Die 7 besten Gaming-Tablets mit beeindruckenden technischen Daten, die man sich 2025 zulegen sollte

Wenn du auf der Suche nach den besten Gaming-Tablets bist, um dein Spielerlebnis unterwegs aufzupeppen, dann bist du hier genau richtig – du hast den Jackpot geknackt. Als Hardcore-Gamer, der oft unterwegs ist und es liebt, spielen zu können, wo und wann immer ich will, habe ich dieses Thema selbst genau verfolgt, und meine langjährige Erfahrung als Fan von Tablet-Spielen hat sich nun wirklich ausgezahlt.

Durch meine jahrelange Erfahrung, in der ich immer wieder auf phänomenale Neuerscheinungen zahlreicher Tablet-Marken gewartet und diese unter die Lupe genommen habe, weiß ich genau, worauf man achten muss, um herausragende Tablets von mittelmäßigen zu unterscheiden. Schließlich sind nicht alle gleich, und allein die schiere Vielfalt an Tablet-Modellen kann es manchen Spielern schwer machen, sich zu entscheiden, für welches Gaming-Tablet sie ihr hart verdientes Geld ausgeben sollen.

Um dir bei einem Problem zu helfen, mit dem ich selbst einst zu kämpfen hatte, habe ich nachfolgend die besten mobilen Gaming-Geräte mit Breitbildformat aufgelistet, über die sich jeder Gamer, der etwas auf sich hält, freuen würde – von preiswerten Gaming-Tablets der Einstiegs- und Mittelklasse, die ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis bieten, bis hin zu High-End-Flaggschiffmodellen, die alle aktuellen AAA-Spiele ausführen können, ohne auch nur ansatzweise an ihre Grenzen zu stoßen.

Du glaubst, du kennst schon die besten Tablets? Dann probier diese doch mal aus!

Unsere Top-Empfehlungen für Gaming-Tablets

Hier sind die Top-Empfehlungen unseres Teams für Gaming-Tablets, die in puncto Gesamtleistung, Preis-Leistungs-Verhältnis und Rechenleistung alle anderen übertreffen:

SAMSUNG Galaxy Tab S9 11” – ein fantastisches Allround-Gerät mit durchweg hervorragenden technischen Daten, das ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis bietet. Amazon Fire HD 8 – ein erstaunlich günstiges Gaming-Tablet, das eine solide Leistung bietet. Perfekt für Gamer mit kleinem Budget. Apple iPad Pro 11 Zoll (M4) – ein kostspieliges, aber sehr attraktives Prunkstück von Apple, ausgestattet mit einem Apple M4-Chipsatz, der eine enorme Rechenleistung bietet, sowie einem atemberaubenden OLED-Display.

Sie sind sich noch nicht sicher, ob dies die richtigen Tablets für Sie sind? Lesen Sie weiter, und Sie werden genau erfahren, warum sie ihr Geld wert sind – und vier weitere großartige Alternativen kennenlernen, die Ihnen vielleicht besser gefallen, sei es in Bezug auf den Preis oder die technischen Daten.

Die 7 besten Gaming-Tablets, die es derzeit gibt (Das ist Ihr Geld wert!)

Suchst du ein Tablet, das flüssiges, leistungsstarkes Gaming bietet, ohne dein Portemonnaie zu sehr zu belasten? Die besten Gaming-Tablets bieten die perfekte Balance aus Leistung, Grafik und Akkulaufzeit und sind damit ideal sowohl für Gelegenheitsspieler als auch für ambitionierte Gamer.

Wir haben die besten Angebote zusammengestellt, bei denen Sie wirklich das beste Preis-Leistungs-Verhältnis erhalten.

Enebameter

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Technische Daten Details Chipsatz Snapdragon 8 Gen 2 mit Adreno 740 GPU Bildschirm 11 Zoll Dynamic AMOLED 2X Maximale Auflösung und Bildwiederholfrequenz 1600 × 2560 Pixel bei 274 ppi, 120 Hz RAM 8 GB / 12 GB Lagerung 128 GB / 256 GB / 512 GB Akkukapazität 8400 mAh Verfügbare Farben Beige / Graphite Frontkamera 12 Megapixel Rückkamera 13 Megapixel Betriebssystem Android 15

Ich spiele schon seit Galaxy Tab S9 (11 Zoll) schon seit Monaten, und ehrlich gesagt fällt es mir schwer, wieder auf etwas anderes umzusteigen. Der Snapdragon 8 Gen 2 und das 120-Hz-Dynamic-AMOLED-2X-Display machen rasante Shooter wie Call of Duty: Mobile andPlayerUnknown’s Battlegrounds Mobilesich seidig weich anfühlen. Ich merke kaum, wenn die Bildrate abfällt, und die Farben leuchten so intensiv, dass das Spielerlebnis auf Handheld-Konsolen im Vergleich zu den meisten Laptops in dieser Preisklasse fast schon unfair wirkt.

Die Akkulaufzeit ist solide. Ich komme problemlos durch ein paar Genshin erst einmal ein paar Folgen anschauen oder eine Serie streamen, bevor ich überhaupt daran denke, Geld zu verlangen. Und wenn ich das tue, Das 45-W-Schnellladen ist tatsächlich hilfreich – Ich bin in weniger als einer Stunde wieder einsatzbereit (eine vollständige Aufladung dauert zwar länger, geht aber immer noch so schnell, dass ich meinen Tag nicht danach ausrichten muss). Es lässt sich problemlos mit meinem Controller koppeln und hat mir keinerlei Kompatibilitätsprobleme bereitet.

Ein netter Bonus in diesem Jahr: the Tab S9 erhielt im April 2025 das Update auf One UI 7 (Android 15), das die Leistung und die Benutzerfreundlichkeit weiter optimierte. Was den Support angeht, verspricht Samsung vier Android-Upgrades sowie fünf Jahre lang Sicherheitsupdates, wobei die Patches vierteljährlich bereitgestellt werden. Das bedeutet, dass das S9 eine solide Zukunftssicherheit, ohne dass man jedes Jahr auf das neueste Modell umsteigen muss.

