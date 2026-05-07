Los 7 mejores interruptores lineales: escritura fluida y rápida en 2025

Adquirir los mejores interruptores lineales es la mejor mejora que puedes hacer a tu equipo de gaming, ya que puede convertir un buen teclado en uno fantástico. Cada clic y cada pulsación cuentan, y el interruptor lineal adecuado te permitirá dominar las partidas sin esfuerzo y evitar la fatiga en los dedos mientras lo haces.

Por suerte para ti, yo ya he hecho el trabajo más duro: he investigado decenas de opciones para ofrecerte una lista que se adapta a todos los niveles, presupuestos y gustos musicales.

Esta guía analiza el rendimiento, el sonido y la sensación general de los mejores interruptores lineales, que cambiarán de verdad tu forma de jugar y de interactuar con tu ordenador.

Nuestra selección de interruptores lineales

Para encontrar los mejores interruptores lineales hay que encontrar el equilibrio entre presupuesto, velocidad, comodidad y ruido. Teniendo esto en cuenta, hemos determinado que estos tres son los que más destacan por su fiabilidad, su buena relación calidad-precio y su gran atractivo tanto para los jugadores competitivos como para los usuarios habituales:

Interruptores de teclado Cherry MX clasificados – Estos interruptores son el estándar de referencia en el sector, conocidos por su vida útil de 100 millones de pulsaciones y su tacto uniforme. Las variantes Red y Speed Silver ofrecen una velocidad fiable, lo que las convierte en un elemento imprescindible para el uso a largo plazo y los juegos de alto rendimiento. Interruptores de teclado Akko V3 Pro – El campeón indiscutible en cuanto a relación calidad-precio. Lubricada de fábrica y ajustada para ofrecer una experiencia acústica muy apreciada, con un sonido grave, la serie V3 Pro proporciona una suavidad propia de los modelos personalizados nada más sacarla de la caja, lo que pone al alcance de cualquier constructor una sensación de alta calidad. Interruptores de teclado Gateron G Pro 3.0 – Cuentan con una lubricación de fábrica de alta calidad y un difusor de luz integrado, lo que maximiza la nitidez del RGB. Su velocidad, suavidad y rendimiento visual las convierten en la opción ideal para aquellos usuarios que buscan una excelente experiencia «plug-and-play».

¿No te convencen nuestras recomendaciones? Desplázate hacia abajo para ver un análisis detallado de por qué estos switches figuran en la lista, así como otras cuatro opciones de primera categoría, una de las cuales podría ser la opción perfecta para tu configuración.

Los 7 mejores interruptores lineales con un sonido, un tacto y un rendimiento excelentes

A continuación se enumeran los Los 7 mejores interruptores lineales para todo tipo de configuraciones y preferencias de teclado – evaluados y clasificados según diversos criterios, como la relación calidad-precio, el rendimiento, el sonido y el tacto.

1. Interruptores de teclado Cherry MX clasificados [Los mejores interruptores lineales para teclado]

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Especificaciones Detalles Perfil de sonido Sin clic / Silencioso Marca Clasificado Distancia de accionamiento (recorrido previo) 1,2 mm – 2 mm Total de viajes 3,4 mm – 4 mm Fuerza de accionamiento 45 cN – 60 cN Tipo de montaje De tres clavijas Longevidad ~ 50 millones de pulsaciones de teclas Colores disponibles RGB Negro / RGB Rojo / Rojo / Speed Plata / RGB Speed Plata / RGB Silent Rojo Lubricación de fábrica No

The Interruptores de teclado Cherry MX son el referente legendario del sector en cuanto a rendimiento lineal, ya que ofrecen una consistencia y una durabilidad de primer nivel que pocos competidores pueden igualar, pulsación a pulsación.

Aunque las marcas modernas suelen superar Cerezacon una fluidez inmediata, CerezaLa ingeniería alemana y la tecnología patentada Gold Crosspoint siguen siendo el referente en cuanto a fiabilidad a largo plazo.

