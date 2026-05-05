Los 16 mejores juegos de rol para ordenador en los que puedes ser quien quieras ser en 2026

Solo los mejores juegos de rol para ordenador ofrecen esa sensación de libertad absoluta que tanto anhelan los jugadores. Muy inspirado en Dungeons and Dragons, Estos juegos te permiten controlar todos los aspectos de tu personaje, desde su aspecto y sus atributos hasta la forma en que tus acciones influyen en el mundo que te rodea.

¿Quieres meterte en la piel de un paladín íntegro que siempre toma la decisión moral? ¿O de un nigromante vagabundo y asesino sin remedio que roba a todo el que se le pone por delante? Los juegos de rol para ordenador satisfacen esa necesidad como ningún otro.

Aquí te voy a presentar los mejores títulos del género para ayudarte a encontrar el juego perfecto para tu próximo personaje.

Nuestra selección de los mejores juegos de rol para ordenador

Para ayudarte a elegir los mejores juegos de rol para ordenador, que destacan incluso por encima de los mejores del género, nuestro equipo ha seleccionado siete títulos que recomendamos a todos los aficionados al género:

Baldur’s Gate 3 (2023) – Un juego espectacular de Larian Studios que te permite sumergirte en un mundo y una mitología inspirados en D&D, ya sea con un personaje totalmente personalizado o con uno de los personajes predeterminados, cada uno con su propio aspecto, historia y diálogos magistralmente interpretados por actores de doblaje. Divinity: Original Sin 2 (2017) – otro juego de rol para ordenador muy interactivo de Larian en el que podrás sentir el peso de tus decisiones y acciones mientras exploras un mundo inmenso e implacable junto a un grupo de personajes secundarios muy pintorescos. Pilares de la Eternidad 2: Deadfire (2018) – cuenta con una historia magníficamente escrita en la que te puedes sumergir por completo, combinada con un sistema de combate sencillo pero divertido y centrado en la estrategia, en el que puedes probar diferentes configuraciones y moldear a tu personaje como más te guste.

Todos estos juegos son magníficos ejemplos del enorme potencial del género de los CRPG en comparación con otros títulos de RPG más tradicionales en lo que respecta a la libertad de expresión del jugador. Si aún no te convencen estas recomendaciones, no te preocupes. Sigue leyendo, porque más abajo te he preparado otros trece juegos que quizá te gusten.

Los 16 mejores juegos de rol para ordenador en los que puedes escribir tu propia historia

Los juegos de rol para ordenador no se reducen a estadísticas y combates: se basan en la libertad. Crea tu personaje desde cero, da forma al mundo con tus elecciones y observa cómo la historia reacciona a cada decisión que tomes.

¿Listo para convertirte en quien quieras? Aquí tienes los 16 mejores juegos de rol para ordenador con los que hacer realidad esa fantasía.

1. Baldur’s Gate 3 [Mejor juego de rol para ordenador]

Nuestra puntuación 10

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Plataformas PS5, Xbox Series X Año de estreno 2023 Creador/es Larian Studios Duración media de la partida Más de 100 horas Ideal para Jugadores que buscan la mejor experiencia de videojuego de D&D

Baldur’s Gate 3 Podría decirse que es el mejor juego de rol para ordenador lanzado hasta la fecha, y no es ninguna exageración. Cuenta con esa misma narrativa fenomenal que caracterizaba a los antiguos juegos de rol para ordenador basados en el universo de D&D (por ejemplo, Baldur’s Gate 1, Baldur’s Gate 2, Planescape: Torment, Neverwinter Nights) esos clásicos legendarios, todo ello con unos gráficos modernos y una jugabilidad más fluida en todos los aspectos.

Este juego nos ofrece algunos de los personajes más memorables de la historia de los juegos de rol and un mundo inmenso en el que cada una de tus acciones tiene su repercusión. No se trata de un juego de aventuras cualquiera con una trama lineal, ya que las opciones de diálogo que elijas suelen influir en el comportamiento de los personajes no jugables y pueden cambiar la historia de forma drástica, como demuestra su 17 000 variaciones finales¡Menuda cantidad de finales!

RecomiendoBaldur’s Gate 3 no solo para los aficionados a los CRPG, sino también para los jugadores ocasionales de RPG a los que les encantan las historias fantásticas en sus juegos. Sin duda, es uno de los los mejores juegos de rol de todos los tiempos, al fin y al cabo, y tal vez the el mejor hasta ahora, si nos ceñimos estrictamente a la libertad del jugador y a la calidad narrativa.

