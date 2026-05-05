Los 21 mejores juegos de mesa basados en videojuegos en 2026

Los juegos de mesa basados en videojuegos dan vida a los mundos digitales de una forma totalmente nueva. Te permiten Aléjate de la pantalla, siéntate con tus amigos y vive la emoción de tus aventuras favoritas presencialmente.

He elaborado una lista en la que destaco los juegos de mesa inspirados en videojuegos e incluyo algunos de los las mejores ofertas para ambos. Las adaptaciones para juegos de mesa te permiten alejarte de la pantalla, reunirte con amigos y disfrutar de tus mundos digitales favoritos de una forma totalmente nueva.

¡Basta de charla, vamos a ver mi lista completa de los mejores juegos de mesa basados en videojuegos emblemáticos!

Nuestra selección de los mejores juegos de mesa basados en videojuegos

Los tres mejores juegos de mesa basados en videojuegos destacan por encima del resto, gracias a su ingenioso diseño, sus temas envolventes y su diversión sin límites. Son el punto de partida perfecto para cualquiera que quiera llevar sus mundos digitales favoritos al tablero:

Slay the Spire: El juego de mesa – Una obra maestra de la construcción de mazos que recrea a la perfección la dinámica roguelike del éxito digital. Cada partida resulta novedosa. Bloodborne: El juego de mesa – Oscuro, implacable y rebosante de estilo gótico. El combate brutal y el tono inquietante se plasman en enfrentamientos rápidos y tácticos a lo largo de campañas con progresión. Resident Evil 3: El juego de mesa – Tensión pura de principio a fin. El Némesis El sistema mantiene a los jugadores en constante tensión, convirtiendo la exploración en una cuestión de supervivencia.

Los juegos de mesa basados en videojuegos pueden ser tan emocionantes como los juegos originales. Y esto es solo el principio. Sigue leyendo para descubrir los lista completa de títulos destacados que dan vida a tus videojuegos favoritos sobre la mesa.

20 juegos de mesa basados en videojuegos: las mejores adaptaciones

¿Qué fue primero, el videojuego o el juego de mesa? Con estas adaptaciones, eso no importa. Ambos están a la altura. experiencias emocionantes e inolvidables por derecho propio.

Estos juegos dan vida a mundos digitales sobre la mesa y hacen que cada partida sea inolvidable. ¿Listo para darle un giro a tu próxima noche de juegos? ¡Vamos a ello!

1. Slay the Spire: El juego de mesa [El mejor juego cooperativo de tipo roguelike con construcción de mazos]

Nuestra puntuación Enebameter 10/10

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Tipo de juego Juego cooperativo de construcción de mazos tipo rogue-like Número de jugadores 1-4 Edad recomendada 14+ Duración media de la partida 60-120 minutos Género/Mecánica Construcción de mazos/Estrategia Ideal para Aficionados a los juegos de cartas estratégicos Lo que me gustó Un bucle adictivo y modo cooperativo

Slay the Spire ya es uno de mis roguelikes digitales favoritos y el juego de mesa recrea a la perfección esa misma sensación. Me encanta que sea totalmente cooperativo. Cada uno se mete en la piel de un personaje con habilidades únicas, construye su mazo y lucha enemigos. ¡Supera los tres actos, derrota al jefe y la victoria será tuya!

Cada partida es diferente. Tendrás que atacar, bloquear y encadenar combos, mientras intentas gestionar tu energía y escalar la torre. Siempre estarás adaptándote a medida que consigues nuevas cartas, reliquias y mejoras que lleva tu mazo por caminos salvajes y poderosos.

Las peleas iniciales son manejables, pero a medida que asciendes por la aguja, las nuevas mecánicas y los patrones de los jefes te obligan a coordinarte estrechamente en equipo. Es tenso, pero también es divertido planificar combos juntos. Es uno de los Los mejores juegos roguelikeHe jugado enanyformato.

Por qué lo elegimos Slay the Spire es una de las pocas adaptaciones de videojuegos que realmente parece auténtica. La construcción de mazos, las decisiones y la dificultad se trasladan a la mesa a la perfección.

Para mí, lo más destacado es cómo… captura el ciclo adictivo del videojuego. El tablero traza rutas ramificadas, y el un estilo artístico atrevido y peculiar toma todo directamente del videojuego. Es perfecto para una noche de juegos en la que te apetezca un reto andtrabajo en equipo.

Mi veredicto: Si te encantan los juegos de construcción de mazos y los roguelike, Slay the Spire Es imprescindible. Es perfecto para pasar noches increíblemente divertidas con los amigos.

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¿Qué opinan los aficionados a los juegos de mesa?

Dorado

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Han hecho un trabajo fantástico al convertirlo en un juego físico y no me sorprende en absoluto que a la gente le encante.

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¿Qué opinan los aficionados a los videojuegos?

Card Crusher 89

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He perdido la cuenta de cuántas partidas he jugado, pero al final de cada una me siento con ganas de más. La combinación de cartas y reliquias da en el clavo y me tiene enganchado. Cada vez que pienso «solo una partida más» es de verdad.

2. Bloodborne: El juego de mesa [El mejor juego de exploración de mazmorras de fantasía oscura]

Nuestra puntuación Puntuación: 9,8/10

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Tipo de juego Aventura cooperativa en mazmorras Número de jugadores 1-4 Edad recomendada 14+ Duración media de la partida 60-90 minutos Género/Mecánica Miniaturas/Aventura narrativa Ideal para Aficionados a la fantasía oscura y a los juegos de estrategia Lo que me gustó Sin duda, un combate de alto riesgo y gran recompensa

Bloodborne: El juego de mesa te sumerge de lleno en De Yharnam calles de pesadilla. Oscuro, gótico y despiadado, igual que en el videojuego. Me encanta ser cazador, explorar casillas, descubrir horrores y enfrentarme a combates rápidos y brutales.

De eso se trata agresión táctica. Avanza, golpea con fuerza y gestiona tu resistencia para sobrevivir. Cada ataque es tenso y, al igual que en la versión digital, Un solo paso en falso puede arruinar tu carrera.

Me gusta cómo el juego te obliga a Sé audaz, pero con cabeza. Da en el clavo de alto riesgo, de alta rentabilidad energía. Al igual que el clásico de PlayStation, es un juego de supervivencia lleno de adrenalina. La estructura de la campaña también es impresionante.

Por qué lo elegimos Es precisamente ese combate trepidante y lleno de tensión lo que hizo que Bloodborne icónico, con una campaña que te mantiene enganchado partida tras partida.

Las misiones se desarrollan a lo largo de varias sesiones, y Las decisiones determinan los encuentros futuros. Las miniaturas son monstruos y cazadores magníficos y grotescos que parecen haber salido de la pantalla. Las fichas del tablero rebosan atmósfera. Montarlo todo sobre la mesa es como traer el videojuego a la vida real.

