Los 12 mejores juegos cyberpunk que no te puedes perder en 2026

Los mejores juegos cyberpunk te sumergen en un futuro oscuro y repleto de tecnología en el que todo parece un poco destartalado, y eso es precisamente lo que los hace tan geniales.

Estamos hablando de ciudades de neón, megacorporaciones turbias, IA rebeldes y mucha acción. Y da igual en qué tipo de cyberpunk te muevas, ya sea de acción trepidante o de decisiones profundas con graves consecuencias: Estos juegos son algo especial.

Hoy en día hay un montón de juegos cyberpunk fantásticos, así que, para aquellos que busquen su próxima aventura distópica, aquí tenéis una lista con los mejores para que encontréis vuestro próximo favorito. Si os gustan los futuros sombríos y el equipo molón, creedme, aquí hay algo que os va a encantar.

Nuestra selección de los mejores juegos de cyberpunk

El mundo del cyberpunk es crudo, está bañado por luces de neón y es infinitamente atractivo; además, ningún otro género combina la tecnología y la rebelión como él. A continuación te presentamos nuestros títulos favoritos, que realmente capturan la esencia del género.

El ascenso (2021) – Si lo que buscas es una experiencia cyberpunk completa, con armas molonas, mejoras espectaculares y ciudades resplandecientes, este es tu juego. Ofrece una jugabilidad fluida, un modo cooperativo divertido y el caos justo para que la acción no decaiga. Deus Ex: Mankind Divided (2016) – La última entrega de la franquicia de videojuegos cyberpunk más legendaria. Sumérgete en una distopía de un futuro cercano llena de implantes, conspiraciones, acción y decisiones que darán forma al mundo. Cyberpunk 2077 (2020) – Night City es una ciudad salvaje, enorme y repleta de cosas que hacer. Tanto si te gusta piratear sistemas, disparar o simplemente dar una vuelta en un cibertaxi, este juego merece la pena.

Y esto es solo el principio: estos tres primeros son auténticos pesos pesados, pero más abajo te esperan muchas otras joyas del cyberpunk. ¡Sigue leyendo para descubrir qué otros títulos han pasado el corte y por qué merecen un hueco en tu lista de juegos imprescindibles!

Los 12 mejores juegos cyberpunk que captan a la perfección el ambiente «neón-noir»

Una cosa está clara: he pasado demasiadas noches en vela explorando callejones iluminados con luces de neón y calles resbaladizas por la lluvia. Después de todo eso, aquí está mi lista de los mejores juegos cyberpunk que realmente captan la esencia del género cyberpunk con historias crudas, elementos de rol, tecnología alucinante y ese ambiente oscuro y futurista que a todos nos encanta.

1. El ascenso [El mejor juego de rol cyberpunk en general]

Nuestra puntuación 10

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Plataformas PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4 y 5 Año de estreno 2021 Creador/es Neon Giant Duración media de la partida 15-25 horas Ideal para Aficionados a los juegos de rol en solitario o cooperativos Características únicas Amplias opciones de personalización y combates trepidantes

El ascenso es imprescindible si te gusta combate trepidante y ese ambiente cyberpunk, sucio y bañado en luces de neón. Estás atrapado en una ciudad gobernada por una megacorporación gigante, y cuando esta se derrumba, todo se va al garete. Es hora de coger tu equipo y sobrevivir.

No eres ningún héroe elegido, solo eres un soldado raso con armas pesadas, mejoras ingeniosas, y un montón de enemigos a los que enfrentarse. Los elementos de rol son sólidos, el manejo de las armas es genial, y puedes juega en solitario o en modo cooperativo, lo que lo hace aún mejor.

★ El mejor juego de rol cyberpunk en general El ascenso Compra en Eneba

¿El mundo? Un auténtico regalo para la vista en comparación con otros juegos. Luces brillantes, personajes turbios, caos por todas partes. Es el género cyberpunk en su versión más estridente y sórdida. Si buscas un título realmente bien hecho y repleto de acción que se sitúe fácilmente entre los los mejores juegos de rol En este caso, la respuesta es obvia.