Mi veredicto: Baldur’s Gate 3 sigue siendo el rey indiscutible de los juegos de rol para ordenador: es el juego perfecto al que aspiran todos los demás.

★ Mejor juego de rol para ordenador en general Baldur’s Gate 3 Compra en Eneba

2. Divinity: Original Sin 2 [Mejor juego de rol para ordenador en modo cooperativo]

Nuestra puntuación 9.9

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Plataformas Nintendo Switch, PS4, Xbox One, iPad, macOS, Microsoft Windows, iOS Año de estreno 2017 Creador/es Larian Studios Duración media de la partida 60–100 horas Ideal para Los aficionados al combate táctico profundo y a las aventuras cooperativas

De los mismos desarrolladores que Baldur’s Gate 3 is Divinity: Original Sin 2 – otro título destacado de Larian Studios que marca la pauta en el género en cuanto a las posibilidades que ofrece a los jugadores para personalizar su personaje e influir en la historia.

Si te gustaCrea personajes totalmente personalizados y sumérgete en un mundo de fantasía inspirado en D&D, lleno de magia, monstruos y personajes con una moral ambigua., entoncesDivinity: Original Sin 2 debería estar, como mínimo, entre los tres primeros puestos de tu lista de juegos imprescindibles.

Es raro encontrar juegos de rol para ordenador tan bien optimizados para el hardware moderno como los títulos de Larian, y este juego en concreto no defrauda en absoluto. Disfrutarás de una experiencia fluida y llena de historia con unos gráficos impresionantes de principio a fin, además del característico sistema de exploración con múltiples mapas de Larian que lo convierte en un un juego de mundo abierto destacado en el género.

Mi veredicto: Divinity: Original Sin 2 es el juego de rol para ordenador que dio a conocer a Larian: una aventura de gran envergadura con una libertad de juego sin igual y un modo cooperativo que realmente funciona.

★ Mejor CRPG cooperativo Divinity: Original Sin 2 Compra en Eneba

3. Pilares de la Eternidad II: Deadfire [El mejor juego de rol de ordenador de exploración naval]

Nuestra puntuación 9.8

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Plataformas Xbox One, PS4, macOS, Microsoft Windows, Linux, Nintendo Switch Año de estreno 2018 Creador/es Obsidian Entertainment Duración media de la partida 50-70 horas Ideal para Jugadores a los que les encanta la exploración naval y los mundos ricamente construidos

Pilares de la Eternidad II: Deadfire demuestra que no solo hay que estar atentos a los juegos de rol para ordenador basados en el universo de D&D, ya que este juego no se queda atrás ni siquiera si lo comparamos con los clásicos juegos de rol basados en D&D que cuentan con una trama épica con múltiples ramificaciones, como el La Puerta de Baldur and Pathfinderjuegos.

Cuenta con un sistema de combate táctico que te anima a aprovechar el entorno a tu favor, lo que lo sitúa también entre los los juegos de estrategia más complejos en esta lista. Además, cuenta con una atmósfera envolvente, personajes bien construidos, un doblaje excelente y un montón de contenido desbloqueable en función de las decisiones que se tomen, lo que hace que el juego tenga una gran rejugabilidad. En resumen, es uno de esos títulos que no deberíaNo te lo pierdas si te gustan los juegos de rol para ordenador.

En cuanto a la narrativa, Pilares de la Eternidad II: Deadfire no se anda con rodeos y te sumerge de lleno en un mundo lleno de intrigas, muerte y otros temas brutales. A partir de ahí, como jugador, se te concede una gran libertad para reaccionar como quieras: desde salvar a inocentes como un auténtico santurrón hasta hacer todo lo posible por enfurecer a facciones enteras comportándote como un auténtico asesino psicópata.

Mi veredicto: Pilares de la Eternidad II: Deadfire es una ambiciosa aventura marítima que se adentra en el mundo de la fantasía pirata, al tiempo que ofrece una jugabilidad de rol de primera categoría y una historia inolvidable.

