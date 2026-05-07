Los mejores joysticks para PC en 2025: precisión al alcance de tus dedos

Hazte con el el mejor joystick para PC revoluciona tu experiencia de simulación de una forma que los mandos estándar simplemente no pueden igualar. Aunque las configuraciones de teclado y ratón ofrecen funciones básicas, carecen de la control intuitivo, la precisión y la sensación envolvente que ofrece una palanca de vuelo adecuada.

He rebuscado en foros, he consultado a entusiastas acérrimos de los simuladores y he comparado las especificaciones de decenas de modelos. Una cosa está muy clara: No todos los mandos para simuladores de vuelo ofrecen la misma precisión, durabilidad o realismo que todo piloto necesita. De hecho, algunos parecen más juguetes que herramientas.

Me refiero a:

Construcciones endebles

Sensores inexactos

Personalización limitada

Productos de moda a precios desorbitados

He clasificado a los mejores según precio, la calidad de fabricación y las prestaciones (opciones aptas para principiantes hasta equipamiento de alto nivel, (todo está cubierto). Si quieres ir más allá de los juegos poco fiables, yo me encargo.

Al final, sabrás exactamente qué mando te ofrece un control de otro nivel.

Nuestras mejores recomendaciones de joysticks para PC

Los mejores joysticks para PC transformar cómo vuelas, luchas o cultivas. Tras analizar factores como la precisión, la durabilidad, las prestaciones y la relación calidad-precio, he seleccionado estos productos destacados en las principales categorías:

Thrustmaster T-Flight Hotas X – El mejor joystick para PC en general, que ofrece una excelente relación calidad-precio con un acelerador desmontable y un rendimiento sólido para la mayoría de situaciones de vuelo Logitech Extreme 3D Pro – El mejor joystick económico que ofrece un rendimiento básico fiable a un precio inmejorable Victrix Pro FS-12 – El mejor mando de lucha para los amantes de los salones recreativos y los juegos de lucha, con componentes de primera calidad y una construcción apta para torneos

A continuación: Análisis detallados, rendimiento en la práctica, control del timón y qué joystick es el más adecuado tucabina

Los 9 mejores joysticks para los amantes de los ordenadores

Si quieres volar, luchar o cultivar como nunca antes lo habías hecho, un joystick adecuado puede marcar la diferencia. Olvídate de las respuestas imprecisas y las estructuras inestables: estos nueve modelos aportan una precisión y una inmersión excepcionales a tu equipo de juego:

1. Thrustmaster T-Flight Hotas X [El mejor joystick para PC en general]

Especificaciones Detalles Tipo HOTAS (acelerador y palanca de mando desmontables) Compatibilidad PC, PS3 (modelos específicos) Conectividad USB-A Tipo de sensor Potenciómetro Ejes 5 (X, Y, Z/timón giratorio en la palanca, acelerador, timón con balancín/palanca en el acelerador) Botones 12 Programable Conmutadores HAT 1 (8 perspectivas) Acelerador Palanca independiente, desmontable Dimensiones (An x Al x Pr) Aprox. 24,2 x 26,5 x 26,4 cm Peso (total) Aprox. 2,0 – 2,2 kg / 4,4 – 4,8 lb Características especiales Resistencia del joystick ajustable, timón giratorio bloqueable, base con peso, memoria interna, Plug & Play

The Thrustmaster T-Flight Hotas X Da en el clavo en cuanto a relación calidad-precio, rendimiento y facilidad de uso. Es una fantástica forma de iniciarse en el mundo HOTAS para cualquiera que quiera dar el salto desde un mando o una palanca básica.

The acelerador desmontable es una característica destacada. Puedes mantenerlo conectado para configuraciones de escritorio compactas o separarlo para imitar la disposición de una cabina de pilotaje, con espacio para el teclado en medio. La configuración es «plug-and-play», con 12 botones programables y 5 ejes, incluyendo un timón de giro para el control de guiñada (que puedes bloquear si prefieres usar la palanca del acelerador o los pedales).

Aunque el mando es de plástico, da la sensación de ser lo suficientemente resistente para un uso habitual en el simulador. Sí que noté un ligero crujido o un pequeño zona muerta cerca del centro, pero, a menos que pilotes una aeronave de alta precisión, no te resultará un estorbo. Y sí, utiliza sensores de potenciómetro utiliza un sistema de control del timón en lugar del efecto Hall, pero eso es habitual en este rango de precios y resulta más que suficiente para los aficionados al simulador ocasionales y de nivel intermedio.

