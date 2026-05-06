Die 16 besten Beat-’em-up-Spiele – Die besten Prügelspiele des Jahres 2025 im Ranking

Die besten Beat-’em-up-Spiele bieten diese seltene Mischung aus packenden Kämpfen, einfacher Steuerung und purem Spielspaß, besonders wenn man sie gemeinsam mit einem Freund spielt. Im Jahr 2026, das Genre boomt, wobei beliebte Titel alles bieten, von Kämpfen im Retro-Stil bis hin zu komplexer, geschicklichkeitsorientierter Action.

Einige dieser Spiele setzen auf Nostalgie, während andere mit atemberaubender Grafik und innovativen Spielmechaniken neue Maßstäbe setzen. Ich habe jedes Spiel auf dieser Liste ausprobiert, und einige haben mich stundenlang gefesselt. Wenn du auf rasante Kämpfe und packendes Gameplay Das wird nie langweilig – das sind die Beat-’em-ups, die man sich gerade unbedingt ansehen sollte.

Unsere Top-Empfehlungen für Beat-’em-up-Spiele

Von allen Beat-’em-up-Spielen, die wir getestet haben, stachen einige deutlich hervor. Diese drei Top-Titel bieten im Jahr 2026 die ausgereifteste Mischung aus Kampf, Stil und Wiederspielwert. Jedes einzelne hat etwas Einzigartiges zu bieten – experimentelle Mechanik, Retro-Energie oder gewagte Bildsprache – und es macht einfach Spaß, sie zu spielen.

Absolum (2025) – Dieses Roguelike-Beat-’em-up verbindet knallharte Nahkämpfe mit rasantem Spielfortschritt. Dank zufällig generierter Levels und Perks fühlt sich jeder Durchlauf anders an, und die Steuerung ist messerscharf. Marvel: Kosmische Invasion (2025) – Als Hommage an klassische Arcade-Prügelspiele erweckt dieses Spiel die Retro-Energie von Marvel zum Leben. Die Sprite-Grafik besticht, die Movesets sind einfach, aber befriedigend, und dank des lokalen Koop-Modus fühlt es sich an wie damals an den Spielautomaten der 90er Jahre. Ra Ra Boom (2025) – Es ist ein raffiniertes 2D-Kampfspiel mit Cyberpunk-Optik, starken weiblichen Hauptfiguren und jeder Menge Charakter. Die Kämpfe sind knackig, die Animationen sind flüssig, und die Weltgestaltung verleiht dem Spiel viel mehr Flair als den meisten anderen Titeln des Genres.

Weiter scrollenfür die vollständige Aufschlüsselung aller Tipps – darunter auch einige Geheimtipps, die du vielleicht übersehen hast.

Die 16 besten Beat-’em-up-Spiele für Kampfspiel-Fans und Koop-Spieler

Diese Titel konzentrieren sich auf das, was das Genre so großartig macht: reaktionsschnelle Kämpfe, ein befriedigendes Fortschrittserlebnis und ein ausgeprägtes Gefühl für den Rhythmus in jedem Kampf. Wie viele davon hast du schon gespielt? Scrolle weiter, um die besten Beat-’em-up-Spiele zu entdecken, die du gerade spielen kannst.

1. Absolum [Bestes Roguelike-Beat-’em-up]

Unsere Bewertung 10

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Plattformen Microsoft Windows, Nintendo Switch, PS4, PS5 Erscheinungsjahr 2025 Urheber Guard Crush Games, Supamonks Durchschnittliche Spielzeit 15–30 Stunden über mehrere Durchläufe verteilt Was mir gefallen hat Jeder Durchgang verwandelt Chaos in Strategie und belohnt schnelle Reflexe und kluges Denken

Absolum ist einchaotisches Roguelike-Spiel wo dich jeder Durchlauf in ein chaotisches Reich versetzt voller gefährlicher Gegner, schrägen Humors und riesiger Vielfalt. Du wählst aus einer skurrilen Truppe von Kämpfern: einen Zwerg mit Pistolen, einen Froschzauberer mit einem Zepter, einen Schurken mit zwei Dolchen.

Je tiefer man vordringt, desto wilder und unberechenbarer werden die Level. Bei jedem Durchgang kann man Sammle „Rituale“, die die Fähigkeiten deines Charakters verbessern; manche fügen Brandschäden hinzu, andere verändern das Verhalten deiner Normalangriffe oder verwandeln Ausweichmanöver sogar in Angriffsschläge. Bei Millionen möglicher Ritualkombinationen musst du dich ständig an das anpassen, was das Kampfspiel dir entgegenwirft.

Diese ständige Abwechslung sorgt dafür, dass sich jeder Durchgang frisch anfühlt, und zwingt dich dazu, zu experimentieren und deine Strategie während des Spiels immer wieder zu überdenken. Die Kämpfe sind spannend, der Humor überraschend, und der Koop-Modus sorgt für pures Chaos – stell dir chaotische Abenteuer auf Pandora vor, aber als Beat-’em-up.

Pro-Tipp Lade „Stack Arcana“ frühzeitig auf, indem du leichte und schwere Angriffe kombinierst. Hebe sie dir für Elite-Gegner oder Bosskämpfe auf, um die Kontrolle über den Kampf zu behalten.

Mein Fazit: Absolum verbindet schnelle Reflexe mit klugen Entscheidungen, und wenn du es genießt, dich durch unvorhersehbaren Wahnsinn zu kämpfen, ist dieses Spiel genau das Richtige für dich.

