Los 16 mejores juegos de estilo Souls de 2026 que merecen la pena

Encontrar los mejores juegos del estilo Souls es como buscar la aguja más fina en un pajar. Hemos tenido la suerte de contar con muchos títulos decentes, pero solo algunos merecen realmente la pena.

¿Qué es lo que hace que un juego del estilo Souls sea excelente? Combates exigentes, una estética envolvente, una personalización profunda, duras batallas contra jefes y mecánicas exigentes que te obligan a adaptarte y reaccionar con precisión para poder avanzar.

Este género no es apto para jugadores ocasionales: está pensado para los amantes de las emociones fuertes a los que no les importa sufrir una derrota tras otra con tal de conseguir esa victoria tan reñida. Aquí tienes los mejores juegos del estilo Souls que pondrán a prueba tus habilidades hasta el límite.

Nuestra selección de los mejores juegos del estilo Souls

El género «soulslike» está repleto de títulos de primera categoría. Si quieres jugar a los mejores, echa un vistazo a la selección de nuestro equipo con los juegos que estamos seguros de que te encantarán como fan de los «soulslike»:

Las mentiras de P (2023) – Un fenomenal juego de rol de acción que combina el clásico diseño atmosférico al estilo Souls y los combates exigentes con una historia inspirada en Pinocho. Dark Souls 3 (2016) – ampliamente reconocido como el mejor título de la Dark Souls serie, que presenta una mecánica de combate, unos gráficos y un diseño del mundo mejorados en comparación con sus predecesoras. Star Wars: Jedi Survivor (2024) – uno de los mejoresLa Guerra de las Galaxias juegos de los últimos años que te permiten explorar una galaxia muy, muy lejana, con sables láser personalizables, blásters y poderes de la Fuerza, además de un toque de mecánicas de combate al estilo Souls.

¿No es exactamente lo que esperabas? Sigue bajando, porque aún nos quedan otros trece juegos por repasar, ¡todos ellos auténticos bombazos que te ofrecerán una experiencia «soulslike» increíble!

Los 16 mejores juegos del estilo Souls para dominar

Los «Soulslikes» han alcanzado una enorme popularidad entre el gran público gracias al magistral trabajo pionero de FromSoftware en el género. Aquí tienes los mejores títulos que he seleccionado cuidadosamente. Cada juego supondrá un reto para los jugadores desprevenidos, al tiempo que recompensará a quienes se esfuercen por conseguir esa dulce descarga de dopamina. Te lo advierto: estos juegos te obligarán a mejorar.

1. Las mentiras de P [El mejor juego tipo Souls que no es de FromSoftware]

Nuestra puntuación 10

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Plataformas macOS, Microsoft Windows, Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5 Año de estreno 2023 Creador/es Neowiz Games, Round8 Studio Duración media de la partida 30-35 horas Ideal para Jugadores de PC que buscan una experiencia similar a la de Bloodborne

El primero de mi lista es Las mentiras de P,que es uno de los los mejores juegos de rol en los últimos años y es considerado por muchos como el mejor juego de estilo Souls que no es de FromSoftware. No solo tiene esa atmósfera lúgubre y sombría tan característica de todos los juegos de la saga Soulsborne, sino que el combate de este título es igual de trepidante y complejo.

¿Jefes finales con un diseño aterrador y difíciles de derrotar? Sí. ¿Una historia sutil y inquietante? Aquí la tienes. ¿Gráficos alucinantes combinados con una estética gótica y sombría y un diseño de sonido espeluznante? ¡Por supuesto! Las mentiras de PPodría ser perfectamente un juego de FromSoftware en todo menos en el nombre, y lo mejor es que no tiene nada que envidiar ni siquiera a los mejores títulos de FromSoftware.

En lo que respecta a los grandes juegos del estilo Souls, Las mentiras de P Es, sin duda alguna, un título destacado que los aficionados al género no pueden perderse, gracias a su increíble estilo artístico, su pulido diseño de juego y su magistral integración de la clásica fórmula «soulslike» que todos conocemos y amamos.

