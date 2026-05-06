Los 16 mejores juegos de lucha: clasificación de los mejores juegos de este género en 2025

Los mejores juegos de lucha ofrecen esa combinación única de combates satisfactorios, controles sencillos y diversión en estado puro, sobre todo cuando se juegan con un amigo. En 2026, el género está en pleno auge, con títulos populares que ofrecen desde peleas de estilo retro hasta acción intensa basada en la habilidad.

Algunos de estos juegos apuestan por la nostalgia, mientras que otros suben el listón con unos gráficos impresionantes y mecánicas innovadoras. He probado todos los juegos de esta lista y algunos me han tenido enganchado durante horas. Si te gusta combates trepidantes y una jugabilidad trepidante Esto nunca pasa de moda: estos son los juegos de lucha que vale la pena jugar ahora mismo.

Nuestra selección de los mejores juegos de lucha

De todos los juegos de lucha que hemos probado, algunos destacan claramente. Estos tres títulos ofrecen la combinación más lograda de combate, estilo y rejugabilidad en 2026. Cada uno de ellos aporta algo único: mecánica experimental, energía retro o efectos visuales atrevidos – y todos son un placer de tocar.

Absolum (2025) – Este juego de lucha al estilo roguelike combina un combate cuerpo a cuerpo trepidante con una progresión vertiginosa. Cada partida es diferente gracias a los niveles y las ventajas aleatorias, y los controles son de una precisión milimétrica. Invasión Cósmica de Marvel (2025) – Una carta de amor a los clásicos juegos de lucha arcade, este título revive el espíritu retro de Marvel. Los sprites destacan por su viveza, los movimientos son sencillos pero satisfactorios, y el modo cooperativo local te hace sentir como en aquellas máquinas recreativas de los 90. Ra Ra Boom (2025) – Es un juego de lucha en 2D muy logrado, con un estilo visual cyberpunk, protagonistas femeninas con carácter y muchísima personalidad. El combate es muy intenso, la animación es impecable y la construcción del mundo le da mucho más sabor que a la mayoría de los títulos del género.

Sigue desplazándotepara ver el desglose completo de todas las selecciones – incluyendo algunas joyas ocultas que quizá te hayas perdido.

Los 16 mejores juegos de lucha para los amantes del combate y los jugadores cooperativos

Estos títulos se centran en lo que hace grande al género: un combate ágil, una progresión gratificante y un marcado sentido del ritmo en cada enfrentamiento. ¿A cuántos de estos has jugado? Sigue desplazándote para descubrir los mejores juegos de lucha que puedes jugar ahora mismo.

1. Absolum [El mejor juego de lucha al estilo roguelike]

Nuestra puntuación 10

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Plataformas Microsoft Windows, Nintendo Switch, PS4, PS5 Año de estreno 2025 Creador/es Guard Crush Games, Supamonks Duración media de la partida Entre 15 y 30 horas en varias sesiones Lo que me gustó Cada partida convierte el caos en estrategia, premiando la rapidez de manos y el ingenio

Absolum es unjuego roguelike caótico donde cada partida te sumerge en un reino caótico repleto de enemigos peligrosos, humor peculiar y una enorme variedad. Puedes elegir entre un peculiar elenco de luchadores: un enano armado con pistolas, un mago rana con un cetro y un pícaro con dos dagas.

Cuanto más te adentras, más extravagantes e impredecibles se vuelven las construcciones. Cada partida te permite colecciona «Rituales» que mejoran las habilidades de tu personaje; algunos añaden efectos de quemadura, otros modifican el comportamiento de tus ataques básicos o incluso convierten las esquivas en golpes ofensivos. Con millones de combinaciones de rituales posibles, tendrás que adaptarte constantemente a lo que te depare el juego de lucha.

Esta variación constante hace que cada partida resulte novedosa, lo que te obliga a experimentar y replantearte tu estrategia sobre la marcha. El combate es trepidante, el humor es inesperado, y el modo cooperativo aporta un caos total: imagínate aventuras caóticas en Pandora, pero en formato de juego de lucha.

Para más información Acumula cargas de Arcana desde el principio combinando ataques ligeros y fuertes. Guárdalas para los enemigos de élite o las fases de jefe a fin de mantener el control del combate.

Mi veredicto: Absolum combina reflejos rápidos con decisiones inteligentes, y si te gusta abrirte paso a golpes en medio de un caos impredecible, este juego te va a encantar.