Por qué lo elegimos ElegimosCherry MX los interruptores lineales como nuestra mejor elección, ya que ofrecen una base sólida y fiable para cualquier configuración de teclado. Esta marca también cuenta con numerosas opciones en lo que respecta a los interruptores lineales. Los MX Rojo ofrece una respuesta lineal y fiable, mientras que el MX Rojo Silenciosoofrece un perfil de sonido único y silencioso, perfecto para las sesiones de juego nocturnas.

La fuerza de accionamiento de 45 gf sobre el MX Rojo es la opción clásica para una experiencia de juego equilibrada, mientras que el MX Speed Plata Esta variante reduce la distancia de activación a unos rapidísimos 1,2 mm, lo que la convierte en la opción preferida de los jugadores competitivos que exigen una respuesta instantánea.

Con una vida útil de hasta 50 millones de pulsaciones, puedes estar seguro de que estos interruptores te durarán mucho tiempo.

Ventajas Contras ✅ Fiabilidad y durabilidad legendarias ✅ MX Speed Plata ofrece una distancia de accionamiento de tan solo 1,2 mm, líder en el sector ✅ Ampliamente disponible en casi todos los teclados para juegos ya montados ✅ Gran variedad de modelos lineales (Silent, Speed, Heavy) para todos los gustos ✅ Compatible con prácticamente todas las teclas y placas de circuito impreso ❌ Por lo general, tienen un perfil sonoro más agudo que los interruptores modernos de «golpeteo», pero esto se puede ajustar utilizando teclas más pesadas

Para los jugadores que buscan velocidad pura, la baja distancia de activación del Speed Silver es el claro ganador, mientras que el MX Negro ofrece una fuerza de accionamiento mayor, de 60 gf, para una sensación más precisa. Cherry MX Los interruptores son la opción más probada y fiable para los jugadores que valoran un estándar reconocido a nivel mundial.



Veredicto final:The Cherry MX Los interruptores de tipo «family» son la «apuesta segura» por excelencia en el mundo de los interruptores. Aunque pueden necesitar un pequeño ajuste de lubricación para alcanzar su máxima suavidad, su fiabilidad de primer nivel y su amplia gama de opciones lineales los convierten en el punto de partida definitivo para encontrar la configuración de teclado perfecta.

2. Interruptores de teclado Akko V3 Pro [Los mejores interruptores lineales para teclado a buen precio]

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Especificaciones Detalles Perfil de sonido Cremoso / Espeso Marca Abuela Distancia de accionamiento (recorrido previo) 2,0 ± 0,6 mm / 2,0 ± 0,5 mm Total de viajes 3,3 mm / 3,5 ± 0,2 mm Fuerza de accionamiento 50 ± 10 gf / 50 ± 5 gf Tipo de montaje De cinco clavijas Longevidad ~ 60 millones de pulsaciones de teclas Colores disponibles Amarillo cremoso Lubricación de fábrica Yes

The Akko V3 Pro Estos interruptores de teclado han redefinido por completo lo que los jugadores pueden esperar de un interruptor económico. Me gusta especialmente que este venga muy bien lubricado de fábrica, lo que te permite disfrutar de una pulsación de teclas extremadamente suave que, tradicionalmente, requería horas de ajuste manual.

Con estas maravillas de bajo presupuesto, disfrutarás de una experiencia a medida sin arruinarte.

Por qué lo elegimos Akko V3 Pro Estos interruptores se han ganado su lugar por ofrecer una relación calidad-precio increíble. Se instalan fácilmente en cualquier soporte moderno de tipo «hot-swap» (5 pines) y ofrecen opciones de recorrido diferentes, pero cómodas. Su fuerza de 50 gf y su distancia de accionamiento de 2,0 mm los convierten en un interruptor lineal fantástico y equilibrado para uso general, además de su rápido recorrido total de 3,3 mm / 3,5 mm.

The V3 Pro Esta línea es conocida por su excelente sonido. Gracias a su carcasa inferior de nailon y a sus resortes de alta calidad, estos interruptores suelen ofrecer una experiencia acústica satisfactoria y de tonos graves, que a veces se describe como «cremosa» o «con cuerpo», lo que supone una mejora considerable con respecto a los interruptores de serie habituales.

