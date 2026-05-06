Los 11 mejores juegos de Switch para niños que realmente valen la pena

Encontrar lo mejor Nintendo Switch Elegir juegos para niños no siempre es fácil. Pero hay muchos títulos que combinan diversión y aprendizaje. Algunos están llenos de aventuras, mientras que otros plantean retos a los niños con acertijos.

La clave está en encontrar juegos que entretienen y ayudan a los niños a desarrollar nuevas habilidades.

Después de probar diferentes opciones, he descubierto algunas que realmente destacan. No solo mantienen a mis hijos entretenidos, sino que también les animan a resolver problemas, desarrollar la creatividad y adquirir otras habilidades importantes.

Echemos un vistazo a los juegos que, en mi opinión, son los más divertidos y educativos para los jóvenes jugadores.

Nuestras mejores recomendaciones de juegos para Switch para niños

En lo que respecta a lo mejor InterruptorEntre los juegos para niños, estos cinco títulos destacan por su jugabilidad adictiva, sus gráficos coloridos y su contenido apto para toda la familia:

Super Mario Odyssey (2017) — Un juego que lleva a los jugadores a una aventura por todo el mundo junto a Mario y su amigo Cappy. Con sus entornos vibrantes de mundo abierto, este juego fomenta la exploración, la resolución de problemas y el trabajo en equipo. Animal Crossing: Nuevos Horizontes (2020) — Un juego relajante y encantador que invita a los jugadores a crear su propia isla paradisíaca. Con actividades atractivas como pescar, cazar insectos y diseñar casas, es la combinación perfecta de creatividad y tranquilidad. Kirby y la Tierra Olvidada(2022) — Un divertido y original juego de plataformas en 3D en el que los niños pueden controlar a Kirby mientras explora un mundo misterioso. Con unos gráficos coloridos y una mecánica de juego sencilla, este juego ofrece una deliciosa mezcla de exploración, resolución de acertijos y acción.

Estos cinco juegos son fantásticos para los niños, ya que ofrecen divertidas aventuras, emocionantes carreras y retos creativos. Desde explorar mundos llenos de vida en Super Mario Odyssey para colaborar en Super Smash Bros.… hay opciones para todos los jóvenes aficionados a los videojuegos. Perfectos para toda la familia, estos juegos ofrecen horas de diversión y competición amistosa.

Los 11 mejores juegos de Switch para niños que le encantarán a tu familia

The Nintendo Switch se ha convertido en la consola favorita de las familias gracias a su amplia selección de títulos divertidos y adecuados para cada edad. Los niños pueden sumergirse en emocionantes aventuras, resolver acertijos, competir con sus amigos o dar rienda suelta a su creatividad en juegos diseñados para mantenerlos entretenidos.

Cada una de estas opciones es fácil de aprender, divertida de tocar y perfecta para los más jóvenes. Aquí tienes 11 de las mejores Nintendo Switch juegos que les encantarán a los niños.

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1. Super Mario Odyssey [El mejor juego para que los niños aprendan a jugar a los juegos de plataformas y a explorar mundos llenos de vida]

Nuestra puntuación 10

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Plataformas Nintendo Switch Año de estreno 2017 Desarrollador Nintendo Editor Nintendo Duración media de la partida ~10-20 horas Puntuación en Metacritic 97 / 8,9

Super Mario Odysseyes una emocionanteJuego de plataformas en 3D que lleva a los niños a una colorida aventura por todo el mundo con Mario y su nuevo amigo Feliz. Los jugadores se embarcan en una misión para rescatarLa princesa Peach y el reino de Bowser’s embragues.

Una de las características clave que hacen de este juego una opción fantástica para los niños es su «Modo de asistencia». Permite a los niños disfrutar de los mundos y las mecánicas del juego, a la vez que ofrece el desafío justo para mantenerlos interesados.

Por qué lo elegimos Me decidí porSuper Mario Odyssey porque es un auténtico una decisión obvia para disfrutar de una experiencia de juego divertida y llena de imaginación. Está repleto de sorpresas, cuenta con controles fluidos y esa magia clásica de Mario que hace que tanto los niños como los adultos no puedan dejar de sonreír de oreja a oreja.