Pro-Tipp Schalte im Game Launcher → Game Booster den Prioritätsmodus ein und stelle die Verarbeitungsgeschwindigkeit auf „Hoch“; aktiviere anschließend die 120-fps-Option für jedes Spiel, um das 120-Hz-AMOLED-Display voll auszunutzen.

Im Vergleich zu den neueren Tab S10 Aufstellung, dieS9 hält sich nach wie vor gut. Es ist ungefähr genauso groß wie das 11-Zoll-Modell S10 und handlicher als das S10+ and Ultra. Zwar muss man etwas Bildschirmfläche opfern, wenn man gerne auf großem Bildschirm spielt oder Filmabende genießt, aber für das Spielen unterwegs ist die 11-Zoll-Größe genau richtig.

Insgesamt ist dieGalaxy Tab S9 Es ist zwar nicht die günstigste Gaming-Option, aber es schafft die Balance zwischen Leistung, Mobilität und Langlebigkeit besser als jedes andere Gerät, das ich 2025 getestet habe. Wenn man rund 600 Dollar ohne Zubehör bezahlt, möchte man ein Gerät, das sich hochwertig anfühlt und im Alltag zuverlässig bleibt – und genau das tut dieses Gerät.

Vorteile Nachteile ✅ Das atemberaubende 120-Hz-AMOLED-Display zieht dich in jeden einzelnen Bildausschnitt hinein ✅ Der Snapdragon 8 Gen 2 sorgt für Leistung und Stabilität auf Wettkampfniveau ✅ Dank des langlebigen Akkus mit Schnellladefunktion bleibst du immer im Spiel



✅ Leicht und handlich – ideal für lange Spielsitzungen ✅ Zuverlässiger Software-Support ❌ Kleinerer Bildschirm als bei den Plus-/Ultra-Modellen – weniger Kino-Feeling, dafür aber weniger sperrig und besser in der Hand, wenn man sich vor dem Schlafengehen noch schnell ein Spielchen gönnt

Fazit:Ein kompaktes, gamingtaugliches Tablet, das Leistung, Mobilität und Langlebigkeit perfekt vereint. Mit dem Snapdragon 8 Gen 2, einem 120-Hz-AMOLED-Display und zuverlässigem Langzeit-Support ist es eine klare Wahl – es sei denn, Sie benötigen einen größeren Bildschirm.

GiovanniB

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Ein hervorragendes Tablet für Arbeit und Freizeit. Sehr schnell und reaktionsschnell. Der Stylus eignet sich hervorragend zum Notieren. Ideal zum Serien schauen und Spielen. Bei geringer Nutzung hält der Akku regelmäßig mehrere Tage ohne Aufladen. Ich würde es wieder kaufen.

2. Amazon Fire HD 8 [Das beste preisgünstige Gaming-Tablet]

Enebameter

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Technische Daten Details Chipsatz MediaTek MT8169A mit Mali-G52 2EE MC2-GPU Bildschirm 8-Zoll-HD-IPS-Touchscreen Maximale Auflösung 1280 × 800 bei 189 ppi RAM 3 GB / 4 GB Lagerung 32 GB / 64 GB Akkulaufzeit Bis zu 13 Stunden Verfügbare Farben Schwarz / Smaragd / Hibiskus Frontkamera 2MP Rückkamera 5MP Betriebssystem Amazon Fire OS 8 (basierend auf Android 11)

Dieses kleine 8-Zoll-Tablet hat mich mehr überrascht, als ich erwartet hatte. Im Inneren steckt das Fire HD 8(12. Generation) verfügt über einen Hexa-Core-Prozessor, der je nach gewählter Speicherkapazität mit entweder 3 GB oder 4 GB RAM kombiniert ist – bei 32 GB gibt es 3 GB RAM, bei 64 GB sind es 4 GB RAM. Im praktischen Einsatz Der zusätzliche Arbeitsspeicher sorgt für einen spürbar flüssigeren App-Wechsel und verhindert, dass Gelegenheitsspiele ruckeln.

Der Akku summt leise und läuft etwa 13 Stunden bei aktiver Nutzung – eine solide Laufzeit für ausgiebiges Videostreaming oder Lese-Sessions auf dem Kindle. Die Ladezeit ist nichts Besonderes, aber Das IPS-HD-Display ist hell und angenehm für die Augen, auch wenn es dich mit seiner Pixeldichte nicht gerade vom Hocker reißen wird.

Was dieses Jahr besonders auffiel: Amazon hat einige raffinierte KI-Funktionen hinzugefügt – den Schreibassistenten, Webseiten-Zusammenfassungen und einen Hintergrundbild-Generator, der aus einfachen Eingaben lustige Hintergründe erstellt. In der Praxis hat mir der Schreibassistent dabei geholfen, meine kurzen Social-Media-Beiträge zu optimieren, und dank der Webseiten-Zusammenfassungen war das Überfliegen von Nachrichtenartikeln weniger mühsam. Clevere Extras für ein preisgünstiges Gerät.

Pro-Tipp Speichere Spiele auf dem internen Speicher (verschiebe Medien auf die microSD-Karte) und nutze das 5-GHz-WLAN; das verringert Ruckler und beschleunigt das Laden unter Fire OS.

Allerdings sollte man keine rasante Geschwindigkeit erwarten. Einige Reddit-Nutzer merken an, dass es „gut zum Lesen und zum Filme schauen ist … aber langsam und nicht geeignet zum Surfen im Internet“. Ich habe das Gleiche festgestellt – leichtes Surfen funktioniert gut, aber bei Seiten mit hohem Datenvolumen kann es zu Verzögerungen kommen.

Preislich gesehen beginnen die Preise bei etwa 99,99 $, können aber bis auf 55 $ fallen, Dieses Tablet übertrifft seine Klasse bei Freizeitunterhaltung und einfachen Arbeitsaufgaben.

Kurz gesagt, dieFire HD 8 Es ist zwar kein Kraftpaket, aber dank seines attraktiven Preises, der langen Akkulaufzeit, der leichten Leistungssteigerung und der cleveren KI-Funktionen ist es ein zuverlässiger Begleiter für den Alltag – sei es zum Streamen, Lesen oder für den gelegentlichen Zeitvertreib.