Ventajas Contras ✅ Excelente relación calidad-precio ✅ La abundante lubricación de fábrica garantiza un funcionamiento suave desde el primer momento ✅ Ofrece perfiles de sonido populares, con tonos graves, «densos» y «cremosos» ✅ La fuerza de accionamiento equilibrada de 50 gf es ideal para uso general ✅ El vástago de POM resistente y la carcasa de nailon reducen las vibraciones y mejoran la acústica ❌ Algunos usuarios señalan que los pines se doblan con facilidad durante la instalación, pero esto se puede solucionar fácilmente alineándolos con cuidado

Abuela’s Su especialización en el ajuste de fábrica, que incluye el sistema de guías y vástago prelubricados, elimina el roce que se aprecia en muchos otros interruptores de menor coste. Este detalle, junto con el material resistente de la carcasa, hace que el V3 Pro esta serie es, sin lugar a dudas, la opción más económica, lo que permite a cualquier jugador montar un teclado satisfactorio con un presupuesto reducido.



Veredicto final:The Akko V3 Pro Los interruptores son la mejor opción para disfrutar de la sensación de un teclado personalizado sin el coste que ello supone. Demuestran que no hace falta gastarse una fortuna para conseguir un interruptor lineal que ofrezca un tacto perfectamente suave, un sonido excelente y una gran capacidad de respuesta.

3. Interruptores de teclado Gateron G Pro 3.0 [Los mejores interruptores lineales RGB luminosos para teclado]

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Especificaciones Detalles Perfil de sonido Clacky Marca Gateron Distancia de accionamiento (recorrido previo) 2,0 ± 0,6 mm Total de viajes 4mm Fuerza de accionamiento 50 g ± 15 g Tipo de montaje De tres clavijas Longevidad ~ 100 millones de pulsaciones Colores disponibles Amarillo Lubricación de fábrica Yes

The Gateron G Pro 3.0 Los interruptores de teclado son una evolución de una de las gamas de interruptores lineales más populares jamás fabricadas. Gateron ha tomado el clásico diseño de recorrido total de 4,0 mm y le ha incorporado características modernas, lo que convierte a estos interruptores en una mejora inmediata y notable para cualquiera que quiera dejar atrás los interruptores de serie.

Destacan especialmente por ofrecer una pulsación de teclas extraordinariamente suave desde el primer momento, gracias a la excelente lubricación de fábrica. Estos interruptores están disponibles en diferentes variantes de fuerza de activación, y el de 50 gf Amarilloen particular, ofrece una sensación ligeramente más firme que ayuda a evitar pulsaciones accidentales.

Por qué lo elegimos The Gateron G Pro 3.0 destacan por su excelente rendimiento y su facilidad de acceso. Se pueden encontrar fácilmente, son económicos y ofrecen una mejora inmediata con respecto a los diseños de interruptores más antiguos. Cuentan con un difusor de luz integrado en la carcasa que potencia significativamente la iluminación RGB, lo que los hace perfectos para configuraciones que requieren una gran cantidad de retroiluminación.

Todos los interruptores G Pro 3.0 cuentan con una distancia de activación estandarizada de 2,0 mm, que es el punto óptimo para lograr un rendimiento equilibrado tanto en juegos como al escribir. Otro punto fuerte es su durabilidad, ya que están diseñados para soportar la impresionante cifra de 100 millones de pulsaciones.

Ventajas Contras ✅ La excelente lubricación de fábrica garantiza un funcionamiento suave desde el primer momento ✅ El difusor de luz integrado mejora el brillo y la visualización del RGB ✅ Durabilidad de primera categoría: 100 millones de pulsaciones ✅ La distancia de accionamiento estándar de 2,0 mm es perfecta para un uso equilibrado ✅ Su excelente suavidad evita la molesta fricción durante la escritura rápida ❌ El sonido es más agudo que el de los interruptores más populares entre los aficionados, pero esto los hace mejores en cuanto a claridad

El perfil sonoro tiende a ser más limpio y ligeramente más nítido en comparación con el sonido sordo y profundo de algunos interruptores de gama alta, pero es la ausencia de chirridos en el movimiento lo que los hace destacar.

A pesar de ser interruptores de 3 pines (el tipo más habitual en las placas ya montadas), sus excelentes componentes internos minimizan la holgura del vástago. Esto los convierte en una opción «plug-and-play» ideal para mejorar tu configuración actual.

