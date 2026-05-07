Los 7 mejores amplificadores de señal Wi-Fi para jugar sin retrasos

Los mejores repetidores Wi-Fi para jugar Elimina los puntos sin cobertura en tu casa sin reducir la velocidad de tu conexión a Internet. Además, no cuestan un ojo de la cara, por un precio inferior al que te habría costado una red de malla amplia o un router nuevo.

Sin embargo, hoy en día la mayoría de los fabricantes bombardean a los compradores con un montón de palabras de moda. Por eso he analizado personalmente los mejores amplificadores de señal Wi-Fi para gamers y las hemos contrastado con otros jugadores para confirmar estas opciones. Cualquiera de las opciones de esta lista es una apuesta segura.

Nuestra selección de los mejores amplificadores de señal Wi-Fi para gamers

Elimina las zonas sin cobertura, comparte conexiones por cable de forma inalámbrica y saca el máximo partido a tus conexiones rápidas a Internet con mi selección de los mejores repetidores Wi-Fi:

TP-Link RE715X AX3000 – Hazte con este amplificador de señal Wi-Fi fácil de instalar para mejorar la velocidad de tus partidas online y reducir el ping en espacios amplios. TP-Link AC1200 (RE315) – ¡El repetidor de señal Wi-Fi ideal, con una velocidad más que aceptable para uno o dos usuarios, y al mejor precio! Wavlink 573HX3 – El mejor amplificador de señal WiFi para jugar al aire libre y con cobertura de ángulo ultraamplio.

Con diferentes capacidades de cobertura de red, estos excelentes amplificadores de señal Wi-Fi te serán de gran ayuda. Si quieres tener en cuenta otras características antes de comprar, como la compatibilidad con sistemas en malla, te recomiendo que leas el resto de mis reseñas y comparativas hasta el final.

Resumen de los 7 mejores repetidores Wi-Fi para videojuegos

¿Quieres ampliar tu conexión ultrarrápida para juegos desde el punto de instalación de tu proveedor de Internet hasta tus zonas de juego? Estos son los mejores repetidores Wi-Fi que puedes utilizar.

1. TP-Link RE715X AX3000 [El mejor repetidor Wi-Fi para videojuegos]

Especificaciones Detalles Grupos 2,4 GHz + 5 GHz Velocidad Hasta 2976 Mbps Punto de acceso Yes Gama N/A Wi-Fi 6 Yes

The TP-Link RE715X AX3000 Es un amplificador de señal Wi-Fi ligero y fácil de usar. Si vives en un edificio de dos plantas o quieres ampliar la cobertura Wi-Fi a las zonas sin señal de tu hogar, esta es la opción ideal.

En una de las pruebas realizadas con este extensor se observó que 40 – Aumento de la velocidad de descarga de 50 Mbps en una red de 100 Mbps por todas las plantas tras la instalación. Sinceramente, cuando vi que mi habitación de arriba funcionaba a toda velocidad, no podía dejar de sonreír. Esto podría marcar la diferencia entre un juego rápido o uno un poco más lento en los videojuegos competitivos de disparos en primera persona como Valoración and Counter-Strike: Source.

Si siempre te ha preocupado el alcance naturalmente reducido de tu Red de 5 GHz, esta unidadBanda de 2,4 GHzgarantiza una conectividad de mayor alcance.

Para más información Recomiendo este modelo a todos los aficionados a los juegos de disparos en primera persona, ya que la latencia me ha resultado muy estable, incluso con toda la casa conectada a Netflix en la planta baja

But ¿Y qué hay de la configuración? A mí me pareció pan comido. Te dan tres opciones de configuración: un botón WPS, el TP-Link A través de la aplicación Tether o de un navegador web. Prefiero la configuración de la aplicación, ya que facilita mantener todo organizado, sobre todo si ya tienes una red en malla.

