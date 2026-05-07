Los 6 mejores interruptores táctiles silenciosos de 2025

Los interruptores táctiles silenciosos son imprescindibles para los gamers, los streamers y cualquiera que escriba mucho. Ofrecen una respuesta satisfactoria con un ruido mínimo. Se acabaron los molestos clics durante las partidas nocturnas o las largas sesiones de escritura. Estos interruptores combinan suavidad, capacidad de respuesta y un funcionamiento silencioso. Son perfectos para espacios compartidos, oficinas o entornos domésticos en los que el silencio es importante.

En esta guía, los lectores encontrarán la Los 6 mejores interruptores táctiles silenciosos, incluyendo opciones para teclados de montaje propio, configuraciones con componentes intercambiables en caliente y equipos para juegos de alto rendimiento. Cada interruptor se evalúa en cuanto a tacto, durabilidad y silencio, lo que ayuda a los usuarios a elegir el que mejor se adapta a su estilo y necesidades.

Nuestra selección de interruptores táctiles silenciosos

Si lo que buscas es jugar y escribir sin hacer ruido, estos interruptores táctiles silenciosos son lo mejor de lo mejor. Combinan una pulsación suave, un bajo nivel de ruido y una gran durabilidad. Son perfectos para jugar a altas horas de la noche, hacer streaming o en espacios compartidos. Aquí tienes los Las 3 mejores opciones:

Interruptores táctiles y silenciosos Akko V3 Penguin – Suaves y agradables al tacto, con un ruido mínimo, estos interruptores ofrecen una respuesta satisfactoria y una sensación de fiabilidad ideal para largas sesiones de escritura o de juego. Interruptores de teclado Gatreon Aliaz Rosa Silencioso – Silenciosas y suaves, ofrecen un tacto único con una excelente durabilidad, ideales para proyectos de bricolaje y el uso diario. Interruptores silenciosos Kailh Midnight Pro – Interruptores lineales ultrasuaves, silenciosos y muy estables, perfectos para jugar con rapidez y precisión y para escribir con comodidad.

Si estos tres te han llamado la atención, el resto también lo hará. Sigue desplazándote hacia abajo para ver el desglose completo de los interruptores táctiles más destacados.

Los 6 mejores interruptores táctiles silenciosos para juegos y escritura

Los interruptores táctiles silenciosos ofrecen pulsaciones silenciosas, precisas y satisfactorias, tanto para jugar como para escribir. Reducen el ruido sin perder la respuesta táctil. Ya sea para montar un teclado personalizado o para mejorar un equipo, estos interruptores mejoran la precisión y la comodidad. A continuación, te ofrecemos una selección de los mejores interruptores táctiles silenciosos.

1. Interruptores táctiles y silenciosos Akko V3 Penguin [Ideal para escribir en silencio y con respuesta táctil]

Nuestra puntuación 10

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Marca Abuela Dispositivos compatibles Teclado Conectividad USB-A Uso recomendado Videojuegos Color Pingüino (tallo amarillo, parte superior blanca, parte inferior negra) Estilo Moderno Materiales Plástico Componentes incluidos 45 interruptores, bandeja de plástico Fuente de alimentación Con cable Tipo de interruptor Silencioso y táctil Fuerza operativa Cuarenta y tres gramos Esperanza de vida 50 millones de pulsaciones Compatibilidad con MX Sí, es compatible con la mayoría de los juegos de teclas con vástago en X Ranura para LED Sí, compatible con SMD Lubricado de fábrica Yes

Akko V3 Penguin Estos interruptores destacan por sus divertidos tallos amarillos y sus carcasas superiores de color blanco puro, combinadas con la parte inferior negra. Son interruptores táctiles silenciosos con una fuerza de accionamiento de Cuarenta y tres gramos, antes del viaje de dos mil milímetros, y un recorrido total de 4,0 mm, lo que proporciona un tacto agradable al tiempo que mantiene el funcionamiento silencioso de las teclas.

La compatibilidad con el estilo MX garantiza que estos interruptores se adapten a la mayoría de los juegos de teclas estándar, mientras que las ranuras para LED integradas permiten personalizar la iluminación RGB.

