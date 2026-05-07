Los 11 mejores altavoces para juegos con los que completar tu equipo en 2025

Encontrar los mejores altavoces para juegos para tu equipo puede resultar complicado. Al fin y al cabo, decir que «suena bien» no es precisamente un criterio objetivo para determinar la calidad, y para alguien que se inicia en este mercado, es difícil saber exactamente qué es lo que debe buscar.

Y ahí es donde entro yo. He dedicado tiempo y esfuerzo a investigar para ayudarte a encontrar el sistema de sonido ideal para ti. Espero que esta lista de 11 recomendaciones de los mejores altavoces para videojuegos te ayude a dar con el altavoz perfecto para ti, ¡o al menos te ponga en el buen camino para encontrarlo!

Nuestras mejores recomendaciones en altavoces para videojuegos

Hay muchos ponentes excelentes en esta lista, pero algunos merecen una mención especial:

SteelSeries Arena 9 – Este sistema de altavoces para videojuegos 5.1 ofrece una experiencia totalmente envolvente gracias a su espectacular sonido envolvente y a su iluminación RGB reactiva, que pone la guinda a cualquier sesión de juego. Redragon GS520 Anvil – ¿Tienes un presupuesto ajustado? Redragon viene al rescate con un altavoz muy asequible y de buena calidad. Samsung Q990D – Este sistema de altavoces de gama alta no tiene rival en cuanto a potencia, calidad de sonido y fidelidad de audio.

Pero, aunque estos son lo mejor de lo mejor, hay mucho más que te encantará en el resto de los altavoces para videojuegos de esta lista.

Selección de los 11 mejores altavoces para videojuegos

Tras investigar a fondo y comprobarlo todo minuciosamente, he conseguido reducir esta lista a solo 11 de los mejores. Todos los altavoces que aparecen aquí tienen algo fantástico que ofrecer, ya sea portabilidad, calidad de sonido o potencia, sonido envolvente, ¡o un rendimiento decente a un precio realmente bajo!

Sin más preámbulos, pasemos a la lista.

1. SteelSeries Arena 9 [Los mejores altavoces para juegos en general]

Especificaciones Detalles Respuesta en frecuencia máxima Veinte mil hercios Conectividad USB, óptico, Aux, Bluetooth Modo de salida 5.1 (sonido envolvente con subwoofer) Potencia máxima de salida Trescientos vatios ¿Tiene modo inalámbrico? Yes

El primero de la lista es el SteelSeries Arena 9 con iluminación, un sistema de sonido envolvente 5.1. Los sistemas de sonido envolvente para videojuegos no son muy habituales, y normalmente se asocia el sistema 5.1 con los sistemas de cine en casa y similares, por la experiencia envolvente que ofrecen. Sin embargo, cualquier duda se disipará rápidamente en cuanto veas lo que el Arena 9es capaz de hacer.

Al tratarse de un sistema 5.1, el Arena 9 Incluye 6 altavoces: frontales izquierdo/derecho, central, envolventes izquierdo/derecho (traseros) y un subwoofer. No hay que preocuparse por los cables que atraviesan la habitación, ya que los altavoces traseros son inalámbricos y se pueden montar en la pared. Estos altavoces también incluyen tweeters de cúpula de seda y woofers de fibra orgánica, lo que contribuye a una experiencia sonora rica y espectacular. La verdadera estrella, sin embargo, es el subwoofer: una bestia de 6,5 pulgadas que promete y ofrece unos graves cavernosos y profundos que se notan. Ten en cuenta que el Arena 9 no tiene por qué estar siempre a todo volumen y a máxima potencia: una práctica entrada auxiliar permite a los usuarios conectar una gran variedad de unos auriculares para juegos geniales.

Pero lo que realmente hace que el Arena 9 una de las características más destacadas de este sistema de altavoces para videojuegos con sonido envolvente es su iluminación RGB reactiva, que selecciona cuidadosamente colores de una gama de 16,8 millones de opciones y los aplica a los altavoces. Claro, puede parecer una tontería, pero cuando las luces rojas intensas, el amarillo suave y el verde relajante acompañan a la Arena 9Gracias a su sonido 3D de gran precisión, ofrece una experiencia de juego sin igual.

Ventajas Contras ✅ Una buena opción versátil gracias a la configuración 5.1 ✅ Altavoces traseros inalámbricos que se pueden montar en la pared ✅ A gran escala potente subwoofer con graves profundos ✅ La iluminación RGB reactiva mejora enormemente la experiencia de juego ✅ Fácil personalización mediante el panel de control ❌ Es un poco caro, ¡pero la calidad se nota!

Veredicto final:The SteelSeries Arena 9 cuenta con unas especificaciones y un rendimiento excelentes, pero su principal atractivo reside en su entorno sonoro 3D, combinado con una iluminación RGB reactiva, ¡lo que crea una experiencia de juego inmersiva sin igual!