Por último, agradezco el punto de acceso integrado. Esto te permite mantener conexiones por cable con tus dispositivos de juego mediante cables Ethernet. Así, puedes conectarte directamente para disfrutar de unas impresionantes velocidades por cable.

También puedes conectar el amplificador de señal Wi-Fi al punto de acceso por cable de tu proveedor de Internet para que la conexión ultrarrápida llegue a todas partes. ¡Es sencillamente genial!

Ventajas Contras ✅Compatible con las bandas de red de 2,4 GHz y 5 GHz ✅Amplía la cobertura de la red Wi-Fi hasta 260 metros cuadrados ✅Compatible con Amazon Alexa y Google Assistant para integraciones en el hogar inteligente ✅Fácil de configurar gracias a tres métodos de configuración intuitivos ✅Se ajusta a la posición correcta gracias a un LED indicador ✅Compatible con la tecnología Wi-Fi 6 ✅Modo de punto de acceso integrado para una conexión a Internet más rápida a través de conexiones por cable ❌No incluye cable Ethernet

Veredicto final: The TP-Link RE715X AX3000 es una compra ideal para los gamers que viven en un edificio de varias plantas o para quienes deseen llevar una conexión a Internet de varios gigabits del proveedor de servicios de Internet al resto de la casa.

2. TP-Link AC1200 (RE315) [El mejor repetidor Wi-Fi económico para jugar]

Especificaciones Detalles Grupos 2,4 GHz + 5 GHz Velocidad Hasta 1200 Mbps Punto de acceso Yes Gama 140 m² Wi-Fi 6 No

Hay muy pocos repetidores Wi-Fi para gamers más baratos que el TP-Link AC1200 (RE315), e incluso así, puede que no sean tan buenos. Por lo tanto, esto hace que una opción muy completa para los gamers que no quieren gastarse demasiado en un amplificador de señal Wi-Fi. Sinceramente, no me podía creer el rendimiento que me ha dado este modelo tan asequible. Llegué esperando, como mucho, unos resultados mediocres, y me ha sorprendido de verdad.

Para empezar, es similar al TP-Link RE715X AX3000 en la configuración de las antenas, las luces LED y la inclusión de un puerto Gigabit Ethernet. También puedes configurar el TP-Link AC1200 (RE315) en modo punto de acceso para Convierte tu conexión por cable de mayor velocidad en una red inalámbrica.

Dicho esto, sin embargo, hay algunas diferencias. Por ejemplo, el TP-Link AC1200 (RE315) solo admite entre entre 111 y 139 metros cuadrados, inferior a laTP-Link RE715X AX3000, but suficiente para una vivienda de una sola planta.

TP-Link Han decidido reducir costes en este dispositivo al no incluir un cable de Ethernet. No me importa, ya que, de todos modos, la mayoría de nosotros ya tenemos uno o varios cables de Ethernet por ahí.

Por cierto,Este modelo admite una conexión Ethernet de 10/100 Mbps.Esto significaEs posible que algunos de tus dispositivos solo alcancen una velocidad de 10 Mbps con una conexión por cable. Esto resultó un poco frustrante, pero, afortunadamente, la banda de 5 GHz admite una velocidad de conexión de hasta 867 Mbps.

Para más información Si tu plan de Internet supera los 100 Mbps, no confíes en el puerto Ethernet del RE315. Te limitará la velocidad. Utilizar la banda inalámbrica de 5 GHz suele ofrecer un rendimiento real más rápido que una conexión por cable de 10/100.

Por último, me gusta eso Este amplificador de señal Wi-Fi es fácil de usar y de configurar. Puedes elegir entre la configuración a través de la página web o la de WPS, pero yo prefiero la sencillez de la TP-Link Configuración de la aplicación Tether.

