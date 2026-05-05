Los 13 juegos de Resident Evil en orden: cronología completa de 2026 y guía

Aviso legal:Este artículo forma parte de la serie de Eneba Semana de Resident Evil. La novena entrega de la saga principal, Resident Evil: Requiem, sale a la venta el 27 de febrero, y dado que esto también se enmarca en el 30.º aniversario de la serie, nosotros haremos lo mismo. Os esperan más reseñas, análisis en profundidad y artículos complementarios sobre diversos juegos de Resident Evil, tanto populares como olvidados.

Jugar alResident Evil Jugar los juegos en orden parece sencillo hasta que te das cuenta de que la serie abarca 30 años y tiene más remakes que la mayoría de las franquicias tienen secuelas.

Siempre he sido un apasionado Resident Evil Soy aficionado a los videojuegos desde que era niño. Con el lanzamiento de Resident Evil: Requiem Este año he dedicado un tiempo a volver a jugar a la serie. Lo más importante que puedo decirte es esto: El orden en que los juegues puede influir de verdad en cómo vivas la historia.

Treinta años de survival horror dan para mucho. Así que vamos a repasar todo lo Resident Evil juegos en orden cronológico, spin-offs que vale la pena conocer y mis recomendaciones personales sobre por dónde empezar.

¿Cuántos juegos de Resident Evil hay?

Capcom ha publicado13 de la línea principalResident Eviljuegos cuando se incluyen los remakes como entradas independientes y se cuentan Descanso. El total asciende a unos 30 si se suman los spin-offs, los shooters de trenes, los experimentos multijugador y las adaptaciones para consolas portátiles. Esa cifra sorprende a la gente, pero la franquicia principal es más manejable de lo que parece.

La franquicia comenzó como una serie de terror y supervivencia con cámara fija, controles de tipo «tank» y cintas de tinta. Por la a mediados de la década de 2000, había pasado a mostrar la acción desde detrás del hombro. Entonces Resident Evil 7 in 2017 lo volvió a meter todo de golpe en horror íntimo y claustrofóbico desde una perspectiva en primera persona. Ahora, con Descanso, Capcom parece estar logrando un delicado equilibrio entre ambas épocas una vez más.

Los 13 juegos de Resident Evil en orden: cronología completa

Aquí están, todas las líneas principales Resident Evil juegos ordenados según su ubicación en la línea temporal de la franquicia. Este orden sigue la secuencia de la historia dentro del universo de la franquicia, no las fechas de lanzamiento. También he incluido Resident Evil: Requiem como el próximo lanzamiento.

¿A cuántos de estos has jugado?

1. Resident Evil 0 [Donde comienza la pesadilla]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 7,5/10

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Género Terror de supervivencia Plataformas PlayStation 4, GameCube, Nintendo Switch, PlayStation 3, Wii, Xbox One, Xbox 360, PC Año de estreno 2002 (remasterizado en 2016) Creador/es Capcom (desarrollador y editor) Duración media de la partida 9-12 horas

Resident Evil 0es donde elResident Evil para que los juegos empiecen de verdad. Ambientada apenas unas horas antes de los acontecimientos de la primera Resident Evil, te pones en la piel de Rebecca Chambers, una novata de S.T.A.R.S., y de Billy Coen, un exmarine condenado, a bordo de un tren invadido por muertos vivientes.

A partir de ahí, la historia los adentra aún más en los misterios que rodean a la Corporación Umbrella y en cómo se originó realmente el brote en la zona. En esencia, es El origen del brote del virus T que define todo el original Resident Evil en constante evolución, por lo que contribuye en gran medida a completar el trasfondo.

Sin desvelar detalles de la trama, la historia explora algunos de los rincones más oscuros de la historia de Umbrella y presenta a un villano con una historia bastante memorable y retorcida.

Mi veredicto: Si quieres tener todas las piezas del rompecabezas antes de sumergirte de lleno en la saga, Resident Evil 0 es tu punto de partida.

