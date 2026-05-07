Los 7 mejores interruptores táctiles del mercado en 2025

Encontrar los mejores interruptores táctiles puede resultar complicado, dada la gran variedad de opciones diseñadas para juegos, escritura o trabajo silencioso. Los interruptores táctiles siguen siendo los favoritos entre los usuarios habituales de teclados, ya que el ligero clic que se nota en cada pulsación mejora la precisión y hace que escribir resulte más satisfactorio.

Esta guía destaca los interruptores táctiles que destacan por su capacidad de respuesta, comodidad y durabilidad. Desde toques suaves y discretos hasta una respuesta más firme y pronunciada, estos siete interruptores son ideales para cualquiera que desee mejorar su experiencia con el teclado.

Nuestra selección de interruptores táctiles

A la hora de elegir los mejores interruptores táctiles, estos tres modelos destacan por encima del resto gracias a su combinación de capacidad de respuesta, suavidad, control del sonido y durabilidad a largo plazo:

Akko V3 Creamy Purple Pro – Ofrece un accionamiento rápido, un clic táctil nítido, un recorrido suave y una excelente durabilidad a largo plazo. Interruptores táctiles Durock Koala – Ofrece un relieve táctil profundo y redondeado, con una suavidad excepcional y un rendimiento estable y constante. Akko V3 Lavanda Púrpura Pro – Ofrece un tacto ligero y suave, un funcionamiento más silencioso y una gran comodidad de uso durante todo el día.

Estos tres interruptores táctiles son solo el principio. Desplázate hacia abajo para ver la lista completa y descubrir otros interruptores destacados que destacan por su tacto, rendimiento y durabilidad.

Los 7 mejores interruptores táctiles para una experiencia de juego superior

Elegir los mejores interruptores táctiles puede mejorar considerablemente cómo responde el teclado durante las partidas competitivas, sobre todo en títulos de ritmo trepidante en los que la precisión es fundamental. En esta lista se destacan los interruptores que ofrecen el equilibrio ideal entre respuesta, velocidad y comodidad, lo que ayuda a los jugadores a encontrar la opción perfecta para su estilo de juego.

Tanto si priorizas un clic táctil bien definido, un funcionamiento más silencioso o una mayor durabilidad, cada tecla ofrece una ventaja única. A continuación te presentamos una selección de opciones destacadas, diseñadas para mejorar tanto la experiencia de juego como la escritura diaria.

1. Interruptores de teclado Akko V3 Creamy Purple Pro [Ideal para protuberancias táctiles pronunciadas]

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Especificaciones Detalles Marca Abuela Compatibilidad Teclados mecánicos de estilo MX Conectividad Con cable Descripción Videojuegos Uso recomendado Videojuegos Color Creamy Purple V3 Pro Estilo Moderno Materiales Cobre, contacto de paladio y oro, plástico/nailon Modelo V3 Tema Videojuegos Esperanza de vida 60 millonespulsaciones de teclas Número de paquetes 45interruptores Características Ranura para LED (compatible con SMD), conductividad mejorada, recorrido total corto (3,0 milímetros), vástago de nailon cremoso

Akko V3 Creamy Purple Pro Estos interruptores ofrecen una marcada resistencia táctil en la parte superior y un recorrido total suave de 3,0 mm, lo que garantiza una escritura precisa y una respuesta rápida en los juegos. El vástago de nailon personalizado garantiza un tacto suave y una fricción mínima, lo que hace que cada pulsación resulte fluida y controlada.

La compatibilidad con el estilo MX permite a los usuarios combinar estos interruptores con una amplia gama de juegos de teclas, lo que ofrece una personalización total para configuraciones de juego o de trabajo. Equipados con contactos de aleación de cobre y oro-paladio, estos interruptores táctiles de primera calidad son muy duraderos y estables, y aguantan hasta 60 millones de pulsaciones.

Tanto los gamers como quienes escriben a diario disfrutarán de una respuesta constante, un accionamiento firme y una experiencia de escritura fiable, lo que las convierte en una opción sólida para montar teclados mecánicos a largo plazo.

