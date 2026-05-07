Los 9 mejores volantes de simulación de carreras de 2025

Si estás buscando el mejor volante de simulación de carreras para mejorar tu experiencia de juego, ya sabes lo difícil que puede resultar la búsqueda. No se trata de una compra cualquiera, sino de un proceso que requiere un enfoque profesional.

Hemos llevado a cabo un análisis de mercado exhaustivo, hemos comparado decenas de opciones y hemos consultado a pilotos de simulación con experiencia para recopilar los mejores volantes de 2025 – para diferentes presupuestos, objetivos y niveles de experiencia en competición.

Con la llegada de nuevos modelos de volantes, las carreras de simulación se han vuelto más accesibles, pero elegir el modelo adecuado se ha complicado. Hay demasiados aspectos que tener en cuenta. Accionamiento directo or sistema de correas¿Es necesario un freno con célula de carga? ¿Es mejor comprar las palancas de cambio por separado o en un juego? ¿Qué modelos son compatibles con Xbox, PC, oPlayStation?

Hoy hemos preparado una guía detallada para ayudarte a elegir el volante de simulación de carreras perfecto. Te ayudaremos a decidirte y a elegir el que mejor se adapte a tu estilo, a tus juegos de carreras favoritos y a tu presupuesto.

Nuestras mejores recomendaciones en volantes para simulación de carreras

En esta sección, hemos recopilado los mejores volantes de simulación de carreras para 2025 que son adecuadas tanto para principiantes como para pilotos experimentados. Cada modelo de nuestra lista ha sido objeto de un minucioso análisis para que puedas elegir fácilmente el volante que mejor se adapte a tus necesidades.

Logitech G920 – Una opción ideal tanto para principiantes como para pilotos experimentados: estructura resistente, retroalimentación de fuerza realista y pedales ajustables que se pueden sustituir fácilmente por opciones más avanzadas. PXN-V3II – Un volante asequible con vibración y palancas de cambio manuales, ideal para juegos de carreras arcade y simuladores sencillos, gracias a su fácil configuración y a su compatibilidad con múltiples plataformas. Paquete MOZA Trucking – Un kit de alta gama con motor de tracción directa y un amplio ángulo de giro, diseñado para ofrecer experiencias de simulación de carreras de camiones ultrarrealistas y mucho más.

Los 9 mejores volantes de simulación de carreras para disfrutar de una mejor experiencia de juego

A continuación, encontrarás reseñas detalladas de los mejores modelos: desde ruedas económicas hasta sistemas profesionales de transmisión directa. Para cada modelo, hemos incluido una descripción general con las características principales, las especificaciones técnicas, las ventajas y los inconvenientes, así como recomendaciones sobre por qué merece la pena fijarse en un modelo concreto.

Elige el mejor volante de carreras para disfrutar de un mejor rendimiento y una experiencia inmersiva excepcional en simuladores como Forza Motorsport, Gran Turismo, oiRacing.

1. Logitech G920 [El mejor volante de simulación en general]

Especificaciones Detalles Tipo de transmisión Accionado por correa Compatibilidad Xbox, PC Retroalimentación de fuerza Yes Ajuste de los pedales Yes Compatibilidad con pedales adicionales Sí (para un mayor control) Diámetro de la rueda 28 cm Ajuste del ángulo de dirección Yes Pedales Pedal del acelerador, del freno y del embrague (ajustable)

Logitech G920 es uno de los volantes de simulación de carreras que combina a la perfección alta calidad y un precio asequible. Equipado con transmisión por correa, el Buenos días ofrece una excelente respuesta táctil, lo que da la sensación de estar realmente al volante de un coche de verdad.

Una ventaja pequeña pero a menudo subestimada es el sistema de retroalimentación de fuerza de doble motor, que destaca en juegos como Assetto Corsa; se nota claramente la pérdida de adherencia cuando los neumáticos patinan, lo que le da un toque sorprendentemente «profesional» para un volante de gama básica.

El volante de carreras con retroalimentación de fuerza de este modelo funciona muy bien, ya que ofrece una interacción fluida y precisa con la carretera. Además, el volante no es tan ruidoso como muchas opciones más económicas, lo cual es una ventaja adicional.

Una de las características del Buenos díasson los pedales ajustables, que ofrecen comodidad durante las sesiones y te permiten personalizar la configuración para adaptarla a tu estilo de interpretación. No obstante, si deseas una experiencia más profesional, también puedes adquirir por separado unos pedales de simulación de carreras de alta calidad, que te proporcionarán una respuesta y unas sensaciones más precisas al frenar y acelerar. Estos pedales se pueden encontrar en nuestra lista de las mejores opciones de pedales para simulación de carreras.