2. Invasión Cósmica de Marvel [El mejor juego de lucha retro de Marvel]

Nuestra puntuación 9.9

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Plataformas Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, PS4, PS5, Windows, Xbox One, Xbox Series X/S Año de estreno 2025 Creador/es Tribute Games Duración media de la partida Entre 10 y 15 horas para la campaña principal, más de 25 horas si se vuelve a jugar en modo cooperativo Lo que me gustó Luchas clásicas de Marvel con un estilo impecable y diversión cooperativa sin fin

Estoun juego de ciencia ficción destacado te sumerge en un caos de desplazamiento lateral con un elenco completo de grandes figuras del cómic. Desde Nueva York hasta la Zona Negativa, te… enfréntate a hordas de enemigos en mundos coloridos y pixelados, llenos de energía de ciencia ficción y con una jugabilidad trepidante al estilo de los juegos de lucha. Cada nivel presenta unos gráficos retro de trazo grueso que rinden homenaje a la era de las máquinas recreativas, sin dejar de ser lo suficientemente fluidos como para resultar modernos.

Puedes elegir varios personajes de entre una lista de 15 héroes, como Spider-Man, Rocket Raccoon, She-Hulk y Silver Surfer, y alternar entre ellos en pleno combate para encadenar combos en equipo. Cada uno de ellos ofrece una experiencia única gracias a las amplias opciones de personalización de clase, vinculadas a ataques, esquivas, bloqueos y movimientos especiales propios de cada héroe, que se cargan a medida que conectas golpes.

Más allá de las peleas, hay un una búsqueda incesante de botín que se extiende a lo largo de las misiones y los desafíos de rejugabilidad. Recogerás objetos, mejorarás tus estadísticas y desbloquearás nuevos modificadores que harán que las partidas repetidas se sientan como pequeñas evoluciones. Si a eso le sumas el modo cooperativo para cuatro jugadores, y Podrás disfrutar de épicas peleas de ciencia ficción con tus amigos que nunca se hacen aburridas.

Para más información Usa la técnica de «dodge-cancel» de Spider-Man para reiniciar tu cadena de combos. Así mantendrás el impulso, sobre todo en las batallas contra jefes que tienen varias fases.

Mi veredicto: Los aficionados al cine clásico Juegos de Marvel Les encantará el combate rápido por equipos, pero son las amplias opciones de personalización y la progresión del botín lo que convierte a este juego en uno de los mejores «beat ‘em up» de este año.

3. Ra Ra Boom [El mejor juego de lucha 2D de estilo cyberpunk]

Nuestra puntuación 9.8

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Plataformas Windows, Xbox, PlayStation, Steam Año de estreno 2025 Creador/es Gylee Games Duración media de la partida Entre 8 y 12 horas de campaña principal, además de la posibilidad de volver a jugar en modo cooperativo Lo que me gustó Un caos cyberpunk deslumbrante con un espíritu de equipo indomable

Ra Ra Boom es un juego de lucha en 2D de desplazamiento lateral que ofrece un caos de neón, un humor mordaz y la energía de un equipo formado íntegramente por chicas, todo ello con un estilo que combina a partes iguales elegancia y caos. Juegas como un equipo de animadoras ninja (sí, en serio) en una misión para salvar al mundo de una IA malvada… y, de alguna manera, funciona. El juego no se toma a sí mismo demasiado en serio, y eso forma parte de su encanto.

El combate es trepidante y ágil, y combina los clásicos combos de los juegos de lucha con ataques a distancia y espectaculares movimientos especiales. Cada personaje tiene su propio estilo de juego —desde acrobáticos golpes a corta distancia hasta un caos de rayos láser a larga distancia—, por lo que alternar entre ellos en pleno combate mantiene la acción siempre fresca. Los gráficos en 2D destacan por su estilo de cómic, y los enemigos son lo suficientemente extravagantes como para hacerte sonreír en cada enfrentamiento.

Ra Ra Boom Puede que no reinvente el género, pero da en el clavo en lo que hace que una el mejor juego de lucha Diversión: actitud, energía y una rejugabilidad infinita. Se puede jugar en solitario, pero es donde realmente destaca cuando se juega con otros. El modo cooperativo local para cuatro jugadores saca a relucir todo el espíritu arcade, con la dosis justa de estrategia por equipos y progresión de botín para evitar que todo se vuelva repetitivo.

Para más información Gasta los restos en mejorar las estadísticas desde el principio, en lugar de guardarlos para mejoras llamativas. Una configuración inicial más sólida da sus frutos rápidamente en las últimas fases de la batalla.

Mi veredicto: Si buscas algo informal pero no superficial, esta es la opción perfecta. A un juego cyberpunk trepidante con estilo, humor y la energía suficiente para animar tu sesión de juegos del fin de semana.