Veredicto final:The Gateron G Pro 3.0 Esta serie es tu mejor opción si buscas una experiencia fluida y de alta calidad con lubricación previa sin tener que gastarte una fortuna. Son la mejora ideal para los gamers que quieren una mayor capacidad de respuesta y un RGB espectacular desde el primer momento.

4. Interruptores de teclado Gateron Oil King V2 [Los mejores interruptores lineales de alta gama para teclados]

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Especificaciones Detalles Perfil de sonido Thocky Marca Gateron Distancia de accionamiento (recorrido previo) 2mm Total de viajes 4mm Fuerza de accionamiento cincuenta y cinco gramos Tipo de montaje De cinco clavijas Longevidad ~ 60 millones de pulsaciones de teclas Colores disponibles Negro Lubricación de fábrica Yes

The Gateron Oil King V2 Los interruptores de teclado se consideran hoy en día el referente en cuanto a interruptores lineales de alta gama lubricados de fábrica (de ahí el apodo de «Oil King»).

Por qué lo elegimos Oil King V2 tiene ese sonido «thocky» y ese tacto suave y sedoso que los aficionados pasan horas buscando. Su montaje de 5 pines ofrece una estabilidad excelente en placas de circuito impreso de intercambio en caliente, y sus colores opacos en negro oscuro aportan a cualquier teclado una estética discreta y limpia.

Estos interruptores, que deben su nombre a su excepcional suavidad y a su sonido profundo, están listos para usar nada más sacarlos de la caja y ofrecen una sensación de alta gama sin necesidad de modificarlos.

Es, sin duda, uno de los mejores switches de gama alta, ideal para combinar con tu mini PC para juegos portátil Instálalo si quieres disfrutar de una experiencia de escritura de primera calidad y fácil de instalar cuando estés fuera de casa.

Ventajas Contras ✅ Ofrece una suavidad perfecta, sin necesidad de realizar ningún ajuste ✅ Perfil de sonido profundo, satisfactorio y con cuerpo gracias a materiales exclusivos ✅ Los materiales y la fabricación de alta calidad evitan que el manillar se mueva ✅ El soporte de 5 pines ofrece una estabilidad superior en las placas de circuito impreso ✅ La distancia de activación estándar de 2,0 mm garantiza una escritura rápida y fiable ❌ La carcasa opaca no es la mejor opción para sacar el máximo partido a la iluminación RGB, pero su estética oscura resulta muy atractiva

Lo que realmente me ha impresionado es la composición de sus materiales: el vástago está fabricado con una mezcla de POM, nailon y tinta, lo que genera un sonido increíblemente denso y elimina cualquier chirrido provocado por la fricción.

Esta combinación, junto con el sistema de aplicación patentado y altamente prelubricado, es lo que da lugar al famoso perfil de sonido profundo y «thocky», a pesar de tratarse de un interruptor lineal.



Veredicto final:Si buscas la mejor respuesta lineal y la mejor calidad de sonido directamente de fábrica, el Gateron Oil King V2 Es sin duda una compra de 10 sobre 10. Su elevado precio queda más que justificado, ya que ofrece una experiencia perfecta tanto para escribir como para jugar desde el momento en que lo instalas.

5. Los magníficos interruptores de teclado Lynx [Los mejores interruptores lineales de bajo esfuerzo para teclados]

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Especificaciones Detalles Perfil de sonido Marble Marca Magnífico Distancia de accionamiento (recorrido previo) 2mm Total de viajes 4mm Fuerza de accionamiento cuarenta gramos Tipo de montaje De cinco clavijas Longevidad Sin especificar Colores disponibles Azul claro Lubricación de fábrica Yes

The Teclado Glorious Lynx Estos interruptores están diseñados para ofrecer velocidad y comodidad, y cuentan con una fuerza de accionamiento ultrabaja de tan solo 40 gf. Esto los convierte en uno de los interruptores lineales más ligeros del mercado, ya que proporcionan tiempos de respuesta rápidos sin exigir una gran presión por parte de los dedos.