Mi veredicto: El ascenso es la puerta de entrada perfecta para los jugadores que buscan acción trepidante envuelta en unos impresionantes gráficos bañados en luces de neón. Su potencial cooperativo y sus mecánicas de combate pulidas lo convierten en una experiencia imprescindible para cualquiera que busque el caos cyberpunk en estado puro.

2. Deus Ex: Mankind Divided [El mejor juego de rol cyberpunk en el que las decisiones del jugador marcan la diferencia]

Nuestra puntuación 9.7

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Plataformas PC, PlayStation 4, Xbox One Año de estreno 2016 Creador/es Eidos-Montreal Duración media de la partida 20-30 horas Ideal para Amantes de las historias y aficionados a los simuladores inmersivos Características únicas Jugabilidad basada en las decisiones del jugador, tramas con múltiples ramificaciones y un mundo lleno de conspiraciones

Teniendo en cuenta lo legendaria que es esta franquicia entre los mejores juegos de cyberpunk, cualquiera de los Dios Exjuegos en orden podría incluirse fácilmente en esta lista. Sin embargo, si lo que buscas es la experiencia más completa, no hay nada mejor que Deus Ex: Mankind Divided.

Ambientada en un futuro cercano distópico, la obra es, en esencia, una Un juego de rol cyberpunk con una construcción del mundo alucinante. En el juego encarnas a Adam Jensen, un agente antiterrorista que se mueve en una sociedad dividida entre humanos mejorados y humanos sin mejorar, en la que las conspiraciones oscuras acechan a cada paso.

★ El mejor juego de rol cyberpunk en el que las decisiones del jugador marcan la diferencia Deus Ex: Mankind Divided Compra en Eneba

Aunque no es un mundo totalmente abierto, el juego te ofrece muchísima libertad. Puedes afronta las misiones como más te guste, ya sea mediante el combate, el sigilo o la piratería informática. El La historia y las decisiones que tomes a lo largo del juego tienen un gran impacto, lo que te hace sentir que realmente estás dando forma al mundo que te rodea.

Créeme, en lo que respecta al género cyberpunk, es difícil encontrar un juego que lo haga mejor que Deus Ex: Mankind Divided.

Mi veredicto: Deus Ex: Mankind Divided representa el referente por excelencia de las narrativas cyberpunk basadas en las decisiones del jugador, lo que ofrece a los jugadores una libertad sin precedentes para definir su propio enfoque en cada misión. Los aficionados a las teorías de la conspiración y a los simuladores inmersivos encontrarán aquí su terreno de juego definitivo.

3. Cyberpunk 2077 [El mejor juego cyberpunk de mundo abierto]

Nuestra puntuación 9.5

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Plataformas PC, PlayStation 4 y 5, Xbox One, Xbox Series X/S Año de estreno 2020 (actualizaciones importantes en 2023) Creador/es CD Projekt Red Duración media de la partida 25-50 horas Ideal para Los amantes de los juegos de rol de mundo abierto y los jugadores a los que les gusta seguir la historia Características únicas Un mundo enorme, personalización avanzada, combate dinámico y una narrativa cinematográfica

No sería una lista de los mejores juegos cyberpunk sin Cyberpunk 2077. Es cierto que tuvo un lanzamiento complicado, pero tras una serie de actualizaciones importantes, Night City se ha convertido en uno de los mundos cyberpunk más detallados y envolventesque se haya hecho jamás.

Juegas en el papel de V, un mercenario enzarzado en una batalla mental con Johnny Silverhand, una estrella de rock rebelde convertida en fantasma digital. El juego combina un montón de elementos con la acción de los shooters en primera persona, ofreciéndote ellibertad para crear tu propio estilo de juego, desde un hacker sigiloso hasta un luchador armado, o algo intermedio.

★ El mejor juego cyberpunk de mundo abierto Cyberpunk 2077 Compra en Eneba

Entre la extensa ciudad, los mods de personajes principales alucinantes y la dureza decisiones que dan forma a tu historia, Este es, sin duda, uno de los juegos más ambiciosos que hay. Teniendo en cuenta que prácticamente por sí solo ha revitalizado el género cyberpunk, no es de extrañar que la gente siga buscando juegos como Cyberpunk 2077, así que si aún no has tenido ocasión de jugarlo, no te lo pierdas.

