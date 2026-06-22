Los 10 mejores juegos de ciencia ficción de 2025 para divertirse en el futuro

Si alguna vez has querido lanzarte al espacio exterior, cruzarte con misteriosos extraterrestres y, de paso, quizá salvar a la raza humana, estás en el lugar adecuado: los mejores juegos de ciencia ficción te sumergen en mundos extraños donde la política, la guerra y las relaciones personales se entrecruzan.

Algunos te sumergen en enormes mundos abiertos tipo sandbox como No Man’s Sky, mientras que otros te sumergen en tensas misiones de disparos en primera persona en las que un solo paso en falso puede costarle la vida a tu equipo.

La ciencia ficción es un género alucinante porque lo mezcla todo: la tensión del terror en naves abandonadas, árboles de diálogo al estilo de los juegos de rol que dan forma a tu historia, e incluso combates tácticos en equipo que parecen sacados de una superproducción de ciencia ficción. Puedes pasar de luchar contra imperios malvados en Mass Effect para sobrevivir a un futuro de pesadilla en Deus Ex: Human Revolution sin perder el ritmo.

Esta lista es una selección de los mejores juegos a los que he jugado o que me han recomendado otros aficionados a la ciencia ficción: una mezcla de clásicos como Half-Life and Consecuencias juegos, y aquellos que están deseando que salgan próximos títulos como Metal Eden and Cronos: El nuevo amanecer. Así que prepárense, amigos. Es hora de explorar planetas desconocidos, luchar por la supervivencia y, tal vez, cambiar el destino del propio universo.

Nuestra selección de los mejores juegos de ciencia ficción

Cuando se trata de juegos de ciencia ficción, lo quiero todo: historias épicas, tecnología alucinante y decisiones que me dejen boquiabierto. Estos títulos no se limitan a lanzarte láseres y alienígenas, sino que crean universos enteros que te absorben y no te sueltan.

Mass Effect (2007) – Un juego de rol que abarca toda la galaxia, en el que tus decisiones determinan el destino de las civilizaciones y de tu tripulación. Outer Wilds (2019) – Un misterio espacial alucinante en el que tendrás que desentrañar los secretos de un bucle temporal antes de que el universo se reinicie. Cyberpunk 2077 (2020) – Un RPG de mundo abierto y ambientación cruda ambientado en un futuro bañado por luces de neón, donde el poder, los implantes y las decisiones dominan Night City.

Por muy buenos que sean, esto es solo una pequeña muestra. Hay montones de juegos más esperándote con experiencias de ciencia ficción aún más épicas.

Prepárate y sigue leyendo: a continuación te presentamos la lista completa de los mejores títulos de ciencia ficción, y no te querrás perder ni uno solo.

Los 10 mejores juegos de ciencia ficción que no te puedes perder

¿Qué es lo que hace que un juego sea el mejor de ciencia ficción? ¿La política extraterrestre? ¿Las IA rebeldes? ¿Galaxias enteras en las que perderse? Pregunta trampa: es todo eso.

Esta lista es tu puerta de entrada a mundos inolvidables y, sí, a más juegos de los que tu lista de pendientes está preparada para albergar.

1. Mass Effect [El mejor juego de rol de ciencia ficción con una narrativa envolvente]

Nuestra puntuación 10

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Plataformas PC, Xbox 360, PS3, PS4, Xbox One, Xbox Series X/S Año de estreno 2007 Desarrollador BioWare Duración media de la partida 17-30 horas Características únicas Narrativa ramificada, sistema de moralidad, combate por escuadrones

Mass Effect me cautivó desde el principio con su mezcla deun innovador juego de TPS mecánicas y una narrativa ramificada donde cada decisión cuenta.

Me sumergí en un universo lleno de política entre especies alienígenas, antiguas amenazas de IA y misterios que ponen a prueba lo que significa ser humano. Los personajes como Garrus, Tali y Liara me parecieron reales, no solo simples compañeros. ¿El sistema Paragon/Renegado? Convierte la moralidad en una parte activa de la jugabilidad, donde cada decisión tiene su importancia.

