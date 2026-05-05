Los 21 mejores juegos de mesa basados en videojuegos en 2026
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Los juegos de mesa basados en videojuegos dan vida a los mundos digitales de una forma totalmente nueva. Te permiten Aléjate de la pantalla, siéntate con tus amigos y vive la emoción de tus aventuras favoritaspresencialmente.
He elaborado una lista en la que destaco los juegos de mesa inspirados en videojuegos e incluyo algunos de los las mejores ofertas para ambos. Las adaptaciones para juegos de mesa te permiten alejarte de la pantalla, reunirte con amigos y disfrutar de tus mundos digitales favoritos de una forma totalmente nueva.
¡Basta de charla, vamos a ver mi lista completa de los mejores juegos de mesa basados en videojuegos emblemáticos!
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Nuestra selección de los mejores juegos de mesa basados en videojuegos
Los tres mejores juegos de mesa basados en videojuegos destacan por encima del resto, gracias a su ingenioso diseño, sus temas envolventes y su diversión sin límites. Son el punto de partida perfecto para cualquiera que quiera llevar sus mundos digitales favoritos al tablero:
- Slay the Spire: El juego de mesa – Una obra maestra de la construcción de mazos que recrea a la perfección la dinámica roguelike del éxito digital. Cada partida resulta novedosa.
- Bloodborne: El juego de mesa – Oscuro, implacable y rebosante de estilo gótico. El combate brutal y el tono inquietante se plasman en enfrentamientos rápidos y tácticos a lo largo de campañas con progresión.
- Resident Evil 3: El juego de mesa – Tensión pura de principio a fin. El Némesis El sistema mantiene a los jugadores en constante tensión, convirtiendo la exploración en una cuestión de supervivencia.
Los juegos de mesa basados en videojuegos pueden ser tan emocionantes como los juegos originales. Y esto es solo el principio. Sigue leyendo para descubrir los lista completa de títulos destacados que dan vida a tus videojuegos favoritos sobre la mesa.
20 juegos de mesa basados en videojuegos: las mejores adaptaciones
¿Qué fue primero, el videojuego o el juego de mesa? Con estas adaptaciones, eso no importa. Ambos están a la altura. experiencias emocionantes e inolvidables por derecho propio.
Estos juegos dan vida a mundos digitales sobre la mesa y hacen que cada partida sea inolvidable. ¿Listo para darle un giro a tu próxima noche de juegos? ¡Vamos a ello!
1. Slay the Spire: El juego de mesa [El mejor juego cooperativo de tipo roguelike con construcción de mazos]
|Nuestra puntuación
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Enebameter 10/10
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|Tipo de juego
|Juego cooperativo de construcción de mazos tipo rogue-like
|Número de jugadores
|1-4
|Edad recomendada
|14+
|Duración media de la partida
|60-120 minutos
|Género/Mecánica
|Construcción de mazos/Estrategia
|Ideal para
|Aficionados a los juegos de cartas estratégicos
|Lo que me gustó
|Un bucle adictivo y modo cooperativo
Slay the Spire ya es uno de mis roguelikes digitales favoritos y el juego de mesa recrea a la perfección esa misma sensación. Me encanta que sea totalmente cooperativo. Cada uno se mete en la piel de un personaje con habilidades únicas, construye su mazo y lucha enemigos. ¡Supera los tres actos, derrota al jefe y la victoria será tuya!
Cada partida es diferente. Tendrás que atacar, bloquear y encadenar combos, mientras intentas gestionar tu energía y escalar la torre. Siempre estarás adaptándote a medida que consigues nuevas cartas, reliquias y mejoras que lleva tu mazo por caminos salvajes y poderosos.
Las peleas iniciales son manejables, pero a medida que asciendes por la aguja, las nuevas mecánicas y los patrones de los jefes te obligan a coordinarte estrechamente en equipo. Es tenso, pero también es divertido planificar combos juntos. Es uno de los Los mejores juegos roguelikeHe jugado enanyformato.
Slay the Spire es una de las pocas adaptaciones de videojuegos que realmente parece auténtica. La construcción de mazos, las decisiones y la dificultad se trasladan a la mesa a la perfección.
Para mí, lo más destacado es cómo… captura el ciclo adictivo del videojuego. El tablero traza rutas ramificadas, y el un estilo artístico atrevido y peculiar toma todo directamente del videojuego. Es perfecto para una noche de juegos en la que te apetezca un reto andtrabajo en equipo.
Mi veredicto: Si te encantan los juegos de construcción de mazos y los roguelike, Slay the Spire Es imprescindible. Es perfecto para pasar noches increíblemente divertidas con los amigos.
¿Qué opinan los aficionados a los juegos de mesa?
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¿Qué opinan los aficionados a los videojuegos?
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2. Bloodborne: El juego de mesa [El mejor juego de exploración de mazmorras de fantasía oscura]
|Nuestra puntuación
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Puntuación: 9,8/10
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|Tipo de juego
|Aventura cooperativa en mazmorras
|Número de jugadores
|1-4
|Edad recomendada
|14+
|Duración media de la partida
|60-90 minutos
|Género/Mecánica
|Miniaturas/Aventura narrativa
|Ideal para
|Aficionados a la fantasía oscura y a los juegos de estrategia
|Lo que me gustó
|Sin duda, un combate de alto riesgo y gran recompensa
Bloodborne: El juego de mesa te sumerge de lleno en De Yharnam calles de pesadilla. Oscuro, gótico y despiadado, igual que en el videojuego. Me encanta ser cazador, explorar casillas, descubrir horrores y enfrentarme a combates rápidos y brutales.
