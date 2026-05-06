Los 14 mejores juegos parecidos a Cyberpunk 2077 en 2026

Los mejores juegos similares a Cyberpunk 2077te sumergirá en ciudades iluminadas con luces de neón, futuros distópicos y sociedades impregnadas de tecnología donde las mejoras cibernéticas y la corrupción empresarial dan forma al mundo. Si este emblemático título te cautivó con su profunda narrativa y su ambientación futurista, te espera una auténtica delicia, ya que hay muchos otros juegos que exploran temas similares de rebelión, tecnología y supervivencia en un mundo de alta tecnología.

La tecnología no deja de evolucionar, y lo mismo ocurre con la forma en que vivimos los mundos digitales. Desde las calles plagadas de delincuencia de Cyberpunk 2077Desde Night City hasta los paisajes repletos de androides de NieR: Automata, los juegos de cyberpunk ofrecen visiones únicas del futuro, todas ellas repletas de acción trepidante y una narrativa envolvente.

AunqueCyberpunk es tanto este juego como todo un género; representa algo más que un simple nombre: es una ventana a un mundo en el que la humanidad y las máquinas entran en conflicto. Si estás listo para sumergirte en más aventuras de alta tecnología, aquí tienes las Los mejores juegos parecidos a Cyberpunk 2077 ¡para que estés al día!

Our Las mejores opciones de juegos similares a Cyberpunk 2077

A partir de ahora, encontrarás las mejores opciones de juego para disfrutar en tus dispositivos. De hecho, la temática de Cyberpunk, en constante expansión, siempre ofrece nuevas formas de imaginar cómo podría ser el futuro cercano. Por ejemplo, verás elementos como:

Borderlands 3 (2019) – Es un juego de disparos caótico y repleto de botín en el que te abres paso a tiros por un páramo de ciencia ficción sin ley y bañado en luces de neón con un arsenal de armas ridículamente poderosas. Deus Ex: Revolución humana (2013) – un juego de rol lleno de conspiraciones en el que tendrás que abrirte paso a escondidas, pirateando o a puñetazos por un mundo que, en realidad, de verdad le encantan las mejoras cibernéticas. Shadowrun: Dragonfall (2014) – Un juego de rol táctico que fusiona el cyberpunk con la fantasía, donde hackers, elfos y la avaricia corporativa se enfrentan en un Berlín bañado por las luces de neón que es todo menos aburrido.

Como ya habrás notado, estas opciones comparten ese tema tan apreciado que tanto anhelamos una vez que lo pruebas Cyberpunk 2077. Si quieres saber más sobre estos y otros títulos destacados, ¡sigue leyendo!

14 Los mejores juegos similares a Cyberpunk 2077

Si te encantó el caos futurista y tecnológico de Cyberpunk 2077 – ¡Te espera una sorpresa! En esta lista hemos reunido los mejores juegos que comparten un estilo similar: mundos de alta tecnología, historias crudas y un toque de caos.

Cada uno de estos juegos aporta algo único, tanto si te gusta el hacking, el combate o adentrarte en mundos con dilemas morales, igual que hacías en Night City. Y no te preocupes: tanto si juegas en consola como en PC, todas estas opciones están disponibles para tu dispositivo preferido.

Así que, si estás listo para volver a sumergirte en ese futuro distópico bañado en luces de neón, aquí tienes 14 títulos que te mantendrá pegado a la pantalla, explorando versiones alternativas del mañana.

Plataformas Año de estreno Desarrollador Nintendo Switch, consola PlayStation, consola Xbox Series, PC 2019 Caja de cambios

A diferencia del realismo crudo de Cyberpunk 2077, Borderlands 3 adopta una estética vibrante al estilo del cómic y nos ofrece una aventura exagerada llena de humor, caos y una cantidad absurda de armas. Como uno de los más juegos de mundo abierto caóticos, destaca por sus trepidantes combates de disparos en primera persona, el modo cooperativo y la progresión al estilo de los juegos de rol, con cazadores de la Bóveda únicos, cada uno de los cuales cuenta con sus propias y poderosas habilidades.

La exploración por múltiples planetas mantiene la acción siempre fresca, mientras que la mecánica de juego basada en el botín garantiza que siempre haya un arma nueva y ridículamente poderosa que probar. Si Cyberpunk 2077 se centra en una narrativa profunda y en un futuro distópico, Borderlands 3 se trata de hacer explotar cosas de la forma más divertida posible.