2. Marvel: Kosmische Invasion [Das beste Retro-Marvel-Kampfspiel]

Unsere Bewertung 9.9

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Plattformen Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, PS4, PS5, Windows, Xbox One, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2025 Urheber Tribute Games Durchschnittliche Spielzeit 10–15 Stunden Hauptkampagne, über 25 Stunden im Koop-Modus Was mir gefallen hat Klassische Marvel-Kämpfe mit pixelgenauer Perfektion und endlosem Koop-Spaß

Diesein herausragendes Science-Fiction-Spiel versetzt dich in ein Side-Scrolling-Chaos mit einer ganzen Reihe von Comic-Schwergewichten. Von New York City bis zur Negativzone wirst du Stelle dich Schwärmen von Gegnern in farbenfrohen, pixeligen Welten, die vor Sci-Fi-Energie nur so strotzen und ein rasantes Kampfspiel-Gameplay bieten. Jede Stufe besticht durch klobige Retro-Grafiken, die an die Arcade-Ära erinnern, dabei aber flüssig genug sind, um modern zu wirken.

Du wählst mehrere Charaktere aus einer Auswahl von 15 Helden aus, wie Spider-Man, Rocket Raccoon, She-Hulk und Silver Surferund während des Kampfes zwischen ihnen zu wechseln, um Tag-Team-Kombos zu verketten. Jeder Charakter fühlt sich einzigartig an, dank umfangreicher Anpassungsmöglichkeiten für die Klassen, die mit heldenspezifischen Angriffen, Ausweichmanövern, Blocks und Spezialangriffen verbunden sind, die sich aufladen, sobald du Treffer landest.

Hinter all dem Gezänk verbirgt sich ein endloses Loot-Grinden, das sich durch Missionen und Wiederholungsherausforderungen zieht. Du sammelst Ausrüstungsgegenstände und Attributverbesserungen ein und schaltest neue Modifikatoren frei, die Wiederholungsläufe wie kleine Weiterentwicklungen wirken lassen. Dazu kommt noch der Koop-Modus für vier Spieler, und Du erlebst mit deinen Freunden epische Sci-Fi-Kämpfe, die nie langweilig werden.

Pro-Tipp Nutze Spider-Mans Ausweich-Abbruch, um deine Kombo-Kette zurückzusetzen. So behältst du deinen Schwung bei, besonders in Bosskämpfen mit mehreren Gegnerphasen.

Mein Fazit: Fans von Klassikern Marvel-Spiele Die rasanten Tag-Team-Kämpfe werden euch begeistern, doch erst die umfangreichen Anpassungsmöglichkeiten und der Beutefortschritt machen dieses Spiel zu einem der besten Beat-’em-ups des Jahres.

3. Ra Ra Boom [Bester Cyberpunk-2D-Brawler]

Unsere Bewertung 9.8

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Plattformen Windows, Xbox, PlayStation, Steam Erscheinungsjahr 2025 Urheber Gylee Games Durchschnittliche Spielzeit 8–12 Stunden Hauptstory, dazu Wiederholwert im Koop-Modus Was mir gefallen hat Auffälliges Cyberpunk-Chaos mit echter Team-Attitüde

Ra Ra Boom ist ein 2D-Side-Scrolling-Brawler, der neonfarbenes Chaos, bissigen Humor und die Energie einer rein weiblichen Truppe auf eine Weise vereint, die gleichermaßen stilvoll wie chaotisch ist. Du spielst ein Team von Ninja-Cheerleadern (ja, wirklich), das die Welt vor einer bösen KI retten muss – und irgendwie funktioniert das auch. Das Spiel nimmt sich selbst nicht allzu ernst, und genau das macht seinen Charme aus.

Die Kämpfe sind dynamisch und rasant und verbinden klassische Beat-’em-up-Kombos mit Fernangriffen und spektakulären Spezialangriffen. Jede Figur hat ihren eigenen Spielstil – von akrobatischen Nahkampfangriffen bis hin zu verheerenden Laserangriffen aus der Ferne –, sodass der Wechsel zwischen ihnen mitten im Kampf für Abwechslung sorgt. Die 2D-Grafik besticht durch ihren Comic-Charme, und die Gegner sind gerade schräg genug, um dich bei jeder Begegnung zum Schmunzeln zu bringen.

Ra Ra Boom mag das Genre zwar nicht neu erfinden, trifft aber genau den Kern dessen, was ein das beste Kampfspiel Spaß: Einstellung, Energie und endloser Wiederspielwert. Man spielt zwar alleine, doch erst im Mehrspielermodus entfaltet das Spiel sein wahres Potenzial. Der lokale Koop-Modus für vier Spieler bringt den Arcade-Charakter voll zur Geltung – mit genau der richtigen Portion Trupp-basierte Strategie und Beute-Fortschritt damit es nicht zu eintönig wird.

Pro-Tipp Verwende deine Schrottpunkte lieber frühzeitig für Attributsverbesserungen, anstatt sie für auffällige Upgrades aufzuheben. Ein soliderer Basisausbau zahlt sich in den letzten Kampfphasen schnell aus.

Mein Fazit: Wenn du etwas Lässiges suchst, das aber nicht oberflächlich ist, ist dieses hier genau das Richtige. A ein packendes Cyberpunk-Spiel mit Stil, Humor und genug Energie, um eure Gaming-Session am Wochenende zu beleben.