4. Como un dragón: Yakuza pirata en Hawái [El mejor juego de lucha derivado de Yakuza]

Nuestra puntuación 9.6

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Plataformas PlayStation 4, PlayStation 5, Windows, Xbox One, Xbox Series X/S Año de estreno 2025 Creador/es Ryga Gotoku Studio Duración media de la partida Entre 25 y 40 horas de contenido principal, más de 60 con el contenido adicional Lo que me gustó Una locura desmesurada mezclada con peleas en la playa y karaoke

Como un dragón: Yakuza pirata en Hawái te pone en la piel de Goro Majima mientras él nos sumerge en una trepidante saga policíaca tropical repleta de piratas, gánsteres y peleas callejeras. A lo largo de cuatro islas clave, incluyendo una nueva visita a Honolulu, este juego de lucha combina combates trepidantes al estilo «beat ’em up» con batallas navales, minijuegos y un caos impulsado por la trama.

El combate es espectacular, pero siempre lo tienes bajo control. Combinaciones en el aire, esquivas y movimientos Las mejoras aportan a Majima una sensación de fluidez en sus movimientos de parkour, sobre todo durante la exploración. Además, dirigirás a tu propia tripulación pirata a bordo del Goromaru, mejorarás tu barco y participarás en batallas navales en tiempo real que parecen auténticas escenas de acción.

Estoun juego de mundo abierto con mucho estilo rebosa de colores vivos, transiciones inspiradas en los videojuegos arcade y minijuegos en varias capas. Hay karaoke, carreras de karts, máquinas recreativas e incluso historias secundarias sobre el reclutamiento de las «chicas Minato». Como ocurre con todas las secuelas de Yakuza, hay profundidad donde menos te lo esperas, y esta entrega no se corta a la hora de ir a lo grande o de volverse aún más extraña. Y sí, ninjas espaciales y un arsenal de armas futuristas en constante expansión ¿Por qué no?

Para más información Sube de nivel al estilo «Sea Dog» cuanto antes para poder acceder a combos de pistola basados en aturdimientos. Esto te dará ventaja en los asaltos a barcos piratas.

Mi veredicto:Los aficionados aYakuzaLos amantes de la energía desbordante se sentirán como en casa. Es una mezcla alocada que no debería funcionar, pero que, de alguna manera, lo hace, manteniendo la fórmula de los juegos de lucha divertida e impredecible.

5. Los Power Rangers: El rebobinado de Rita [El mejor juego de lucha nostálgico de los Power Rangers]

Nuestra puntuación 9.4

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Plataformas Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Windows, Xbox One, Xbox Series X/S Año de estreno 2024 Creador/es Eclipse digital Duración media de la partida 6-10 horas Lo que me gustó Combates en equipo al estilo clásico envueltos en un pixel art cargado de nostalgia

Los Power Rangers: El rebobinado de Rita es un viaje cargado de nostalgia que nos transporta directamente a los años 90. La locura más absoluta de los sábados por la mañana: Rita Repulsa viaja en el tiempo para revertir su propia derrota, sumiendo a los Power Rangers en un caos pixelado. Tú, por supuesto, te abres paso a puñetazos, patadas y transformaciones con la misma heroica falta de sutileza que hizo grande a la serie original.

En cuanto a la jugabilidad, tiene todos los ingredientes de un clásico juego de lucha arcade – oleadas de gruñidos, espectaculares movimientos en equipo y transiciones entre escenarios que parecen diapositivas de PowerPoint diseñadas por un Zordon hiperactivo. Incluso incluye una mecánica de «retroceso en el tiempo» que permite que los enemigos reaparezcan en plena batalla si no destruyes un dispositivo luminoso con la suficiente rapidez, lo que suena molesto pero, en realidad, añade un toque divertido de urgencia.

No es perfecto: algunos tipos de enemigos repetitivos y algunos bajones en el ritmo pueden poner a prueba tu paciencia si lo que buscas es profundidad en lugar de una descarga de adrenalina. Pero el pixel art es precioso, la música rebosa energía retro y el modo cooperativo es una auténtica joya para cualquiera que eche de menos jugar en el sofá con los amigos.

Para más información Utiliza los cambios de equipo en medio de los combos para alargar las secuencias de golpes y romper los escudos enemigos sin desperdiciar los ataques especiales.

Mi veredicto: A los aficionados a las series de acción clásicas de los sábados por la mañana les encantará esta. Es un homenaje muy bien hecho al pasado que no olvida aportar algunas ideas nuevas.