De eso se trata agresión táctica. Avanza, golpea con fuerza y gestiona tu resistencia para sobrevivir. Cada ataque es tenso y, al igual que en la versión digital, Un solo paso en falso puede arruinar tu carrera.
Me gusta cómo el juego te obliga a Sé audaz, pero con cabeza. Da en el clavo de alto riesgo, de alta rentabilidad energía. Al igual que el clásico de PlayStation, es un juego de supervivencia lleno de adrenalina. La estructura de la campaña también es impresionante.
Es precisamente ese combate trepidante y lleno de tensión lo que hizo que Bloodborne icónico, con una campaña que te mantiene enganchado partida tras partida.
Las misiones se desarrollan a lo largo de varias sesiones, y Las decisiones determinan los encuentros futuros. Las miniaturas son monstruos y cazadores magníficos y grotescos que parecen haber salido de la pantalla. Las fichas del tablero rebosan atmósfera. Montarlo todo sobre la mesa es como traer el videojuego a la vida real.
Mi veredicto: Me encanta lo implacable que es Bloodborne: El juego de mesa Es así. Es duro, así que ganar es una sensación increíble.
¿Qué opinan los aficionados a los juegos de mesa?
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¿Qué opinan los aficionados a los videojuegos?
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3. Resident Evil 3: El juego de mesa [La mejor experiencia de terror y supervivencia]
|Nuestra puntuación
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Puntuación: 9,5/10
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|Tipo de juego
|Terror de supervivencia
|Número de jugadores
|1-4
|Edad recomendada
|14+
|Duración media de la partida
|90-120 minutos
|Género/Mecánica
|Terror/Aventura cooperativa
|Ideal para
|Aficionados al survival horror
|Lo que me gustó
|El suspense y la imprevisibilidad
Un paso en falso, y Némesis te pisa los talones. Resident Evil 3: El juego de mesa te sumerge en el caos deDe Raccoon Citycalles. Cada rincón parece una trampa. Es un sinfín de… juego de terror y supervivenciapavor.
Los zombis bloquean los caminos, los suministros escasean y Némesis puede aparecer cuando menos te lo esperas. Cuando jugamos en mi grupo, elegimos a nuestros personajes favoritos y nos lanzamos a la aventura. Lo que más me gusta es cómo Némesis no es solo una batalla contra un jefe. Te acecha a lo largo de los escenarios, añadiendo presión constantea cada movimiento.
Resident Evil 3: El juego de mesa combina un ingenioso modo cooperativo con la aterradora imprevisibilidad de Némesis. Cada sesión parece una lucha desesperada por sobrevivir.
Incluso el diseño del tablero refleja el horror. El Sepulturero La sección del mapa añade una tensión opresiva y agobiante que mantiene el ritmo trepidante del juego.
Mi veredicto: Resident Evil 3: El juego de mesa Es brutal, tenso y evocador. Es imprescindible para vivir un auténtico pánico en la mesa.
¿Qué opinan los aficionados a los juegos de mesa?
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¿Qué opinan los aficionados a los videojuegos?
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4. The Witcher: El Viejo Mundo [La mejor aventura de fantasía basada en la historia]
|Nuestra puntuación
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Puntuación de Enebameter: 9,2/10
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|Tipo de juego
|Estrategia de aventuras
|Número de jugadores
|2-5
|Edad recomendada
|14+
|Duración media de la partida
|90-150 minutos
|Género/Mecánica
|Misiones/Control de zona
|Ideal para
|Los fans del universo de The Witcher
|Lo que me gustó
|La progresión, el PVP y cómo se adapta a los gustos de los distintos jugadores
Métete en la piel de un aspirantebrujo procedente de una de las escuelas legendarias in The Witcher: El Viejo Mundo. En lugar de limitarse a seguir De Geralt historia, la creas tú mismo. Entrenarás, cazarás monstruos y, a veces, enfrentamiento con el rival brujos por un mapa enorme.
Siempre estás entrenando, mejorando cartas y añadiendo nuevas y poderosas habilidades que cambian la forma en que tu brujo combates. Acumula combos para infligir daño puro o crea un mazo más táctico que controle a los enemigos. El el progreso resulta gratificante as Demonios and Harpías se vuelven más duras. Y los duelos opcionales entre jugadores añaden un toque competitivo muy emocionante. La intensidad resultante de estas batallas refleja las tácticas de alto riesgo que se encuentran en el los mejores juegos de mesa para dos jugadores.
The Witcher: El Viejo Mundo combina la caza de monstruos, la progresión y las decisiones basadas en la historia en un solo paquete épico. Perfecto si alguna vez has querido sacar a relucir tu lado de cazador de monstruos.
The El mapa es precioso, está repleto de lugares sacado directamente del videojuego, y las miniaturas hacen que el mundo cobre vida. Es un juego de rol basado en la historia para los aficionados que buscan temas profundos y mecánicas complejas.
Mi veredicto: Me encanta que sea a la vez espacioso y acogedor. Perfecto para cualquiera que quiera vivir a su manera El brujotal.
¿Qué opinan los aficionados a los juegos de mesa?
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¿Qué opinan los aficionados a los videojuegos?
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5. Dead Cells: El juego de mesa [La mejor acción trepidante de estilo roguelite]
|Nuestra puntuación
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Puntuación de Enebameter: 9,2/10
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|Tipo de juego
|Acción roguelike
|Número de jugadores
|1-4
|Edad recomendada
|12+
|Duración media de la partida
|40-80 minutos
|Género/Mecánica
|Roguelike/Exploración
|Ideal para
|Amantes de la acción trepidante
|Lo que me gustó
|El caos y el ritmo del juego
Sin colas. Sin esperas. Dead Cells: El juego de mesatoma elenergía frenética al estilo roguelite del videojuego y lo deja caer sobre la mesa. Todos actúan al unísono, encadenando ataques, esquivas y movimientos en un flujo ininterrumpido.