Ventajas Contras ✅ Relieve táctil marcado que proporciona una respuesta muy agradable ✅ Desplazamiento suave gracias a la potencia de nailon a medida ✅ Contactos de paladio y oro para una mayor durabilidad ✅ Breve3,0 milímetros El desplazamiento mejora la capacidad de respuesta del juego ✅ Prelubricado para un funcionamiento más suave ✅ Excelente relación calidad-precio ❌ Es posible que el golpe, ligeramente más seco, resulte demasiado fuerte para algunos usuarios, aunque a muchos jugadores les encanta la mayor precisión

Veredicto final:Akko V3 Creamy Purple Proofrece unprotuberancia táctil resistente en la parte superior y un recorrido corto que proporciona una sensación táctil plena. Con contactos mejorados de cobre y oro-paladio, y un vástago de nailon personalizado de tacto suave, estos interruptores ofrecen una conductividad fiable, un rendimiento estable y una experiencia de escritura muy agradable. Son ideales para jugadores y mecanógrafos que buscan una respuesta táctil marcada sin un ruido excesivo.

2. Interruptores táctiles para teclado Durock [Ideal para baches profundos y pronunciados]

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Especificaciones Detalles Marca DUROCK Tipo de interruptor Táctil (Koala) Material del vástago POM Material de la carcasa Mezcla de policarbonato y nailon Montaje Montaje en placa de circuito impreso (5 pines) Material de contacto Hoja chapada en oro Viajes (total) 4 mm Antes del viaje 2 mm Fuerza de accionamiento 52 g Fuerza de fondo 67 g Número de paquetes 90interruptores Esperanza de vida 60 millonesoperaciones Características Lubricado de fábrica, puntos de contacto dorados, relieve táctil grande y marcado

Calle Durock los interruptores ofrecen un clic táctil pronunciado que resulta a la vez sensible y satisfactorio. Con 67g fuerza de fondo, 52g Gracias a su sistema de accionamiento y a los ejes de POM prelubricados de fábrica, cada pulsación resulta precisa, lo que los convierte en una opción excelente tanto para jugar como para sesiones intensas de escritura.

Su diseño táctil escalonado los distingue de los interruptores táctiles redondeados, lo que proporciona a los usuarios una respuesta clara al pulsarlos. Las carcasas, fabricadas en una mezcla de policarbonato y nailon de alta calidad, junto con los resortes y las láminas de contacto chapados en oro, hacen que estos interruptores sean extremadamente duraderos, con una vida útil de hasta 60 millones de pulsaciones de teclas.

Diseñadas al estilo MX, son compatibles con la mayoría de teclados mecánicos y modificaciones LED, por lo que resultan ideales para los aficionados que valoran tanto el rendimiento como la fiabilidad a largo plazo.

Ventajas Contras ✅ Relieve táctil grande y redondeado ✅ Vástago de POM de alta calidad para un funcionamiento suave ✅ Hoja chapada en oro de primera calidad para garantizar una durabilidad prolongada ✅ Sólido67g un toque de fondo ideal para realizar presas con seguridad ✅ Excelente lubricación de fábrica ✅ Las carcasas ajustadas reducen las vibraciones ❌ Es posible que el tacto más firme no resulte adecuado para quienes escriben con poco peso, pero los jugadores suelen preferir ese control adicional

Veredicto final:Calle Durock destaca por su una protuberancia grande y fácilmente perceptible al tacto y un perfil redondeado muy agradable. Fabricados con moldes de precisión y materiales de primera calidad, estos interruptores ofrecen una experiencia de escritura dinámica y sensible que da la sensación de estar «viva». Son ideales para los entusiastas que buscan una respuesta táctil intensa y una fiabilidad duradera.

3. Interruptores de teclado Akko V3 Lavanda Púrpura Pro [Ideal para un movimiento táctil fluido]

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Especificaciones Detalles Marca Abuela Compatibilidad PC, estilo MX Conectividad USB Descripción Mecánica Uso recomendado Videojuegos Color Lavanda Púrpura V3 Pro Características especiales Vástago a prueba de polvo, con lubricación adicional de fábrica Dimensiones (producto) 3,94 y × 1,97 y × 0,5 pulgadas Esperanza de vida 60 millonespulsaciones de teclas Número de paquetes 45interruptores Características Contacto de aleación de cobre y paladio-oro, ranura para LED (compatible con SMD), dieciocho milímetros resorte alargado, protuberancia táctil en medio milímetro

Akko V3 Lavanda Púrpura Pro Estos interruptores combinan un relieve táctil marcado con una fuerza de activación de 40 gf y un recorrido suave, lo que proporciona una experiencia de escritura suave pero muy sensible. La incorporación de varillas a prueba de polvo y una lubricación adicional garantiza un funcionamiento sin asperezas, ofreciendo una sensación refinada desde el primer momento. El diseño de estilo MX garantiza la compatibilidad con una amplia gama de teclas, lo que las hace versátiles tanto para configuraciones de juegos como para escribir.