Estos interruptores vienen lubricados de fábrica para garantizar un funcionamiento fluido desde el primer momento. Con una vida útil de 50 millones de pulsaciones, están diseñadas para ofrecer fiabilidad a largo plazo. Tanto los jugadores como quienes escriben a máquina apreciarán su funcionamiento silencioso en espacios compartidos, oficinas o sesiones de juego nocturnas. La resistencia táctil permite una entrada precisa sin el molesto ruido de clic, lo que equilibra rendimiento y comodidad.

Akko V3 Penguin Además, permite configuraciones creativas del teclado, ya que se pueden instalar LED SMD debajo de cada interruptor. El cuerpo del interruptor es resistente y mantiene una sensación constante con el paso del tiempo. Estas características lo convierten en una opción versátil para cualquiera que busque interruptores táctiles silenciosos que ofrezcan un buen rendimiento tanto en entornos de juego como de trabajo.

Ventajas Contras ✅ Ruido mínimo al teclear, ideal para entornos tranquilos ✅ Sensación táctil suave al escribir y jugar ✅ Compatible con el estilo MX, se adapta a la mayoría de las teclas ✅ Ranura para LED integrada para una iluminación personalizada ✅ Resistente hasta 50 millonespulsaciones de teclas ✅ Lubricación de fábrica mejorada para un funcionamiento más suave ✅ Diseño llamativo y original inspirado en los pingüinos ❌ Requiere un extractor de interruptores para cambiar las teclas, pero la calidad de los interruptores lo compensa

Mi veredicto:Akko V3 Penguin Los interruptores son suaves, silenciosos y ofrecen una respuesta táctil. Son ideales para jugar y escribir sin molestar a los demás. Resistentes y fáciles de usar en cualquier teclado de tipo MX. Perfectos para entornos tranquilos.

2. Interruptores de teclado Gatreon Aliaz Rosa Silencioso [Lo mejor para un tacto suave]

Nuestra puntuación 9.9

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Marca Gateron Modo de funcionamiento Manual Tipo de contacto Normalmente abierto Tipo de conector Complemento Tipo de montaje Montaje en placa de 5 pines Tipo de interruptor Táctil y silencioso Materiales Plástico Fuerza operativa 60 ± 15 gf Antes del viaje 2,0 ± 0,6 mm Total de viajes 4,0 mm Vota POM Vivienda Parte superior e inferior de PC transparente Asistencia técnica para LED De enchufe o SMD Esperanza de vida 80 millones de pulsaciones Paquete 35 interruptores por paquete, bandeja de plástico

Gatreon Aliaz Rosa Silencioso Estos interruptores ofrecen un ligero toque táctil sin dejar de permitir escribir de forma prácticamente silenciosa. Con una fuerza de activación de 60 ± 15 gf, antes del viaje de 2,0 ± 0,6 mm, y un recorrido total de 4,0 mm, estos interruptores son ideales para sesiones prolongadas de juego o de escritura. Las carcasas superior e inferior transparentes dejan pasar la iluminación RGB, lo que les confiere un atractivo estético. Su diseño de 5 pines garantiza la estabilidad en teclados con intercambio en caliente o montados sobre placa.

Estos interruptores vienen lubricados de fábrica, lo que garantiza una pulsación suave y silenciosa. Están diseñados para 80 millones de pulsaciones, lo que los hace fiables tanto para el uso diario como para sesiones intensas de videojuegos. La respuesta táctil es perceptible pero suave, lo que ayuda a mejorar la precisión al escribir sin generar ruido. Estos interruptores funcionan bien en espacios compartidos o en oficinas diáfanas, donde es fundamental que el funcionamiento sea silencioso.

Gatreon Aliaz Rosa Silencioso Además, admite opciones de LED tanto SMD como de montaje superficial, lo que ofrece a los aficionados al bricolaje flexibilidad para crear diseños personalizados. La carcasa transparente aporta un toque elegante sin renunciar a una gran resistencia. Su combinación de funcionamiento silencioso, respuesta táctil y larga vida útil los convierte en uno de los mejores interruptores táctiles silenciosos tanto para principiantes como para profesionales.