El volante cuenta con una potente retroalimentación de fuerza, lo que proporciona una excelente sensación de control. Es perfecto para simuladores como Forza Motorsport, Gran Turismo. Aunque acabes de empezar en el mundo de las carreras de simulación, el Logitech G920 te ofrecerá una gran calidad a un precio razonable.

Ventajas Contras ✅Excelente relación calidad-precio: una rueda ideal para quienes quieren sacar el máximo partido a su inversión ✅Sensación realista de contacto con la carretera gracias a la tecnología de retroalimentación de fuerza ✅Los pedales ajustables te permiten adaptarlos a tus preferencias ✅Compatible con Xbox y PC, lo que lo convierte en una opción versátil ✅Fácil ajuste del ángulo de dirección, para que puedas adaptarlo a tus preferencias personales ✅Durabilidad y resistencia: una de las opciones más fiables de su categoría ❌Puede que los pedales no sean tan sensibles como los de los modelos más caros, pero esto se puede mejorar con algunos ajustes adicionales

Veredicto final: ElLogitech G920 es la opción ideal para quienes buscan una calidad excelente sin pagar de más. Es perfecto para los aficionados a los simuladores de carreras que necesitan un dispositivo versátil, asequible y lo suficientemente potente como para disfrutar de un control realista en cualquier simulador.

2. PXN-V3II [El mejor volante de simulación de carreras económico]

Especificaciones Detalles Tipo de transmisión Accionado por correa Compatibilidad PC, PS4, Xbox One, Switch Retroalimentación de fuerza Yes Ajuste de los pedales Yes Compatible con pedales adicionales Sí (para un mayor control) Diámetro de la rueda 25 cm Ángulo de dirección ajustable Yes Pedales incluidos Acelerador, freno con célula de carga, embrague (ajustable)

Si acabas de empezar a adentrarte en el mundo de las carreras de simulación y no quieres gastarte la mitad de tu sueldo en un volante, el PXN-V3II es justo lo que necesitas. Es asequible, pero ofrece una experiencia de conducción más que aceptable. Por supuesto, no está al nivel de los volantes Fanatec de gama alta, pero, en este momento, es el mejor volante de carreras económico.

Lo que realmente me ha sorprendido aquí es el rango de rotación ajustable de 180° a 270°. Para las carreras de estilo arcade, la rotación más cerrada hace que los controles sean muy sensibles, mientras que para los simuladores se puede ampliar para conseguir una sensación de conducción más realista.

Cuenta con transmisión por correa y retroalimentación de fuerza, lo que significa que notarás cómo se comporta el coche y cómo la carretera «se transmite» al volante. Sí, no es que sea muy potente, pero sin duda te dará esa sensación de «estoy conduciendo de verdad», lo cual es genial, sobre todo si hasta ahora solo has jugado con un teclado o un mando.

La compatibilidad es prácticamente perfecta: tiene un PC, PS4, Xbox One, e inclusoInterruptorcompatibilidad. Así que, independientemente del dispositivo en el que juegues, es probable que funcione sin problemas.

Además, cuenta con pedales ajustables. Puedes ajustar el acelerador, el freno y el embrague a tu gusto para disfrutar de la máxima comodidad. Por supuesto, no son tan sensibles como los de los modelos que cuestan más de 300 dólares, pero para un principiante son fantásticos. Y si más adelante quieres mejorar el equipo, puedes comprar un juego de pedales de mejor calidad.

Ventajas Contras ✅ Excelente relación calidad-precio ✅ Retroalimentación de fuerza: sientes cómo se comporta el coche ✅ Funciona con la mayoría de plataformas (PC, PS4, Xbox One, Switch) ✅ Pedales ajustables: fáciles de personalizar ✅ Compacto y ligero: cabe fácilmente si tienes poco espacio ✅ Puedes ajustar el ángulo de giro según el juego o tus preferencias personales ❌ No incluye manetas de cambio ni pedales avanzados, pero esto se justifica plenamente por su precio económico

Veredicto final: Si quieres probar las carreras de simulación pero no estás dispuesto a gastarte una fortuna en un equipo que cuesta lo mismo que un transbordador espacial, no lo dudes y hazte con él. El PXN-V3II es ideal para juegos como Forza Horizon, Gran Turismo, F1, o inclusoiRacing para principiantes. Te permite hacerte una idea del juego, decidir si te gusta y, además, no te dejará sin un euro.