Esrápido, caótico y ridículamente divertido en grupo. Recoges botín, mejoras tu equipo y te abres paso entre los enemigos en rápidas oleadas. A veces arrasas en las salas, otras veces apenas consigues salir con vida.
Mantén una comunicación constante durante la fase de acción. Encadenar habilidades funciona mejor cuando los jugadores coordinan sus combos. Prepara a tus aliados para asestar golpes decisivos en lugar de actuar por tu cuenta.
The el impulso es adictivo y el tablero modular cambia en cada partida, por lo que siempre resulta novedoso. El diseño destaca por sus colores vivos, inspirados en el llamativo estilo pixelado del juego. Es uno de los roguelites cooperativos más emocionantes a los que he jugado.
Mi veredicto: Si te apetece un poco de acción trepidante con tus amigos, hazte con Dead Cells: El juego de mesa. Es fluido, se puede volver a jugar y es perfecto para esas noches de juegos en las que el caos es lo que más mola.
¿Qué opinan los aficionados a los juegos de mesa?
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¿Qué opinan los aficionados a los videojuegos?
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6. Frostpunk: El juego de mesa [La mejor estrategia para superar un dilema moral]
|Nuestra puntuación
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Enebameter 9/10
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|Tipo de juego
|Estrategia de supervivencia
|Número de jugadores
|1-4
|Edad recomendada
|16+
|Duración media de la partida
|120-150 minutos
|Género/Mecánica
|Gestión de recursos/Dilema
|Ideal para
|Los aficionados a los juegos de estrategia exigentes
|Lo que me gustó
|Las decisiones difíciles y la tensión
La helada no da tregua. En Frostpunk: El juego de mesa, cada carbón que quemas mantiene viva la ciudad, pero cada decisión le va mermando el alma. Es unjuego de estrategia sombrío donde tú y tu grupo asignáis trabajadores, gestionáis recursos y construís estructuras para hacer frente a un invierno interminable.
Los recursos son escasos. ¿Tomas medidas? Trabajo infantil ¿O los turnos de guardia? Ambos afectan a la esperanza y al bienestar de la comunidad. Me gusta cómo el juego obliga a tomar decisiones difíciles y éticas. No solo estás equilibrando la leña y los alimentos, sino que estás decidiendo hasta dónde estás dispuesto a llegar para mantener viva a la sociedad.
No descuides la moral. Puedes acumular reservas de carbón y comida, pero si tu gente pierde la esperanza, la ciudad caerá rápidamente.
Con una imponente pieza de generador que domina la tabla, el tablero y las piezas reflejan la atmósfera sombría del videojuego.
Mi veredicto: Sombrío, pero brillante. Frostpunk: El juego de mesa tiene suspense, decisiones difíciles y una experiencia de supervivencia de la que seguirás hablando mucho tiempo después de que termine.
¿Qué opinan los aficionados a los juegos de mesa?
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¿Qué opinan los aficionados a los videojuegos?
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7. The Elder Scrolls V: Skyrim – El juego de aventuras [La mejor adaptación de un juego de rol a un juego de mesa]
|Nuestra puntuación
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Enebameter 9/10
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|Tipo de juego
|Juego de mesa narrativo de aventuras cooperativo
|Número de jugadores
|1–4 (hasta 8 con la expansión)
|Edad recomendada
|14+
|Duración media de la partida
|60-120 minutos
|Género/Mecánica
|Fantasía, juego cooperativo, tiradas de dados, elecciones narrativas, campañas
|Ideal para
|Fans de The Elder Scrolls, jugadores a los que les gusta la trama, grupos de juego cooperativo
|Lo que me gustó
|Campañas con ramificaciones, evolución de los personajes, exploración de Tamriel, progresión acumulativa
The Elder Scrolls V: Skyrim – El juego de aventuras deja a Tamriel directamente sobre la mesa. Estaba recorriendo el mapa, aceptando misiones, enfrentándome a monstruos y acumulando botín, mientras la historia se desarrollaba en función de mis decisiones. Parece queSkyrim, diseñado exclusivamente para jugar con dados y cartas en lugar de con un mando.
La jugabilidad se inclina hacia ese estilo de los juegos de rol. Elegí un personaje, lo subí de nivel, conseguí equipo y dejé que los dados decidieran si superaba una prueba de sigilo o ganaba un combate. Lo que más me cautivó fue el sistema de campaña. El progreso se acumula, por lo que cada sesión se percibe como parte de un viaje más amplio, y no como un simple reinicio.
Conserva el espíritu de Skyrim mantiene el espíritu del juego original, pero lo convierte en un juego de mesa cooperativo.
Si has dedicado muchas horas al videojuego, reconocerás las facciones, los enemigos y el equipamiento que ya conoces. La diferencia radica en que la experiencia de juego es mucho más intensa y social. Es menos extenso, pero te da libertad para crear tu propia historia.
Mi veredicto: Skyrim Los aficionados no deberían perdérselo. Es Tamriel para compartir en la mesa.
¿Qué opinan los aficionados a los juegos de mesa?
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¿Qué opinan los aficionados a los videojuegos?