AunqueBloodborne aún no ha salido para PC, Las mentiras de Psin duda es lo mejor a lo que pueden aspirar los jugadores de PC, al menos por ahora.

Mi veredicto: Las mentiras de P es el referente indiscutible entre los juegos de estilo Souls de terceros. Si eres un jugador de PC que está esperando Bloodborne, esto es lo más parecido que hay.

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2. Dark Souls 3 [El mejor juego de Dark Souls]

Nuestra puntuación 9.8

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Plataformas PS4, Xbox One, Microsoft Windows Año de estreno 2016 Creador/es FromSoftware Duración media de la partida 40-50 horas Ideal para Los aficionados al combate clásico al estilo Souls y al diseño de mundos

Todo jugador debería mostrar un poco de respeto Dark Souls 3… como este título impulsó de forma espectacular la popularidad generalizada de todo el género «soulslike», superando en ventas a sus predecesores y dando a la trilogía de Dark Souls el fantástico final que se merecía.

Casi todo lo bueno de Dark Souls and Dark Souls 2estaba presente enDark Souls 3, pero los desarrolladores no se quedaron ahí. FromSoftware se aseguró de que Dark Souls 3 was una mejora general con respecto a cualquier otro juego del estilo Souls que haya salido antes, y sin tomar este juego como modelo, no creo que Elden Ring tampoco habría llegado a ser la obra maestra en la que se ha convertido.

En definitiva,Dark Souls 3 Es otro título que recomiendo encarecidamente a los aficionados a los «soulslike» y a los RPG de acción, ya que recrea a la perfección lo que hacía que los primeros títulos de la saga «Soulsborne» fueran realmente especiales. Destaca con orgullo entre los Los mejores juegos de Dark Souls que se haya publicado jamás, sin más.

Mi veredicto: Dark Souls 3 Es la experiencia definitiva del estilo Soulsborne y el modelo en el que se han inspirado todos los títulos posteriores. Imprescindible para cualquier aficionado al género.

★ El mejor juego de Dark Souls Dark Souls 3 Compra en Eneba

3. Star Wars Jedi: Survivor [El mejor juego de ciencia ficción al estilo Souls]

Nuestra puntuación 9.5

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Plataformas PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X/S, Xbox Cloud Gaming, Microsoft Windows Año de estreno 2024 Creador/es Respawn Entertainment Duración media de la partida 20-25 horas Ideal para Los aficionados a «Star Wars» a los que les gustan los juegos del estilo «Souls» con una historia bien desarrollada

¿Te gustaría un juego al estilo Souls con una ambientación de ciencia ficción? Bueno, Star Wars Jedi: Survivor te tiene cubierto. Es un juego fantástico, sobre todo si eres fan de Star Wars. De hecho, te recomiendo que juegues al primer juego – Star Wars: Fallen Order – además, teniendo en cuenta que ambos juegos son títulos increíblemente buenos que captan a la perfección la fantasía de poder de Star Wars.

A diferencia de los típicos juegos del estilo Souls, Star Wars: Jedi Survivor adopta un estilo narrativo más directo, que es Ideal para los amantes de los juegos tipo Souls que no solo disfrutan de las duras batallas contra jefes, sino que también valoran una experiencia con una trama más elaborada, como mínimo en comparación con el estilo narrativo más sutil de FromSoftware.

Además, como yo mismo he jugado a bastantes juegos de Star Wars, tengo que decir que Star Wars: Jedi Survivor es, sin duda, uno de los los mejores juegos de Star Wars por ahí. Aquí podrás ver lo aterrador que es Darth Vader en una épica batalla contra un jefe al estilo Souls. ¿Hace falta decir más?

Mi veredicto: Star Wars Jedi: Survivor demuestra que los juegos del estilo Soulslikes funcionan de maravilla en un entorno de ciencia ficción. Un juego imprescindible para La Guerra de las Galaxias los aficionados a los combates exigentes.