Mi veredicto:Tras una serie de actualizaciones exhaustivas, Cyberpunk 2077 se ha convertido en la experiencia cyberpunk de mundo abierto por excelencia gracias a su enorme y vibrante Night City. La enorme variedad de opciones de personalización y la profundidad narrativa lo convierten en un juego imprescindible para los amantes de los RPG que buscan grandeza y ambición.

4. Ghostrunner [Acción trepidante y parkour]

Nuestra puntuación 9.3

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Plataformas PC, PlayStation 4 y 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch Año de estreno 2020 Creador/es Un nivel más Duración media de la partida 8-12 horas Ideal para Los speedrunners y los aficionados a los juegos de acción Características únicas Combate de parkour, reaparición instantánea, elegante diseño urbano de estilo cyberpunk

Ghostrunner es un auténtico caos, pero en el buen sentido. Si te gusta tu cyberpunk, rápido, con estilo, y tremendamente difícil, esto un juego de plataformas lleno de energía es lo tuyo. Juegas en el papel de Jack, un ciber-ninja armado con una espada capaz de correr por las paredes, lanzarse en carrera y partir a los enemigos por la mitad antes incluso de que te vean venir.

El mundo es escarpado y peligroso; no te limitas a correr por él, lo estás pilotando a toda velocidad. Un solo golpe y estás muerto, pero ahí está lo divertido. Cada nivel parece un speedrun puzzle, y, una vez que le coges el ritmo, es realmente adictivo.

★ Acción trepidante y parkour Ghostrunner Compra en Eneba

Jack tiene algunosmejoras alucinantesademás, cosas que te hacen sentir como una auténtica bestia cuando encadenas los movimientos a la perfección. No es fácil, pero cuando te sale, te sale de verdad. Si quieres pura, adrenalina con estilo En un ambiente cyberpunk crudo, este juego cumple con creces.

Mi veredicto:Ghostrunner perfecciona la fórmula del combate de parkour a alta velocidad con mecánicas de muerte instantánea que convierten cada nivel en un desafío de velocidad cargado de adrenalina. Los adictos a la acción y los jugadores que buscan precisión encontrarán una satisfacción infinita al dominar su curva de dificultad, brutal pero justa.

5. Citizen Sleeper 2 [El mejor juego de rol cyberpunk con una gran historia]

Nuestra puntuación 9

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Plataformas PC, Nintendo Switch, Xbox One y Xbox Series X/S Año de estreno 2022 Creador/es Supera la edad Duración media de la partida 10-15 horas Ideal para Amantes de las historias, aficionados a los juegos de rol basados en la toma de decisiones Características únicas Una narrativa profunda, exploración y decisiones que dan forma al mundo

Si buscas un juego cyberpunk que reduzca las escenas de tiroteos y potencie la narrativa, Citizen Sleeper 2 Así es. Juegas en el papel de un «Sleeper», un humano sintético que intenta sobrevivir en un sistema que te considera prescindible. El juego está lleno de temas cyberpunk como la identidad, el control y la búsqueda de una nueva vida en un mundo diseñado para oprimirte.

No es el típico juego de rol. Haysin combate en tiempo real ni explosiones espectaculares; en su lugar, dedicas cada ciclo a tomar decisiones, gestionar tus recursos y entablar relaciones. Cada esa decisión me parece importante y alimenta el núcleo emocional del juego. El mundo está creado con esmero, los personajes son memorables, y la música y los gráficos crean una atmósfera que te atrapa por completo.

★ El mejor juego de rol cyberpunk con una gran historia Citizen Sleeper 2 Compra en Eneba

Con su encanto indie, una historia que invita a la reflexión, y con un estilo de novela visual combinado con tiradas de dados y gestión de sistemas, es una de las propuestas más originales del género cyberpunk. Si estás buscando algo más pausado, más inteligente e increíblemente humano, este te queda grabado como uno de los los mejores juegos indiesiempre.