Mi veredicto: Me encanta lo implacable que es Bloodborne: El juego de mesa Es así. Es duro, así que ganar es una sensación increíble.

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¿Qué opinan los aficionados a los juegos de mesa?

Mighty_Jim

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No se trata solo de un juego para hacer dinero ni del típico juego de tirar los dados y mover miniaturas… La mecánica del juego se basa poco en la suerte y mucho en la estrategia, y resulta muy atractivo.

★ Para los aficionados a los videojuegos Tarjeta regalo de PSN Compra en Eneba

¿Qué opinan los aficionados a los videojuegos?

Exorcista-138

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Es un juego sencillamente fenomenal, pero muy exigente.

3. Resident Evil 3: El juego de mesa [La mejor experiencia de terror y supervivencia]

Nuestra puntuación Puntuación: 9,5/10

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Tipo de juego Terror de supervivencia Número de jugadores 1-4 Edad recomendada 14+ Duración media de la partida 90-120 minutos Género/Mecánica Terror/Aventura cooperativa Ideal para Aficionados al survival horror Lo que me gustó El suspense y la imprevisibilidad

Un paso en falso, y Némesis te pisa los talones. Resident Evil 3: El juego de mesa te sumerge en el caos deDe Raccoon Citycalles. Cada rincón parece una trampa. Es un sinfín de… juego de terror y supervivenciapavor.

Los zombis bloquean los caminos, los suministros escasean y Némesis puede aparecer cuando menos te lo esperas. Cuando jugamos en mi grupo, elegimos a nuestros personajes favoritos y nos lanzamos a la aventura. Lo que más me gusta es cómo Némesis no es solo una batalla contra un jefe. Te acecha a lo largo de los escenarios, añadiendo presión constantea cada movimiento.

Por qué lo elegimos Resident Evil 3: El juego de mesa combina un ingenioso modo cooperativo con la aterradora imprevisibilidad de Némesis. Cada sesión parece una lucha desesperada por sobrevivir.

Incluso el diseño del tablero refleja el horror. El Sepulturero La sección del mapa añade una tensión opresiva y agobiante que mantiene el ritmo trepidante del juego.

Mi veredicto: Resident Evil 3: El juego de mesa Es brutal, tenso y evocador. Es imprescindible para vivir un auténtico pánico en la mesa.

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¿Qué opinan los aficionados a los juegos de mesa?

¡A por él! 50

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Sigo considerando que RE2 es el mejor de todos en lo que respecta a los escenarios independientes

★ Para los aficionados a los videojuegos Resident Evil 3 Compra en Eneba

¿Qué opinan los aficionados a los videojuegos?

BiohazardFan

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«Nemesis» da miedo justo en los momentos adecuados, y las secuencias de disparos son más fluidas que nunca. Aunque sea corto, cada pasillo te llena de adrenalina.

4. The Witcher: El Viejo Mundo [La mejor aventura de fantasía basada en la historia]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 9,2/10

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Tipo de juego Estrategia de aventuras Número de jugadores 2-5 Edad recomendada 14+ Duración media de la partida 90-150 minutos Género/Mecánica Misiones/Control de zona Ideal para Los fans del universo de The Witcher Lo que me gustó La progresión, el PVP y cómo se adapta a los gustos de los distintos jugadores

Métete en la piel de un aspirantebrujo procedente de una de las escuelas legendarias in The Witcher: El Viejo Mundo. En lugar de limitarse a seguir De Geralt historia, la creas tú mismo. Entrenarás, cazarás monstruos y, a veces, enfrentamiento con el rival brujos por un mapa enorme.

Siempre estás entrenando, mejorando cartas y añadiendo nuevas y poderosas habilidades que cambian la forma en que tu brujo combates. Acumula combos para infligir daño puro o crea un mazo más táctico que controle a los enemigos. El el progreso resulta gratificante as Demonios and Harpías se vuelven más duras. Y los duelos opcionales entre jugadores añaden un toque competitivo muy emocionante. La intensidad resultante de estas batallas refleja las tácticas de alto riesgo que se encuentran en el los mejores juegos de mesa para dos jugadores.

Por qué lo elegimos The Witcher: El Viejo Mundo combina la caza de monstruos, la progresión y las decisiones basadas en la historia en un solo paquete épico. Perfecto si alguna vez has querido sacar a relucir tu lado de cazador de monstruos.

The El mapa es precioso, está repleto de lugares sacado directamente del videojuego, y las miniaturas hacen que el mundo cobre vida. Es un juego de rol basado en la historia para los aficionados que buscan temas profundos y mecánicas complejas.

Mi veredicto: Me encanta que sea a la vez espacioso y acogedor. Perfecto para cualquiera que quiera vivir a su manera El brujotal.

★ Para los amantes de los juegos de mesa The Witcher: El Viejo Mundo Compra en Amazon

¿Qué opinan los aficionados a los juegos de mesa?

langames3333

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Lo he jugado en solitario y con el juego básico. ¡Me lo he pasado muy bien! Pero sin duda voy a ir añadiendo las expansiones poco a poco.

★ Para los aficionados a los videojuegos The Witcher 2: Asesinos de Reyes Compra en Eneba

¿Qué opinan los aficionados a los videojuegos?

LoreWanderer

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La historia es fantástica, con intrigas políticas, personajes memorables y una gran carga emocional en cada decisión. Aunque sabes que las cosas no siempre saldrán como tú quieres, eso no le resta emoción.

5. Dead Cells: El juego de mesa [La mejor acción trepidante de estilo roguelite]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 9,2/10

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Tipo de juego Acción roguelike Número de jugadores 1-4 Edad recomendada 12+ Duración media de la partida 40-80 minutos Género/Mecánica Roguelike/Exploración Ideal para Amantes de la acción trepidante Lo que me gustó El caos y el ritmo del juego

Sin colas. Sin esperas. Dead Cells: El juego de mesatoma elenergía frenética al estilo roguelite del videojuego y lo deja caer sobre la mesa. Todos actúan al unísono, encadenando ataques, esquivas y movimientos en un flujo ininterrumpido.

Esrápido, caótico y ridículamente divertido en grupo. Recoges botín, mejoras tu equipo y te abres paso entre los enemigos en rápidas oleadas. A veces arrasas en las salas, otras veces apenas consigues salir con vida.

Para más información Mantén una comunicación constante durante la fase de acción. Encadenar habilidades funciona mejor cuando los jugadores coordinan sus combos. Prepara a tus aliados para asestar golpes decisivos en lugar de actuar por tu cuenta.

The el impulso es adictivo y el tablero modular cambia en cada partida, por lo que siempre resulta novedoso. El diseño destaca por sus colores vivos, inspirados en el llamativo estilo pixelado del juego. Es uno de los roguelites cooperativos más emocionantes a los que he jugado.