2. Redragon GS520 Anvil [Los mejores altavoces para videojuegos a un precio asequible]

Especificaciones Detalles Respuesta en frecuencia máxima Veinte mil hercios Conectividad USB, Aux Modo de salida 2.0 (estéreo) Potencia máxima de salida 3w ¿Tiene modo inalámbrico? No

La asequibilidad siempre ha sido el sello distintivo de Redragon, y el GS520 Yunquesigue esa tendencia. A pesar de su bajo precio, el GS520 Yunqueofrece un buen rendimiento, lo que lo convierte en uno de los los mejores altavoces para ordenador económicosque puedas conseguir.

Lo que tenemos aquí es un altavoz básico para juegos con sonido estéreo 2.0; si buscas altavoces de ordenador «a la antigua usanza», este es el que necesitas. El GS520 Yunqueincluye un altavoz izquierdo y otro derecho, un cable que los une, botones de volumen y encendido en los propios altavoces, y una toma de 3,5 mm para micrófonos o auriculares. Ten en cuenta que el GS520 YunqueSe alimenta por USB, así que no, estos altavoces no sirven para escuchar música cuando estás fuera de casa. También debo mencionar que el cable es un poco corto (unos 76 cm, más o menos), por lo que enrollarlo alrededor de monitores grandes puede resultar complicado.

Aunque elBuenos díases un altavoz estéreo para videojuegos sin demasiadas florituras, aunque cuenta con algunas opciones básicas de RGB. Hay seis modos entre los que puedes alternar con solo pulsar un botón (situado en la parte superior del altavoz derecho), y puedes desactivarlos si no los deseas. Pero incluso sin las luces RGB, el Buenos díaspresenta un diseño futurista que combinará a la perfección con muchas configuraciones de gaming.

En cuanto al rendimiento, estos altavoces para videojuegos cumplen con su función, sobre todo teniendo en cuenta su precio. No hay nada especialmente destacable en su diseño: carecen de tweeters, woofers o subwoofers, no ofrecen sonido envolvente y solo alcanzan una potencia máxima de 3 W (lo que equivale aproximadamente a 1,5 W RMS), ¡pero ofrecen una calidad de sonido decente para completar tu experiencia de juego a un precio muy razonable!

Ventajas Contras ✅ Muy asequible ✅ Buena calidad de audio a pesar de ser una opción económica ✅ Los altavoces incluyen botones para ajustar el volumen con mayor precisión ✅ Diseño minimalista ✅ Cuenta con iluminación RGB ❌ Un aumento del volumen podría provocar distorsiones

Veredicto final:Con un diseño sencillo y centrado en el rendimiento, el Redragon GS520 Anvil ¿Merece la pena plantearse comprar unos altavoces para juegos, sobre todo si tienes un presupuesto limitado?

3. SAMSUNG Q990D [Las mejores barras de sonido para videojuegos]

Especificaciones Detalles Respuesta en frecuencia máxima No se especifica, pero probablemente sea de 20 000 Hz Conectividad HDMI, óptico, Bluetooth Modo de salida 11.1.4 (Sistema de sonido envolvente con subwoofer y canales orientados hacia arriba) Potencia máxima de salida Sin especificar ¿Tiene modo inalámbrico? Yes

Una pregunta que suele surgir cuando se habla de altavoces para videojuegos es la siguiente: barra de sonido o altavoces¿La respuesta? Depende de lo que estés buscando. ¿Y si buscas calidad superior? Has venido al lugar adecuado.

Al tratarse de un sistema 11.1.4, el Q990D Incluye una gran variedad de altavoces —11 altavoces frontales, un subwoofer, 4 canales orientados hacia arriba y un altavoz trasero—, todos ellos compatibles con Dolby Atmos (Dolby Atmos inalámbrico con televisores Samsung) para ofrecerte una experiencia de audio 3D de primera categoría, nítida, potente e increíblemente envolvente. El kit de altavoces de emisión hacia arriba y hacia los lados incluido utiliza las paredes y el techo para amplificar la calidad del sonido, pero si prefieres que sea la barra de sonido la que se encargue de ello, el software SpaceFit que se ejecuta en la propia barra ajustará su configuración para adaptarse mejor a la habitación. Por último, el Q990D viene equipado con la tecnología Q-Symphony, que sincroniza los altavoces y la barra de sonido mediante inteligencia artificial. En resumen, el Q990D es una de las mejores opciones en materia de audio. Si dispones del presupuesto necesario, este sistema de sonido no solo satisfará tus necesidades, sino que superará tus expectativas.

The Q990DPero sus ventajas no se quedan ahí. Ofrece numerosas opciones de conexión inalámbrica: óptica, Wi-Fi y Bluetooth, todas ellas con una latencia sorprendentemente baja. Si prefieres la conexión por cable, te alegrará saber que el Samsung Q990D Incluye HDMI 2.1, lo que permite una transmisión directa y prácticamente sin pérdidas de señales de vídeo y audio por cable: ¡perfecto si tienes pensado conectar tu consola a un televisor!

Ventajas Contras ✅ Calidad de sonido inigualable con Dolby Atmos ✅ Latencia extremadamente baja ✅ Numerosas opciones de conectividad inalámbrica ✅ La tecnología SpaceFit tiene en cuenta el tamaño y las dimensiones de la habitación ✅ La tecnología Q-Symphony aprovecha los altavoces para crear un sonido rico y sincronizado ❌ La calidad superior conlleva un precio más elevado

Veredicto final:Si estás pensando en hacer una inversión importante en tu sistema de sonido doméstico y en unos altavoces para videojuegos, el Samsung Q990D es uno de losla mejor barra de sonido para juegos sistemas que puedes conseguir ahora mismo.