Mi veredicto: Citizen Sleeper 2 demuestra que las historias cyberpunk pueden ser profundamente humanas y conmovedoras sin recurrir a la acción trepidante. Los jugadores que dan prioridad a la trama y buscan una reflexión profunda sobre la identidad y la supervivencia apreciarán esta obra maestra narrativa, íntima y basada en el lanzamiento de dados.

6. Blade Runner: Edición mejorada [Misterio clásico de apuntar y hacer clic]

Nuestra puntuación 8.7

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Plataformas PC, PlayStation 4, Xbox One y Nintendo Switch Año de estreno 2022 (original de 1997) Creador/es Westwood Studios / Nightdive Studios Duración media de la partida 6-10 horas Ideal para Amantes de las novelas de misterio clásicas y la narrativa cinematográfica Características únicas Varios finales, mecánica de juego de detectives, un escenario cyberpunk emblemático

Blade Runner: Edición mejorada Es un auténtico clásico y sigue siendo uno de los juegos cyberpunk más geniales que hay. Juegas en el papel de Ray McCoy, un blade runner que persigue a los replicantes en un Los Ángeles de 2019 sombrío y empapado por la lluvia. Todo son luces de neón, callejones lúgubres y la música sintética de Vangelis creando el ambiente.

Este no es un juego en el que hay que apretar botones sin parar; es un juego que va poco a poco. Estás recopilando pistas, hablando con los sospechosos e intentando atar cabos mientras que la historia cambia en función de lo que hagas. Cada elección puede conducir a un final diferente, y No hay un camino «correcto» claro.

★ Clásico juego de misterio de apuntar y hacer clic Blade Runner: Edición mejorada Compra en Eneba

Lo que lo hace especial es la sensación que transmite, muy cinematográfica, llena de tensión, y rebosante de estilo cyberpunk y solo recuerdos. Si te gustan las novelas visuales, las investigaciones policíacas o simplemente sumergirte en esa atmósfera melancólica, sin duda merece la pena que te adentres en este juego.

Mi veredicto: Blade Runner: Edición mejorada captura la tensión atmosférica del trabajo de detective en un mundo cyberpunk como ningún otro juego lo ha hecho antes ni lo ha hecho desde entonces. Los aficionados a los misterios de desarrollo pausado y a la narración cinematográfica sabrán apreciar cómo cada investigación da lugar a desenlaces realmente distintos.

7. E.Y.E: Cibermancia divina [Una experiencia surrealista de FPS cyberpunk]

Nuestra puntuación 8.5

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Plataformas PC Año de estreno 2011 Creador/es Streum On Studio Duración media de la partida 15-30 horas Ideal para Jugadores a los que les encantan los juegos de rol poco convencionales y poco conocidos Características únicas Poderes psíquicos, misiones secundarias, locura total

E.Y.E: Cibermancia divina es como adentrarse en el sueño extremadamente complicado de otra persona y darte cuenta a mitad de camino de que se le ha olvidado darte el manual. Es una FPS/RPG cyberpunk híbrido conpoderes psíquicos, implantes cibernéticos, mejoras biónicas, y una trama tan críptica que bien podría estar escrita en un dialecto extraterrestre. ¿Pero, sinceramente? Eso es parte de la diversión.

Eres un monje espacial cyborg con poderes psíquicos (¿quizás?) que trabaja para una organización (¿tal vez?) llamada E.Y.E. Hay conspiraciones, facciones secretas, planetas extraños y la sensación constante de que te has perdido alguna precuela por ahí. Aun así, te da libertad, Las misiones tienen varias soluciones posibles, y el sistema de habilidades es una locura una vez que lo descubras.

★ Steam: recarga Tarjetas regalo de Steam Compra en Eneba

Sí, es poco intuitiva. La interfaz de usuario te pone trabas, pero eso es lo que el los mejores juegos de disparos en primera persona se trata. La historia te suelta toda la mitología como si fuera una impresora estropeada. Pero bajo todo ese desorden hay algo extrañamente brillante, caótico y ambicioso. Si Dios Ex si fuera un sueño febril garabateado en el reverso de una servilleta, sería esto.