Mi veredicto: Si te apetece un poco de acción trepidante con tus amigos, hazte con Dead Cells: El juego de mesa. Es fluido, se puede volver a jugar y es perfecto para esas noches de juegos en las que el caos es lo que más mola.

★ Para los amantes de los juegos de mesa Dead Cells: El juego de mesa Compra en Amazon

¿Qué opinan los aficionados a los juegos de mesa?

BlizzardMayne

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Es bastante divertido. Hay jugadas de cartas muy ingeniosas. La forma en que se desbloquean las habilidades le da un aire muy parecido al de los juegos rogue-like, lo cual, de momento, resulta bastante satisfactorio.

★ Para los aficionados a los videojuegos Dead Cells Compra en Eneba

¿Qué opinan los aficionados a los videojuegos?

MeepleMountainFan

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El sistema de progresión es increíble. El combate es muy satisfactorio, y desbloquear nuevos poderes siempre te da un objetivo al que aspirar.

6. Frostpunk: El juego de mesa [La mejor estrategia para superar un dilema moral]

Nuestra puntuación Enebameter 9/10

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Tipo de juego Estrategia de supervivencia Número de jugadores 1-4 Edad recomendada 16+ Duración media de la partida 120-150 minutos Género/Mecánica Gestión de recursos/Dilema Ideal para Los aficionados a los juegos de estrategia exigentes Lo que me gustó Las decisiones difíciles y la tensión

La helada no da tregua. En Frostpunk: El juego de mesa, cada carbón que quemas mantiene viva la ciudad, pero cada decisión le va mermando el alma. Es unjuego de estrategia sombrío donde tú y tu grupo asignáis trabajadores, gestionáis recursos y construís estructuras para hacer frente a un invierno interminable.

Los recursos son escasos. ¿Tomas medidas? Trabajo infantil ¿O los turnos de guardia? Ambos afectan a la esperanza y al bienestar de la comunidad. Me gusta cómo el juego obliga a tomar decisiones difíciles y éticas. No solo estás equilibrando la leña y los alimentos, sino que estás decidiendo hasta dónde estás dispuesto a llegar para mantener viva a la sociedad.

Para más información No descuides la moral. Puedes acumular reservas de carbón y comida, pero si tu gente pierde la esperanza, la ciudad caerá rápidamente.

Con una imponente pieza de generador que domina la tabla, el tablero y las piezas reflejan la atmósfera sombría del videojuego.

Mi veredicto: Sombrío, pero brillante. Frostpunk: El juego de mesa tiene suspense, decisiones difíciles y una experiencia de supervivencia de la que seguirás hablando mucho tiempo después de que termine.

★ Para los amantes de los juegos de mesa Frostpunk: El juego de mesa Compra en Amazon

¿Qué opinan los aficionados a los juegos de mesa?

Toraco21

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…incluso perder es divertido. La dificultad y la facilidad con la que el juego puede descontrolarse encajan perfectamente con el contexto.

★ Para los aficionados a los videojuegos Frostpunk Compra en Eneba

¿Qué opinan los aficionados a los videojuegos?

CityBuilderFan

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Frostpunk es un juego de estrategia y supervivencia tenso, apasionante y, a menudo, estresante, lleno de decisiones difíciles y, en ocasiones, inimaginables.

7. The Elder Scrolls V: Skyrim – El juego de aventuras [La mejor adaptación de un juego de rol a un juego de mesa]

Nuestra puntuación Enebameter 9/10

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Tipo de juego Juego de mesa narrativo de aventuras cooperativo Número de jugadores 1–4 (hasta 8 con la expansión) Edad recomendada 14+ Duración media de la partida 60-120 minutos Género/Mecánica Fantasía, juego cooperativo, tiradas de dados, elecciones narrativas, campañas Ideal para Fans de The Elder Scrolls, jugadores a los que les gusta la trama, grupos de juego cooperativo Lo que me gustó Campañas con ramificaciones, evolución de los personajes, exploración de Tamriel, progresión acumulativa

The Elder Scrolls V: Skyrim – El juego de aventuras deja a Tamriel directamente sobre la mesa. Estaba recorriendo el mapa, aceptando misiones, enfrentándome a monstruos y acumulando botín, mientras la historia se desarrollaba en función de mis decisiones. Parece queSkyrim, diseñado exclusivamente para jugar con dados y cartas en lugar de con un mando.

La jugabilidad se inclina hacia ese estilo de los juegos de rol. Elegí un personaje, lo subí de nivel, conseguí equipo y dejé que los dados decidieran si superaba una prueba de sigilo o ganaba un combate. Lo que más me cautivó fue el sistema de campaña. El progreso se acumula, por lo que cada sesión se percibe como parte de un viaje más amplio, y no como un simple reinicio.

Por qué lo elegimos Conserva el espíritu de Skyrim mantiene el espíritu del juego original, pero lo convierte en un juego de mesa cooperativo.

Si has dedicado muchas horas al videojuego, reconocerás las facciones, los enemigos y el equipamiento que ya conoces. La diferencia radica en que la experiencia de juego es mucho más intensa y social. Es menos extenso, pero te da libertad para crear tu propia historia.

Mi veredicto: Skyrim Los aficionados no deberían perdérselo. Es Tamriel para compartir en la mesa.

★ Para los amantes de los juegos de mesa The Elder Scrolls V: Skyrim – El juego de aventuras Compra en Amazon

¿Qué opinan los aficionados a los juegos de mesa?

NordicWanderer

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La calidad de los componentes es impresionante y las misiones secundarias le dan un toque especial, pero el reglamento resulta muy confuso al principio. Pasé más tiempo volviendo atrás para intentar interpretar secciones poco claras que viviendo la aventura en sí. Sin embargo, una vez que le coges el tranquillo, todo fluye mejor.

★ Para los aficionados a los videojuegos The Elder Scrolls V: Skyrim Compra en Eneba

¿Qué opinan los aficionados a los videojuegos?

RPGAddict

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Incluso años después, los mods y las expansiones hacen que Skyrim siga pareciendo un juego vivo. La libertad de crear tu propia historia en un mundo inmenso no tiene parangón.

8. DOOM: El juego de mesa [El mejor shooter táctico de alta intensidad]

Nuestra puntuación Enebameter 9/10

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Tipo de juego Combate táctico Número de jugadores 2-5 Edad recomendada 14+ Duración media de la partida 120-180 minutos Género/Mecánica Táctica/Miniaturas Ideal para Amantes de los juegos de acción y de disparos Lo que me gustó Acción sin descanso

DOOM: El juego de mesa is una auténtica carnicería en una caja. Un jugador controla la horda interminable de demonios, mientras que el resto se convierte en marines fuertemente armados. Es asimétrica, trepidante y llena de momentos que te aceleran el corazón como sacado de un videojuego.

