren

7. Amnesia: Der Bunker [Der beste Survival-Horror mit unerbittlicher Spannung]

Unsere Bewertung 7.8

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Plattformen PC, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch (Termin noch offen) Erscheinungsjahr 2023 Entwickler Frictional Games Durchschnittliche Spielzeit 4–6 Stunden Besondere Merkmale Halboffener Bunker aus dem Zweiten Weltkrieg, KI-gesteuertes Monster, Licht- und Ressourcenmanagement unter Druck

Amnesia: Der Bunker reduziert alles auf das reine Überleben. Es gibt nur dich, einen Bunker aus dem Ersten Weltkrieg und ein Monster, das niemals aufhört zu jagen. Keine vorprogrammierten Schreckmomente, keine Sicherheitsnetze. Jedes Geräusch, das ich machte, kam mir wie ein Todesurteil vor, und genau diese ständige Angst ist der Grund, warum es funktioniert.

Die dynamische Monster-KI sorgt dafür, dass jeder Durchlauf anders ist. Manchmal wagte ich es, einen Raum nach Vorräten zu durchsuchen, nur um dann zu hören, wie das Biest durch die Wände kroch, und sofort setzte Panik ein. Die Verwaltung des Treibstoffs für den Generator ist ein Stressfaktor für sich; wenn das Licht ausgeht, ist es im Grunde genommen vorbei. Das Spiel ist nicht jedermanns Sache (manche finden es vielleicht zu gnadenlos), aber wenn du ein gutes PC-Survival-Spiel Wenn es um Nervenstärke geht, ist das der Gipfel.

Die düstere Bunkerkulisse, das flackernde Licht und der hallige Sound sorgen für eine beklemmende Atmosphäre, besonders wenn man toller Gaming-Fernseher. Es ist nicht spektakulär, aber der Realismus macht die Angst erst so eindringlich. Jedes Knarren in der Dunkelheit fühlte sich wie eine echte Bedrohung an.

Pro-Tipp Horte keine Vorräte, sondern setze sie sinnvoll ein. Wer knauserig ist, geht unter.

Mein Fazit:Amnesia: Der Bunker ist eines der spannendsten Horrorspiele, die ich je gespielt habe. Es ist brutal, aber wenn man authentischen Survival-Horror sucht, kommt nichts anderes auch nur annähernd daran heran.

Was meinen die Spieler dazu?

Internet im Ausland

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Hervorragend. Ein fesselndes und packendes Spiel, das wirklich durchdacht und gut gestaltet ist und durch seine eindringliche und mitreißende Handlung besticht.

8. Das Callisto-Protokoll [Das beste Sci-Fi-Gorefest für „Dead Space“-Fans]

Unsere Bewertung 7.5

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Plattformen PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2022 Entwickler Striking Distance Studios unter der Leitung von Glen Schofield Durchschnittliche Spielzeit ca. 10 Stunden Besondere Merkmale Düsterer Science-Fiction-Survival-Horror auf Callisto, der geistige Nachfolger von Dead Space

Das Callisto-Protokoll hatte mich total begeistert als das „Dead Space „Nachfolger“ – und in vielerlei Hinsicht ist ihm das auch gelungen: düstere Science-Fiction-Gefängniskulisse, groteske Monster und jede Menge Blut. Es ist nicht perfekt, aber Mann, Wenn die Stimmung stimmt, geht es richtig ab.

Der Kampf konzentriert sich stark auf Nahkampf und Ausweichen, was Das fand ich anfangs eigentlich erfrischend. Es war ein Wahnsinn, Kreaturen mit einem Schlagstock zu verprügeln und Finisher aneinanderzureihen – bis … die Monotonie einsetzte. Am Ende hätte ich mir etwas mehr Abwechslung gewünscht. Das Tempo zieht sich manchmal etwas in die Länge, und die plötzlichen Schwierigkeitssprünge wirken manchmal etwas billig. Trotzdem: Wenn du spannende Nahkämpfe anstelle von „Spray-and-Pray“-Action magst, wird dir das Spiel gefallen.

Die Grafik ist der Wahnsinn: Die Charaktermodelle und die blutigen Details gehören zu den besten, die ich je gesehen habe, vor allem auf einem Gaming-Monitor der Spitzenklasse. Die Beleuchtung in den Gefängnisfluren lässt jeden Gang bedrohlich wirken, und das Sounddesign ist der reinste Albtraum.

Pro-Tipp Wenn du es spielst, schraube deine Erwartungen ein wenig zurück; es ist nicht Dead Space, aber er hat trotzdem einige ordentliche Schreckmomente zu bieten.

Mein Fazit: Callisto ist zwar nicht makellos, aber es ist ein düsterer, wunderschöner Horrorfilm, den sich Fans von Science-Fiction-Horror auf keinen Fall entgehen lassen sollten.