El vástago de POM y la carcasa de policarbonato se lubrican cuidadosamente en fábrica, lo que da como resultado una pulsación suave y sin fricción que reduce la fatiga de la mano durante las sesiones de juego maratonianas. Si pasas horas en una cómoda, Amplio escritorio para videojuegos en forma de LMe alegra poder decir que estos interruptores supondrán un gran alivio para tus manos.

Por qué lo elegimos Elegimos elComadrejainterruptores por su equilibrio único entre velocidad y carácter sonoro. Mientras que muchos interruptores de gama alta se esfuerzan por ofrecer un «golpe» profundo, el Lynx ofrece una alternativa acústica única y aguda que algunos entusiastas describen como un agradable sonido «marmolado».

Me gusta especialmente la preciosa carcasa en color verde azulado, y la parte superior transparente también convierte a estos interruptores en un componente muy llamativo para cualquier montaje personalizado. Al venir ya lubricados, están listos para usar de inmediato, lo cual es, una vez más, una gran ventaja.

Ventajas Contras ✅ La fuerza de accionamiento ultrabaja de 40 gf reduce la tensión en los dedos y aumenta la velocidad ✅ La excelente lubricación de fábrica proporciona un deslizamiento fluido y agradable ✅ Su magnífico diseño (vástago y carcasa en color verde azulado) queda genial en los teclados transparentes ✅ Montaje estable en placa de circuito impreso de 5 pines ✅ La varilla de POM reduce al mínimo la fricción para ofrecer una sensación de suavidad superior ❌ Es posible que el perfil de sonido agudo no resulte atractivo para los jugadores que prefieren un sonido más grave, pero no es nada que distraiga demasiado

Veredicto final:The El glorioso lince debería ser la opción ideal para aquellos que busquen un interruptor lineal realmente ligero, cómodo y rápido, tal y como sale de fábrica. Ofrecen una sensación de alta calidad, un sonido característico y una experiencia fluida, perfecta para sesiones de juego largas e intensas.

6. Los magníficos interruptores de teclado Fox [Los mejores interruptores lineales para teclado en general]

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Especificaciones Detalles Perfil de sonido Silencio Marca Magnífico Distancia de accionamiento (recorrido previo) 2mm Total de viajes 4mm Fuerza de accionamiento Cuarenta y cinco gramos Tipo de montaje De tres clavijas Longevidad Sin especificar Colores disponibles Red Lubricación de fábrica Yes

The El Zorro Glorioso Las teclas del teclado son el ejemplo perfecto de un interruptor lineal equilibrado, ya que ofrecen una fuerza de activación de 45 gf que resulta muy cómoda y evita la fatiga de los dedos durante un uso prolongado, sin dejar de ser lo suficientemente sensibles como para realizar acciones rápidas.

El suave recorrido se debe a la lubricación de fábrica de alta calidad aplicada directamente al vástago de POM. Esto permite que el interruptor se deslice con una fricción mínima desde el inicio de la pulsación hasta el recorrido total de 4 mm. Son una opción intermedia fiable para los jugadores que buscan velocidad sin entrar en la categoría de los teclados ultraligeros.

Por qué lo elegimos The El Zorro GloriosoEstos interruptores ofrecen una experiencia de escritura perfectamente equilibrada, con un tacto suave y refinado. Además, vienen lubricados de fábrica para que puedas disfrutarlos nada más sacarlos de la caja, lo que elimina la necesidad de realizar una tediosa lubricación manual.

Además de ser uno de los interruptores más completos del mercado, el Glorious Fox también se encuentra entre los los mejores interruptores táctiles silenciosos en el mercado, lo que lo convierte en una opción excelente para los jugadores que juegan a altas horas de la noche o en compañía de otras personas en espacios públicos.

Ventajas Contras ✅ Su fuerza de accionamiento equilibrada de 45 gf es perfecta para un uso prolongado durante todo el día ✅ La lubricación de fábrica de alta calidad proporciona una sensación suave y uniforme nada más sacarlo de la caja ✅ La carcasa superior transparente permite una iluminación RGB brillante ✅ La combinación de materiales crea un perfil sonoro limpio y discreto ❌ El perfil de sonido silencioso no es lo más adecuado si lo que buscas son esos satisfactorios bucles de retroalimentación, aunque el carácter acústico general es bastante limpio y agradable

Veredicto final:The El Zorro Glorioso Es una elección excepcional para cualquiera que busque un interruptor versátil que lo haga todo bien. Es suave, cómodo, ideal para la velocidad e incluso queda fantástico en un montaje centrado en el RGB, lo que lo convierte en una auténtica opción de primera categoría, sea cual sea tu configuración.