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2. Deus Ex: Revolución humana – Versión del director

Plataformas Año de estreno Desarrollador Consola PlayStation, Xbox Series, PC 2013 Eidos Montreal

Como uno de loslos mejores juegos de rolen el mercado,Deus Ex: Revolución humana explora un futuro distópico marcado por el control corporativo y la cibernética avanzada. En el papel de Adam Jensen (un agente de seguridad altamente aumentado), te sumerges en un mundo de ambigüedad moral, obligado a lidiar con conspiraciones, traiciones y los dilemas éticos que plantea el aumento humano.

Este título apuesta por la libertad de elección del jugador, permitiéndote abordar las misiones mediante el sigilo, la piratería informática, la diplomacia o el combate sin cuartel. Aunque Cyberpunk 2077 ofrece un extenso paisaje urbano bañado en luces de neón y acción trepidante, Revolución humana ofrece una experiencia más íntima y que invita a la reflexión, en la que cada decisión puede cambiar el rumbo de la historia.

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Plataformas Año de estreno Desarrollador Consola PlayStation, Xbox Series, Nintendo Switch, PC 2014 Ideas descabelladas

Aunque ambosShadowrun: Dragonfall and Cyberpunk 2077 aunque ambos exploran mundos cyberpunk, ofrecen experiencias muy diferentes. Shadowrun: Dragonfalles unun fantástico juego de estrategia ambientada en un Berlín distópico donde la magia y la tecnología conviven.

A diferencia deCyberpunk 2077, que ofrece un extenso mundo abierto, Shadowrun se centra en el combate táctico por turnos, en el que diriges a un equipo de personajes muy diversos, cada uno con sus propias habilidades y antecedentes.

La narrativa del juego es envolvente y está muy condicionada por tus decisiones, con un desarrollo profundo de los personajes y una historia rica que te mantiene enganchado.

AunqueCyberpunk 2077 destaca por sus impresionantes efectos visuales y sus dinámicos paisajes urbanos, Shadowrun: Dragonfall Es muy apreciado por su intrincada trama y su profundidad estratégica, lo que lo convierte en una opción excelente para los jugadores que disfrutan de una jugabilidad reflexiva y táctica combinada con decisiones narrativas significativas.

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Plataformas Año de estreno Desarrollador Consola PlayStation, Xbox Series, Nintendo Switch, PC 2019 Obsidian Entertainment

AmbosThe Outer Worlds and Cyberpunk 2077 ofrecen experiencias de rol apasionantes, pero cada juego adopta un enfoque único en cuanto al tono y el enfoque de la jugabilidad. The Outer Worlds está ambientado en un universo vibrante y retrofuturista, en el que los jugadores exploran una galaxia controlada por corporaciones despiadadas. El juego pone especial énfasis en las decisiones del jugador, permitiéndote dar forma a la historia a través de opciones de diálogo y decisiones que conducen a múltiples finales posibles.

Esta flexibilidad narrativa —que combina un un juego de disparos en primera persona épico con mecánicas de los juegos de rol, lo que garantiza que no haya dos partidas iguales. El juego también destaca por su humor, sus personajes extravagantes y su atractivo mundo, lo que lo convierte en una opción ideal para quienes aprecian los juegos centrados en la narrativa.

Por el contrario,Cyberpunk 2077– desarrollado por CD Projekt Red – ofrece una experiencia más oscura y visualmente envolvente, con un escenario futurista y distópico. Aunque ambos juegos comparten temas como la codicia corporativa y las narrativas impulsadas por los jugadores, The Outer Worlds destaca por su ingenio, su vibrante construcción del mundo y su tono más desenfadado. Por otro lado, Cyberpunk 2077 destaca por sus impresionantes gráficos, sus misiones complejas y su profunda exploración de un mundo cyberpunk, y ofrece una trama más seria e intensa.

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Plataformas Año de estreno Desarrollador Consola PlayStation, Xbox Series, PC 2015 Bethesda

Este juego está ambientado en un Boston postapocalíptico, donde los jugadores recorren un vasto páramo plagado de criaturas mutantes, saqueadores despiadados y facciones de moral ambigua. Aunque la historia principal gira en torno a la búsqueda que emprende el protagonista para encontrar a su hijo secuestrado tras salir del Refugio, el verdadero atractivo reside en la exploración, la construcción de bases y la creación de objetos.

En comparación conCyberpunk 2077, que presenta una densa expansión urbana caracterizada por la verticalidad y las calles iluminadas con luces de neón, Fallout 4 presenta un mundo más abierto y desolado, haciendo hincapié en la supervivencia y en los asentamientos creados por los jugadores.