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2. Remake de Resident Evil [El remake definitivo del survival horror]

Nuestra puntuación Enebameter 9/10

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Género Terror de supervivencia Plataformas Nintendo Switch, GameCube, PlayStation 4, Wii, PlayStation 3, Xbox One, Xbox 360, PC Año de estreno 2002 (remasterizado en 2015) Creador/es Capcom (desarrollador y editor) Duración media de la partida 10-15 horas

La historia que lo empezó todo. El agente de S.T.A.R.S. Chris Redfield y Jill Valentine investigan una serie de desapariciones cerca de Raccoon City y acaban atrapados en una mansión que esconde algo mucho peor de lo que nadie esperaba, y acaban atrapados en una mansión que esconde algo mucho peor que unos excursionistas desaparecidos.

En el interior, puertas cerradas con llave y enigmas crípticos custodian un laboratorio secreto enterrado bajo la finca. Cuanto más se adentran Chris y Jill, más claro queda que las desapariciones fueron orquestadas. Entre todos los Resident Evil Si nos atenemos al orden de los juegos, ninguna otra historia de los orígenes tiene tanto peso.

Mi veredicto: El punto de partida imprescindible para cualquiera que quiera conocer los orígenes de la serie.

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3. Resident Evil 2: Remake [El apogeo del survival horror de Resident Evil]

Nuestra puntuación Puntuación: 9,5/10

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Género Terror de supervivencia Plataformas PlayStation 4, PC, Xbox One, PlayStation 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, iOS, iPadOS, macOS Año de estreno 2002 (remasterizado en 2015) Creador/es Capcom (desarrollador y editor) Duración media de la partida Entre 8 y 12 horas por campaña

Ambientada dos meses después del incidente de la mansión, Resident Evil 2: Remake despide a un policía novato Leon Kennedy y la estudiante universitaria Claire Redfield se adentran en una Raccoon City ya invadida. La comisaría, su único refugio, no es ningún refugio.

León y Claire se separan y recorren la estación por caminos distintos, en busca de supervivientes y de una ruta subterránea. La comisaría tiene las respuestas, pero también incluye al Sr. X, un imponente Tirano que los acecha por todos los pasillos sin previo aviso. Se trata del decisivo tercer capítulo de la Resident Evil juegos en orden cronológico.

Mi veredicto: Resident Evil 2: Remake Es la recomendación más sencilla de esta lista y el punto de partida ideal para cualquiera que se acerque a la serie por primera vez.

★ El apogeo del survival horror de Resident Evil Resident Evil 2: Remake Compra en Eneba

4. Resident Evil 3: Remake [La mejor experiencia con Nemesis en Resident Evil]

Nuestra puntuación Puntuación: 8,0/10

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Género Terror de supervivencia / acción Plataformas PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Año de estreno 2020 Creador/es Capcom (desarrollador y editor) Duración media de la partida 6-8 horas

Resident Evil 3: Remake se desarrolla en paralelo a los acontecimientos de Volver a la página 2, tras la huida de Jill Valentine de Raccoon City antes de que el Gobierno la destruyera. Ocupa el cuarto puesto entre todos Resident Evil los juegos en orden, y la coincidencia con RE2: Remake lo que los convierte en una pareja ideal.

La protagonista es Némesis, un arma biológica mejorada programada para dar caza a los miembros de S.T.A.R.S. Es más rápido que Mr. X y lleva un lanzacohetes.

Sin embargo, es más corto de lo que esperaban los fans (unas seis horas), y Capcom eliminó varias escenas de la versión original de 1999, un tema delicado que la comunidad no ha dejado de lado. Pero la interpretación de Jill aquí es la mejor versión de sí misma que jamás se haya descrito, y para cualquiera que esté al tanto de la Resident Evil Si quieres jugar a los juegos en orden, este capítulo es fundamental para seguir la línea temporal.

Mi veredicto: Una secuela trepidante y de estilo cinematográfico de RE2 Remake. Sigue siendo uno de los los mejores juegos de terror y supervivenciaque se haya hecho jamás.