Ventajas Contras ✅Un amplificador de señal Wi-Fi económico pero eficaz ✅Amplía la cobertura wifi a más de 110-140 metros cuadrados ✅Se integra perfectamente en una red en malla ya existente para ampliar la cobertura ✅Amplía las bandas de red de 2,4 GHz y 5 GHz ✅Fácil de configurar, incluso para usuarios sin conocimientos técnicos ✅Modo de punto de acceso para proporcionar conexiones por cable a través de la red inalámbrica ✅Hasta 4 veces más cobertura en las zonas sin señal de Internet ❌La caja no incluye cable Ethernet

Veredicto final: The TP-Link AC1200 (RE315) es un amplificador de señal Wi-Fi muy económico pero eficaz, ideal para gamers, hogares y familias que viven en una sola planta y no conectan muchos dispositivos.

3. Ingabis AX3000 [El mejor amplificador de señal Wi-Fi para Xfinity]

Especificaciones Detalles Grupos 2,4 GHz + 5 GHz Velocidad Hasta 3000 Mbps Punto de acceso Yes Gama Más de 1 200 m² Wi-Fi 6 Yes

Para variar, el Ingabis AX3000provocacuatro antenas externas. Esto te garantiza una cobertura aún mejor, que es con una superficie anunciada de 1.207 metros cuadrados. Por lo que sé, no alcanzarás un alcance tan amplio, pero el amplificador wifi para videojuegos sin duda te proporcionará cobertura a cierta distancia.

Estoy contento con el Se ha añadido compatibilidad con Wi-Fi 6. Aunque no te dan el extra 6 GHz banda de red, obtendrás conexiones a Internet más rápidas en toda la red existente 2. Bandas de 4 GHz y 5 GHz.

Pero, ¿qué es lo que lo convierte en el el mejor amplificador de señal Wi-Fi para Xfinity?

Gracias a un punto de acceso Ethernet, puedes convierte tu conexión por cable Xfinity Convierte tu red en una conexión inalámbrica con este repetidor. Esto es ideal para casas y edificios de ladrillo, donde no se pueden derribar paredes para tender cables por todas partes.

Para más información Si vas a conectarlo a un router Xfinity, configúralo para que utilice un SSID personalizado en lugar de «_EXT». De esta forma, tu ordenador para juegos o tu teléfono no cambiarán de red en mitad de una partida ni perderán fotogramas. Con solo cambiarle el nombre, el repetidor funcionará como una extensión perfecta de la red, en lugar de como una red independiente.

También es uncompra única, en lugar de tener que estar vinculado a un Xfinity contrato. Además, el Ingabis AX3000 funciona con todas las redes. Por lo tanto, no dejará de ser útil si alguna vez decides cambiar de Xfinity.

Sin embargo, me enfadaba muchísimo tener que volver a configurarlo desde cero cada vez que se caía la conexión wifi. Aun así, pensándolo bien, era un pequeño precio a pagar por un rendimiento así.

Además, no cuenta con tantas luces LED intuitivas como el TP-Link modelos. Aun así, es un repetidor Wi-Fi fácil de configurar y manejar.

Ventajas Contras ✅Cuatro antenas externas para mejorar la cobertura wifi ✅Puerto Gigabit Ethernet para conexiones por cable y configuraciones de puntos de acceso ✅Compatibilidad con Wi-Fi 6 en las bandas de 2,4 GHz y 5 GHz ✅Permite conectar hasta 100 dispositivos ✅Fácil de configurar a través de una aplicación específica ✅Funciona con otros proveedores de Internet, a diferencia de los dispositivos de Xfinity ❌Requiere reinstalarse tras cortes de conexión Wi-Fi

Veredicto final: Ingabis AX3000 es ideal para gamers, teletrabajadores y otros usuarios de Wi-Fi que dispongan de un espacio amplio y necesiten una amplia cobertura en una red Xfinity.