Además, incluye prácticos extras como memoria interna para guardar configuraciones de botones y garantizar la compatibilidad con muchos juegos desde el primer momento.

Ventajas Contras ✅ Acelerador desmontable para una configuración flexible de la cabina ✅ Conectar y listo con amplia compatibilidad con videojuegos ✅ Resistencia ajustable para personalizar la sensación del mando ✅ Base lastrada para mayor estabilidad ✅ El timón giratorio bloqueable ofrece opciones de control de la deriva ✅ La memoria interna guarda las configuraciones de los botones ❌ Fabricado en plástico da la sensación de ser de menor calidad cuando se somete a esfuerzo

Resumen: El T-Flight Hotas X ofrece una combinación inigualable de funciones HOTAS esenciales y una excelente relación calidad-precio, lo que lo convierte en el punto de partida ideal para la mayoría de los aspirantes a pilotos.

2. Logitech Extreme 3D Pro [El mejor joystick económico]

Especificaciones Detalles Tipo Mando de vuelo Compatibilidad PC (Windows Vista/7/8/10/11*) Conectividad USB-A Tipo de sensor Potenciómetro Ejes 4 (X, Y, Z/timón de giro, regulador de potencia) Botones 12 Programable Conmutadores HAT 1 (8 perspectivas) Acelerador Control deslizante integrado Dimensiones (Al x An x Pr) Aprox. 21,3 x 22,4 x 23,4 cm Peso Aprox. 1,0 – 1,2 kg / 2,2 – 2,7 lb Características especiales Base lastrada, gatillo de disparo rápido, empuñadura ergonómica, certificación de neutralidad de carbono

The Logitech Extreme 3D Pro se ha ganado su lugar como el joystick económico por excelencia. Se lo he recomendado a innumerables principiantes porque ofrece una mejora notable en cuanto a control e inmersión, y todo ello por menos de 40 dólares.

A pesar del precio, cuenta con un montón de funciones útiles: 12 botones programables, elConmutador HAT de 8 posiciones para controlar la vista o cambiar de arma, y un timón de giro integrado en el mando. Incluso hay un regulador del acelerador en la base, que, aunque es básica, permite ajustar la velocidad para un vuelo sin complicaciones.

El tacto me sorprendió. Es todo de plástico, claro, pero el empuñadura ergonómica es cómodo y el base ponderada mantiene el coche pegado al suelo en las curvas cerradas. Además, enchufar-y-listo, que funciona a la perfección con la mayoría de las configuraciones de Windows. El de Logitech neutro en carbono La certificación también le da un toque moderno y elegante.

Hay algunas concesiones, por supuesto. Al igual que la mayoría de los mandos de esta gama, utiliza potenciómetros, que pueden desgastarse con el tiempo y provocar problemas como la deriva de la palanca o picos de velocidad. El acelerador no es tan preciso como los de las configuraciones HOTAS completas, y está claramente diseñado para usuarios diestrossolo.

Aun así, si lo que buscas es iniciarte en la simulación de vuelo con un riesgo mínimo y grandes recompensas, este mando sigue siendo una buena opción.

Ventajas Contras ✅ Menos de 40 dólares – Una relación calidad-precio inmejorable en materia de control de vuelo ✅ Gobelino giratorio + palanca del aceleradoren una sola unidad ✅ Agarre cómodo con una base estable y pesada ✅ 12 botones + interruptor HAT cubrir las necesidades básicas de simulación ✅ Conectar y listo en la mayoría de los ordenadores con Windows ✅ Certificado como neutro en carbono ❌ Potenciómetros puede deteriorarse con el tiempo

Resumen:El Logitech Extreme 3D Pro es el joystick económico por excelencia, ya que ofrece los controles de vuelo básicos y un rendimiento aceptable a un precio inmejorable, ideal para principiantes probando las aguas de la simulación.