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4. Wuchang: Plumas caídas [Mejor juego de nueva aparición del género Soulslike]

Nuestra puntuación 9.3

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Plataformas PS5, Xbox Series X/S, Microsoft Windows Año de estreno 2025 Creador/es Leenzee Games Duración media de la partida 25-30 horas Ideal para Aficionados a la mitología china y a los combates trepidantes

Tras el éxito de Black Myth: Wukong, Wuchang: Plumas caídas es otro juego de estilo «soulslike» desarrollado en China que está causando sensación en el género. Ambientado a finales de la dinastía Ming, este juego combina la fantasía oscura con la mitología china y ofrece combates brutales y trepidantes que te mantendrán en vilo.

Lo que realmente distingue Wuchang Lo que lo distingue es su exclusivo «Feather System», que te permite absorber las habilidades de los enemigos y utilizarlas en su contra. Se trata de un giro novedoso en la fórmula de los juegos «soulslike» que añade una capa de estrategia a cada enfrentamiento. Las batallas contra los jefes son absolutamente implacables, y el juego no te lleva de la mano en absoluto, justo lo que nos encanta ver.

Visualmente, este juego es impresionante. Los escenarios rebosan atmósfera, desde pueblos devastados por la guerra hasta inquietantes templos llenos de demonios grotescos. Si te gustó Black Myth: Wukong y quieres otro juego al estilo Souls basado en la historia y la mitología chinas, Wuchang: Plumas caídas es el siguiente paso lógico.

Mi veredicto: Wuchang: Plumas caídas es un digno sucesor de Black Myth: Wukong«su impulso. Su Feather System aporta una nueva estrategia al género.

★ Mejor juego nuevo del género Soulslike Wuchang: Plumas caídas Compra en Eneba

5. Remnant 2 [El mejor shooter al estilo Souls]

Nuestra puntuación 9

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Plataformas PS5, Xbox Series X/S, Xbox Cloud Gaming, GeForce Now, Microsoft Windows Año de estreno 2023 Creador/es Gunfire Games Duración media de la partida 20-25 horas Ideal para Jugadores de modo cooperativo a los que les gustan los juegos de disparos con mecánicas al estilo Souls

Algunos jugadores dicen Remnant 2 es, básicamente, un «soulslike» con armas de fuego, y estoy parcialmente de acuerdo. Al fin y al cabo, aparte de estar entre los los mejores videojuegos de disparos en tercera persona En los últimos años, este título no ha dudado en alejarse de los típicos estereotipos de los shooters y los juegos tipo «Souls» para seguir su propio camino.

Remnant 2 supone una mejora enorme con respecto al primer juego, ya que cuenta con mecánicas de juego más pulidas, unos gráficos impresionantes, combates contra jefes finales complejos, un ritmo de combate trepidante y un modo cooperativo fluido con otros jugadores.

En pocas palabras,Remnant 2 is Es la continuación perfecta de la serie Remnant y el juego ideal para los amantes de los «soulslike» que también disfrutan de los shooters en tercera persona. No te arrepentirás de hacerte con este juego, sobre todo si te gusta jugar en modo cooperativo con tus amigos u otros jugadores.

Mi veredicto: Remnant 2 es la opción definitiva para los jugadores que buscan el desafío de los «soulslike» combinado con el manejo de armas. Y aún mejor si se juega con amigos en modo cooperativo.

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6. Elden Ring [El mejor juego de estilo Soulslike en general]

Nuestra puntuación 8.9

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Plataformas PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Microsoft Windows Año de estreno 2022 Creador/es FromSoftware Duración media de la partida 60-100 horas Ideal para Aficionados a los juegos de rol de mundo abierto que buscan la experiencia definitiva al estilo Souls

¿Alguna vez has querido jugar a un juego de fantasía de pura acción en el que puedas darles una buena paliza a dioses, dragones y abominaciones infernales? Elden Ring destaca por ofrecerte esa satisfactoria emoción de superar combates contra jefes increíblemente difíciles a base de prueba y error, y es, con diferencia, el juego «soulslike» por excelencia, al menos en mi opinión.