La estética visual del juego es brillante, imaginativo y variado, desde selvas tropicales hasta paisajes nevados y mucho más. Los niños quedarán fascinados con los diferentes personajes y entornos que van cambiando a medida que avanzan por cada mundo.

Según Metacritic, los jugadores elogian el encanto del juego, sus acertijos adictivos y su mecánica apta para niños, lo que lo convierte en uno de los favoritos de la familia. A los niños les encantará Super Mario Odyssey por su divertida jugabilidad de plataformas, sus opciones de juego cooperativo y su colorido diseño de mundos, lo que lo convierte en un título imprescindible para sus Nintendo Switchcolección.

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2. Animal Crossing: Nuevos Horizontes [El mejor juego para niños que quieren gestionar una ciudad]

Nuestra puntuación 9.5

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Plataformas Nintendo Switch Año de estreno 2020 Desarrollador Nintendo Editor Nintendo.5 Duración media de la partida Más de 30 horas Puntuación en Metacritic 90 / 5,8

Animal Crossing: Nuevos Horizonteses unjuego de simulación de vida donde los niños se meten en la piel de un personaje que se traslada a una isla desierta para construir y personalizar su nuevo hogar y las casas de los demás habitantes del pueblo. El juego ofrece una experiencia abierta en la que los jugadores pueden recolectar recursos, construir edificios y decorar su isla, todo ello mientras interactúan con un encantador grupo de amigos de peluche.

Una de las características únicas de este juego es su enfoque en juego en tiempo real, donde cada día del juego se corresponde con el tiempo real. Los jugadores realizan actividades como pescar, cazar insectos, buscar fósiles e incluso diseñar su propia ropa. El última actualización gratuita, que llega junto con el Nintendo Switch 2 versión, incorpora nuevas y divertidas funciones, como decorar las habitaciones del hotel para los huéspedes, explorar mundos oníricos Las Islas del Sueño, y desbloquear Zelda-ySplatoonartículos relacionados con el tema, lo que lo hace aún más creativo y emocionante para los jugadores más jóvenes.

La estética de Animal Crossing es alegre y divertido, con imágenes coloridas en tonos pastel y una música de fondo relajante que crean un ambiente tranquilo para los jugadores. Es un juego apacible y un partido relajado y sin presión, lo que lo hace ideal para los niños más pequeños o para quienes se inician en los videojuegos.

Por qué lo elegimos ElegíAnimal Crossing: Nuevos Horizontes porque es el tipo de juego que permite a los niños relajarse y hacer las cosas a su propio ritmo. Ya sea decorando la isla de sus sueños, haciendo amigos entre los peculiares habitantes del pueblo o simplemente creando diseños de arte pixelado, es acogedor, creativo y está lleno de encanto.

Redditlos usuarios yMetacritic Las reseñas destacan que el juego es «desenfadado y infinitamente encantador», y un jugador menciona que fomenta «una interacción social amable» y «la responsabilidad de una forma que resulta divertida para los niños». El modo multijugador cooperativo del juego también permite a amigos y familiares visitar las islas de los demás y compartir sus creaciones.

A los niños pequeños les encantará Animal Crossing por su creatividad, su jugabilidad tranquila y su gratificante sistema de progresión a medida que construyen las islas de sus sueños. Si a tu hijo le gusta esta acogedora vida isleña, aquí tienes algunas más juegos como Animal Crossing que transmiten un encanto similar.

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3. Kirby y la Tierra Olvidada [El mejor juego para niños a los que les encantan los personajes adorables y los juegos de plataformas con acción tranquila]

Nuestra puntuación 9

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Plataformas Nintendo Switch Año de estreno 2022 Desarrollador HAL Laboratory Editor Nintendo Duración media de la partida 15-20 horas Puntuación en Metacritic 85 / 8,8

Kirby y la Tierra Olvidada es un emblemático juego de plataformas y acción y uno de los el mejorKirby los mejores juegos de la historia. En él, te pones en la piel de un héroe redondo y rosa capaz de absorber a sus enemigos y hacerse con sus habilidades. Ambientado en un misterioso mundo postapocalíptico repleto de estructuras abandonadas y paisajes exuberantes, este juego ofrece una mezcla de exploración, resolución de acertijos, ycombate ligero.