Unsere Bewertung 9.6

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Plattformen PlayStation 4, PlayStation 5, Windows, Xbox One, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2025 Urheber Ryga Gotoku Studio Durchschnittliche Spielzeit 25–40 Stunden Hauptinhalt, über 60 Stunden mit Nebeninhalten Was mir gefallen hat Völlig verrückter Wahnsinn, gemischt mit Strandschlägereien und Karaoke

Like a Dragon: Piraten-Yakuza auf Hawaii versetzt dich in die Rolle von Goro Majima, während er stürzt sich in eine pulsierende tropische Krimisaga voller Piraten, Gangster und Straßenkämpfe. Auf vier zentralen Inseln, darunter auch eine Rückkehr nach Honolulu, verbindet das Kampfspiel rasante Beat-’em-up-Kämpfe mit Seeschlachten, Minispielen und storygetriebenem Chaos.

Die Kämpfe sind spektakulär, aber immer unter deiner Kontrolle. Luftkombos, Ausweichen und Bewegung Upgrades verleihen Majima ein Gefühl von fließenden Parkour-Bewegungen, vor allem bei der Erkundung. Außerdem leitest du deine eigene Piratencrew an Bord der Goromaru, rüstest dein Schiff auf und stürzt dich in Echtzeit-Seeschlachten, die sich wie actiongeladene Spektakel anfühlen.

Diesstilvolles Open-World-Spiel strotzt nur so vor kräftigen Farben, von Arcade-Spielen inspirierten Übergängen und vielschichtigen Minispielen. Es gibt Karaoke, Kartrennen, Spielautomaten und sogar Nebenhandlungen über die Rekrutierung von „Minato-Mädchen“. Wie bei jedem „Yakuza“-Ableger gibt es Tiefe, wo man sie am wenigsten erwartet, und auch dieser Teil scheut sich nicht davor, noch größer oder noch verrückter zu werden. Und ja, Weltraum-Ninjas und ein ständig wachsendes Arsenal an futuristischen Waffen auch dabei sein, warum denn nicht?

Pro-Tipp Steigere frühzeitig deine „Sea Dog“-Fähigkeiten, um Zugang zu Pistolen-Kombos mit Betäubungseffekt zu erhalten. Das verschafft dir bei Überfällen auf Piratenschiffe einen Vorteil.

Mein Fazit:Fans vonYakuzaWer es besonders energiegeladen mag, wird sich hier wie zu Hause fühlen. Es ist ein wilder Mix, der eigentlich nicht funktionieren dürfte, es aber irgendwie doch tut – und so sorgt er dafür, dass das Beat-’em-up-Spiel unterhaltsam und unvorhersehbar bleibt.

5. Mighty Morphin Power Rangers: Ritas Rückblick [Das beste nostalgische Power-Rangers-Kampfspiel]

Unsere Bewertung 9.4

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Plattformen Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Windows, Xbox One, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2024 Urheber Digitale Finsternis Durchschnittliche Spielzeit 6–10 Stunden Was mir gefallen hat Teamkämpfe im klassischen Stil, verpackt in nostalgischer Pixelgrafik

Mighty Morphin Power Rangers: Ritas Rückblick ist eine von Nostalgie getragene Reise direkt zurück in die 90er Jahre. Das pure Samstagsmorgen-Chaos: Rita Repulsa reist durch die Zeit, um ihre eigene Niederlage rückgängig zu machen, und versetzt die Power Rangers in ein pixeliges Chaos. Du kämpfst dich natürlich mit Schlägen, Tritten und Verwandlungen durch all das – mit derselben heldenhaften Unbeholfenheit, die schon die Originalserie so großartig gemacht hat.

Was das Gameplay angeht, hat es alle Zutaten eines klassischen Arcade-Prügelspiels – eine Flut von Grunzlauten, spektakuläre Team-Aktionen und Szenenwechsel, die aussehen wie PowerPoint-Folien, die von einem hyperaktiven Zordon entworfen wurden. Es gibt sogar eine „Zeit-Rückspulen“-Mechanik, durch die Gegner mitten im Kampf wieder auftauchen, wenn man ein leuchtendes Gerät nicht schnell genug zerstört – was zwar nervig klingt, aber tatsächlich für eine unterhaltsame Prise Dringlichkeit sorgt.

Es ist nicht perfekt – ein paar sich wiederholende Gegnertypen und Längen könnten deine Geduld auf die Probe stellen, wenn du eher nach Tiefe als nach Adrenalin suchst. Aber die Pixelgrafik ist wunderschön, die Musik sprüht vor Retro-Energie, und der Koop-Modus ist ein absolutes Highlight für alle, die das gemeinsame Zocken mit Freunden auf der Couch vermissen.

Pro-Tipp Nutze Teamwechsel mitten in einer Combo, um Juggles zu verlängern und gegnerische Schilde zu durchbrechen, ohne Spezialangriffe zu verschwenden.

Mein Fazit: Fans von Actionfilmen der alten Schule, wie man sie früher samstagsvormittags im Fernsehen sah, werden diesen Film lieben. Es ist eine gelungene Hommage an die Vergangenheit, die es nicht versäumt, auch ein paar neue Ideen einzubringen.

