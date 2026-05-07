Las 7 mejores tabletas para juegos con unas especificaciones increíbles que puedes comprar en 2025

Si has estado buscando las mejores tabletas para juegos con las que darle un nuevo aire a tu experiencia de juego portátil, no busques más: acabas de dar en el clavo. Como jugador empedernido que viaja a menudo y al que le encanta poder jugar donde y cuando quiera, he seguido de cerca este tema, y mi amplia experiencia como aficionado a los juegos en tableta ha dado sus frutos.

Mis innumerables años esperando y probando lanzamientos espectaculares de muchas marcas de tabletas me han enseñado todo lo que hay que tener en cuenta a la hora de distinguir las tabletas excepcionales de las mediocres. Al fin y al cabo, no todas son iguales, y la enorme variedad de modelos de tabletas puede hacer que a algunos jugadores les resulte difícil decidir en qué tableta para juegos invertir el dinero que tanto les ha costado ganar.

Para ayudarte con lo que en su día fue un problema para mí, a continuación te presento una lista de los mejores dispositivos móviles de pantalla panorámica para juegos, que cualquier jugador que se precie estaría encantado de tener: desde tabletas para juegos económicas y de gama media que ofrecen una excelente relación calidad-precio en cuanto a fotogramas por segundo, hasta modelos insignia de gama alta capaces de ejecutar todos los últimos juegos AAA sin que se produzca ni el más mínimo ralentón.

¿Crees que ya has visto tabletas geniales? ¡Prueba estas y comprueba por ti mismo!

Nuestras mejores recomendaciones de tabletas para juegos

Estas son las mejores tabletas para juegos seleccionadas por nuestro equipo, que superan a todas las demás en cuanto a especificaciones generales, precio y potencia de procesamiento:

SAMSUNG Galaxy Tab S9 de 11 pulgadas – un dispositivo increíble y muy versátil, con unas especificaciones excelentes en todos los aspectos, que ofrece una fantástica relación calidad-precio. Amazon Fire HD 8 – Una tableta para juegos increíblemente barata que ofrece un rendimiento sólido. Perfecta para jugadores con un presupuesto ajustado. Apple iPad Pro de 11 pulgadas (M4) – una obra maestra costosa, pero muy atractiva, de Apple, equipado con un chipset Apple M4 que ofrece una potencia de procesamiento extraordinaria, así como una impresionante pantalla OLED.

¿Aún no estás seguro de que estas sean las mejores tabletas para ti? Sigue leyendo y descubrirás exactamente por qué merecen la pena, además de otras cuatro excelentes alternativas que podrían encajar mejor con tus gustos, ya sea por su precio o por sus características técnicas.

Las 7 mejores tabletas para juegos del momento (¡sácale el máximo partido a tu inversión!)

¿Buscas una tableta que ofrezca una experiencia de juego fluida y potente sin dejarte sin un euro? Las mejores tabletas para juegos logran el equilibrio perfecto entre rendimiento, gráficos y autonomía, lo que las hace ideales tanto para jugadores ocasionales como para los más competitivos.

Hemos seleccionado las mejores opciones que realmente te ofrecen la mejor relación calidad-precio.

1. SAMSUNG Galaxy Tab S9 de 11 pulgadas [La mejor tableta para juegos en general]

Enebameter

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★



Especificaciones Detalles Chipset Snapdragon 8 de segunda generación con GPU Adreno 740 Pantalla 11 pulgadas Dynamic AMOLED 2X Resolución máxima y frecuencia de actualización 1600 x 2560 píxeles a 274 ppp, 120 Hz RAM 8 GB / 12 GB Almacenamiento 128 GB / 256 GB / 512 GB Capacidad de la batería 8400 mAh Colores disponibles Beige / Grafito Cámara frontal 12 megapíxeles Cámara trasera 13 megapíxeles Sistema operativo Android 15

He estado jugando en el Galaxy Tab S9 (11 pulgadas) desde hace meses y, sinceramente, me cuesta mucho volver a usar cualquier otro dispositivo. El Snapdragon 8 de segunda generación y la pantalla Dynamic AMOLED 2X a 120 Hz hacen que los juegos de disparos de ritmo trepidante como Call of Duty: Mobile andPlayerUnknown’s Battlegrounds Mobiletienen un tacto suave y sedoso. Apenas noto caídas de fotogramas, y los colores resaltan de tal manera que los dispositivos de juego portátiles parecen un poco desfasados en comparación con la mayoría de los portátiles de este rango de precios.

La duración de la batería ha sido muy buena. Puedo aguantar un par de Genshin ver un par de episodios o ver una serie en streaming antes de plantearme siquiera cobrar. Y cuando lo haga, La carga rápida de 45 W realmente ayuda – Vuelvo con una recarga considerable en menos de una hora (una carga completa tarda más, pero sigue siendo lo suficientemente rápida como para no tener que organizar mi día en función de ella). Se empareja fácilmente con mi mando y no me ha dado ningún problema de compatibilidad.

Una agradable sorpresa este año: the Tab S9 recibió la actualización a One UI 7 (Android 15) en abril de 2025, que ha aportado algunos retoques al rendimiento y a las funciones de comodidad. En cuanto al soporte técnico, Samsung promete cuatro actualizaciones del sistema operativo Android y cinco años de actualizaciones de seguridad, con parches que se lanzarán trimestralmente. Esto le da al S9 una buena preparación para el futuro sin obligarte a cambiar al último modelo cada año.