3. Victrix Pro FS-12 [El mejor mando de lucha]

Especificaciones Detalles Tipo Mando de lucha arcade sin palanca Compatibilidad PS5, PS4, PC (Windows 10/11) Conectividad Con cable (cable trenzado desmontable de 3 m de USB-C a USB-A) Tipo de sensor Digital (interruptores de botón) Ejes N/A (Botones de dirección) Botones 12 Sanwa Denshi (8 de acción de 30 mm, 4 direccionales de 24 mm) Conmutadores HAT N/A Acelerador N/A Dimensiones (L x An x Al) Aprox. 41,3 cm x 28 cm x 5,7 cm Peso Aprox. 3,5 kg Características especiales Carcasa de aluminio de calidad aeronáutica, botones Sanwa, inclinación para la muñeca, panel de modificación rápida, iluminación RGB, panel táctil, bloqueo para torneos, conector de 3,5 mm, latencia de 5 ms

The Victrix Pro FS-12 es un arma sin concesiones diseñada para dominar en la competición. Como alguien que ha probado tanto los diseños con palanca como los sin palanca, puedo decir que esta ofrece precisión de alto nivel, siempre y cuando estés dispuesto a dominarlo.

Its diseño sin palanca sustituye el joystick por botones Sanwa de gran precisión para el control direccional. Esa configuración resulta más rápida y precisa cuando se maneja correctamente. El carcasa de aluminio de calidad aeronáutica le confiere una sensación de solidez y calidad superior que se mantiene firme por muy intensa que sea la partida.

Encontrarás detalles ingeniosos por todas partes: un Inclinación de la muñeca de 6,28° para una mayor comodidad ergonómica, un almohadilla de espuma para el regazo para sesiones largas, y un panel de modificaciones de acceso rápido para intercambiar componentes. Los detalles en RGB, Latencia de entrada de 5 ms, y las características específicas para torneos (como asas de transporte y modos de bloqueo) completan un completo paquete preparado para los esports.

Alrededor de€399, estomandos de lucha es una inversión. Hay algunas pequeñas peculiaridades, como sin botones específicos para L3/R3 (están reprogramados) y el espacio para accesorios atornillables es limitado.

Aun así, si te toman en serio los juegos de lucha y quieres un mando de nivel profesional, diseñado para durar y ganar, el FS-12 es difícil de superar.

Ventajas Contras ✅ Aluminio de calidad aeronáutica – Durabilidad superior ✅ Botones Sanwa + 5 ms de latencia – Diseñado para la competición ✅ Inclinación de la muñeca + almohadilla de espuma – cómodo para jugar durante mucho tiempo ✅ Preparado para modificaciones con panel de fácil acceso ✅ Multipropósito – Funciona en PS5, PS4 y PC ❌ Pequeñas peculiaridades – Reasignación de botones, límites de modding

Resumen: El Victrix Pro FS-12 es un mando de lucha sin palanca de competición sin concesiones que ofrece una calidad de fabricación y un rendimiento excepcionales para los jugadores más exigentes de los juegos de lucha.

4. Logitech G X56 [El mejor joystick con acelerador]

Especificaciones Detalles Tipo HOTAS (acelerador y palanca de mando independientes) Compatibilidad PC (Windows 7/8.1/10/11) Conectividad 2 puertos USB-A 2.0 Tipo de sensor Efecto Hall (inclinación/balanceo), potenciómetros (otros ejes) Ejes 13 en total (incluidos minimanetas, mandos giratorios y aceleradores dobles) Botones 31 Programable Conmutadores HAT 5 Acelerador Aceleradores dobles independientes con ajuste de fricción y bloqueo Dimensiones Mango: 18,5 × 22,5 × 26,6 cm / Acelerador: 18,5 × 22,5 × 17 cm Peso ~2,3 kg / 5,1 libras (en total) Características especiales Más de 189 entradas programables, mini joysticks analógicos (6 grados de libertad), iluminación RGB, tensión ajustable (4 resortes), software de Logitech

The Logitech G X56 HOTAS es una solución repleta de funciones dirigida a pilotos de simulación y comandantes espaciales exigentes. La he visto dar lo mejor de sí misma en juegos como Elite Dangerous and Star Citizen, donde suMás de 189 entradas programables conviértela en una auténtica bestia para configuraciones de control personalizadas.

Incluyeaceleradores dobles, perfectas para aeronaves multimotor o naves espaciales. Puedes ajustar su fricción y bloquearlas si es necesario. La palanca admite Control de 6 grados de libertad, con mini joysticks para desplazarse lateralmente y girar, imprescindibles en los simuladores espaciales. El uso que hace Logitech de Sensores de efecto Hall gracias a la precisión que ofrece en los ejes principales del joystick, donde más importa, es sin duda uno de los mejores accesorios para videojuegos que puedes tener.