Was meinen die Spieler dazu?

Rose Nasty

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Knackige, mitreißende Kämpfe, gute schauspielerische Leistungen, hervorragende Animationen – es ist wunderschön und besticht durch eine coole künstlerische Gestaltung

9. Pacific Drive [Beste originelle Interpretation des Survival-Horror-Genres]

Unsere Bewertung 8

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Plattformen Windows, PlayStation 5 Erscheinungsjahr 2024 Entwickler Ironwood Studios; Herausgeber: Kepler Interactive Durchschnittliche Spielzeit ~13,8 Stunden Besondere Merkmale Überlebensfahren in einer surrealen, von Gefahren gespickten Zone; dein Auto ist sowohl Begleiter als auch Lebensader, mit Crafting und Anpassungsmöglichkeiten

Pacific Drive ist einfach einzigartig. Es geht nicht darum, mit einer Schrotflinte vor Monstern zu fliehen, sondern darum, die Apokalypse in deinem klapprigen Kombi zu überleben. Ja, Dein Auto ist deine Lebensader, deine Waffe und dein sicherer Hafen. Ich hätte nicht gedacht, dass ein „Survival-Horror-Spiel am Steuer“ funktionieren könnte, bis ich es ausprobiert habe.

Jeder Ausflug in die olympische Sperrzone ist wie ein Glücksspiel. Ich suche nach Ersatzteilen, weiche Anomalien aus und rase zurück in die Werkstatt, bevor mein Auto buchstäblich auseinanderfällt. Die Herausforderung besteht darin, am Ball zu bleiben. Mir hat es gefallen, dass sich jeder Durchlauf wie ein kleines Abenteuer anfühlte, auch wenn mir der Zufallsgenerator manchmal Mist bescherte.

Optisch ist es unheimlich, aber atemberaubend: stürmischer Himmel, verzerrte Landschaften und neonfarbene Anomalien, die die Realität um dich herum verzerren. Der Soundtrack ist eher atmosphärisch als gruselig, aber Es vermittelt genau die richtige Atmosphäre für einen „einsamen Roadtrip in der Hölle“.

Pro-Tipp Behandle dein Auto wie deinen Charakter. Rüste es klug auf, sonst kommst du nicht weit.

Mein Fazit: Pacific Drive ist eines der originellsten Horror-Survival-Spiele, die ich je gespielt habe. Es ist seltsam, nervenaufreibend und unvergesslich.

Was meinen die Spieler dazu?

legomann97

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Ehrlich gesagt, eines der besten Spiele, die ich je gespielt habe. Die Geschichte an sich ist gut, nicht umwerfend, aber von mir gibt es dafür ein klares „Daumen hoch“.

10. Gesicht [Das beste Psychohorror-Spiel seit P.T.]

Unsere Bewertung 7.6

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Plattformen PC, PlayStation 4, Xbox One; PlayStation 5 und Xbox Series X/S (Enhanced Edition, 2021) Erscheinungsjahr 2020 (Basisversion), 2021 (Erweiterte Ausgabe) Entwickler SadSquare Studio Durchschnittliche Spielzeit ca. 9 Stunden (Hauptstory), ca. 5–13 Stunden, je nach Spielstil Besondere Merkmale Ein von „P.T.“ inspirierter Psychohorror in einem Spukhaus mit Mechaniken rund um die geistige Gesundheit, begrenztem Inventar, zufälligen paranormalen Ereignissen und mehreren Enden

Gesicht ist ein reiner Psychohorrorfilm im Stil von P.T... Ein gruseliges Haus, beunruhigende Geister und ein Verstandes-System, das dich schon dafür bestraft, dass du einfach nur zu lange im Dunkeln stehst. Wenn du es richtig gruselig und absolut nervenaufreibend magst, bist du hier genau richtig.

Wenn ich mich an die Regeln hielt, hat mich das manchmal fast um den Verstand gebracht. Durch das Haus zu gehen, leises Flüstern oder knarrende Türen zu hören und zu wissen, dass ich mich nicht wehren konnte, Jedes einzelne Schritt fühlte sich wie eine Qual an. Das Tempo ist gnadenlos, aber genau darum geht es ja. Manche Abschnitte ziehen sich etwas in die Länge, und die Rätsellogik kann etwas holprig sein, aber die Atmosphäre macht das wieder wettt.

Die Grafik ist so fotorealistisch, dass das Haus fast schon zu echt wirkt. Die Beleuchtung ist hier entscheidend; eine einzige flackernde Glühbirne sorgt sofort für die richtige Stimmung. Dazu kommt das minimalistische, aber prägnante Sounddesign, und Da hast du ein Horrorspiel, das keine Schreckmomente braucht, um dir unter die Haut zu gehen.

Pro-Tipp Spiel das in kurzen Etappen. Lange Spielsitzungen bringen dein Gehirn auf die Probe.