4. NETGEAR AX1800 (EAX15) [El mejor repetidor Wi-Fi de NETGEAR compatible con redes en malla para juegos]

Especificaciones Detalles Grupos 2,4 GHz + 5 GHz Velocidad Hasta 1800 Mbps Punto de acceso Yes Gama 140 m² Wi-Fi 6 Yes

The Compatibilidad con Wi-Fi 6sobre estoNETGEAR AX1800 (EAX15)lo convierte en unLa opción ideal para los aficionados a los videojuegos, el streaming de vídeo, los amantes de los contenidos 4K y las videoconferencias. Lo probé en un sótano con el router principal en la planta baja, y me impresionó lo bien que funcionaba a altas horas de la noche Counter-Strike: Global Offensive las sesiones fueron.

Además, puedes Conecta fácilmente este amplificador de señal Wi-Fi a tu router compatible con Wi-Fi 6 y asegúrate de que la calidad de la red sea la misma. Sin embargo, hay banda de 6 GHz. No es un motivo de peso para descartarlo, pero lo añadiría para gestionar las expectativas.

Para más información Para disfrutar de la mejor experiencia de juego, coloca el EAX15 más o menos a mitad de camino entre el router y el dispositivo de juego más alejado. Esta ubicación me permitió alcanzar la velocidad máxima sin caídas de conexión, incluso con paredes de por medio.

Afortunadamente,Netgear no escatima en la compatibilidad con el modo punto de acceso, del que puedes disfrutar de dos maneras:

Por un lado, puedes conectarlo al router mediante un cable Ethernet para ampliar la red cableada y disponer de conexión inalámbrica. También puedes enchufarlo a cualquiera de los puntos de acceso a Internet de tu casa para ampliar la conexión inalámbrica.

Netgearha configurado unHalcón nocturno una aplicación para facilitar la configuración de este dispositivo. También puedes optar por hacerlo a través del navegador web, pero a mí me parece más complicado.

Por último, ten en cuenta que este repetidor está preparado para funcionar con un sistema Wi-Fi en malla. No es necesario que ya tengas un Netgear tampoco necesitas un router específico para utilizarlo. Siempre que tu router actual admita los modos de emparejamiento y conexión WPS, ya estás listo para empezar.

Ventajas Contras ✅Compatible con Wi-Fi 6 para una mayor velocidad de red ✅Punto de acceso para compartir redes cableadas a través de conexiones inalámbricas ✅Ofrece velocidades entre dos y tres veces superiores a las del router básico para las zonas sin cobertura ✅Fácil de configurar a través de la aplicación Nighthawk ✅Ofrece una red lo suficientemente rápida como para jugar con un ping bajo y reproducir contenidos en streaming con fluidez ❌Las luces LED no son tan intuitivas como las de TP-Link

Veredicto final: The NETGEAR AX1800 (EAX15) encaja perfectamente en una configuración de malla ya existente y puede ayudarte a poner en marcha tu primera red en malla. Además, es una buena opción Amplificador de señal WiFi para juegos con función de configuración de punto de acceso.

5. D-Link E30 AX3000 [El mejor repetidor Wi-Fi de D-Link para videojuegos]

Especificaciones Detalles Grupos 2,4 GHz + 5 GHz Velocidad Hasta 1800 Mbps Punto de acceso Yes Gama 140 m² Wi-Fi 6 Yes

¿Tienes una conexión a Internet más rápida en otras partes de tu casa que cerca de tu equipo de videojuegos? Esto D-Link E30 AX3000 consigue transmitir con bastante eficacia la velocidad de un punto de acceso rápido a donde sea que la necesites.

Al probarlo en una oficina caótica de dos plantas, con ordenadores encendidos, consolas de videojuegos y dispositivos de streaming, la verdad es que no esperaba que aguantara tan bien como lo hizo. Ver cómo mi Valoración El ping se mantuvo por debajo de los 20 ms.

Por supuesto, es posible que con este dispositivo no alcances las mismas velocidades que con tu router. Esto ocurre con todos los amplificadores de señal WiFi para juegos. Aun así, D-Link E30 AX3000 mantiene la mejor conexión posible.