6. Scott Pilgrim contra el mundo [El mejor juego de lucha de desplazamiento lateral]

Nuestra puntuación 9.3

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Plataformas Nintendo Switch, PS4, Windows, Xbox One, Stadia Año de estreno 2021 (Edición completa) Creador/es Ubisoft Montreal, Ubisoft Chengdu Duración media de la partida 6–12 horas Lo que me gustó Una mezcla perfecta de caos pixel-punk, música espectacular y humor mordaz

Scott Pilgrim contra el mundo recoge la energía de las novelas gráficas originales y la convierte en una aventura llena de acción y píxeles. Juegas en el papel de Scott, Ramona, Kim o Stills mientras te abres paso a puñetazos a través de siete niveles llenos de exnovios malvados, recoger monedas y mejorar sus estadísticas en un mundo rebosante de encanto clásico. Los gráficos son una carta de amor a los clásicos arcade de 16 bits, aderezados con animaciones extravagantes y una banda sonora llena de energía de Anamanaguchi.

You encadena combos, lanza objetos y ábrete paso a golpes entre las hordas mientras subes de nivel a tu personaje para desbloquear nuevos movimientos. Cada colección completa incluye una mezcla de caos cooperativo, minijefes y tiendas ocultas donde puedes comprar salud, potenciadores e incluso vidas extra. En las distintas opciones multijugador, los jugadores pueden compartir dinero, curarse entre sí o burlarse de los enemigos juntos para conseguir divertidos efectos adicionales.

Más allá del combate, el juego destaca por su estética estilizada. Hay algo extrañamente bello en los escenarios creados a mano, las zonas extra del Subespacio y las peculiares actividades secundarias. A su manera, El Toronto de Scott Pilgrim parece un exuberante mundo extraterrestre, donde tu escuadrón de combatientes se mueve como Javelins personalizables, lanzándose a las batallas contra jefes con estilo y ritmo.

Para más información Haz acopio de objetos «para llevar» con antelación. La comida que te revive automáticamente te salvará la vida en las secuencias de jefes de las últimas fases.

Mi veredicto: Este es uno de esos juegos de acción con personajes que se disfruta más con amigos. Es elegante, divertido y, sorprendentemente, tiene mucha profundidad una vez que empiezas a explorar todos sus sistemas.

7. Las Tortugas Ninja: La venganza de Shredder [El mejor renacimiento de los juegos de lucha retro para dos jugadores]

Nuestra puntuación 9.2

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Plataformas Nintendo Switch, PS4, PS5, Windows, Xbox One, Xbox Series X/S, Linux, Android, iOS Año de estreno 2022-2023 (Depende de la plataforma) Creador/es Tribute Games, Dotemu Duración media de la partida Entre 6 y 10 horas en la versión básica; más con los contenidos descargables Lo que me gustó Un modo cooperativo genial, nostalgia a todo color y más choques de manos de los que puedas contar

La venganza de Shredder recrea el clásico La fórmula arcade de las Tortugas Ninja vuelve con fuerza, combinando la diversión clásica de aporrear botones con actualizaciones inteligentes para las consolas actuales. Puedes jugar en el papel de Leonardo, Donatello, Michelangelo, Raphael, April O’Neil, el maestro Splinter o Casey Jones mientras te abres paso a puñetazos por una Nueva York recreada al más mínimo detalle.

El bucle principal en esto un juego cooperativo increíble es suave y satisfactorio. Encadenas combos, esquivas ataques, lanzas superataques e incluso compartes salud chocando los cinco con tus compañeros de modo cooperativo. Tanto si juegas en solitario como en un equipo completo de seis jugadores, el combate sigue siendo trepidante sin llegar a ser demasiado caótico. El modo Arcade ofrece una reto de una sola partida con vidas limitadas, mientras que el modo Historia te permite acumular estadísticas de personaje a lo largo de varias sesiones.

Gracias a suacción arcade nostálgica con un toque moderno, el juego destaca. No es solo una versión renovada de los clásicos. Los movimientos son más precisos, las animaciones son más fluidas y el sistema del Modo Radical aporta una nueva dimensión de sincronización y estrategia. El modo cooperativo funciona a la perfección, con las opciones online y locales funcionando de maravilla incluso durante las intensas batallas contra jefes.

Para más información Utiliza el medidor del Modo Radical cuando haya mucha gente en las olas para abrirte paso rápidamente y mantener viva tu racha de combos.

Mi veredicto: Las Tortugas NinjaLos aficionados o cualquiera que haya crecido con los juegos de desplazamiento lateral se sentirán como en casa. Es divertido, tiene una gran respuesta y está hecho con un amor evidente por la franquicia.