★ El mejor juego de rol de ordenador de exploración naval Pilares de la Eternidad II: Deadfire Compra en Eneba

4. Clair Obscur: Expedición 33 [El mejor juego de rol para ordenador al estilo JRPG]

Nuestra puntuación 9.7

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Plataformas PlayStation 5, Xbox Series X Año de estreno 2025 Creador/es Sandfall Interactive Duración media de la partida 30-40 horas Ideal para Los aficionados a los JRPG que buscan una nueva visión del combate por turnos

Clair Obscur: Expedición 33 es una innovadora juego de rol por turnos que revolucionó el mundo de los videojuegos en el momento de su lanzamiento. Este título combina tradicionalMecánicas de los JRPG with elementos en tiempo real, creando un sistema de combate que resulta a la vez nostálgico y refrescantemente innovador. Dirigirás a un grupo de expedicionarios en una misión desesperada para destruir a la Pintora, un ser misterioso que pinta la muerte misma.

Cada año, la Pintora despierta y pinta un número en su monolito, y todas las personas que tienen esa edad o más se convierten en humo y se desvanecen. Ahora que el número es el 33, lo que está en juego no podría ser mayor. Esta premisa por sí sola sienta las bases para una de las narrativas más emotivas de la historia reciente de los CRPG, con las voces de leyendas del sector como Andy Serkis y Ben Starr. Te encariñarás con los miembros de tu grupo mientras se enfrentan juntos a adversidades que parecen insuperables.

Lo que realmente hace queClaroscuro Lo que más destaca es su combate reactivo por turnos. No se trata solo de seleccionar movimientos de un menú: esquivarás, bloquearás y contrarrestarás los ataques enemigos en tiempo real, encadenarás combos dominando los ritmos de ataque y apuntarás a los puntos débiles mediante un sistema de puntería libre.

Mi veredicto: Clair Obscur: Expedición 33 es una obra maestra que ha marcado un hito en el género y que demuestra que el combate por turnos puede ser tan emocionante como la acción en tiempo real: todo un clásico instantáneo.

★ El mejor juego de rol para ordenador al estilo JRPG Clair Obscur: Expedición 33 Compra en Eneba

5. Disco Elysium [Mejor juego de rol para ordenador con una narrativa destacada]

Nuestra puntuación 9.7

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Plataformas Microsoft Windows, macOS, PS4, PS5, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X Año de estreno 2019 Creador/es ZA/UM Duración media de la partida 25-40 horas Ideal para Jugadores que prefieren la profundidad narrativa al combate

Hablando de juegos que no se andan con rodeos a la hora de mostrar lo oscura que puede llegar a ser su historia, Disco Elysium es una obra maestra melancólica que jugará con tus emociones y te hará reflexionar sobre el sentido de la vida en medio de todo el sufrimiento que vivirás a lo largo del juego.

Este título es uno de mis favoritos y también el de muchos otros aficionados a los juegos más oscuros y dirigidos a un público adulto repleto de personajes cautivadores que parecen demasiado «humanos» —con todos sus defectos—, y con los que puedes conversar como quieras.

¿Crees que los demás juegos de esta lista le dan mucha importancia a tus elecciones de diálogo? Bueno, Disco Elysium lleva las cosas a un nivel tan absurdo que te hará dar vueltas la cabeza. Es uno de los los juegos de aventuras más apasionantes que jamás tendrás en tus manos como aficionado a los juegos de rol para ordenador. Una obra maestra verdaderamente impresionante con un escenario único y en constante cambio que te mantendrá en vilo y totalmente absorto.

Mi veredicto: Disco Elysium es un triunfo literario disfrazado de videojuego: si buscas un juego de rol para ordenador que anteponga la narrativa y la profundidad de los personajes al combate, este es tu santo grial.

★ El mejor juego de rol para ordenador con una narrativa destacada Disco Elysium Compra en Eneba

6. Pathfinder: La ira de los justos [El mejor juego de rol para ordenador basado en las reglas de D&D]

Nuestra puntuación 9.6

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Plataformas PS5, PS4, Nintendo Switch, Xbox One, Microsoft Windows, macOS Año de estreno 2021 Creador/es Owlcat Games Duración media de la partida 100-200 horas Ideal para Los aficionados a D&D que buscan mecánicas complejas y campañas épicas

Owlcat Games cuenta con un historial impresionante en lo que respecta a los juegos de rol para ordenador divertidos y con gran rejugabilidad, siendo una de sus mejores obras hasta la fecha Pathfinder: La ira de los justos – un juego en el que puedes convertirte literalmente en un ser divino, todo gracias a su amplio sistema de progresión de poderes.