Cada partido parece un duelo decisivo. Como Marina, vas a toda velocidad por los pasillos, cogiendo armas y encadenando Asesinatos de gloria para seguir con vida. A medida que el Invasor, estás llenando el tablero de demonios y empujando al Marinos hasta el límite.

Por qué lo elegimos Es el caos de Hijo reinterpretada como una batalla de ingenio. Marinosir a por todas, elInvasor inunda el tablero de demonios, y cada enfrentamiento parece sacado de una película.

Me encanta lo táctico que resulta; sigues tomando decisiones inteligentes sobre el posicionamiento, pero el el ritmo nunca decae. Las miniaturas también son geniales. Desde las imponentes Los Barones del Infierno ante las hordas de diablillos, le dan a todo el conjunto ese un juego de DOOM exageradointensidad.

Mi veredicto: DOOM: El juego de mesa Es brutal, trepidante y tremendamente divertido. Perfecto si buscas combates de alta intensidad para tus noches de juegos.

★ Para los amantes de los juegos de mesa DOOM: El juego de mesa Compra en Amazon

¿Qué opinan los aficionados a los juegos de mesa?

georgfrankoo

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Le daría un 10 sobre 10 a un juego de mesa de «Doom».

★ Para los aficionados a los videojuegos Hijo Compra en Eneba

¿Qué opinan los aficionados a los videojuegos?

Doom Slayer 99

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¡Acción sin descanso! Combates rápidos y fluidos, y diversión sangrienta que no da tregua. Cada enfrentamiento resulta gratificante.

9. Metal Gear Solid: El juego de mesa [Mejor adaptación de sigilo y táctica]

Nuestra puntuación Enebameter 9/10

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Tipo de juego Estrategia de sigilo Número de jugadores 1-4 Edad recomendada 14+ Duración media de la partida 60-120 minutos Género/Mecánica Sigilo/Táctica Ideal para Aficionados al sigilo y la estrategia Lo que me gustó La astucia y la jugabilidad de mundo abierto

Metal Gear Solid: El juego de mesa da en el clavo con la acción sigilosa del videojuego. En él, juegas como Serpiente y aliados, moviéndote sigilosamente por los mapas, esquivando a los guardias y completando misiones que exigen paciencia y buen timing. El combate pasa a un segundo plano.

For juegos de suspense como Metal Gear Solid, El éxito se consigue con movimientos inteligentes, los artilugios y el trabajo en equipo. Me gusta cómo se mantienen las opciones propias del estilo «sandbox». El tablero modular cambia de disposición. Aunque las patrullas enemigas siguen patrones claros, incluso un solo error los convierte en letales. Cada misión aumenta la ansiedad.

Por qué lo elegimos Es raro que el sigilo funcione en los juegos de mesa, pero Metal Gear Solid hace que cada misión parezca una operación real en la que el silencio es sinónimo de supervivencia.

¿Divides el equipo para ganar en eficacia o avanzas despacio para pasar desapercibido? Ese equilibrio es lo que hace que el juego sea tan emocionante. Las miniaturas y el diseño gráfico captan a la perfección el ambiente envolvente y sensación de estrategia, lo que hace que la mesa parezca un quirófano en pleno funcionamiento.

Mi veredicto: Metal Gear Solid: El juego de mesa Es imprescindible si te gusta el sigilo cooperativo y lleno de tensión. El suspense es constante y las victorias tienen un toque cinematográfico.

★ Para los amantes de los juegos de mesa Metal Gear Solid: El juego de mesa Compra en Amazon

¿Qué opinan los aficionados a los juegos de mesa?

Glum_Lime1397

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…este es uno de los mejores juegos de mesa a los que he jugado nunca… 10/10.

★ Para los aficionados a los videojuegos Metal Gear Solid V: El dolor fantasma Compra en Eneba

¿Qué opinan los aficionados a los videojuegos?

Aventurero de acción

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Aunque la jugabilidad es excepcional, la historia resulta un poco inconexa en algunos momentos. Aun así, es un juego imprescindible para los fans de la serie.

10. Dark Souls: El juego de mesa [El desafío más difícil contra un jefe]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 8,9/10

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Tipo de juego Fantasía oscura Número de jugadores 1-4 Edad recomendada 14+ Duración media de la partida 90-120 minutos Género/Mecánica Miniaturas/Exploración Ideal para Los aficionados a los juegos exigentes Lo que me gustó Los retos son brutales, pero las victorias saben aún mejor

Un paso en falso y estás muerto. Cada pasillo esconde un peligro en Dark Souls: El juego de mesa, dondeLa supervivencia es tan dura como en un videojuego que lo inspiró. Tú y tu equipo exploráis mazmorras mortíferas, lucháis contra hordas de enemigos y, finalmente, os enfrentáis a jefes gigantescos dispuestos a aplastaros si bajáis la guardia.

Para más información No te lances directamente a los jefes; primero, ve superando los combates más sencillos para conseguir equipo y mejoras. Eso te permitirá sobrevivir.

Cada movimientodebe ser estratégico ya que refleja a la perfección el ciclo de «morir, aprender, volver a intentarlo». Fallarás, te reorganizarás, mejorarás tu equipo y lo volverás a intentar. Cada enfrentamiento te enseña algo nuevo sobre el posicionamiento, la gestión de la resistencia y el momento adecuado para atacar.

Las miniaturas son impresionantes. Los jefes gigantes y detallados dominan el tablero, lo que hace que los combates sean a la vez épico y aterrador.

Mi veredicto: Si te motivan los retos, Dark Souls: El juego de mesa cumple con creces. El fracaso parece formar parte del camino, y la victoria siempre sabe mejor tras la lucha.

★ Para los amantes de los juegos de mesa Dark Souls: El juego de mesa Compra en Amazon

¿Qué opinan los aficionados a los juegos de mesa?

RadiantTurtle

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Dark Souls es, ante todo, un juego de exploración de mazmorras con combates contra jefes finales espectaculares.

★ Para los aficionados a los videojuegos Dark Souls: Remastered Compra en Eneba

¿Qué opinan los aficionados a los videojuegos?

AaronScotz

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Mi juego favorito de la saga Souls, no porque sea precisamente un buen juego de la saga, ¡sino por lo emblemático y divertido que es!

11. Gloomhaven: El juego de mesa [El mejor juego de rol táctico de estilo clásico]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 8,9/10

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Tipo de juego Aventura cooperativa Número de jugadores 1-4 Edad recomendada 14+ Duración media de la partida 90-150 minutos Género/Mecánica Campaña, combate táctico Ideal para Aficionados a las campañas épicas Lo que me gustó Que el juego de mesa fue lo primero

Pocos juegos de mesa pueden presumir de estatus de leyenda but Gloomhaven: El juego de mesa es uno de ellos. No surgió de un videojuego, sino que fue ¡Qué bueno, qué impresionante!, lo que dio lugar a su propia versión digital.