8. River City Girls [El mejor juego de lucha 2D moderno con toques de humor]

Nuestra puntuación 9.1

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Plataformas Nintendo Switch, PS4, PS5, Windows, Xbox One, Android, iOS Año de estreno 2019-2023 (dependiendo de la plataforma) Creador/es WayForward Duración media de la partida 8-12 horas Lo que me gustó Chistes ingeniosos, movimientos espectaculares y una energía caótica entre amigos

River City Girls da un giro radical a la fórmula tradicional de los juegos de lucha con una colorida historia de venganza narrada desde la perspectiva de Kyoko y Misako. Estas dos estudiantes de secundaria se han propuesto rescatar a sus novios, que han sido secuestrados, y no dudan en acabar con cualquiera que se interponga en su camino. El juego se desarrolla en seis zonas abiertas, cada una repleta de misiones secundarias, combates basados en combos y un peculiar elenco de personajes locales.

Cada golpe es un golpe con estilo. Tú puede encadenar ataques ligeros y fuertes, desbloquea nuevos movimientos de dojo, recoge objetos aleatorios para usarlos como armas y provoca a los enemigos en pleno combate. Es muy divertido jugar en solitario, pero es donde más destaca en el modo cooperativo, donde revivir a un compañero o atacar juntos a los enemigos aporta ritmo y fluidez a cada enfrentamiento.

Más allá de la acción, River City Girls incorpora mecánicas ligeras de los juegos de rol —desde ganar XP y mejorar las estadísticas hasta comprar nuevas habilidades en las tiendas—, lo que le confiere una sensación de progresión que lo acerca a algunos de los Los mejores juegos de rol sin dejar de mantener intactas sus raíces de juego de lucha.

Para más información No te saltes las mejoras del dojo. Algunos de los mejores movimientos se esconden en las tiendas de las primeras fases del juego. Desbloquearlos pronto cambia por completo el desarrollo del combate.

Mi veredicto: Es divertida, trepidante y está llena de emoción. River City Girls No solo moderniza el género, sino que le da una voz totalmente nueva.

9. Calles de la ira 4 [El mejor juego de lucha clásico moderno]

Nuestra puntuación 9

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Plataformas Nintendo Switch, PS4, Windows, Xbox One, macOS, Linux, Stadia, Android, iOS Año de estreno 2020-2022 (depende de la plataforma) Creador/es Dotemu, Lizardcube, Guard Crush Games Duración media de la partida Entre 6 y 12 horas, además de modos rejugables Lo que me gustó La energía clásica de los juegos arcade, potenciada con animaciones fluidas y bandas sonoras impresionantes

Calles de la ira 4 retoma la historia una década después de la trilogía original y consigue algo que pocos reinicios logran: da la sensación de ser una prolongación natural de los clásicos, pero se juega como un juego de acción moderno. La historia sigue a Axel, Blaze, Cherry y una serie de luchadores desbloqueables que se van alternando a medida que se abren paso luchando por Wood Oak City para acabar con los Y Twins, los sucesores del villano de la serie, el Sr. X.

En cada nivel te enfrentas a docenas de enemigos en niveles de desplazamiento lateral muy compactos, repletos de combos, armas y «Movimientos estelares» espectaculares que infligen un gran daño con estilo. También hay un componente táctico: los golpes bien sincronizados pueden recuperar salud, y el modo multijugador te permite realizar ataques coordinados para conseguir puntos extra. Los gráficos en 2D están animados a mano y son sencillamente preciosos, combinando contornos gruesos con efectos luminosos para dotar a cada golpe de impacto visual.

Lo que hace que sea tan adictivo es el sistema de progresión basado en la puntuación y los modos adicionales. «Boss Rush», «Modo Batalla» y la posibilidad de desbloquear luchadores clásicos y las versiones alternativas te dan motivos para volver a sumergirte en él. Con su ritmo ágil y su atmósfera trepidante, Este juego se presenta como una expansión histórica que ha perfeccionado el género de los juegos de lucha, del mismo modo que «Destiny» perfeccionó la estructura de las incursiones y el diseño del botín.

Para más información Usa tu «Star Move» cuando estés rodeado, no solo contra los jefes. Te abre espacio y mantiene viva tu cadena de combos.

Mi veredicto: Si te encantó la trilogía original o simplemente buscas un juego de lucha moderno con profundidad, este juego vale la pena cada golpe.

10. River City Girls 2 [El mejor juego de lucha protagonizado por una mujer]

Nuestra puntuación 8.9

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Plataformas Nintendo Switch, PS4, PS5, Windows, Xbox One, Xbox Series X/S, Android, iOS Año de estreno 2022 (Consola), 2024 (Móvil) Creador/es WayForward Duración media de la partida 10-15 horas Lo que me gustó Movimientos más espectaculares, diálogos más descarados y más caos que nunca: una mejora en toda regla

River City Girls 2 retoma la historia justo donde la dejó la primera entrega, reuniendo a Kyoko y Misako, que se alían con Kunio y Riki para proteger su ciudad de una nueva amenaza. La campaña te permite elegir entre varios personajes jugables y abrirte camino a través de barrios conocidos que ahora se han rediseñado con misiones secundarias ampliadas, nuevos enemigos y una mayor flexibilidad a la hora de abordar los combates.