Es, sin duda, uno de los mejores títulos que recomendaría a quienes disfrutan con el desarrollo de los personajes llevado al extremo y con aniquilar por completo a los enemigos en combates por turnos. Aquí podrás disfrutar de una trama épica con múltiples ramificaciones que te permite tomar decisiones moralmente ambiguas en tu camino hacia la grandeza, sin importarte las consecuencias.

Pathfinder: La ira de los justos cuenta con el clásico sistema de alineamiento de la 3.ª edición de D&D, que lleva un registro de tus decisiones y de cómo te perciben los demás personajes, así como con innumerables misiones cuyas consecuencias no dependen necesariamente de lo «morales» que hayan sido tus acciones, sino de cómo estas influyen en la trama en su conjunto.

Mi veredicto: Pathfinder: La ira de los justos es el sueño hecho realidad de cualquier aficionado a los juegos de mesa: una epopeya de gran envergadura que te mantendrá enganchado durante cientos de horas y te dejará con ganas de más.

★ El mejor juego de rol para ordenador basado en las reglas de D&D Pathfinder: La ira de los justos Compra en Eneba

7. Tiranía [La mejor partida de un CRPG con el villano]

Nuestra puntuación 9.5

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Plataformas Microsoft Windows, Linux, macOS Año de estreno 2016 Creador/es Obsidian Entertainment Duración media de la partida 25-40 horas Ideal para Jugadores que quieran vivir la experiencia de ser el villano

Obsidian Entertainment es otra editorial a la que te recomiendo que prestes atención si te encantan los CRPG. No solo estuvieron detrás de la Los pilares de la eternidad la serie mencionada anteriormente, pero también nos trajeron Tiranía, que actualmente es uno de los los mejores juegos para un solo jugador para los amantes de los juegos de rol para ordenador.

Si aún no has jugado a este juego, te estás perdiendo algo increíble. Tiraníais un juego fenomenal que rompe con los tópicos clásicos de los juegos de rol al permitirte jugar en el papel del malo, de ahí el título. Por supuesto, fiel a sus raíces como juego de rol para ordenador, también te permite jugar como un líder benevolente que busca ayudar a los oprimidos.

Sin embargo, ten en cuenta que incluso las decisiones moralmente correctas pueden tener consecuencias catastróficas no deseadas, y esto es aún más cierto en los juegos de rol para ordenador como este. Aunque técnicamente no seas el gobernante en Tiranía(más bien como un segundo al mando) en lo que respecta a la trama, aquí sentirás lo que es liderar a las masas y cuestionar tus decisiones a cada paso.

Mi veredicto: Tiranía le da la vuelta al guion de los juegos de rol tradicionales al permitirte sacar a relucir tu lado más malvado: una experiencia refrescante y oscura que está criminalmente infravalorada.

★ La mejor partida como villano en un CRPG Tiranía Compra en Eneba

8. Wasteland 3 [El mejor juego de rol para ordenador de ambientación postapocalíptica]

Nuestra puntuación 9.4

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Plataformas Xbox One, PS4, macOS, Microsoft Windows, Linux, Xbox Cloud Gaming Año de estreno 2020 Creador/es inXile Entertainment Duración media de la partida 40-60 horas Ideal para Aficionados a los juegos de rol postapocalípticos y entusiastas del modo cooperativo

Inxile Entertainment realmente se ha lucido con Wasteland 3, ya que podría decirse que es el mejor título de la serie Wasteland. Te permite vivir una jugabilidad general mejorada, mecánicas de combate en grupo optimizadas y un sistema de armas altamente personalizable que te permite disparar a tus enemigos desde simples tirachinas hasta auténticas armas de destrucción masiva.

Los aficionados a los juegos de rol clásicos de Fallout pueden considerar esta serie como una especie de sucesora espiritual, ya que también te permite explorar un mundo postapocalíptico con una narrativa no lineal y llena de suspense que se va desarrollando de forma magnífica a medida que avanzas en el juego. Ah, ¿y he mencionado que también es con experiencia¿Está todo impregnado de ese humor negro al estilo de Fallout?

Aparte de los jugadores que disfrutan de los juegos de rol con un escenario de ciencia ficción y postapocalíptico, Wasteland 3 también es imprescindible para quienes disfrutan jugando con sus amigos, familiares y otros jugadores en general, ya que es, con diferencia, uno de los los juegos cooperativos más divertidosen esta lista.

