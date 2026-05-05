Reseña de «Resident Evil: Requiem»: una carta de amor al género del survival horror

He estado jugando Resident Evil desde que salió ese primer juego, así que ya te puedes imaginar las ganas que tengo de escribir un Resident Evil: Requiemreseña.Resident Evil es, sin duda, el juego de terror y supervivencia más conocido. Este término se acuñó con motivo del primer juego Hace ya 30 largos años, en 1996, que marcaría para siempre lo que generaciones de jugadores esperarían de este género .

El juego salió al mercado con una acogida sin precedentes tanto en Steam and Metacritic, lo que demuestra que la expectación por el regreso de uno de los personajes más queridos de la franquicia a la ciudad más emblemática de la misma era justo lo que la serie necesitaba en este momento.

En resumen: resumen de la reseña de Resident Evil: Requiem

Identidad fundamental del juego Un juego de terror y supervivencia brutal, basado en la habilidad, que combina combates tensos en primera y tercera persona, recursos limitados y enfrentamientos metódicos con los enemigos. Las mejoras más importantes ModernoMotor RE efectos visuales, iluminación dinámica, humo interactivo y efectos ambientales, y Primero modo que añade dificultad y aumenta el interés por volver a jugar. Principales críticas Es posible que algunos jugadores encuentren que los movimientos y el combate no resultan fluidos, que el rendimiento puede bajar en las zonas abiertas más amplias y que faltan algunos modos o contenidos adicionales de entregas anteriores. Veredicto claro Muy recomendable para los aficionados al survival horror y a los juegos centrados en la acción.

Es un reto para los principiantes, pero resulta gratificante para quienes están dispuestos a aceptarlo.

Resident Evil: Requiem: El renacimiento de una franquicia

Voy a empezar mi Resident Evil: Requiem Concluyo esta reseña diciendo que he revisado todos los línea principalResident Eviljuegos antes de meterme de lleno en esto. Descanso destaca por recuperar todos los elementos clásicos que hacen que el Resident Evil una franquicia de éxito. Todo un reto, teniendo en cuenta los drásticos cambios que ha experimentado a lo largo de los años.

Con el tiempo, Resident Evil pasó de ser un juego de terror centrado en la exploración y los acertijos con cámaras fijas a convertirse en el una emocionante aventura llena de acción en la que se cazan monstruos of Resident Evil 4, Volver al 5, yVolver al 6, antes de pasar a las experiencias en primera persona, alimentadas por pesadillas, del puro horror de Volver al 7 and Resident Evil 8.

Los aficionados se preguntaban a menudo si era posible combinar la jugabilidad moderna de Resident Evil 4, 5, y6 con el estilo clásico de los tres primeros juegos. Capcom empezó a responder a esa pregunta en 2019junto con elResident Evil 2 Remake y la introducción del nuevo Motor RE.

El resultado fue un éxito inmediato, con una jugabilidad innovadora y unos gráficos impresionantes que alcanzaron nuevas cotas con el Resident Evil 4 Remake, hasta llegar a lo que vemos ahora.

Dos héroes, dos tonos

Resident Evil: Requiem fusionó magistralmente todos los aspectos de sus predecesoras al presentar a Grace Ashcroft, una agente de oficina del FBI, hija de la Resident Evil: Outbreak la periodista Alyssa.

La jugabilidad de Grace es angustiante. Es joven, inexperta y está traumatizada por una experiencia pasada; todo ello, junto con la magistral interpretación de su actriz de doblaje, Angela Sant’Albano, da lugar a algunas de las mejores secuencias de terror jamás rodadas.

Su voz temblorosa y sus manos temblorosas, junto con la atmósfera oscura y opresiva, combinadas con unos gráficos de otro nivel, hicieron que realmente sintiera miedo y optara por evitar el combate siempre que fuera posible. Grace también recuperó la esencia del primer RE juegos en los que hay que explorar mucho, con recursos limitados y pocos espacios en el inventario que gestionar, todo ello mientras se resuelven los incesantes acertijos que le permiten moverse por el Hospital Rhodes Hill, donde se encuentra atrapada.

No pude escribir un Resident Evil: Requiem una reseña de un videojuego sin mencionar a Leon —podría decirse que es el el favorito de los fans de toda la franquicia. En este juego, está investigando una misteriosa enfermedad que ya ha acabado con la vida de cinco supervivientes de Raccoon City y que también le está afectando a él y a otras personas cercanas a él.

Leon es mayor, está enfermo y se le acaba el tiempo para encontrar una cura, y muchos fans, yo incluido, temíamos que eso pudiera frenarle. Nos equivocamos. Las secuencias de Leon están repletas de acción, con enemigos clásicos, explosiones, persecuciones en moto y un una jugabilidad trepidante en la que se va a por los monstruos a lo grandeeso significaResident Evil: Requiementre loslos mejores juegos de disparos en tercera persona de la historia!

Grace recurre a la astucia, el sigilo y el uso inteligente de los recursos. Leon se vale de una potencia de fuego superior, paradas oportunas y movimientos finales brutales. Y ambos se complementan a la perfección, de una forma que me parece totalmente lógica.

Lugares antiguos. Nuevos enemigos. Un miedo que nos resulta familiar

No sería un Resident Evil: Requiem reseña sin entrar en detalles sobre la configuración. Este juego se desarrolla principalmente en dos escenarios que resultan a la vez nuevos y familiares para los seguidores de la serie: Rhodes Hill y las ruinas de Raccoon City.

