Mejor juego familiar en los Game Awards 2025: todos los nominados

Las categorías familiares suelen ofrecer los momentos más inclusivos de Los Game Awards, y la selección de los mejores juegos familiares de 2025 refleja toda la alegría y la conexión que estas experiencias pueden aportar.

Los juegos familiares crean un espacio para que personas de todas las edades jueguen juntas, combinando la cooperación, la creatividad, controles sencillos y contenidos seguros en una experiencia que todos pueden disfrutar.

La categoría de este año destaca a seis nominados que ofrecen diversión accesible y momentos inolvidables para padres, niños y jugadores ocasionales por igual. Entre los nominados se encuentran:

Donkey Kong Bananza – El juego se basa en el clásico género de plataformas, con objetivos claros y controles sencillos, lo que facilita que los jugadores más jóvenes se sumen a la diversión.

El juego se basa en el clásico género de plataformas, con objetivos claros y controles sencillos, lo que facilita que los jugadores más jóvenes se sumen a la diversión. Fiesta LEGO – Este título se centra en minijuegos rápidos y fáciles de jugar, ideales para reuniones familiares y partidas breves.

Este título se centra en minijuegos rápidos y fáciles de jugar, ideales para reuniones familiares y partidas breves. LEGO Voyagers – Las familias pueden disfrutar de una aventura basada en la exploración, la resolución creativa de problemas y acertijos sencillos que fomentan la cooperación en lugar de la competición.

Las familias pueden disfrutar de una aventura basada en la exploración, la resolución creativa de problemas y acertijos sencillos que fomentan la cooperación en lugar de la competición. Mario Kart World – El juego ofrece la diversión habitual de las carreras con circuitos renovados, ayudas más claras y una amplia gama de opciones de accesibilidad para los jugadores más jóvenes o con menos experiencia.

El juego ofrece la diversión habitual de las carreras con circuitos renovados, ayudas más claras y una amplia gama de opciones de accesibilidad para los jugadores más jóvenes o con menos experiencia. Sonic Racing CrossWorlds – Este juego de carreras combina velocidad y gráficos coloridos con unos controles sencillos, lo que facilita la participación de los niños sin dejar de ofrecer profundidad a los jugadores más mayores.

Este juego de carreras combina velocidad y gráficos coloridos con unos controles sencillos, lo que facilita la participación de los niños sin dejar de ofrecer profundidad a los jugadores más mayores. Ficción dividida – El juego se centra en la narración cooperativa y la resolución de acertijos, y anima a las familias a comunicarse y trabajar en equipo.

¿Qué juegos fueron nominados al premio al mejor juego familiar en 2025?

The El mejor juego familiar de 2025 Las propuestas abarcan una amplia variedad de actividades accesibles y fáciles de aprender, adecuadas para grupos de diferentes edades, y ofrecen a las familias formas sencillas de jugar juntos.

Veamos todos estos juegos increíbles con más detalle.

Donkey Kong Bananza ofrece una experiencia de plataformas acogedora y accesible que encaja a la perfección en el Nominados a los premios «Mejor familia» de 2025 reparto. El juego mantiene la acción sencilla con controles intuitivos, una dificultad moderada y entornos luminosos que ayudan a los jugadores más jóvenes a mantenerse interesados sin sentirse abrumados.

Para más información Intenta formar equipo con un jugador más joven en las secciones de plataformas más complicadas, para que podáis compartir impulsos y recoger los objetos ocultos de forma más eficaz.

Cada nivel fomenta la cooperación, ofreciendo a las familias la oportunidad de resolver rompecabezas sencillos juntos o compartir objetos de colección que premien el trabajo en equipo en lugar de la competición.

El humor es siempre amable, el ritmo se mantiene constante y las animaciones aportan un toque de encanto que gusta tanto a niños como a adultos. Con su combinación de exploración y tareas en equipo, el juego ofrece un gran valor de rejugabilidad para las familias a las que les gusta retos creativos pueden realizar al mismo tiempo.

Fiesta LEGO se centra en la diversión rápida y desenfadada en la que pueden participar juntas familias de todas las edades, lo que lo convierte en una opción ideal para Juegos familiares del año 2025 conversación. El juego basa su atractivo en minijuegos sencillos, animaciones llamativas y controles sencillos que ayudan a los jugadores más jóvenes a sentirse seguros desde el principio.