3. Paquete MOZA Trucking [El mejor volante de simulación de alta gama]

Especificaciones Detalles Tipo de unidad Accionamiento directo Compatibilidad PC, Xbox, PS5 Retroalimentación de fuerza Retroalimentación de fuerza con alto par Ajuste de los pedales Yes Compatibilidad con pedales adicionales Sí (para un mayor control) Diámetro de la rueda 30 cm Ajuste del ángulo de dirección Yes Pedales incluidos Acelerador, freno, embrague (ajustable)

Si eres aficionado a los simuladores de carreras y te encantan especialmente las carreras de camiones de larga distancia, el Paquete MOZA Trucking es un auténtico punto de inflexión. No es solo un volante, es un auténtico monstruo entre los equipos de simulación de carreras. Cuenta con transmisión directa (que, por cierto, es de primera categoría en cuanto a la retroalimentación de fuerza), un par motor potente y una sensación de contacto con la carretera que te pondrá los pelos de punta.

Se nota perfectamente cada bache, cada vibración. Sobre todo en las curvas: todo es muy preciso, como si estuvieras sentado en la cabina de un camión de verdad. Además, tiene un aspecto estupendo: es moderno y elegante, y no te dará vergüenza tenerlo en tu escritorio.

Lo mejor es su ecosistema modular; puedes cambiar las llantas, las palancas de cambio y los pedales sobre la marcha. Lo probé con Euro Truck Simulator 2, y la combinación de ese par motor de transmisión directa con unas llantas tipo camión hace que la inmersión sea alucinante.

Si llevas tiempo queriendo mejorar tu nivel y sacar el máximo partido a tu experiencia con los simuladores de carreras, esta es tu oportunidad. Funciona en PC, Xbox, yPS5, así que la compatibilidad no es ningún problema. Solo tienes que enchufarlo y listo. Sin configuraciones complicadas.

Ventajas Contras ✅ Transmisión directa: la retroalimentación de fuerza es absolutamente increíble y la precisión es de primera categoría ✅ Potente par motor: lo sientes todo, desde el asfalto hasta los movimientos más sutiles ✅ Funciona en todas las plataformas (PC, Xbox, PS5): elige la que prefieras ✅ Pedales ajustables: personalízalos a tu gusto y, además, puedes comprar accesorios adicionales ✅ Excelente calidad de fabricación: se nota que no es un juguete, sino un equipo de verdad ❌El precio es elevado: se trata de material de alta gama, por lo que puede resultar caro para los principiantes

Veredicto final: Si quieres vivir la experiencia más realista, como si realmente estuvieras conduciendo un camión por la carretera, el Paquete MOZA Trucking Te lo garantiza. Todo funciona a la perfección: la retroalimentación de fuerza, los pedales, la compatibilidad. Sí, no es la opción más barata, pero merece totalmente la pena. Este es uno de esos momentos en los que te das cuenta de que has tomado la decisión correcta y disfrutas de cada recorrido.

4. Thrustmaster TS-XW Racer [El mejor volante de simulación de gama media]

Especificaciones Detalles Tipo de unidad Accionamiento directo Compatibilidad Xbox, PC Retroalimentación de fuerza Retroalimentación de fuerza de alto par Ajuste de los pedales Yes Compatibilidad con pedales adicionales Sí (para un mayor control) Diámetro de la rueda 30 cm Ángulo de dirección ajustable Yes Pedales incluidos Acelerador, freno, embrague (ajustable)

Si estás pensando en mejorar tu equipo de volante de gama media y quieres uno que realmente te haga sentir como si estuvieras al volante de un coche de carreras de verdad, echa un vistazo al Thrustmaster TS-XW Racer. Es una opción sólida de gama media que ofrece una experiencia casi de gama alta sin arruinarse.

Lo que más destaca es la retroalimentación de fuerza, potente y precisa. Esto va en serio: al girar el volante, parece que realmente estás en la pista. En su interior, cuenta con un motor con sistema de transmisión directa, por lo que la retroalimentación de fuerza no es solo un juego, sino algo muy realista.En juegos comoForza Motorsport or iRacing, notarás la diferencia enseguida.

El sistema de refrigeración integrado es una auténtica salvación para las sesiones de resistencia. Hice una sesión de dos horas en iRacing y la respuesta se mantuvo firme en todo momento sin que el motor se sobrecalentara, algo poco habitual en esta gama de precios.

Otra ventaja son los pedales ajustables. ¿Quieres personalizarlos a tu gusto? Adelante. Ajústalos para que se adapten a tu estilo de conducción y te sentirás más cómodo al frenar, acelerar y controlar todo.