Las actividades principales giran en torno a recorrer niveles llenos de vida, recoger potenciadores y usar las habilidades únicas de Kirby para derrotar a los enemigos y superar los obstáculos. El juego incluye un modo cooperativo, que permite que un segundo jugador se una a la partida como Pañuelo de Waddle Dee, lo que añade un toque extra de diversión a los juegos en familia.

Por qué lo elegimos Elegí Kirby y la Tierra Olvidada porque es la combinación perfecta entre lo adorable y lo aventurero. Es como darles a los niños un malvavisco que sabe kung fu: súper suave por fuera, pero lleno de acción trepidante y acertijos ingeniosos por dentro.

Con su imágenes brillantes y coloridas and banda sonora alegre, Kirby elLa Tierra Olvidada ofrece una estética acogedora y divertida que resulta atractiva para los jugadores más jóvenes. Los usuarios de Metacritic y Reddit elogian el juego por su jugabilidad «divertida y desenfadada» y su diseño «superencantador».

A los niños les encantará este juego por sus simpáticos personajes, su divertida acción de plataformas y modo cooperativo que les permite jugar con un amigo o un familiar.

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4. Mario Kart 8 Deluxe [El mejor juego para niños a los que les gustan las carreras divertidas y accesibles con amigos o familiares]

Nuestra puntuación 8.5

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Plataformas Nintendo Switch Año de estreno 2017 Desarrollador Nintendo Editor Nintendo Duración media de la partida 10-50 horas Puntuación en Metacritic 92 / 8,6

Mario Kart 8 Deluxees unjuego de carreras de karts trepidante que ofrece una experiencia emocionante y apta para toda la familia con emblemáticos Mario personajes. Los jugadores compiten en circuitos llenos de color y fantasía mientras utilizan potenciadores, como caparazones y plátanos, para sabotear a sus rivales y hacerse con el liderato.

Entre las principales actividades se incluyen las carreras a través de cursos coloridos y dinámicos con amigos o contra oponentes controlados por la IA. El juego admite el modo multijugador local para hasta 4 jugadores en pantalla dividida y hasta 8 jugadores en línea, lo que lo hace perfecto para las noches de juegos en familia o para jugar de forma distendida con amigos. Sin duda, es uno de los Los mejores juegos multijugador para Switch tanto para niños como para adultos.

Por qué lo elegimos Me decidí porMario Kart 8 Deluxe porque es una auténtica pasada para todas las edades: niños, padres e incluso ese primo que siempre elige Rainbow Road. Es una diversión trepidante y caótica con el punto justo de competitividad, y con todos los personajes y circuitos, nunca hay un momento aburrido.

Visualmente, el juego es luminoso y atractivo, con personajes divertidos y circuitos que son un regalo para la vista y, al mismo tiempo, ofrecen mucha acción. Los usuarios de Reddit y los críticos de Metacritic coinciden en que Mario Kart 8 Deluxe es un juego imprescindible para las familias.

A los niños les encantarán las divertidas carreras competitivas y la posibilidad de competir contra sus amigos o familiares. La facilidad de uso permite ajustar la configuración en caso de que te cueste mantener el kart en la pista o controlar el acelerador, lo que garantiza una competición amistosa: es una opción excelente para los jugadores más jóvenes.

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5. Luigi’s Mansion 3 [El mejor juego para niños a los que les gusta resolver acertijos sencillos en un ambiente de misterio]

Nuestra puntuación 8

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Plataformas Nintendo Switch Año de estreno 2019 Desarrollador Next Level Games Editor Nintendo Duración media de la partida 10-15 horas Puntuación en Metacritic 86 / 8,4

Luigi’s Mansion 3es eljuego de aventuras en el que los jugadores controlan Luigi mientras recorre un hotel encantado para rescatar a sus amigos. Equipado con su fiel aspiradora Poltergust, Luigi se enfrenta a fantasmas extravagantes y resuelve acertijos para desbloquear nuevas habitaciones y avanzar en la historia.