4. Edifier S1000MKII [Los mejores altavoces de juego de estantería]

Especificaciones Detalles Respuesta en frecuencia máxima Cuarenta mil hercios Conectividad Analógica (entradas de línea 1 y 2), coaxial, óptica, Bluetooth Modo de salida 2.0 (estéreo) Potencia máxima de salida ciento veinte vatios ¿Tiene modo inalámbrico? Yes

Si estás buscando un sistema de altavoces para juegos elegante y con clase con el que completar tu equipo, el de Edifier S1000MKII quizá sirva.

Estos altavoces de estantería activos son únicos en su clase. Es cierto que son un poco caros, pero lo que obtendrás con los S1000MKII Es un rendimiento difícil de superar en este rango de precios. Los dos altavoces son autónomos: cuentan con tweeters de cúpula de titanio, altavoces de graves y un amplificador de audio de clase D (de ahí lo de «activos»), lo que se traduce en una calidad de sonido constante y sin distorsiones, tanto si escuchas temas con graves profundos como si prefieres algo más potente y dinámico.

A pesar de la potencia que ofrece, ajustar el Edifier S1000MKII para tu uso personal es fácil y sin complicaciones. La parte trasera del altavoz izquierdo cuenta con conectores para diferentes entradas, así como para cables ópticos y coaxiales. Si prefieres utilizar estos altavoces para juegos de forma inalámbrica, te alegrará saber que incluyen Bluetooth, aunque yo siempre recomendaría la conexión por cable para minimizar la latencia. Varios mandos de control para el volumen, los agudos y los graves permiten ajustar rápidamente el sonido para tu experiencia de juego, pero este sistema de altavoces también incluye un sencillo mando a distancia para realizar cambios más rápidos.

Por último, aunque la mayoría de los altavoces para ordenador tienen un acabado de plástico duro, el Edifier S1000MKII viene con un elegante marco de madera. ¡Este diseño no solo minimiza la distorsión del sonido, sino que además tiene un aspecto fantástico!

Ventajas Contras ✅ Los altavoces incorporan numerosas funciones y amplificadores ✅ Rendimiento de audio constante sin distorsiones, incluso a volumen alto ✅ Fácil de ajustar con el mando a distancia ✅ Numerosas opciones de conectividad ✅ Un marco de madera muy bonito que además mejora el sonido ❌ Ofrece una experiencia de sonido estéreo, lo que puede no ser lo más adecuado para los usuarios que buscan un sonido envolvente multicanal

Veredicto final:The Edifier S1000MKII es un altavoz estéreo con clase y elegante que combina su atractivo diseño con un sonido potente y de alta fidelidad.

5. SteelSeries Arena 7 con iluminación [Los mejores altavoces para juegos 2.1]

Especificaciones Detalles Respuesta en frecuencia máxima Veinte mil hercios Conectividad USB, óptico, Aux, Bluetooth Modo de salida 2.1 (Estéreo con subwoofer) Potencia máxima de salida Cien vatios ¿Tiene modo inalámbrico? Yes

Si no puedes conseguir un Arena 9 o, si es demasiado grande para tu configuración, ¿qué tal su hermano pequeño? Te presentamos el SteelSeries Arena 9

The SteelSeries Arena 7 es el equivalente en un sistema de altavoces 2.1 al Arena 95.1 Configuración, y como predecesor del Arena 9, elArena 7 cuenta con muchas características similares a las de su modelo posterior, como los mismos tweeters de cúpula de seda, los woofers de fibra orgánica, el subwoofer de 6,5 pulgadas de gran profundidad que ofrece los mismos graves potentes, y la tecnología Reactive PrismSync, que selecciona cuidadosamente los colores y los transmite al sistema RGB para complementar lo que esté sucediendo en ese momento en tu juego o película. La única diferencia clave aquí es que el Arena 7 tiene una potencia máxima de salida inferior (100 W frente a los Arena 9(300 W), por lo que la calidad del sonido no es tan buena. ¡Aun así, siguen siendo unos altavoces para juegos estupendos!

La gran diferencia entre el Arenas 7 and 9 es el número de altavoces, así como el precio. Hay que reconocer que dar el salto de un sistema 2.0 o 2.1 a uno 5.1 supone un gran cambio, así que si aún no estás preparado (o si crees que el Arena 9 es excesivo para tus necesidades), el Arena 7 ¡ofrece la misma experiencia a un precio más bajo!

Ventajas Contras ✅ Una opción estupenda, sobre todo si el Arena 9 es demasiado grande para tu configuración ✅ Las especificaciones son prácticamente idénticas a las del Arena 9 ✅ También incluye el Arena 9su potente subwoofer para unos graves profundos ✅ El RGB reactivo ofrece experiencias de juego increíbles y envolventes ✅ Numerosas opciones de conectividad ❌ A algunas personas les puede parecer que el cable trasero es demasiado corto

Veredicto final:Jugadores con un presupuesto ajustado, alegraos: el Arena 7 es básicamente el 9 ¡con menos altavoces y un precio más asequible, pero ofreciendo la misma experiencia de juego envolvente y de gran calidad!