Cada personaje tiene su propio estilo de combate, y hay mucho margen para experimentar con combinaciones, conseguir asistencias de tus compañeros y comprar equipamiento que mejore tus estadísticas o desbloquee nuevos movimientos. Los combates se perciben con fuerza pero son rápidos, y la mecánica del modo cooperativo está mejor pulida esta vez, sobre todo gracias al modo multijugador local y online en el que se puede entrar y salir en cualquier momento.

Una característica destacada es su ciclo dinámico de día y noche. A medida que pasa el tiempo, los tipos de enemigos cambian, algunas tiendas abren o cierran, y ciertas misiones solo aparecen en momentos concretos. Si a eso le sumamos un combate cuerpo a cuerpo creativo y un mapa diseñado en torno a exploración del mundo basada en las decisiones, y el resultado es un juego de lucha que recompensa a los jugadores a los que les gusta profundizar.

Para más información Visita cada tienda por la noche; encontrarás objetos y alimentos poco comunes que no aparecen durante el día.

Mi veredicto: River City Girls 2 toma lo que funcionaba y añade lo justo para que todo siga pareciendo novedoso. Es ingenioso, divertido y ofrece a los jugadores verdadera libertad para jugar a su manera.

11. Maestro [El mejor juego de combate de artes marciales]

Nuestra puntuación 8.8

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Plataformas PlayStation 4, PlayStation 5, Windows, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X/S Año de estreno 2022-2023 (depende de la plataforma) Creador/es Sloclap Duración media de la partida 8-15 horas Lo que me gustó Precisión, dureza y puro arte del kung fu entretejidos en cada brutal enfrentamiento

Maestroes un juego de lucha en tercera persona de artes marciales en el que te abres paso a golpes por entornos crudos y estilizados en una búsqueda de venganza. Juegas en el papel de un joven estudiante de kung fu que busca justicia para su maestro asesinado. Con cada derrota, te levantas de nuevo, pero más viejo y un poco más poderoso, a costa de perder salud y tener menos posibilidades de completar tu misión.

Combate enMaestroes brutal y técnico. Tú encadena más de 150 movimientos en combinaciones fluidas, combina paradas, lanzamientos y esquivas, y utiliza el entorno como arma; mesas, taburetes o repisas se convierten en parte del flujo. Los enemigos se vuelven cada vez más feroces a medida que avanzas, con minijefes que pondrán a prueba tus reflejos y tu capacidad de planificación hasta el límite.

El estilo visual es nítido y minimalista, inspirado en el cine de kung fu y repleto de planos cinematográficos y transiciones fluidas. Y al igual que un juego de combate vertical de ritmo trepidante, la presión va en aumento; se nota en la sincronización, la distribución del espacio y la toma de decisiones.

Para más información Invierte siempre tus primeras mejoras del santuario en la regeneración de estructura. Sin ella, sobrevivir a las peleas multitudinarias más adelante se vuelve casi imposible.

Mi veredicto: MaestroEs exigente, pero gratificante. Si te gusta el combate cuerpo a cuerpo en estado puro con un amplio abanico de habilidades, este juego te encantará.

12. Double Dragon Gaiden: El despertar de los dragones [El mejor juego de lucha roguelike por equipos]

Nuestra puntuación 8.7

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Plataformas Nintendo Switch, PS4, PS5, Windows, Xbox One, Xbox Series X/S Año de estreno 2023 Creador/es Base secreta Duración media de la partida Entre 8 y 14 horas, además de la posibilidad de volver a jugar Lo que me gustó La mecánica de equipo hace que cada pelea sea diferente e impredecible

Double Dragon Gaiden: El despertar de los dragones renueva la emblemática serie de juegos de lucha con una mezcla de tácticas de equipo y una progresión al estilo roguelike. Ambientado en un Nueva York postapocalíptico, encarnas a Billy, Jimmy, Marian y el tío Matin mientras luchan contra cuatro bandas violentas para recuperar el control de la ciudad.

Jugabilidad gira en torno a combates trepidantes y al cambio de personajes. Eliges a dos luchadores con estadísticas y movimientos especiales únicos, y luego alternas entre ellos sobre la marcha para encadenar combos y recuperar salud. El El arte pixelado en 2D es llamativo y enérgico, y recuerda a los videojuegos arcade de la vieja escuela con un estilo moderno. Los enemigos derrotados sueltan dinero y comida, y entre fase y fase, usarás fichas de casino para desbloquear mejoras, música o personajes completamente nuevos.