Las principales actividades incluyen Explorando el inquietante hotel, resolver acertijos medioambientales, ycazar fantasmasutilizando elPoltergust. El juego también incluye un modo multijugador cooperativo, en el que los jugadores pueden formar equipo para enfrentarse a retos adicionales y completar objetivos juntos.

Por qué lo elegimos Elegí La mansión de Luigi 3 porque es divertido y da un poco de miedo sin llegar a ser demasiado terrorífico, como si fuera Halloween en un hotel. Tiene encanto, acertijos, persecuciones de fantasmas a lo slapstick y el toque justo de rareza para mantener a los niños (y a los adultos) pegados a la pantalla. Además, ver a Luigi tropezando nerviosamente hace que sea difícil no animarlo.

Visualmente, el juego es encantador y divertido, congráficos coloridos y de estilo caricaturesco que logran equilibrar el ambiente inquietante con un tono desenfadado. Las reseñas de Metacritic y Reddit destacan la atractiva combinación de aventura de terror y humor que ofrece el juego.

A los niños les encantará la divertida mecánica de caza de fantasmas, resolver acertijos y el ambiente espeluznante, pero sin dar miedo. Gracias a sus elementos de juego cooperativo, es una opción excelente para jugar en familia.

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6. Minería, artesanía [El mejor juego para niños a los que les encanta construir, ser creativos y explorar en el arenero]

Nuestra puntuación 7.5

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Plataformas Nintendo Switch, Xbox, PS3, PS4, PS5, PC, dispositivos móviles Año de estreno 2018 (versión para Switch) Desarrollador Mojang Studios Editor Chica / Microsoft Studios Duración media de la partida Entre 50 y más de 500 horas Puntuación en Metacritic 93 / 8,3

Minería, artesaníaes un un fantástico juego de mundo abierto donde los jugadores deben sobrevivir, explorando, yedificioen un mundo pixelado compuesto íntegramente por bloques. Sumerge a los niños en un entorno generado aleatoriamente y les deja decidir qué hacer: extraer minerales, crear objetos, luchar, cultivar, construir o simplemente vagar libremente.

La mecánica principal del juego se centra en recolectar materiales, fabricar herramientas y utilizarlas para construir todo lo que puedan imaginar, ya sea una simple casa o una montaña rusa que funcione. En Modo creativo, los niños tienen recursos ilimitados y no se enfrentan a ninguna amenaza. En Modo Supervivencia, deben reunir provisiones, controlar su salud y el hambre, y defenderse de los enemigos.

Por qué lo elegimos ElegíMinería, artesaníaporque es el juego abierto por excelencia para niños curiosos y creativos. Es como regalarles una caja infinita de LEGO digital, con aventuras, animales y alguna que otra sorpresa acechando bajo tierra. Minería, artesaníanunca se queda sin ideas para despertar la imaginación y hacer que los jugadores vuelvan una y otra vez.

El juego estilo visual pixelado Puede parecer sencillo a primera vista, pero ofrece infinitas posibilidades de personalización. Los jugadores pueden cambiar las texturas, los diseños e incluso las reglas del juego. Como dijo un usuario de Reddit: «Minecraft es como un LEGO digital con dragones».

A los niños les encantará la total libertad para explorar, construir y jugar a su propio ritmo, ya sea en modo individual o con amigos. Es relajante, gratificante y fomenta la creatividad como ningún otro juego. Como consejo extra, a los niños a los que les encanta Minería, artesanía también disfrutarán Minecraft Dungeons. Este juego de rol repleto de acción permite a los jugadores sumergirse en una nueva aventura de exploración de mazmorras junto a sus amigos en el modo cooperativo.

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7. Pikmin 4 [El mejor juego para niños a los que les gustan los juegos de estrategia con temática natural y la coordinación en grupos reducidos]

Nuestra puntuación 7

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Plataformas Nintendo Switch Año de estreno 2023 Desarrollador Nintendo Editor Nintendo Duración media de la partida 15-25 horas Puntuación en Metacritic 87 / 9,0

Pikmin 4 is un juego de estrategia en tiempo real con temática natural en el que los jugadores controlan a unas criaturas diminutas y coloridas llamadas Pikmin para explorar, recolectar recursos y resolver acertijos medioambientales. El juego se centra en el trabajo en equipo, la estrategia y la gestión de recursos, mientras los jugadores guían a sus Pikmin a través de diversos desafíos.