Y si más adelante decides ampliar tu equipo, podrás añadir fácilmente pedales más avanzados, ya que todo es compatible. Esto significa que podrás crear la configuración perfecta para las carreras de simulación según tus necesidades. Funciona tanto con Xbox and PC, así que no hace falta elegir: solo tienes que conectarlo donde quieras. Incluso hay un ajuste del ángulo de rotación por si lo necesitas para diferentes tipos de carreras.

Ventajas Contras ✅Una sensación realista impresionante: la retroalimentación de fuerza es sencillamente increíble ✅Compatible con Xbox y PC: muy práctico ✅Pedales ajustables: personalízalos a tu medida ✅Materiales de alta calidad: se nota que es un equipo de confianza ✅La mejor relación calidad-precio en la gama media ❌Es un poco más caro que otras opciones de gama media, pero merece la pena

Veredicto final: Si quieres vivir la experiencia de las carreras a un nivel completamente nuevo, pero no quieres lanzarte directamente a por un equipamiento de gama alta y caro, el Thrustmaster TS-XW Racer es la opción perfecta. Ofrece sensaciones de primera categoría sin que tu bolsillo se resienta demasiado.

5. Thrustmaster Ferrari SF1000 Edition [El mejor complemento para Formula Wheel]

Especificaciones Detalles Tipo de transmisión Retroalimentación de fuerza Compatibilidad PC Diámetro de la rueda 27 cm Materiales de las ruedas Fibra de carbono Botones 16 botones, 2 levas de cambio giratorias Ángulo de dirección ajustable Yes Pedales No incluido (se vende por separado)

Thrustmaster Ferrari SF1000 Edition es algo realmente especial para quienes de verdad quieren sentirse como un Fórmula 1 conductor. Este volante no es solo un accesorio; es una auténtica pieza de la realidad de las carreras, creada con la colaboración de Ferrari en sí mismo. La fibra de carbono con la que está fabricado lo hace ligero e increíblemente resistente, lo que contribuye a su aspecto de alta gama.

Si te gusta Fórmula 1 o otros simuladores de carreras como F1 or iRacing, este mando está hecho para ti. ¡Con él, sacarás el máximo partido a estos juegos! Su diámetro compacto y su retroalimentación de fuerza de alta precisión proporcionan una increíble sensación de control, como si estuvieras conduciendo un coche de carreras de verdad.

La pantalla LCD integrada de 4,3 pulgadas es pura magia de la Fórmula 1; la utilicé para ver datos de telemetría en tiempo real, como las revoluciones por minuto, los cambios de marcha y los tiempos por vuelta en F1 23, y cambió por completo mi forma de gestionar las carreras durante la sesión.

Pero recuerda, esta rueda es solo para PCs. Así que, si estabas pensando en consolas, tendrás que buscar otra cosa. Además, los pedales no están incluidos; hay que comprarlos por separado, así que prepárate para gastarte un poco más.

Ventajas Contras ✅Perfecto para quienes quieren sentirse como si estuvieran en la Fórmula 1 ✅Fibra de carbono: ligera pero increíblemente resistente ✅16 botones y dos interruptores para un control total ✅Ideal para los aficionados a la F1, iRacing y otros simuladores de Fórmula ✅Compatibilidad con PC: ideal para quienes compiten exclusivamente en el ordenador ❌Los pedales no están incluidos; tendrás que comprarlos por separado

Veredicto final: Ofrece una precisión y unas sensaciones increíbles, incomparables con los volantes normales. Es cierto que supone una inversión, pero si te importa la calidad y el realismo, es una opción fantástica. Así que, si estás listo para dar un paso más en las carreras, el Thrustmaster Ferrari Edición SF1000 sin duda merece tu atención.

6. Logitech G29 [El mejor volante de simulación para PS5]

Especificaciones Detalles Tipo de transmisión Accionado por correa Compatibilidad PlayStation 5, PlayStation 4, PC Retroalimentación de fuerza Yes Diámetro de la rueda 28 cm Pedales Acelerador, freno, embrague Ajuste del ángulo de dirección Yes Características adicionales Compatible con pedales adicionales

The Logitech G29 es una opción fantástica para cualquiera que esté empezando o que busque un volante de carreras asequible pero con estilo para PS5. Te diré desde el principio que este volante ofrece una excelente relación calidad-precio. Y lo más importante: contribuye de verdad a la atmósfera del juego gracias a su potente retroalimentación de fuerza. Cuando giras el volante, parece que estuvieras en la pista, no solo jugando a un videojuego.