Para más información En Game Launcher → Game Booster, activa el modo Prioritario y configura la velocidad de procesamiento en Alta; a continuación, activa la opción de 120 fps de cada juego para aprovechar al máximo la pantalla AMOLED de 120 Hz.

En comparación con los más nuevos Tab S10 cartel, elS9 sigue manteniéndose firme. Tiene más o menos el mismo tamaño que el de 11 pulgadas S10 y más fácil de transportar que el S10+ and Ultra. Es cierto que se pierde algo de espacio en la pantalla si te gustan las sesiones de videojuegos a lo grande o las noches de cine, pero para jugar en modo portátil, el tamaño de 11 pulgadas resulta perfecto.

En general, elGalaxy Tab S9 No es la opción más barata para jugar, pero logra un equilibrio entre potencia, portabilidad y durabilidad mejor que cualquier otro dispositivo que haya probado en 2025. Cuando te gastas unos 600 dólares sin contar los accesorios, quieres algo que transmita calidad y sea fiable en el día a día, y este lo consigue.

Ventajas Contras ✅ La impresionante pantalla AMOLED de 120 Hz te cautivará en cada fotograma ✅ El Snapdragon 8 de segunda generación garantiza un rendimiento y una estabilidad de nivel profesional ✅ La batería de larga duración con carga rápida te permite seguir jugando



✅ Ligero y portátil: ideal para maratones de uso manual ✅ Sólido soporte técnico ❌ Pantalla más pequeña que la de los modelos Plus/Ultra: ofrece una experiencia menos cinematográfica, pero también es más compacta y fácil de manejar para jugar a escondidas antes de acostarse

Veredicto final:Una tableta compacta y preparada para los videojuegos que destaca por su potencia, portabilidad y durabilidad. Con el Snapdragon 8 de segunda generación, una pantalla AMOLED de 120 Hz y un sólido soporte a largo plazo, es una elección obvia, a menos que necesites una pantalla más grande.

GiovanniB

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Una tableta excelente tanto para trabajar como para divertirse. Es muy rápida y tiene una gran capacidad de respuesta. El lápiz óptico es ideal para tomar notas. Es perfecta para ver series y jugar. La batería suele durar varios días sin necesidad de recargarla si se usa con moderación. La volvería a comprar.

2. Amazon Fire HD 8 [La mejor tableta para juegos a un precio asequible]

Enebameter

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★



Especificaciones Detalles Chipset MediaTek MT8169A con GPU Mali-G52 2EE MC2 Pantalla Pantalla táctil IPS de alta definición de 8 pulgadas Resolución máxima 1280 x 800 a 189 ppp RAM 3 GB / 4 GB Almacenamiento 32 GB / 64 GB Duración de la batería Hasta 13 horas Colores disponibles Negro / Esmeralda / Hibisco Cámara frontal 2MP Cámara trasera 5MP Sistema operativo Amazon Fire OS 8 (basado en Android 11)

Esta pequeña tableta de 8 pulgadas me ha sorprendido más de lo que esperaba. En su interior, la Fire HD 8(12.ª generación) cuenta con un procesador de seis núcleos, acompañado de 3 GB o 4 GB de RAM, dependiendo de la capacidad de almacenamiento que elijas: la versión de 32 GB incluye 3 GB de RAM, mientras que la de 64 GB viene con 4 GB de RAM. En el uso diario, La memoria RAM adicional agiliza notablemente el cambio entre aplicaciones y evita que los juegos casuales se cuelguen.

Esa batería vibra suavemente, marcando el tiempo unas 13 horas de uso activo – una batería que aguanta bien para maratones de vídeo o sesiones de lectura en el Kindle. La carga no es nada del otro mundo, pero La pantalla IPS HD es brillante y agradable a la vista, aunque no te vaya a dejar boquiabierto por su densidad de píxeles.

Algo que ha destacado este año: Amazon ha añadido algunas funciones de IA muy interesantes: «Writing Assist», «Webpage Summaries» y un «Wallpaper Creator» que genera fondos divertidos a partir de sencillas indicaciones. En la práctica, «Writing Assist» me ha ayudado a pulir mis publicaciones rápidas en redes sociales, y los resúmenes de páginas web han hecho que echar un vistazo rápido a los artículos de noticias resulte menos pesado. Unos detalles ingeniosos para un dispositivo económico.

Para más información Guarda los juegos en la memoria interna (traslada los archivos multimedia a la tarjeta microSD) y utiliza la red Wi-Fi de 5 GHz; así se reducen los tirones y se acelera la carga en Fire OS.

Por el contrario, no esperes una velocidad vertiginosa. Algunos usuarios de Reddit señalan que «es bueno para leer o ver películas… pero es lento, no sirve para navegar por Internet». Yo he tenido la misma experiencia: la navegación ligera va bien, pero las páginas con mucho contenido pueden ir con retraso.

En cuanto al precio, parte de unos 99,99 dólares, pero puede bajar hasta los 55 dólares, Esta tableta rinde por encima de lo que cabría esperar en cuanto a entretenimiento informal y tareas de productividad sencillas.

En resumen, elFire HD 8 No es precisamente un portento, pero su atractivo precio, la larga duración de la batería, el ligero aumento de rendimiento y las prácticas funciones de IA lo convierten en un compañero ideal para el día a día, ya sea para ver contenidos en streaming, leer o simplemente divertirse.