JugandoMass Effect es como dirigir tu propia saga de ciencia ficción. El juego se adapta a tu forma de jugar: da igual si te gusta el combate o si prefieres el diálogo y las relaciones.

Personalizar mi equipo, explorar la galaxia y enfrentarme a dilemas morales me proporcionó momentos que nunca olvidaré. Es cierto que el manejo del Mako resultaba un poco torpe a veces, y que algunas secuencias de combate parecían un poco anticuadas en comparación con los shooters modernos, pero la profundidad de la historia me mantuvo enganchado.

Visualmente,Mass Effect ¿Es ese tipo de estética elegante de ciencia ficción? con entornos muy detallados, en los que la Ciudadela parece una ciudad futurista sacada directamente de una ópera espacial clásica. La banda sonora y el diseño de sonido me sumergieron aún más en este universo, mientras que la combinación de tecnología realista y estética alienígena lograba un equilibrio perfecto entre estilo e inmersión.

Por qué lo elegimos Las decisiones bien meditadas marcan el rumbo de tu trayectoria personal

Personajes profundos y memorables con relaciones auténticas

Una galaxia llena de tradiciones y misterio

Mi veredicto:Mass Effect destaca entre los mejores juegos de ciencia ficción; combina una narrativa rica con una jugabilidad cautivadora que te sitúa en el centro de un universo épico. Si buscas un juego en el que tus acciones influyan de verdad en el mundo y en los personajes, este es para ti.

Lo que dicen los jugadores

mrnikkoli

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Es una de las mejores trilogías de RPG de acción que se han creado y mucha gente la considera la mejor

2. Outer Wilds

Nuestra puntuación 9.8

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Plataformas PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch Año de estreno 2019 Desarrollador Mobius Digital Duración media de la partida 15-20 horas Características únicas Mecánicas de bucle temporal, exploración libre, jugabilidad basada en el misterio

Outer Wilds me sumergió en un sistema solar tranquilo y extraño que no dejaba de atraerme hacia sí con un bucle temporal de 22 minutos envuelto en misterio cósmico.

A diferencia de muchas obras de ciencia ficción, Este juego prescinde de las batallas y de subir de nivel para centrarse exclusivamente en la curiosidad y el descubrimiento. Lo que más me ha marcado es todo lo que he aprendido sobre la antigua raza de los Nomai y las extrañas leyes físicas que rigen cada planeta. Este enfoque, de baja tecnología pero profundamente científico, me ha hecho replantearme lo que puede ser la ciencia ficción, basada en ideas en lugar de en tecnología llamativa.

JugandoOuter Wilds me apetecía armar un gran rompecabezas, y cada órbita desvela más secretos sobre un sistema al borde de la destrucción. Esto un RPG fantástico recompensa la paciencia y la atención: no hay presión por los combates, solo exploración y aprendizaje.

La mecánica del bucle temporal genera tensión y urgencia, pero me gustó que el juego confíe en mí para que descubra las cosas por mi cuenta. Sin embargo, puede que este juego no sea ideal para todo el mundo. Es una experiencia más adecuada para exploradores y pensadores que para los adictos a la acción.Visualmente,Outer Wilds combina estilo y realismo, con efectos planetarios únicos, como agujeros negros en el interior de mundos frágiles y un sol que se precipita hacia una supernova. La banda sonora minimalista complementa a la perfección la atmósfera misteriosa que hace que me sumerja aún más en este frágil universo. No se trata de la potencia gráfica, sino de crear un mundo abierto y hermoso que parece cobrar vida con sus secretos.

Por qué lo elegimos Una mecánica única de bucle temporal que pone a prueba tu curiosidad

Énfasis en el conocimiento como avance, en lugar de como lucha

Un hermoso mundo abierto lleno de maravillas científicas

Mi veredicto:Si buscas una nueva perspectiva sobre la exploración espacial y los rompecabezas, Outer Wilds es tu juego. Se trata de un viaje tranquilo y reflexivo que cambiará tu forma de ver el universo.