Para mí, lo mejor de todo es la retroalimentación de fuerza con doble motor y engranajes helicoidales: reduce el ruido y, al mismo tiempo, me ofrece una resistencia más suave y constante. En Gran Turismo 7, esto hace que las curvas se sientan muy naturales, sin ese chirrido molesto que a veces noto en las ruedas económicas.

Se trata de un volante básico, con un diámetro de 28 cm —el tamaño ideal para un control preciso—; además, el ángulo de dirección es ajustable, lo cual también es importante. Todo se puede configurar a tu gusto, lo que te proporciona la máxima precisión en el manejo.

Si quieres que la experiencia sea aún más realista en los juegos de conducción, puedes comprar pedales adicionales. Esto te dará más control, sobre todo a la hora de frenar. Por cierto, este volante es compatible con PlayStation 5, PlayStation 4, yPC, así que si vas a cambiar de plataforma o vas a jugar en varios dispositivos, el Logitech G29 será una opción versátil.

Ventajas Contras ✅Compatible con PS5, PS4 y PC, así que no tienes que preocuparte si juegas en diferentes plataformas ✅Una respuesta táctil realista que te hace sentir como si estuvieras en un circuito de verdad ✅Pedales ajustables, lo que hace que los controles sean más cómodos ✅Fácil de instalar y usar: ideal para principiantes ✅Resistente y fiable: disfrutarás de las carreras durante mucho tiempo ❌Los pedales no son tan sensibles como los de los modelos más caros (aunque se pueden mejorar con accesorios adicionales)

Veredicto final: Si estás buscando una rueda de buena calidad y a buen precio para PS5, el Logitech G29 es una opción ideal. Es perfecta tanto para principiantes como para pilotos experimentados, y su versatilidad y sensación realista harán que tu experiencia de carrera sea mucho más emocionante.

7. Thrustmaster T300RS [El mejor volante de simulación con retroalimentación de fuerza]

Especificaciones Detalles Tipo de unidad Accionamiento directo Compatibilidad PlayStation 5, PlayStation 4, PC Retroalimentación de fuerza Tecnología HallEffect AccuRate (o, sencillamente, una retroalimentación de fuerza increíble) Diámetro de la rueda 28 cm Pedales Acelerador, freno, embrague Ángulo de dirección ajustable Yes Características adicionales Compatible con pedales adicionales

Con este volante, sentirás de verdad lo que es «conducir de verdad».«Lo digo en serio. Este volante no solo da sacudidas cuando el coche pasa por baches, sino que realmente vibra. La retroalimentación de fuerza es tan realista que se nota cada bache, cada giro, como si estuvieras sentado en la cabina».

Y otra cosa: no funciona con correa, sino con transmisión directa, y eso lo cambia todo. No hay vibraciones: giras el volante y el coche de la pantalla responde como si fuera de verdad. Todo es preciso, fluido y muy sensible. Sientes que tienes el control total.

Lo que más me llama la atención personalmente es el rango de giro, de hasta 1080°. Esa flexibilidad me permite alternar entre una dirección precisa al estilo de la F1 y un manejo completo de rally al estilo de los simuladores sin necesidad de otro volante, lo que lo hace muy versátil para diferentes géneros de carreras.

Los pedales son ajustables, así que puedes configurarlos como prefieras. Y se puede conectar a cualquier dispositivo: PlayStation 5, PlayStation 4, PC– donde quieras. Juega estés donde estés.

Ventajas Contras ✅ Una sensación de retroalimentación de fuerza increíble, igual que en un coche de verdad ✅ Transmisión directa: sin vibraciones, control de máxima precisión ✅ Compatible con PS5, PS4 y PC: no tienes que preocuparte por si encaja ✅ Pedales cómodos, ajustables a tu gusto ✅ Bien fabricado: durará mucho tiempo ❌ Los pedales y la palanca de cambios que vienen de serie no son de primera categoría (aunque esto se puede solucionar con una mejora)

Veredicto final: Si quieres algo más que simplemente jugar —si quieres sentir de verdad la carrera—, entonces sí, no lo dudes. Este volante te hace vibrar en cada curva. No es barato, pero su rendimiento es de otro nivel. Diría que es perfecto para quienes ya están metidos en las carreras de simulación y quieren dar un paso más. No te arrepentirás, de verdad.