También esCompatible con la realidad virtual, gracias a la disposición intuitiva de los botones y a la brillante iluminación RGB. Además, el sistema de muelles ajustable te permite ajustar con precisión la resistencia del joystick para adaptarla a tu forma de sujetarlo.

Pero he visto que algunos usuarios han informado de entradas fantasma, yfallos en el eje de torsión, aunque, según se informa, estos se han mejorado en los modelos más recientes.

Ventajas Contras ✅ Más de 189 controles programables ✅ Aceleradores dobles con freno de fricción/bloqueo ✅ Mini joysticks para un control completo en 6 grados de libertad ✅ Sensores de efecto Hall en los ejes principales ❌ Da una sensación de plástico para ser un dispositivo de gama alta

Resumen: El Logitech G X56 ofrece una cantidad de controles y funciones sin parangón para su precio, pero los posibles problemas de control de calidad lo convierten en una apuesta arriesgada.

5. Thrustmaster Sol-R1 [El mejor joystick de efecto Hall]

Especificaciones Detalles Tipo Maneta de vuelo con empuje integrado Compatibilidad PC Conectividad USB Tipo de sensor Efecto Hall (H.E.A.R.T.) en todos los ejes Ejes X, Y, Z (giro), empuje, minijoystick, rueda de selección Botones 21 botones de acción + 2 gatillos Conmutadores HAT 2 Acelerador Palanca integrada Dimensiones No figura oficialmente en la lista Peso No figura oficialmente en la lista Características especiales Sensores H.E.A.R.T., Mini-stick, rueda de selección, compatibles con el ecosistema

The Thrustmaster Sol-R1ponePrecisión del efecto Hall con un diseño compacto hecho a medida para pilotos de simuladores espaciales y amantes del minimalismo en la cabina. Cada eje principal se desplaza sobre sensores magnéticos H.E.A.R.T., que ofrece una precisión a largo plazo sin desviaciones, lo que supone un gran avance con respecto a las palancas con potenciómetro.

With 44 entradas en total, con 21 botones, 2 gatillos, dos HAT, un minijoystick y una rueda de selección, está listo para sustituir a tu teclado en juegos complejos como Star Citizen or Elite Dangerous. Elpalanca de empuje integrada ofrece todas las funciones del sistema HOTAS en un único y elegante dispositivo.

Me parece especialmente ideal para configuraciones con poco espacio o para quienes quieran utilizar dos joysticks (HOSAS) sin necesidad de un acelerador independiente. El tacto es de primera calidad, la respuesta a los mandos es precisa y se integra a la perfección con el resto de productos Thrustmaster del ecosistema.

At unos 220 dólares, es más caro que los mandos básicos. El el rango del acelerador está limitado en comparación con las unidades específicas, y es Solo para PC, por lo que los usuarios de consolas tendrán que buscar en otra parte.

Ventajas Contras ✅ Sensores de efecto Hall – precisión sin desviaciones a lo largo del tiempo ✅ Acelerador integrado – Diseño todo en uno, ideal para el escritorio ✅ 44 entradas en total – ideal para simuladores espaciales complejos ✅ Mini-stick + rueda de selección – ejes de control adicionales ✅ Cómoda y de construcción sólida ❌ Precio más alto que la mayoría de los mandos de gama media

Resumen: El Thrustmaster Sol-R1 aprovecha la resistente tecnología de efecto Hall para ofrecer un control preciso y sin desviaciones, lo que lo convierte en una excelente opción «todo en uno» —aunque cara— para los pilotos aficionados a los simuladores espaciales.

6. Thrustmaster T16000M FCS HOTAS [El mejor joystick para zurdos]

Especificaciones Detalles Tipo HOTAS (acelerador y palanca de mando independientes) Compatibilidad PC (Windows Vista/7/8/10/11) Conectividad USB-A (cables independientes) Tipo de sensor Efecto Hall (X/Y), potenciómetro (Z/giro y acelerador) Ejes 9 Total Botones 30 en total (16 de palanca, 14 de acelerador) Conmutadores HAT 2 (8 posiciones de POV en la palanca y el acelerador) Acelerador TWCS con S.M.A.R.T. Rails, Mini-Stick y Paddle Dimensiones Dimensiones: 21,4 x 22,0 x 24,2 cm Peso Peso: ~1,32 kg Características especiales Diseño ambidiestro, software T.A.R.G.E.T., compatible con el ecosistema

The T16000M FCS HOTASes ella opción predeterminada para los jugadores zurdos, y no solo porque sea técnicamente viable. Es en realidad Ambidestro. Se pueden intercambiar tres componentes para adaptar la empuñadura al uso con la mano izquierda, lo que proporciona a los zurdos un control ergonómico total.