Por qué lo elegimos Es uno de esos pocos juegos de mesa tan innovadores que definieron un género y dieron lugar a un videojuego.

La caja es enorme, el diseño gráfico es envolvente y la campaña con ramificaciones garantiza que cada partida sea única. Aquí, tú y tu grupo os enfrentáis a un juego de exploración de mazmorras al estilo clásico. Podrás elegir entre una gran variedad de clases, cada una con sus propias habilidades. Las mejoras de los personajes se obtienen a través del botín, las ventajas y la progresión permanente.

Recorrerás mazmorras, lucharás contra monstruos y participarás en campañas decisiones que modifican la historia de forma definitiva mundo. Lo que lo hace destacar es el sistema de combate basado en cartas. Sin dados, solo decisiones tensas y tácticas en cada turno. Me encanta cómo te obliga a pensar con antelación, buscando el equilibrio entre las jugadas decisivas y el agotamiento.

Mi veredicto: Con un alcance impresionante y una profundidad sin igual, Gloomhavenes ello mejor de los juegos de exploración de mazmorras.

★ Para los amantes de los juegos de mesa Gloomhaven: El juego de mesa Compra en Amazon

¿Qué opinan los aficionados a los juegos de mesa?

gamerdaddy

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Lo que más me molesta de Gloomhaven es que me ha impedido jugar a otros juegos durante tanto tiempo. Llevamos casi UN AÑO jugando a este monstruo y aún no nos hemos cansado de él.

★ Para los aficionados a los videojuegos Gloomhaven Compra en Eneba

¿Qué opinan los aficionados a los videojuegos?

Hasta mañana

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Gloomhaven es un juego muy, muy, MUY profundo. Presenta múltiples niveles de complejidad y diferentes estrategias gracias a sus diversos mercenarios jugables y a su gran cantidad de cartas.

12. Esta guerra es mía: El juego de mesa [La mejor experiencia narrativa emotiva]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 8,9/10

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Tipo de juego Relato de supervivencia Número de jugadores 1-6 Edad recomendada 18+ Duración media de la partida 45-120 minutos Género/Mecánica Supervivencia/Narrativa cooperativa Ideal para Amantes de las historias Lo que me gustó La mecánica del libro de cuentos y las ilustraciones

Aquí no eres ningún héroe. En Esta guerra es mía: El juego de mesa, eres un civil atrapado en una zona de guerra, hambriento, agotado y con muchas ganas de que llegue mañana. Es crudo, intenso y diferente a cualquier otro juego al que haya jugado.

Este es uno de los más juegos con una historia envolvente que encontrarás sobre la mesa. Las ilustraciones y los componentes dejan claro que la atmósfera desolada y desesperada de una ciudad devastada por la guerra. Decisiones sencillas, como quién come o quién se arriesga a salir por la noche, tienen un impacto duradero.

Por qué lo elegimos Explora magistralmente el coste humano de la guerra, planteando dilemas éticos desgarradores y ofreciendo una narración inolvidable.

Buscas comida y objetos básicos para fabricar cosas, e intentas que la moral no decaiga. La mecánica del libro de cuentos es una una montaña rusa emocional que te sumerge en escenas difíciles y dicta el desenlace. Nunca estás preparado para lo que viene a continuación.

Mi veredicto: Si quieres un juego que te haga… sentirNo es solo un juego: este te acompaña mucho tiempo después de que termine.

★ Para los amantes de los juegos de mesa Esta guerra es mía: El juego de mesa Compra en Amazon

¿Qué opinan los aficionados a los juegos de mesa?

digitaldavis

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Una de las mejores experiencias con juegos de mesa que he tenido nunca, y eso que llevo jugando a juegos de mesa desde principios de los 80. Esto es realmente algo especial.

★ Para los aficionados a los videojuegos Esta guerra es mía Compra en Eneba

¿Qué opinan los aficionados a los videojuegos?

SamHydaelyn

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Me alegro de haberlo jugado. En mi opinión, han logrado su objetivo de mostrar el verdadero coste de la guerra…

13. Sid Meier’s Civilization: Un nuevo amanecer, juego de mesa [El mejor juego de construcción de civilizaciones optimizado]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 8,7/10

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Tipo de juego Construcción de una civilización Número de jugadores 2-4 Edad recomendada 14+ Duración media de la partida 120-240 minutos Género/Mecánica Desarrollo/Estrategia Ideal para Aficionados a los juegos de civilización Lo que me gustó Una versión concisa del clásico de IP

Desde los antiguos imperios hasta las potencias actuales, Civilization de Sid Meier: El juego de mesate permiteconstruir una nación que resista el paso del tiempo. Es una experiencia 4X simplificada. Expandirse, explorar e innovar tu camino hacia un dominio que trasciende la historia. Es el clásicoCivilización experiencia de juegopero enmenos tiempo.

El ingenioso sistema de filas de enfoque consolida el profundidad estratégica. El poder de tus acciones aumenta cuanto más esperas para utilizarlas. Esto te obliga a planificar con antelación, sopesando las necesidades a corto plazo frente a la estrategia a largo plazo.

Por qué lo elegimos Civilization: Un nuevo amanecer reduce la complejidad de los métodos tradicionales Civ juegos. Sigue conservando la emoción de avanzar a través de las épocas y perseguir diferentes condiciones de victoria.

Puedesalcanzar la victoria mediante la ciencia, la cultura, la economía o el poderío militar. Todo ello mientras te esfuerzas por proteger tu imperio en expansión de tus rivales. El amplio tablero modular y las llamativas ilustraciones dan vida al curso de la historia directamente sobre tu mesa. Es gratificante y al que se puede volver a jugar una y otra vez.

Mi veredicto: Tengo poco tiempo, pero necesito un Civ¿Qué pasa?Civilization: Un nuevo amanecer es una elección fantástica y más acertada.

★ Para los amantes de los juegos de mesa Sid Meier’s Civilization: Un nuevo amanecer, juego de mesa Compra en Amazon

¿Qué opinan los aficionados a los juegos de mesa?

Jirafa y cebra

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Es uno de mis cinco juegos favoritos. Nos reunimos y lo jugamos cada día de Año Nuevo. Lo tomamos como una actividad para pasar todo el día y nos lo tomamos con calma.

★ Para los aficionados a los videojuegos Civilization VI, de Sid Meier Compra en Eneba

¿Qué opinan los aficionados a los videojuegos?

No es Iósif Stalin

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♥♥♥♥ A Alejandro el Grande, ese sinvergüenza, le encanta invadir en el turno 30, como en todas las partidas. Le doy un 10 sobre 10; volvería a colonizar sin dudarlo.