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5. Resident Evil: Código Verónica [La historia más infravalorada de Resident Evil]

Nuestra puntuación Puntuación: 8,0/10

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Género Terror de supervivencia Plataformas PlayStation 2, PlayStation 4, Dreamcast, GameCube, PlayStation 3, Xbox 360 Año de estreno 2000 (versión X de 2001) Creador/es Capcom (desarrollador y editor) Duración media de la partida 12–16 horas

Tras escapar de Raccoon City, Claire Redfield sigue el rastro de Umbrella hasta una remota prisión insular y acaba siendo capturada. Lo que ocurre a continuación vuelve a meter a Chris en la lucha y reúne a los hermanos Redfield por primera vez en la serie. Como juego de terror y supervivencia, se encuentra entre los títulos más exigentes del Resident Evilcronología.

La base de investigación antártica, los gemelos Ashford como villanos y la intensidad emocional de ese reencuentro hacen de este un capítulo especialmente dramático de la saga. Capcom aún no la ha rehecho, por lo que sigue siendo la versión imprescindible sin un sustituto moderno.

Mi veredicto: Cualquier jugador que siga Resident Evil quienes quieran jugar a los juegos en orden cronológico no pueden perderse esta experiencia Código: Verónica antes de que una nueva versión lo cambie para siempre.

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6. Resident Evil 4: Remake [El mejor juego de Resident Evil de la historia]

Nuestra puntuación Enebameter 10/10

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Género Terror de supervivencia / acción Plataformas PlayStation 4, PlayStation 5, Windows, Xbox Series X/S, PlayStation VR2, iOS, iPadOS, macOS Año de estreno 2023 Creador/es Capcom (desarrollador y editor) Duración media de la partida 15-20 horas

Resident Evil 4: Remake es el mejor juego de la serie y el punto de inflexión más importante de su historia. Cada Resident Evil 4: Remake La reseña lo dice, y tras haberlo jugado tres veces de principio a fin, estoy totalmente de acuerdo.

Leon Kennedy es enviado a un remoto pueblo español para rescatar a la hija del presidente, Ashley. Lo que se encuentra allí es una secta, una infección parasitaria y una situación que le exigirá todas sus habilidades.

La versión original de 2005 Resident Evil 4 inventó el esquema de juego en tercera persona que marcó a toda una generación de videojuegos. Esta nueva versión parte de esa base y la reconstruye. Un sistema de combate con cuchillos y paradas totalmente renovado, una mayor profundidad en la caracterización de Ashley y Luis Serra, y una secuencia en el castillo en el segundo acto que no tiene nada que envidiar a ninguna otra de la serie.

Mi veredicto: Si tienes que elegir uno Resident Evil juego de toda tu vida, haz que sea Resident Evil 4: Remake. Una obra maestra, y punto.

★ El mejor juego de Resident Evil de la historia Resident Evil 4: Remake Compra en Amazon

7. Resident Evil Revelations [El mejor Resident Evil de estilo clásico]

Nuestra puntuación Enebameter 7/10

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Género Terror de supervivencia Plataformas PlayStation 4, Nintendo Switch, Nintendo 3DS, PlayStation 3, Xbox 360, Xbox One, Wii U, PC Año de estreno 2012 Creador/es Capcom (desarrollador y editor) Duración media de la partida 8-12 horas

Entre los acontecimientos de RE4 and RE5, Jill Valentine y Chris Redfield investigan por separado una amenaza de bioterrorismo a bordo de un crucero abandonado en el Mediterráneo.

Apocalipsiswas De Capcomun alejamiento deliberado del estilo de dirección cargado de acción el giro que había dado la serie. Pasillos más estrechos, un ritmo más lento y enemigos que se cuelan por los huecos y salen en masa de los pasillos inundados. Como Resident Eviljuego… es lo más cerca que se acercan las versiones modernas a la tensión de la época clásica.

Para los aficionados que están viendo la Resident Evil juegos en orden, llena un vacío tonal entre RE4«la acción de y RE5«Su grandilocuencia».