Creo que esto se debe a su Antena adicional para la banda de 5 GHz. Sabiendo que el 5 GHz Aunque la banda tiene un alcance más corto, contar con una antena adicional mejora la velocidad y el alcance de la conexión. Así, no tendrás que preocuparte de que tus dispositivos de juego cambien a la banda más lenta y congestionada 2,4 gigahercios toca con demasiada frecuencia.

Para más información Coloca el E30 AX3000 más o menos a mitad de camino entre el router principal y la zona sin cobertura. En mis pruebas, esto proporcionó a la banda de 5 GHz el mejor equilibrio entre velocidad y cobertura. Si está demasiado cerca del router, la antena adicional no sirve de nada; si está demasiado lejos, la señal se debilita demasiado.

El hueco para el punto de acceso de este modelo resulta muy práctico. Ahora puedes conecta tu red de Internet por cable de forma inalámbrica o conecta un teléfono de oficina si estás demasiado lejos del punto de acceso principal.

Además, me gusta que D-Linklanzaun cable Ethernet en la caja. Así te ahorras una compra más, sobre todo si necesitas configurar rápidamente el punto de acceso y no tienes un cable Ethernet libre.

Ventajas Contras ✅Modo de punto de acceso para ampliar redes cableadas ✅Incluye un cable Ethernet ✅Fácil de configurar a través de la aplicación específica de D-Link ✅Wi-Fi 6 permite transmitir a velocidades más altas desde routers compatibles ✅Antena adicional de 5 GHz para mejorar el rendimiento y ampliar el alcance ✅Compatible con todos los routers, no solo con los modelos de D-Link ✅Compatibilidad con redes en malla para una conectividad fluida y continua en todo tu espacio ❌Solo una luz LED

Veredicto final: D-Link E30 AX3000 es un amplificador de señal Wi-Fi fácil de usar, rápido, sencillo de instalar y económico, ideal para sistemas de videojuegos domésticos o para mejorar la productividad en la oficina.

6. Wavlink 573HX3 [El mejor amplificador de señal Wi-Fi para exteriores para jugar]

Especificaciones Detalles Grupos 2,4 GHz + 5 GHz Velocidad Hasta 3000 Mbps Punto de acceso Yes Gama 300 metros Wi-Fi 6 Yes

The Wavlink 573HX3 is el amplificador de señal Wi-Fi para exteriores más impresionante que he visto nunca – ¡y con diferencia! Nunca he visto ningún otro amplificador Wi-Fi para gamers que mantenga ese nivel de rendimiento a largas distancias en exteriores.

Esto hace queideal para los gamers que tienen su propia caseta de juegos al aire libre. Lo mejor es que obtienes un ping casi tan bajo como el del propio router. Esto hace que conectarse al amplificador de señal Wi-Fi sea ideal para juegos de ritmo trepidante o títulos con altas frecuencias de actualización.

Para más información Si piensas utilizarlo para jugar al aire libre a larga distancia, orienta las cuatro antenas en direcciones ligeramente diferentes. De esa forma, conseguí una cobertura notablemente mejor y menos puntos muertos.

Otra cosa que me encanta de la Wavlink 573HX3 es que cuenta con varios modos de configuración. Aunque no tiene una aplicación móvil, Puedes configurarlo como router de malla, extensor de malla, en modo punto de acceso o simplemente como repetidor Wi-Fi. Según mi experiencia, lo mejor es configurarlo en modo punto de acceso para obtener la mejor conectividad.

En general, elWavlink 573HX3 requiere un poco de configuración manual. Por lo tanto, No es el típico «enchufar y listo» como los demás. Aun así, es un pequeño sacrificio a cambio de la impresionante velocidad en exteriores que ofrece este dispositivo.