La estética visual de Pikmin 4 is encantador y caprichoso, y cuenta con entornos llenos de colorido y personajes adorables. Los jugadores pueden jugar tanto en solitario como en modo cooperativo, donde pueden dirigir grupos de Pikmin para superar diferentes objetivos. Su dificultad moderada y su mecánica sencilla lo convierten en uno de los mejores juegos para un solo jugador, sobre todo para los niños que están aprendiendo a pensar de forma crítica y a resolver problemas.

Por qué lo elegimos ElegíPikmin 4 porque es la combinación perfecta de estrategia y encanto, como dedicarse a la jardinería con un objetivo. Cuenta con pequeños héroes, grandes aventuras y el punto justo de desafío intelectual, sin llegar a resultar abrumador en ningún momento.

Las críticas de Metacritic elogian Pikmin 4por sujugabilidad accesible and diseño entrañable. Un usuario comentó: «El juego es una forma divertida de que los niños aprendan a trabajar en equipo y a gestionar recursos mientras juegan en un mundo colorido y atractivo».

Pikmin 4 Es perfecto para los niños a los que les gustan las aventuras inspiradas en la naturaleza y los juegos de estrategia con personajes adorables. Ofrece una experiencia divertida y educativa, al tiempo que fomenta la creatividad y el trabajo en equipo.

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8. Mario + Rabbids: Chispas de esperanza [El mejor juego para niños a los que les gusta la estrategia desenfadada y el humor peculiar]

Nuestra puntuación 7

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Plataformas Nintendo Switch Año de estreno 2022 Desarrollador Ubisoft Editor Ubisoft, JP/AS: Nintendo Duración media de la partida 20-30 horas Puntuación en Metacritic 85 / 7,5

Mario + Rabbids: Chispas de esperanza is un juego de estrategia desenfadado que combina el humor disparatado de la Rabbids y el amado Mario personajes. Los jugadores participan en combates tácticos por turnos en los que el posicionamiento, el trabajo en equipo y el uso de habilidades especiales son fundamentales para alcanzar el éxito. Para los aficionados que busquen el los mejores juegos de plataformas, Mario + Rabbids: Chispas de esperanza ofrece un toque único gracias a sus combates tácticos.

El juego’s estilo visual colorido y vibrante refleja su carácter lúdico, con diseños de personajes extravagantes y animaciones divertidas. A lo largo del juego, los jugadores guían a Mario y a su equipo de excéntricos aliados a través de diferentes mundos llenos de desafíos, mientras recogen chispas, unas poderosas criaturas que potencian las habilidades durante el combate.

Por qué lo elegimos ElegíMario + Rabbids: Chispas de esperanza porque es una mezcla alocada y peculiar que combina a la perfección la estrategia táctica con la diversión y el encanto del mundo de Mario. Tiene suficiente humor, acción y trabajo en equipo para mantener a los niños enganchados, además de sorpresas a cada paso.

Las reseñas de Metacritic destacan que el juego una jugabilidad amena y accesible, y un crítico ha señalado: «Sparks of Hope ofrece una fantástica combinación de humor y combate táctico que resulta fácil de entender para los niños y divertida de jugar».

A los niños les encantará Mario + Rabbids: Chispas de esperanza por su humor peculiar, su mecánica sencilla y la oportunidad de disfrutar de un divertido juego de estrategia con sus personajes favoritos de Mario.

★ El mejor juego para niños a los que les gusta la estrategia desenfadada y el humor peculiar Mario + Rabbids: Chispas de esperanza Compra en Eneba

9. Disney Illusion Island [El mejor juego para niños a los que les gustan los juegos de plataformas clásicos con personajes entrañables]

Nuestra puntuación 6.5

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Plataformas Nintendo Switch Año de estreno 2023 Desarrollador Play Studios Editor Juegos de Disney Duración media de la partida 8-12 horas Puntuación en Metacritic 73 / 6,7

Disney Illusion Island es un encantador juego de plataformas ideal para toda la familia que permite a los jugadores explorar una isla mágica con Mickey, Minnie, Donald, yGoofy. El juego combina el modo cooperativo, la exploración y la resolución de acertijos mientras los jugadores recorren mundos llenos de vida repletos de retos inspirados en Disney.