Mientras exploraba el Hospital Rhodes Hill, aunque es la primera vez que lo vemos en la saga, no pude evitar sentir que me resultaba familiar en muchos aspectos. Un gran edificio antiguo con aspecto de mansión, con dos alas separadas por un enorme vestíbulo con escaleras en el centro, exactamente igual que la querida Mansión Spencer y la R.P.D. del clásico Resident Eviljuegos.

Puertas con cerraduras y llaves estilizadas, mecanismos de rompecabezas para abrir pasadizos secretos que sin duda desconcertarían a los constructores del edificio, habitaciones blindadas con grandes cofres y viejas máquinas de escribir. Todo eso gritosResident Evil tan alto que podía oír la intro en mi cabeza. El ambiente del Hospital Rhodes Hill La atmósfera que envuelve al jugador es densa y sombría, a la vez que intrigante.

Las ruinas de Raccoon City son el lugar donde… Resident Evil la nostalgia se dispara al máximo, llevándonos de vuelta a lugares que, cuando los vimos por primera vez, ya estaban abandonados, pero que ahora están completamente en ruinas debido a un una bomba nuclear táctica y 30 años de exposición. Algunos de los enemigos más emblemáticos de la serie vuelven a estas calles para aterrorizarnos, y a Leon, una vez más.

Aquí es donde el Motor RE Para mí, es donde realmente destaca: todo en la ciudad en ruinas encaja a la perfección. Las distancias y las perspectivas son tal y como mi mente espera que sean. Los edificios, los coches, las vallas y todo lo demás cobran vida, lo que la convierte en una de las ciudades más realistas que he visto nunca en un videojuego.

Rejugabilidad y rendimiento

Algo que quiero destacar en mi Resident Evil: Requiem La reseña del juego trata sobre cómo el juego… soluciones fijas para los acertijos, rutas variadas y combates emocionantes animar a los jugadores a superarlo más rápido, enfrentarse a niveles de dificultad más altos y completar retos para desbloquear no solo logros, sino también objetos del juego, artículos coleccionables y trajes.

Para aquellos a los que les gustan los retos, el nivel de dificultad «Insanity» y el famoso El rompecabezas final te garantizan que volverás a por más acción y pondrán a prueba tu ingenio durante varias horas después de que campaña habitual de 10 horasfin.

Me he pasado el juego Steamen miRyzen 7 5700X procesador, con 32 GB deRAM, y unRTX 5070 tarjeta gráfica, y los resultados variaron a lo largo de la partida.

Al principio, pude jugar con los ajustes gráficos al máximo, con Trazado de trayectorias lo que da lugar a algunos una experiencia gráfica increíblemente buena and 60 FPS constantes. Con esta configuración, todo funcionó a la perfección en la sección de Rhodes Hill del juego, sin retrasos, tirones ni anomalías gráficas.

Eso cambió cuando llegué a Raccoon City. Los escenarios tan abiertos han resultado ser demasiado para mi configuración, y he tenido que rebajar algunos ajustes al nivel «alto» para garantizar una tasa de fotogramas por segundo estable. También me he encontrado con algunas anomalías gráficas (manchas oscuras en el suelo que desaparecen) y algunos comportamientos físicos extraños, como zombis que vuelan o se deforman de vez en cuando.

Una vez ajustado eso, siguió funcionando bien hasta el final, incluso gráficos fantásticos, una tasa de fotogramas constante y tiempos de carga insignificantes.

Dicho esto, he visto vídeos en los que se ven pantallas de carga muy largas en equipos menos potentes, y que ni siquiera me di cuenta de que eran pantallas de carga cuando jugué yo, así que si sacas alguna conclusión de mi… Resident Evil: Requiem reseña del juego, es ajustar la configuración en equipos menos potentes para garantizar la mejor experiencia.

Mi veredicto general sobre Resident Evil: Requiem: lo mejor de todos los mundos

Enebameter 10/10

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Como se puede deducir de mi Resident Evil: Requiem Según esta reseña, el juego demuestra ser uno de los los equipos más fuertes de la era moderna y una importante aportación a la los mejores juegos de terror y supervivencia de todos los tiempos. Reúne todos los elementos que hacen que este género sea tan divertido de jugar y de volver a disfrutar una y otra vez a lo largo de los años.

La historia, aunque no es revolucionaria, es sólida, resuelve algunas tramas pendientes que se remontan a mucho tiempo atrás y te mantiene enganchado de principio a fin. La atención al detalle es notable, desde la voz temblorosa del protagonista traumatizado hasta los acertijos en lugares conocidos que siguen resolviéndose con la misma solución correcta de hace décadas; incluso la sensación física se ha reproducido con esmero, ya que requiere los mismos movimientos precisos para desenvolverse en determinados escenarios.

Ventajas Contras ✅ Ideal tanto para jugadores noveles como para los más veteranos ✅ Fantásticas secuencias de acción ✅ Una experiencia de terror escalofriante ✅ Gráficos del entorno ultrarrealistas ❌ Los jugadores más nuevos se pierden algunas referencias de la historia ❌ Requisitos de hardware exigentes

Ideal para:La experiencia completa de terror y supervivencia: laberintos, acertijos, terror y acción de caza de monstruos.

Menos adecuado para: Los jugadores a los que no les gustan los escenarios complejos, la gestión de recursos o el género de terror en general.