Lo que dicen los jugadores

Lazyade

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The Outer Wilds es una experiencia increíble y única

3. Cyberpunk 2077 [La mejor y más ambiciosa experiencia de ciencia ficción en mundo abierto]

Nuestra puntuación 9.7

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Plataformas PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Año de estreno 2020 Desarrollador CD Projekt Red Duración media de la partida 25-50 horas Características únicas RPG de mundo abierto, ambientación futurista, amplia personalización de personajes

Cyberpunk 2077 me sorprendió con su visión grandiosa de un futuro iluminado por neones en el que la tecnología difumina la frontera entre el ser humano y la máquina.

La jugabilidad me ofrecía opciones para jugar a mi manera; podía ser un hacker sigiloso o un luchador callejero con mejoras cibernéticas. La historia se centra en la identidad y la libertad en un mundo gobernado por megacorporaciones, y narra el viaje emocional de V y la inolvidable figura de Johnny Silverhand.

Este juego cuenta con una de las tramas más ambiciosas de las series de ciencia ficción actuales, y combina una personalización cibernética muy detallada con la mecánica del «braindance», una retorcida inmersión en los recuerdos ajenos que me recordó a CSIcumpleBlack Mirror. Por eso me encanta juegos como Cyberpunk.

Ya fuera abriéndome paso entre los enemigos con sigilo o a base de disparos, la ciudad de Night City era un escenario brutal a la par que hermoso. Es cierto que el lanzamiento del juego fue un poco accidentado y que algunos errores persistieron incluso tras los parches, pero la construcción del mundo y la profundidad narrativa me hicieron pasar por alto esos pequeños defectos.

El diseño gráfico y sonoro deja huella con una iluminación de neón muy viva y unos entornos muy detallados. La banda sonora, que combina synthwave y música industrial, encaja a la perfección con el ambiente distópico. La atmósfera de Night City se respiraba viva y opresiva, desde los callejones de Pacifica hasta los rascacielos de Corpo Plaza. Es una un destacado juego de mundo abierto que parece estar repleto de historias y sorpresas.

Por qué lo elegimos Amplias opciones de personalización de personajes e innovaciones en el «braindance»

Una historia rica y personal en un mundo abierto distópico

Una ciudad envolvente, repleta de detalles y ambiente

Mi veredicto:«Cyberpunk 2077» se erige como una propuesta audaz y compleja dentro de la selección de los mejores videojuegos para cualquiera que busque un RPG de ciencia ficción maduro y con profundidad que cuestione nuestra visión de la tecnología y la humanidad.

Lo que dicen los jugadores

TheLunarVaux

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La verdad es que me dejó alucinado. Jugué unas 15 horas cuando salió al mercado y, a pesar de todos los fallos, vi que era un juego decente, pero no uno que realmente me enganchara.

4. Horizon: El Oeste Prohibido [Aventura de ciencia ficción postapocalíptica]

Nuestra puntuación 9.5

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Plataformas PlayStation 4, PlayStation 5 Año de estreno 2022 Desarrollador Guerrilla Games Duración media de la partida 25-60 horas Características únicas Un mundo postapocalíptico, dinosaurios robóticos y un sistema de creación muy completo

No esperaba que un canguro robot me diera un susto, pero Horizon: El Oeste Prohibido lo hicieron posible.

Esta secuela sube el listón con nuevos artilugios, como un elegante planeador y el Pullcaster, que hacen que recorrer su precioso mundo abierto sea una auténtica pasada. La mecánica principal del juego combina combate, exploración y piratería informática, que me pone en la piel de Aloy, una heroína inteligente y curiosa que se enfrenta a un futuro en el que la naturaleza y las máquinas entran en conflicto.