Ventajas Contras ✅Incluye un puerto Ethernet para facilitar la configuración inicial y la conexión ✅Compatible con Wi-Fi 6 en las bandas de 2,4 GHz y 5 GHz ✅Varias opciones de montaje en exteriores ✅Resistencia al agua IP67 en el chasis principal ✅Cuatro antenas extralargas para una mejor cobertura de la red Wi-Fi ✅La caja contiene las herramientas (tornillos, llave inglesa, etc.) necesarias para la instalación completa ✅Cuatro modos de configuración para sacar el máximo partido a tu conexión a Internet ✅Varias opciones de montaje en exteriores para mayor comodidad del usuario ❌Requiere una configuración bastante compleja

Veredicto final: No encontrarás un repetidor Wi-Fi para juegos al aire libre mejor que el Wavlink 573HX3. Ideal para los gamers a los que les encanta pasar tiempo al aire libre.

7. ASUS RP-AX58 [El mejor amplificador Wi-Fi de ASUS para juegos]

Especificaciones Detalles Grupos 2,4 GHz + 5 GHz Velocidad Hasta 3000 Mbps Punto de acceso Yes Gama 204 m² Wi-Fi 6 Yes

The ASUS RP-AX58 promete mucho para tu configuración habitual de juegos en casa.Como alternativa,puedes utilizarlo en un espacio público, como una residencia de estudiantes, para mejorar la velocidad de conexión desde el puerto principal hasta tu habitación.

Independientemente de cómo instales este extensor, deberías obtener un como mínimo el doble de la velocidad de red inicial que tenías en la zona sin cobertura.

Lo recomiendo aún más a los usuarios que ya tienen ASUS router. Funciona bien con otros routers, pero su La conexión AIMesh sin interrupciones solo funciona con otros routers ASUS. Tengo que admitir que al principio me sentí frustrado al intentar averiguar por qué la configuración de AIMesh no se conectaba automáticamente con mi dispositivo que no es…ASUS router. Me pasé unos buenos 20 minutos pensando que algo estaba estropeado.

Para más información Solo recomiendo este extensor si estás totalmente convencido de que ASUS ecosistema o tienen previsto incorporarse a él en un futuro próximo.

Si no tienes un ASUS router, aún puedes Conéctate a través del repetidor o en modo punto de acceso. Las conexiones a puntos de acceso son mis favoritas, ya que ofrecen la mayor velocidad.

A diferencia delTP-Link Amplificadores de señal Wi-Fi, esto ASUS RP-AX58 utiliza un único indicador LED, que muestra el estado de alimentación (blanco) y el estado de conexión (azul). Yo prefiero el TP-Link enfoque que indica la potencia de la red Wi-Fi, la intensidad de la señal y la disponibilidad de la conexión de doble banda.

En general,De ASUS presentación de Trend MicroLa incorporación de la suite de seguridad de esta marca a este dispositivo es una gran noticia. A los jugadores como yo nos encantaría la mayor seguridad, sobre todo porque la mayoría de los repetidores Wi-Fi no se preocupan por incorporar medidas de seguridad adicionales.

Ventajas Contras ✅Compatible con routers Wi-Fi 6 ✅Modo de punto de acceso y conexión a red en malla para mayor flexibilidad ✅Compatible con otros routers en modo AP para ampliar el alcance de la red Wi-Fi ✅Aplicación fácil de usar para una configuración rápida ✅Mayor seguridad de la red gracias a las soluciones de Trend Micro ✅Ofrece una gran velocidad en distancias razonables ❌La tecnología Mesh solo funciona mejor con routers ASUS

Veredicto final: Recomiendo el ASUS RP-AX58para los ya existentesASUS los usuarios, ya que pueden sacar el máximo partido a sus numerosas opciones de configuración.

¿Qué hay que tener en cuenta al elegir un amplificador de señal Wi-Fi?

El mejor amplificador de señal wifi para gaming para tu red doméstica actual dependerá del alcance que necesites, del número de dispositivos que quieras cubrir y de tu método de configuración preferido. También es posible que tengas que tener en cuenta tus routers actuales, ya que algunos amplificadores de señal wifi funcionan mejor con determinadas marcas que con otras.