6. Scott Pilgrim gegen den Rest der Welt [Das beste Side-Scrolling-Beat-’em-up-Spiel]

Unsere Bewertung 9.3

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Plattformen Nintendo Switch, PS4, Windows, Xbox One, Stadia Erscheinungsjahr 2021 (Gesamtausgabe) Urheber Ubisoft Montreal, Ubisoft Chengdu Durchschnittliche Spielzeit 6–12 Stunden Was mir gefallen hat Eine perfekte Mischung aus Pixel-Punk-Chaos, mitreißender Musik und bissigem Humor

Scott Pilgrim gegen den Rest der Welt nimmt die Energie der ursprünglichen Graphic Novels auf und verwandelt sie in ein reines Pixel-Kampfvergnügen. Du spielst als Scott, Ramona, Kim oder Stills und kämpfst dich durch sieben Level voller böser Ex-Partner, Münzen sammeln und ihre Werte verbessern – und das alles in einer Welt voller Old-School-Charme. Die Grafik ist eine Hommage an die 16-Bit-Arcade-Klassiker, ergänzt durch skurrile Animationen und einen mitreißenden Soundtrack von Anamanaguchi.

You Kombos ausführen, Gegenstände werfen und sich den Weg durch die Gegner bahnen während du deinen Charakter auflevelst, um neue Moves freizuschalten. Jede umfangreiche Sammlung bietet eine Mischung aus Koop-Chaos, Minibossen und versteckte Läden, in denen man Gesundheit, Power-Ups und sogar Extraleben kaufen kann. In verschiedenen Mehrspieler-Modi können die Spieler Geld untereinander teilen, sich gegenseitig heilen oder gemeinsam Gegner verspotten, um lustige Bonuseffekte zu erzielen.

Abgesehen vom Kampf besticht das Spiel durch seine stilisierte Ästhetik. Die handgezeichneten Kulissen, die Bonus-Subspace-Zonen und die skurrilen Nebenaktivitäten haben etwas seltsam Schönes an sich. Auf seine ganz eigene Weise, Das Toronto in „Scott Pilgrim“ wirkt wie eine üppige, fremdartige Welt, wo sich dein Trupp von Kämpfern wie individuell anpassbare Javelins bewegt und mit Stil und Rhythmus in Bosskämpfe stürmt.

Pro-Tipp Besorge dir frühzeitig „To-go“-Artikel. Lebensmittel mit automatischer Wiederbelebung sind bei Bosskämpfen in den späteren Spielphasen ein echter Lebensretter.

Mein Fazit: Das ist eines dieser Charakter-Action-Spiele, die mit Freunden einfach mehr Spaß machen. Es ist stylisch, albern und überraschend tiefgründig, sobald man anfängt, all seine Spielmechaniken zu erkunden.

Unsere Bewertung 9.2

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Plattformen Nintendo Switch, PS4, PS5, Windows, Xbox One, Xbox Series X/S, Linux, Android, iOS Erscheinungsjahr 2022–2023 (plattformabhängig) Urheber Tribute Games, Dotemu Durchschnittliche Spielzeit 6–10 Stunden Grundspiel, mehr mit DLC Was mir gefallen hat Rasanter Koop-Modus, farbenfrohe Nostalgie und mehr High-Fives, als man zählen kann

Shredders Rache bringt den Klassiker Die TMNT-Arcade-Formel feiert ein fulminantes Comeback und verbindet den Old-School-Spaß am Knöpfedrücken mit cleveren Neuerungen für die heutigen Konsolen. Du kannst als Leonardo, Donatello, Michelangelo, Raphael, April O’Neil, Meister Splinter oder Casey Jones spielen und dich durch ein pixelgenau nachgebildetes New York City kämpfen.

Die Hauptschleife in diesem ein fantastisches Koop-Spiel ist geschmeidig und macht Spaß. Du reihst Combos aneinander, weichst Angriffen aus, setzt Spezialangriffe ein und teilst sogar Lebenspunkte mit deinen Koop-Kumpels, indem du ihnen ein High-Five gibst. Egal, ob du alleine oder in einem Team mit sechs Spielern spielst – die Kämpfe bleiben spannend, ohne zu chaotisch zu werden. Der Arcade-Modus bietet ein Einmal-durchspielen-Herausforderung mit begrenzten Leben, während du im Story-Modus Charakterwerte über mehrere Spielsitzungen hinweg aufbauen.

Dank seinerNostalgische Arcade-Action mit modernem Schliff… sticht das Spiel hervor. Es ist nicht nur eine Neuauflage der Klassiker. Die Steuerung ist präziser, die Animationen sind flüssiger, und das „Radical Mode“-System sorgt für eine neue Dimension an Timing und Strategie. Der Koop-Modus funktioniert nahtlos, wobei sowohl die Online-Funktionen als auch die lokalen Optionen selbst bei überfüllten Bosskämpfen hervorragend laufen.

Pro-Tipp Nutze die Anzeige im Radical-Modus, wenn es in den Wellen voll ist, um schnell Platz zu schaffen und deine Combo-Serie aufrechtzuerhalten.

Mein Fazit: Teenage Mutant Ninja TurtlesFans oder alle, die mit Side-Scrollern aufgewachsen sind, werden sich hier sofort zu Hause fühlen. Es macht Spaß, reagiert flüssig und wurde mit offensichtlicher Liebe zur Spielereihe entwickelt.

8. River City Girls [Das beste moderne 2D-Beat-’em-up mit Humor]

Unsere Bewertung 9.1

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Plattformen Nintendo Switch, PS4, PS5, Windows, Xbox One, Android, iOS Erscheinungsjahr 2019–2023 (plattformabhängig) Urheber WayForward Durchschnittliche Spielzeit 8–12 Stunden Was mir gefallen hat Bissige Witze, coole Moves und chaotische Freundschafts-Energie

River City Girls stellt die traditionelle Brawler-Formel auf den Kopf – mit einer farbenfrohen Rachegeschichte, die aus der Perspektive von Kyoko und Misako erzählt wird. Diese beiden Schülerinnen haben es sich zur Aufgabe gemacht, ihre entführten Freunde zu befreien, und sie scheuen sich nicht, jeden zu vernichten, der ihnen im Weg steht. Das Spiel erstreckt sich über sechs offene Gebiete, die jeweils mit Nebenquests, kombinationenreichen Kämpfen und einer skurrilen Truppe von Einheimischen gespickt sind.