14. Stardew Valley: El juego de mesa [El mejor simulador de granja cooperativa y acogedor]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 8,5/10

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Tipo de juego Agricultura cooperativa Número de jugadores 1-4 Edad recomendada 13+ Duración media de la partida 45-90 minutos Género/Mecánica Agricultura/Artesanía Ideal para Aficionados a los simuladores de granja Lo que me gustó El ritmo relajado y el modo cooperativo

Después de todo el caos y los combates, Stardew Valley: El juego de mesa es respirar hondo. Es un una aventura reconfortante donde tú y tus amigos construís la granja de vuestros sueños. Es como salir de la pantalla y adentrarse en un mundo lleno de encanto.

Las coloridas ilustraciones encajan a la perfección con el videojuego. Su fichas de colores vivos y un tablero con un diseño detallado hacen que la mesa cobre vida. Me encanta que cada decisión resulte sencilla, pero a la vez gratificante.

Por qué lo elegimos Se traduceDe Stardew’s Todo el encanto de un ambiente acogedor en un juego de mesa. Un juego en el que cultivar, pescar y forjar amistades resulta tan gratificante como ganar.

Regar los campos, pescar en los ríos o entablar amistad con los aldeanos son actividades que resultan muy gratificantes. La jugabilidad es cooperativo y tranquilo. Cultivarás, extraerás recursos y cuidarás de los animales, todo ello mientras gestionas tus tareas a lo largo de las estaciones.

Además, es muy amplio. Las barajas de temporada y la intensidad del invierno hacen que cada campaña novedoso y con gran rejugabilidad.

Mi veredicto: Un juego cooperativo tierno y entrañable, ideal para familias, citas románticas o cualquiera que busque algo agradable.

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¿Qué opinan los aficionados a los juegos de mesa?

Depende

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Mis amigos y yo nos lo hemos pasado genial cada vez que lo hemos jugado. Es especialmente divertido si ya has jugado al videojuego. Realmente parece que tú y tus amigos estáis poniendo en orden Stardew Valley mientras jugáis a un montón de minijuegos divertidos.

★ Para los aficionados a los videojuegos Stardew Valley Compra en Eneba

¿Qué opinan los aficionados a los videojuegos?

Palanki96

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Es un juego increíble y muy bien diseñado, y resulta relajante si no te preocupas demasiado por optimizarlo todo. Me gusta el temporizador diario, ya que le da un toque de desafío al juego, aunque no a todo el mundo le gusta.

15. Cyberpunk Edgerunners: Zona de combate [El mejor juego táctico de escaramuzas cyberpunk]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 8,2/10

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Tipo de juego Combate táctico Número de jugadores 1-4 Edad recomendada 14+ Duración media de la partida 45-90 minutos Género/Mecánica Cyberpunk/Combate táctico Ideal para Aficionados a la temática cyberpunk Lo que me gustó El cartel en 3D y los carteles de pie

Ciudad Nocturna es peligroso, y Cyberpunk Edgerunners: Zona de combate te sumerge de lleno en el tiroteo. Es un juego de escaramuzas trepidante. Diriges a una tripulación de ecorredores de base contra bandas, mercenarios o incluso De la Corporación Arasakafuerzas de élite.

The La acción es trepidante y tiene un estilo cinematográfico. Moverás miniaturas entre coberturas, encadenarás poderes cibernéticos y desatarás combos brutales en un sistema que premia las tácticas audaces. Si dudas, estás perdido.

Por qué lo elegimos CapturaDe Night City Combates de alto riesgo a través de un sistema de escaramuzas fluido y lleno de decisiones difíciles.

Cada personaje es personalizable, conhabilidades y equipamiento que cambian por completo tu estrategia. Los mapas modulares en 3D de la ciudad y las miniaturas de estilo cyberpunk llevan el ambiente neón y descarnado de Night City directamente a tu mesa. Los constantes enfrentamientos entre bandas hacen de este juego uno de los más juegos cyberpunk intensospor ahí.

Mi veredicto: Si lo que buscas es adrenalina táctica, Cyberpunk Edgerunners: Zona de combate golpea fuerte y rápido.

★ Para los amantes de los juegos de mesa Cyberpunk Edgerunners: Zona de combate Compra en Amazon

¿Qué opinan los aficionados a los juegos de mesa?

Hojo847

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Este juego es divertido, ágil y bastante fácil de aprender. Es cierto que puede requerir un poco de estrategia, pero cuenta con suficientes facciones y opciones para equipar a tu equipo, lo que te permite personalizar tu forma de jugar.

★ Para los aficionados a los videojuegos Cyberpunk 2077 Compra en Eneba

¿Qué opinan los aficionados a los videojuegos?

cobcat

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Estoy de acuerdo, es uno de los mejores juegos a los que he jugado nunca. Me gusta especialmente el diseño artístico y la atención al detalle que se aprecia en todo el mundo del juego.

16. Dorfromantik: El juego de mesa [El mejor creador de rompecabezas relajantes]

Nuestra puntuación Enebameter 8/10

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Tipo de juego Estrategia de rompecabezas Número de jugadores 1-6 Edad recomendada 8+ Duración media de la partida 30-60 minutos Género/Mecánica Colocación de baldosas/Relajación Ideal para Amantes de los juegos casuales y de los rompecabezas Lo que me gustó Relajarse y disfrutar del paisaje

No todos los juegos de mesa consisten en luchar contra monstruos o acabar con enemigos. Dorfromantik: El juego de mesate invita aTómate tu tiempo, coloca baldosas y construye algo bonito juntos. Al igual que el videojuego, es tranquilo, meditativo y, sorprendentemente, estratégico.

Tú y tu grupo colocáis fichas hexagonales para hacer crecer pueblos, ríos, bosques y vías de tren por toda la mesa. Me encanta cómo el el paisaje va tomando forma poco a poco. Cada paso parece pequeño, pero es significativo.

Por qué lo elegimos Es una de las pocas adaptaciones que consigue transmitir a la perfección la sensación de relajación sin dejar de ofrecer un juego ingenioso y estratégico.

También realizarás misiones, como conectar arroyos o ampliar las tierras de cultivo. Es una capa ligera de goles sin presión. Las ilustraciones en tonos pastel son preciosas, y el aspecto del tablero resulta encantador y transmite una sensación de relajación inmediata.

Mi veredicto: Dorfromantik: El juego de mesa es un relajante juego cooperativo ideal para esas noches en las que apetece disfrutar de una partida tranquila y animada.

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¿Qué opinan los aficionados a los juegos de mesa?

Shaymus escribe

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El Dorfromantik… un agradable cambio de aires que ofrece una experiencia relajante y colaborativa.