Vorteile Nachteile ✅ Mehr Arbeitsspeicher (3 GB oder 4 GB) verbessert das Multitasking ✅ Verfügt über einen erweiterbaren Speicher von bis zu 1 TB ✅ Lange Akkulaufzeit von 13 Stunden für den ganztägigen Einsatz ✅ Smart-IPS-HD-Bildschirm – klar und augenschonend ✅ Neue KI-Funktionen (Schreibassistent, Zusammenfassungen, Hintergrundbild-Generator) ✅ Sehr günstig ❌Bei intensiverer Webnutzung oder Multitasking etwas träge – aber bei diesem Preis akzeptabel

Fazit: The Fire HD 8 Es wird zwar weder deinen Laptop noch deinen Gaming-PC ersetzen, aber für unter hundert Dollar erfüllt es alle grundlegenden Anforderungen – Streaming, Lesen, einfache Spiele und mittlerweile sogar einige praktische KI-Funktionen. Wenn du einen erschwinglichen Begleiter für den Alltag suchst, der dich den ganzen Tag begleitet, hat sich dieses kleine Tablet seinen Platz mehr als verdient.

Danke

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Ein tolles Tablet mit einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis. Es ist äußerst funktional und bietet einfachen Zugriff auf deine Lieblings-Apps und Streaming-Dienste. Der Bildschirm könnte zwar heller sein und die Farben könnten etwas lebendiger sein, aber im Vergleich zu teureren Tablets ist es eine ausgezeichnete Wahl. Ich würde es auf jeden Fall weiterempfehlen! FIRE.

3. Apple iPad Pro 11 Zoll (M4) [Das beste iPad zum Zocken]

Enebameter

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Technische Daten Details Chipsatz Apple M4 Bildschirm 11-Zoll-Ultra-Retina-XDR-Display (Tandem-OLED) Maximale Auflösung und Bildwiederholfrequenz 2420 × 1668 Pixel bei 264 ppi, 120 Hz RAM 8 GB / 16 GB Lagerung 256 GB / 512 GB / 1 TB / 2 TB Akkukapazität 31,29 Wh Verfügbare Farben Silber / Space Black Frontkamera 12 Megapixel Rückkamera 12 Megapixel Betriebssystem iPadOS

The 11-Zoll-iPad Pro Was Apples neuen M4-Chip betrifft, so lässt sich kurz gesagt sagen, das schnellste Tablet, das ich je in der Hand hatte. Spiele und kreative Apps laufen wie geschmiert, und die neue GPU unterstützt sogar hardwarebeschleunigtes Raytracing – Die Titel hinken zwar noch hinterher, aber das Potenzial ist da. Der Leistungssprung gegenüber dem iPad M2 wird sofort deutlich, sobald man eine anspruchsvolle Anwendung lädt, und genau deshalb bezeichnen viele es mittlerweile als das beste iPad zum Zockenim Jahr 2025.

Das Display verdient einen eigenen Standing Ovation. Apple nennt es „Ultra Retina XDR“ – was wie Marketing-Jargon klingt, bis man es mit eigenen Augen sieht. Das Dual-OLED-Panel sorgt für so satte Farben und so tiefe Schwarztöne, dass selbst ein einfacher Netflix-Marathon wie im Kino wirkt. Für Gamer sorgt die 120-Hz-ProMotion-Bildwiederholfrequenz dafür, dass rasante Spiele butterweich laufen, während HDR-Spitzenwerte von 1600 Nits Explosionen das gewisse Extra verleihen.

Was die Tragbarkeit angeht, ist dieses Gerät unschlagbar. Mit knapp einem halben Kilo passt es problemlos in meine Tasche und verschwindet dort, bis ich es brauche. Und dank der neuesten Verbesserungen in iPadOS 2025 fühlt sich das gleichzeitige Arbeiten mit mehreren Apps endlich flüssig an, statt beengt. Die Akkulaufzeit reicht locker für einen ganzen Arbeitstag mit Schreiben, Videokonferenzen und ein bisschen Netflix – bei intensiven Spielen geht der Akku allerdings schneller leer.

Pro-Tipp Aktiviere in unterstützten Titeln die 120-fps-Einstellung und nutze während des Spielens den „Geführten Zugriff“, um versehentliche Wischgesten auf die Home-Leiste zu verhindern – ideal für spannende Matches.

Es ist nicht ganz perfekt. Der Preis beginnt bei 999 Dollar, wobei der „Apple-Aufschlag“ bereits eingerechnet ist, und wenn man das Magic Keyboard und den Pencil Pro dazunimmt, nähert man sich schon fast dem Preisniveau eines MacBook. Auch wenn iPadOS große Fortschritte gemacht hat, hat man manchmal noch das Gefühl, dass die Hardware darauf wartet, dass die Software aufholt.

Doch ab 2025 gibt es kein anderes kompaktes Tablet, das Leistung, atemberaubende Grafik und Tragbarkeit so perfekt vereint wie das iPad Pro 11 Zoll M4. Wenn Sie den Preis verkraften können, ist es das beste Tablet-Erlebnis, das man für Geld kaufen kann. Wenn Sie lieber unterwegs spielen, sind unsere Empfehlungen für das Das beste iPad zum Zocken hilft Ihnen dabei, das richtige Gerät zu finden.

Vorteile Nachteile ✅ Atemberaubende M4-Leistung mit Grafik auf Konsolen-Niveau ✅ Wunderschönes Ultra Retina XDR OLED-Display ✅ Superdünn, leicht und handlich ✅ Hervorragende Akkulaufzeit für den beruflichen und privaten Gebrauch ✅ Der Apple Pencil Pro und das Magic Keyboard sorgen für deutlich mehr Produktivität ✅ Das iPadOS-Ökosystem ist ausgereift und zuverlässig ❌ Hohe Preise (vor allem für Zubehör), die schon fast an die Preisklasse des MacBook heranreichen

Fazit:The iPad Pro 11 Zoll (M4) ist in jeder Hinsicht übertrieben – blitzschnell, optisch atemberaubend und leicht genug, um es überallhin mitzunehmen. Es wird das die besten Gaming-Laptops für Hardcore-Gaming, aber als leistungsstarkes, tragbares All-in-One-Gerät ist es das eleganteste Tablet, das man 2025 kaufen kann.