Lo que distingue a este producto es la forma inteligente en que combina cambio dinámico de personajes con recompensas al estilo roguelike. La mecánica de las etiquetas resulta muy útil, y el sistema de fichas hace que cada decisión sobre si gastar o ahorrar tenga su importancia.

Para más información Intenta siempre acabar con varios enemigos de una sola vez. Así recuperarás salud y acumularás dinero más rápido que si vas superando las peleas una a una.

Mi veredicto: Se trata de una sólida evolución del Double Dragon fórmula. A los aficionados al género les encantará su ritmo, su rejugabilidad y su curva de dificultad gradual.

13. Paprium [El juego de lucha indie con más estilo]

Nuestra puntuación 8.6

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Plataformas Mega Drive Año de estreno 2020 Creador/es Sandía Duración media de la partida 10-15 horas Lo que me gustó Impresionantes gráficos retro, golpes contundentes y una actitud descaradamente noventera en cada puñetazo

Paprium es un audaz homenaje a la época dorada de los 16 bits, que recrea la intensidad de Streets of Rage y Final Fight, pero con un llamativo toque cyberpunk. Juegas en el papel de Tug, Alex o Dice, luchadores que se abren paso a través de una ciudad distópica donde cada puñetazo se siente contundente y meditado. Derrotarás oleadas de enemigos, recogerás armas y te abrirás paso por rutas ramificadas que premian el juego inteligente.

Cada golpe, cada combo y cada recuperación cuentan; la victoria depende de un realismo táctico implacable en el que cada golpe, cada objeto recogido y cada objeto de salud cuentan. Pocos proyectos independientes se esfuerzan tanto por lograr la autenticidad. Visualmente, es impresionante. Las callejuelas de neón, las alcantarillas tóxicas y los horizontes derruidos rebosan vida, creando una de las estéticas retro más impresionantes jamás creadas para la consola Mega Drive.

Para más información Prueba las combinaciones de movimientos de cada personaje antes de decidirte por una ruta. Algunas rutas requieren más alcance o movilidad que potencia bruta.

Mi veredicto: Paprium parece una leyenda perdida de los salones recreativos resucitada de entre los muertos. Es brutal, elegante y se centra por completo en premiar la precisión y la paciencia.

14. Remake de Streets of Rage [Mejor remake de un clásico creado por aficionados]

Nuestra puntuación 8.5

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Plataformas Microsoft Windows Año de estreno 2011 (versión 5.0) Creador/es Bomber Link + comunidad Duración media de la partida 5-10 horas Lo que me gustó El sueño de cualquier fan hecho realidad: más niveles, más personajes y más diversión pura de lucha

Remake de Streets of Rage es un proyecto de aficionados elaborado con mucho cariño que recrea y reinterpreta la emblemática trilogía de juegos de lucha de Sega. Combina personajes, jefes finales y niveles de los tres juegos originales, este remake no oficial está repleto de contenido: 103 niveles, 64 tipos de enemigos y más de 80 bandas sonoras remezcladas. Das puñetazos y Ábrete paso a patadas por las calles de la ciudad iluminadas por luces de neón, salas de juegos de mala muerte y lúgubres laboratorios clandestinos, encadenando combos clásicos con una sincronización milimétrica.

Hay mucho más en juego que la simple nostalgia. Este excelente juego incluye modos de supervivencia, ramificaciones en la historia, escenas secretas y un sistema de tienda para mejorar tus potenciadores y desbloquear conjuntos de movimientos alternativos. Visualmente, mantiene el encanto retro de los 16 bits, pero le da un toque de sofisticación que hace que cada pantalla destaque. Es difícil pasar por alto la enorme dedicación que hay detrás de este proyecto.

Para más información Utiliza las rutas alternativas para encontrar jefes ocultos y desbloquear contenidos desde el principio. Algunos caminos evitan los combates más difíciles y dan acceso a fases ocultas con mejores recompensas y opciones en las tiendas.

Mi veredicto: Esto es lo mejor de los juegos de acción de desplazamiento lateral. Es como una cápsula del tiempo en la que puedes jugar: reconstruida con esmero, repleta de extras y sigue siendo una auténtica pasada como juego de lucha.

15. The Punisher [Mejor juego violento de Marvel]

Nuestra puntuación 8.5

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Plataformas PlayStation 2, Xbox, Microsoft Windows Año de estreno 2005 Creador/es Volition, THQ Duración media de la partida 6-8 horas Lo que me gustó Acción cruda y sin complejos que capta a la perfección el espíritu violento del héroe más oscuro de Marvel

El CastigadorPuede que no sea el típico juego de lucha de desplazamiento lateral, pero se ha ganado sin duda un lugar entre los mejores «beat ’em up» por una sencilla razón: pocos juegos logran que el combate cuerpo a cuerpo resulte tan crudo. Te pones en la piel de Frank Castle y arrasas en los bajos fondos con tus dos pistolas, derribos brutales en combate cuerpo a cuerpo y ejecuciones sádicamente creativas.