Mi veredicto: E.Y.E: Cibermancia divina apuesta por la ambición caótica en lugar de la pulcritud, creando una de las experiencias cyberpunk más desconcertantemente únicas que se hayan creado jamás. Los jugadores que aprecien los clásicos de culto y no les importe lidiar con sistemas complicados descubrirán algo verdaderamente inolvidable bajo toda esa locura.

8. A punta de pistola [Juego de sigilo, puzles y piratería informática]

Nuestra puntuación 8.3

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Plataformas PC Año de estreno 2013 Creador/es Acontecimientos sospechosos Duración media de la partida 4-6 horas Ideal para Aficionados a los rompecabezas y amantes del sigilo Características únicas Mecánicas ingeniosas, un guion brillante y un diseño de niveles en 2D con mucho estilo

No todos los juegos de cyberpunk tienen por qué ser enormes mundos abiertos. «Gunpoint» demuestra que una mecánica ingeniosa y un agudo sentido del humor puede ser de gran ayuda. En este juego encarnas a Richard Conway, una espía independiente que viste gabardina y tiene un don especial para la piratería informática, el espionaje y meterse (y salir) de líos.

The el juego se desarrolla como un juego de plataformas en 2D que combina sigilo y puzles, donde te cuelas por los edificios, manipulas los sistemas de seguridad y burlas a los guardias. En un momento estás accionando los interruptores de la luz para distraer a los enemigos y, al siguiente, estás saltando a través de las ventanas para tirar una escapada perfecta. Es ingeniosa, satisfactoria y está llena de sorpresas, con toda la acción propia de un camarero cyberpunk.

★ Juego de sigilo, puzles y piratería informática A punta de pistola Compra en Eneba

Lo que realmente hace que Lo que destaca de Gunpoint es su guion, repleto de humor negro y que se desarrolla íntegramente a través de mensajes y opciones de diálogo. Estás investigando un asesinato que no has cometido, pero para resolverlo tendrás que cometer un montón de nuevos delitos. Así son las cosas a veces en el género cyberpunk. Y sí, está claro que entre los los mejores juegos de sigilo, este se merece un lugar destacado.

Mi veredicto:A punta de pistola demuestra que una narrativa ingeniosa y un diseño de acertijos bien elaborado pueden crear una experiencia cyberpunk memorable sin necesidad de presupuestos desorbitados ni mundos gigantescos. A los aficionados a los juegos de sigilo y acertijos les encantará cómo cada nivel fomenta la resolución creativa de problemas a través de sus mecánicas de reconfiguración.

9. Señalización [Juego de terror y supervivencia inspirado en el cyberpunk]

Nuestra puntuación 8

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Plataformas PC, PlayStation 4, Xbox One y Nintendo Switch Año de estreno 2022 Creador/es Máquina de tallar rosas Duración media de la partida 8-12 horas Ideal para Aficionados al survival horror y a la exploración atmosférica Características únicas Gráficos retro, una historia rica en detalles, acertijos y recursos limitados

Espeluznante, enigmático y profundamente inquietante, Signalis combina el survival horror con el cyberpunk clásico temas de una forma que resulta totalmente novedosa. Juegas como Elster, un técnico humanoide que despierta solo en un futuro frío y desconocido. Sin respuestas claras, tu misión consiste en encontrar a tu compañero desaparecido y descubrir el la oscura verdad que se esconde tras una decadente, un mundo controlado por el gobierno.

Inspirado en juegos como Silent Hill and System Shock, «Signalis» mantiene la tensión en su punto álgido con munición limitada, entornos inquietantes y acertijos que te obligan a pensar con detenimiento. Da la sensación de que cada habitación esconde algo, y cada ruido te mantiene en vilo.

★ Juego de terror y supervivencia inspirado en el cyberpunk Señalización Compra en Eneba

Visualmente, escombina el pixel art con el estilo cinematográfico para crear un mundo cyberpunk de una belleza inquietante. Con elementos como el Club Red Strings y los cazadores de recompensas, este juego gira en torno a la inquietud, las revelaciones graduales y el desentrañamiento de misterios a través de artefactos, recuerdos y descubrimientos inquietantes.