Alisha J

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Guter Akku, flüssige Leistung, Bildschirm in perfekter Größe für Spiele, Filme und natürlich zum Zeichnen. Und mir gefällt der Blaulichtfilter.

4. OnePlus Pad 2 [Das beste Gaming-Tablet mit langer Akkulaufzeit]

Enebameter

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Technische Daten Details Chipsatz Snapdragon 8 Gen 3 mit Adreno 750 GPU Bildschirm 12,1-Zoll-IPS-LCD-Display Maximale Auflösung und Bildwiederholfrequenz 3000 × 2120 Pixel bei 303 ppi, 144 Hz RAM 12 GB Lagerung 256 Gigabyte Akkukapazität 9.510 mAh Verfügbare Farben Nimbus-Grau Frontkamera 8MP Rückkamera 13 Megapixel Betriebssystem OxygenOS 14.1

Ich trage schon seit einiger Zeit dasOnePlus Pad 2 als wäre es der Heilige Gral der mobilen Energieversorgung – und ehrlich gesagt ist allein schon diese Bildschirmlaufzeit die Aufmerksamkeit wert. Angetrieben von der Snapdragon 8 Gen 3 und dazu 12 GB ArbeitsspeicherDieses Ding meistert High-End-Spiele und Multitasking, als würde es bei Warnmeldungen wegen niedrigem Akkustand einfach nach rechts wischen. Die Leistung ist durchweg gut, auch wenn in einigen Testberichten bei hoher, anhaltender Auslastung eine Drosselung festgestellt wurde.

Aber jetzt kommt der spaßige Teil: Dank des riesigen 9.510-mAh-Akkus kannst du bei gemischter Nutzung über 11 Stunden lang spielen Bei meinen Tests – das sind ganze Arbeitstage plus ein Abend-Raid, ohne nach einem Ladegerät suchen zu müssen. Und wenn doch mal der Saft ausgeht? Dank der 67-W-Schnellladefunktion bist du in weniger als 90 Minuten wieder einsatzbereit.

Die Einrichtung verläuft reibungslos. Das Gerät funktioniert gut mit Bluetooth-Controllern, und die Installation von Spielen aus dem Play Store ist kinderleicht. Der Kundendienst macht einen soliden Eindruck, und dank regelmäßiger Sicherheitspatches – das Update auf Android 15 bringt ab Anfang 2025 elegante Animationen, Live-Benachrichtigungen, KI-Antworten und die Aufzeichnung von Bildschirmausschnitten mit – lässt OnePlus seine Nutzer nicht im Stich. Auch der Sicherheitspatch vom April 2025 ist gerade eingetroffen.

Pro-Tipp Öffne die Spiel-Tools und aktiviere den Pro-Gamer-Modus/HyperBoost, sperre die Helligkeit und stelle die Bildwiederholfrequenz pro Spiel auf 120/144 Hz ein, um eine stabile Bildrate zu gewährleisten; lade das Gerät zwischen den Runden schnell mit dem 67-W-Ladegerät auf.

Was den Wert angeht, Dieses Tablet übertrifft seine Preisklasse von rund 500 Dollar bei weitem. Es ist günstiger als ein Galaxy Tab S10 Plus, bietet aber dennoch die Leistung und Bildschirmausstattung eines Flaggschiff-Modells (12,1-Zoll-3K-IPS-Display, Dolby Vision, 144 Hz, 900 Nits). Sicher, es ist kein OLED-Display und es fehlt an erweiterbarem Speicher sowie einer IP-Zertifizierung, aber für Spiele, Medien und kreative Arbeiten trifft es genau den richtigen Punkt.

Im Bereich der Android-Tablets ist das OnePlus Pad 2 zeichnet sich durch seine lange Akkulaufzeit, seine flotte Leistung und die neuen Funktionen von Android 15 aus – doch sollten Sie realistische Erwartungen haben, wenn es um spezielle Produktivitätsanwendungen oder ausgefallenes Zubehör geht.

Vorteile Nachteile ✅ Snapdragon 8 Gen 3 + bis zu 12 GB RAM sorgen für erstklassiges Gaming und höchste Stabilität ✅ Unglaublich lange Akkulaufzeit (über 11 Stunden) mit blitzschneller 67-W-Schnellladefunktion ✅ Wunderschönes 12,1-Zoll-IPS-Display mit 3K-Auflösung und 144 Hz sowie Dolby Vision ✅ Das Android 15-Update bietet KI-Antworten, Live-Benachrichtigungen, eine flüssigere Benutzeroberfläche und Bildschirmaufzeichnung ✅ Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis im Vergleich zu teureren Mitbewerbern ❌ Kein OLED-Display, kein erweiterbarer Speicher und keine IP-Zertifizierung – aber bei diesem Preis kann man darüber leicht hinwegsehen

Fazit:The OnePlus Pad 2 trifft genau die richtige Balance zwischen Leistung, Akkulaufzeit und Preis. Es ist nicht so ausgefeilt wie ein iPad Pro… aber für Gamer und Kreative, die stundenlange Sessions genießen wollen, ohne ständig auf das Ladegerät achten zu müssen, ist dies das Tablet, das tatsächlich mithalten kann.

Kev50027

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Ich bin total begeistert von meinem! Das Display ist viel schöner als das des Samsung Galaxy Tab S9 Fe plus und bietet überraschend gute Schwarzwerte. Die Farben leuchten richtig und es ist auch sehr hell.

5. Lenovo Tab P12 [Das beste Gaming-Tablet für hohe Auflösungen]

Enebameter

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Technische Daten Details Chipsatz MediaTek Dimensity 7050 mit Mali-G68 MC4-GPU Bildschirm 12,7-Zoll-3K-IPS-Display Maximale Auflösung und Bildwiederholfrequenz 2944 × 1840 Pixel bei 273 ppi, 60 Hz RAM 8GB Lagerung Einhundertachtundzwanzig Gigabyte Akkukapazität 10.200 mAh Verfügbare Farben Grau Frontkamera 13 Megapixel Rückkamera 8MP Betriebssystem Android 14

The Lenovo Tab P12 ist die Art von Tablet, bei der man mitten im Spiel innehalten muss, nur um den Bildschirm zu bewundern. Sein 12,7-Zoll-3K-Display ist hier der Star – hell, scharf und groß genug, dass jedes Detail in einem weitläufigen RPG oder einem rasanten MOBA lebendig wirkt. Kombiniert man das mit vier JBL-Lautsprechern, fühlt sich das mobile Setup plötzlich an wie ein Mini-Heimkino, das zufällig in einen Rucksack passt.