Ventajas Contras ✅ La mayor capacidad de RAM (3 GB o 4 GB) mejora la multitarea ✅ Cuenta con una capacidad de almacenamiento ampliable de hasta 1 TB ✅ Batería de larga duración (13 horas) para usarla todo el día ✅ Pantalla IPS HD inteligente: nítida y agradable a la vista ✅ Nuevas funciones de IA (Asistente de redacción, Resúmenes, Creador de fondos de pantalla) ✅ Muy asequible ❌Se ralentiza al navegar por Internet con muchas pestañas abiertas o al realizar varias tareas a la vez, pero es aceptable por este precio

Veredicto final: The Fire HD 8 No va a sustituir a tu portátil ni a tu equipo para videojuegos, pero por menos de cien dólares cumple a la perfección con lo básico: streaming, lectura, juegos ligeros y, ahora, incluso algunos trucos prácticos de IA. Si buscas un dispositivo asequible que te acompañe todo el día para un uso ocasional, esta pequeña tableta se gana con creces su puesto.

Gracias

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Una tableta estupenda con una excelente relación calidad-precio. Muy funcional y con fácil acceso a tus aplicaciones y servicios de streaming favoritos. La pantalla podría ser más brillante y ofrecer detalles más vivos, pero es una opción excelente en comparación con las tabletas más caras. ¡Sin duda la recomiendo! FIRE.

3. Apple iPad Pro de 11 pulgadas (M4) [El mejor iPad para jugar]

Enebameter

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★



Especificaciones Detalles Chipset Apple M4 Pantalla Pantalla Ultra Retina XDR de 11 pulgadas (Tandem OLED) Resolución máxima y frecuencia de actualización 2420 x 1668 píxeles a 264 ppp, 120 Hz RAM 8 GB / 16 GB Almacenamiento 256 GB / 512 GB / 1 TB / 2 TB Capacidad de la batería 31,29 Wh Colores disponibles Plata / Negro espacial Cámara frontal 12 megapíxeles Cámara trasera 12 megapíxeles Sistema operativo iPadOS

The iPad Pro de 11 pulgadas con el nuevo chip M4 de Apple es, en resumen, la tableta más rápida que he probado. Los juegos y las aplicaciones creativas funcionan a la perfección, y la nueva GPU es incluso compatible con trazado de rayos acelerado por hardware – Los títulos aún están poniéndose al día, pero el margen de mejora es real. El salto en el rendimiento respecto al iPad M2 se nota nada más cargar una aplicación exigente, y es precisamente por eso por lo que mucha gente ahora lo llama el mejor iPad para jugaren 2025.

La pantalla se merece una ovación por sí sola. Apple la llama Ultra Retina XDR, lo que suena a jerga de marketing hasta que la ves. El panel OLED de doble capa ofrece colores tan intensos y negros tan profundos que incluso una simple maratón de Netflix se convierte en una experiencia cinematográfica. Para los gamers, la frecuencia de actualización ProMotion de 120 Hz hace que los juegos de ritmo trepidante funcionen a la perfección, mientras que los picos de HDR de 1600 nits aportan a las explosiones ese toque extra de intensidad.

En cuanto a la portabilidad, este aparato es insuperable. Con poco menos de medio kilo, cabe perfectamente en mi bolso y se olvida hasta que lo necesito. Y gracias a las últimas mejoras de iPadOS 2025, poder manejar varias aplicaciones a la vez resulta por fin fluido, en lugar de incómodo. La duración de la batería me da para toda una jornada laboral de escritura, videollamadas y un rato de Netflix, aunque los juegos más exigentes la agotan más rápido.

Para más información En los títulos compatibles, activa los 120 fps y utiliza el «Acceso guiado» durante las partidas para evitar que se deslice accidentalmente el dedo por la barra de inicio; ideal para partidas intensas.

No es perfecto. El precio parte de 999 dólares, lo que supone, en gran medida, el «impuesto de Apple», y si le sumas el Magic Keyboard y el Pencil Pro, te acercas bastante al terreno de los MacBook. Además, aunque iPadOS ha avanzado mucho, a veces da la sensación de que el hardware está esperando a que el software le siga el ritmo.

Pero a partir de 2025, ninguna otra tableta compacta combina a la perfección rendimiento puro, imágenes impresionantes y portabilidad como la iPad Pro de 11 pulgadas con chip M4. Si te lo puedes permitir, es la mejor experiencia con una tableta que el dinero puede comprar. Si prefieres jugar mientras te desplazas, nuestras recomendaciones para la el mejor iPad para jugar te ayudará a encontrar el dispositivo adecuado.

Ventajas Contras ✅ Un rendimiento espectacular del M4 con gráficos a la altura de las consolas ✅ Espectacular pantalla OLED Ultra Retina XDR ✅ Superfino, ligero y fácil de transportar ✅ Excelente autonomía de la batería, tanto para el trabajo como para el uso diario ✅ El Apple Pencil Pro y el Magic Keyboard te permiten alcanzar un alto nivel de productividad ✅ El ecosistema de iPadOS, pulido y fiable ❌ Precios elevados (sobre todo en los accesorios), que se acercan a los del MacBook

Veredicto final:The iPad Pro de 11 pulgadas (M4) es una auténtica maravilla en todos los sentidos: rapidísimo, con un diseño impresionante y lo suficientemente ligero como para llevarlo a todas partes. No va a sustituir al los mejores portátiles para juegos para los juegos más exigentes, pero como potente dispositivo todo en uno portátil, es la tableta más elegante que se puede comprar en 2025.