Aunque no suele considerarse como el top Consecuenciasjuego En cuanto a la narrativa, ofrece algunos de los combates más satisfactorios de la serie. Las armas legendarias introducen mecánicas únicas, lo que permite a los jugadores aniquilar a los enemigos de formas creativas. Por encima de todo, su énfasis en la libertad del jugador y la personalización hace que Fallout 4 un título destacado dentro del género de los videojuegos de rol de mundo abierto.

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Plataformas Año de estreno Desarrollador Consola PlayStation y PC 2020 Guerrilla Games

Ambos yCyberpunk 2077 Ambos ofrecen experiencias de RPG de mundo abierto visualmente impresionantes, pero cada uno aporta un enfoque distinto al género. Horizon Zero Dawnes unun juego con una historia genial transporta a los jugadores a un mundo postapocalíptico en el que la naturaleza se ha reapropiado del territorio y unas enormes criaturas robóticas dominan la naturaleza salvaje.

Juegas en el papel de Aloy, una cazadora altamente cualificada que desentraña los misterios de su pasado mientras se enfrenta tanto a bestias mecánicas como a facciones humanas hostiles. Con un combate fluido, una historia profunda y el Edición completa Además de incluir contenido adicional, el juego ofrece un viaje apasionante a través de su impresionante mundo. Por el contrario, Cyberpunk 2077 cambia los exuberantes paisajes por la extensión urbana bañada en luces de neón de Night City, una metrópolis plagada de delincuencia y repleta de implantes cibernéticos, intrigas y guerra de alta tecnología.

En lugar de la precisión de Aloy con el arco y la lanza, Cyberpunk ofrece a los jugadores un control total sobre V, un mercenario personalizable que puede ser un hacker cibernético, un luchador cuerpo a cuerpo o un pistolero. Mientras que Horizon Zero Dawn se centra en la supervivencia y en el descubrimiento de una civilización perdida, Cyberpunk 2077 apuesta por la libertad del jugador, las tramas con ramificaciones y los aumentos corporales futuristas.

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Plataformas Año de estreno Desarrollador Consola PlayStation y PC 2013 Square Enix

Al igual que otros notableFinal Fantasy juegosEste título ofrece una experiencia de rol inolvidable. Ambientado en el mundo de Midgar, de inspiración cyberpunk, donde la codicia corporativa y el ecoterrorismo dan forma a una historia apasionante. Los jugadores controlan a personajes emblemáticos como Cloud, Tifa y Barret, y se enfrentan a emocionantes combates que combinan la acción en tiempo real con mecánicas estratégicas.

AunqueCyberpunk 2077 ofrece un enfoque abierto respecto a su escenario futurista, Final Fantasy VII ofrece una aventura más estructurada y centrada en la trama, llena de profundidad emocional, desarrollo de los personajes y momentos cinematográficos.

Ambos juegos exploran temas relacionados con la rebelión contra las fuerzas opresoras, pero Final Fantasy VII se inclina por los elementos fantásticos, mientras que Cyberpunk 2077 se basa en una realidad distópica y de alta tecnología. Tanto si te atraen las historias profundas como los combates trepidantes, Final Fantasy VII sigue siendo una obra maestra atemporal que sigue cautivando a jugadores de todas las generaciones.

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Plataformas Año de estreno Desarrollador Consola PlayStation, Xbox Series, PC 2019 4A Games

Este título es un apasionante juego de disparos en primera persona ambientado en una Rusia postapocalíptica, en el que seguimos a Artyom y su grupo mientras atraviesan los inhóspitos páramos en busca de un nuevo hogar. Este un juego de supervivencia apasionante combina magistralmente las mecánicas de supervivencia —la gestión de recursos— y una narrativa envolvente, creando un viaje inmersivo a través de paisajes desolados y llenos de peligro.

Con una mezcla de entornos lineales y de mundo abierto —cada enfrentamiento es tenso y cada bala cuenta—, sobre todo cuando oyes «¡Antyom!» por enésima vez.

AunqueCyberpunk 2077 se centra en la expansión urbana de alta tecnología y en las decisiones que toman los jugadores – Metro Exodus se centra en una experiencia cruda y centrada en la supervivencia, en la que fabricas armas, buscas recursos y luchas por cada respiro en un mundo brutal e implacable. Si prefieres una aventura más realista y llena de tensión en lugar del caos de luces de neón, Metro Exodus Es un juego imprescindible.