Jeder Schlag sitzt mit Stil. Du kann leichte und schwere Angriffe aneinanderreihen, neue Dojo-Techniken freischalten, zufällige Gegenstände als Waffen einsammeln und Gegner mitten im Kampf provozieren. Das Spiel macht solo schon viel Spaß, entfaltet sein volles Potenzial jedoch erst im Koop-Modus, wo das Wiederbeleben eines Teamkollegen oder das gemeinsame Vorgehen gegen Gegner jedem Kampf Rhythmus und Dynamik verleiht.

Abgesehen von der Handlung, River City Girls bietet leichte RPG-Elemente – vom Sammeln von EP und dem Verbessern von Werten bis hin zum Kauf neuer Fähigkeiten in Läden –, was dem Spiel ein Gefühl des Fortschritts verleiht, das es einigen der Die besten Rollenspiele und dabei seine Wurzeln als Kampfspiel zu bewahren.

Pro-Tipp Ignoriere die Dojo-Upgrades nicht. Einige der besten Moves sind in den Läden zu Beginn des Spiels versteckt. Wenn du sie frühzeitig freischaltest, verändert sich der gesamte Kampfablauf.

Mein Fazit: Es ist albern, rasant und voller Herz. River City Girls modernisiert das Genre nicht nur, sondern verleiht ihm eine ganz neue Stimme.

9. Streets of Rage 4 [Der beste moderne Brawler-Klassiker]

Unsere Bewertung 9

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Plattformen Nintendo Switch, PS4, Windows, Xbox One, macOS, Linux, Stadia, Android, iOS Erscheinungsjahr 2020–2022 (plattformabhängig) Urheber Dotemu, Lizardcube, Guard Crush Games Durchschnittliche Spielzeit 6–12 Stunden plus Modi zum erneuten Durchspielen Was mir gefallen hat Klassische Arcade-Energie, aufgepeppt mit raffinierten Animationen und mitreißenden Soundtracks

Streets of Rage 4 knüpft ein Jahrzehnt nach der Original-Trilogie an und schafft etwas, was nur wenigen Neustarts gelingt: Es fühlt sich wie eine natürliche Fortsetzung der Klassiker an, spielt sich aber wie ein modernes Action-Spiel. Die Geschichte handelt von Axel, Blaze, Cherry und einer wechselnden Auswahl an freischaltbaren Kämpfern, die sich ihren Weg durch Wood Oak City kämpfen um die Y-Zwillinge, die Nachfolger des Serienbösewichts Mr. X, zur Strecke zu bringen.

In jedem Level werden Dutzende von Gegnern auf dich losgelassen – in engen Side-Scrolling-Levels voller Combos, Waffen und effektreiche „Star Moves“, die mit Stil massiven Schaden anrichten. Es gibt auch einen taktischen Aspekt: Perfekt getimte Treffer können die Gesundheit wieder auffüllen, und im Mehrspielermodus kannst du koordinierte Angriffe ausführen, um Bonuspunkte zu sammeln. Die 2D-Grafiken sind handgezeichnet und einfach umwerfend, wobei kräftige Konturen mit Leuchteffekten kombiniert werden, um jedem Treffer optisches Gewicht zu verleihen.

Was das Spiel so wiederholenswert macht, sind das punktebasierte Fortschrittssystem und die zusätzlichen Spielmodi. Boss-Rush, Kampfmodus und die Möglichkeit, Retro-Kämpfer freizuschalten und alternative Versionen geben dir Gründe, wieder einzutauchen. Mit seinem straffen Tempo und seiner mitreißenden Atmosphäre, Dieses Spiel wirkt wie eine bahnbrechende Erweiterung, die das Brawler-Genre auf dieselbe Weise verfeinert hat, wie „Destiny“ die Raid-Struktur und das Beutedesign verfeinert hat.

Pro-Tipp Setze deinen Star Move ein, wenn du umzingelt bist – nicht nur bei Bossen. Das schafft Platz und hält deine Kombo-Kette am Laufen.

Mein Fazit: Wenn du die Original-Trilogie geliebt hast oder einfach nur ein modernes Kampfspiel mit Tiefgang suchst, ist dieses Spiel jeden Schlag wert.

10. River City Girls 2 [Bestes Beat-’Em-Up mit einer weiblichen Hauptfigur]

Unsere Bewertung 8.9

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Plattformen Nintendo Switch, PS4, PS5, Windows, Xbox One, Xbox Series X/S, Android, iOS Erscheinungsjahr 2022 (Konsole), 2024 (Mobil) Urheber WayForward Durchschnittliche Spielzeit 10–15 Stunden Was mir gefallen hat Größere Moves, frechere Dialoge und mehr Chaos als je zuvor – ein Upgrade, wie es im Buche steht

River City Girls 2 knüpft direkt an das Original an und bringt Kyoko und Misako wieder zusammen, die sich mit Kunio und Riki verbünden, um ihre Stadt vor einer neuen Bedrohung zu schützen. In dieser Kampagne kannst du aus mehreren spielbaren Charakteren wählen und dich durch das Spiel arbeiten durch vertraute Stadtviertel, die nun mit erweiterten Nebenquests, neuen Gegnern und mehr Flexibilität bei der Herangehensweise an Kämpfe neu gestaltet wurden.