Diseñados para soportar hasta 60 millones de pulsaciones, estos interruptores son perfectos para usuarios que buscan un rendimiento constante y comodidad. Su fabricación de alta calidad, su respuesta táctil suave y su accionamiento sensible los convierten en una opción fiable para teclados mecánicos destinados tanto a juegos como a uso profesional.

Ventajas Contras ✅ Movimiento táctil suave con un ligero relieve ✅ Ampliadodieciocho milímetros La primavera trae consigo un rápido resurgimiento ✅ El lubricante adicional de fábrica reduce la rigidez ✅ Resistente60 millones vida útil de las teclas ✅ Excelente equilibrio entre escritura y juegos ✅ La potencia resistente al polvo mejora la estabilidad ❌ Los usuarios habituales de mandos físicos pueden percibir que el tacto es ligeramente más suave, aunque ayuda a reducir la fatiga durante las sesiones largas

Veredicto final:Akko V3 Lavanda Púrpura Pro ofrece una experiencia única tacto suave seguido de un punto de presión bien definido. El resorte alargado y la lubricación adicional crean una sensación suave y sensible que resulta ideal tanto para jugar como para escribir. Estos interruptores son una excelente opción para los usuarios que buscan un perfil táctil refinado y cómodo.

4. Interruptores táctiles y silenciosos Akko V3 Penguin [Ideal para un funcionamiento silencioso y agradable al tacto]

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Especificaciones Detalles Marca Abuela Compatibilidad Teclados de estilo MX Conectividad USB-A Descripción Videojuegos Uso recomendado Juegos, oficina Color Pingüino (parte superior blanca, parte inferior negra, pico amarillo) Tipo de interruptor Táctil silencioso Fuerza de accionamiento 43 g Número de paquetes 45interruptores Esperanza de vida 50 millonespulsaciones de teclas Características Lubricación de fábrica, ranura para LED (compatible con SMD), perfil silencioso

Akko V3 Penguin Estos interruptores ofrecen un tacto agradable con un ruido mínimo, y cuentan con un Cuarenta y tres gramos Fuerza de accionamiento que garantiza una pulsación precisa y reduce el ruido al teclear. La lubricación mejorada y el diseño personalizado de la varilla ofrecen una experiencia de escritura fluida y silenciosa, ideal para espacios compartidos como oficinas o bibliotecas.

La estructura de tipo MX permite la compatibilidad con la mayoría de las teclas y admite modificaciones LED para configuraciones de iluminación personalizadas.

Estos interruptores están diseñados para soportar hasta 50 millones de pulsaciones, que combinan una gran durabilidad con un funcionamiento silencioso. Son perfectas para los gamers que montan equipos compactos o silenciosos, y combinan a la perfección con el el mejor miniordenador para juegos para crear un entorno de juego envolvente y eficiente sin molestar a los demás.

Ventajas Contras ✅ Funcionamiento táctil muy silencioso ✅ Cómodo43g fuerza de accionamiento ✅ Vástago suave y bien lubricado ✅ Ideal para la oficina o para jugar hasta altas horas de la noche ✅ Relieve táctil bien definido a pesar de su diseño silencioso ✅ Montaje estable con pocas vibraciones ❌ No es tan «irregular» como los teclados táctiles más ruidosos, pero su silencio las hace perfectas para espacios compartidos

Veredicto final:Akko V3 Penguin Silent está pensado para usuarios que desean una respuesta táctil con ruido mínimo. Estos interruptores conservan un tacto nítido al tiempo que reducen el ruido, lo que los hace perfectos para espacios compartidos, oficinas o sesiones nocturnas. La lubricación de fábrica y su cuidado diseño proporcionan una sensación de escritura cómoda y uniforme.