Aunque se trata principalmente de un juego de disparos en tercera persona repleto de acción trepidante y esos inolvidables «interrogatorios», el espíritu del género de los juegos de lucha se refleja en cada mandíbula rota y cada mesa destrozada.

Pero no todo se reduce a la fuerza bruta. El juego combina elementos de sigilo, entornos interactivos y una narrativa oscura sacada directamente de los cómics. Visualmente, se decanta por la estética noir – Imagina pasillos mugrientos, luces parpadeantes y salpicaduras de rojo. Es exagerado y violento, pero ahí reside su atractivo. No estás aquí para andarte con miramientos, sino para castigar.

Para más información No utilices los puntos de interrogación solo para avanzar en la historia: te permiten desbloquear información, armas y, a veces, atajos para saltarte los combates más difíciles.

Mi veredicto: Esto es un clásico El Castigadorbrutalidad en estado puro. Se juega como si fuera una novela gráfica violenta, en la que cada muerte se siente como algo personal y cada nivel te reta a ser cada vez más sangriento.

16. Super Double Dragon [La mejor experiencia de juego de lucha para consolas clásicas]

Nuestra puntuación 8.4

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Plataformas Super Nintendo Entertainment System (SNES) Año de estreno 1992-1993 (Estrenos regionales) Creador/es Technōs Japón Duración media de la partida 5-8 horas Lo que me gustó Un combate limpio y clásico que demuestra que las mecánicas sencillas siguen siendo muy efectivas

Super Double Dragon marca el punto álgido de los juegos de lucha de desplazamiento lateral de los años 90, llevando la última batalla de Billy y Jimmy Lee contra los Shadow Warriors a nuevos niveles de fluidez y profundidad. Este juego de lucha recrea a la perfección la atmósfera de los salones recreativos con sus golpes contundentes, sus animaciones fluidas y una banda sonora que define la era de la SNES.

Puedes bloquear, interceptar y contrarrestar los ataques enemigos, creando una dinámica que resulta a la vez estratégica y gratificante. Los sistemas de guardia y «Dragon Power» premian la paciencia, lo que te permite lanzar patadas devastadoras o abrirte paso entre grupos de enemigos con tus bloqueos. A medida que avanzas, nuevas armas como los nunchaku y los cuchillos le dan más emoción al combate y aportan más variedad a las peleas. La estética se sitúa a la perfección entre el realismo crudo y la exageración propia de los dibujos animados, con sprites nítidos y fondos llenos de energía.

Para más información Domina el momento adecuado para pulsar el botón de defensa y lanzar contraataques. Un bloqueo en el momento oportuno puede inclinar la balanza a tu favor en una batalla final, sobre todo en emboscadas con varios enemigos.

Mi veredicto: Super Double Dragon es la maestría de la vieja escuela en su máxima expresión. Es más lento y metódico que los juegos arcade cooperativos, pero eso es precisamente lo que hace que cada combo, cada agarre y cada contraataque se sientan merecidos.

Mi veredicto general

Esta lista tiene algo para todos los aficionados a los juegos de lucha, desde los clásicos de arcade hasta el caos de los juegos de desplazamiento lateral con un toque especial.

Para los recién llegados → Calles de la ira 4

Un clásico elegante y actualizado, con modo cooperativo y combos sencillos pero muy satisfactorios.

Un clásico elegante y actualizado, con modo cooperativo y combos sencillos pero muy satisfactorios. Para los aficionados a los videojuegos basados en cómics → Las Tortugas Ninja: La venganza de Shredder

Colorido, trepidante y repleto de referencias nostálgicas.

Colorido, trepidante y repleto de referencias nostálgicas. Para jugadores en solitario que buscan un reto → Maestro

Una experiencia de artes marciales exigente, basada en una mecánica precisa y en el dominio de las habilidades.

Una experiencia de artes marciales exigente, basada en una mecánica precisa y en el dominio de las habilidades. Para los amantes de la moda → Paprium

Visualmente impactante, con un estilo tecnofuturista desenfrenado y una presentación única.

Visualmente impactante, con un estilo tecnofuturista desenfrenado y una presentación única. Para los puristas de los juegos de arcade → Double Dragon Gaiden: El despertar de los dragones

El caos de los combates por equipos, la acción milimétrica y los giros propios del género roguelite lo mantienen siempre interesante.

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