Jeder Charakter hat seinen eigenen Kampfstil, und es gibt reichlich Spielraum zum Ausprobieren Kombos ausführen, Verbündete rekrutieren und Ausrüstung kaufen, die deine Werte verbessert oder neue Moves freischaltet. Die Kämpfe wirken kraftvoll und dennoch rasant, und die Koop-Mechaniken sind diesmal ausgefeilter, insbesondere dank des lokalen und Online-Multiplayers, bei dem man jederzeit ein- und aussteigen kann.

Ein herausragendes Merkmal ist seine dynamischer Tag-Nacht-Zyklus. Im Laufe der Zeit ändern sich die Gegnertypen, bestimmte Läden öffnen oder schließen, und manche Missionen erscheinen nur zu bestimmten Zeiten. Dazu kommt noch kreativer Nahkampf und eine Karte, die darauf ausgelegt ist eine von eigenen Entscheidungen geprägte Erkundung der Welt… und man erhält ein Beat-’em-up, das Spieler belohnt, die gerne tiefer in die Materie eintauchen.

Pro-Tipp Besuche jeden Laden nachts; dort findest du seltene Ausrüstungsgegenstände und Lebensmittel, die tagsüber nicht angeboten werden.

Mein Fazit: River City Girls 2 Es greift das auf, was funktioniert hat, und fügt gerade so viel hinzu, dass es sich frisch anfühlt. Es ist scharfsinnig, albern und gibt den Spielern echte Freiheit, auf ihre eigene Art zu spielen.

11. Meister [Das beste Kampfspiel im Bereich Kampfsport]

Unsere Bewertung 8.8

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Plattformen PlayStation 4, PlayStation 5, Windows, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2022–2023 (plattformabhängig) Urheber Sloclap Durchschnittliche Spielzeit 8–15 Stunden Was mir gefallen hat Präzision, Härte und pure Kung-Fu-Kunst, verwoben in jedem brutalen Kampf

Meisterist ein Martial-Arts-Beat-’em-up aus der Third-Person-Perspektive, in dem du dich auf der Suche nach Rache durch düstere, stilisierte Umgebungen kämpfst. Du schlüpfst in die Rolle eines jungen Kung-Fu-Schülers, der Gerechtigkeit für seinen ermordeten Meister sucht. Mit jeder Niederlage stehst du wieder auf, allerdings älter und etwas stärker, allerdings auf Kosten von weniger Lebenspunkten und geringeren Chancen, deine Mission zu erfüllen.

Kampf inMeisterist brutal und technisch anspruchsvoll. Du über 150 Moves zu flüssigen Combos verketten, Paraden, Würfe und Ausweichmanöver einzubauen und die Umgebung als Waffe zu nutzen; Tische, Hocker oder Vorsprünge werden so Teil des Kampfablaufs. Je weiter du vorankommst, desto stärker werden die Gegner, und Minibosse stellen deine Reflexe und dein taktisches Geschick auf eine harte Probe.

Der visuelle Stil ist klar und minimalistisch, vom Kung-Fu-Kino inspiriert und voller filmischer Kameraeinstellungen und fließender Übergänge. Und genau wie ein rasantes vertikales Kampfspiel, der Druck steigt; man spürt es am eigenen Timing, am Abstand und bei der Entscheidungsfindung.

Pro-Tipp Investiere deine ersten Schrein-Upgrades immer in die Regenerationsfähigkeit. Ohne sie wird es später fast unmöglich, in Gruppenkämpfen zu überleben.

Mein Fazit: Meisterist anspruchsvoll, aber lohnenswert. Wenn du Spaß an reinem Nahkampf mit einem hohen Schwierigkeitsgrad hast, bist du hier genau richtig.

12. Double Dragon Gaiden: Der Aufstieg der Drachen [Bester Roguelike-Kampfspiel für Zweierteams]

Unsere Bewertung 8.7

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Plattformen Nintendo Switch, PS4, PS5, Windows, Xbox One, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2023 Urheber Geheime Basis Durchschnittliche Spielzeit 8–14 Stunden, plus Wiederspielwert Was mir gefallen hat Dank der Tag-Team-Mechanik bleibt jede Schlägerei abwechslungsreich und unvorhersehbar

Double Dragon Gaiden: Der Aufstieg der Drachen belebt die legendäre Beat-’em-up-Reihe mit einer Mischung aus Tag-Team-Taktiken und Roguelike-Spielverlauf neu. Das Spiel spielt in einem postapokalyptischen New York, und du schlüpfst in die Rolle von Billy, Jimmy, Marian und Onkel Matin während sie gegen vier gewalttätige Banden kämpfen, um die Kontrolle über die Stadt zurückzugewinnen.

Spielablauf dreht sich um rasante Nahkämpfe und den Charakterwechsel. Du wählst zwei Kämpfer mit einzigartigen Werten und Spezialangriffen aus und wechselst dann spontan zwischen ihnen, um Kombos zu verketten und Gesundheit wiederherzustellen. Das Die 2D-Pixelgrafik ist ausdrucksstark und dynamisch und erinnert an Arcade-Spiele der alten Schule mit einem modernen Spielablauf. Besiegte Gegner lassen Geld und Lebensmittel fallen, und zwischen den Levels kannst du mit Casino-Chips Upgrades, Musik oder ganz neue Charaktere freischalten.