En resumen, así es como elijo el repetidor Wi-Fi adecuado para cualquier red.

Compatibilidad con tu router

Compra solo un amplificador de señal Wi-Fi que funcione bien con tu router para gamers. Por ejemplo, un amplificador de señal Wi-Fi para videojuegos que no sea compatible con Wi-Fi 6 no te permitirá aprovechar al máximo la velocidad de Internet de tu router Wi-Fi 6. Del mismo modo, no todos los amplificadores de señal Wi-Fi son compatibles con las configuraciones de red en malla, algo que quizá necesites más adelante.

Las bandas de Wi-Fi adecuadas

Hay tres bandas de Wi-Fi habituales que hay que tener en cuenta: 2,4 GHz, 5 GHz y 6 GHz. La mayoría de los repetidores Wi-Fi para gamers actuales solo admiten las dos primeras bandas, y eso está bien. Pero, ¿en qué se diferencian?

Banda/Criterios 2,4 gigahercios Cinco gigahercios Velocidad Bien Ultrarrápido Gama Más alto Inferior Atascos Más alto Inferior Rendimiento Bien Lo mejor Compatibilidad Alto Medio

Todos los dispositivos con conexión Wi-Fi son compatibles con la banda de 2,4 GHz. Esto significa que, una vez que la red wifi está activa, los dispositivos domésticos inteligentes (como los televisores inteligentes), los teléfonos y los ordenadores portátiles empiezan a competir por conectarse a la banda de 2,4 GHz. Esto provoca una gran congestión, lo que reduce la velocidad de la red.

La banda de 5 GHz es relativamente más reciente y solo está disponible en dispositivos modernos y de gama alta. Por lo tanto, ofrece velocidades más rápidas. Así pues, necesitas un repetidor que admita ambas bandas, como mínimo. De esa forma, podrás Conecta otros dispositivos a la red de 2,4 GHz mientras mantienes tus dispositivos de juego en la banda de 5 GHz.

Velocidad y rendimiento

No solo quieres una mayor cobertura, sino también conexiones rápidas. La mayoría de la gente te dirá que los repetidores Wi-Fi reducen la velocidad de tu red actual a la mitad o incluso menos. Sin embargo, puedo confirmar que, con el repetidor Wi-Fi adecuado, puedes alcanzar velocidades de red similares a las de tu router principal. En la mayoría de los casos, esto ocurre en el modo de conexión AP.

Aun así,No todos los amplificadores de señal Wi-Fi pueden ofrecer todas las velocidades que ofrece tu proveedor de red. Un buen truco es fijarse en los números que aparecen detrás de las siglas «AX» o «AC» que se utilizan en la publicidad del producto. Por lo general, indican la velocidad máxima a la que puede transmitir el producto.

Los fabricantes no te lo dirán, pero las velocidades anunciadas se suman entre todas las bandas disponibles. Por lo tanto, un El modelo AX3000 admitirá una velocidad máxima de 3000 Mbps en las bandas de 2,4 GHz y 5 GHz, no en cada una de ellas por separado. Afortunadamente, más de dos tercios de la velocidad suelen reservarse para el 5 GHzbanda.

Área de cobertura

El área de cobertura anunciada suele corresponderse con un entorno diáfano. Esto significa que el alcance se reduce drásticamente en un entorno doméstico normal, con paredes y suelos.

Teniendo esto en cuenta, podrás hacerte una idea más realista de las prestaciones del amplificador y elegir un modelo con mayor área de cobertura. He indicado el área de cobertura en espacios abiertos de todos los modelos que he analizado anteriormente.

Puertos

Nunca recomiendo un repetidor Wi-Fi que no tenga un puerto Ethernet, debido a su limitada funcionalidad.

Con este puerto, puedes conectar tu repetidor Wi-Fi a tus consolas de videojuegos o a tu ordenador para disfrutar de una mayor velocidad. Esto reduce las pérdidas de señal y garantiza que obtengas la máxima velocidad posible del repetidor.