Alisha J

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Buena batería, funciona con fluidez y tiene un tamaño de pantalla perfecto para jugar, ver películas y, por supuesto, dibujar. Y me gusta la protección contra la luz azul.

4. OnePlus Pad 2 [La mejor tableta para juegos con batería de larga duración]

Enebameter

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★



Especificaciones Detalles Chipset Snapdragon 8 de tercera generación con GPU Adreno 750 Pantalla Pantalla LCD IPS de 12,1 pulgadas Resolución máxima y frecuencia de actualización 3000 × 2120 píxeles a 303 ppp, 144 Hz RAM 12 GB Almacenamiento Doscientos cincuenta y seis gigabytes Capacidad de la batería 9.510 mAh Colores disponibles Gris Nimbus Cámara frontal 8MP Cámara trasera 13 megapíxeles Sistema operativo OxygenOS 14.1

Llevo tiempo con elOnePlus Pad 2 como si fuera el Santo Grial de la energía portátil; y, sinceramente, solo por esa autonomía ya merece la pena prestarle atención. Con tecnología de Snapdragon 8 de tercera generación y acompañado de 12 GB de RAM, esta máquina se come los juegos de alta gama y la multitarea como si no le importaran las alertas de batería baja. El rendimiento general es sólido, aunque algunas reseñas señalan una reducción de la velocidad bajo cargas intensas y prolongadas.

Pero aquí viene lo divertido: La enorme batería de 9.510 mAh te permite jugar durante más de 11 horas con un uso mixto Según mis pruebas, eso equivale a jornadas laborales completas más una sesión nocturna, sin tener que ir a buscar un cargador a toda prisa. ¿Y cuando necesitas recargar? La carga rápida de 67 W te permite volver a la acción en menos de 90 minutos.

La configuración es sencilla. Funciona bien con mandos Bluetooth y la instalación de juegos desde la Play Store es muy fácil. El servicio posventa es bastante bueno y, con parches de seguridad periódicos —las actualizaciones a Android 15, que llegarán a principios de 2025, traerán animaciones elegantes, alertas en tiempo real, respuesta con IA y grabación parcial de pantalla—, OnePlus no te deja tirado. Además, acaba de llegar el parche de seguridad de abril de 2025.

Para más información Abre Game Tools y activa el modo Pro Gamer/HyperBoost, bloquea el brillo y configura la frecuencia de actualización de cada juego a 120/144 Hz para obtener una velocidad de fotogramas estable; recarga rápida con el cargador de 67 W entre rondas.

En cuanto a la relación calidad-precio, esta tableta rinde muy por encima de lo que cabría esperar por su precio de unos 500 dólares. Es más asequible que un Galaxy Tab S10 Plus, pero cuenta con la potencia bruta y las especificaciones de pantalla propias de un modelo insignia (pantalla IPS de 12,1 pulgadas y 3K, Dolby Vision, 144 Hz, 900 nits). Es cierto que no es OLED y que carece de almacenamiento ampliable o de clasificación IP, pero para juegos, consumo multimedia y trabajos creativos, resulta la opción ideal.

En el sector de las tabletas Android, la OnePlus Pad 2 destaca por su gran autonomía, su rápido rendimiento y las novedades de Android 15, pero es mejor no hacerse ilusiones en cuanto a usos específicos de productividad o accesorios sofisticados.

Ventajas Contras ✅ El Snapdragon 8 de tercera generación, junto con hasta 12 GB de RAM, ofrece una experiencia de juego de primera categoría y una gran estabilidad ✅ Autonomía de batería increíble (más de 11 horas) con una carga rápida ultrarrápida de 67 W ✅ Espectacular pantalla IPS de 12,1 pulgadas con resolución 3K y frecuencia de actualización de 144 Hz, con Dolby Vision ✅ La actualización a Android 15 incluye la función «Respuesta con IA», «Alertas en tiempo real», una interfaz de usuario más fluida y la grabación de pantalla ✅ Excelente relación calidad-precio en comparación con la competencia de gama alta ❌ No tiene pantalla OLED, almacenamiento ampliable ni clasificación IP, pero es fácil de pasar por alto a este precio

Veredicto final:The OnePlus Pad 2 da en el clavo en cuanto a potencia, autonomía de la batería y precio. No es tan pulido como un iPad Pro, pero para los gamers y creadores que quieren sesiones maratonianas sin tener que estar pendiente del cargador, esta es la tableta que realmente está a la altura.

Kev50027

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

¡Me encanta el mío! La pantalla es mucho mejor que la del Samsung Galaxy Tab S9 Fe plus y tiene unos niveles de negro sorprendentemente buenos. Los colores resaltan y además es muy brillante.

5. Lenovo Tab P12 [La mejor tableta para juegos con alta resolución]

Enebameter

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★



Especificaciones Detalles Chipset MediaTek Dimensity 7050 con GPU Mali-G68 MC4 Pantalla Pantalla IPS de 12,7 pulgadas y 3K Resolución máxima y frecuencia de actualización 2944 x 1840 píxeles a 273 ppp, 60 Hz RAM 8GB Almacenamiento Ciento veintiocho gigabytes Capacidad de la batería 10 200 mAh Colores disponibles Gris Cámara frontal 13 megapíxeles Cámara trasera 8MP Sistema operativo Android 14

The Lenovo Tab P12 es el tipo de tableta que te hace parar en mitad de una partida solo para admirar la pantalla. Su pantalla 3K de 12,7 pulgadas es la estrella del dispositivo: brillante, nítida y lo suficientemente amplia como para que cada detalle de un RPG de gran envergadura o un MOBA trepidante cobre vida. Si a eso le sumamos los cuatro altavoces JBL, de repente tu equipo portátil parece un mini sistema de cine en casa que cabe perfectamente en una mochila.