Was die Leistung angeht, ist der MediaTek Dimensity 7050-Chip auf dem Papier zwar nicht der beeindruckendste, doch in der Praxis meistert er beliebte Titel wie Pokémon Unite, Asphaltund Call of Duty Mobile kein Problem. Die Bildraten bleiben flüssig, die Ladezeiten sind angemessen; man beachte jedoch, dass das Display 60 Hz, sodass die Bildrate auf 60 fps begrenzt ist, auch wenn ein Spiel mehr leisten könnte. Für mich war es ein zuverlässiges Gerät für Arbeit und Freizeit: Spiele am Abend, Notizen und leichte Bearbeitungen tagsüber.

Lenovo hat sein Versprechen bezüglich des Android-14-Updates im ersten Quartal 2025 eingehalten, das flüssigere Animationen und eine insgesamt frischere Benutzeroberfläche mit sich brachte. Im Laufe dieses Jahres wurden regelmäßig Sicherheitspatches bereitgestellt, was dazu beiträgt, die Sorge „Wie lange wird mir das Gerät eigentlich noch dienen?“ zu zerstreuen.

Allerdings gab es Anfang des Jahres eine kurze Panne, als ein Patch die Stabilität des Browsers beeinträchtigte – die Tabs froren ausgerechnet in den ungünstigsten Momenten ein –, doch eine Notlösung half, und spätere Updates verbesserten die Stabilität.

Pro-Tipp Stellen Sie „Dolby Atmos“ → „Spielprofil“ ein und begrenzen Sie die Bildrate auf 60 fps (die Obergrenze des Panels); halten Sie den internen Speicher frei, um Ladezeiten zu verkürzen.

Für etwa 400 Dollar (inklusive Stift) ist derRegisterkarte P12 Es unterbietet die Premium-Modelle von Samsung und bietet dennoch das hochauflösende Erlebnis, das man normalerweise von teurerer Hardware erwartet. Der Nachteil? Es ist ein großes Tablet, das ohne Hülle etwas rutschig ist, und obwohl das LCD-Display wunderschön ist, reicht es nicht ganz an die tiefen Schwarztöne der OLED-Konkurrenten heran.

Wenn Ihnen jedoch Auflösung, Bildschirmgröße und ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis in einem Gerät wichtig sind, dann ist das Lenovo Tab P12 ist eine der einfachsten Empfehlungen, die ich im Jahr 2025 ausgesprochen habe.

Vorteile Nachteile ✅ Großzügiger 12,7-Zoll-3K-Bildschirm mit satten Farben und hoher Detailgenauigkeit ✅ Solide Leistung des Dimensity 7050 für das tägliche Gaming ✅ Android 14-Update sowie regelmäßige Sicherheitspatches ✅ Vier JBL-Lautsprecher für ein beeindruckendes Klangerlebnis ✅ Vielseitig einsetzbar sowohl für Gaming als auch für produktives Arbeiten ❌ Das rutschige Gehäuse und die Größe können etwas unhandlich sein – mit einer Schutzhülle ist das aber kein Problem

Fazit:The Lenovo Tab P12 Es geht nicht um pure Leistung – es geht um Bildqualität, und darin ist es unübertroffen. Mit seinem riesigen 3K-Display, der soliden Leistung im Alltag und dem fairen Preis ist es das ideale Tablet für Gamer und Kreative, die ihre Welten so scharf wie möglich sehen wollen

Wir stehen zusammen

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Es ist ganz ordentlich. Toller Bildschirm, obwohl er nur 60 Hz hat. Verarbeitet wie ein Premium-Gerät. Der Prozessor ist ordentlich und läuft mit jeder App gut, solange man nicht zu viel von ihm verlangt.

6. Samsung Galaxy Tab S6 Lite [Das beste Android-Gaming-Tablet]

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Technische Daten Details Chipsatz Exynos 1280 mit Mali-G68-GPU Bildschirm 10,4-Zoll-TFT-LCD-Display Maximale Auflösung und Bildwiederholfrequenz 1200 × 2000 Pixel bei 224 ppi, 60 Hz RAM 4GB Lagerung 64 GB / 128 GB Akkukapazität 7040 mAh Verfügbare Farben Minze / Chiffonrosa / Oxfordgrau Frontkamera 5MP Rückkamera 8MP Betriebssystem Android 15

The Galaxy Tab S6 Lite Es will nicht unbedingt das auffälligste Modell in Samsungs Sortiment sein, aber genau deshalb funktioniert es so gut. Es ist das Tablet, nach dem man greift, wenn man zuverlässiges Android-Gaming will, ohne dabei ein Loch in den Geldbeutel zu reißen.

Der Exynos-1280-Chip ist zwar kein Leistungsmonster, aber in der Praxis darauf laufen beliebte Titel wie Genshin Impact (bei mittlerer Einstellung) und PlayerUnknown’s Battlegrounds Mobile ohne dass es zu einem Zusammenbruch kommt. Leichtere Spiele laufen flüssig, und selbst nach ein paar Stunden wird das Tablet nie unangenehm warm.

Samsung hat das Angebot diesen Sommer noch attraktiver gemacht, indem es Android 15 mit One UI 7.0 eingeführt hat. Durch das Update fühlt sich die Benutzeroberfläche flüssiger an, die Symbole wirken übersichtlicher, und es wurden sogar Optimierungen im Hintergrund vorgenommen, die den Wechsel zwischen Apps ruckelfrei machen. Da zudem bis Mai 2025 Sicherheitspatches bereitgestellt werden, ist klar, dass Samsung dieses „Lite“-Modell nicht im Stich gelassen hat.

Pro-Tipp Verwende den Game Launcher → Prioritätsmodus, um Benachrichtigungen zu unterdrücken und Ressourcen freizugeben, und stelle die Grafik in Shootern auf „Mittel/60 fps“ ein, um ein flüssigeres Spielerlebnis auf dem Exynos zu erzielen.