El juego destaca por la creación de su mundo: una Tierra postapocalíptica reconstruida por sociedades tribales que sobreviven entre máquinas de guerra controladas por IA. Los temas del colapso climático y la ética de la IA están muy presentes, sobre todo con HEPHAESTUS, una IA malvada que fabrica robots de guerra.

El viaje de Aloy se percibe como algo personal, pero aborda grandes cuestiones sobre la raza humana y el papel de la tecnología en nuestro futuro. El combate es fluido y gratificante, pero, sinceramente, Algunas misiones secundarias resultaban repetitivas en comparación con la historia principal.

Visualmente,El Oeste Prohibidoes todo un espectáculo con entornos acogedores, un clima dinámico y diseños de máquinas muy detallados. La banda sonora complementa el tono épico, y la vibrante mezcla de naturaleza y tecnología crea una atmósfera única. Es un un RPG excepcionalesocombina realismo y fantasía a la perfección, lo que consigue mantenerme enganchado cada vez que exploro una nueva zona.

Por qué lo elegimos Herramientas de desplazamiento innovadoras como Glider y Pullcaster

Temas de ciencia ficción muy elaborados combinados con la supervivencia tribal

Gráficos impresionantes y un mundo abierto envolvente

Mi veredicto:Si te encantan los juegos de mundo abierto que combinan aventura, tecnología y una historia profunda, «Forbidden West» te ofrece una de las mejores experiencias de los últimos juegos de ciencia ficción.

Lo que dicen los jugadores

No es Jolter

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En general, me lo he pasado genial jugando a Horizon Forbidden West. La historia principal es sencillamente impresionante. Las misiones secundarias son interesantes y divertidas. Los personajes resultan creíbles y realistas. El mundo está repleto de contenido —en su mayor parte— interesante, y los distintos biomas tienen cada uno un aspecto y una atmósfera únicos.

5. Half-Life 2 [El mejor FPS clásico con una física revolucionaria]

Nuestra puntuación 9.4

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Plataformas PC, Xbox, Xbox 360, PS3 Año de estreno 2004 Desarrollador Vigilancia Duración media de la partida 10-15 horas Características únicas Rompecabezas basados en la física, una narrativa envolvente, pistola de gravedad

Half-Life 2 Me dejó boquiabierto con su innovadora física y su mundo envolvente allá por 2004.

La pistola de gravedad sigue siendo, por sí sola, una de las herramientas más geniales que he usado nunca en un videojuego de disparos en primera persona. Convirtió el combate en una forma creativa de resolver problemas, como lanzar hojas de sierra a los zombis o lanzar cajas como si fueran armas.

La tecnología alienígena y los campos de supresión de la Combinación hacían que la Tierra pareciera invadida, pero a la vez resultara inquietantemente familiar. El juego confía en que el jugador descubra por sí mismo cómo sobrevivir sin que se le lleve de la mano, lo que hacía que el combate y la exploración resultaran muy gratificantes.

El ambiente de City 17 se me quedó grabado – una mezcla de inquietante arquitectura de Europa del Este y un opresivo dominio alienígena. La historia se desarrollaba sin que Gordon Freeman dijera una sola palabra, pero personajes como Alyx y Dog dotaban al mundo de alma y encanto. En cuanto a los gráficos, el juego se adelantó a su tiempo, y aún hoy, el estilo artístico sigue estando a la altura. El diseño de sonido aportaba tensión gracias a unos entornos inquietantes y a unos efectos de audio muy bien sincronizados. Aunque los gráficos no son hiperrealistas para los estándares actuales, el estilo coherente favorece a la perfección la inmersión.

Por qué lo elegimos Una innovadora pistola de gravedad y una mecánica de juego basada en la física

Una atmósfera intensa y personajes memorables

Combates exigentes que ponen a prueba la habilidad del jugador

Mi veredicto:Half-Life 2 sigue siendo uno de los mejores juegos de este género, ya que combina la jugabilidad, la historia y la construcción del mundo en una experiencia inolvidable. Es un juego imprescindible para cualquiera que disfrute de los juegos inteligentes y envolventes.