El paloSensores de efecto Hall en los ejes X e Y ofrecen una precisión fluida y sin desviaciones, algo que destaca en este rango de precios. Además, obtienes un acelerador independiente with Tecnología ferroviaria S.M.A.R.T., además de 30 botones programables, dos HAT de visión subjetiva, una palanca y un minijoystick para disponer de ejes de control adicionales.

The Timón giratorio del eje Z El mando del acelerador utiliza un potenciómetro y es conocido por deteriorarse con el paso del tiempo. Del mismo modo, los rieles del acelerador suelen estar un poco agarrotados al sacarlos de la caja y es posible que haya que volver a engrasarlos.

Ventajas Contras ✅ Verdaderamente ambidiestro – ideal para zurdos ✅ Sensores Hall de alta precisión – sin desviación en los ejes X/Y ✅ Configuración HOTAS completa – una buena relación calidad-precio en la gama media ✅ Muchas aportaciones – 30 botones, 9 ejes, dos HAT ✅ Software T.A.R.G.E.T. – Asistencia para programación avanzada ❌ Timón giratorio propenso a fallos (basado en potenciómetros)

Resumen: El Thrustmaster T16000M FCS HOTAS es la opción ideal para los aficionados a los simuladores zurdos que necesitan una configuración HOTAS completa, ya que ofrece ejes principales precisos, aunque se ve limitado por un poco fiabletimón de giro.

7. Mando de vuelo VelocityOne de Turtle Beach [El mejor joystick para simuladores de combate aéreo y espacial]

Especificaciones Detalles Tipo Maneta de vuelo con palancas integradas Compatibilidad Xbox Series X/S, Xbox One, PC (Windows 10/11) Conectividad USB-C a USB-A (cable de 3 m) Tipo de sensor Sensores sin contacto (probablemente de efecto Hall) Ejes 8 (X, Y, Z/giro, 2 palancas, rueda de ajuste Nano, ejes POV) Botones 27 Programable Conmutadores HAT 1 digital de 8 vías, 1 analógico POV Acelerador Palancas dobles integradas (acelerador/flaps) Dimensiones 1,95 m x 2,6 m x 2,76 m Peso 820 g Características especiales Pantalla OLED, rueda de configuración, panel táctil, rueda de ajuste, iluminación RGB, modo Pro-Aim, conector de audio de 3,5 mm, aplicación Bluetooth

The Mando de vuelo VelocityOne supone un primer paso audaz de Turtle Beach en el mundo de la simulación y, para los aficionados a los simuladores híbridos aéreos y espaciales, ofrece una innovación sorprendente. Lo que más me llamó la atención son los Pantalla OLED and rueda de configuración, lo que te permite ajustar la configuración sin salir del juego.

Es totalmenteambidiestro, con un reposamuñecas reversible, palancas dobles para el acelerador y los flaps, sensor del panel táctil, y unRueda Nano Trim para realizar ajustes de precisión. Añade sensores sin contacto para las consolas principales, lo que convierte a este mando en una opción muy atractiva para todas las plataformas, especialmente para los usuarios de Xbox.

Sin embargo, elLa tensión de la varilla es muy fuerte, lo que puede dificultar el control preciso, y el base ligera puede levantarse si se utiliza de forma agresiva.

Ventajas Contras ✅ Pantalla OLED – ajustes en tiempo real durante el partido ✅ Diseño ambidiestro – ideal para cualquier usuario ✅ Gran número de entradas – 27 botones + 8 ejes ✅ Compatible con Xbox y PC – Compatibilidad «plug-and-play» ✅ Extras innovadores – Rueda de ajuste, RGB, modo Pro-Aim ❌ Palo rígido puede mermar la precisión, pero también puede ofrecer una sensación más pausada a algunos jugadores

Resumen: El Mando de vuelo VelocityOne de Turtle Beach es un joystick innovador y repleto de funciones, ideal para el combate aéreo y espacial en PC y Xbox.