The Más de 28 000 000 ¡Las copias vendidas hablan por sí solas!

Además de ser uno de los los mejores juegos de mundo abiertoque se haya publicado jamás,Elden Ring también esel juego «soulslike» de categoría AAA más pulido del mercado, que supera a Demon’s Souls, Dark Souls y al resto de títulos de FromSoftware. Cuenta con un estilo artístico fenomenal, un sinfín de opciones de personalización, un nivel de dificultad exigente y esa temática clásica, oscura pero intrigante, que todos esperamos de las obras de Hidetaka Miyazaki.

Si eso no es suficiente para convencerte de lo genial que es Elden Ring es (te prometo que no estoy solo haciendo de las mías), no olvidemos que su La sombra del Árbol de la Tierra Un DLC que sin duda puede considerarse uno de los mejores de la historia de los videojuegos, ya que añade una gran cantidad de contenido y jefes finales únicos y llenos de trasfondo a este juego que ya de por sí es increíble.

Mi veredicto: Elden Ring es la cumbre del género «soulslike». Con La sombra del Árbol de la Tierra, es un juego imprescindible para cualquier aficionado a los RPG de acción.

★ El mejor juego de estilo Soulslike en general Elden Ring Compra en Eneba

7. Bloodborne [La mejor atmósfera de los juegos tipo Souls]

Nuestra puntuación 8.7

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Plataformas PS4 Año de estreno 2015 Creador/es FromSoftware Duración media de la partida 30-40 horas Ideal para Los aficionados al terror que prefieren los combates intensos y trepidantes

Como se puede ver en esta lista, el género «soulslike» está repleto de títulos de RPG de acción excepcionales, aunque muy pocos juegos pueden rivalizar con lo que Bloodborne fue para la comunidad de Soulsborne. Es una leyenda clásica que se ganó un gran número de seguidores entre los aficionados a la serie Soulsborne.

Además,Bloodborne es uno de los pocos ARPG de primer nivel que, en mi opinión, está bastante infravalorado en cuanto a popularidad general. En cuanto a la historia, este juego no se anda con rodeos a la hora de abordar temas más oscuros, lo que encaja a la perfección con la atmósfera desesperadamente sombría del juego. Para mí, es, con diferencia, uno de los mejores títulos del catálogo de FromSoftware en lo que respecta a la narración en sí.

BloodborneLa magia de este juego reside en su atmósfera gótica, los temas de terror al estilo Lovecraft, la mecánica única de las armas especiales y un combate más rápido y agresivo que el de otros juegos del estilo Souls (excepto Sekiro). Si aún no has jugado a este juego Si aún no lo tienes, te recomiendo que lo compres cuanto antes, porque sin duda te lo estás perdiendo.

Mi veredicto: Bloodborne sigue siendo la obra maestra más evocadora de FromSoftware. Su ambientación de terror gótico y su combate trepidante no tienen parangón.

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8. Sekiro: Las sombras mueren dos veces [El mejor sistema de combate al estilo Souls]

Nuestra puntuación 8.5

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Plataformas PS4, Xbox One, Microsoft Windows, Google Stadia Año de estreno 2019 Creador/es FromSoftware Duración media de la partida 25-35 horas Ideal para Jugadores que buscan un combate basado en la habilidad, sin atajos

Hablando de sistemas de combate fluidos, ¿cómo podría dejar de mencionar Sekiro: Las sombras mueren dos veces¿Quizás sea una opinión controvertida, pero en mi opinión, este juego tiene el mejor sistema de combate con espadas de todos los RPG de acción que hay, solo rivalizado por Ghost of Tsushima, que es otro ARPG increíblemente impresionante.

Al igual queElden Ring, Sekiro: Las sombras mueren dos veces le valió a FromSoftware el premio al Juego del Año allá por 2019, lo que se suma a la ya extensa lista de galardones de esta prestigiosa editorial de videojuegos. ¡Y fue un «Juego del Año» bien merecido!