Das eigentliche Ass im Ärmel ist das Preis-Leistungs-Verhältnis. Bei einem Preis von rund 200 Dollar (im Sale oft noch günstiger) ist der S Pen ohne Aufpreis im Lieferumfang enthalten – ein echter Gewinn für alle, die gerne kritzeln, Notizen machen oder einfach nur gelegentlich kreativ sind.

Der 10,4-Zoll-LCD-Bildschirm ist scharf und großzügig, und Der Akku hält problemlos einen ganzen Tag lang beim Zocken, Streamen und Surfen. Das Aufladen dauert länger, als mir lieb ist, aber mir ist eine längere Akkulaufzeit lieber als ein Tablet, das schon nach drei Stunden nach dem Ladegerät schreit.

Im Vergleich zu Samsungs neueren Tab S10 Lite… das S6 Lite zeigt zwar seine Alterserscheinungen – geringere Bildwiederholfrequenz, älterer Chipsatz –, aber es ist immer noch eines der preiswertesten Android-Gaming-Tablets, die man kaufen kann. Für alle, die ein leistungsfähiges, zuverlässiges Tablet suchen, ohne dabei in die Preisklasse der Spitzenmodelle zu geraten, ist das Tab S6 Lite behält auch im Jahr 2025 seine Position.

Vorteile Nachteile ✅ Preiswert – besonders während der Rabattaktionen zu einem tollen Preis ✅ Mit S Pen zum Skizzieren, Kommentieren und Kritzeln während der Ladezeiten



✅ Ordentliche Leistung für Gelegenheitsspiele dank Exynos 1280 ✅ Leicht und angenehm in der Hand, auch bei längerem Gebrauch ❌ Dem LCD-Bildschirm fehlt der Kontrast eines OLED-Displays, und bei intensiverer Multitasking-Nutzung kommt es gelegentlich zu Verzögerungen – dennoch bietet das Gerät für diesen Preis beeindruckende Leistung

Fazit:The Galaxy Tab S6 Lite Es wird Sie zwar nicht mit topaktuellen technischen Daten umhauen, aber für rund 200 Dollar bietet es alles, worauf es ankommt – solide Gaming-Leistung, einen mitgelieferten S Pen und eine zuverlässige Akkulaufzeit –, was es zu einem der preisgünstigsten Android-Tablets macht.

Antwane

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Es ist ein super Tablet. Ich bin total begeistert davon. Hätte nie gedacht, dass ich den Stift benutzen würde, aber er ist wirklich praktisch.

7. REDMAGIC Nova NP03J [Das beste Gaming-Tablet für Wettkampfspieler]

Enebameter

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Technische Daten Details Chipsatz Snapdragon 8 Gen 3 mit Adreno 750 GPU Bildschirm 10,9-Zoll-IPS-Display mit 2,8K-Auflösung Maximale Auflösung und Bildwiederholfrequenz 2880 × 1800 Pixel bei 312 ppi, 144 Hz RAM 12 GB / 16 GB Lagerung 256 GB / 512 GB Akkukapazität 10.100 mAh Verfügbare Farben Mitternachtsschwarz Frontkamera 20 Megapixel Rückkamera Fünfzig Megapixel Betriebssystem REDMAGIC OS 9.5

The REDMAGIC Nova ist kein gewöhnliches Tablet – es wurde für Spieler entwickelt, denen jede Bildrate und jede Millisekunde zählt. Angetrieben vom Snapdragon 8 Gen 3 Leading Edition und mit bis zu 24 GB RAM, Es ist ein Kraftpaket, das selbst in entscheidenden Spielen nicht nachlässt. In der Zeit, in der ich damit gespielt habe, waren Titel wie Fortnite and COD Mobile lief durchgehend flüssig, selbst beim Multitasking mit Discord und Spotify im Hintergrund.

Der 10,9-Zoll-Bildschirm mit 2,8K-Auflösung ist ebenfalls auf den Wettkampf ausgelegt. Eine Bildwiederholfrequenz von 144 Hz in Verbindung mit einer Abtastrate von 840 Hz sorgt dafür, dass Berührungen sofort registriert werden, Wischgesten präzise ausgeführt werden und die Reaktionszeiten sich tatsächlich schneller anfühlen. Es ist die Art von Display, die einen verwöhnt – wechselt man zurück zu einem normalen 60-Hz-Tablet, wirkt alles träge.

Natürlich wäre diese Leistung bedeutungslos, wenn das Gerät überhitzen würde. Glücklicherweise sorgt das ICE 2.0-Kühlsystem von REDMAGIC – komplett mit integriertem Lüfter und 9-lagiger Wärmeableitung – für angenehme Kühle. Selbst nach stundenlangem Spielen habe ich weder eine Leistungsdrosselung bemerkt noch das Surren des Lüfters gehört. Der 10.100-mAh-Akku ist ebenso beeindruckend, und hält problemlos einen langen Spieltag durch. Und wenn der Akku schließlich leer ist, bringt dich die 80–120-W-Ladefunktion (je nach Region) erstaunlich schnell wieder auf die Beine.

Pro-Tipp Wechseln Sie in „Game Space“ zu „Performance“ oder „Super Performance“, aktivieren Sie bei unterstützten Spielen die 144-Hz-Option und nutzen Sie die Optionen zur Feinabstimmung der Touch-Funktion für eine schnellere Eingabereaktion.

Mit einem Preis von rund 700 Dollar ist es in erster Linie als Gaming-Tablet positioniert. Man verzichtet zwar auf etwas Raffinesse und die Vorteile eines umfassenden Ökosystems, gewinnt dafür aber an roher Leistung, gamingorientierten Funktionen und einem auffälligen, transparenten Design mit RGB-Beleuchtung.

Der Nachteil? Die Verfügbarkeit kann schwanken, und der Kundendienst ist nicht so reibungslos wie bei Samsung oder Apple. Dennoch überzeugt es für passionierte Gamer dort, wo es darauf ankommt.