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8. DOOM: El juego de mesa [El mejor shooter táctico de alta intensidad]
|Nuestra puntuación
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Enebameter 9/10
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|Tipo de juego
|Combate táctico
|Número de jugadores
|2-5
|Edad recomendada
|14+
|Duración media de la partida
|120-180 minutos
|Género/Mecánica
|Táctica/Miniaturas
|Ideal para
|Amantes de los juegos de acción y de disparos
|Lo que me gustó
|Acción sin descanso
DOOM: El juego de mesa is una auténtica carnicería en una caja. Un jugador controla la horda interminable de demonios, mientras que el resto se convierte en marines fuertemente armados. Es asimétrica, trepidante y llena de momentos que te aceleran el corazón como sacado de un videojuego.
Cada partido parece un duelo decisivo. Como Marina, vas a toda velocidad por los pasillos, cogiendo armas y encadenando Asesinatos de gloria para seguir con vida. A medida que el Invasor, estás llenando el tablero de demonios y empujando al Marinos hasta el límite.
Es el caos de Hijo reinterpretada como una batalla de ingenio. Marinosir a por todas, elInvasor inunda el tablero de demonios, y cada enfrentamiento parece sacado de una película.
Me encanta lo táctico que resulta; sigues tomando decisiones inteligentes sobre el posicionamiento, pero el el ritmo nunca decae. Las miniaturas también son geniales. Desde las imponentes Los Barones del Infierno ante las hordas de diablillos, le dan a todo el conjunto ese un juego de DOOM exageradointensidad.
Mi veredicto: DOOM: El juego de mesa Es brutal, trepidante y tremendamente divertido. Perfecto si buscas combates de alta intensidad para tus noches de juegos.
¿Qué opinan los aficionados a los juegos de mesa?
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¿Qué opinan los aficionados a los videojuegos?
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9. Metal Gear Solid: El juego de mesa [Mejor adaptación de sigilo y táctica]
|Nuestra puntuación
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Enebameter 9/10
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|Tipo de juego
|Estrategia de sigilo
|Número de jugadores
|1-4
|Edad recomendada
|14+
|Duración media de la partida
|60-120 minutos
|Género/Mecánica
|Sigilo/Táctica
|Ideal para
|Aficionados al sigilo y la estrategia
|Lo que me gustó
|La astucia y la jugabilidad de mundo abierto
Metal Gear Solid: El juego de mesa da en el clavo con la acción sigilosa del videojuego. En él, juegas como Serpiente y aliados, moviéndote sigilosamente por los mapas, esquivando a los guardias y completando misiones que exigen paciencia y buen timing. El combate pasa a un segundo plano.
For juegos de suspense como Metal Gear Solid, El éxito se consigue con movimientos inteligentes, los artilugios y el trabajo en equipo. Me gusta cómo se mantienen las opciones propias del estilo «sandbox». El tablero modular cambia de disposición. Aunque las patrullas enemigas siguen patrones claros, incluso un solo error los convierte en letales. Cada misión aumenta la ansiedad.
Es raro que el sigilo funcione en los juegos de mesa, pero Metal Gear Solid hace que cada misión parezca una operación real en la que el silencio es sinónimo de supervivencia.
¿Divides el equipo para ganar en eficacia o avanzas despacio para pasar desapercibido? Ese equilibrio es lo que hace que el juego sea tan emocionante. Las miniaturas y el diseño gráfico captan a la perfección el ambiente envolvente y sensación de estrategia, lo que hace que la mesa parezca un quirófano en pleno funcionamiento.
Mi veredicto: Metal Gear Solid: El juego de mesa Es imprescindible si te gusta el sigilo cooperativo y lleno de tensión. El suspense es constante y las victorias tienen un toque cinematográfico.
¿Qué opinan los aficionados a los juegos de mesa?
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¿Qué opinan los aficionados a los videojuegos?
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10. Dark Souls: El juego de mesa [El desafío más difícil contra un jefe]
|Nuestra puntuación
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Puntuación de Enebameter: 8,9/10
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|Tipo de juego
|Fantasía oscura
|Número de jugadores
|1-4
|Edad recomendada
|14+
|Duración media de la partida
|90-120 minutos
|Género/Mecánica
|Miniaturas/Exploración
|Ideal para
|Los aficionados a los juegos exigentes
|Lo que me gustó
|Los retos son brutales, pero las victorias saben aún mejor
Un paso en falso y estás muerto. Cada pasillo esconde un peligro en Dark Souls: El juego de mesa, dondeLa supervivencia es tan dura como en un videojuego que lo inspiró. Tú y tu equipo exploráis mazmorras mortíferas, lucháis contra hordas de enemigos y, finalmente, os enfrentáis a jefes gigantescos dispuestos a aplastaros si bajáis la guardia.
No te lances directamente a los jefes; primero, ve superando los combates más sencillos para conseguir equipo y mejoras. Eso te permitirá sobrevivir.
Cada movimientodebe ser estratégico ya que refleja a la perfección el ciclo de «morir, aprender, volver a intentarlo». Fallarás, te reorganizarás, mejorarás tu equipo y lo volverás a intentar. Cada enfrentamiento te enseña algo nuevo sobre el posicionamiento, la gestión de la resistencia y el momento adecuado para atacar.
Las miniaturas son impresionantes. Los jefes gigantes y detallados dominan el tablero, lo que hace que los combates sean a la vez épico y aterrador.
Mi veredicto: Si te motivan los retos, Dark Souls: El juego de mesa cumple con creces. El fracaso parece formar parte del camino, y la victoria siempre sabe mejor tras la lucha.
¿Qué opinan los aficionados a los juegos de mesa?
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¿Qué opinan los aficionados a los videojuegos?