Mi veredicto: Wasteland 3 es una aventura postapocalíptica trepidante que combina humor negro, decisiones brutales y combates tácticos muy satisfactorios, perfecta para Consecuenciaslos aficionados, ansiosos por más.

★ El mejor juego de rol para ordenador de ambientación postapocalíptica Wasteland 3 Compra en Eneba

9. Fallout 2 [El mejor juego de rol clásico postapocalíptico]

Nuestra puntuación 9.3

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Plataformas Microsoft Windows, macOS Año de estreno 1998 Creador/es Black Isle Studios Duración media de la partida 40-60 horas Ideal para Los aficionados a los juegos de rol clásicos y los amantes del universo de Fallout

Fallout 2 es el último de los juegos inmersivos de Fallout que se inclina más hacia el género de los juegos de rol para ordenador (CRPG) que hacia el de los juegos de rol de acción (ARPG) de ritmo trepidante que caracterizan a los títulos modernos de la serie en la actualidad. Es una entrega legendaria ambientada en un mundo posnuclear repleto de todo tipo de mutantes, zonas radiactivas, ciudades distópicas y supervivientes despiadados dispuestos a matarte por unos cuantos «caps» o a convertirte en un suculento menú de tres platos.

Aunque se trate de un título antiguo, no deberías pasarlo por alto Fallout 2 teniendo en cuenta que contribuyó en gran medida a forjar el legado de la serie Fallout que hoy conocemos y amamos. Cuenta con un humor negro excelente, casi satírico, que te hará sentir a gusto a pesar de los temas inquietantes que aborda el juego, algo muy característico de los títulos de Fallout.

Al igual que el primer juego, que técnicamente no está diseñado con sistemas y gráficos modernos, Fallout 2 sigue siendo un juego que te recomiendo, sobre todo si te gustan los juegos de rol para ordenador ambientados en un mundo postapocalíptico en el que puedes decidir el destino de varios supervivientes, además del de tu propio personaje.

Mi veredicto: Fallout 2 es un clásico atemporal que sentó las bases de una de las sagas más queridas del mundo de los videojuegos; una experiencia imprescindible para cualquiera que quiera comprender la historia de los juegos de rol para ordenador.

★ El mejor juego de rol clásico postapocalíptico Fallout 2 Compra en Eneba

10. Neverwinter Nights [El mejor CRPG personalizable]

Nuestra puntuación 9.2

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Plataformas Microsoft Windows, macOS, Linux, iOS, Android, Nintendo Switch, PS4, Xbox One Año de estreno 2002 Creador/es BioWare Duración media de la partida 60-80 horas Ideal para Los aficionados a D&D a los que les encanta el contenido creado por los usuarios y el modding

Ahora que hemos abordado el tema de los juegos de rol clásicos, que aunque antiguos siguen siendo una joya, esta lista no estaría completa sin Neverwinter Nights de BioWare, uno de los videojuegos más emblemáticos basados en la Dungeons and Dragons La IP más vendida de la historia.

Es un juego de aventuras épico que se adelantó bastante a su tiempo en cuanto a gráficos, mecánicas básicas de RPG y sistema de combate, por no mencionar que también ofrece una rejugabilidad increíble gracias al Aurora Toolset, que te permite disfrutar de diversas campañas y mapas creados por otros jugadores.

Por si fuera poco, Neverwinter Nights También cuenta con una edición mejorada que ofrece unos gráficos mucho mejores que los del juego original, además de un montón de mods disponibles creados por su apasionada comunidad, que se esfuerza por mantener el juego siempre fresco y emocionante.

Mi veredicto: Neverwinter Nightses unD&D Un clásico que sigue dando de sí gracias a su increíble comunidad de modders: décadas después, todavía hay contenido nuevo por descubrir.

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11. Shadowrun: Dragonfall [El mejor juego de rol para ordenador de estilo cyberpunk]

Nuestra puntuación 9.1

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Plataformas Microsoft Windows, macOS, Linux, iOS, Android, Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X Año de estreno 2014 Creador/es Ideas descabelladas Duración media de la partida 20-30 horas Ideal para Amantes del cyberpunk y aficionados al combate táctico por turnos

Shadowrun: Dragonfall is una apuesta segura para los amantes de los juegos de rol para ordenador y del género cyberpunk que también disfrutan con los combates por turnos de gran carácter táctico. En realidad, esto se aplica a casi todos los juegos del universo Shadowrun, ya que la serie está repleta de magníficos títulos con un marcado carácter de ciencia ficción en los que puedes embarcarte en una aventura en un mundo futurista cyberpunk plagado de delincuencia.