Mi veredicto: La elección perfecta para los jugadores que consideraban que la serie había perdido su esencia después de RE4. Concentrado, tenso y, sin duda, infravalorado.

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8. Resident Evil 5 [El mejor juego cooperativo de Resident Evil]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 7,5/10

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Género Acción / terror de supervivencia Plataformas PlayStation 4, PlayStation 3, Nintendo Switch, Xbox 360, Xbox One, Android, PC Año de estreno 2009 Creador/es Capcom (desarrollador y editor) Duración media de la partida 12-15 horas

Resident Evil 5 pone fin a la larga persecución de Chris Redfield al antiguo jefe de seguridad de Umbrella, Albert Wesker. Chris y Sheva Alomar, miembro de la BSAA, investigan un brote de bioterrorismo en África Occidental. La historia entrelaza elementos de RE1, Código: Verónica, yRE4 para un final que ha tardado una década en llegar.

No es un juego de terror, pero es uno de los los juegos cooperativos más divertidos de la franquicia. Para cualquiera que juegue al Resident Evil juegos en orden, también es fundamental porque pone fin definitivamente a la saga de Wesker.

Mi veredicto: La entrega imprescindible de la serie «Co-op» y la recompensa para todos aquellos que han seguido la historia de Chris desde el principio.

★ El mejor juego cooperativo de Resident Evil Resident Evil 5 Compra en Eneba

9. Resident Evil Revelations 2 [El spin-off más infravalorado de Resident Evil]

Nuestra puntuación Enebameter 7/10

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Género Juego de terror y supervivencia por episodios Plataformas PlayStation 4, Nintendo Switch, PlayStation 3, PlayStation Vita, Xbox One, Xbox 360, PC Año de estreno 2015 Creador/es Capcom (desarrollador y editor) Duración media de la partida 8-10 horas

Resident Evil Revelations 2 tiene lugar entre Volver al 5 and Volver al 6. Claire Redfield y Moira, la hija de Barry Burton, ha sido secuestrada en una isla misteriosa por un villano llamado el Supervisor. Una segunda línea temporal sigue al propio Barry mientras busca a Moira meses después.

El modo cooperativo asimétrico es la idea más destacada del juego. Un jugador se encarga del ataque, mientras que el otro se ocupa de la detección y el apoyo. La estructura por episodios le da un ritmo propio de una serie de televisión con momentos de suspense entre capítulos.

La calidad de la producción es inferior a la de las entregas principales, pero para cualquiera que se haya jugado el Resident Evil Si te gustan los juegos de este tipo, el ciclo de juego y el diseño cooperativo hacen que merezca la pena probarlo.

Mi veredicto: El spin-off que se merece más cariño. Jugar Resident Evil Revelations 2 en modo cooperativo para disfrutar de la experiencia completa.

★ El spin-off más infravalorado de Resident Evil Resident Evil Revelations 2 Compra en Eneba

10. Resident Evil 6 [El juego de Resident Evil más polémico]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 6,5/10

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Género Terror de supervivencia Plataformas PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Año de estreno 2002 (remasterizado en 2015) Creador/es Capcom (desarrollador y editor) Duración media de la partida Entre 8 y 12 horas por campaña

Resident Evil 6 reúne al elenco más amplio que ha tenido la serie hasta la fecha. Leon, Chris, Jake Muller (el hijo de Wesker) y Ada Wong cada una de las campañas interconectadas frente a un brote bioterrorista a escala mundial, y sus caminos se cruzan físicamente durante los acontecimientos que comparten. Se trata de una estructura narrativa ambiciosa no hay ninguna otra entrada en el Resident Evil la cronología ha intentado.

La ejecución es irregular, pero para los que quieren tenerlo todo y siguen el Resident Evil juegos en orden, merece la pena jugar una vez. Para cualquiera que sea nuevo en el juegos de zombis Si no te gusta este género, quizá sea mejor que empieces por otra cosa.