Lo que dicen los jugadores

Ashtavakra: No dualidad

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Me he pasado HL2 unas 16 veces de principio a fin y es mi juego favorito de todos los tiempos.

6. Metal Gear Solid V: El dolor fantasma [Lo mejor del sigilo en un mundo abierto combinado con la guerra de ciencia ficción]

Nuestra puntuación 9.3

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Plataformas PC, PS4, Xbox One, Xbox Series X/S Año de estreno 2015 Desarrollador Kojima Productions / Konami Duración media de la partida ~30-40 horas (historia principal), más de 50 con las misiones secundarias Características únicas Acción sigilosa en un mundo abierto, mecánicas de construcción de bases y un enfoque dinámico de las misiones

Metal Gear Solid V: El dolor fantasma me sumergió en un mundo abierto donde el sigilo se une a los horrores de ciencia ficción de alta tecnología.

Como Big Boss, lideraste un ejército de mercenarios y te infiltraste en bases soviéticas repartidas por Afganistán y África. El juego te permite abordar las misiones a tu manera – dardos tranquilizantes, cajas de cartón o, de vez en cuando, un lanzacohetes cuando las cosas se ponían feas.

Es un entorno abierto que fomenta la creatividad y la experimentación, al tiempo que introduce amenazas biotecnológicas como virus parásitos y una IA experimental que le dan a la historia un toque de tensión y verosimilitud.

JugandoDolor fantasma me sentía como si viviera en una zona de guerra poshumana. Podía adaptar mi estrategia a cada misión, mejorar mi base e interactuar con los soldados y el equipamiento de formas que realmente importaban. Sí, algunos momentos resultaban repetitivos y los compañeros controlados por la IA podían ser un poco torpes a veces, pero la libertad para jugar y planificar resultaba muy satisfactoria.

Visualmente, los escenarios son impresionantes. Imagínate montañas escarpadas y bases inundadas. Todo ello acompañado de una banda sonora inquietantemente sutil que me sumerge en la tensión. La mezcla de realismo con elementos de ciencia ficción, como prótesis de alta tecnología y armas experimentales, hace que el mundo parezca vivo y peligroso. El toque cinematográfico en los momentos clave refuerza la historia sin ralentizar la acción.

Por qué lo elegimos Un juego de sigilo en un mundo abierto con la libertad de un sandbox

Temas de terror de ciencia ficción y biotecnología entretejidos en la jugabilidad

Una historia impulsada por el jugador y flexibilidad en las misiones

Mi veredicto:Dolor fantasma es uno de los mejores juegos para los aficionados al sigilo. Su combinación de libertad y construcción del mundo lo convierte en un juego imprescindible para los amantes de la estrategia.

Lo que dicen los jugadores

M-V-D_256

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Su jugabilidad es increíble y una de las mejores de la serie (lo cual es un gran elogio en esta serie).

7. Halo: La Colección del Jefe Maestro [La mejor saga de videojuegos de ciencia ficción en primera persona]

Nuestra puntuación 9

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Plataformas PC, Xbox One, Xbox Series X/S Año de estreno 2014 Desarrollador 343 Industries Duración media de la partida Entre 50 y más de 100 horas (colección completa) Características únicas Recopilación de títulos de Halo, gráficos remasterizados y modo multijugador online

Lanzarse aHalo: La Colección del Jefe Maestro parecía un viaje en el tiempo repleto de batallas épicas por el espacio.

Esta serie reúne seis títulos legendarios en un único juego de disparos en primera persona que me permite vivir la evolución del combate, el caos de las armas dobles y los conflictos galácticos a gran escala. Desde el juego de terror escalofrianteel ambiente deCombat Evolved a la extensa epopeya de Alcance, la mecánica del juego cambia, pero la adrenalina sigue por las nubes.