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11. Gloomhaven: El juego de mesa [El mejor juego de rol táctico de estilo clásico]
|Nuestra puntuación
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Puntuación de Enebameter: 8,9/10
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|Tipo de juego
|Aventura cooperativa
|Número de jugadores
|1-4
|Edad recomendada
|14+
|Duración media de la partida
|90-150 minutos
|Género/Mecánica
|Campaña, combate táctico
|Ideal para
|Aficionados a las campañas épicas
|Lo que me gustó
|Que el juego de mesa fue lo primero
Pocos juegos de mesa pueden presumir de estatus de leyenda but Gloomhaven: El juego de mesa es uno de ellos. No surgió de un videojuego, sino que fue ¡Qué bueno, qué impresionante!, lo que dio lugar a su propia versión digital.
Es uno de esos pocos juegos de mesa tan innovadores que definieron un género y dieron lugar a un videojuego.
La caja es enorme, el diseño gráfico es envolvente y la campaña con ramificaciones garantiza que cada partida sea única. Aquí, tú y tu grupo os enfrentáis a un juego de exploración de mazmorras al estilo clásico. Podrás elegir entre una gran variedad de clases, cada una con sus propias habilidades. Las mejoras de los personajes se obtienen a través del botín, las ventajas y la progresión permanente.
Recorrerás mazmorras, lucharás contra monstruos y participarás en campañas decisiones que modifican la historia de forma definitiva mundo. Lo que lo hace destacar es el sistema de combate basado en cartas. Sin dados, solo decisiones tensas y tácticas en cada turno. Me encanta cómo te obliga a pensar con antelación, buscando el equilibrio entre las jugadas decisivas y el agotamiento.
Mi veredicto: Con un alcance impresionante y una profundidad sin igual, Gloomhavenes ello mejor de los juegos de exploración de mazmorras.
¿Qué opinan los aficionados a los juegos de mesa?
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¿Qué opinan los aficionados a los videojuegos?
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12. Esta guerra es mía: El juego de mesa [La mejor experiencia narrativa emotiva]
|Nuestra puntuación
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Puntuación de Enebameter: 8,9/10
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|Tipo de juego
|Relato de supervivencia
|Número de jugadores
|1-6
|Edad recomendada
|18+
|Duración media de la partida
|45-120 minutos
|Género/Mecánica
|Supervivencia/Narrativa cooperativa
|Ideal para
|Amantes de las historias
|Lo que me gustó
|La mecánica del libro de cuentos y las ilustraciones
Aquí no eres ningún héroe. En Esta guerra es mía: El juego de mesa, eres un civil atrapado en una zona de guerra, hambriento, agotado y con muchas ganas de que llegue mañana. Es crudo, intenso y diferente a cualquier otro juego al que haya jugado.
Este es uno de los más juegos con una historia envolvente que encontrarás sobre la mesa. Las ilustraciones y los componentes dejan claro que la atmósfera desolada y desesperada de una ciudad devastada por la guerra. Decisiones sencillas, como quién come o quién se arriesga a salir por la noche, tienen un impacto duradero.
Explora magistralmente el coste humano de la guerra, planteando dilemas éticos desgarradores y ofreciendo una narración inolvidable.
Buscas comida y objetos básicos para fabricar cosas, e intentas que la moral no decaiga. La mecánica del libro de cuentos es una una montaña rusa emocional que te sumerge en escenas difíciles y dicta el desenlace. Nunca estás preparado para lo que viene a continuación.
Mi veredicto: Si quieres un juego que te haga… sentirNo es solo un juego: este te acompaña mucho tiempo después de que termine.
¿Qué opinan los aficionados a los juegos de mesa?
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¿Qué opinan los aficionados a los videojuegos?
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13. Sid Meier’s Civilization: Un nuevo amanecer, juego de mesa [El mejor juego de construcción de civilizaciones optimizado]
|Nuestra puntuación
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Puntuación de Enebameter: 8,7/10
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|Tipo de juego
|Construcción de una civilización
|Número de jugadores
|2-4
|Edad recomendada
|14+
|Duración media de la partida
|120-240 minutos
|Género/Mecánica
|Desarrollo/Estrategia
|Ideal para
|Aficionados a los juegos de civilización
|Lo que me gustó
|Una versión concisa del clásico de IP
Desde los antiguos imperios hasta las potencias actuales, Civilization de Sid Meier: El juego de mesate permiteconstruir una nación que resista el paso del tiempo. Es una experiencia 4X simplificada. Expandirse, explorar e innovar tu camino hacia un dominio que trasciende la historia. Es el clásicoCivilización experiencia de juegopero enmenos tiempo.
El ingenioso sistema de filas de enfoque consolida el profundidad estratégica. El poder de tus acciones aumenta cuanto más esperas para utilizarlas. Esto te obliga a planificar con antelación, sopesando las necesidades a corto plazo frente a la estrategia a largo plazo.
Civilization: Un nuevo amanecer reduce la complejidad de los métodos tradicionales Civ juegos. Sigue conservando la emoción de avanzar a través de las épocas y perseguir diferentes condiciones de victoria.
Puedesalcanzar la victoria mediante la ciencia, la cultura, la economía o el poderío militar. Todo ello mientras te esfuerzas por proteger tu imperio en expansión de tus rivales. El amplio tablero modular y las llamativas ilustraciones dan vida al curso de la historia directamente sobre tu mesa. Es gratificante y al que se puede volver a jugar una y otra vez.
Mi veredicto: Tengo poco tiempo, pero necesito un Civ¿Qué pasa?Civilization: Un nuevo amanecer es una elección fantástica y más acertada.
¿Qué opinan los aficionados a los juegos de mesa?
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¿Qué opinan los aficionados a los videojuegos?