La estética visual es colorido y fantasioso, con una animación clásica dibujada a mano que da vida a los emblemáticos personajes de Disney en un entorno divertido e interactivo. A medida que exploran la isla, los jugadores se encuentran con rompecabezas, obstáculos, ypersonajes enemigos que requieren cooperación y capacidad para resolver problemas a fin de superarlas.

Por qué lo elegimos He elegidoDisney Illusion Island porque es un encantador juego que nos transporta al pasado, con unos gráficos vibrantes y la diversión clásica del modo cooperativo. Está repleto de personajes entrañables, acertijos ingeniosos y el nivel justo de dificultad para mantener a los niños entretenidos sin abrumarlos.

Los críticos de Metacritic han elogiado el «precioso estilo artístico» del juego y sus «entretenidos rompecabezas», que suponen un reto suficiente para los niños sin resultar frustrantes.

A los niños les encantaráDisney Illusion Island por sus personajes conocidos, sus divertidos retos de plataformas y la posibilidad de jugar junto a familiares y amigos en un modo cooperativo.

★ El mejor juego para niños a los que les gustan los juegos de plataformas clásicos con personajes entrañables Disney Illusion Island Compra en Eneba

10. El mundo de Yoshi [El mejor juego cooperativo de aventuras con un toque de fantasía en un mundo creado a mano para niños]

Nuestra puntuación 6.5

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Plataformas Nintendo Switch Año de estreno 2019 Desarrollador Good-Feel Editor Nintendo Duración media de la partida 6-10 horas Puntuación en Metacritic 79 / 8,0

El mundo artesanal de Yoshiofertasun mundo caprichoso y artesanal lleno de imaginación, aventura y encanto. Los jugadores se ponen en la piel de Edadmientras exploran niveles llenos de vida y con un diseño magnífico, resolviendo sencillos acertijos y recogiendo tesoros ocultos. El juego está pensado para ser accesible, con una mecánica de plataformas sencilla pero atractiva, fácil de disfrutar para los jugadores más jóvenes.

Características de la estética visual del juego un mundo «ingenioso» fabricado con cartón, tela y otros materiales, lo que le confiere un aspecto único y agradable al tacto que da la sensación de estar entrando en un diorama hecho a mano. El uso de colores vivos y diseños creativos aumenta la diversión y lo hace muy atractivo visualmente para los niños.

Por qué lo elegimos Elegí El mundo de Yoshi porque es una aventura adorable y llena de ingenio que te hace sentir como si te adentraras en un divertido diorama hecho a mano. Con sus encantadores gráficos, su dificultad moderada y su ingenioso diseño de niveles, es perfecto para los niños a los que les encanta explorar y divertirse sin complicaciones.

Tanto la crítica como los jugadores han elogiado el «encantador estilo artístico» del juego y sus «secretos encantadores», y un crítico de Metacritic ha señalado: «El mundo de Yoshi es una aventura adorable que encantará a los niños. El modo cooperativo es especialmente perfecto para las familias, y los puzles nunca resultan demasiado difíciles».

El mundo de Yoshi es ideal para los niños gracias a su estética adorable, su modo de juego cooperativo y sus acertijos sencillos que fomentan la exploración y el trabajo en equipo. Gracias a su modo de juego cooperativo, el hecho de que El mejor mando para Switch hace que jugar a «El mundo de Yoshi» sea aún más divertido para las familias.

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11. Splatoon 3 [El mejor juego para niños: caos a todo color en una guerra territorial y acción multijugador con mucho estilo]

Nuestra puntuación 6

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Plataformas Nintendo Switch Año de estreno 2012 Desarrollador Nintendo EPD Editor Nintendo Duración media de la partida 20-40 horas Puntuación en Metacritic 79 / 8,0

Splatoon 3 is un trepidante juego de disparos en tercera persona que pone en primer plano el combate con tinta, ofreciendo una experiencia multijugador emocionante y trepidante. Los jugadores se enfrentan en coloridas guerras territoriales, en las que controlan a unos personajes con aspecto de calamar conocidos como Consejospara disparar tinta y cubrir el campo de batalla mientras superan en estrategia y astucia a sus oponentes.