Jugar a la colección fue como dirigir a un espartano a lo largo de varias épocas. Podía pasar de una campaña a otra sin problemas, revivir momentos emblemáticos y sumergirme en el modo multijugador, al que sigo volviendo.

La historia me cautivó; el Covenant, el Diluvio y los Precursores conforman un complejo entramado de ciencia ficción, y el propio Jefe Maestro es un héroe al que puedo admirar y con el que puedo identificarme. Aunque los niveles más antiguos se notan un poco anticuados, la remasterización los mantiene jugables y espectaculares, por lo que la exploración del espacio sigue siendo realmente emocionante.

En cuanto al aspecto gráfico,La colección destaca por sus gráficos remasterizados y una fluidez de fotogramas mejorada que aportan un aire renovado a cada anillo de Halo y a cada ciudad alienígena. El diseño de sonido y la música épica hacen que cada tiroteo resulte tenso y cinematográfico.

Por qué lo elegimos Saga completa de ciencia ficción con seis juegos remasterizados

Integración perfecta entre la campaña y el modo multijugador

Una historia rica y un protagonista emblemático

Mi veredicto:Hola: MCC es un título imprescindible para cualquiera que busque una experiencia inmersiva de disparos en primera persona ambientada en un universo de ciencia ficción inolvidable.

Lo que dicen los jugadores

Rex-117

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Es evidente que no soy imparcial en este tema, pero creo que las campañas de Halo son absolutamente fenomenales.

8. No Man’s Sky [El mejor universo infinito para explorar]

Nuestra puntuación 8.8

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Plataformas PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch Año de estreno 2016 Desarrollador Hola, juegos Duración media de la partida Entre 30 y más de 100 horas Características únicas Universo generativo, construcción de bases, espacio y exploración planetaria

No Man’s Sky me convirtió de escéptico en un auténtico explorador espacial.

El universo generado proceduralmente ofrece 18 quintillones de planetas, cada uno con sorpresas, peligros y formas de vida alienígenas. Todos los planetas parecen cobrar vida, desde paraísos exuberantes hasta páramos hostiles. La exploración es el núcleo del juego, ya que combina la supervivencia con el registro de especies alienígenas por toda la galaxia.

Jugar a estojuego indie envolventees ununa alegría para cualquiera que desee la libertad. Podía viajar instantáneamente entre sistemas estelares y terraformar planetas, e incluso aprender idiomas alienígenas palabra a palabra.

La supervivencia y la gestión de recursos añaden tensión, pero el juego nunca te presiona para que te precipites. Algunos planetas son frustrantemente hostiles, pero la sensación de aventura hace que vuelva una y otra vez. YoEs un universo que realmente puedo hacer mío.

Aunque al principio el juego adolecía de algunos fallos, Las actualizaciones lo han perfeccionado todo en una aventura de mundo abierto pulida y hermosa. Las imágenes son impresionantes, imagina planetas llenos de vida, biomas variados y cielos dinámicos. La banda sonora complementa esa sensación de espacio infinito, lo que me transmite una mezcla de asombro y soledad.

Por qué lo elegimos Una galaxia generada proceduralmente que invita a una exploración sin límites

Libertad para sobrevivir, explorar e interactuar con extraterrestres

Actualizaciones constantes que mejoran la inmersión en la ciencia ficción

Mi veredicto:No Man’s Sky Es, sin duda, uno de los mejores juegos para cualquiera que quiera explorar y sobrevivir en un universo sin límites.

Lo que dicen los jugadores

Saco de lagartos

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Si te gustan los juegos de «supervivencia, recolección de recursos y construcción de bases», vale la pena al 100 %, aunque solo sea para jugar la historia una vez.