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14. Stardew Valley: El juego de mesa [El mejor simulador de granja cooperativa y acogedor]
|Nuestra puntuación
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Puntuación de Enebameter: 8,5/10
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|Tipo de juego
|Agricultura cooperativa
|Número de jugadores
|1-4
|Edad recomendada
|13+
|Duración media de la partida
|45-90 minutos
|Género/Mecánica
|Agricultura/Artesanía
|Ideal para
|Aficionados a los simuladores de granja
|Lo que me gustó
|El ritmo relajado y el modo cooperativo
Después de todo el caos y los combates, Stardew Valley: El juego de mesa es respirar hondo. Es un una aventura reconfortante donde tú y tus amigos construís la granja de vuestros sueños. Es como salir de la pantalla y adentrarse en un mundo lleno de encanto.
Las coloridas ilustraciones encajan a la perfección con el videojuego. Su fichas de colores vivos y un tablero con un diseño detallado hacen que la mesa cobre vida. Me encanta que cada decisión resulte sencilla, pero a la vez gratificante.
Se traduceDe Stardew’s Todo el encanto de un ambiente acogedor en un juego de mesa. Un juego en el que cultivar, pescar y forjar amistades resulta tan gratificante como ganar.
Regar los campos, pescar en los ríos o entablar amistad con los aldeanos son actividades que resultan muy gratificantes. La jugabilidad es cooperativo y tranquilo. Cultivarás, extraerás recursos y cuidarás de los animales, todo ello mientras gestionas tus tareas a lo largo de las estaciones.
Además, es muy amplio. Las barajas de temporada y la intensidad del invierno hacen que cada campaña novedoso y con gran rejugabilidad.
Mi veredicto: Un juego cooperativo tierno y entrañable, ideal para familias, citas románticas o cualquiera que busque algo agradable.
¿Qué opinan los aficionados a los juegos de mesa?
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¿Qué opinan los aficionados a los videojuegos?
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15. Cyberpunk Edgerunners: Zona de combate [El mejor juego táctico de escaramuzas cyberpunk]
|Nuestra puntuación
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Puntuación de Enebameter: 8,2/10
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|Tipo de juego
|Combate táctico
|Número de jugadores
|1-4
|Edad recomendada
|14+
|Duración media de la partida
|45-90 minutos
|Género/Mecánica
|Cyberpunk/Combate táctico
|Ideal para
|Aficionados a la temática cyberpunk
|Lo que me gustó
|El cartel en 3D y los carteles de pie
Ciudad Nocturna es peligroso, y Cyberpunk Edgerunners: Zona de combate te sumerge de lleno en el tiroteo. Es un juego de escaramuzas trepidante. Diriges a una tripulación de ecorredores de base contra bandas, mercenarios o incluso De la Corporación Arasakafuerzas de élite.
The La acción es trepidante y tiene un estilo cinematográfico. Moverás miniaturas entre coberturas, encadenarás poderes cibernéticos y desatarás combos brutales en un sistema que premia las tácticas audaces. Si dudas, estás perdido.
CapturaDe Night City Combates de alto riesgo a través de un sistema de escaramuzas fluido y lleno de decisiones difíciles.
Cada personaje es personalizable, conhabilidades y equipamiento que cambian por completo tu estrategia. Los mapas modulares en 3D de la ciudad y las miniaturas de estilo cyberpunk llevan el ambiente neón y descarnado de Night City directamente a tu mesa. Los constantes enfrentamientos entre bandas hacen de este juego uno de los más juegos cyberpunk intensospor ahí.
Mi veredicto: Si lo que buscas es adrenalina táctica, Cyberpunk Edgerunners: Zona de combate golpea fuerte y rápido.
¿Qué opinan los aficionados a los juegos de mesa?
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¿Qué opinan los aficionados a los videojuegos?
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16. Dorfromantik: El juego de mesa [El mejor creador de rompecabezas relajantes]
|Nuestra puntuación
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Enebameter 8/10
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|Tipo de juego
|Estrategia de rompecabezas
|Número de jugadores
|1-6
|Edad recomendada
|8+
|Duración media de la partida
|30-60 minutos
|Género/Mecánica
|Colocación de baldosas/Relajación
|Ideal para
|Amantes de los juegos casuales y de los rompecabezas
|Lo que me gustó
|Relajarse y disfrutar del paisaje
No todos los juegos de mesa consisten en luchar contra monstruos o acabar con enemigos. Dorfromantik: El juego de mesate invita aTómate tu tiempo, coloca baldosas y construye algo bonito juntos. Al igual que el videojuego, es tranquilo, meditativo y, sorprendentemente, estratégico.
Tú y tu grupo colocáis fichas hexagonales para hacer crecer pueblos, ríos, bosques y vías de tren por toda la mesa. Me encanta cómo el el paisaje va tomando forma poco a poco. Cada paso parece pequeño, pero es significativo.
Es una de las pocas adaptaciones que consigue transmitir a la perfección la sensación de relajación sin dejar de ofrecer un juego ingenioso y estratégico.
También realizarás misiones, como conectar arroyos o ampliar las tierras de cultivo. Es una capa ligera de goles sin presión. Las ilustraciones en tonos pastel son preciosas, y el aspecto del tablero resulta encantador y transmite una sensación de relajación inmediata.
Mi veredicto: Dorfromantik: El juego de mesa es un relajante juego cooperativo ideal para esas noches en las que apetece disfrutar de una partida tranquila y animada.
¿Qué opinan los aficionados a los juegos de mesa?
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¿Qué opinan los aficionados a los videojuegos?