Vorteile Nachteile ✅ Snapdragon 8 Gen 3 Leading Edition mit bis zu 24 GB RAM ✅ 2,8K-Display mit 144 Hz und ultraschneller Touch-Reaktion ✅ Ein fortschrittliches Kühlsystem sorgt für konstante Leistung ✅ Riesiger 10.100-mAh-Akku mit ultraschneller Ladefunktion ✅ Leistungsstarke, auf Gaming ausgerichtete Softwarefunktionen ❌ Die Verfügbarkeit und der Support variieren je nach Region, aber es lohnt sich, danach Ausschau zu halten, wenn man eines ergattern kann

Fazit:The REDMAGIC Nova Es ist kein Allround-Tablet – es ist ein speziell für Wettkampfspieler entwickeltes Kraftpaket, das rasante Geschwindigkeit, einwandfreie Kühlung und einen Bildschirm bietet, der schneller reagiert, als man blinzeln kann.

Was Sie bei der Auswahl eines Gaming-Tablets beachten sollten

Es ist entscheidend, gute Tablets von weniger überzeugenden Modellen unterscheiden zu können. Sie sollten sich im Voraus vergewissern, dass das Gerät, das Sie kaufen möchten, alle Ihre Lieblingsspiele ausführen kann, damit Sie nicht Geld für wenig Gegenleistung verschwenden.

Um dir dabei zu helfen, findest du hier alles, was du vor dem Kauf eines Gaming-Tablets beachten solltest, sowie die von mir empfohlenen Spezifikationen für die einzelnen Komponenten:

1. Prozessor (CPU) und Grafikprozessor (GPU)

Im Gegensatz zu ihren PC-Pendants, Mobile CPUs und GPUs werden paarweise angeboten. Das bedeutet, dass jeder Prozessor (d. h. Chipsatz oder SoC), unabhängig davon, in welchem Tablet er verbaut ist, immer über dieselbe integrierte GPU verfügt. Um all die Verwirrung und den Aufwand zu vermeiden, musst du nicht unbedingt wissen, wie man GPUs unterscheidet, um herauszufinden, ob ein Tablet zum Spielen geeignet ist oder nicht – es reicht, die CPUs zu betrachten.

In diesem Zusammenhang sind hier die vier wichtigsten Marken für mobile CPUs für Tabletssowie einige ihrer die bekanntesten Prozessoren die sich durch eine hervorragende Gaming-Leistung auszeichnen:

Die besten Snapdragon-Prozessoren für Tablets Die besten MediaTek-Prozessoren für Tablets Die besten Apple-Prozessoren für iPads Die besten Exynos-Prozessoren für Tablets Snapdragon 8 Elite (4. Generation) Dimensity 9400 Apple M4 Exynos 1380 Snapdragon 8 Gen 3 Dimensity 9300 und 9300+ Apple M3 Exynos 1280 Snapdragon 8 Gen 2 Dimensity 9000 und 9000+ Apple M2 Snapdragon 8 Gen 1 Dimensity 7300 Apple M1 Snapdragon 7 Dimensity 8300 Apple A17 Pro Snapdragon 6 Dimensity 8100 Apple A16 Bionic Snapdragon 800-Serie Dimensity 7300 Apple A15 Bionic Snapdragon 700-Serie Dimensity 7050 Apple A14 Bionic Helio G99 Helio G88

Bitte beachten Sie, dass ich 2-in-1-Hybridgeräte aus Laptop und Tablet mit mobilen Intel Core- und AMD-Prozessoren nicht berücksichtigt habe, da diese eher mit Gaming-Laptops als mit Tablets vergleichbar sind und daher eine ganz eigene Liste erfordern.

Bei herkömmlichen Tabletten ist die Die beste CPU für Gaming Derzeit liegt der Apple M4 an der Spitze, gefolgt vom Apple M3. Es gibt Gerüchte über den Oppo Pad 4 Pro mit einem Snapdragon 8 Elite (4. Generation) und dem Vivo Pad 4 Pro wobei in diesem Jahr ein Dimensity 9400 auf den Markt kommen soll, auch wenn beide wahrscheinlich nur mit dem Der Apple M3 in Bezug auf die Gaming-Leistung.

2. Anzeige

Für das Display Ihres Gaming-Tablets müssen Sie Berücksichtigen Sie diese vier Faktoren Zuallererst:

Bildschirmgröße: Ein größeres Display sorgt für ein intensiveres Erlebnis, doch man sollte auch die Tragbarkeit berücksichtigen. Tablets mit großen Bildschirmen sind in der Regel sperriger und lassen sich weniger bequem transportieren.

Ein größeres Display sorgt für ein intensiveres Erlebnis, doch man sollte auch die Tragbarkeit berücksichtigen. Tablets mit großen Bildschirmen sind in der Regel sperriger und lassen sich weniger bequem transportieren. Beschluss: Eine höhere Auflösung sorgt für schärfere Bilder. Beachten Sie außerdem die PPI-Angabe (Pixel pro Zoll), da hochauflösende Displays mit einer höheren Pixeldichte in der Regel schärfere Bilder liefern.

Eine höhere Auflösung sorgt für schärfere Bilder. Beachten Sie außerdem die PPI-Angabe (Pixel pro Zoll), da hochauflösende Displays mit einer höheren Pixeldichte in der Regel schärfere Bilder liefern. Bildwiederholfrequenz: Eine höhere Bildwiederholfrequenz sorgt für ein flüssigeres und reaktionsschnelleres Spielerlebnis.

Eine höhere Bildwiederholfrequenz sorgt für ein flüssigeres und reaktionsschnelleres Spielerlebnis. Panel-Typ: IPS-Bildschirme bieten eine gute Farbgenauigkeit und gute Blickwinkel, während OLED-Bildschirme lebendige Farben und tiefes Schwarz liefern.

Bei Bildschirmgröße, Auflösung und Bildschirmtyp spielen Ihre persönlichen Vorlieben die größte Rolle – wählen Sie also ganz nach Ihrem Geschmack.

Wenn du jedoch gerne MOBA, MMO, Beat ’em up oder actionreiche Ego-Shooter Wo es auf schnelle Eingaben und Reaktionszeiten ankommt, würde ich dringend empfehlen, sich ein Tablet mit mindestens einem 120-Hz-Bildwiederholfrequenz für den entscheidenden Wettbewerbsvorteil.