Das Besondere daran ist, wie geschickt es dynamischer Charakterwechsel mit Belohnungen im Roguelike-Stil. Die Funktionsweise der Tags wirkt durchdacht, und das Token-System verleiht jeder Entscheidung, ob man etwas ausgibt oder spart, Gewicht.

Pro-Tipp Schalte immer mehrere Gegner in einer einzigen Combo aus. So stellst du deine Gesundheit wieder her und sammelst schneller Geld, als wenn du dich durch einzelne Kämpfe quälst.

Mein Fazit: Dies ist eine gelungene Weiterentwicklung des Double Dragon Formel. Fans des Genres werden das Spieltempo, den Wiederspielwert und die vielschichtige Schwierigkeitskurve zu schätzen wissen.

13. Paprium [Das stilvollste Indie-Beat-’em-up]

Unsere Bewertung 8.6

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Plattformen Mega Drive Erscheinungsjahr 2020 Urheber Wassermelone Durchschnittliche Spielzeit 10–15 Stunden Was mir gefallen hat Wunderschöne Retro-Grafik, knallharte Schläge und unverfälschte 90er-Jahre-Attitüde bei jedem Schlag

Paprium ist eine kühne Hommage an das goldene Zeitalter der 16-Bit-Ära, das Spiel fängt die Intensität von „Streets of Rage“ und „Final Fight“ ein, bietet aber einen markanten Cyberpunk-Twist. Du spielst als Tug, Alex oder Dice – Kämpfer, die sich durch eine dystopische Stadt kämpfen, in der sich jeder Schlag schwer und bedächtig anfühlt. Du wirst Wellen von Gegnern vernichten, Waffen einsammeln und dich durch verzweigte Routen kämpfen, die cleveres Spiel belohnen.

Jeder Treffer, jede Combo und jede Erholung zählt; der Sieg hängt davon ab, gnadenloser taktischer Realismus, bei dem jeder Schlag, jedes eingesammelte Objekt und jeder Heilungsgegenstand zählt. Nur wenige Indie-Projekte setzen so konsequent auf Authentizität. Optisch ist das Spiel atemberaubend. Neonbeleuchtete Hintergassen, giftige Abwasserkanäle und zerfallene Skylines strotzen nur so vor Leben und schaffen eine der beeindruckendsten Retro-Ästhetiken, die je für die Mega-Drive-Hardware programmiert wurden.

Pro-Tipp Probier die Moves der einzelnen Charaktere aus, bevor du dich für einen Weg entscheidest. Manche Wege erfordern mehr Reichweite oder Beweglichkeit als bloße Kraft.

Mein Fazit: Paprium Es fühlt sich an wie eine vergessene Arcade-Legende, die wieder zum Leben erweckt wurde. Es ist brutal, stilvoll und legt größten Wert darauf, Präzision und Geduld zu belohnen.

14. Streets of Rage – Remake [Bestes von Fans erstelltes Remake eines Klassikers]

Unsere Bewertung 8.5

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Plattformen Microsoft Windows Erscheinungsjahr 2011 (Version 5.0) Urheber Bomber Link + Community Durchschnittliche Spielzeit 5–10 Stunden Was mir gefallen hat Ein wahr gewordener Fan-Traum – mehr Levels, mehr Charaktere, noch mehr purer Brawler-Spaß

Streets of Rage – Remake ist ein liebevoll gestaltetes Fanprojekt, das Segas legendäre Beat-’em-up-Trilogie neu auflegt und neu interpretiert. Eine Zusammenstellung von Charakteren, Endgegnern und Levels aus allen drei Originalspielen… dieses inoffizielle Remake ist randvoll mit Inhalten: 103 Level, 64 Gegnertypen und über 80 neu abgemischte Soundtracks. Du schlägst und Kämpfe dich durch neonbeleuchtete Stadtstraßen, schäbige Spielhallen und düstere Untergrundlabore, indem man klassische Kombos mit pixelgenauem Timing aneinanderreiht.

Es geht um weit mehr als nur Nostalgie. Dieses gelungene Spiel bietet Überlebensmodi, verzweigte Handlungsstränge, geheime Zwischensequenzen und ein Shopsystem, mit dem du deine Power-Ups verbessern und alternative Moves freischalten kannst. Optisch, Es bleibt dem Retro-Charme der 16-Bit-Ära treu, wirkt aber gleichzeitig etwas ausgefeilter Das lässt jeden Bildschirm strahlen. Das enorme Engagement, das hinter diesem Projekt steckt, ist kaum zu übersehen.

Pro-Tipp Nutze verzweigte Routen, um alternative Bosse und freischaltbare Inhalte frühzeitig zu entdecken. Manche Wege umgehen schwierigere Kämpfe und bieten Zugang zu versteckten Levels mit besserer Beute und mehr Einkaufsmöglichkeiten.

Mein Fazit: Das ist Side-Scrolling-Action vom Feinsten. Es fühlt sich an wie eine spielbare Zeitkapsel: sorgfältig neu aufgelegt, vollgepackt mit Extras und nach wie vor ein absoluter Knaller.

15. The Punisher [Bestes gewalttätiges Marvel-Spiel]

Unsere Bewertung 8.5

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Plattformen PlayStation 2, Xbox, Microsoft Windows Erscheinungsjahr 2005 Urheber Volition, THQ Durchschnittliche Spielzeit 6–8 Stunden Was mir gefallen hat Rohe, kompromisslose Action, die den gewalttätigen Geist von Marvels düsterstem Helden perfekt einfängt

Der PunisherEs ist vielleicht kein typisches Side-Scrolling-Kampfspiel, aber es hat sich seinen Platz unter den besten Beat ’em ups aus einem einfachen Grund redlich verdient – nur wenige Spiele vermitteln ein so authentisches Gefühl beim Nahkampf. Du schlüpfst in die Rolle von Frank Castle und rüttelst mit zwei Pistolen die Unterwelt auf, brutale Nahkampf-Takedowns und sadistisch-kreative Hinrichtungen.