En cuanto al rendimiento, el chip MediaTek Dimensity 7050 no impresiona demasiado sobre el papel, pero en la práctica es capaz de ejecutar títulos populares como Pokémon Unite, asfalto, y Call of Duty Mobile sin problemas. La fluidez de las imágenes se mantiene, y los tiempos de carga son aceptables; solo hay que tener en cuenta que la pantalla es 60 Hz, por lo que la velocidad máxima es de 60 fps, aunque el juego pudiera alcanzar una mayor. En mi caso, ha sido un dispositivo fiable tanto para el trabajo como para el ocio: juegos por la noche, tomar notas y hacer pequeñas correcciones durante el día.

Lenovo cumplió su promesa de lanzar la actualización a Android 14 en el primer trimestre de 2025, lo que trajo consigo animaciones más fluidas y una interfaz de usuario más renovada en general. A lo largo de este año se han ido lanzando parches de seguridad de forma constante, lo que ayuda a aliviar la preocupación de «¿cuánto tiempo me durará realmente?».

Dicho esto, a principios de este año se produjo un pequeño contratiempo cuando una actualización afectó a la estabilidad del navegador —las pestañas se bloqueaban en los momentos menos oportunos—, pero se encontró una solución provisional y las actualizaciones posteriores mejoraron la estabilidad.

Para más información Configura Dolby Atmos → Perfil de juego y limita los títulos a 60 fps (el límite del panel); mantén espacio libre en el almacenamiento interno para que se carguen más rápido.

Por unos 400 dólares (bolígrafo incluido), elPestaña P12 Supera en precio a los modelos de gama alta de Samsung, pero sigue ofreciendo la experiencia de alta resolución que suele esperarse de dispositivos más caros. ¿La contrapartida? Es una tableta grande, un poco resbaladiza sin funda y, aunque la pantalla LCD es magnífica, no alcanza el nivel de los negros profundos de sus rivales con pantalla OLED.

No obstante, si lo que te importa es la resolución, el tamaño de la pantalla y la relación calidad-precio, el Lenovo Tab P12 Es una de las recomendaciones más fáciles que he hecho en 2025.

Ventajas Contras ✅ Amplia pantalla 3K de 12,7 pulgadas con colores vivos y gran nivel de detalle ✅ Rendimiento sólido del Dimensity 7050 para jugar a diario ✅ Actualización a Android 14 y parches de seguridad continuos ✅ Cuatro altavoces JBL para un sonido envolvente ✅ Versátil tanto para jugar como para trabajar ❌ Su diseño resbaladizo y su gran tamaño pueden resultar incómodos, aunque se puede solucionar con una funda

Veredicto final:The Lenovo Tab P12 No busca potencia bruta, sino píxeles, y los consigue con creces. Con su enorme pantalla 3K, su sólido rendimiento diario y su precio razonable, es la tableta ideal para gamers y creadores que quieren que sus mundos se vean lo más nítidos posible

Estamos unidos

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Está bien. La pantalla es estupenda, a pesar de ser solo de 60 Hz. Tiene el acabado de un dispositivo de gama alta. El procesador es aceptable; ejecutará cualquier aplicación sin problemas, siempre y cuando no le exijas demasiado.

6. Samsung Galaxy Tab S6 Lite [La mejor tableta Android para juegos]

Enebameter

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★



Especificaciones Detalles Chipset Exynos 1280 con GPU Mali-G68 Pantalla Pantalla LCD TFT de 10,4 pulgadas Resolución máxima y frecuencia de actualización 1200 x 2000 píxeles a 224 ppp, 60 Hz RAM 4GB Almacenamiento 64 GB / 128 GB Capacidad de la batería 7040 mAh Colores disponibles Menta / Rosa gasa / Gris Oxford Cámara frontal 5MP Cámara trasera 8MP Sistema operativo Android 15

The Galaxy Tab S6 Lite No pretende ser el modelo más llamativo de la gama de Samsung, pero precisamente por eso funciona tan bien. Es la tableta ideal cuando quieres disfrutar de juegos de Android con total fiabilidad sin que te cueste un ojo de la cara.

El chip Exynos 1280 no es precisamente un portento en cuanto a rendimiento, pero en la práctica, ofrece títulos populares como Genshin Impact (a temperatura media) y PlayerUnknown’s Battlegrounds Mobile sin perder los nervios. Los juegos más ligeros se ejecutan con total fluidez y, aunque se utilice durante un par de horas, la tableta nunca se calienta hasta resultar incómodo.

Samsung ha mejorado la oferta este verano con el lanzamiento de Android 15 y One UI 7.0. La actualización hace que la interfaz resulte más ágil, los iconos más limpios e incluso incorpora optimizaciones internas que reducen los tirones al cambiar de una aplicación a otra. Además, dado que las actualizaciones de seguridad se prolongarán hasta mayo de 2025, está claro que Samsung no ha abandonado a este modelo «lite».

Para más información Utiliza Game Launcher → Modo Prioritario para bloquear las notificaciones y liberar recursos; a continuación, ajusta los gráficos a «Medio/60 fps» en los juegos de disparos para disfrutar de una experiencia más fluida en el Exynos.