Para más información Cambia a menudo de minijuego y activa las indicaciones de ayuda para que los jugadores más jóvenes sigan interesados y puedan competir en los retos más rápidos.

Cada actividad mantiene un ritmo dinámico sin resultar agotador, y el humor es siempre limpio y divertido, ideal para grupos de diferentes edades. Las familias pueden disfrutar de rondas cortas para sesiones rápidas o de sesiones más largas con una serie de retos que van cambiando y que estimulan rejugabilidad.

Gracias a la asistencia presencial y en línea, a sus menús intuitivos y a las útiles indicaciones para los nuevos jugadores, el juego crea un ambiente acogedor en el que se pueden disfrutar momentos de cooperación y competición accesibles para todos.

LEGO Voyagers ofrece una aventura tranquila y llena de imaginación basada en la cooperación, la exploración y resolución creativa de problemas, lo que la convierte en una de las propuestas más destacadas entre las los mejores juegos cooperativospor ahí.

El juego anima a las familias a recorrer mundos llenos de color a su propio ritmo mientras resuelven sencillos rompecabezas que nunca resultan frustrantes para los jugadores más jóvenes. Sus objetivos claros y sus tutoriales intuitivos ayudan a que todos se mantengan interesados, y las opciones de dificultad flexibles facilitan la gestión de las sesiones con niños de diferentes edades.

Para más información Repartid las tareas durante la exploración —un jugador recoge recursos mientras el otro resuelve acertijos— para avanzar sin problemas por cada mundo.

El encanto reside en trabajar juntos en lugar de competir, y la variedad de misiones hace que la experiencia resulte siempre novedosa sin abrumar a los principiantes. Con su estilo artístico alegre y su tono acogedor, LEGO Voyagers crea una experiencia compartida que resulta gratificante tanto para los niños como para los adultos.

Mario Kart World ofrece carreras llenas de energía para toda la familia, de una forma que resulta acogedora para jugadores de cualquier nivel, gracias a sus excelentes opciones de accesibilidad y funciones de asistencia inteligente que ayudan a los nuevos jugadores a no perder el rumbo. Aunque no gane el premio, es sin duda uno de los los mejores juegos para toda la familia en el Nintendo Switch.

El juego combina la mecánica habitual de los karts con circuitos nuevos, elementos de interfaz de usuario más claros y una curva de aprendizaje más suave que permite a los niños sumarse a la diversión sin frustraciones.

Para más información Activa la dirección inteligente y la aceleración automática para los jugadores más novatos, de modo que toda la familia pueda seguir en la carrera sin tener que reiniciar constantemente.

Su combinación de modos locales y online ofrece a las familias diferentes formas de jugar juntos, tanto si buscan una competición amistosa como carreras por equipos que fomenten la cooperación. La compatibilidad multiplataforma también facilita que grupos con diferentes dispositivos se unan a la misma sala.

Con su presentación llamativa, su ritmo constante y su enfoque en la diversión compartida, Mario Kart World sigue la tradición de la serie de ofrecer un multijugador apto para toda la familiaexperiencia.

Sonic Racing CrossWorlds ofrece carreras trepidantes y llenas de colorido para toda la familia, al tiempo que garantiza una experiencia acogedora para todas las edades, gracias a mandos intuitivos y unos ajustes de ayuda claros que ayudan a los jugadores más jóvenes a mantener la confianza durante cada carrera.

El juego combina mecánicas cooperativas en equipo con las carreras clásicas de arcade, lo que permite a las familias elegir entre competir o colaborar mediante impulsos compartidos y estrategias coordinadas.

Para más información Utiliza los potenciadores de equipo de forma estratégica manteniéndote cerca de tus compañeros, lo que permite que todos mantengan una velocidad elevada aunque sus niveles de habilidad varíen.

Sus gráficos llamativos, su ritmo ágil y sus tutoriales sencillos facilitan a los nuevos jugadores el aprendizaje de los conceptos básicos sin presión, al tiempo que ofrece suficiente profundidad para mantener interesados a los jugadores más experimentados. Con juego multiplataforma, modos flexibles y una presentación apta para toda la familia, Sonic Racing CrossWorlds destaca como una opción divertida y accesible dentro de la Nominados al mejor juego familiar en los Game Awards 2025categoría.