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Plataformas Año de estreno Desarrollador Consola PlayStation, Xbox Series, PC 2020 Ubisoft Toronto

Este juego parece un puente entre nuestro presente y el futuro cyberpunk de Cyberpunk 2077 – ambas exploran sociedades impulsadas por la tecnología, pero con enfoques diferentes. Ambientadas en un Londres distópico de un futuro próximo bajo una vigilancia opresiva – Legión permite a los jugadores reclutar y controlar a cualquier personaje no jugador de la ciudad, desde artistas callejeros hasta asesinos a sueldo. Esta mecánica única aporta variedad e imprevisibilidad, lo que hace que cada partida resulte novedosa.

AunqueCyberpunk 2077 nos ofrece una historia profundamente personal a través de V – Watch Dogs: Legion apuesta por la resistencia colectiva, permitiendo a los jugadores forjar su propia rebelión. Se centra en gran medida en el sigilo —el pirateo informático— y la resolución creativa de problemas, mientras que Cyberpunk 2077 se centra más en la progresión típica de los juegos de rol y en el combate en primera persona. Si te gustan los juegos de mundo abierto en los que la tecnología es tanto tu arma como tu mayor amenaza – Legión es una elección perfecta.

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Plataformas Año de estreno Desarrollador Consola PlayStation, Xbox Series, PC 2023 Nightdive Studios

Estojuego de rol de acción inmersivo lleva a los jugadores a una estación espacial controlada por la IA rebelde SHODAN, una de las villanas más emblemáticas de la historia de los videojuegos. Este clásico del cyberpunk hace hincapié en la exploración, la gestión de recursos y la resolución estratégica de problemas, lo que obliga a los jugadores a pensar de forma crítica mientras se adentran en su mundo tenso y atmosférico.

A diferencia de los juegos de cyberpunk más orientados a la acción – System Shock apuesta decididamente por los elementos del survival horror, lo que hace que cada encuentro se viva con gran intensidad.

AunqueCyberpunk 2077 destaca por su narrativa cinematográfica y su sistema de progresión propio de los juegos de rol – System Shock se centra en la jugabilidad emergente y la narración a través del entorno. Su influencia es innegable, ya que sentó las bases para títulos legendarios como Bioshock – Dios Ex– yDead Space. Si buscas una experiencia cyberpunk que ponga a prueba tanto tus reflejos como tu ingenio – System Shock Es un juego imprescindible.

★ EL MEJOR JUEGO DE ROL CLÁSICO DE SUPERVIVENCIA Y TERROR CYBERPUNK System Shock Compra en Eneba

Plataformas Año de estreno Desarrollador Consola PlayStation, Xbox Series, Nintendo Switch, PC 2017 Platinum Games

Estoun juego de lucha increíble sigue a los androides 2B, 9S y A2 en su lucha contra máquinas alienígenas en un mundo postapocalíptico de una belleza inquietante. Lo que distingue a este juego es su combate fluido, sus profundos temas filosóficos y sus múltiples finales, que desafían la percepción que tienen los jugadores de la narrativa y la toma de decisiones.

Cada partida revela nuevas facetas de su intrincada narrativa, lo que la convierte en una de las experiencias más conmovedoras del mundo de los videojuegos.

AunqueCyberpunk 2077 destaca por su inmersión visual y la profundidad de su mundo abierto – NieR: Automata destaca por su combate dinámico, sus mecánicas de juego cambiantes y su banda sonora inolvidable. Es un juego que te acompaña mucho tiempo después de que aparezcan los créditos, y que ofrece un viaje profundo y reflexivo sin parangón en el género.

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Plataformas Año de estreno Desarrollador Consola PlayStation, Xbox Series, PC 2023 Eso es todo

Estoun juego de aventuras increíble ofrece una nueva visión del género cyberpunk: se trata de un juego de disparos en primera persona ambientado en un Detroit sórdido y plagado de delincuencia. Te pondrás en la piel de RoboCop, el emblemático cyborg agente de la ley, mientras se enfrenta a bandas callejeras, moteros y mercenarios con su característico Pistola Auto-9y un sentido de la justicia inquebrantable.

Fiel al Al igual que la película, el juego ofrece acción trepidante, elementos de simulación inmersiva y ese movimiento lento e imparable que te hace sentir como una fuerza indestructible.

AunqueCyberpunk 2077 destaca la libertad de elección del jugador y la exploración de un mundo abierto – RoboCop: Ciudad rebelde ofrece una fantasía de poder más directa y trepidante. Es una experiencia nostálgica a la par que novedosa que te permite limpiar las calles con una eficacia brutal, un tiro en la cabeza bien dirigido tras otro.