8. Thrustmaster SimTask [Lo mejor para simuladores de granja]

Especificaciones Detalles Tipo Joystick / Panel de control especializado Compatibilidad PC (Windows 10/11), Xbox Series X/S Conectividad De USB-C a USB-A Tipo de sensor Efecto Hall (2 ejes), potenciómetro (1 eje) Ejes 3 Total Botones 33 Programable Conmutadores HAT N/A (mini-stick + rueda giratoria en su lugar) Acelerador Palanca integrada Dimensiones Aprox. 23 x 19 x 18,5 cm Peso Aprox. 841 – 858 g Características especiales Compatible con Farming Sim, diseño ambidiestro, Plug & Play, gatillo de modo, compatible con el ecosistema SimTask

The Thrustmaster SimTask FarmStick es un sistema diseñado específicamente para sistema de control de maquinariadiseñado paraJugadores de Farming Simulator y aficionados a los simuladores de maquinaria pesada. Si en tu cabina hay más tractores que naves espaciales, este es tu mando.

Incluye33 botones programables, entre otrosmini-palancas, ruedas giratorias, interruptores basculantes y una palanca de acelerador manual, todas ellas inspiradas en los controles agrícolas del mundo real. El Sensores de efecto Hall H.E.A.R.T. en los dos ejes principales ofrecen un control fluido y preciso que se mantiene a lo largo del tiempo.

La configuración es sencilla. En PC y Xbox, Farming Simulator 22/25 reconoce el FarmStick al instante. Para los usuarios de consola, tened en cuenta que El FS25 requiere un volante para disfrutar de una compatibilidad total.

El palo esambidiestro, con un agarre cómodo y una disposición lógica de los botones que imita a los equipos reales. Cuando se combina con la amplia gama de Thrustmaster Ecosistema SimTask, incluido el kit de dirección, se convierte en una solución de control completa para los auténticos aficionados a los simuladores.

Ventajas Contras ✅ Diseñado para un uso intensivo de simuladores – ideal para la agricultura y la maquinaria ✅ Más de 33 entradas – reduce la dependencia del teclado ✅ Mando multifunción – mini-stick, rueda de selección, botones basculantes ✅ Ejes de precisión – Sensores de efecto Hall donde más importa ✅ Plug & Play con FS22/25 ❌ Para disfrutar de una compatibilidad total en Xbox es necesario Rueda SimTask

Resumen: El Thrustmaster SimTask FarmStick es la solución de control definitiva para los jugadores habituales de Farming Simulator y los aficionados a la maquinaria pesada, ya que ofrece un control especializado y una inmersión sin igual.

9. Thrustmaster T-Flight Hotas One [El mejor joystick para simulación de vuelo]

Especificaciones Detalles Tipo HOTAS (acelerador y palanca de mando desmontables) Compatibilidad Xbox Series X/S, Xbox One, PC (Windows 10/11) Conectividad USB-A (con cable desmontable) Tipo de sensor Potenciómetro Ejes 5 (X, Y, Z/giro, acelerador, timón basculante) Botones 14 programables (incluidos Guía/Vista/Menú de Xbox) Conmutadores HAT 1 Punto de vista multidireccional Acelerador Palanca desmontable Dimensiones 26,5 x 26,4 x 24,2 cm Peso 2,0 – 2,6 kg Características especiales Sistema de doble timón, resistencia ajustable, base con peso, licencia oficial de Xbox

The T-Flight Hotas One es una de las mejores formas de sumérgete en la simulación de vuelo sin arruinarte. Es una opción ideal para los principiantes, sobre todo si juegas tanto en Xbox y PC.

Cuenta con unacelerador desmontable, lo que resulta ideal para una mayor flexibilidad en la configuración. Puedes mantenerla compacta o espaciar los controles para lograr una experiencia más envolvente. Con 5 ejes, 14 botones, y unPOV tiene, abarca todos los aspectos básicos de títulos como Microsoft Flight Simulator.

Además, obtienescontrol de guiñada doble (palanca giratoria o palanca basculante) y resistencia regulable, por lo que puedes ajustar la tensión a tu gusto. La ergonomía también es excelente: el mando resulta cómodo incluso durante sesiones prolongadas.

Por supuesto, esto es un montaje económico. ElEl número de botones es limitado, por lo que es probable que las aeronaves más complejas requieran el uso del teclado para obtener los mejores controles en el simulador de vuelo.