Auch wenn es sich in erster Linie um einen Third-Person-Shooter handelt, der voller rauer Action und jener unvergesslichen „Verhöre“ steckt, lebt der Geist des Beat-’em-up-Genres in jedem gebrochenen Kiefer und jedem zerschmetterten Tisch weiter.

Aber es geht nicht nur um rohe Gewalt. Das Spiel verbindet Stealth-Elemente, interaktive Umgebungen und eine düstere Handlung, die direkt aus den Comics stammt. Optisch orientiert es sich an der Noir-Ästhetik – Stell dir schmutzige Flure, flackernde Lichter und rote Farbtupfer vor. Es ist übertrieben und brutal, aber genau das macht den Reiz aus. Du bist nicht hier, um nett zu sein – du bist hier, um zu bestrafen.

Pro-Tipp Verwende Fragezeichen nicht nur, um die Handlung voranzutreiben – sie schalten Informationen, Waffen und manchmal auch Abkürzungen frei, mit denen du schwierigere Kämpfe überspringen kannst.

Mein Fazit: Das ist ein Klassiker Der BestraferBrutalität in ihrer reinsten Form. Es spielt sich wie ein gewalttätiger Comic, in dem sich jeder Kill persönlich anfühlt und jedes Level dich dazu herausfordert, noch blutiger zu werden.

16. Super Double Dragon [Das beste klassische Beat-’em-up-Erlebnis für Konsolen]

Unsere Bewertung 8.4

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Plattformen Super Nintendo Entertainment System (SNES) Erscheinungsjahr 1992–1993 (Regionale Veröffentlichungen) Urheber Technōs Japan Durchschnittliche Spielzeit 5–8 Stunden Was mir gefallen hat Sauberer, klassischer Kampf, der beweist, dass einfache Spielmechaniken immer noch ordentlich einschlagen

Super Double Dragon stellt den Höhepunkt der Side-Scrolling-Prügelspiele der 90er Jahre dar, und den letzten Kampf von Billy und Jimmy Lee gegen die Shadow Warriors auf ein neues Niveau an Flüssigkeit und Tiefe hebt. Das Kampfspiel fängt mit seinen knackigen Treffern, flüssigen Animationen und einem Soundtrack, der die SNES-Ära prägt, das perfekte Arcade-Feeling ein.

Du kannst gegnerische Angriffe abwehren, abfangen und kontern und so einen Spielfluss schaffen, der sowohl strategisch als auch befriedigend ist. Das „Guard“- und das „Dragon Power“-System belohnen Geduld, sodass du vernichtende Tritte ausführen oder dich durch Gruppen von Gegnern parieren kannst. Im Laufe des Spiels sorgen neue Waffen wie Nunchaku und Messer für Abwechslung im Kampf und verleihen den Kämpfen mehr Tiefe. Der Stil bewegt sich genau auf dem schmalen Grat zwischen schonungslosem Realismus und karikaturistischer Übertreibung, mit gestochen scharfen Sprites und dynamischen Hintergründen.

Pro-Tipp Beherrsche das Timing der Abwehr-Taste, um Gegenangriffe auszulösen. Eine gut getimte Abwehr kann einen Endkampf zu deinen Gunsten entscheiden, besonders bei Hinterhalten mit mehreren Gegnern.

Mein Fazit: Super Double Dragon ist Old-School-Meisterschaft vom Feinsten. Es ist langsamer und methodischer als seine kooperativen Arcade-Spiele, aber genau das sorgt dafür, dass sich jede Combo, jeder Grab und jeder Konter wie eine wohlverdiente Belohnung anfühlt.

Mein Fazit

Diese Liste bietet für jeden Fan von Beat-’em-ups etwas, von Arcade-Kampfspielen bis hin zu Side-Scrolling-Chaos mit einer besonderen Wendung.

Für Neulinge → Streets of Rage 4

Ein eleganter, modernisierter Klassiker mit Koop-Modus und einfachen, aber befriedigenden Kombos.

Ein eleganter, modernisierter Klassiker mit Koop-Modus und einfachen, aber befriedigenden Kombos. Für Fans von Comic-Spielen → Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredders Rache

Farbenfroh, temporeich und voller nostalgischer Anspielungen.

Farbenfroh, temporeich und voller nostalgischer Anspielungen. Für Einzelspieler, die eine Herausforderung suchen → Meister

Ein anspruchsvolles Kampfsport-Erlebnis, das auf ausgefeilter Spielmechanik und meisterhaftem Können basiert.

Ein anspruchsvolles Kampfsport-Erlebnis, das auf ausgefeilter Spielmechanik und meisterhaftem Können basiert. Für Stilbewusste → Paprium

Optisch beeindruckend mit einer wilden, techno-futuristischen Atmosphäre und einer einzigartigen Präsentation.

Optisch beeindruckend mit einer wilden, techno-futuristischen Atmosphäre und einer einzigartigen Präsentation. Für Arcade-Puristen → Double Dragon Gaiden: Der Aufstieg der Drachen

Chaos im Tag-Team-Modus, pixelgenaue Action und Roguelite-Elemente sorgen für Abwechslung.

Häufig gestellte Fragen