Ventajas Contras ✅ Sensación táctil suave, ideal para jugar y escribir ✅ Gran durabilidad, aprox. 80 millonespulsaciones de teclas ✅ Estructura de 5 pines para un montaje estable ✅ Compatible con LED SMD y LED enchufables ✅ Fuerza de accionamiento suave de 60 ± 15 gf ✅ Carcasa transparente para montajes personalizados ✅ Asequible para los aficionados a los teclados de montaje propio ❌ Solo está disponible en paquetes de 35, pero suficiente para la mayoría de los teclados

Mi veredicto: Gatreon Aliaz Rosa Silencioso Estos interruptores ofrecen una respuesta táctil suave y agradable. Son silenciosos, pero muy sensibles. Son ideales para montajes caseros y para cualquiera que busque una experiencia de escritura fiable y suave.

3. Interruptores silenciosos Kailh Midnight Pro [Lo mejor para una experiencia de juego fluida y lineal]

Nuestra puntuación 9.8

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Marca Zjmehty Modo de funcionamiento Mecánica Tipo de contacto Normalmente cerrado Conector Micro-USB Tipo de montaje Montaje en placa de circuito impreso Tipo de interruptor Lineal Materiales Plástico Pinos De cinco clavijas Fuerza operativa cuarenta gramos Fuerza de retorno ≥15 gf Total de viajes 3,7 ± 0,3 mm Esperanza de vida 70 millones de pulsaciones Embalaje Caja de PVC, con compartimentos individuales Compatibilidad con MX Sí, es compatible con la mayoría de los juegos de teclas

Kailh Midnight Pro Estos interruptores ofrecen una pulsación lineal extremadamente suave y silenciosa. Cuentan con una fuerza de activación de cuarenta gramos, fuerza de retorno ≥quince gramos, y un recorrido total de 3,7 ± 0,3 mm, lo que permite pulsaciones rápidas y precisas, ideales para los juegos competitivos.

Los interruptores admiten teclados RGB o SMD de 5 pines intercambiables en caliente y son compatibles con la mayoría de los juegos de teclas. Estos interruptores están diseñados para durar hasta 70 millones de pulsaciones, lo que las convierte en una inversión a largo plazo para los jugadores más exigentes.

Ofrecen una respuesta constante y silenciosa con una fricción mínima, lo que mejora tanto la velocidad de escritura como el rendimiento en los videojuegos. El embalaje de PVC protege cada interruptor de forma individual, manteniendo las clavijas rectas y los ejes a salvo durante el almacenamiento o el transporte.

Kailh Midnight Pro Es ideal para usuarios que buscan interruptores lineales de alta calidad con un funcionamiento silencioso. Su suave recorrido y su larga vida útil los convierten en la mejor opción para cualquiera que desee mejorar su equipo de gaming.

Su tacto sutil, junto con su funcionamiento silencioso, garantiza la comodidad durante sesiones prolongadas. Estos interruptores son ideales para quienes buscan los mejores interruptores lineales para escribir o jugar de forma fluida y silenciosa.

Ventajas Contras ✅ Sensación lineal ultrasuave ✅ Resistente hasta 70 millonespulsaciones de teclas ✅ RGB/SMD de 5 pines, intercambiable en caliente ✅ Compatible con la mayoría de las teclas con forma de manillar de motocross ✅ Rendimiento constante en todas las teclas ✅ Gran estabilidad para un uso prolongado ❌ Los interruptores lineales quizá no sean adecuados para quienes prefieren una respuesta táctil, pero son ideales para jugar a gran velocidad

Mi veredicto:Kailh Midnight Pro Los interruptores ofrecen un tacto extremadamente suave y lineal. Son silenciosos y estables, perfectos para jugar. Son duraderos y compatibles con la mayoría de teclados con interruptores intercambiables en caliente. Ideales para disfrutar de una experiencia de escritura fluida y sin complicaciones.