9. Deus Ex: Human Revolution [Lo mejor del sigilo cyberpunk combinado con la filosofía]

Nuestra puntuación 9.5

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Plataformas PC, PS3, Xbox 360, Wii U, Mac Año de estreno 2011 Desarrollador Eidos-Montreal Duración media de la partida 20-30 horas Características únicas Ambiente cyberpunk, jugabilidad basada en las decisiones del jugador, mezcla de sigilo y acción

In Deus Ex: Human Revolution, No solo me colé por los conductos de ventilación, sino que, mientras lo hacía, me planteaba el futuro de la humanidad.

Jugando en el papel de Adam Jensen, un agente con mejoras cibernéticas, Me adentré en un mundo distópico dominado por el poder corporativo y la mejora humana. La mejora de mis cuchillas de brazo y de los sistemas de piratería hizo que cada enfrentamiento se sintiera personal y tuviera consecuencias, lo que integra a la perfección los temas de la serie de ciencia ficción en la jugabilidad.

El juego me permite abordar las misiones a mi manera – ruidoso, silencioso o astutamente engañoso. Tanto la manipulación social como el combate parecen extensiones del cuerpo mejorado de Jensen.

Claro, algunas IA pueden ser predecibles y fáciles de vencer, pero la La libertad y la posibilidad de elegir cómo abordar cada misión hacían que cada partida fuera diferente. Es un juego que premia el razonamiento y la capacidad de adaptación, y que cuestiona lo que significa ser humano en un mundo tecnológicamente avanzado.

Visualmente, las ciudades bañadas en luces de neón y la elegante estética cyberpunk son impresionantes. La banda sonora y la iluminación crean la atmósfera perfecta, de modo que los laboratorios corporativos y los callejones en penumbra cobran vida. Logra un equilibrio entre estilo y realismo, lo que consigue mantenerme inmerso tanto en la acción como en la historia.

Por qué lo elegimos Temas profundos de ciencia ficción cyberpunk integrados en la jugabilidad

Decisiones tomadas por el jugador y múltiples formas de abordar las misiones

Una estética cyberpunk impresionante y un mundo envolvente

Mi veredicto:Deus Ex: Human Revolution destaca como un juego imprescindible para cualquiera que busque acción sigilosa y de alta tecnología.

Lo que dicen los jugadores

MegaJoltik

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Es uno de los mejores títulos del género.

10. Portal 2 [La mejor comedia de ciencia ficción y rompecabezas]

Nuestra puntuación 9.2

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Plataformas PC, PS3, Xbox 360 Año de estreno 2011 Desarrollador Vigilancia Duración media de la partida 8-12 horas Características únicas Mecánicas de puzles innovadoras, modo cooperativo, narrativa ingeniosa

Portal 2 Me hizo reír, rascarme la cabeza y pensar en portales.

El juego me permite entrar por un portal y salir por otro con un impulso perfecto. Los geles, los cubos y los ingeniosos rompecabezas de física me mantuvieron en vilo, mientras que los comentarios sarcásticos de GLaDOS aportaban un toque de humor a cada partida. Es un juego de disparos en primera persona muy diferente, en el que la inteligencia prevalece sobre la fuerza bruta.

Jugar en modo cooperativo añadió un nuevo nivel de desafío y diversión. Mi amigo y yo tuvimos que comunicarnos, experimentar y, a veces, fracasar estrepitosamente antes de resolver un rompecabezas.

El modo para un jugador también destaca, con una historia que aborda la autonomía, la ética de la IA y la identidad, todo ello envuelto en unos diálogos ingeniosos y divertidísimos. Algunos rompecabezas pueden dejarte en blanco varias veces, pero la satisfacción de resolverlos es inmensa. Gráficamente, Aperture Science parece deteriorado, pero tiene mucho carácter, donde el sonido y el color realzan cada estancia. El mundo transmite una sensación de vida y originalidad, en perfecta sintonía con el humor sarcástico y negro de la narrativa. Pero, para mí, GLaDOS sigue siendo uno de los personajes más memorables de la historia de los videojuegos.