6. Audioengine A2+ [Los mejores altavoces para juegos de alta gama y calidad audiófila]

Especificaciones Detalles Respuesta en frecuencia máxima 65 hercios Conectividad Bluetooth, Aux, analógico, USB Modo de salida 2.0 (estéreo) Potencia máxima de salida 60w ¿Tiene modo inalámbrico? Yes

Como dice la propia Audioengine: no te dejes engañar por el tamaño del Audioengine A2+ te engañe. Aunque el Audioengine A2+ Aunque es cierto que este sistema de altavoces está limitado por su reducido tamaño (lo que significa que es difícil incluir componentes más grandes y de mejor calidad), lo que sí tenemos es un par de altavoces activos extraordinariamente compactos y fiables.

Estos pequeños altavoces son auténticas maravillas en miniatura que cuentan con un montón de funciones para compensar su reducido tamaño. Los Audioengine A2+ Incluye woofers de fibra de aramida de 2,75 pulgadas, tweeters de cúpula de seda de 0,75 pulgadas, amplificadores de clase AB integrados y compatibilidad con audio de 24 bits, lo que se traduce en una calidad de sonido mucho superior a la que cabría esperar; aunque debo advertirte de que los altavoces más grandes pueden ofrecer un mejor rendimiento. La conectividad tampoco supone ningún problema, ya que cuenta con las conexiones de entrada y salida habituales, además de Bluetooth, que merece una mención especial.

The Audioengine A2+ El sistema de altavoces incorpora la tecnología aptX-HD de Qualcomm, lo que le permite transmitir audio de alta calidad a 24 bits de forma inalámbrica sin prácticamente ninguna pérdida de calidad; esto resulta especialmente ideal para los audiófilos, ya que podrás escuchar tu música desde cualquier lugar de tu hogar con una fidelidad casi perfecta. Normalmente, recomendaría utilizar audio por cable siempre que sea posible, ya que la transmisión inalámbrica puede ser delicada y propensa a sufrir fluctuaciones. No es el caso del Audioengine A2+!

El principal atractivo del Audioengine A2+ es su tamaño. Sí, hemos revisado las especificaciones y es muy potente, pero también es pequeño. Si necesitas unos altavoces buenos y potentes para completar tu experiencia de juego y te preocupa dónde colocarlos, el A2+ es una buena opción.

Ventajas Contras ✅ Pequeño y compacto, pero con un rendimiento sólido ✅ A un precio asequible ✅ Amplificador integrado ✅ Modo inalámbrico increíblemente estable y prácticamente sin pérdidas ✅ Admite audio de 24 bits ❌ Es posible que la salida de graves no satisfaga a los usuarios que prefieren una respuesta de frecuencia más marcada en los graves

Veredicto final:The Audioengine A2+ Quizá no sea el mejor altavoz del mercado, pero ofrece una calidad de sonido sorprendentemente buena en un paquete pequeño, ordenado y compacto.

7. Klipsch Promedia 2.1 [Los mejores altavoces para juegos con certificación THX]

Especificaciones Detalles Respuesta en frecuencia máxima Veintidós mil hercios Conectividad Aux Modo de salida 2.1 (Estéreo con subwoofer) Potencia máxima de salida Doscientos sesenta vatios ¿Tiene modo inalámbrico? No

Vamos a dejar esto claro: sí, el Klipsch Promedia 2.1 Los altavoces cuentan con la certificación THX, pero una certificación no garantiza automáticamente que un producto sea de primera categoría. Por suerte, no es solo la etiqueta de THX lo que hace que este sistema de altavoces sea un éxito de ventas.

En primer lugar, las especificaciones. A estos altavoces para juegos no les falta de nada: ofrecen un sonido nítido y de gran claridad gracias a las bocinas Tractrix, exclusivas de Klipsch. El sonido es además muy natural y, sorprendentemente, no se distorsiona a volúmenes altos. Al igual que con el Arena 7 and Arena 9, estos altavoces para videojuegos incluyen un subwoofer de 6,5 pulgadas que ofrece unos graves profundos y potentes.

Sin embargo, hay algunos aspectos que hay que tener en cuenta, como la entrada (solo un conector auxiliar de 3,5 mm), el modo exclusivamente por cable (y tendrás que tener en cuenta los cables que van de los altavoces satélite al subwoofer al configurarlo) y la ausencia de Bluetooth, aunque esto último se puede solucionar comprando la versión inalámbrica del Klipsch Promedia 2.1. La calidad del sonido también podría mejorarse; aunque el audio es excelente si se tiene en cuenta el precio, es posible que los audiófilos y los jugadores más exigentes prefieran ahorrar para comprarse unos altavoces para juegos con mayor fidelidad.

Ventajas Contras ✅ Una opción estupenda y económica si buscas algo más potente que el GS520 Yunque ✅ Buena calidad de sonido, sobre todo teniendo en cuenta su bajo precio Buen subwoofer ✅ Configuración «plug-and-play» ✅ Incluye un mando ❌ Ofrece principalmente opciones de conectividad por cable, aunque hay una versión inalámbrica disponible que se puede adquirir por separado para quienes busquen esa flexibilidad

Veredicto final:The Klipsch Promedia 2.1’s Su época dorada ya ha pasado, pero sigue siendo una opción muy válida como sistema de sonido 2.1 económico.