5. Interruptores Gambero silencioso Durock [Los mejores interruptores táctiles silenciosos de gama alta]

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Especificaciones Detalles Marca DUROCK Tipo de interruptor Táctil silencioso (T1) Color Shrimp Silent T1 67g (carcasa turquesa translúcida) Material de la carcasa Mezcla de nailon y PC Material del vástago POM Montaje Montaje en placa de circuito impreso (5 pines) Recorrido total 3,8 mm Recorrido de funcionamiento 2 mm Fuerza de accionamiento 52 g Fuerza de fondo 67 g Número de paquetes 90interruptores Esperanza de vida 60 millonesoperaciones Características Anillos silenciadores patentados, lubricante de fábrica, resortes y láminas chapados en oro

Gambero silencioso Durock Estos interruptores combinan una respuesta táctil firme con un funcionamiento silencioso gracias a los anillos silenciadores patentados. Con un recorrido de 3,8 mm, un recorrido previo de 2 mm y una fuerza de fondo de 67 g, cada pulsación es precisa, suave y silenciosa. El vástago de POM y la carcasa de nailon de alta calidad garantizan un tacto uniforme y reducen el ruido de forma significativa, lo que los hace ideales para entornos de oficina y para jugar.

Los contactos chapados en oro y los resortes de alta calidad hacen que estos interruptores tengan una vida útil de hasta 60 millones de pulsaciones. Diseñados para teclados de tipo MX y modificaciones con LED, son perfectos para los jugadores que buscan una respuesta táctil sensible sin ruidos molestos, una opción sólida para los los mejores mandos para videojuegos.

Ventajas Contras ✅ Relieve táctil pronunciado al estilo T1 ✅ Anillos silenciadores extremadamente eficaces ✅ Eje de POM de tacto suave para una pulsación uniforme ✅ Resortes y contactos chapados en oro de primera calidad ✅ La lubricación de fábrica es excelente ✅ Resistente60 millonesvida útil ❌ Precio más elevado que el de muchos modelos táctiles, pero la calidad de los materiales lo justifica plenamente

Veredicto final:Gambero silencioso Durock combina el característico perfil táctil de la T1 con una eficaz reducción del ruido gracias a los anillos silenciadores patentados. El resultado es una respuesta táctil intensa y marcada con una reducción significativa del ruido, ideal para usuarios que buscan una experiencia táctil de primera calidad en entornos silenciosos.

6. Interruptores táctiles silenciosos para teclado Gamakay Pegasus [Lo mejor para la iluminación y los efectos estéticos]

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Especificaciones Detalles Marca Buenos días Familia de conmutadores Pegasus Táctil Silencioso Fuerza de accionamiento 50 g Antes del viaje 2 mm Esperanza de vida 50 millonespulsaciones de teclas Compatibilidad Teclas estilo MX Montaje Compatible con 5 pines / PCB Materiales / piezas Difusor LED de PMMA, contactos de cobre/latón Dimensiones del paquete 1.3 y × 4,49 y × 6.1 y Características Difusor LED para una retroiluminación más suave y uniforme, lubricación de fábrica, funcionamiento silencioso

Gamakay Pegasus Estos interruptores combinan una respuesta táctil con un funcionamiento silencioso, lo que ofrece una experiencia de escritura fluida y cómoda. Con una fuerza de activación de 50 g, un recorrido previo de 2 mm y difusores LED mejorados, estos interruptores garantizan precisión, un diseño atractivo y un funcionamiento silencioso. Las cubiertas translúcidas esmeriladas mejoran la difusión de la iluminación RGB sin comprometer la suavidad de la activación.

Con una vida útil de 50 millones de pulsaciones, estos interruptores de tipo MX son ideales para los aficionados al bricolaje y los gamers que buscan una respuesta silenciosa y sensible. Se integran perfectamente con una amplia gama de teclados y periféricos, lo que los convierte en el complemento ideal para el el mejorRazer tecladoconfiguración.