Si estás buscando juegos como Cyberpunk 2077 pero si prefieres el estilo de juego de los CRPG a los típicos RPG de acción de mundo abierto, entonces Shadowrun: Dragonfall te va a dejar boquiabierto.

Con un elenco de personajes memorables, una atmósfera cruda, mecánicas intensas de resolución de problemas y una jugabilidad al estilo de los juegos de mesa increíblemente divertida, no hay motivo para no darle una oportunidad a este juego, por no hablar de… all ¡y los demás juegos de Shadowrun, ya que estamos!

Mi veredicto: Shadowrun: Dragonfall es el juego de rol para ordenador de estilo cyberpunk que no sabías que necesitabas: una experiencia fluida y bien definida, con un guion excelente y gran profundidad táctica.

★ El mejor juego de rol para ordenador de estilo cyberpunk Shadowrun: Dragonfall Compra en Eneba

12. Planescape: Torment [El mejor juego de rol para ordenador con temática filosófica]

Nuestra puntuación 9

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Plataformas Nintendo Switch, PS4, Microsoft Windows, Linux, Xbox One, macOS, Android, iOS Año de estreno 1999 Creador/es Black Isle Studios Duración media de la partida 30-50 horas Ideal para Jugadores a los que les gustan las historias y buscan narrativas filosóficas

Si estás buscando un juego multiplataforma que puedas disfrutar tanto en PC como en consolas y teléfonos móviles, entonces deberías jugar a Planescape: Torment por si acaso aún no lo has hecho. No te arrepentirás de probar este juego, ya que es uno de los títulos basados en D&D más sofisticados y apasionantes en cuanto a la construcción del mundo y la narrativa.

Aquí no eres ni un héroe íntegro que quiere salvar el mundo ni un villano malvado que ansía el caos —al menos no desde el principio—. En cambio, empiezas como un hombre nada sencillo que busca el sentido de su vida inmortal mientras intenta explorar sin cesar no solo un mundo implacable, oscuro y lleno de terrores, sino también su mente destrozada, maltrecha por el paso de incontables eones.

Sin duda te encantará este juego si eres un apasionado de DnD, o si simplemente te gustan los juegos de rol con una trama profunda y rica en historia que combinan la alta fantasía con un toque de ciencia ficción.

Mi veredicto: Planescape: Torment es una obra maestra filosófica que plantea la pregunta: «¿Qué puede cambiar la naturaleza de un hombre?». Si buscas un juego de rol para ordenador que te haga pensar, este es el tuyo.

★ El mejor juego de rol para ordenador con temática filosófica Planescape: Torment Compra en Eneba

13. Arcanum: De las máquinas de vapor y la magia oscura [El mejor juego de rol para ordenador de estilo steampunk]

Nuestra puntuación 8.9

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Plataformas Microsoft Windows Año de estreno 2001 Creador/es Troika Games Duración media de la partida 40-60 horas Ideal para Aficionados a la fantasía steampunk que buscan escenarios únicos

Arcanum: De las máquinas de vapor y la magia oscura merece sin duda un lugar en esta lista, ya que es uno de los juegos de rol para ordenador más infravalorados que sigue estando a la altura incluso de los grandes éxitos de su época, como Planescape: Torment, Icewind Dale, Fallout 1, y Fallout 2.

Como uno de los pioneros de los juegos de rol para ordenador isométricos con una trama muy elaborada, Arcanum: De las máquinas de vapor y la magia oscura te transmite esa atmósfera de los RPG clásicos de apuntar y hacer clic, así como una buena dosis de interactividad por parte de los PNJ y del entorno en general, que era lo que lo diferenciaba de los típicos juegos de aventuras de la época.

Además, este juego convierte el enfrentamiento entre la ciencia y la magia en un tema central de la historia, así que seguro que te sorprenderá si te apetece jugar a un juego de rol para ordenador con un escenario steampunk con toques fantásticos.

Mi veredicto: Arcanum: De las máquinas de vapor y la magia oscura es una joya oculta que combina magia y maquinaria como ningún otro juego de rol para ordenador lo ha hecho nunca; si estás harto de los escenarios de fantasía típicos, este es tu juego.