7. Gateron Magnetic Jade Pro Linear [Los mejores interruptores lineales de teclado de efecto Hall]

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Especificaciones Detalles Perfil de sonido Marble Marca Gateron Distancia de accionamiento (recorrido previo) Ajustable Total de viajes 3,5 ± 0,2 mm Fuerza de accionamiento 36 ± 7 gf Tipo de montaje Efecto Hall (2 pines) Longevidad ~ 100 millones de pulsaciones Colores disponibles Jade Lubricación de fábrica Yes

The Gateron Magnetic Jade Pro Los interruptores lineales representan un avance tecnológico que va mucho más allá de los interruptores mecánicos convencionales. Para su accionamiento, utilizan campos magnéticos y sensores de efecto Hall en lugar de contactos metálicos físicos.

Este diseño sin contacto elimina el desgaste, lo que aumenta considerablemente la vida útil y la fiabilidad del interruptor, con una resistencia nominal de nada menos que 100 millones de pulsaciones.

Por qué lo elegimos The Gateron Magnetic Jade Pro ofrece características que los interruptores mecánicos simplemente no pueden igualar, entre las que destaca la función «Rapid Trigger». «Rapid Trigger» permite que una tecla se reinicie en el instante en que empiezas a levantar el dedo, y no en un punto fijo, lo que te proporciona una ventaja sin igual en los juegos competitivos que requieren movimientos rápidos de desplazamiento lateral.

La principal ventaja de estos increíbles interruptores es su distancia de activación, que se puede ajustar libremente a través del software del teclado, lo que permite a los jugadores competitivos configurar el recorrido en tan solo 0,1 mm para obtener una respuesta casi instantánea.

Esta capacidad de respuesta es el complemento ideal para la velocidad del los mejores ratones Razero compatibleteclados Razer de gama alta, ambos caracterizados por el tono verdoso de estos interruptores.

Ventajas Contras ✅ La distancia de accionamiento totalmente ajustable (de 0,1 mm a 3,5 mm) permite una gran personalización ✅ La función «Rapid Trigger» ofrece una velocidad y un control superiores para los juegos competitivos ✅ Durabilidad excepcional (100 millones de pulsaciones) ✅ El perfil de sonido exclusivo «Ficha de mahjong» ofrece una respuesta muy satisfactoria ✅ El recorrido total más corto de 3,5 mm contribuye a que las teclas vuelvan a su posición inicial más rápido ❌ El precio es bastante más elevado que el de los interruptores tradicionales, pero merece la pena si lo que buscas es una experiencia auditiva y táctil de primera calidad ❌ Requiere una placa de circuito impreso o un teclado especializados compatibles con el efecto Hall, aunque hoy en día son cada vez más comunes y asequibles

Veredicto final:The Gateron Magnetic Jade Pro es el referente en cuanto a rendimiento de primera categoría (y alto coste). Si eres un jugador competitivo que solo se conforma con la velocidad de respuesta más rápida, controles personalizables y tecnología de efecto Hall, estos magníficos interruptores cumplirán con creces, y con estilo.

Reflexiones finales: Cómo elegir los mejores interruptores lineales

Cuando estás en una partida competitiva, cada fracción de segundo cuenta. No quieres que un botón que se atasca o un golpe molesto afecten a tu tiempo de reacción. Por eso Los interruptores lineales son la mejor opción para casi todos los jugadores exigentes buscando crear el los mejores teclados mecánicos posible. Ofrecen un recorrido sencillo y fluido desde que se pulsa la tecla hasta que se suelta.

Elegir el los mejores interruptores para videojuegos significa que tendrás que tener en cuenta tres características fundamentales. Olvídate por un momento de los colores llamativos; estamos hablando de tres factores cuantificables que influyen directamente en tu velocidad y fiabilidad en juegos como los shooters tácticos o los MOBA de ritmo trepidante. Interruptores lineales, en concreto, te ofrecen una respuesta rápida y coherente, lo que te ayuda a ejecuta los comandos más rápido que tus oponentes.