8. HORI Overdrive [El mejor volante de simulación para Xbox]

Especificaciones Detalles Tipo de transmisión Accionado por correa Compatibilidad Xbox Series X Retroalimentación de fuerza Yes Diámetro de la rueda 27 cm Pedales Acelerador, freno Ajuste del ángulo de dirección Yes Características adicionales Compatibilidad con botones de PC

Sí, no tiene un motor carísimo ni una tecnología de vértigo, pero ¿sabes qué? La retroalimentación de fuerza funciona a la perfección. Realmente te ayuda a sentir la pista: una ligera vibración al pasar por un bache aquí, una respuesta precisa en una curva allá… lo sientes todo. No es tan impresionante como en la versión premium Xbox modelos de volantes de competición, pero es más que suficiente para divertirse y mantener el control del coche.

Lo mejor del HORI Overdrive es que es muy fácil de usar para los principiantes. No tienes que preocuparte por la configuración ni perder el tiempo con un sinfín de ajustes. Solo tienes que conectarlo a tu Xbox or PC, ¡y ya está todo listo! Funciona con Xbox Series X/S, Xbox One, e incluso con tu ordenador, por lo que cambiar de plataforma es muy fácil.

Un detalle muy útil es el D-pad programable y los botones de acceso rápido situados directamente en el volante. Me resulta muy práctico cuando estoy en plena carrera y quiero ajustar las ayudas, cambiar la perspectiva de la cámara o navegar por los menús sin tener que detener la acción.

Además, es compacto y práctico. No ocupa la mitad del escritorio ni estorba si el espacio es reducido. Y para dar tus primeros pasos en el mundo de las carreras de simulación, es todo un hallazgo.

Ventajas Contras ✅Excelente relación calidad-precio para un volante diseñado para Xbox ✅Cuenta con retroalimentación de fuerza: se nota el estado de la carretera ✅Funciona con Xbox y PC ✅Compacto y fácil de usar ✅Perfecto para principiantes, pero no se queda corto en una carrera seria ❌Menos opciones de ajuste que las ruedas de gama alta

Veredicto final: Si acabas de empezar o simplemente buscas una rueda decente y asequible para Xbox – elHORI Overdrive Es una elección estupenda. Es sencillo, fiable y te ofrece una experiencia de conducción realmente divertida. ¡No hace falta gastarse una fortuna para disfrutar de las carreras!

9. HORI Apex [El mejor volante de simulación para principiantes]

Especificaciones Detalles Tipo de unidad Accionado por correa Compatibilidad PlayStation 4, PC Retroalimentación de fuerza No Diámetro de la rueda 27 cm Pedales Acelerador, freno Ajuste del ángulo de dirección Yes Características adicionales Posibilidad de personalizar los botones

Lo que me gusta es lo fácil que es de usar para los principiantes. Solo tienes que conectarlo a tu PS4 or PC, y ya estás listo. No hay que hacer ninguna configuración complicada, todo es muy intuitivo. Aunque sea la primera vez que tocas un volante de carreras, le cogerás el truco sin necesidad de ver un montón de tutoriales en YouTube.

Tiene retroalimentación de fuerza y, aunque no es un sistema de transmisión directa como los equipos profesionales, se nota bastante sólido. Las curvas, las vibraciones… realmente se nota lo que está pasando en la pista.

Lo que más destaca aquí es la capacidad de rotación de 900°, algo poco habitual en este rango de precios. Esto significa que puedes jugar tanto a juegos de carreras arcade como a títulos de simulación sin sentirte limitado por el ángulo de giro, lo que lo convierte en un volante ideal para principiantes y muy versátil.

Claro, no es un modelo de gama alta: los materiales son básicos y los pedales no son ajustables como en los modelos de gama alta. ¡Pero! Para empezar, es genial, sobre todo si aún no tienes claro si quieres adentrarte de lleno en las carreras de simulación.

Y si decides pasarte a un cabina de simulación de carreras Más adelante, puedes quedarte con este volante como repuesto o regalárselo a un amigo para que podáis correr juntos.

Ventajas Contras ✅Perfecto para principiantes en las carreras de simulación ✅Funciona con PS4 y PC ✅Una retroalimentación de fuerza aceptable para su precio ✅Fácil de instalar y usar ✅Ideal para juegos de carreras arcade y semisimuladores ❌Menos sensible que los modelos de gama alta

Veredicto final: Si acabas de dar tus primeros pasos en el mundo de las carreras de simulación, el HORI Apex es tu billete de oro. Es asequible, cómodo y ya te da una idea de lo divertido que es. Una opción estupenda para descubrir si esta afición es realmente lo tuyo.

¿Qué hay que tener en cuenta a la hora de elegir un volante de simulación?