Mi veredicto: Resident Evil 6 Intentó abarcarlo todo a la vez. Aunque tuvo algunos tropiezos, la campaña de León merece una tarde lluviosa.

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11. Resident Evil 7: Biohazard [El juego más terrorífico de Resident Evil]

Nuestra puntuación Puntuación: 9,5/10

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Género Terror de supervivencia (en primera persona) Plataformas PS4, PS5 (PSVR), Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, PC Año de estreno 2017 Creador/es Capcom (desarrollador y editor) Duración media de la partida 9-12 horas

Tras la polémica Volver al 6, Capcom pasó a la primera persona, presentó a un nuevo protagonista, Ethan Winters, y ambientar el juego en una plantación de Luisiana donde ronda el fantasma de la familia Baker.

Ethan llega en busca de su esposa Mia, que desapareció tres años antes tras enviar un mensaje enigmático. La familia Baker tiene otros planes. Cada habitación de la plantación esconde algo peor que la anterior, y los Baker siempre parecen saber exactamente dónde está.

Resident Evil 7: Biohazardes uno de loslos mejores juegos de terror de la última década y un punto de inflexión en el Resident Evilcronología.

Mi veredicto: Con 16,4 millones de ejemplares vendidos, Resident Evil 7 es el título más aterrador de todos Resident Evil juegos en orden.

★ El juego más terrorífico de Resident Evil Resident Evil 7: Biohazard Compra en Eneba

12. Resident Evil Village [El juego de Resident Evil con más atmósfera]

Nuestra puntuación Enebameter 9/10

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Género Terror de supervivencia / acción (en primera persona) Plataformas PS4, PS5 (PSVR2), Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, PC, Mac Año de estreno 2002 (remasterizado en 2015) Creador/es Capcom (desarrollador y editor) Duración media de la partida 10-14 horas

La historia retoma la trama tres años después de RE7, Resident Evil Village envía a Ethan a un pueblo de Europa del Este cubierto de nieve para rescatar a su hija secuestrada. Cualquier Resident Evil Village cualquier reseña te dirá lo mismo: esto juego gótico de terror cambia de tono según la zona, algo que no se ve en ningún otro lugar del Resident Evil juegos en orden.

El primer lord al que se enfrenta Ethan es Lady Dimitrescu, una noble de casi tres metros de altura que gobierna un castillo gótico junto a sus tres hijas sedientas de sangre. Lo persiguen por pasillos iluminados por velas con una elegancia inquietante que convirtió a Lady Dimitrescu en la villana más emblemática de la franquicia en los últimos años.

Mi veredicto: Un festín de terror. Cada sección de Resident Evil Village ofrece algo diferente, y casi todo es excelente.

★ El juego de Resident Evil con más atmósfera Resident Evil Village Compra en Eneba

13. Resident Evil: Requiem [El juego de Resident Evil más esperado]

Nuestra puntuación Puntuación: 9,5/10

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Género Terror de supervivencia Plataformas PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Año de estreno 2026 Creador/es Capcom (desarrollador y editor) Duración media de la partida Entre 8 y 12 horas por campaña

Ambientada aproximadamente 30 años después de la destrucción de Raccoon City, la analista del FBI Grace Ashcroft y Leon S. Kennedy investiga un hotel abandonado vinculado al pasado de Umbrella. Descanso es la última incorporación a la Resident Evil los juegos en orden cronológico, y la posta en juego parece, como es lógico, enorme.

La madre de Grace, Alyssa Ashcroft (de Brote de RE), fue asesinada en este mismo lugar, lo que confiere al horror un carácter profundamente personal. Para conocer más a fondo la historia y lo que ofrece realmente esta entrega, lee el artículo completo Resident Evil: Requiemreseña.

Mi veredicto: La comunidad está dividida sobre si el cambio a la tercera persona supone un regreso a RE4: Remakeavanzar o dar un paso lateral. En cualquier caso, Descansopone fin a un ciclo de 30 años.