★ Para los aficionados a los videojuegos El encanto de los pueblos Compra en Eneba

¿Qué opinan los aficionados a los videojuegos?

francés37

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Es un juego genial para jugar durante unas semanas, dejarlo a un lado unos meses y volver a él. Así que, por 13 libras, un juego que puede durar unos 5 o 6 años, con algunos descansos, sí que merece la pena.

17. Horizon: Zero Dawn — El juego de mesa [La mejor aventura cinematográfica de caza de monstruos]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 7,8/10

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Tipo de juego Aventura y combate Número de jugadores 1-4 Edad recomendada 14+ Duración media de la partida 60-120 minutos Género/Mecánica Miniaturas/Estrategia Ideal para Los aficionados al videojuego Lo que me gustó Las miniaturas y las ilustraciones

A la caza de unThunderjaw sobre la mesa es tan intenso como parece. Horizon: Zero Dawn – El juego de mesa te sumerge a ti y a tus aliados en cacerías cooperativas en las que cada movimiento cuenta.

Seguirás el rastro de las máquinas por todo el mapa, colocarás trampas y utilizarás el posicionamiento táctico para burlar a los enemigos como el Sawtooth y el Bellowback. Me encanta el diseño centrado en los jefes y el trabajo en equipo que requieren las batallas.

Para más información Dispersaos durante los combates. Flanquear a los enemigos ofrece más opciones tácticas y evita que los aliados sean aniquilados de un solo golpe.

Las miniaturas son lo más destacado. Máquinas enormes y detalladas enfrentándote a elegantes minicazadores, todo ello sobre un fondo de azulejos de vivos colores que dan vida al mundo. Cada caza es como un rompecabezas que te obliga a combinar equipo y habilidades para tener alguna posibilidad.

Es uno de los más juegos de aventuras épicas se puede jugar en un tablero.

Mi veredicto: Horizon: Zero Dawn – El juego de mesa es tan estratégica, trepidante y cinematográfica como el videojuego.

★ Para los amantes de los juegos de mesa Horizon: Zero Dawn — El juego de mesa Compra en Amazon

¿Qué opinan los aficionados a los juegos de mesa?

patatas fritas y depresión

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Es mi juego de mesa favorito, pero ten en cuenta que cada partida puede durar unas cuantas horas hasta completar las cinco rondas…

★ Para los aficionados a los videojuegos Horizon Zero Dawn Remastered Compra en Eneba

¿Qué opinan los aficionados a los videojuegos?

dorado

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HZD y su secuela, HFW, son juegos fantásticos, y los recomiendo encarecidamente tanto por su increíble historia como por su jugabilidad. Hay muchísimas opciones para que desarrolles tu propio estilo de juego. Algunas de las armas son muy divertidas.

18. Divinity: Original Sin, el juego de mesa [Mejor juego de rol cooperativo con una historia]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 7,5/10

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Tipo de juego RPG cooperativos Número de jugadores 1-4 Edad recomendada 14+ Duración media de la partida 60-120 minutos Género/Mecánica Juegos de rol/Aventura Ideal para Aficionados a los juegos de rol Lo que me gustó Lo centrada que está en la historia y toda la rejugabilidad que ofrece

En un momento sois aliados, y al siguiente vuestras decisiones desencadenan un conflicto y cambiar la historia para siempre. Esa es la magia de Divinity: Original Sin – El juego de mesa.

Situado enRivellon, esta extensa campaña está repleta de exploración, secretos y misiones secundarias determinadas por decisiones colectivas. Me gusta cómo el combate elemental se adapta tan bien al juego de mesa.

Por qué lo elegimos Recoge la libertad característica del videojuego y el combate elemental en un sistema de juego de mesa que parece no tener límites.

Puedes electrificar el agua, prender fuego al petróleo o congelar a los enemigos. Además, si te colocas bien, los combos pueden ser devastadores. La coordinación y la sincronización lo son todo.

Las miniaturas y las fichas tienen un aspecto fantástico y dan vida a las mazmorras y las batallas. También destaca la gran cantidad de contenido narrativo. No hay dos carreras iguales. Su curva de aprendizaje suave, combinada con una mecánica de juego gratificante, hace que cada sesión resulte atractiva.

Mi veredicto: Si quieres libertad, profundidad y creatividad táctica en tu mesa, Divinity: Original Sin: El juego de mesachequesalllas cajas.

★ Para los amantes de los juegos de mesa Divinity: Original Sin, el juego de mesa Compra en Amazon

¿Qué opinan los aficionados a los juegos de mesa?

Gorfmit35

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Es un buen juego, un juego largo, y la personalización de los personajes es probablemente la mejor que he visto en un juego de mesa.

★ Para los aficionados a los videojuegos Divinity: Original Sin – Edición mejorada Compra en Eneba

¿Qué opinan los aficionados a los videojuegos?

Tumbonas Sunnytales

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Aunque no suelo ser de los que juegan a este tipo de juegos, dos2 es una obra maestra de 11 sobre 10. He completado el juego más de 15 veces, he creado más de 50 perfiles y sigo jugando y haciendo nuevas partidas de vez en cuando.

19. Deep Rock Galactic: El juego de mesa [La mejor experiencia cooperativa centrada en el trabajo en equipo]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 7,5/10

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Tipo de juego Minería cooperativa Número de jugadores 1-4 Edad recomendada 10+ Duración media de la partida 45-90 minutos Género/Mecánica Exploración/Recolección de recursos Ideal para Los aficionados al juego cooperativo Lo que me gustó Cómo involucra a todo el equipo

¡Roca y piedra! Deep Rock Galactic: El juego de mesatrae elun juego de disparos con enanos de culto sobre la mesa. Tú y tu escuadrón os adentráis en peligrosas cavernas, extraéis minerales y lucháis contra enjambres de insectos alienígenas. Es frenético, divertido, y todo sobre trabajo en equipo.

Las miniaturas son lo que más me llama la atención, desde enanos fornidos hasta insectos gigantes, y el tablero se extiende por la mesa como un sistema de cuevas activas. Sin duda, es una de las más emocionantes juegos cooperativos centrados en el trabajo en equipopor ahí.

Para más información No os separéis. Si os separáis, será más difícil minar con eficacia y sobrevivir a los enjambres.

Cada misión cuenta con un nuevo diseño de cuevas gracias a los mosaicos modulares, que recuerdan a los túneles aleatorios del videojuego. Y La gestión de recursos es importante tanto como el combate. ¡Si gastas la munición demasiado pronto, lo pagarás caro cuando llegue la colmena!

Mi veredicto: Si te apetece un trabajo en equipo caótico, con humor y tensión. Deep Rock Galactic: El juego de mesa Es un juego con el que te lo pasarás en grande con tus amigos.

★ Para los amantes de los juegos de mesa Deep Rock Galactic: El juego de mesa Compra en Amazon

¿Qué opinan los aficionados a los juegos de mesa?