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17. Horizon: Zero Dawn — El juego de mesa [La mejor aventura cinematográfica de caza de monstruos]
|Nuestra puntuación
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Puntuación de Enebameter: 7,8/10
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|Tipo de juego
|Aventura y combate
|Número de jugadores
|1-4
|Edad recomendada
|14+
|Duración media de la partida
|60-120 minutos
|Género/Mecánica
|Miniaturas/Estrategia
|Ideal para
|Los aficionados al videojuego
|Lo que me gustó
|Las miniaturas y las ilustraciones
A la caza de unThunderjaw sobre la mesa es tan intenso como parece. Horizon: Zero Dawn – El juego de mesa te sumerge a ti y a tus aliados en cacerías cooperativas en las que cada movimiento cuenta.
Seguirás el rastro de las máquinas por todo el mapa, colocarás trampas y utilizarás el posicionamiento táctico para burlar a los enemigos como el Sawtooth y el Bellowback. Me encanta el diseño centrado en los jefes y el trabajo en equipo que requieren las batallas.
Dispersaos durante los combates. Flanquear a los enemigos ofrece más opciones tácticas y evita que los aliados sean aniquilados de un solo golpe.
Las miniaturas son lo más destacado. Máquinas enormes y detalladas enfrentándote a elegantes minicazadores, todo ello sobre un fondo de azulejos de vivos colores que dan vida al mundo. Cada caza es como un rompecabezas que te obliga a combinar equipo y habilidades para tener alguna posibilidad.
Es uno de los más juegos de aventuras épicas se puede jugar en un tablero.
Mi veredicto: Horizon: Zero Dawn – El juego de mesa es tan estratégica, trepidante y cinematográfica como el videojuego.
¿Qué opinan los aficionados a los juegos de mesa?
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¿Qué opinan los aficionados a los videojuegos?
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18. Divinity: Original Sin, el juego de mesa [Mejor juego de rol cooperativo con una historia]
|Nuestra puntuación
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Puntuación de Enebameter: 7,5/10
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|Tipo de juego
|RPG cooperativos
|Número de jugadores
|1-4
|Edad recomendada
|14+
|Duración media de la partida
|60-120 minutos
|Género/Mecánica
|Juegos de rol/Aventura
|Ideal para
|Aficionados a los juegos de rol
|Lo que me gustó
|Lo centrada que está en la historia y toda la rejugabilidad que ofrece
En un momento sois aliados, y al siguiente vuestras decisiones desencadenan un conflicto y cambiar la historia para siempre. Esa es la magia de Divinity: Original Sin – El juego de mesa.
Situado enRivellon, esta extensa campaña está repleta de exploración, secretos y misiones secundarias determinadas por decisiones colectivas. Me gusta cómo el combate elemental se adapta tan bien al juego de mesa.
Recoge la libertad característica del videojuego y el combate elemental en un sistema de juego de mesa que parece no tener límites.
Puedes electrificar el agua, prender fuego al petróleo o congelar a los enemigos. Además, si te colocas bien, los combos pueden ser devastadores. La coordinación y la sincronización lo son todo.
Las miniaturas y las fichas tienen un aspecto fantástico y dan vida a las mazmorras y las batallas. También destaca la gran cantidad de contenido narrativo. No hay dos carreras iguales. Su curva de aprendizaje suave, combinada con una mecánica de juego gratificante, hace que cada sesión resulte atractiva.
Mi veredicto: Si quieres libertad, profundidad y creatividad táctica en tu mesa, Divinity: Original Sin: El juego de mesachequesalllas cajas.
¿Qué opinan los aficionados a los juegos de mesa?
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¿Qué opinan los aficionados a los videojuegos?
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19. Deep Rock Galactic: El juego de mesa [La mejor experiencia cooperativa centrada en el trabajo en equipo]
|Nuestra puntuación
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Puntuación de Enebameter: 7,5/10
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|Tipo de juego
|Minería cooperativa
|Número de jugadores
|1-4
|Edad recomendada
|10+
|Duración media de la partida
|45-90 minutos
|Género/Mecánica
|Exploración/Recolección de recursos
|Ideal para
|Los aficionados al juego cooperativo
|Lo que me gustó
|Cómo involucra a todo el equipo
¡Roca y piedra! Deep Rock Galactic: El juego de mesatrae elun juego de disparos con enanos de culto sobre la mesa. Tú y tu escuadrón os adentráis en peligrosas cavernas, extraéis minerales y lucháis contra enjambres de insectos alienígenas. Es frenético, divertido, y todo sobre trabajo en equipo.
Las miniaturas son lo que más me llama la atención, desde enanos fornidos hasta insectos gigantes, y el tablero se extiende por la mesa como un sistema de cuevas activas. Sin duda, es una de las más emocionantes juegos cooperativos centrados en el trabajo en equipopor ahí.
No os separéis. Si os separáis, será más difícil minar con eficacia y sobrevivir a los enjambres.
Cada misión cuenta con un nuevo diseño de cuevas gracias a los mosaicos modulares, que recuerdan a los túneles aleatorios del videojuego. Y La gestión de recursos es importante tanto como el combate. ¡Si gastas la munición demasiado pronto, lo pagarás caro cuando llegue la colmena!
Mi veredicto: Si te apetece un trabajo en equipo caótico, con humor y tensión. Deep Rock Galactic: El juego de mesa Es un juego con el que te lo pasarás en grande con tus amigos.
¿Qué opinan los aficionados a los juegos de mesa?
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¿Qué opinan los aficionados a los videojuegos?
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20. Sniper Elite: El juego de mesa [La mejor estrategia de sigilo con movimientos ocultos]
|Nuestra puntuación
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Puntuación de Enebameter: 7,3/10
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|Tipo de juego
|Estrategia de sigilo
|Número de jugadores
|1-4
|Edad recomendada
|16+
|Duración media de la partida
|40-70 minutos
|Género/Mecánica
|Movimiento sigiloso/táctico
|Ideal para
|Aficionados a las tácticas de precisión
|Lo que me gustó
|Una jugabilidad llena de suspense e intensidad
Silencio. Sombras. Un paso en falso y te pillarán. Sniper Elite: El juego de mesacaptura eluna tensión angustiosa del sigilo a la perfección.