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Plataformas Año de estreno Desarrollador Consola Xbox Series, PC 2023 Bethesda

Este juego se desarrolla en un universo de ciencia ficción en el que la humanidad se ha extendido por uno de los los mapas más grandes de videojuegos nunca. Puedo explorar planetas variados, a menudo desiertos, participar en combates espaciales (cuando tengo suerte) y personalizar mis propias naves.

Por encima de todo,Starfield destaca por su énfasis en la exploración, la creación de objetos y un universo ricamente detallado, repleto de diversas facciones y una historia muy elaborada. La trama sigue la aventura del protagonista para descubrir artefactos antiguos mientras se abre camino entre las intrigas políticas.

A diferencia deCyberpunk 2077, Starfield ofrece una experiencia más abierta, al estilo «sandbox». Atrae a los jugadores a los que les encanta la libertad de explorar mundos vastos y meticulosamente diseñados, y sumergirse en aventuras espaciales. Si estás deseando dejar atrás la Tierra y perderte entre las estrellas, este es el juego que te llevará más allá de las calles iluminadas por neones.

★ EL MEJOR RPG DE EXPLORACIÓN ESPACIAL EN MUNDO ABIERTO Starfield Compra en Eneba

14. Atomic Heart

Plataformas Año de estreno Desarrollador Consola PlayStation, Xbox Series, PC 2023 Mundfish

Esta mezcla de juego de disparos en primera persona y juego de rompecabezas complejo está ambientada en una Unión Soviética de historia alternativa en la que la tecnología avanzada se ha descontrolado, con una estética retrofuturista que invita a compararla con BioShock and System Shock.

Mientras exploraba este mundo retorcido, me enfrenté a enemigos biomecánicos y amenazantes mientras desentrañaba los misterios de una Unión Soviética del futuro que había tomado un rumbo equivocado. El ambiente es denso, y la historia va desvelando oscuros secretos sobre esta realidad alternativa.

¿Qué distingueCorazón atómico lo que lo distingue es su entorno único, sus innovadoras mecánicas de combate y su fascinante construcción del mundo. Al igual que otros juegos de rol, AH ofrece una experiencia inmersiva, especialmente para los aficionados a las temáticas retrofuturistas y a los juegos de simulación inmersiva. Si buscas una aventura emocionante a través de un universo alternativo y extraño, Corazón atómico ofrece precisamente eso.

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Preguntas frecuentes

¿Hay algún juego tan bueno como Cyberpunk? ¡Por supuesto! Aunque Cyberpunk 2077 Aunque ofrece una increíble experiencia de RPG de mundo abierto, hay muchos otros juegos de temática cyberpunk que ofrecen historias apasionantes, mundos envolventes y una jugabilidad emocionante.

Títulos comoDeus Ex: Revolución humana, The Outer Worlds, yShadowrun: Dragonfall ofrecer experiencias inmersivas y futuristas que merecen la pena descubrir. ¿Qué es mejor, GTA 5 o Cyberpunk 2077? Depende de lo que estés buscando. Grand Theft Auto V ofrece un amplio mundo abierto de acción y crimen con un dinámico modo multijugador, mientras que Cyberpunk 2077 se centra en una compleja experiencia de rol ambientada en una distopía iluminada por luces de neón.

Si prefieres una experiencia profunda y centrada en la historia con mecánicas de RPG, elige Cyberpunk 2077. Si te apetece divertirte a lo grande con el modo multijugador online, Grand Theft Auto V es la mejor opción. ¿Qué es mejor, Elden Ring o Cyberpunk? Ambos juegos son fantásticos, pero están dirigidos a públicos diferentes. Elden Ring es un RPG de acción de mundo abierto lleno de desafíos, con una historia muy elaborada y combates brutales, mientras que Cyberpunk 2077 se centra más en la narrativa, las decisiones de los personajes y las secuencias de acción con armas futuristas.

Si te gusta la dificultad y la exploración al estilo Souls, prueba Elden Ring. Si te apetece una historia envolvente con mejoras cibernéticas, Cyberpunk 2077 esa es la mejor opción. ¿Qué es mejor, Cyberpunk 2077 o The Witcher 3? Ambos son obras maestras de CD Projekt Red, pero ofrecen experiencias diferentes. The Witcher 3 es un juego de rol de fantasía oscura con una de las mejores historias del mundo de los videojuegos, mientras que Cyberpunk 2077 ofrece un mundo distópico de alta tecnología con más acción en primera persona y más opciones para el jugador.

Si te gusta la fantasía medieval y las historias con profundidad, elige The Witcher 3. Si te parece emocionante un mundo futurista con piratería informática, mejoras cibernéticas e intensos tiroteos, Cyberpunk 2077 es tu mejor opción.

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