Ficción dividida ofrece una aventura tranquila y basada en una historia que invita a las familias a colaborar a través de rompecabezas sencillos y la toma de decisiones compartida, creando una experiencia que valora el trabajo en equipo por encima de la competición. El estilo artístico suave del juego y su ritmo pausado y constante ayudan a los jugadores más jóvenes a sentirse cómodos, mientras que los más mayores disfrutan de las capas narrativas que se van desvelando a través de las decisiones cooperativas.

Para más información Deja que los jugadores más jóvenes se encarguen de las opciones de diálogo, mientras que los mayores se ocupan de los pasos de los acertijos, creando así un desarrollo cooperativo equilibrado de la historia.

Su mecánica es clara e intuitiva, lo que permite que todos participen en igualdad de condiciones sin frustraciones, y las indicaciones integradas guían a las familias a lo largo de cada capítulo a un ritmo natural. Con su tono cálido, sus temas seguros y su estructura accesible, Ficción dividida encaja a la perfección en la gama como una experiencia tranquila y creativa pensada para jugar en compañía.

¿Qué hace que un juego familiar sea digno de un premio?

Todos sabemos que Juego del año nominados deben ofrecer una combinación inolvidable de innovación, una jugabilidad pulida, una sólida dirección artística y un impacto emocional.

Los juegos familiares, sin embargo, se valoran desde una perspectiva diferente. En lugar de la intensidad o la profundidad emocional, la atención se centra en:

Accesibilidad y facilidad de juego – Los controles sencillos y una curva de aprendizaje suave ayudan a los jugadores más jóvenes a sentirse seguros, al tiempo que permiten a los adultos participar sin dificultades.

– Los controles sencillos y una curva de aprendizaje suave ayudan a los jugadores más jóvenes a sentirse seguros, al tiempo que permiten a los adultos participar sin dificultades. Compatibilidad con el modo multijugador, cooperativo o local – Los modos compartidos permiten a las familias jugar juntas en la misma pantalla o en línea, creando experiencias en grupo naturales y memorables.

– Los modos compartidos permiten a las familias jugar juntas en la misma pantalla o en línea, creando experiencias en grupo naturales y memorables. Contenido seguro y adecuado para la edad – Los temas agradables, el humor sano y el diseño no violento garantizan que tanto padres como hijos puedan disfrutar del juego con total tranquilidad.

– Los temas agradables, el humor sano y el diseño no violento garantizan que tanto padres como hijos puedan disfrutar del juego con total tranquilidad. Rejugabilidad y variedad – Los múltiples modos, las herramientas creativas y la variedad de actividades hacen que las sesiones sean siempre novedosas, lo que hace que el juego siga siendo divertido incluso después de mucho tiempo.

– Los múltiples modos, las herramientas creativas y la variedad de actividades hacen que las sesiones sean siempre novedosas, lo que hace que el juego siga siendo divertido incluso después de mucho tiempo. Participación social o creativa positiva – Los objetivos cooperativos, los retos sencillos y las tareas creativas fomentan el trabajo en equipo y la comunicación, en lugar de una competición de alta presión.

Un juego familiar digno de un premio que fomenta la cooperación, atrae a jugadores de todas las edades y combina la sencillez con la suficiente profundidad como para mantener a todos interesados.

¿Cómo votar en los Game Awards 2025?

Votar portodos los nominados en Los Premios The Game 2025 se realiza a través de la página web oficial o la aplicación móvil del evento, donde los usuarios pueden iniciar sesión y votar en todas las categorías, incluyendo la

Los aficionados solo tienen que seleccionar sus títulos preferidos, confirmar su voto y volver en cualquier momento durante el plazo de votación para modificar sus elecciones antes de que finalice el plazo.

El proceso sigue siendo sencillo, con instrucciones claras y un sistema seguro que contabiliza cada voto verificado para calcular el porcentaje final de los aficionados en los resultados generales.

Mi opinión general sobre los nominados al mejor juego familiar en los Game Awards 2025

La selección de este año pone de manifiesto lo amplia y creativa que se ha vuelto la categoría familiar, ya que cada nominada ofrece algo diferente para grupos de diferentes edades.

Aunque cada título destaca a su manera, LEGO Voyagers es la opción más completa para las familias que buscan una exploración tranquila, el trabajo en equipo y un diseño acogedor sin presiones.

No obstante, las seis películas nominadas logran ofrecer experiencias acogedoras y accesibles que las familias pueden disfrutar juntas.