Es unjuego asimétrico de movimientos ocultos. Como elFrancotirador, te mueves sigilosamente por el tablero, esquivas a las patrullas y preparas el tiro perfecto mientras los guardias sospechan de cada sombra. Como un Defender, controlas escuadrones de guardias, peinas zonas, colocas trampas e intentas acorralar al Intruso.
A medida que elFrancotirador, despista al rival desde el principio. Obliga a los defensores a malgastar acciones persiguiendo sombras para que puedas preparar el verdadero disparo más adelante.
Me gusta que cada giro sea una batalla de ingenio. ElFrancotirador planea rutas de huida en secreto, mientras que los guardias deben recurrir a la deducción y la coordinación. El diseño del tablero da la sensación de envolvente, con un diseño gráfico limpio lo que facilita el seguimiento de las zonas de patrulla y los caminos ocultos.
Mi veredicto: Si te gusta la tensión, el farol y la deducción, este es un brillante enfrentamiento entre el sigilo y la persecución.
¿Qué opinan los aficionados a los juegos de mesa?
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¿Qué opinan los aficionados a los videojuegos?
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21. Pac-Man: El juego de mesa [El mejor juego arcade nostálgico para toda la familia]
|Nuestra puntuación
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Enebameter 7/10
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|Tipo de juego
|Juego familiar
|Número de jugadores
|2-5
|Edad recomendada
|8+
|Duración media de la partida
|20-40 minutos
|Género/Mecánica
|Persecución/Estrategia
|Ideal para
|Aficionados a los juegos clásicos de arcade
|Lo que me gustó
|La nostalgia se ha disparado
*¡Me arde, me arde!* La clásica persecución de los juegos de arcade llega a tu mesa con Pac-Man: El juego de mesa. Esligero, ágil y que te resulta familiar al instante. Juegas comoPac-Man, devorando bolitas, esquivando fantasmas y recogiendo esas magníficas bolas de energía.
La particularidad es que, mientras un jugador controla Pac-Man, los demás hacen de fantasmas y colaboran para atraparlo. Me encanta cómo sencillo y competitivoes lo que se siente.Las jugadas son rápidas y las reglas son sencillas para enseñar, y el ciclo de juego es precisamente lo que convirtió a la versión digital en un clásico.
As Pac-Man, no te quedes con todas las bolitas de inmediato; guarda una bolita de poder para cuando los fantasmas se acerquen.
La placa cuenta incluso con un Un Pac-Man en 3D que se mueve el laberinto, lo que le da un toque divertido en la mesa.
Mi veredicto: La nostalgia se une a la energía de los juegos de mesa. Perfecto para familias, veladas informales o cualquiera que haya crecido con el juego original de las salas recreativas.
¿Qué opinan los aficionados a los juegos de mesa?
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¿Qué opinan los aficionados a los videojuegos?
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Mi veredicto general
Los juegos de mesa basados en videojuegos solían tener mala fama. Muchos de los primeros lanzamientos resultaban superficiales o se basaban en simples trucos. Pero hoy en día el género por fin ha madurado. Muchas adaptaciones cuentan con páginas web oficiales, secciones con las reglas y vídeos que ayudan a aprender a jugar. Incluso hay canales de YouTube dedicados a este formato.
Para los aficionados a los juegos de rol →The Witcher: El Viejo Mundo. Ofrece una rica historia, cacerías de monstruos y una evolución de los personajes que te hacen sentir como si estuvieras viviendo tu propia aventura El brujo historia en la mesa.
Para los aficionados a la supervivencia → Frostpunk: El juego de mesa. Esta entrega destaca por sus dilemas morales y la tensión que genera la construcción de la ciudad, lo que refleja a la perfección la implacable resistencia del videojuego original.
Para los amantes de la acción → DOOM: El juego de mesa. Rápido, táctico y asimétrico. El enfrentamiento entre marines y demonios resulta tan frenético y sangriento como cuando se juega en una consola.
Para los jugadores a los que les gusta la trama → Esta guerra es mía: El juego de mesa. Pocos juegos de mesa logran transmitir tanta intensidad emocional como este. Es una experiencia inolvidable basada en decisiones difíciles y en el coste humano que estas conllevan.
Los diseñadores están siendo fieles al material original andhaciendojuegos de mesa realmente geniales. Ya no se trata solo de productos derivados, sino que llegan a nuevos aficionados y están a la altura de los mejores juegos de mesa de cualquier colección. Ofrecen algunas de las los diseños más emocionantes e innovadores puedes jugar hoy.
Preguntas frecuentes
Para mí, esSlay the Spire: El juego de mesa. Recoge a la perfección la adictiva mecánica de construcción de mazos al estilo roguelike y funciona de maravilla en modo cooperativo. Si te gusta ese tipo de juego en el que siempre te quedas con ganas de «una partida más», este es difícil de superar.
Los videojuegos son digitales y rápidos, mientras que los juegos de mesa son físicos y sociales. Ambos cuentan historias fantásticas, pero los videojuegos automatizan las reglas y los gráficos, mientras que los juegos de mesa destacan por la estrategia cara a cara y la interacción en la mesa.
Sinceramente, ninguno de los dos. Los juegos de mesa te hacen reír en torno a la mesa. Los videojuegos te ofrecen una inmersión total. Lo mejor es jugar a ambos, sobre todo cuando tu videojuego favorito también tiene una versión de juego de mesa.