3. RAM (Arbeitsspeicher)

Je mehr Arbeitsspeicher ein Tablet hat, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass es beim Spielen oder beim gleichzeitigen Ausführen mehrerer Apps zu Verzögerungen oder Abstürzen kommt.

Wenn dir vor allem die reine Gaming-Leistung wichtig ist, empfehle ich dir ein Tablet mit 8 GB RAM. Wenn Ihr Budget jedoch begrenzt ist, sollten Tablets mit 4 GB RAM eine gute „Mindestausstattung“ darstellen, sofern Sie bereit sind, bei einigen Spielen Abstriche bei den Einstellungen zu machen.

4. Lagerung

Das Gleiche gilt für den Arbeitsspeicher: Je mehr Speicherplatz dein Tablet hat, desto besser. Schließlich überschreiten einige mobile AAA-Spiele wie „Genshin Impact“, „Call of Duty: Mobile“ und „Diablo Immortal“ mittlerweile in der Regel eine Gesamtgröße von 10 GB.

Idealerweise solltest du dir ein Tablet mit 128 GB interner Speicher um diesen modernen Spielen gerecht zu werden. Für preisbewusste Spieler sollten 64 GB interner Speicher ein guter Ausgangspunkt sein, insbesondere wenn das Tablet über eine SD-Karte erweiterbar ist.

5. Akkulaufzeit

Die Akkulaufzeit eines Tablets ist für Gamer ein entscheidender Faktor, insbesondere für Hardcore-Gamer, die gerne stundenlang am Stück spielen. Die Beurteilung der Akkulaufzeit eines Tablets ist relativ einfach, da man dazu meist nur die mAh- oder Wh-Angaben (bei iPads) vergleichen muss, die in der Regel im Datenblatt des Produkts aufgeführt sind.

Allgemein gesagt ist ein Tablet mit einem 8000-mAh-Akku (etwa 30 Wh beim iPad) mit Schnellladefunktion Das dürfte der ideale Kompromiss sein. Allerdings müssen Sie auch einige andere Faktoren berücksichtigen, wie beispielsweise die Bildwiederholfrequenz, die maximale Auflösung und die Energieeffizienz des Prozessors.

Tablets, die höhere Bildwiederholraten und maximale Auflösungen unterstützen, verbrauchen in der Regel mehr Strom, insbesondere solche mit Prozessoren, die nicht besonders energieeffizient sind.

6. Betriebssystem (OS)

Es gibt zwei gängige Betriebssysteme für Gaming-Tablets, und zwar Android-Betriebssystem and iPadOS. Keines der beiden Geräte kann an sich als das beste für Spiele angesehen werden, und ich würde ohnehin nicht empfehlen, ein Tablet allein aufgrund seines Betriebssystems auszuwählen.

Dennoch bevorzuge ich Tablets mit Android-Betriebssystem, wenn es um die reine App-Kompatibilität und die individuellen Anpassungsmöglichkeiten geht. Einige Gaming-Tablets, wie das OnePad Plus 2 und dieAmazon Fire 8 HD, verfügen über eigene Betriebssysteme, die auf dem Android-Betriebssystem basieren.

Gleichzeitig bieten iPads mit iPadOS dank Apples beeindruckenderer Chipsatz-Palette im Allgemeinen eine bessere und optimierte Leistung.

7. Konnektivität

Was die Bluetooth- und WLAN-Konnektivität angeht, ist ein Tablet, das WLAN 6 und 5G-Mobilfunkdaten wäre ideal zum Zocken.

Die WLAN-Reichweite kann ein Problem darstellen, wenn Sie sich für Geräte mit WLAN 5 oder einer niedrigeren Version entscheiden, aber einige der Die besten WLAN-Repeater Auf dem Markt wird dieses Problem leicht heruntergespielt, daher würde ich mir keine allzu großen Sorgen machen.

Häufig gestellte Fragen

Welches ist das beste Gaming-Tablet?

Das beste Gaming-Tablet ist das Samsung Galaxy Tab S9 11 Zoll. Es verfügt über eine beeindruckende Ausstattung, die durch einen leistungsstarken Snapdragon Gen 2-Chipsatz ergänzt wird, ganz zu schweigen davon, dass es zudem preisgünstig ist.

Kann man Tablets zum Spielen nutzen?

Ja, man kann Tablets zum Spielen nutzen. Tatsächlich sind die meisten Tablets heutzutage speziell für Spiele konzipiert und mit leistungsstarken Chipsätzen ausgestattet, die grafikintensive Spiele flüssig ausführen können.

Auf welchen Tablets läuft Roblox?

Jedes Tablet mit mindestens Android 6.0 oder höher unterstützt die Wiedergabe Roblox. Für Apple-Produkte ist ein Gerät mit 64-Bit-iOS 12 oder höher erforderlich. Tablets mit Amazon FireOS erfordern hingegen je nach Gerätegeneration mindestens Fire 7, Fire HD 8, Fire HD 10 und Fire Max 11.

Eignet sich das Android-14-Tablet gut zum Zocken?

Ja, Tablets mit Android 14 eignen sich im Allgemeinen gut zum Spielen. Das liegt daran, dass Tablets, die mit Android 14 auf den Markt kommen, aufgrund der Neuheit des Betriebssystems in der Regel über gute Komponenten verfügen, die es unterstützen, auch wenn es in seltenen Fällen Berichte gibt, dass sie bei älteren Spielen Schwierigkeiten haben.

Wie viel Arbeitsspeicher brauche ich für ein Gaming-Tablet?

Ein Gaming-Tablet sollte mindestens 8 GB RAM haben, um ein flüssiges, verzögerungsfreies Spielerlebnis zu gewährleisten. Bei besonders preisgünstigen Tablets sind jedoch auch 4 bis 6 GB RAM durchaus ausreichend, je nachdem, welche Art von Spielen du spielst oder ob du bereit bist, mittlere bis niedrige Einstellungen zu verwenden.

Eignet sich das Lenovo-Tablet gut zum Zocken?

Ja, Lenovo-Tablets eignen sich gut zum Zocken. Die Lenovo Tab P12 and Lenovo Tab ExtremeInsbesondere diese beiden Modelle sind hervorragende High-End-Produkte, die sich perfekt für alle Gamer eignen, die ein zuverlässiges Gaming-Tablet der Spitzenklasse suchen.