La estética visual del juego es únicamente vibrante, con colores llamativos y diseños elegantes, y un ambiente divertido y desenfadado. Las salpicaduras de tinta estilizadas y las creativas opciones de personalización de los personajes contribuyen a que destaque como un juego atractivo y apto para toda la familia. La combinación de Splatoon 3 junto con ellos mejores accesorios para Nintendo Switch puede llevar los momentos de juego en familia a otro nivel.

Por qué lo elegimos He elegido Splatoon 3 porque es la combinación perfecta de color, caos y creatividad. Es un juego de disparos divertido, en lugar de violento, que fomenta el trabajo en equipo, la rapidez mental y la expresión a través de un caos salpicado de tinta. A los niños les encantan las vibrantes batallas, el estilo peculiar y la emoción de darle la vuelta a la situación en las guerras territoriales.

Según Metacritic, «Splatoon 3 «Es un juego excepcional que sigue redefiniendo los shooters multijugador para todas las edades», y un usuario de Reddit comentó: «A mis hijos les encanta este juego. Es divertido y trepidante, pero no demasiado violento. Es muy colorido y tiene un gran sentido del humor».

A los niños les encantará Splatoon 3por sujuego lleno de colorido, la posibilidad de personalizar sus personajes y la modos multijugador atractivos que son fáciles de aprender pero difíciles de dejar. El trabajo en equipo y los elementos estratégicos de control del terreno aportan diversión y valor educativo.

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Próximos juegos para Switch para niños en 2026

The Nintendo Switch La oferta para niños está a punto de volverse aún más emocionante. Estos próximos lanzamientos prometen diversión sin límites para los jóvenes jugadores y las familias:

Animal Crossing: Nuevos Horizontes, edición Switch 2 (15 de enero de 2026) – La acogedora vida isleña da un gran salto cualitativo. Esta versión mejorada incluye gráficos mejorados, decoración de hoteles, las Islas del Sueño y cruces con LEGO, Zelda, and Splatoon, y ahora puedes jugar con hasta 12 amigos en línea. Es la combinación perfecta de creatividad y tranquilidad, tanto para los jugadores nuevos como para los que vuelven al juego.

– La acogedora vida isleña da un gran salto cualitativo. Esta versión mejorada incluye gráficos mejorados, decoración de hoteles, las Islas del Sueño y cruces con LEGO, Zelda, and Splatoon, y ahora puedes jugar con hasta 12 amigos en línea. Es la combinación perfecta de creatividad y tranquilidad, tanto para los jugadores nuevos como para los que vuelven al juego. Yoshi y el libro misterioso (fecha por confirmar, 2026) – El dinosaurio verde favorito de todos vuelve en una nueva aventura en forma de libro ilustrado. Te esperan ingeniosos acertijos, secretos ocultos y un mundo lleno de imaginación creado íntegramente a partir de páginas desplegables. Es un libro encantador, ideal para los niños a los que les encanta explorar.

– El dinosaurio verde favorito de todos vuelve en una nueva aventura en forma de libro ilustrado. Te esperan ingeniosos acertijos, secretos ocultos y un mundo lleno de imaginación creado íntegramente a partir de páginas desplegables. Es un libro encantador, ideal para los niños a los que les encanta explorar. Lego Batman: El legado del Caballero Oscuro (por confirmar, 2026) – El héroe más divertido de Gotham vuelve en formato de bloques. Esta nueva aventura de Lego combina humor para toda la familia con una jugabilidad detectivesca desenfadada y un montón de caos cooperativo. Te esperan cientos de objetos coleccionables, villanos emblemáticos y diversión creativa en estado puro.

Cada uno de estos juegos ofrece algo especial: desde construir la isla de tus sueños hasta resolver misterios o salvar Gotham. El futuro de los videojuegos para niños en Interruptor pinta muy bien.

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