Este juego no solo es una obra maestra trepidante y llena de acción que cuenta con esas pruebas de habilidad propias del estilo «soulslike» en el combate, sino que su espectacularidad visual y su narrativa menos sutil lo hacen atractivo para todo tipo de aficionados a los RPG de acción, sean o no fans del género «soulslike».

En definitiva,Sekiro: Las sombras mueren dos veces destaca por su sistema de combate sencillo, pero difícil de dominar. Mientras que otros juegos del estilo «soulslike» te permiten acumular almas o runas para subir de nivel y volver más fuerte, en SekiroO te pones las pilas, o te vas a casa llorando.

Mi veredicto: Sekiro ofrece el combate con espadas más intenso y gratificante del género. Sin repeticiones ni atajos: solo habilidad.

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9. Los Señores de la Caída [La mejor alternativa a Dark Souls]

Nuestra puntuación 8.3

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Plataformas PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, GeForce Now, Microsoft Windows Año de estreno 2023 Creador/es Hexworks Duración media de la partida 25-30 horas Ideal para Los aficionados a Dark Souls que buscan una experiencia familiar

Los Señores de la Caída es la secuela de un juego original del mismo nombre creado allá por 2014. Efectivamente, es, con diferencia, el mejor de los dos, ya que no solo ofrece unos gráficos mejorados y modernos, sino también optimizaciones de rendimiento, un combate mejorado y una experiencia más accesible para los principiantes.

Si estás buscando un fiel juego del estilo Souls que cuenta con la atmósfera y el diseño de mundo propios de Dark Souls, entonces este juego Sin duda, no te decepcionará. Y no solo eso, sino que la interfaz de usuario, los controles y muchos otros elementos de juego también recuerdan a los títulos clásicos de la saga Soulsborne.

Aparte deLas mentiras de P, Los Señores de la Caída Es muy posible que sea el juego que más se acerque, en cuanto a temática, a los títulos de FromSoftware anteriores a *Elden Ring*, y lo recomiendo sin reservas a los auténticos amantes de los *soulslike*.

Mi veredicto:Los Señores de la Caída es lo más parecido que encontrarás al estilo clásico Dark Souls fuera de FromSoftware. Ideal para los fans que echan de menos esa fórmula tan característica.

★ La mejor alternativa a Dark Souls Los Señores de la Caída Compra en Eneba

10. Nioh 2 [El mejor juego tipo Souls en cuanto a rejugabilidad]

Nuestra puntuación 8.2

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Plataformas PS5, PS4, Microsoft Windows Año de estreno 2020 Creador/es Team Ninja Duración media de la partida 50-60 horas Ideal para Jugadores a los que les gustan los sistemas de combate complejos y la variedad en la personalización de personajes

Si tuviera que clasificar todos los juegos que aparecen aquí según la profundidad y el atractivo de su mecánica de combate, entonces Nioh 2 seguramente estaría entre los cinco primeros. Esto se debe a que ofrece una impresionante variedad de estilos de juego gracias a su completo sistema de armas, lo que también lo sitúa entre los juegos con mayor rejugabilidad de esta lista.

Team Ninja se ha superado a sí mismo con Nioh 2. Cuenta con mejores gráficos, mecánicas de combate mejoradas, una mayor variedad de armas y combates contra jefes finales más difíciles en comparación con el primer juego.

Te recomiendo que juegues Nioh antesNioh 2 Sin embargo, estos juegos cuentan con una trama cautivadora y entrelazada que, de otro modo, no podrás seguir como es debido. La serie Nioh es una magnífica saga de RPG de acción con un sistema de combate al estilo «soulslike», así que diría que ambos juegos merecen mucho la pena.

Mi veredicto: Nioh 2La gran variedad de armas y configuraciones de este juego lo hacen infinitamente rejugable. Juega al primer título y luego sumérgete en este.