Si de verdad quieres disfrutar de las carreras, un volante es imprescindible. Un teclado y un mando funcionan, por supuesto, pero un volante lleva la experiencia a otro nivel. Disfrutarás de un control preciso y de una inmersión total en el juego, igual que en un coche de carreras de verdad.

Y ya sabes, a la hora de elegir un volante, es importante no limitarse a elegir la «opción más barata», sino saber exactamente lo que necesitas. Déjame decirte en qué debes fijarte: los pedales, los mejores precios, la calidad de fabricación y otros factores importantes.

1. ¿Qué es la retroalimentación de fuerza y por qué es tan importante?

La retroalimentación de fuerza es la característica que hace que el volante parezca cobrar vida. Te transmite las sensaciones de la carretera: cómo derrapa el coche, cómo se agarran las ruedas, cuando pasas por un bache o cuando chocas contra el bordillo. Es como la vibración de un mando de videojuegos, pero diez veces más chula y útil.

Tipo Ventajas Contras Descripción Accionado por engranajes Precio asequible, fácil de conectar y configurar Un poco ruidoso, precisión normal El sistema de engranajes es la opción más sencilla y económica en comparación con otros volantes. Funciona mediante engranajes. Es ideal para principiantes que se están iniciando en las carreras de simulación. Accionado por correa Buena suavidad, menos ruido Requiere un poco más de mantenimiento, y puede que no sea tan preciso como uno de transmisión directa En este caso, la fuerza se transmite mediante una correa. Es más suave y silencioso. Una buena opción si buscas algo un poco más serio, pero sin gastarte una fortuna. Accionamiento directo Precisión máxima, sin retrasos, realismo total Es caro y no es tan sencillo como «simplemente ponerlo sobre la mesa». En este caso, el motor hace girar directamente la rueda. Es la mejor opción. Para quienes buscan lo mejor. Si compites mucho y en serio, esta es tu opción.

2. Distancia entre ejes: el corazón de tu volante

La distancia entre ejes es como el motor de un coche. Sin ella, te quedas atascado. La base controla cómo responde el volante a tus movimientos y qué sensaciones transmite a tus manos.

Tipo Ventajas Contras Descripción Integrado Es muy práctico: solo hay que enchufarlo y listo No hay mucho que mejorar; lo que ves es lo que hay Todo en una sola pieza: la base y la rueda están integradas. Ideal para principiantes. Separar Puedes cambiar la rueda y personalizarla a tu gusto Un poco más complicado de montar La base y la rueda se compran por separado. Perfecto si quieres montar una configuración personalizada.

Recuerda: cuanto más potente sea la base, más rápida y precisa será la respuesta. En las carreras, eso marca una gran diferencia.

3. Elegir la llanta: no es solo un círculo

El tipo de volante también influye en la experiencia. Existen diferentes modelos, dependiendo del juego y de tus preferencias.

Tipo Ventajas Contras Descripción GT Style Es cómodo de sujetar, ideal para sesiones largas. No es lo ideal si quieres «correr en Fórmula 1». Grande y redondo, como en los coches deportivos. Estilo de fórmula Es muy preciso, sobre todo en circuitos con muchas curvas. Puede que no resulte muy cómodo para recorrer largas distancias. Plano y compacto, igual que en un coche de carreras. en forma de D Fácil de sujetar, ideal para sentir los giros. Tiene una forma poco habitual; no a todo el mundo le gusta. Rueda con forma de «D».

Truco práctico: elige en función de los juegos a los que juegues. ¿Fórmula? Elige un estilo de Fórmula. ¿Carreras de GT o rally? Opta por el clásico de una sola pieza. Además, el material es importante: el Alcantara y el cuero tienen un tacto increíble, pero su precio es más elevado.

4. Calidad de fabricación y materiales

Sí, suena aburrido, pero es importante. Si la rueda es de plástico barato, puede romperse enseguida o simplemente no ofrecer esa sensación de «diversión». Es mejor comprar algo que dure y no se estropee a los seis meses.

Metal: resistente, fiable, pero más pesado;

Plástico: más ligero y barato, pero puede chirriar y es posible que no resista la carga;

Cuero / Alcantara: máxima comodidad y tacto, especialmente en los volantes.

5. Compatibilidad: sin sorpresas

Este es un punto fundamental. No todos los mandos funcionan con todas las plataformas. Algunos son solo para PC, algunos son solo para PlayStation. Antes de comprarlo, asegúrate de que el mando sea compatible con tu consola o PC. En ocasiones, es posible que necesites adaptadores o programas adicionales.