Su verdadera baza es la relación calidad-precio. Con un precio de unos 200 dólares (a menudo menos en rebajas), incluye el S Pen sin coste adicional, lo que supone una gran ventaja para quienes les gusta garabatear, tomar notas o crear contenido de forma ocasional.

La pantalla LCD de 10,4 pulgadas es nítida y amplia, y La batería dura sin problemas todo un día de juegos, streaming y navegación. La carga es más lenta de lo que me gustaría, pero prefiero que tenga autonomía antes que una tableta que necesite el cargador al cabo de tres horas.

En comparación con el nuevo modelo de Samsung Tab S10 Lite, el S6 Lite empieza a acusar el paso del tiempo —frecuencia de actualización más baja, chipset más antiguo—, pero sigue siendo una de las tabletas Android para juegos con la mejor relación calidad-precio que se pueden comprar. Para cualquiera que busque una tableta eficaz y fiable sin tener que pagar el precio de un modelo de gama alta, la Tab S6 Lite sigue manteniéndose firme en 2025.

Ventajas Contras ✅ Asequible: un precio estupendo, sobre todo durante las rebajas ✅ Incluye el S Pen para dibujar, hacer anotaciones o garabatear mientras se cargan las pantallas



✅ Rendimiento aceptable para juegos ocasionales gracias al Exynos 1280 ✅ Ligero y fácil de sujetar durante sesiones prolongadas ❌ La pantalla LCD no tiene el contraste de una OLED y, en ocasiones, se aprecian pequeños retrasos al realizar varias tareas a la vez; no obstante, sigue siendo impresionantemente competente para su precio

Veredicto final:The Galaxy Tab S6 Lite No te dejará boquiabierto con unas especificaciones de última generación, pero por unos 200 dólares cumple con lo esencial —un rendimiento sólido para juegos, un S Pen incluido y una autonomía fiable—, lo que la convierte en una de las tabletas Android más asequibles.

Antwane

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Es una tableta increíble. Me tiene enganchado. Nunca pensé que acabaría usando el lápiz, pero resulta muy práctico.

7. REDMAGIC Nova NP03J [La mejor tableta para juegos para jugadores competitivos]

Enebameter

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★



Especificaciones Detalles Chipset Snapdragon 8 de tercera generación con GPU Adreno 750 Pantalla Pantalla IPS de 10,9 pulgadas y 2,8K Resolución máxima y frecuencia de actualización 2880 x 1800 píxeles a 312 ppp, 144 Hz RAM 12 GB / 16 GB Almacenamiento 256 GB / 512 GB Capacidad de la batería 10 100 mAh Colores disponibles Negro medianoche Cámara frontal Veinte megapíxeles Cámara trasera Cincuenta megapíxeles Sistema operativo REDMAGIC OS 9.5

The REDMAGIC Nova No es una tableta cualquiera: está diseñada para jugadores que cuentan cada fotograma y cada milisegundo. Equipada con el Snapdragon 8 de tercera generación Leading Edition y hasta 24 GB de RAM, Es una bestia que no se achica ni siquiera en los partidos más decisivos. Durante el tiempo que lo he probado, títulos competitivos como Fortnite and COD Mobile funcionó con total fluidez en todo momento, incluso mientras realizaba varias tareas a la vez con Discord y Spotify en segundo plano.

La pantalla de 10,9 pulgadas y 2,8K está igualmente preparada para la competición. Una frecuencia de actualización de 144 Hz, junto con una frecuencia de muestreo táctil de 840 Hz, hace que los toques se sientan instantáneos, los deslizamientos sean precisos y los tiempos de reacción parezcan realmente más rápidos. Es el tipo de pantalla que te malcría: al volver a una tableta normal de 60 Hz, todo parece ir a paso de tortuga.

Por supuesto, ese rendimiento no serviría de nada si el dispositivo se sobrecalentara. Por suerte, el sistema de refrigeración ICE 2.0 de REDMAGIC —que cuenta con un ventilador integrado y un sistema de disipación de calor de nueve capas— mantiene el dispositivo a una temperatura óptima. Incluso tras horas de juego, no noté ninguna ralentización ni oí el ruido del ventilador. La batería de 10 100 mAh es igualmente impresionante, funciona sin problemas durante una larga jornada de juego. Y cuando por fin se agota, la carga de 80-120 W (dependiendo de tu región) te permite volver a la carga en un santiamén.

Para más información En Game Space, selecciona «Rendimiento» o «Súper rendimiento», activa los 144 Hz para los juegos compatibles y utiliza las opciones de ajuste táctil para obtener una respuesta más rápida de los controles.

Con un precio de unos 700 dólares, se posiciona ante todo como una tableta para gamers. Aunque se renuncia a cierto nivel de acabado y a las ventajas de un ecosistema amplio, a cambio se obtiene un rendimiento puro, funciones específicas para juegos y un llamativo diseño transparente con iluminación RGB.

¿El inconveniente? La disponibilidad puede ser irregular y el servicio posventa no es tan eficaz como el de Samsung o Apple. Aun así, para los jugadores más exigentes, cumple con lo que promete.