★ El mejor juego de rol para ordenador de estilo steampunk Arcanum: De las máquinas de vapor y la magia oscura Compra en Eneba

14. Icewind Dale [El mejor juego de rol de exploración de mazmorras]

Nuestra puntuación 8.8

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Plataformas Microsoft Windows, macOS, iOS, Android, Nintendo Switch, PS4, Xbox One Año de estreno 2000 Creador/es Black Isle Studios Duración media de la partida 30-50 horas Ideal para Los aficionados a los juegos de exploración de mazmorras y a la gestión de grupos

Icewind Dale is un híbrido entre juego de exploración de mazmorras y juego de rol para ordenador que te permite disfrutar de lo mejor de ambos mundos. No tiene un «protagonista» propiamente dicho, a diferencia de títulos similares como La Puerta de Balduror Planescape: Torment, lo que lo distingue de los típicos juegos de aventuras inspirados en D&D.

En cambio, podrás controlar a todo un grupo de personajes totalmente personalizables y guiarlos a través de sus peligrosos encuentros con las fuerzas del mal, entre las que se incluyen seres misteriosos y poderosos que superan a cualquier mortal. Afortunadamente, el juego se basa en el universo de DnD, ¡así que enfrentarse a criaturas divinas no es algo del todo imposible!

Puede que este juego recurra al típico cliché de los RPG de «el héroe salva el mundo», pero no te dejes engañar: aún así puedes comportarte como un cabrón despiadado y sin corazón, aunque Icewind Dale no se centra necesariamente en una narrativa compleja y centrada en los personajes tanto como otros juegos de rol para ordenador de D&D.

Mi veredicto: Icewind Dale es un auténtico placer para los amantes de los juegos de exploración de mazmorras que pone el combate y la formación de grupos en primer plano, ideal para los jugadores a los que les encantan los buenos retos tácticos.

★ El mejor juego de rol de exploración de mazmorras Icewind Dale Compra en Eneba

15. Dragon Age: Orígenes [El mejor juego de rol para ordenador de fantasía oscura]

Nuestra puntuación 8.7

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Plataformas Microsoft Windows, Xbox 360, PS3, macOS Año de estreno 2009 Creador/es BioWare Duración media de la partida 40-60 horas Ideal para Los aficionados a la fantasía oscura y los jugadores a los que les encanta la dinámica de grupo

Nada ilustra mejor el enorme potencial que tenía BioWare en su mejor momento a la hora de crear juegos de rol para un solo jugador que perduran en el tiempo como Dragon Age: Orígenes.

Junto con los primeros juegos de Mass Effect, este impresionante título ofreció, con diferencia, una de las mejores experiencias para un solo jugador que se pudieron vivir en la época de los videojuegos de finales de la década de 2000 y principios de la de 2010. Dragon Age: Orígenes, en particular, sigue siendo muy vigente incluso hoy en día, ya que uno de los juegos de rol para ordenador más dinámicos y aptos para el juego de rol de todos los tiempos.

La enorme variedad de opciones de diálogo (buenas, neutras o francamente malvadas) y los desenlaces que dependen exclusivamente de las decisiones del jugador en este juego son sencillamente impresionantes, lo que lo convierte en una experiencia imprescindible para aquellos jugadores que realmente quieran disfrutar de un juego que les permita ser lo que quieran ser, sin importar la moralidad ni los estereotipos habituales de los juegos de rol.

Mi veredicto: Dragon Age: Orígenes BioWare en su mejor momento: una épica de fantasía oscura con compañeros inolvidables y decisiones que realmente importan.

★ El mejor juego de rol para ordenador de fantasía oscura Dragon Age: Orígenes Compra en Eneba

16. Warhammer 40.000: Rogue Trader [El mejor juego de rol de ciencia ficción]

Nuestra puntuación 8.6

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Plataformas Microsoft Windows, Xbox Series X Año de estreno 2023 Creador/es Owlcat Games Duración media de la partida 80-120 horas Ideal para Fans de Warhammer 40K y amantes de los juegos de rol de ópera espacial

En nuestra última entrada, Owlcat Games vuelve a la carga con Warhammer 40.000: Rogue Trader – un juego de aventuras espaciales con una trama muy elaborada en el que podrás hacer realidad todas tus fantasías de rol de ciencia ficción en el mundo extremadamente sombrío y despiadado de Warhammer 40K.