6. Funciones adicionales que pueden resultar útiles

Para asegurarte de que tu volante cuente con todas las funciones, te recomendamos que adquieras los siguientes accesorios:

Cambiadores : si quieres cambiar de marcha manualmente (¡es una pasada!);

: si quieres cambiar de marcha manualmente (¡es una pasada!); Pedales : cuanto mejor sea la calidad, mejor será el control. Lo ideal es optar por pedales con freno de célula de carga;

: cuanto mejor sea la calidad, mejor será el control. Lo ideal es optar por pedales con freno de célula de carga; Montaje : asegúrate de que puedas montar la bicicleta cómodamente (no todas las bicicletas incluyen un soporte);

: asegúrate de que puedas montar la bicicleta cómodamente (no todas las bicicletas incluyen un soporte); Software de ajuste: sería fantástico poder ajustar la sensibilidad, la intensidad de la retroalimentación de fuerza, etc.

7. Personalización y capacidad de actualización de los pedales

A la hora de elegir un volante de simulación, es fundamental tener en cuenta también los pedales. Busca volantes con pedales ajustables. Esto te ofrece la flexibilidad necesaria para adaptar la sensación de los pedales a tu estilo de conducción.

¿Lo mejor de todo? Puedes cambiar estos pedales por otros más avanzados a medida que mejoren tus habilidades, por lo que no tendrás que cambiar todo el equipo. Esta adaptabilidad te garantiza que tu volante crecerá contigo.

8. Diseño modular para futuras actualizaciones

Si te tomas en serio las carreras de simulación, plantéate comprar un volante con diseño modular. Algunos sistemas te permiten empezar con una configuración básica e ir mejorando los componentes a medida que vas mejorando.

Puedes cambiar componentes como los pedales o el aro del volante sin necesidad de sustituir todo el volante, lo que lo convierte en una forma económica de mantener tu equipo en perfecto estado y mejorar tu experiencia de conducción con el paso del tiempo.

9. Opciones asequibles

No todo el mundo tiene por qué gastarse un dineral en unas ruedas de gama alta. Si acabas de empezar, algo como las PXN-V3II podría ser una opción estupenda. Es asequible, pero ofrece funciones como la retroalimentación por vibración y las palancas de cambio manuales para una experiencia envolvente.

Además, es compatible con varias plataformas, lo que te ofrece flexibilidad si juegas en diferentes sistemas. No pases por alto las opciones económicas; pueden ofrecerte una experiencia de carreras fantástica sin tener que pagar un precio desorbitado.

Preguntas frecuentes

¿Cuál es el mejor volante para las carreras de simulación?

Si quieres una experiencia de primera categoría, igual que los profesionales, opta por algo como el Paquete MOZA Trucking. Es el tipo de configuración que te hace «sentarte y olvidarte de que estás jugando». Pero si tienes un presupuesto limitado o acabas de empezar, el Logitech G29 es una opción fantástica. Es más barato, pero cumple a la perfección y funciona con casi todas las plataformas.

¿Qué es la distancia entre ejes?

En pocas palabras, es el corazón de tu volante de carreras. El motor que te permite sentir cada bache, cada curva y cada derrape se encuentra oculto dentro de la base del volante. Se conecta al volante (el aro) y es el responsable del realismo. Cuanto más potente y precisa sea la base, más disfrutarás de cada carrera.

¿Qué es la respuesta de la carretera?

Una de las características más interesantes de los juegos de simulación de carreras es la retroalimentación de fuerza. Imita las sensaciones de la conducción real: puedes sentir cómo se comporta el coche en la pista. El motor integrado en el volante genera resistencia, sacudidas y vibraciones, lo que te sumerge de lleno en el juego.

¿La rueda y la llanta son lo mismo?

Casi, pero no del todo. Cuando la gente habla del «volante», normalmente se refiere al conjunto completo: la base y el aro. El aro es simplemente la parte redonda que se sujeta con las manos. Los aros pueden tener diferentes formas, tamaños e incluso materiales: cuero, alcántara o plástico.

¿Qué eligen los profesionales?

Los profesionales no escatiman en sensaciones: utilizan volantes de transmisión directa. En este caso, el motor hace girar directamente el volante, sin ningún mecanismo adicional de por medio. La respuesta es lo más precisa posible, y cada detalle de la pista está al alcance de tus dedos. Entre las marcas más populares se encuentran Simucube, Fanatec y MOZA. Es caro, pero si te tomas en serio las carreras de simulación, merece totalmente la pena.