4. Interruptores silenciosos EPOMAKER Sorane [Ideal para montajes DIY y una sensación lineal suave]

Nuestra puntuación 9.7

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Marca EPOMAKER Modo de funcionamiento Manual Tipo de contacto Normalmente abierto Tipo de conector Complemento Montaje Montaje en placa de circuito impreso Tipo de interruptor Lineal Materiales PBT + acero inoxidable Fuerza operativa 35 g al principio / 60 g al final Total de viajes dos mil milímetros Ranura para LED Sí, para su modificación Lubricado de fábrica Yes Esperanza de vida 60 millones de pulsaciones Compatibilidad con MX Yes

EPOMAKER Sorane los mejores interruptores táctiles son interruptores lineales silenciosos diseñados para ofrecer una pulsación suave. Tienen una fuerza de activación inicial de Treinta y cinco gramos, fuerza final desesenta gramos, y un recorrido total de dos mil milímetros, lo que permite un control preciso y silencioso. La lubricación de fábrica y su estructura especial garantizan la autolubricación durante el uso, lo que mantiene un tacto suave y uniforme. Su compatibilidad con el estilo MX hace que estos interruptores se adapten a la mayoría de las teclas.

Estos interruptores están homologados para 60 millones de pulsaciones, lo que garantiza una gran durabilidad. Reducen el ruido de fondo y mantienen una respuesta suave, lo que las hace ideales para gamers y mecanógrafos que buscan un funcionamiento silencioso. Las ranuras para LED integradas realzan los efectos RGB, y el resorte de acero inoxidable garantiza una respuesta constante a lo largo del tiempo.

EPOMAKER Sorane Estos interruptores son perfectos para quienes buscan un rendimiento lineal y silencioso en un diseño compacto y personalizable. Son ideales para entornos de trabajo, videojuegos o creación de contenidos. Su combinación de recorrido suave, funcionamiento silencioso y durabilidad los convierte en una opción versátil para muchos usuarios.

Ventajas Contras ✅ Experiencia de escritura lineal y silenciosa ✅ Viaje sin contratiempos con 2,00 mmantes del viaje ✅ Compatible con teclas MX ✅ Ranuras para LED integradas que permiten personalizar la iluminación ✅ Resistente hasta 60 millonespulsaciones de teclas ✅ Lubricado de fábrica para su uso inmediato ❌ Es posible que el lubricante preaplicado no satisfaga a los modders avanzados, pero el lubricante de fábrica garantiza un funcionamiento suave y uniforme

Mi veredicto:EPOMAKER Sorane Los interruptores son suaves y vienen lubricados de fábrica. Son perfectos para montajes personalizados. Silenciosos y muy resistentes. Ideales para gamers y mecanógrafos que buscan una sensación lineal y satisfactoria.

5. Interruptores táctiles silenciosos Lichicx Raw [Los mejores por su variedad táctil y su silencio]

Nuestra puntuación 9.6

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Marca Lichicx Tipo Lineal / Táctil / Táctil-P Vota Poliimida y politetrafluoroetileno Viviendas de lujo PC Carcasa inferior Nailon Fuerza operativa 46 g lineal / 52 g con protuberancias pequeñas / 62 g con protuberancias grandes Fuerza de fondo 57,5 g Total de viajes 4,0 mm Antes del viaje dos mil milímetros Lubricado de fábrica Yes Tamaño del envase 10 conmutadores (de 5 pines)

Lichicx Raw Estos interruptores ofrecen una respuesta táctil silenciosa gracias a una aleación plástica especial, en lugar de amortiguadores de silicona. Están disponibles en una versión ligeramente táctil (52g) y muy agradable al tacto (62g) variantes, con un recorrido previo de dos mil milímetros y un recorrido total de 4,0 mm, lo que proporciona un tacto nítido y satisfactorio. La carcasa superior es de PC, la inferior de nailon, y vienen lubricadas de fábrica para garantizar un funcionamiento fluido desde el primer momento.

Estos interruptores están diseñados para ofrecer una gran durabilidad a largo plazo y proporcionan una respuesta táctil estable en entornos silenciosos. Reducen al mínimo el ruido al teclear sin sacrificar la precisión, lo que los hace idóneos tanto para jugar como para escribir. Lichicx Raw Los interruptores también son compatibles con muchos teclados intercambiables en caliente, lo que facilita su instalación y personalización.

Se les considera entre los los mejores interruptores de teclado para usuarios que buscan un funcionamiento silencioso sin renunciar al tacto de las teclas. La combinación de un recorrido suave, una respuesta táctil firme y la reducción del ruido las convierte en una opción versátil tanto para entornos profesionales como para uso ocasional.