8. Razer Leviathan V2 X [La mejor barra de sonido compacta para videojuegos]

Especificaciones Contras Respuesta en frecuencia máxima Veinte mil hercios Conectividad Bluetooth, USB Modo de salida 2.0 (estéreo) Potencia máxima de salida 5w ¿Tiene modo inalámbrico? Yes

The Leviathan V2 X es una opción económica bastante buena con unas especificaciones estándar. Esta barra de sonido estéreo cuenta con dos altavoces de gama completa y dos radiadores pasivos, que funcionan conjuntamente para crear una experiencia envolvente a pesar de no ser un sistema de sonido envolvente. Aunque la calidad del sonido es buena —incluso excelente, sobre todo para este rango de precios—, hay que tener en cuenta que este sistema de altavoces not vienen con un subwoofer; si necesitas uno, quizá estés buscando el Leviathan V2!

El principal atractivo del Leviathan V2 X es lo pequeña que es. Con solo 400 mm, esta barra de sonido es realmente minúscula, lo que le permite encajar en muchos espacios reducidos o estrechos (al igual que la Audioengine A2+). Además, presenta el característico diseño negro y elegante de Razer, y cuenta con Chroma RGB, por si te gusta que tus periféricos tengan iluminación adicional. El atractivo visual es un componente clave de cualquier una barra de sonido de gama alta para videojuegos destinado a servir de base para una configuración de escritorio.

Ten en cuenta que el Leviathan V2 X solo cuenta con conectividad USB y Bluetooth. No tiene entrada auxiliar, y necesitarás el puerto USB para la alimentación. Nada que unos auriculares inalámbricos estupendos¡No puedo resolverlo!

Ventajas Contras ✅ Supercompacto; cabe prácticamente en cualquier sitio ✅ A un precio muy asequible ✅ Sonido potente ✅ Incorpora la iluminación Chroma RGB de Razer ✅ La aplicación de audio de Razer permite emparejar fácilmente los dispositivos ❌ Carece de un subwoofer independiente, lo que podría traducirse en un menor énfasis en las frecuencias graves más bajas

Veredicto final:La buena calidad de audio, el diseño compacto de la barra de sonido y la iluminación RGB hacen que la Leviathan V2 X algo que conviene tener en cuenta a la hora de comprar con un presupuesto limitado.

9. Edifier R1280DB [Los mejores altavoces inalámbricos de estantería para videojuegos]

Especificaciones Detalles Respuesta en frecuencia máxima Veinte mil hercios Conectividad Bluetooth, óptica, coaxial, doble RCA Modo de salida 2.0 (estéreo) Potencia máxima de salida No se especifica, pero tiene 42 W RMS ¿Tiene modo inalámbrico? Yes

Empecemos por asegurarnos de que estamos de acuerdo: esto es el Edifier R1280DB, no la versión anterior (Radio de doble banda(fíjate en que no lleva la S) que no incluía Bluetooth 5.0.

En muchos sentidos, el Edifier R1280DB se parece a laS1000MKII. Por fuera, las dos tienen la misma estructura de madera, aunque la Radio de doble bandaTambién está disponible en negro o blanco, lo que permite combinarlo fácilmente con más tipos de estanterías. Además, ambos cuentan con mandos para el ajuste fino y numerosas opciones de conectividad; cabe destacar que el Radio de doble bandaTambién incluye una salida para subwoofer.

Pero ahí es donde terminan las similitudes. El Radio de doble bandadestaca por sus cuatro altavoces (dos de medios/graves y dos de agudos con diafragma de seda) que producen un sonido rico y nítido; además, gracias a su cuidada fabricación, este sistema de 2.0 es capaz de generar un sonido sorprendentemente envolvente que llena la habitación. Con una potencia RMS de 42 W, el Radio de doble bandaTampoco se queda atrás en cuanto a calidad de sonido bruta.

Cuando elRadio de doble bandaSin embargo, donde realmente destaca es en su conectividad inalámbrica. Mientras que las versiones anteriores de este altavoz eran molestas por su tendencia a las desconexiones y la latencia, la actualización a Bluetooth 5.0 (e incluso 5.1, según Edifier) ha resuelto muchos de estos problemas. Esta conexión Bluetooth ofrece una experiencia auditiva estable y prácticamente sin pérdidas, lo que convierte a estos altavoces de estantería en una compra imprescindible si buscas una buena configuración inalámbrica.

Ventajas Contras ✅ Sonido envolvente y potente, a pesar de no ser un sistema de sonido envolvente ✅ Dispone de salida de línea para subwoofer ✅ Múltiples opciones de conectividad; Bluetooth potente ✅ Con alimentación: incluye amplificadores ✅ Disponible en negro, blanco o marrón madera ❌ Es fácil confundirlo con la versión anterior; la versión correcta es un poco más cara (unos 10 dólares) e incluye Bluetooth 5.0

Veredicto final:Los R1280DB son una opción fantástica si buscas unos altavoces de estantería inalámbricos que no sean demasiado caros.