Si te gusta tu juegos cyberpunk oscurosIntrospectiva y más centrada en lo psicológico que en la acción, «Signalis» te calará hondo.

Mi veredicto:Señalización combina magistralmente el terror psicológico con motivos cyberpunk para crear una atmósfera de terror y misterio constantes. A los amantes del survival horror que prefieren la tensión a la acción, esta pesadilla de estilo retro les resultará absolutamente inquietante.

10. System Shock 2 [El terror de ciencia ficción se une al cyberpunk]

Nuestra puntuación 7.9

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Plataformas PC (Ediciones mejoradas en moderno Año de estreno 1999 Creador/es Irrational Games, Looking Glass Studios, Nightdive Studios Duración media de la partida 10-20 horas Ideal para Aficionados al terror, amantes de los simuladores inmersivos, jugadores de PC clásicos Características únicas Temas de terror tecnológico, antagonista de IA, sistemas de RPG muy elaborados

System Shock 2 es lo que ocurre cuando mezclas el cyberpunk con «Ay, no, la IA es malvada y probablemente voy a morir». Estás en una estación espacial, todo se ha ido al traste y tu único amigo es… Sí, bueno, aquí no tienes amigos.SoloSHODAN, una IA descarada y psicótica que cree que eres un bicho que se le olvidó aplastar.

Juegas en el papel de un soldado superpotente con implantes y la potencia de fuego justa para meterte en más líos. El mundo… se está desmoronando, la gente está mutando, y la tecnología que te rodea se ha vuelto oficialmente contra la humanidad. Así que sí, este es uno de los los mejores juegos de rol de acción en este género, sin duda.

★ El terror de ciencia ficción se une al cyberpunk System Shock 2 Compra en Eneba

Si buscas una experiencia de terror cyberpunk de culto, no encontrarás nada mejor que System Shock 2. Prepárate, porque te espera una aventura espeluznante y llena de ingenio, con piratería informática, supervivencia y más atmósfera que una máquina de humo en una rave gótica.

Mi veredicto: System Shock 2 sigue siendo la experiencia definitiva de terror tecnológico, ya que combina una jugabilidad de simulación inmersiva con uno de los antagonistas controlados por IA más memorables de la historia de los videojuegos. Los jugadores clásicos de PC y los aficionados al terror sabrán apreciar cómo este influyente título sentó las bases del terror de ciencia ficción atmosférico.

11. ShadowRun [El mejor híbrido táctico de cyberpunk y fantasía]

Nuestra puntuación 7.7

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Plataformas PC, iOS, Android, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch Año de estreno 2013 (PC/móvil), 2022 (trilogía para consola) Creador/es Ideas descabelladas Duración media de la partida 12-15 horas Ideal para Aficionados a los juegos de rol tácticos, amantes de los juegos de rol de mesa Características únicas Un escenario híbrido entre el cyberpunk y la fantasía, con combate táctico por turnos

Shadowrun Returns es lo que sale cuando se mezcla el cyberpunk con orcos, magia y espionaje corporativo. Eres un shadowrunner, un mercenario en un mundo donde las megacorporaciones lo controlan todo y los dragones forman parte de sus consejos de administración. Ah, y la magia ha vuelto, así que ahora tienes a hackers luchando codo con codo con chamanes callejeros y pistoleros trolls.

Juegas en el papel de un agente independiente que acepta trabajos turbios en Seattle, adentrándote en una historia llena de misterio, traición y giros realmente oscuros. El combate es táctico y por turnos, así que tendrás que pensar bien antes de disparar. Forma tu equipo, personaliza tu personaje y decide si quieres ser un soldado cibernéticamente mejorado, un mago que lanza hechizos o algo a medio camino entre ambos.

★ El mejor híbrido entre juego táctico, cyberpunk y fantasía ShadowRun Compra en Eneba

Con su perspectiva isométrica y su profunda mecánica de juego de rol, Shadowrun Returns nos trae de vuelta ese clásico de siempre juegos de rol tácticoso transmite una sensación de frescura gracias a su ambientación híbrida. Si te gusta el cyberpunk con un toque de fantasía y con decisiones que realmente importan, este clásico de culto da en el clavo.