Ventajas Contras ✅ Snapdragon 8 de tercera generación Leading Edition con hasta 24 GB de RAM ✅ Pantalla de 2,8K y 144 Hz con respuesta táctil ultrarrápida ✅ El sistema de refrigeración avanzado mantiene un rendimiento constante ✅ Enorme batería de 10 100 mAh con carga ultrarrápida ✅ Potentes funciones de software orientadas a los videojuegos ❌ La disponibilidad y la asistencia técnica varían según la región, pero vale la pena intentarlo si consigues hacerte con uno

Veredicto final:The REDMAGIC Nova No es una tableta para todo: es un arma diseñada específicamente para los jugadores competitivos, que ofrece una velocidad vertiginosa, una refrigeración impecable y una pantalla que responde más rápido de lo que tardas en parpadear.

Aspectos a tener en cuenta a la hora de elegir una tableta para juegos

Es fundamental saber distinguir las buenas tabletas de las que no lo son tanto. Debes asegurarte de antemano de que el dispositivo que piensas comprar sea capaz de ejecutar todos tus juegos favoritos, para no correr el riesgo de malgastar dinero sin obtener a cambio un rendimiento satisfactorio.

Para ayudarte con esto, aquí tienes todo lo que debes tener en cuenta antes de comprar una tableta para juegos, así como las especificaciones que recomiendo para cada componente:

1. Procesador (CPU) y tarjeta gráfica (GPU)

A diferencia de sus homólogos para PC, Las CPU y GPU para dispositivos móviles se comercializan por pares. Esto significa que cualquier procesador (es decir, un chipset o un SoC), independientemente de la tableta en la que se instale, siempre contará con la misma GPU integrada. Para evitar toda la confusión y las complicaciones, no es necesario saber distinguir entre GPU para saber si una tableta es adecuada para jugar o no; basta con fijarse en sus CPU.

Dicho esto, estas son las cuatro principales Marcas de procesadores para tabletas, así como algunos de sus los procesadores más destacados que destacan por su rendimiento en juegos:

Los mejores procesadores Snapdragon para tabletas Los mejores procesadores MediaTek para tabletas Los mejores procesadores de Apple para iPads Los mejores procesadores Exynos para tabletas Snapdragon 8 Elite (4.ª generación) Dimensity 9400 Apple M4 Exynos 1380 Snapdragon 8 de tercera generación Dimensity 9300 y 9300+ Apple M3 Exynos 1280 Snapdragon 8 de segunda generación Dimensity 9000 y 9000+ Apple M2 Snapdragon 8 de primera generación Dimensity 7300 Apple M1 Snapdragon 7 Dimensity 8300 Apple A17 Pro Snapdragon 6 Dimensity 8100 Apple A16 Bionic Serie Snapdragon 800 Dimensity 7300 Apple A15 Bionic Serie Snapdragon 700 Dimensity 7050 Apple A14 Bionic Helio G99 Helio G88

Ten en cuenta que no he mencionado los híbridos 2 en 1 (portátil-tableta) con procesadores móviles Intel Core y AMD, ya que se parecen más a los portátiles para juegos que a una tableta y, por lo tanto, requieren una lista totalmente aparte.

En el caso de las pastillas normales, el la mejor CPU para juegos En este momento, el líder es el Apple M4, seguido de cerca por el Apple M3. Hay rumores de que el Oppo Pad 4 Pro con un Snapdragon 8 Elite (4.ª generación) y el Vivo Pad 4 Pro con el lanzamiento este año del Dimensity 9400, aunque es probable que ambos solo sean comparables al El Apple M3 en cuanto a rendimiento en juegos.

2. Pantalla

Para la pantalla de tu tableta para juegos, tendrás que tenga en cuenta estos cuatro factores ante todo:

Tamaño de la pantalla: Una pantalla más grande ofrece una experiencia más envolvente, pero hay que tener en cuenta la portabilidad. Las tabletas con pantallas de gran tamaño suelen ser más voluminosas y menos prácticas de llevar consigo.

Una pantalla más grande ofrece una experiencia más envolvente, pero hay que tener en cuenta la portabilidad. Las tabletas con pantallas de gran tamaño suelen ser más voluminosas y menos prácticas de llevar consigo. Resolución: Una mayor resolución ofrece imágenes más nítidas. Además, ten en cuenta el PPI (píxeles por pulgada), ya que las pantallas de alta resolución con una mayor densidad de píxeles suelen ofrecer imágenes más nítidas.

Una mayor resolución ofrece imágenes más nítidas. Además, ten en cuenta el PPI (píxeles por pulgada), ya que las pantallas de alta resolución con una mayor densidad de píxeles suelen ofrecer imágenes más nítidas. Frecuencia de actualización: Una frecuencia de actualización más alta se traduce en una experiencia de juego más fluida y con una gran capacidad de respuesta.

Una frecuencia de actualización más alta se traduce en una experiencia de juego más fluida y con una gran capacidad de respuesta. Tipo de panel: Las pantallas IPS ofrecen una buena precisión cromática y amplios ángulos de visión, mientras que las pantallas OLED proporcionan colores vivos y negros profundos.

Tus preferencias son lo más importante en lo que respecta al tamaño de la pantalla, la resolución y el tipo de panel, así que no dudes en elegir lo que más te guste.

Sin embargo, si te gusta jugar a MOBA, MMO, juegos de lucha o juegos de disparos en primera persona (FPS) de alta intensidad Cuando la rapidez de la entrada de datos y los tiempos de reacción son importantes, recomiendo encarecidamente hacerse con una tableta que tenga al menos un Frecuencia de actualización de 120 Hz para conseguir esa ventaja competitiva adicional.

3. RAM (memoria)

Cuanta más memoria RAM tenga una tableta, menores serán las posibilidades de que se ralentice o se cuelgue al jugar o al ejecutar varias aplicaciones a la vez.