★ El mejor juego tipo Souls en cuanto a rejugabilidad Nioh 2 Compra en Eneba

★ El mejor juego de combate de precisión al estilo Souls Nioh Compra en Eneba

11. Black Myth: Wukong [Las mejores batallas contra jefes en los juegos tipo Souls]

Nuestra puntuación 8

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Plataformas PS5, Xbox Series X/S, GeForce Now, Microsoft Windows Año de estreno 2024 Creador/es Ciencia de los videojuegos Duración media de la partida 20-25 horas Ideal para Los nuevos jugadores que buscan combates contra jefes memorables y unos gráficos impresionantes

A continuación, tenemos al ganador del premio del público de los The Game Awards 2024 – Black Myth: Wukong. Con más de25 000 000 ejemplares vendidos en todo el mundo, es sin duda uno de los Los mejores juegos para un solo jugador para PC tanto para PC como para consolas, y una experiencia imprescindible para todos los amantes de los juegos de estilo Souls.

Las propias batallas contra los jefes ya son motivo suficiente para que recomiende este juego a cualquier fan de los «soulsborne», ya que muy pocos títulos pueden hacerle sombra en cuanto a lo gratificante que resulta dominar los movimientos únicos de tus enemigos y darles una buena paliza con contraataques y esquivas en el momento justo.

No son solo los emocionantes combates contra jefes y lo bien caracterizados que están estos lo que hace que este juego sea un título destacado, sin embargo. Black Myth: Wukongtambién escon unos gráficos impresionantes, divertidas mecánicas de juego de rol y una narrativa apasionante llena de acción de alto riesgo basada en la mitología china, que nos ofrece una nueva perspectiva sobre el escenario de fantasía medieval tan apreciado por los aficionados al género «soulslike».

Además, a diferencia de la mayoría de los títulos de FromSoftware, en Wukong no se pierde EXP al morir, lo que lo convierte en la opción ideal para los principiantes en los juegos de estilo Souls que buscan alternativas menos exigentes.

Mi veredicto: Black Myth: Wukong ofrece algunos de los combates contra jefes más memorables del género. Un punto de partida perfecto para los recién llegados al género «soulslike».

★ Las mejores batallas contra jefes en los juegos tipo Souls Black Myth: Wukong Compra en Eneba

12. Blasphemous 2 [El mejor juego de estilo Souls en 2D]

Nuestra puntuación 7.8

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Plataformas Microsoft Windows, Nintendo Switch, PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One Año de estreno 2023 Creador/es The Game Kitchen Duración media de la partida 12-15 horas Ideal para Los aficionados al género Metroidvania a los que les gusta el combate en 2D al estilo Souls

Dejando a un lado los juegos de acción en tercera y primera persona, tenemos Blasphemous 2 – un destacado juego indie de plataformas muy inspirado en la serie Souls. ¿Alguna vez has querido saber cómo sería una experiencia que combinara un metroidvania en 2D con un soulslike? Si es así, este juego te va a dejar boquiabierto.

Con sus inquietantes diseños de jefes, su estética lúgubre, las armas equipables, su magnífico estilo pixelado, sus animaciones brutales y su ambientación de fantasía oscura, este juego es un claro ejemplo de «soulslike», a pesar de la evidente diferencia en la mecánica de juego básica.

Este juego me ha gustado mucho y recomendaría ambos títulos de la serie a quienes no tengan inconveniente en probar juegos independientes. Al fin y al cabo, los títulos geniales del género «soulslike» no se limitan solo a los lanzamientos de categoría AA o AAA, ¡así que te sugiero que le des una oportunidad a la serie Blasphemous!

Mi veredicto: Blasphemous 2 demuestra que la fórmula de los «soulslike» funciona a las mil maravillas en 2D. Una experiencia imprescindible para los aficionados a los «metroidvanias» y a los juegos independientes.