Ventajas Contras ✅ Difusor LED integrado para una mejor iluminación ✅ Perfil táctil silencioso ✅ Desplazamiento suave gracias a una buena lubricación previa ✅ Coherente50g peso de accionamiento ✅ Estética RGB espectacular ✅ Ideal tanto para jugar como para trabajar ❌ El difusor de luz aumenta ligeramente el tamaño de la carcasa, pero mejora considerablemente la nitidez del RGB

Veredicto final:Gamakay Pegasus Táctil Silencioso combina una textura suave y silenciosa con mejor rendimiento lumínico a través de un difusor de PMMA. Estos teclados son ideales para los aficionados al montaje de ordenadores que buscan una experiencia de escritura silenciosa, además de una estética RGB/LED impresionante y uniforme, perfectos tanto para configuraciones de gaming como para montajes en los que prima el aspecto visual.

7. Gateron Milky Yellow Pro Green Tea Pro V3 [Los mejores interruptores táctiles económicos]

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Especificaciones Detalles Marca Gateron (GUYEKS) Tipo de interruptor Táctil Materiales POM (polioximetileno) Recorrido total 4 mm Fuerza de accionamiento 55 g Esperanza de vida 80 millonesciclos Opciones de paquetes 36, 72, 90, o108 pcs Características Columna de guía de luz desmontable y lubricada de fábrica, diseño de pasadores reforzados de tres capas, difusión de la luz mejorada

Gateron Green Tea Pro V3 Estos interruptores están fabricados íntegramente en POM, lo que reduce la fricción y ofrece una experiencia suave y táctil que mejora con el uso continuado. Con una fuerza de activación de 55 gf, un recorrido de 4 mm y lubricación de fábrica, estos interruptores ofrecen una respuesta precisa y una escritura cómoda, tanto para juegos como para uso en la oficina.

La columna de guía de luz extraíble mejora la uniformidad de la iluminación y facilita la limpieza. Resistentes y compatibles con las teclas de estilo MX, estos interruptores táctiles, los más económicos del mercado, están diseñados para soportar 80 millones de pulsaciones, lo que garantiza un rendimiento duradero.

Su respuesta táctil y su excelente calidad de fabricación las convierten en la opción perfecta para los jugadores que buscan precisión y fiabilidad, y son compatibles con el los mejores interruptores lineales.

Ventajas Contras ✅ Excelente relación calidad-precio ✅ Lubricado de fábrica para escribir con suavidad ✅ Largo80 millonesvida útil ✅ Relieve táctil nítido y bien equilibrado ✅ Guía de luz extraíble para personalizarla ✅ Los pasadores reforzados mejoran la estabilidad ❌ Da una sensación ligeramente menos lujosa en comparación con los interruptores de gama alta, aunque el rendimiento es excelente para lo que cuesta

Veredicto final:Gateron Milky Yellow Green Tea Pro V3ofertasuna excelente relación calidad-precio Con una estructura de POM de alta calidad, lubricación de fábrica y un tacto pronunciado comparable al de los interruptores de gama alta. Gracias a su larga vida útil y a características bien pensadas, como una guía de luz extraíble, son una opción ideal para los montadores que cuidan su presupuesto pero no quieren renunciar al rendimiento.

Reflexiones finales sobre cómo elegir los mejores interruptores táctiles

Elegir ellos mejores interruptores táctiles puede transformar tu experiencia al jugar y al escribir. Los interruptores táctiles ofrecen un ligero resalte que indica que la tecla se ha activado sin necesidad de presionarla hasta el fondo, lo que mejora la velocidad, la precisión y la comodidad.

Para los principiantes que estén montando su primer teclado mecánico o actualizando uno que ya tienen, comprender los factores principales —tipo de interruptor, punto de activación, respuesta táctil, ruido y durabilidad— les ayudará a tomar la decisión correcta.

¿Qué deberías usar?

Para elegir el interruptor adecuado, es fundamental comprender cómo influye cada factor en tu experiencia general al escribir y jugar. Desde el tipo de interruptor y la fuerza de activación hasta el sonido, la respuesta táctil y la durabilidad a largo plazo, cada elemento influye en cómo se siente el teclado en el día a día.

Te explicaré todos los detalles importantes para ayudarte a elegir el interruptor táctil que mejor se adapte a tus preferencias y a tu configuración.