Mi veredicto: Shadowrun Returns se abre un nicho único al combinar a la perfección el cyberpunk más crudo con elementos de alta fantasía que, aunque en teoría no deberían funcionar juntos, lo hacen a la perfección. Los aficionados a los RPG tácticos y cualquiera que busque algo diferente de lo habitual en el género cyberpunk encontrarán en este mundo una experiencia inolvidable.

12. Ruinas [Caos cyberpunk brutal con perspectiva cenital]

Nuestra puntuación 7.5

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Plataformas PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch Año de estreno 2017 (2020 para Switch) Creador/es Reikon Games Duración media de la partida 6-8 horas Ideal para Aficionados a los shooters de doble joya, amantes de la acción trepidante Características únicas Combate brutal con dos joysticks, impresionantes gráficos de neón

Ruinas es violencia pura y sin filtros envuelta en una coraza cyberpunk de neón. Eres un asesino silencioso y enmascarado en una ciudad distópica del futuro llamada Rengkok, y una corporación corrupta ha secuestrado a tu hermano. ¿Tu misión? Abrirte paso a tiros, espadazos y carreras a través de un ejército de enemigos hasta que lo rescates.

El juego es un frenético shooter de doble joya con combates cuerpo a cuerpo añadidos para darle más sabor. Tienes armas, tienes un escudo de energía y tienes un montón de rabia. Todos los combates son rápidos y emocionantes, sobre todo cuando encadenas muertes mientras el techno te retumba en los oídos y la pantalla estalla de color.

★ Caos cyberpunk brutal con vista cenital Ruinas Compra en Eneba

La estética cyberpunk aquí es de primera categoría: efectos visuales glitch, neones por todas partes y una banda sonora que te golpea como un tren de mercancías. Si te gustan los juegos de disparos con doble joya que desprenden esa energía cruda y agresiva, Ruinases lo que necesitas. Este juego no se anda con tonterías, y tú tampoco deberías hacerlo.

Mi veredicto: Ruinas captura la agresividad descarnada de la cultura cyberpunk con sus combates implacables y su impactante diseño audiovisual. Los puristas de la acción que buscan una intensidad trepidante y no necesitan una trama compleja encontrarán esta descarga de adrenalina absolutamente embriagadora.

Mi veredicto general sobre el mejor juego de cyberpunk

En lo que respecta a los mejores juegos cyberpunk, hay una opción ideal para cada tipo de jugador. Estos títulos destacados recogen diferentes aspectos del género cyberpunk:

Para los amantes de la exploración en mundos abiertos → Cyberpunk 2077 . Night City se erige como la metrópolis cyberpunk más ambiciosa y detallada jamás creada, combinando la acción en primera persona con una profunda personalización propia de los juegos de rol y tramas ramificadas que dan forma a tu viaje a través de una distopía bañada en neón.

. Night City se erige como la metrópolis cyberpunk más ambiciosa y detallada jamás creada, combinando la acción en primera persona con una profunda personalización propia de los juegos de rol y tramas ramificadas que dan forma a tu viaje a través de una distopía bañada en neón. Para los aficionados a los juegos de acción cooperativos → El ascenso . Este trepidante shooter de doble joya combina unos gráficos espectaculares con combates de ritmo frenético que funcionan a la perfección tanto en solitario como con amigos, lo que lo convierte en el juego ideal para aquellos jugadores que buscan adrenalina pura en un mundo crudo controlado por megacorporaciones.

. Este trepidante shooter de doble joya combina unos gráficos espectaculares con combates de ritmo frenético que funcionan a la perfección tanto en solitario como con amigos, lo que lo convierte en el juego ideal para aquellos jugadores que buscan adrenalina pura en un mundo crudo controlado por megacorporaciones. Para los amantes de la estrategia táctica → ShadowRun. La combinación única de tecnología cyberpunk y magia fantástica da lugar a una experiencia táctica por turnos sin igual, perfecta para aquellos jugadores que prefieren el combate metódico y la personalización profunda de los personajes a los reflejos rápidos.

Sea cual sea tu estilo de juego, ¡el género cyberpunk te tiene reservadas sorpresas increíbles para 2026!

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