★ El mejor juego de estilo Souls en 2D Blasphemous 2 Compra en Eneba

★ El mejor juego gótico al estilo Souls Blasfemo Compra en Eneba

13. Code Vein [El mejor anime de estilo Soulslike]

Nuestra puntuación 7.6

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Plataformas PS4, Xbox One, Microsoft Windows Año de estreno 2019 Creador/es Bandai Namco Studios Duración media de la partida 30-40 horas Ideal para Los aficionados al anime que buscan una personalización avanzada de los personajes

Code Vein es otro juego del estilo Souls digno de mención que está bastante infravalorado en comparación con lo bueno que es en realidad. Se trata de un RPG de acción de primer nivel que, a pesar de su tibia acogida, también puede considerarse uno de los mejores juegos de anime de las últimas décadas.

¿Qué es lo que hace queCode Vein Un juego fantástico para los aficionados tanto a los ARPG como a los «soulslike» es este Amplias opciones de personalización de personajes, unos gráficos cautivadores al estilo anime, un sistema de combate intenso y una historia un tanto absurda, pero memorable.

Si eres fan de los juegos tipo Souls y también te encantan los elementos del anime (por ejemplo, los gráficos estilizados, la caracterización de los personajes y la estructura narrativa), entonces deberías jugar a este juego cuanto antes.

Mi veredicto: Code Vein es el juego de estilo «Soulslike» imprescindible para los aficionados al anime. Su amplia personalización y su elegante estética lo hacen destacar entre los demás.

★ El mejor anime de estilo Soulslike Code Vein Compra en Eneba

14. Hollow Knight [El mejor juego indie de estilo Soulslike]

Nuestra puntuación 7.4

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Plataformas Windows, Linux, macOS, Nintendo Switch, PS4, Xbox One Año de estreno 2017 Creador/es Equipo Cherry Duración media de la partida 25-40 horas Ideal para Los amantes de los juegos independientes que disfrutan de una jugabilidad que exige un alto nivel de habilidad

Hollow Knightes uno de loslos mejores juegos indie Cualquier aficionado a los «soulslike» debería probarlo, a pesar de que hay quien sostiene en Internet que no es un «soulslike» en absoluto. Aunque, técnicamente, estoy de acuerdo en que este juego hace muchas cosas de forma diferente a los típicos «soulslike», no es un título que pueda dejar de lado al elaborar esta lista, simplemente por lo increíble que es.

En lo que respecta a los juegos de plataformas al estilo Metroidvania, te resultará difícil encontrar otro título que te haga sentir esa descarga de adrenalina al vencer a jefes finales difíciles y esa sensación de intriga al explorar un mundo oscuro y retorcido tan bien como Hollow Knight.

Es cierto que no imita casi todos los aspectos de un típico juego inspirado en Soulsborne, pero yo diría que… Hollow Knight is el título perfecto para los jugadores empedernidos que valoran, por encima de todo, la capacidad del género «soulslike» para ofrecer una jugabilidad con un alto nivel de dificultad.

¿Te apetece jugar a un juego famoso por su dificultad, pero que además te enganchará con su precioso estilo artístico dibujado a mano? Pruébalo y a ver hasta dónde llegas.

Mi veredicto: Hollow Knight es una obra maestra que trasciende las etiquetas de género. Es estimulante, hermosa y merece sin duda la pena dedicarle tiempo.

★ El mejor juego indie de estilo Soulslike Hollow Knight Compra en Eneba

15. Otro tesoro del cangrejo [El mejor Soulslike desenfadado]

Nuestra puntuación 7.2

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Plataformas Nintendo Switch, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Xbox Cloud Gaming, Microsoft Windows Año de estreno 2024 Creador/es Cangrejo agresivo Duración media de la partida 10-15 horas Ideal para Jugadores que busquen un juego tipo Souls divertido y accesible

Muchos de los juegos de esta lista están pensados para los aficionados incondicionales de los ARPG de fantasía oscura, pero ¿qué tal un juego más relajado que también ofrezca elementos de combate sólidos y fieles al género? Bueno, Otro tesoro del cangrejo Es un éxito inesperado que te recomiendo encarecidamente que pruebes ahora mismo, de un aficionado a los «soulslike» a otro.