Si lo que te preocupa es el rendimiento puro en los videojuegos, te recomiendo que te compres una tableta con 8 GB de RAM. Pero si tu presupuesto es limitado, las tabletas con 4 GB de RAM deberían ser una buena opción «mínima», siempre y cuando estés dispuesto a hacer algunas concesiones en cuanto a la configuración de algunos juegos.

4. Almacenamiento

Lo mismo ocurre con la memoria RAM: cuanto más espacio de almacenamiento tengas en tu tableta, mejor. Al fin y al cabo, algunos juegos móviles de gran envergadura, como Genshin Impact, Call of Duty: Mobile y Diablo Immortal, suelen superar hoy en día los 10 GB de tamaño total.

Lo ideal sería que te compraras una tableta con 128 GB de almacenamiento interno para poder ejecutar estos juegos modernos. Para los jugadores con un presupuesto ajustado, 64 GB de almacenamiento interno deberían ser un buen punto de partida, sobre todo si la tableta permite ampliar la memoria mediante una tarjeta SD.

5. Duración de la batería

La duración de la batería de una tableta es un factor crucial a tener en cuenta para los jugadores, especialmente para los más empedernidos, a quienes les gusta jugar durante horas seguidas. Evaluar la duración de la batería de una tableta es bastante sencillo, ya que lo principal consiste en comparar los valores de mAh o Wh (en el caso de los iPad), que suelen figurar en la ficha técnica del producto.

En términos generales, una tableta con una Batería de 8000 mAh (unos 30 Wh para el iPad) con carga rápida ese debería ser el punto óptimo. No obstante, también hay que tener en cuenta otros factores, como la frecuencia de actualización, la resolución máxima y la eficiencia energética del procesador.

Las tabletas que admiten frecuencias de actualización más altas y resoluciones máximas suelen consumir más energía, sobre todo aquellas que cuentan con procesadores con una optimización energética deficiente.

6. Sistema operativo (SO)

Hay dos sistemas operativos habituales para las tabletas de juegos, y son los siguientes: Sistema operativo Android and iPadOS. Ninguna de las dos puede considerarse la mejor para jugar, propiamente dicho, y, de todos modos, no recomendaría elegir una tableta únicamente por su sistema operativo.

No obstante, prefiero las tabletas con el sistema operativo Android en lo que respecta a la compatibilidad con aplicaciones y la personalización por parte del usuario. Algunas tabletas para juegos, como la OnePad Plus 2 y elAmazon Fire 8 HD, cuentan con sistemas operativos personalizados derivados del sistema operativo Android.

Por otra parte, los iPad con iPadOS suelen ofrecer un rendimiento mejor y más fluido gracias a la impresionante gama de chipsets de Apple.

7. Conectividad

En cuanto a la conectividad Bluetooth y Wi-Fi, una tableta que admita Wi-Fi 6 y datos móviles 5G sería ideal para jugar.

El alcance de la red Wi-Fi puede ser un problema si eliges dispositivos con Wi-Fi 5 o versiones anteriores, pero algunos de los los mejores amplificadores de señal Wi-Fi En el mercado, este problema se suele restar importancia con facilidad, así que yo no me preocuparía demasiado.

Preguntas frecuentes

¿Cuál es la mejor tableta para juegos?

La mejor tableta para juegos es la Samsung Galaxy Tab S9 de 11 pulgadas. Cuenta con un impresionante conjunto de componentes, reforzado por un potente chipset Snapdragon Gen 2, sin olvidar que además tiene un precio razonable.

¿Se pueden usar las tabletas para jugar?

Sí, se pueden usar tabletas para jugar. De hecho, la mayoría de las tabletas actuales están diseñadas específicamente para jugar y cuentan con potentes procesadores capaces de ejecutar sin problemas juegos con gráficos exigentes.

¿En qué tabletas se puede jugar a Roblox?

Cualquier tableta con el sistema operativo Android 6.0 o superior podrá reproducirlo Roblox. En el caso de los productos de Apple, se requiere un dispositivo con iOS 12 de 64 bits o una versión superior. Por su parte, las tabletas con Amazon FireOS requieren como mínimo un Fire 7, Fire HD 8, Fire HD 10 o Fire Max 11, dependiendo de la generación del dispositivo.

¿Es la tableta con Android 14 buena para jugar?

Sí, las tabletas con Android 14 suelen ser adecuadas para jugar. Esto se debe a que las tabletas que salen al mercado con Android 14 suelen contar con buenos componentes que admiten el sistema operativo, dada su reciente incorporación, aunque se ha informado de que, en contadas ocasiones, pueden tener dificultades con juegos más antiguos.

¿Cuánta memoria RAM necesito para una tableta para juegos?

Una tableta para juegos debería tener al menos 8 GB de RAM para garantizar una experiencia de juego fluida y sin retrasos. No obstante, en el caso de las tabletas de gama muy económica, una memoria RAM de entre 4 y 6 GB sigue siendo suficiente, dependiendo del tipo de juegos a los que juegues o de si estás dispuesto a utilizar una configuración de calidad media o baja.

¿Es la tableta Lenovo buena para jugar?

Sí, las tabletas de Lenovo son buenas para jugar. Las Lenovo Tab P12 and Lenovo Tab Extreme, en particular, son dos productos de gama alta excepcionales, perfectos para cualquier jugador que busque una tableta para juegos fiable y de primera calidad.