★ El juego de Resident Evil más esperado Resident Evil: Requiem Compra en Eneba

¿Cómo jugar a los juegos de Resident Evil en orden cronológico?

Este orden sigue la línea temporal de la historia dentro del universo y es la forma más clara de disfrutar de la Resident Evil juegos por orden. Los remakes sustituyen aquí a sus versiones originales, ya que abordan los mismos acontecimientos con una calidad de producción superior.

Una breve nota sobre el solapamiento: Resident Evil 3: RemakeLa historia de… comienza antes de RE2: Remakey termina después. A la mayoría de los jugadores les resulta más fácil jugarRE2: Remakeprimero, y luego trata el Resident Evil 3: Remakesecciones como contexto circundante.

Título del juego Año (Contexto) Importancia Notas 1. Resident Evil 0 1998 Opcional (precuela) Muestra el origen del brote horas antes de RE1 2. Resident Evil: Remake 1998 Imprescindible El incidente de la mansión Spencer; el comienzo de todo 3. Resident Evil 3: Remake (Apertura) 1998 Lo esencial (Parte 1) La huida de Jill comienza antes de que lleguen Leon y Claire 4. Resident Evil 2: Remake 1998 Imprescindible Las campañas de Leon y Claire en Raccoon City 5. Resident Evil 3: Remake (Conclusión) 1998 Lo esencial (Parte 2) La historia de Jill llega a su fin mientras la ciudad cae 6. Resident Evil: Código Verónica 2000 Semiesencial Claire y Chris se reencuentran; Wesker vuelve a aparecer 7. Resident Evil 4: Remake 2004 Imprescindible El giro narrativo que define la era posterior a Umbrella 8. Resident Evil Revelations 2005 Opcional El contexto de la BSAA entre RE4 y RE5 9. Resident Evil 5 2009 Essential (Chris Arc) Cierra definitivamente la trama de Wesker 10. Resident Evil Revelations 2 2011 Opcional La trama independiente de Claire y Barry 11. Resident Evil 6 2013 Opcional (con repercusiones en la trama) Brote mundial del virus C en varias campañas 12. Resident Evil 7: Biohazard 2017 Imprescindible Comienza la era de Ethan Winters 13. Resident Evil Village 2021 Imprescindible Continuación directa de RE7 14. Resident Evil: Requiem 2026 Próximamente / Próximo capítulo Grace Ashcroft y Leon investigan las ruinas de Raccoon City

Apocalipsis, Apocalipsis 2, yCódigo: Verónica son entradas secundarias opcionales que aportan contexto sin ser estrictamente necesarias para comprender el arco argumental principal. Cada episodio numerado y su remake son imprescindibles.

Spin-offs de Resident Evil y experimentos multijugador

Varias secuelas exploraron conceptos multijugador y en línea más allá de la experiencia principal para un solo jugador. La mayoría no se ajusta a la versión oficial, y algunas ya han sido cerradas.

Entre la serie de acción real sobre Netflix (nuestroLa serie de Netflix «Resident Evil» reseña (que repasa lo que funcionó y lo que no) y estos juegos secundarios, De CapcomEl universo se extiende mucho más allá de las entregas principales. Estas son las que destacan, para bien o para mal.

1. Resident Evil: Outbreak [Pionero del survival horror online]

Resident Evil: Outbreak se adelantó a su tiempo. Ambientado durante la catástrofe de Raccoon City, permite que hasta cuatro jugadores formen equipo en línea utilizando una plantilla de supervivientes civiles, cada uno con habilidades únicas. El PS2La infraestructura en línea de aquella época no podía soportarlo bien, y los servidores se cerraron hace años, aunque Los servidores privados gestionados por aficionados siguen existiendo a través de emuladores.

Cabe destacar que Alyssa, la madre de Grace Ashcroft, era uno de los personajes jugables, una conexión que Descansoretoma la historia décadas más tarde. Expediente del brote n.º 2siguió a2004 con cinco escenarios más. Ninguno de ellos forma parte de la línea principal Resident Evil juegos en orden, pero ambos aportan una gran riqueza a la cronología de Raccoon City.