10. Creative Pebble Pro [Los mejores altavoces portátiles para videojuegos]

Especificaciones Detalles Respuesta en frecuencia máxima Veinte mil hercios Conectividad AUX, Bluetooth, USB Modo de salida 2.0 (estéreo) Potencia máxima de salida 60w ¿Tiene modo inalámbrico? Yes

Reconozco que tengo cierta predilección por Creative, ya que llevo usando el mismo par de altavoces 2.0 desde hace más de quince años. Sin embargo, no se trata de un sesgo injustificado: Creative fabrica buenos altavoces, y el Creative Pebble Pro es una opción muy acertada en cuanto a altavoces portátiles para videojuegos.

Pequeño, ligero e increíblemente fácil de montar, el Creative Pebble Pro es el compañero ideal para el audio móvil. Pero, a pesar de su pequeño tamaño, tampoco se queda atrás en cuanto a rendimiento. El Pebble Pro Incluye un diseño de controladores actualizado, amplificadores digitales y la tecnología BassFlex, que le permite reproducir algunos sonidos graves (aunque no tanto como lo haría un subwoofer). El sonido también es bastante nítido y definido, gracias tanto al procesamiento Clear Dialog como a la inclinación de 45 grados de los altavoces. Si sumamos todo esto, obtenemos unos altavoces en miniatura que suenan mucho más potentes de lo que parecen a primera vista. ¡Ah, y también tienen iluminación RGB básica, por si quieres mejorar tu experiencia de juego!

Los dos principales atractivos del Pebble Pro son su portabilidad y su precio. Por unos 60 dólares, estos altavoces para videojuegos ofrecen una calidad de sonido decente en un paquete ligero, portátil y, lo más importante, fácil de instalar. Claro que hay altavoces más potentes, pero pocos son tan prácticos como el Pebble Pro.

Ventajas Contras ✅ Su diseño minimalista hace que estos altavoces sean pequeños y fáciles de transportar ✅ Listo para usar ✅ Ofrece unos graves decentes a pesar de su tamaño y de su configuración 2.0 ✅ Incorpora amplificadores ✅ Sorprendentemente, incluye iluminación RGB ❌ Su diseño ligero y compacto puede hacer que sean algo propensos a volcarse accidentalmente

Veredicto final:Puede que no tengan tanta potencia como un sistema doméstico estándar 2.1 o incluso 2.0, pero si necesitas audio para llevar, es difícil superar la relación calidad-precio que ofrece el Creative Pebble Pro ofertas.

11. Logitech Z207 2.0 [Los mejores altavoces estéreo Bluetooth para videojuegos]

Especificaciones Detalles Respuesta en frecuencia máxima No se especifica, pero probablemente sea de 20 000 Hz Conectividad Aux, Bluetooth Modo de salida 2.0 (estéreo) Potencia máxima de salida 10w ¿Tiene modo inalámbrico? Yes

The Logitech Z207 es, sorprendentemente, bastante potente y nítido para ser un altavoz, a pesar de su bajo consumo energético. Estos altavoces cuentan con drivers activos para ofrecer un sonido de gama completa y un radiador pasivo que mejora los graves. Ten en cuenta que, aunque el Z207Aunque el radiador ayuda, no se trata de una configuración 2.1 auténtica, y si buscas unos graves potentes, te conviene optar por otro sistema de altavoces. Además de estos, el Z207 No incluye nada más, pero estas especificaciones son suficientes para obtener un sonido decente.

Lo que distingue alLogitech Z207 Lo que lo distingue es su sencilla y rápida conexión de hasta dos dispositivos a través de Bluetooth. Lo ideal es utilizar los botones Easy Switch de Logitech para ello, pero también hay un botón de emparejamiento en los propios altavoces. Incluso sin Easy Switch, conectar y configurar el Z207El Bluetooth ofrece una experiencia rápida y sin complicaciones.

Una última cosa que tengo que mencionar sobre el Logitech Z207 es su tamaño. Toda esa potencia tiene que venir de algún sitio, y los componentes internos (y quizá el radiador de graves) tienen que ser más grandes. Por eso, estos altavoces son un poco más grandes que otros sistemas 2.0, así que tenlo en cuenta si el espacio es una de tus principales preocupaciones.

Ventajas Contras ✅ Un rendimiento de sonido sorprendentemente sólido a pesar de su bajo consumo energético ✅ Fácil de instalar ✅ Se puede emparejar con dos dispositivos Bluetooth ✅ El radiador pasivo ayuda a compensar la ausencia de subwoofer ✅ El altavoz activo hace las veces de amplificador integrado ❌ Es un poco más grande que los demás altavoces de 2.0, pero puede que eso te encante

Veredicto final:De LogitechZ207 Los altavoces ofrecen un sonido nítido y potente gracias a su excelente diseño y a su conexión Bluetooth entre dos dispositivos, sencilla y sin complicaciones.

¿Cómo elegir los mejores altavoces para juegos?