Ayer

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Es muy divertido. No es muy complicado y se juega con mucha rapidez y facilidad. También jugamos al videojuego y puedo decir que el fondo de pantalla capta bastante bien la esencia del juego.

★ Para los aficionados a los videojuegos Deep Rock Galactic Compra en Eneba

¿Qué opinan los aficionados a los videojuegos?

fromesays

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He acumulado más de 200 horas en la PS5 y al menos 100 en el PC. Es el único juego que tengo al que he jugado de forma constante durante los últimos tres años.

20. Sniper Elite: El juego de mesa [La mejor estrategia de sigilo con movimientos ocultos]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 7,3/10

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Tipo de juego Estrategia de sigilo Número de jugadores 1-4 Edad recomendada 16+ Duración media de la partida 40-70 minutos Género/Mecánica Movimiento sigiloso/táctico Ideal para Aficionados a las tácticas de precisión Lo que me gustó Una jugabilidad llena de suspense e intensidad

Silencio. Sombras. Un paso en falso y te pillarán. Sniper Elite: El juego de mesacaptura eluna tensión angustiosa del sigilo a la perfección.

Es unjuego asimétrico de movimientos ocultos. Como elFrancotirador, te mueves sigilosamente por el tablero, esquivas a las patrullas y preparas el tiro perfecto mientras los guardias sospechan de cada sombra. Como un Defender, controlas escuadrones de guardias, peinas zonas, colocas trampas e intentas acorralar al Intruso.

Para más información A medida que elFrancotirador, despista al rival desde el principio. Obliga a los defensores a malgastar acciones persiguiendo sombras para que puedas preparar el verdadero disparo más adelante.

Me gusta que cada giro sea una batalla de ingenio. ElFrancotirador planea rutas de huida en secreto, mientras que los guardias deben recurrir a la deducción y la coordinación. El diseño del tablero da la sensación de envolvente, con un diseño gráfico limpio lo que facilita el seguimiento de las zonas de patrulla y los caminos ocultos.

Mi veredicto: Si te gusta la tensión, el farol y la deducción, este es un brillante enfrentamiento entre el sigilo y la persecución.

★ Para los amantes de los juegos de mesa Sniper Elite: El juego de mesa Compra en Amazon

¿Qué opinan los aficionados a los juegos de mesa?

Martes, 10

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Yo también lo he jugado muchas veces y me lo he pasado genial cada vez.

★ Para los aficionados a los videojuegos Sniper Elite Compra en Eneba

¿Qué opinan los aficionados a los videojuegos?

La una y media

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Me encantó el primero y también jugué un poco al segundo, además de algunas demos de las entregas posteriores. Sniper Elite 1 siempre será el mejor.

21. Pac-Man: El juego de mesa [El mejor juego arcade nostálgico para toda la familia]

Nuestra puntuación Enebameter 7/10

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Tipo de juego Juego familiar Número de jugadores 2-5 Edad recomendada 8+ Duración media de la partida 20-40 minutos Género/Mecánica Persecución/Estrategia Ideal para Aficionados a los juegos clásicos de arcade Lo que me gustó La nostalgia se ha disparado

*¡Me arde, me arde!* La clásica persecución de los juegos de arcade llega a tu mesa con Pac-Man: El juego de mesa. Esligero, ágil y que te resulta familiar al instante. Juegas comoPac-Man, devorando bolitas, esquivando fantasmas y recogiendo esas magníficas bolas de energía.

La particularidad es que, mientras un jugador controla Pac-Man, los demás hacen de fantasmas y colaboran para atraparlo. Me encanta cómo sencillo y competitivoes lo que se siente.Las jugadas son rápidas y las reglas son sencillas para enseñar, y el ciclo de juego es precisamente lo que convirtió a la versión digital en un clásico.

Para más información As Pac-Man, no te quedes con todas las bolitas de inmediato; guarda una bolita de poder para cuando los fantasmas se acerquen.

La placa cuenta incluso con un Un Pac-Man en 3D que se mueve el laberinto, lo que le da un toque divertido en la mesa.

Mi veredicto: La nostalgia se une a la energía de los juegos de mesa. Perfecto para familias, veladas informales o cualquiera que haya crecido con el juego original de las salas recreativas.

★ Para los amantes de los juegos de mesa Pac-Man: El juego de mesa Compra en Amazon

¿Qué opinan los aficionados a los juegos de mesa?

GreenThunderBolt

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En su día jugué mucho a ese videojuego, y este juego se mantiene fiel al original. Me sorprende lo bien que han sabido adaptar el juego al formato de mesa.

★ Para los aficionados a los videojuegos Pac-Man World Re-PAC Compra en Eneba

¿Qué opinan los aficionados a los videojuegos?

Práctico_Dulce_8595

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Me ha encantado el juego; no se han limitado a remasterizarlo, sino que han creado nuevas escenas cinemáticas, han rediseñado la pantalla principal de selección de niveles e incluso han mejorado los jefes finales. Un remake de 10 sobre 10, y espero de verdad que remastericen Pac-Man World 2.

Mi veredicto general

Los juegos de mesa basados en videojuegos solían tener mala fama. Muchos de los primeros lanzamientos resultaban superficiales o se basaban en simples trucos. Pero hoy en día el género por fin ha madurado. Muchas adaptaciones cuentan con páginas web oficiales, secciones con las reglas y vídeos que ayudan a aprender a jugar. Incluso hay canales de YouTube dedicados a este formato.

Para los aficionados a los juegos de rol →The Witcher: El Viejo Mundo. Ofrece una rica historia, cacerías de monstruos y una evolución de los personajes que te hacen sentir como si estuvieras viviendo tu propia aventura El brujo historia en la mesa.

Para los aficionados a la supervivencia → Frostpunk: El juego de mesa. Esta entrega destaca por sus dilemas morales y la tensión que genera la construcción de la ciudad, lo que refleja a la perfección la implacable resistencia del videojuego original.

Para los amantes de la acción → DOOM: El juego de mesa. Rápido, táctico y asimétrico. El enfrentamiento entre marines y demonios resulta tan frenético y sangriento como cuando se juega en una consola.

Para los jugadores a los que les gusta la trama → Esta guerra es mía: El juego de mesa. Pocos juegos de mesa logran transmitir tanta intensidad emocional como este. Es una experiencia inolvidable basada en decisiones difíciles y en el coste humano que estas conllevan.

Los diseñadores están siendo fieles al material original andhaciendojuegos de mesa realmente geniales. Ya no se trata solo de productos derivados, sino que llegan a nuevos aficionados y están a la altura de los mejores juegos de mesa de cualquier colección. Ofrecen algunas de las los diseños más emocionantes e innovadores puedes jugar hoy.

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