Ventajas Contras ✅ Respuesta táctil silenciosa sin amortiguadores de silicona ✅ Varias versiones: lineal, táctil y Tactile-P ✅ Lubricado de fábrica para un funcionamiento fluido ✅ Resistente, con vástago de POM+PTFE ✅ Antes del viajedos mil milímetros, recorrido total4,0 mm ✅ Compatible con la mayoría de los teclados mecánicos ❌ Es posible que algunos usuarios prefieran un relieve táctil estándar, pero Lichicx ofrece varias opciones de relieve

Mi veredicto:Lichicx Raw Los interruptores son versátiles y silenciosos. Ofrecen un tacto más o menos marcado, según las preferencias de cada uno a la hora de escribir. Su fabricación de alta calidad y su rendimiento duradero los hacen ideales tanto para gamers como para quienes escriben a diario.

6. Interruptores táctiles silenciosos GamaKay [Ideal para una activación suave y una escritura silenciosa]

Nuestra puntuación 10

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Marca Buenos días Modo de funcionamiento Manual Tipo de contacto Normalmente abierto Tipo de conector Conector de pines Montaje Montaje en placa de circuito impreso Tipo de interruptor Silencioso y lineal Materiales Silicona Pinos De cinco clavijas Total de puestos 70 Fuerza operativa Accionamiento por luz Característica del LED Difusor de luz para un resplandor suave Esperanza de vida 50 millones de pulsaciones Compatibilidad con MX Yes Lubricado de fábrica Yes

GamaKay Silent Tactile Los interruptores cuentan con juntas tóricas de silicona para reducir el ruido al tocar fondo, lo que proporciona un ligero toque táctil con un recorrido total de 4,0 mm. Con una vida útil de 50 millones de pulsacionesAdemás, son duraderas y resistentes. Su compatibilidad con el estilo MX garantiza que se adapten a la mayoría de los teclados mecánicos.

Estos interruptores ofrecen una escritura silenciosa y fluida sin perder la respuesta táctil, lo que los hace ideales para jugar o para sesiones prolongadas de escritura. Los interruptores preengrasados facilitan la configuración y proporcionan una sensación uniforme desde el primer momento.

GamaKay Silent Tactile son ideales para cualquiera que busque el los mejores interruptores lineales que combinan silencio, un funcionamiento fluido y una respuesta táctil. Son fiables, fáciles de instalar y perfectas tanto para entornos de trabajo como para gaming.

Ventajas Contras ✅ Tecleo lineal muy silencioso con interruptores prelubricados ✅ El accionamiento más ligero de la serie GamaKay ✅ Resistente hasta 50 millonespulsaciones de teclas ✅ Compatibilidad con potencias de motocross ✅ Incluye un difusor de luz para mejorar los efectos LED ✅ Rebote suave de los muelles con un ruido mínimo ✅ Diseñado para los aficionados al bricolaje ❌ El material de silicona puede resultar extraño al tacto para algunas personas, pero la reducción del ruido es excelente

Mi veredicto:GamaKay Silent Tactile Los teclados son muy silenciosos y suaves. Ofrecen una pulsación ligera, ideal para escribir rápido y jugar. Son perfectos para streamers, para usar por la noche o para cualquiera que necesite un funcionamiento silencioso.

Mi opinión general: ¿Cómo elegir los mejores interruptores táctiles silenciosos?

Elegir los interruptores táctiles silenciosos adecuados marca una gran diferencia tanto en los videojuegos como al escribir. Incluso los principiantes pueden elegir el interruptor adecuado si tienen en cuenta algunos puntos clave. A continuación, te ofrecemos una guía detallada con ejemplos claros:

1. El tipo de interruptor es importante

Antes de comprar, es importante conocer el tipo de interruptor. Esto influye en el tacto, la velocidad y la respuesta.