Tipo de interruptor Los interruptores mecánicos suelen clasificarse en tres categorías:Táctil. Ofrece un ligero relieve que facilita la retroalimentación táctil; es ideal por su precisión y por el equilibrio que ofrece entre jugar y escribir.Lineal. Suave, sin saltos; ideal para pulsaciones rápidas en juegos FPS o MOBA.Clicky. Sensación táctil + clic audible; satisfactorio pero ruidoso, no apto para espacios compartidos. Para los jugadores que buscan una respuesta táctil sin ruido excesivo, los interruptores táctiles suelen ser la mejor opción. Si quieres explorar opciones más silenciosas, echa un vistazo a nuestro los mejores interruptores táctiles silenciosos. Fuerza de accionamiento y recorrido Dos parámetros fundamentales que determinan el tacto de un interruptor:Fuerza de accionamiento.Luz (entre cuarenta y cincuenta gramos) reducen la fatiga y permiten escribir más rápido, mientras que los más pesados (60-70 g) evitan pulsaciones accidentales.Total Travel.Recorrido corto (de tres a tres milímetros y medio) permite reaccionar con mayor rapidez; un recorrido más largo proporciona una sensación de escritura más suave.Tipo.Ajustar la fuerza de pulsación a tu tipo de juego favorito puede mejorar el rendimiento. Por ejemplo, los interruptores más ligeros son más adecuados para juegos de disparos en primera persona como CS2, mientras que los teclados táctiles más pesados son más adecuados para los MMO o para tareas que requieren escribir mucho. Retroalimentación y sonido La respuesta táctil puede variar en intensidad:Relieve táctil marcado. Ideal para usuarios que necesitan una activación precisa.Una ligera protuberancia al tacto. Ideal para escribir cómodamente durante todo el día.Interruptores táctiles silenciosos. Reduce el ruido sin perder la retroalimentación.Ejemplos:Akko V3 Creamy Purple Pro ofrece un golpe seco y notable. Gambero silencioso Durock es prácticamente silencioso, ideal para habitaciones compartidas u oficinas. Durabilidad y calidad de fabricación La durabilidad de los interruptores es fundamental tanto para los jugadores como para quienes escriben a máquina:Materiales clave.Los contactos chapados en oro, los ejes reforzados o la lubricación de fábrica mejoran la suavidad y la vida útil.Vida útil prevista. Los mejores interruptores duran más entre 60 y 80 millones pulsaciones de teclas.Compatibilidad.Los interruptores de estilo MX o compatibles con LED facilitan la personalización. La combinación de interruptores de alta calidad con una placa resistente, como la nuestra los mejores teclados mecánicos, garantiza un rendimiento constante durante años. Experiencia de escritura y rendimiento en juegos Piensa en cómo se perciben los interruptores en la vida cotidiana:Velocidad. Un recorrido corto y un accionamiento suave son más rápidos para los videojuegos.Comodidad.Un desplazamiento suave y una menor fuerza ejercida reducen la tensión en los dedos.Comentarios. Una respuesta más rápida mejora la precisión en los juegos en los que el tiempo es un factor clave.Nivel de ruido. Los interruptores silenciosos evitan las distracciones, mientras que los más ruidosos proporcionan una respuesta táctil muy agradable. Preferencias personales y compatibilidad de la configuración Tu elección debe adaptarse a tu estilo de juego, a la configuración de tu escritorio y a tus accesorios:Iluminación y estética. Los interruptores compatibles con LED realzan los montajes RGB.Configuración del teclado. Comprueba la compatibilidad con el estilo MX si vas a cambiar las teclas.Ergonomía Combínalo con un escritorio adecuado, como nuestro mejor modelo Escritorio para videojuegos en forma de L o el ratón, como el El mejor ratón de Razer para obtener un rendimiento óptimo.Presupuesto: Los interruptores de gama alta son duraderos y ofrecen un funcionamiento suave, pero también hay opciones económicas y fiables como el mejor teclado para juegos económico siguen funcionando bien.

Teniendo en cuentatipo, fuerza de accionamiento, recorrido, retroalimentación, ruido y durabilidad, incluso los principiantes pueden elegir con confianza el los mejores interruptores táctiles. Ellos mejores interruptores de teclado puede mejorar la precisión, la comodidad y la capacidad de respuesta, lo que hará que tu experiencia al jugar y al escribir sea mucho más satisfactoria.

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