Mein Fazit: Gesicht ist eine der gruseligsten Erfahrungen, die ich je beim Zocken gemacht habe. Wenn du echte Angst spüren willst, ist das genau das richtige Spiel für dich.

Was meinen die Spieler dazu?

filthycasualguy

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Ich habe schon viele Horrorspiele gespielt, und dieses gehört definitiv zu meinen Top 3. Das Gameplay ist gut getaktet und herausfordernd, ohne dabei allzu verwirrend zu sein. Die Atmosphäre ist 10 von 10 Punkten.

Demnächst erscheinende PC-Horrorspiele

Die Horrorszene steht vor einem wilden Jahr – 2026 erwarten uns einige wahnsinnige neue Titel. Von klassischen Reihen, die noch gruseliger werden, bis hin zu neuen Alpträumen, die wir uns gar nicht vorstellen können: Hier ist, was uns nächstes Jahr nachts wach halten wird:

Resident Evil: Requiem (2026) – Resident Evil ist zurück, und dieses Mal wird der Schrecken noch weiter eskalieren. Freut euch auf neue Mutanten, knallhartes Survival-Gameplay und eine Geschichte, die euch den Schweiß auf die Stirn treiben wird. Das wird das ultimative RE Ein Erlebnis für Fans, die sich ihren schlimmsten Albträumen stellen wollen.

– Resident Evil ist zurück, und dieses Mal wird der Schrecken noch weiter eskalieren. Freut euch auf neue Mutanten, knallhartes Survival-Gameplay und eine Geschichte, die euch den Schweiß auf die Stirn treiben wird. Das wird das ultimative RE Ein Erlebnis für Fans, die sich ihren schlimmsten Albträumen stellen wollen. Halloween (2026) – Schlüpfe in die Rolle von Michael Myers und versuche, den Albtraum in Halloween. Dieses Spiel verspricht nervenaufreibenden Horror, während du dich heimlich durch die Umgebung schleichst und versuchst, einem unerbittlichen Mörder einen Schritt voraus zu sein. Es hat das Potenzial, eines der interessantesten Spiele zu werden, in denen du selbst der Bösewicht bist.

– Schlüpfe in die Rolle von Michael Myers und versuche, den Albtraum in Halloween. Dieses Spiel verspricht nervenaufreibenden Horror, während du dich heimlich durch die Umgebung schleichst und versuchst, einem unerbittlichen Mörder einen Schritt voraus zu sein. Es hat das Potenzial, eines der interessantesten Spiele zu werden, in denen du selbst der Bösewicht bist. Reanimal (2026) – Reanimal bringt den Tierhorror auf ein ganz neues Niveau. Mach dich bereit für eine gruselige, verwirrende Welt, in der du gegen abartige Kreaturen antrittst und ein verrücktes Rätsel aufklären musst. Die Bestien sind nicht das Einzige, was in diesem Spiel furchterregend ist.

2026 verspricht ein Jahr voller atemberaubender, albtraumhafter Horrorfilme zu werden. Blinzelt bloß nicht, denn ihr werdet jede einzelne gruselige Sekunde miterleben wollen!

Mein Gesamtfazit zu den besten PC-Horrorspielen

Wenn du dich für die besten Horror-Erlebnisse begeisterst, ist hier für jeden etwas dabei. Diese Auswahl lässt dein Herz garantiert höher schlagen:

Für Fans von Psychohorror → Alan Wake 2 . Ein verwirrender, atmosphärischer Thriller, der einen in eine verschlungene Handlung hineinzieht, in der die Realität stets in Frage gestellt wird.

. Ein verwirrender, atmosphärischer Thriller, der einen in eine verschlungene Handlung hineinzieht, in der die Realität stets in Frage gestellt wird. Für Action-Horror-Fans → Killing Floor 3 . Ein chaotischer Koop-Shooter, in dem du dich durch endlose Wellen schrecklicher Gegner kämpfst.

. Ein chaotischer Koop-Shooter, in dem du dich durch endlose Wellen schrecklicher Gegner kämpfst. Für Survival-Fans → Die Hölle, das sind wir . Ein postapokalyptischer Albtraum mit düsterem, fesselndem Gameplay und unzähligen Geheimnissen, die es zu entdecken gilt.

. Ein postapokalyptischer Albtraum mit düsterem, fesselndem Gameplay und unzähligen Geheimnissen, die es zu entdecken gilt. Für pures psychologisches Chaos → Dem Tod geweiht. Ein verstörendes Erlebnis, das einem den Kopf verdreht und einen tief in seine dunkle Welt hineinzieht.

Diese Spiele werden dir ganz schön zu schaffen machen und dich immer wieder zurückkommen lassen. Mach dich bereit für einen Horror-Trip, wie du ihn noch nie erlebt hast!

Häufig gestellte Fragen