Por qué lo elegimos Una innovadora experiencia de juego de ciencia ficción basada en portales

Una historia divertidísima y un villano de IA emblemático

Los rompecabezas para un jugador y en modo cooperativo ponen a prueba la mente

Mi veredicto:Portal 2 es uno de los mejores juegos que combina humor, acertijos y ciencia ficción para crear una experiencia ingeniosa e inolvidable.

Lo que dicen los jugadores

XHeráclitoX

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¡Vaya! ¡Este juego es una obra maestra!

Emocionantes juegos de ciencia ficción a la vista

El género de la ciencia ficción no deja de crecer, y la próxima tanda de estrenos se presenta muy prometedora. A continuación, te presentamos tres títulos que ya están causando sensación en los primeros avances:

Metal Eden – Un FPS de ritmo cyberpunk de Reikon Games. En él encarnas a ASKA, un androide con una mente humana digitalizada, que se abre paso a través de la ciudad orbital de Moebius para rescatar a los COREs humanos: lances en cadena, ganchos y carreras por las paredes entre brutales tiroteos. Se lanzará el 2 de septiembre de 2025 para PC, PS5 y Xbox Series X/S; la demo está causando sensación, aunque el rendimiento aún necesita algunos retoques. Cronos: El nuevo amanecer – Juego de terror y supervivencia de ciencia ficción en tercera persona de Bloober Team. Eres un Viajero que viaja entre un futuro en ruinas y la Polonia de los años 80 devastada por la guerra, quemando a tus enemigos antes de que se fusionen en abominaciones aún más repugnantes mientras recolectas almas. Se lanzará el 5 de septiembre de 2025 para PS5, Xbox Series X/S, Windows, Switch 2 y macOS. El infierno somos nosotros – Una audaz mezcla de acción y misterio ambientada en un mundo semiabierto marcado por fuerzas sobrenaturales. En el papel de Rémi, tendrás que desentrañar pistas enigmáticas mientras descubres qué es lo que realmente acecha esta extraña tierra. Se lanzará el 4 de septiembre de 2025 para PC, PS5 y Xbox Series X/S.

Da igual si buscas el caos trepidante de los FPS, te enfrentas a un horror que te hiela la sangre o te sumerges en un misterio inquietante: estos juegos de ciencia ficción prometen marcar el rumbo del próximo capítulo del género.

Preguntas frecuentes

¿Cuál es el mejor juego de ciencia ficción?

Eso depende realmente de lo que te guste – Mass Effect es muy apreciado por su magnífica historia y sus opciones, Half-Life 2 es una leyenda en la creación de mundos, y No Man’s Sky una exploración sin fin.

¿Qué es la ciencia ficción en los videojuegos?

La ciencia ficción en los videojuegos combina tecnología futurista, viajes espaciales, inteligencia artificial y mundos alienígenas con la jugabilidad y la narrativa, lo que permite a los jugadores explorar escenarios hipotéticos que, a menudo, invitan a la reflexión.

¿Qué videojuegos espaciales se están desarrollando actualmente?

Los juegos espaciales que aún se encuentran en fase de desarrollo son Dune: El despertar, Starfield, andEl infierno somos nosotros. Cada una de ellas promete aportar algo nuevo al panorama de la ciencia ficción: Duneel juego de supervivencia de mundo abierto a gran escala, Starfieldla galaxia de la exploración, o El infierno somos nosotrossu mezcla de misterio postapocalíptico y tecnología alienígena.

¿Cuál es el nuevo juego espacial de 2026?

El nuevo juego espacial de 2026 es Dune: El despertar. Basada en la supervivencia y la intriga política en el Dune universo, promete un mundo abierto y extenso, lleno de alianzas cambiantes y la amenaza constante de los gusanos de arena. Es uno de los lanzamientos más esperados del género.

¿Es la ciencia ficción mejor que la fantasía?

Todo es cuestión de gustos: la ciencia ficción se adentra en la tecnología y las posibilidades futuras, mientras que la fantasía explora la magia y los mitos. Ambas ofrecen historias ricas e interesantes, cada una a su manera.