Ventajas Contras ✅ HOTAS a un precio asequible para Xbox y PC ✅ Acelerador desmontable para configuraciones flexibles ✅ Opciones de timón doble (giratorio o basculante) ✅ Cómodo reposamanos + dial de resistencia ✅ Conectar y listo – funciona especialmente bien en Xbox ❌ Los potenciómetros pueden desgastarsecon el tiempo

Resumen: El Thrustmaster T-Flight Hotas One es el primer control HOTAS ideal para los aficionados a los simuladores de vuelo en Xbox y PC, ya que ofrece una excelente relación calidad-precio a un precio muy asequible.

¿Cómo elegir un joystick para PC?

Elegir el joystick adecuado para tu PC puede transformar tu experiencia con el simulador de vuelo. Ya sea que estés volando entre las nubes, participando en combates aéreos en órbita o manejando maquinaria agrícola pesada, solo tienes que conectarlo al mando adecuado y notarás una mejora en la precisión, inmersión, y diversión en general.

Esto te ayudará a reducir las opciones para que se ajusten a tus necesidades específicas:

Tipos de joysticks

Los distintos tipos de joystick se adaptan a diferentes géneros y estilos de juego, y conocer los conceptos básicos puede ayudarte a dar con la configuración que mejor se adapta a tus necesidades.

Hay cuatro tipos principales:

Manetas de vuelo

Compacto, sencillo y asequible.

Ideal para simuladores informales y juegos de vuelo arcade.

Ejemplo:Logitech Extreme 3D Pro.

Menos botones y menos realismo que las configuraciones HOTAS.

HOTAS (manos en el acelerador y la palanca de mando)

Mandos dobles para mayor realismo e inmersión.

Ideal para los más exigentes vuelo and simuladores espaciales .

and . Mejor control del acelerador, más botones y una ergonomía mejorada.

Ejemplo:Thrustmaster T16000M FCS.

Una experiencia de simulador de vuelo más voluminosa y costosa.

Joysticks para simuladores espaciales (HOSAS/HOSAM)

Diseñado para seis grados de libertad (6DoF).

Popular en juegos como Star Citizen.

Para la mayoría de los usuarios, puede ser necesario utilizar dos mandos o un ratón.

Potente, pero caro y dirigido a un público muy específico.

Joysticks de estilo arcade (mandos de lucha)

Optimizado para juegos de lucha.

Entrada digital, respuesta rápida.

Ideal paraStreet Fighter o juegos arcade clásicos.

No es compatible con simuladores de vuelo ni espaciales.

A la hora de elegir un tipo de joystick, intenta que se adapte al los mejores juegos de simulación en tu biblioteca de juegos.

Aspectos clave a tener en cuenta

Una vez que hayas determinado el tipo de joystick adecuado, ten en cuenta estas características específicas para encontrar el modelo perfecto:

Ergonomía: La comodidad es importante. Busca diseños que se adapten de forma natural a la mano, botones de fácil acceso y un buen apoyo para las manos.

La comodidad es importante. Busca diseños que se adapten de forma natural a la mano, botones de fácil acceso y un buen apoyo para las manos. Calidad de fabricación: Las estructuras de plástico son más ligeras, pero menos resistentes. Los marcos metálicos duran más y dan una sensación de mayor solidez.

Las estructuras de plástico son más ligeras, pero menos resistentes. Los marcos metálicos duran más y dan una sensación de mayor solidez. Tipo de sensor: Potenciómetros son económicos, pero se desgastan con el tiempo. Sensores de efecto Hall son magnéticas, no se desplazan y son más duraderas.

Precisión: Busca sensores de alta resolución (por ejemplo, de 16 bits) para lograr un movimiento preciso.

Busca sensores de alta resolución (por ejemplo, de 16 bits) para lograr un movimiento preciso. Número de botones: Cuantas más entradas, menos veces tendrás que recurrir al teclado. Intenta que haya al menos 12 botones para los simuladores.

Cuantas más entradas, menos veces tendrás que recurrir al teclado. Intenta que haya al menos 12 botones para los simuladores. Control del acelerador: Control deslizante funcionan bien para los jugadores ocasionales. Palancas de acelerador específicas son esenciales para un control preciso de la potencia.

Conectividad: La mayoría utiliza USB-A o USB-C. Las configuraciones HOTAS suelen necesitar dos puertos.