Interruptores táctiles ofrecen una respuesta táctil al pulsarlas. Mejoran la precisión y reducen los errores, lo que las hace perfectas para partidas competitivas.

ofrecen una respuesta táctil al pulsarlas. Mejoran la precisión y reducen los errores, lo que las hace perfectas para partidas competitivas. Interruptores lineales son suaves y sin tropiezos. Ideales para la acción trepidante en la que cada pulsación cuenta.

son suaves y sin tropiezos. Ideales para la acción trepidante en la que cada pulsación cuenta. Interruptores con clic hacen ruidos fuertes. No son ideales para espacios compartidos.

Para más información Los interruptores táctiles silenciosos combinan la respuesta táctil con un bajo nivel de ruido, lo que los convierte en una Ideal para teclados mecánicos.

2. Fuerza de accionamiento

La fuerza de pulsación determina la intensidad con la que se pulsa una tecla. Esto influye en la comodidad y la velocidad.

Fuerza reducida ( entre cuarenta y cincuenta gramos ) = pulsaciones más rápidas, menos fatiga.

) = pulsaciones más rápidas, menos fatiga. Mayor fuerza (60-70 g) = mayor resistencia, lo que ayuda a evitar pulsaciones accidentales.

Ejemplo: Akko V3 PenguinusosCuarenta y tres gramos, ligero y ágil; Gatreon Aliaz Rosa Silenciosousossesenta gramos, más suave al escribir. Elegir la fuerza adecuada mejora tu experiencia en cualquier el mejor teclado para juegos económico.

3. Distancia recorrida

La distancia de recorrido influye en la comodidad al teclear y en el tiempo de reacción en los videojuegos.

Antes del viaje : la distancia que recorre la tecla antes de que se registre la pulsación. Un recorrido previo corto = una respuesta más rápida.

: la distancia que recorre la tecla antes de que se registre la pulsación. Un recorrido previo corto = una respuesta más rápida. Recorrido total: recorrido completo de las teclas. Un recorrido más largo = mayor comodidad en sesiones prolongadas.

Ejemplo: EPOMAKER Sorane Silent has 2,0 mm de recorrido previo, Recorrido total de 4,0 mm, combinando velocidad y comodidad.

4. Nivel de ruido

El ruido puede afectar a la concentración o molestar a los demás. Los interruptores táctiles silenciosos reducen el ruido.

Los amortiguadores lubricados de fábrica o integrados reducen el golpe de fondo y el ruido de los muelles.

Ideal para habitaciones compartidas, sesiones de videojuegos nocturnas o streaming.

Ejemplo: Lichicx Raw Tactile-P utiliza una aleación plástica especial para garantizar un funcionamiento silencioso. Los interruptores de bajo ruido combinan bien con el el mejor ratón para juegos para disfrutar de una experiencia de juego fluida.

5. Durabilidad y vida útil

La durabilidad garantiza un rendimiento fiable a largo plazo.

La mayoría de los interruptores duran entre 50 y 80 millones pulsaciones de teclas.

pulsaciones de teclas. Mayor vida útil = menos recambios y una sensación constante.

Tipo: Gatreon Aliaz Rosa Silenciosodura aproximadamente80 millones pulsadores. Los interruptores resistentes funcionan bien a la hora de construir cualquier mini PC para juegos.

6. Compatibilidad

Los interruptores deben ser compatibles con el teclado y las teclas para que funcionen correctamente.

El estilo MX es el más habitual; comprueba que las teclas encajen bien.

Los teclados intercambiables en caliente facilitan el cambio de modelos.

Las ranuras para LED son útiles para realizar modificaciones de iluminación personalizadas.

Ejemplo: GamaKay Silent Tactile Compatible con teclas MX y difusores LED. La compatibilidad con los interruptores te permite personalizar tus configuraciones de juego con iluminación y comodidad.

7. Preferencias personales y casos de uso

Elige los interruptores en función de tu estilo de juego y tus hábitos al teclear.

Es posible que los jugadores prefieran una respuesta más rápida y interruptores lineales.

Los mecanógrafos suelen preferir la respuesta táctil para garantizar la precisión.

Los aficionados al bricolaje deberían elegir interruptores compatibles con el intercambio en caliente.

Tipo: Lo mejor es probar primero diferentes tipos. Esto ayuda a encontrar el los mejores mandos para videojuegos que se adapten a ti personalmente.

Preguntas frecuentes