En cuanto a algunos de los el mejorWarhammer 40 000 partidos Vaya, este es, con diferencia, lo más parecido que tenemos a un RPG puro de larga duración con una narrativa apasionante y no lineal que saca partido del extenso universo de Warhammer 40.000.

Además de su historia cautivadora, cuenta con todos los elementos típicos de los juegos de rol para ordenador, como el combate por turnos centrado en la estrategia, amplias opciones de personalización de personajes, personajes secundarios fantásticos y un diseño del mundo increíble.

En definitiva, diría que da igual si eres fan de la franquicia de Warhammer 40.000 o no. Warhammer 40.000: Rogue Trader No es un juego que debas pasarte por alto bajo ningún concepto, sobre todo si eres un fanático de los juegos de rol para ordenador que se precie y que, por alguna razón, se perdió este título emblemático cuando salió al mercado.

Mi veredicto: Warhammer 40.000: Rogue Trader es una odisea espacial de estilo grimdark que por fin hace lo que Warhammer 40.000La justicia del universo en forma de juego de rol para ordenador: grandioso, brutal y absolutamente cautivador.

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Mi opinión general sobre los mejores juegos de rol para ordenador

¿Cuál es el mejor punto de partida para los jugadores que buscan juegos de rol para ordenador en los que puedas ser quien quieras? Depende del tipo de jugador de rol que seas.

Para disfrutar de una experiencia inolvidable: Baldur’s Gate 3 es la joya de la corona del género: una obra maestra que combina una narrativa excepcional, una personalización profunda de los personajes y decisiones que realmente dan forma al mundo que te rodea.

Baldur’s Gate 3 es la joya de la corona del género: una obra maestra que combina una narrativa excepcional, una personalización profunda de los personajes y decisiones que realmente dan forma al mundo que te rodea. Para los aventureros que juegan en modo cooperativo: Divinity: Original Sin 2 sigue siendo la referencia indiscutible para jugar con amigos, ya que ofrece una profundidad táctica y una libertad de juego que hacen que cada partida se viva como una auténtica campaña de juego de mesa.

Divinity: Original Sin 2 sigue siendo la referencia indiscutible para jugar con amigos, ya que ofrece una profundidad táctica y una libertad de juego que hacen que cada partida se viva como una auténtica campaña de juego de mesa. Para los aficionados a los JRPG: Clair Obscur: Expedición 33 revoluciona el combate por turnos con mecánicas en tiempo real, envuelto en una narrativa de una belleza cautivadora que le valió el premio al Juego del Año.

Clair Obscur: Expedición 33 revoluciona el combate por turnos con mecánicas en tiempo real, envuelto en una narrativa de una belleza cautivadora que le valió el premio al Juego del Año. Para los puristas de la narrativa: Disco Elysium deja de lado por completo el combate para ofrecer una de las historias más estimulantes y emocionalmente crudas de la historia de los videojuegos.

Disco Elysium deja de lado por completo el combate para ofrecer una de las historias más estimulantes y emocionalmente crudas de la historia de los videojuegos. Para los amantes de los juegos de mesa: Pathfinder: La ira de los justostrae elD&D 3.5 Un conjunto de reglas que cobra vida con cientos de horas de contenido y una progresión de poder descomunal.

Pathfinder: La ira de los justostrae elD&D 3.5 Un conjunto de reglas que cobra vida con cientos de horas de contenido y una progresión de poder descomunal. Para quienes interpretan a villanos: Tiranía le da la vuelta al guion y te permite sacar a relucir tu lado más oscuro en un mundo en el que el mal ya ha vencido.

Tiranía le da la vuelta al guion y te permite sacar a relucir tu lado más oscuro en un mundo en el que el mal ya ha vencido. Para los amantes de los juegos de rol clásicos: Planescape: Torment and Fallout 2 demostrar que la edad no es más que un número cuando se trata de crear mundos increíbles y de la libertad de acción del jugador.

No hay ningún juego de rol para ordenador que se adapte a todo el mundo, pero ahí reside precisamente la belleza del género: hay una aventura perfecta esperando a cada tipo de jugador. Da igual si te apetece un combate táctico, una historia con fondo filosófico o el caos más absoluto: estos 16 títulos te ofrecen la libertad de ser quien quieras ser.

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