Y no, esto no es una broma del Día de los Inocentes fuera de temporada. Otro tesoro del cangrejo es algo que no te puedes perder, simplemente porque es una versión alternativa, divertida y menos cruda de los juegos al estilo Souls, demostrando a la comunidad de jugadores que incluso los juegos con paletas de colores más vivos y diálogos humorísticos pueden seguir siendo una buena representación del género.

Con enemigos duros, una buena historia y retos difíciles de superar, prepárate para Otro tesoro del cangrejo que te dejará boquiabierto en cuanto lo tengas en tus manos.

Mi veredicto: Otro tesoro del cangrejo demuestra que los juegos del estilo Souls no tienen por qué ser oscuros y crudos. Una versión refrescante y divertida de este género.

★ El mejor juego de estilo Souls con un toque desenfadado Otro tesoro del cangrejo Compra en Eneba

16. Wo Long: Dinastía Caída [El mejor juego de estilo Souls de temática histórica]

Nuestra puntuación 7

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Plataformas PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X/S, Xbox Cloud Gaming, Microsoft Windows Año de estreno 2023 Creador/es Team Ninja Duración media de la partida 20-25 horas Ideal para Los fans de Nioh que buscan un nuevo escenario histórico

El último título es Wo Long: Dinastía Caída – un magnífico ARPG creado por Team Ninja, los responsables de la ya mencionada serie Nioh, así como de otros fantásticos juegos al estilo Souls como Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin and Ninja Gaiden.

Team Ninja se ha especializado en plasmar ese encanto clásico de los juegos de estilo Souls en sus títulos. Sin embargo, con cada lanzamiento aportan algo nuevo para que la experiencia siga siendo fresca y emocionante.

Wo Long: Dinastía Caída, en particular, es una intrigante obra histórica basada en «La novela de los Tres Reinos». Cuenta con numerosos elementos oscuros y crudos que son prácticamente un elemento básico en todos los juegos de FromSoftware, por no hablar de un intenso sistema de combate que puede resultar bastante exigente para los principiantes.

Mi veredicto: Wo Long: Dinastía CaídatraeTeam Ninja«el característico sistema de combate de la serie en un nuevo escenario histórico. Ideal para los fans de Nioh buscando algo nuevo.

★ El mejor juego de estilo Souls con temática histórica Wo Long: Dinastía Caída Compra en Eneba

Mi opinión general sobre los mejores juegos del estilo Souls

¿Cuál es el mejor punto de partida para los jugadores que buscan la mejor experiencia «soulslike» en la actualidad? Depende del tipo de desafío que busques.

Para quienes se acercan por primera vez al género: Black Myth: Wukong ofrece unos gráficos impresionantes, combates contra jefes memorables y una penalización por muerte más indulgente: el punto de partida perfecto sin renunciar a la emoción propia de los juegos de estilo Souls.

Para los fans incondicionales de FromSoftware: Elden Ring sigue siendo la cumbre del género, con un amplio mundo abierto, un alto grado de personalización y el DLC «La sombra del Árbol de la Tierra», cuyo contenido rivaliza con el de juegos completos.

Para los jugadores de PC que están deseando jugar a Bloodborne:Las mentiras de P recrea a la perfección esa atmósfera gótica y ese combate trepidante; es lo más parecido que encontrarás sin un PlayStation.

Para los amantes del modo cooperativo: Remnant 2 combina el desafío propio de los juegos «soulslike» con la mecánica de los shooters en tercera persona, lo que lo convierte en la mejor opción para enfrentarse a jefes finales difíciles junto a tus amigos.

Para un combate basado exclusivamente en la habilidad: Sekiro: Las sombras mueren dos veces elimina el proceso de subir de nivel y equilibrar el juego: aquí, o dominas el combate o no avanzas en absoluto.

Ningún juego puede sustituir al original Dark Souls experiencia, pero juntas capturan su esencia: el reto, el triunfo y esa adictiva sensación de «solo una partida más». Sea cual sea el mundo que elijas a continuación, una cosa es segura: morirás, y te encantará.

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