Elegir los mejores altavoces para juegos para tu equipo puede resultar complicado. Cada uno tiene una sala de ordenador diferente, por lo que no existe una solución «única para todos». Sin embargo, hay una serie de características que debes tener en cuenta a la hora de comprar altavoces para juegos: ¡te ayudarán a acotar la búsqueda y a encontrar más fácilmente los altavoces ideales para ti!

1. Conoce tus necesidades de audio para juegos

Antes que nada, debo aclarar que los «mejores» altavoces para videojuegos no son una elección objetiva. Los mejores altavoces para videojuegos para ti serán siempre aquellos que se adapten a tu configuración particular, a tu presupuesto y a tus prioridades. La mayoría de los jugadores, por ejemplo, están perfectamente satisfechos con un sencillo sistema 2.0 altavoces para juegos económicos una configuración con una salida auxiliar para completar su experiencia de juego, mientras que quienes dispongan de salas de juego específicas quizá valoren más los sistemas de sonido envolvente 5.1. Los jugadores que busquen un equilibrio entre rendimiento y sencillez deberían plantearse optar por una barra de sonido. A barra de sonido Samsung de gama alta ofrece una calidad de sonido cinematográfica apta para cualquier género, al tiempo que mantiene un entorno de juego limpio y ordenado.

2. Elige entre los distintos tipos de altavoces para videojuegos

Empecemos hablando de los números que aparecen en los altavoces. Estos números (2.0, 2.1, 5.1, 7.1, etc.) son simplemente un indicador del número de altavoces que tiene un sistema:

Los altavoces 2.0 son unos sencillos altavoces estéreo. Se componen de un altavoz izquierdo y otro derecho. Para la mayoría de las personas, estos y unos auriculares serán suficientes para disfrutar de su experiencia de juego.

Los altavoces 2.1 son altavoces estéreo que incluyen un subwoofer; el .1 indica la presencia de un subwoofer. Los subwoofers son altavoces encargados de reproducir los graves más profundos.

Las barras de sonido para videojuegos son una opción intermedia. Se trata (por lo general) de barras alargadas que incorporan varios altavoces. Dado que las barras de sonido son un sistema de altavoces concentrado en un solo dispositivo, suelen ser más fáciles de colocar. Ten en cuenta que no suelen incluir un subwoofer de serie; para eso necesitas el sistema .1. Por lo general, se elige una barra de sonido de gama alta cuando buscas un rendimiento de audio potente y de calidad cinematográfica, pero lo suficientemente compacto como para caber perfectamente debajo de tu monitor.

El término «5.1» hace referencia a un sistema de sonido envolvente y se utiliza para ofrecer a los oyentes una experiencia inmersiva con sonido procedente de múltiples ángulos. Como su nombre indica, este sistema cuenta con cinco altavoces —delanteros izquierdo y derecho, central y envolventes izquierdo y derecho— además de un subwoofer.

Los sistemas 7.1 (y superiores) son versiones mejoradas de la configuración 5.1, pero con aún más altavoces. Suelen ser muy caros y no solo se utilizan para jugar, sino también para sistemas de cine en casa específicos.

3. Busca las características principales

A la hora de comprar altavoces para videojuegos, hay que tener en cuenta algunas características generales: la calidad del sonido (respuesta de frecuencia y potencia), la conectividad y el audio posicional. Dar prioridad a estos aspectos fundamentales es la forma más eficaz de encontrar el los mejores altavoces para ordenador según tus hábitos de escucha específicos.

La calidad del sonido es el primer criterio, y el más importante, que hay que tener en cuenta a la hora de comprar unos buenos altavoces. Ahora bien, esto no es algo que se pueda medir fácilmente; no se puede deducir mucho de comentarios como «suena genial» o «los materiales son tal y tal». Aunque estos comentarios son descriptivos y te ayudarán a reducir tus opciones, la mejor manera de comprobar la calidad de sonido de un sistema de altavoces es escucharlo: ya sea en Internet a través de vídeos o, mejor aún, en persona en una tienda.

Hay dos parámetros que debes tener en cuenta para hacerte una idea aproximada de la calidad de sonido de un altavoz. En primer lugar, está la respuesta en frecuencia. La respuesta en frecuencia se refiere al rango de sonidos que un altavoz puede reproducir, y se mide en hercios (Hz). Lo ideal es que los altavoces tengan una respuesta de frecuencia máxima de 20 000 Hz: a 20 kHz, podrás escuchar todos los sonidos que emitan tus altavoces.

La segunda forma de evaluar a grandes rasgos la calidad del sonido es a través de la potencia de salida. Verás que los altavoces de esta lista —y en la mayoría de las páginas de los fabricantes— indican una potencia de salida máxima o de pico. Esta cifra se refiere a la potencia que un altavoz puede soportar de forma segura, y una cifra más alta suele indicar una mejor calidad de sonido. Sin embargo, la medida real que hay que tener en cuenta aquí es la RMS (Root Mean Square), que generalmente se considera la mitad de la potencia máxima. Esta es la potencia media que consumirá un altavoz; una potencia nominal de 300 W significa que, la mayor parte del tiempo, el altavoz funcionará a 150 W.

La potencia máxima de salida también representa la mayor cantidad de potencia que puede soportar un equipo. Esto solo es importante si vas a utilizar amplificadores; asegúrate de que la potencia de tus amplificadores y altavoces sea compatible. ¡Un exceso de potencia puede provocar distorsión del sonido o, lo que es peor, daños en los altavoces!