A continuación te ofrecemos un desglose de las tres áreas clave en las que debes centrarte para sacar el máximo partido a tu ventaja en el juego, independientemente de si estás creando el el mejor teclado para juegos económico ya sea una opción asequible o una de gama alta en la que el dinero no es un problema:

1. Tipo de interruptor (¿Por qué elegir uno lineal?)

Los interruptores lineales son, por su diseño, el tipo de interruptor más rápido. A diferencia deinterruptores táctiles de gran sensibilidad, que tienen un pequeño «toque» físico que se nota a mitad de la pulsación, o los interruptores con clic, que tienen tanto un toque como un clic audible, el interruptor lineal es sin interrupción alguna.

Este movimiento suave es importante para pulsaciones rápidas y repetidas; piensa, por ejemplo, en lanzar una habilidad de curación sin parar o en desplazarte rápidamente de un lado a otro. No hay ningún obstáculo táctil que superar, lo que permite que el interruptor se reinicie más rápido.

Esta constancia ayuda a tu cerebro y a tus dedos a aprender la sincronización exacta necesaria para los toques dobles y las sueltas rápidas. Si tienes un necesidad de velocidad, el movimiento lineal sin obstáculos que ofrecen los interruptores lineales es, sin duda, el punto de partida imprescindible para cualquier jugador.

2. Accionamiento

Podría decirse que la respuesta de las teclas es el factor más importante para el rendimiento en los videojuegos, y se divide en dos medidas distintas:

Distancia de accionamiento (recorrido previo): Esta es la distancia que debe recorrer la tecla antes de que el ordenador registre tu comando. En el ámbito de los videojuegos competitivos, la regla es sencilla: cuanto más corta, mejor. Los interruptores lineales estándar se activan a 2,0 mm. Sin embargo, un interruptor «rápido», como el Cherry MX Speed Plata, puede activarse con tan solo 1,2 mm. Reducir esa distancia en un 40 % significa que la pulsación se registra mucho antes, lo que te permite reaccionar y disparar un poco antes que alguien que utilice un interruptor estándar.

Fuerza de accionamiento: Expresada en gramos-fuerza (gf), esta es la presión necesaria para alcanzar ese punto de activación. Por lo general, una presión más ligera es mejor para jugar (entre 40 y 45 gf), ya que reduce la fatiga de los dedos durante las sesiones prolongadas y hace que las teclas respondan con gran rapidez. Si tu pulsación es demasiado fuerte, quizá prefieras un interruptor más pesado (por ejemplo, de 55 gf) para evitar pulsaciones accidentales en momentos de tensión.

3. Sensación: Sonido y tacto

En el mundo de los videojuegos, el objetivo principal de comentariosesser informativo sin resultar molesto.

Perfil sonoro:Los interruptores lineales suelen ser los los mejores interruptores de teclado para sonidos discretos, que pueden ser ideal para la competición jugar. No molestarás a tus compañeros de equipo por el chat de voz ni al resto de la clase durante una clase, y la ausencia de un clic ruidoso te ayuda a concentrarte en las señales de audio del juego, como los pasos de los enemigos o los sonidos de las habilidades.

Al comparar interruptores lineales, presta atención a la diferencia entre un sonido seco y agudo y uno grave y sordo. Se trata únicamente de una cuestión de gustos personales, pero un sonido grave y sordo suele resultar más satisfactorio.

Lubricación de fábrica: Esto guarda relación directa con el sensación del interruptor. Un interruptor lineal bien lubricado (como el Gateron Oil King V2) elimina la fricción y la aspereza, lo que te proporciona una pulsación suave y agradable. Cuanto más suave sea la pulsación, más consistente y menos molesta será tu experiencia. Un interruptor con una buena lubricación de fábrica ofrece una gran consistencia en cada pulsación, lo que mejora tu memoria muscular.

Si das prioridad a un tipo de interruptor de funcionamiento suave, ajustas una distancia de activación corta y una fuerza de activación ligera, y eliges un perfil de respuesta agradable, encontrarás el interruptor lineal que se adapta a la perfección a tu configuración de juego.

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