La mayoría utiliza USB-A o USB-C. Las configuraciones HOTAS suelen necesitar dos puertos. Compatibilidad: Si es posible, quédate con Windows. La compatibilidad con Mac y Linux es escasa.

Si es posible, quédate con Windows. La compatibilidad con Mac y Linux es escasa. Montaje: Las bases con peso funcionan, pero los soportes de mesa aportan mayor estabilidad a los aficionados a la simulación más exigentes.

Cada pequeño detalle al que des prioridad contribuirá a crear una experiencia más fluida y envolvente, sobre todo a medida que te adentras en simuladores más avanzados.

Consideraciones presupuestarias

Los joysticks para PC abarcan una amplia gama de precios, con características distintas en cada nivel y, en última instancia, tu presupuesto será lo que determine tu elección.

A continuación te explicamos cómo influyen los distintos planes de precios en la calidad y el rendimiento que puedes esperar:

Nivel básico (<100 $)

El vuelo se pega como el Thrustmaster Hotas X ofrecen una excelente relación calidad-precio.

Prepárate para estructuras de plástico, sensores de potenciómetro y menos botones.

Ideal para principiantes.

Gama media (100–300 $)

Sistemas HOTAS como el X56 and VelocityOneaterriza aquí.

Una combinación de sensores de efecto Hall, más entradas y una mejor ergonomía.

De vez en cuando hay algunos problemas de control de calidad, pero en general ofrece una excelente relación calidad-precio.

Gama alta (más de 300 $)

Equipo de primera calidad como Thrustmaster Warthog or Victrix Pro FS-12.

Estructura totalmente metálica, modularidad y sensores de efecto Hall integrales.

Diseñado para los aficionados que buscan el máximo realismo.

Elige en función de tu compromiso. Para los pilotos noveles, los mandos básicos son suficientes. Pero si piensas dedicarte a esto a largo plazo, los mandos de gama media o alta ofrecen mayor precisión y durabilidad por el mismo precio. Los sensores de efecto ofrecen una mejor relación calidad-precio a largo plazo gracias a su mayor durabilidad y rendimiento constante.

Pero, independientemente de tu presupuesto o nivel de experiencia, debes elegir un mando que se adapte a tus juegos favoritos y a tus objetivos a largo plazo. Gasta con cabeza, da prioridad a la comodidad y la precisión, y tu próximo vuelo, combate aéreo o sesión de «farming» te resultarán más gratificantes que nunca.

Preguntas frecuentes

¿Cuál es el mejor joystick para un ordenador?

El mejor joystick depende de tus necesidades. Si buscas una buena relación calidad-precio, el Thrustmaster T-Flight Hotas X es una opción fiable. Los usuarios avanzados suelen preferir el Thrustmaster Warthog or VKB Gladiator EVO para una mayor precisión. Si tienes un presupuesto limitado, el Logitech Extreme 3D Pro sigue siendo un joystick de vuelo básico muy popular y eficaz.

¿Qué es un joystick de efecto Hall?

Un joystick de efecto Hall utiliza imanes y sensores en lugar de los contactos físicos de los mandos tradicionales para detectar el movimiento. Esto elimina la fricción interna, reduce el desgaste y evita la deriva de la palanca. Ofrece una respuesta más fluida y duradera con el paso del tiempo. Los sensores de efecto Hall se encuentran en muchos gama media y gama alta se utilizan en forma de barras y se valoran por su fiabilidad a largo plazo y su rendimiento constante en simulaciones exigentes.

¿Cómo solucionar la deriva del joystick?

En primer lugar, limpia alrededor de la palanca con aire comprimido para eliminar el polvo o los residuos. Si es necesario, aplica un poco de alcohol isopropílico para limpiar la zona del sensor. Vuelve a calibrar la palanca en la configuración del software. Si el problema persiste, es posible que el potenciómetro esté desgastado y haya que sustituirlo. En algunos casos, la solución más práctica es sustituir la palanca completa.

¿Cómo funciona un joystick?

Un joystick detecta las entradas direccionales transformando el movimiento en señales eléctricas. Los modelos más antiguos utilizan potenciómetros que miden los cambios de resistencia al mover la palanca. Los diseños modernos suelen emplear sensores de efecto Hall, que se basan en campos magnéticos para detectar las entradas sin contacto y de forma más duradera. Estas señales controlan el movimiento en simuladores de vuelo, juegos espaciales y otros géneros de simulación.