Del mismo modo, un puerto permite convertir el amplificador de Wi-Fi en un punto de acceso de red. En otras palabras, puedes convierte la conexión por cable de tu proveedor de Internet en una conexión inalámbrica. Esto funciona mejor con dispositivos como los teléfonos inteligentes, las cámaras y otros aparatos inteligentes que no admiten de forma nativa una conexión por cable.

Facilidad de configuración y gestión

Ten siempre en cuenta lo fácil que es configurar un repetidor Wi-Fi. No querrás estropear sin querer tu red Wi-Fi o tu configuración de red actual mientras intentas poner en marcha el repetidor.

Busco modelos de configuración múltiples: una combinación de aplicación móvil, aplicación web y configuración mediante código QR. De ese modo, sé que hay alternativas si una falla o resulta demasiado complicada.

Seguridad

Es posible que los amplificadores de señal wifi baratos no ofrezcan un buen nivel de seguridad. Por lo tanto, tu red quedaría expuesta a piratas informáticos e intrusos.

Por eso siempre me decanto por los amplificadores de señal Wi-Fi que admiten, como mínimo, la seguridad WPA3. Así tengo la tranquilidad de saber que no suponen un punto débil en mi sistema de seguridad doméstico.

Preguntas frecuentes

¿Cuál es el mejor repetidor de wifi para jugar?

El mejor repetidor Wi-Fi para jugar depende de tus necesidades de cobertura, del tipo de router que tengas, de las velocidades que necesites y de los modelos de conexión que prefieras. El TP-Link RE715X AX3000 Es un excelente repetidor Wi-Fi para juegos que ofrece una impresionante cobertura en varias plantas, velocidades ultrarrápidas y compatibilidad con la conexión a puntos de acceso para optimizar las conexiones por cable.

¿Cómo funciona un amplificador de señal Wi-Fi?

Un amplificador de señal Wi-Fi se conecta a la red de tu router principal y, a continuación, amplía o potencia la señal en las zonas donde hay puntos sin cobertura. En otras palabras, evita que tengas que comprar otro router para las zonas a las que no llega tu conexión de red original. De este modo, puedes seguir utilizando la misma red en un espacio más amplio sin necesidad de contratar otro plan de Internet.

¿Cómo se configura un repetidor Wi-Fi de NETGEAR?

La mejor manera de configurar un Netgear La configuración del repetidor Wi-Fi se realiza a través de la aplicación específica de Nighthawk. La aplicación se conecta fácilmente al repetidor Wi-Fi y te guía paso a paso para completar la configuración.

¿Cuál es el lugar ideal para colocar un repetidor de wifi?

La mejor ubicación para tu repetidor wifi es a mitad de camino entre el router principal y la zona sin cobertura. Esta ubicación central garantiza que el repetidor wifi reciba la mejor conexión posible del router principal y pueda ampliarla a otras zonas de tu hogar.

Es posible que esto no funcione en un espacio muy amplio en el que el punto intermedio quede demasiado lejos del router. En ese caso, utiliza un sistema en malla con repetidores wifi.

¿Cómo se conecta un repetidor Wi-Fi a un router?

Puedes conectar un amplificador de señal Wi-Fi al router de forma inalámbrica o mediante una conexión por cable. El método más adecuado dependerá de la distancia a la que se encuentre el amplificador del router y de si lo estás utilizando en modo punto de acceso.

¿Cuál es la diferencia entre un amplificador de señal Wi-Fi y un repetidor?

Los amplificadores de señal Wi-Fi son lo mismo que los repetidores de señal Wi-Fi. Ambos toman la conexión a Internet inicial de un router o de una fuente por cable y la amplían a otras zonas donde la conectividad puede ser débil o donde hay puntos muertos de la red. A los amplificadores de señal Wi-Fi también se les conoce como amplificadores de alcance Wi-Fi o extensores de alcance Wi-Fi.