Lo siguiente es la conectividad, que se refiere a cómo se puede conectar un sistema de altavoces a las salidas. Las opciones de conectividad van desde los cables (auxiliar/3,5 mm/analógico, óptico, coaxial) hasta la conexión inalámbrica (normalmente Bluetooth). La mayoría de los altavoces incluyen cables para conectarlos; tu tarea es asegurarte de que el dispositivo al que piensas conectar tus nuevos altavoces sea compatible con ese tipo de conexión. Ten en cuenta que la mayoría de los altavoces —no todos— tienen una toma auxiliar/de 3,5 mm, que es donde se conectan los auriculares. En caso de duda, consulta las especificaciones.

Por último, está el audio posicional. Esta función es muy importante para los jugadores, ya que crea un entorno sonoro en 3D que permite localizar con precisión de dónde proviene un sonido, ya sean unos pasos o el ruido de un casquillo al caer. La mayoría de los altavoces incluyen esta función, pero se aprecia especialmente si se utiliza un sistema de sonido envolvente, sobre todo con Dolby Atmos, que utiliza canales de altura para completar el entorno sonoro en 3D. ¡Ten en cuenta que muchos auriculares también incorporan ya esta función!

Para lograr este nivel de inmersión en el salón, se necesita un equipo capaz de proyectar el sonido de forma eficaz en un espacio más amplio. Los jugadores de consola suelen optar por el La mejor barra de sonido para televisores LG para garantizar un sonido de gran calidad que complemente las imágenes de alta definición.

4. Considera la posibilidad de añadir funciones adicionales

Aunque esas características son los aspectos principales que hay que tener en cuenta a la hora de comprar unos buenos altavoces, algunos de ellos incluyen algún que otro extra.

Lo primero es la iluminación RGB. Personalmente, no soy muy partidario de poner luces RGB en todos mis periféricos, pero si a ti te gusta, te alegrará saber que algunos altavoces para juegos incluyen esta función. Estas pueden ir desde sencillas luces RGB que se pueden activar o desactivar hasta una iluminación más envolvente y reactiva, como la de los SteelSeries Arena 7 and Arena 9.

Lo siguiente es la personalización y el ajuste. Muchos altavoces para videojuegos incluyen botones, mandos giratorios o mandos a distancia que te ayudan a ajustar con precisión su configuración; algunos van más allá y ofrecen paquetes de software con los que puedes profundizar en los detalles y personalizar tu propia experiencia de audio. Aunque no son estrictamente necesarios para disfrutar de tus nuevos altavoces, los audiófilos sin duda apreciarán la posibilidad de personalizar su equipo.

Por último, algunos altavoces también incluyen modos específicos para videojuegos. Estos altavoces suelen permitir cambiar entre el modo de música y el de videojuegos. Por supuesto, la decisión de cambiar depende totalmente de ti, ¡sobre todo si ya estás satisfecho con la calidad de sonido del modo actual!

Preguntas frecuentes

¿Cuál es el mejor altavoz para videojuegos?

Como ya hemos dicho, no existe un único altavoz para videojuegos que sea «el mejor» en términos objetivos: todo depende de tus necesidades. Dicho esto, soy un gran fan de los sistemas sencillos 2.0/2.1, como el SteelSeries Arena 7 o elLogitech Z313 2.1. ¡Los resultados pueden variar!

¿Los monitores tienen altavoces?

Sí, algunos monitores tienen altavoces integrados. No son muy habituales, pero existen. Sin embargo, estos monitores con altavoces se consideran de menor calidad que los altavoces independientes.

¿De verdad necesito unos altavoces específicos para videojuegos?

Técnicamente, no, no necesitas altavoces específicos para videojuegos. En la mayoría de los casos, a los jugadores les basta con unos buenos auriculares. Sin embargo, si buscas una experiencia de juego más envolvente a través del audio, entonces deberías optar por unos altavoces específicos para videojuegos.

¿Cuál es la diferencia entre los altavoces para juegos 2.0, 2.1 y 5.1?

La diferencia entre los sistemas de altavoces para juegos 2.0, 2.1 y 5.1 es sencilla: el número indica cuántos altavoces incluye el sistema, y el «.1» hace referencia a los subwoofers. Un sistema 2.0 tiene un altavoz izquierdo y otro derecho; un 2.1 tiene altavoces izquierdo y derecho más un subwoofer; y un sistema 5.1 tiene 5 altavoces (delanteros izquierdo/derecho, central, traseros izquierdo/derecho) y un subwoofer. Cuantos más altavoces tenga un sistema, más envolvente será el sonido, ya que provendrá de múltiples ángulos.

¿Qué es una barra de sonido para videojuegos?

Las barras de sonido para videojuegos son una alternativa a los altavoces para videojuegos. En lugar de una configuración de dos (o más) altavoces, las barras de sonido ahorran espacio al utilizar un único dispositivo que integra varios altavoces.

¿Puedo usar altavoces de estantería para jugar?

Sí, puedes usar altavoces de estantería para jugar, siempre y cuando sean compatibles con tu PC o consola.