2. Resident Evil: Operation Raccoon City [Juego de disparos de Umbrella en un canon alternativo]

Desarrollado por Slant Six Games, Operation Raccoon City situaba a los jugadores del lado de Umbrella durante el brote. Era un juego por equipos Juego de TPS con modo cooperativo y la posibilidad de alterar la historia oficial de la franquicia, incluyendo la muerte de Leon.

La ejecución se quedó corta debido a una IA deficiente y a un combate poco fluido. Se vendieron 2,8 millones de ejemplares gracias a la notoriedad de la marca pero sigue siendo uno de los puntos más débiles de la franquicia.

3. Umbrella Corps [Experimento multijugador competitivo]

Umbrella Corps era un juego de disparos multijugador competitivo que se centraba en el combate cuerpo a cuerpo y los dispositivos tácticos. La acogida por parte de la comunidad fue abrumadoramente negativa debido a los controles poco precisos, el mal emparejamiento de partidas y prácticamente ninguna relación con la identidad de la franquicia. El momento más bajo de la franquicia’s juego multijugadorexperimentos.

4. Resident Evil: Resistance [Modo asimétrico 4 contra 1]

Incluido enResident Evil 3: Remake, Resistenciaera un modo multijugador asimétrico 4 contra 1 en el que un «Mastermind» colocaba trampas y generaba enemigos mientras cuatro supervivientes intentaban escapar. El concepto funcionó mejor de lo que la mayoría pensaba. El número de jugadores descendió rápidamente tras el lanzamiento, pero si tienes Resident Evil 3: Remake, merece la pena probar unas cuantas sesiones.

5. Resident Evil Re:Verse [Spin-off de combate a muerte al estilo arcade]

Un juego de combate a muerte basado en personajes emblemáticos RE los personajes se transforman en jefes mutantes al morir. El lanzamiento, que se vio precedido por múltiples retrasos, tuvo dificultades para mantener una base de jugadores. Se trata de un pasatiempo informal, no de un ámbito competitivo, pero en 2026 sigue estando disponible en línea.

Vale la pena conocer estas series derivadas para completar la información, y Broteocupa un lugar especial en el corazón de la comunidad. No se requiere ninguno para la sala principal Resident Evil cronología.

La franquicia también cuenta con una sólida presencia en el ámbito de los juegos de mesa. Los aficionados que quieran llevar el terror al mundo real encontrarán excelentes opciones en nuestra lista de las los mejores juegos de mesa basados en videojuegos.

Mi opinión general sobre los juegos de Resident Evil

Después de haber jugado todo Resident Evil Si quieres jugar a los juegos en orden, aquí te indico dónde buscar, dependiendo de lo que estés buscando.

El mejor en general Resident Evil experiencia → Resident Evil 4: Remake. Es el juego más pulido, con mayor rejugabilidad y más satisfactorio de toda la franquicia.

→ Resident Evil 4: Remake. Es el juego más pulido, con mayor rejugabilidad y más satisfactorio de toda la franquicia. Si quieres conocer toda la historia → Empieza porResident Evil 2: Remake. Es accesible, moderno y te sumerge de lleno en la pesadilla de Raccoon City.

→ Empieza porResident Evil 2: Remake. Es accesible, moderno y te sumerge de lleno en la pesadilla de Raccoon City. Puro horror, por encima de todo → Resident Evil 7: Biohazard es, con diferencia, el juego más terrorífico de la franquicia.

→ Resident Evil 7: Biohazard es, con diferencia, el juego más terrorífico de la franquicia. Para los que les gusta completarlo todo → Resident Evil 0, sigue el orden cronológico indicado arriba. Así se entiende mejor en su contexto.

Da igual por dónde empieces, la saga recompensa tu dedicación. Y para aquellos que ya se han pasado todos los Resident Evil juegos por orden, la espera está a punto de terminar. Resident Evil: Requiem Se estrena el 27 de febrero de 2026.

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