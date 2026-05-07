Die 13 besten Gaming-Mainboards 2025: Machen Sie Ihren PC zukunftssicher

Wenn du einen Gaming-PC zusammenstellst, musst du auch das beste Motherboard für Spiele finden, denn es bildet die Grundlage deines Systems. Es verbindet alle Komponenten miteinander und bestimmt, wozu dein System in der Lage ist.

Die Auswahl eines Motherboards kann jedoch überwältigend sein. Bei so vielen Optionen – woher soll man wissen, welches Modell den eigenen Anforderungen entspricht?

Dieser Leitfaden soll Ihnen diesen Prozess erleichtern. Ich werde Ihnen anhand Ihrer individuellen Anforderungen – sei es in Bezug auf Leistung, Budget oder die neueste Technologie – zeigen, worauf Sie achten sollten.

In den folgenden Abschnitten stellen wir Ihnen die besten Empfehlungen für verschiedene Konfigurationen vor. Egal, ob Sie auf Spitzenleistung setzen oder einen preisgünstigen PC zusammenstellen möchten – hier finden Sie das passende Motherboard. Lassen Sie uns gleich loslegen und das perfekte Motherboard für Ihren Gaming-PC finden.

Unsere Top-Empfehlungen für Gaming-Motherboards

Du suchst nur das Beste vom Besten unter den Mainboards für deinen PC? Hier sind die Top-Empfehlungen unseres Teams für Gaming-Mainboards, die sich perfekt für AMD- oder Intel-Systeme eignen:

ASUS TUF GAMING B650-PLUS – ein rundum preiswertes Board mit DDR5 und PCIe 5.0 unterstützt und ist kompatibel mit AMDs High-End-Modellen 7000, 8000und9000er-SerieProzessoren. GIGABYTE B760M Gaming Plus – ein äußerst attraktives Muss für preisbewusste Gamer, mit einem kostengünstigen mATX-System, das kompatibel ist mit Intels 12. bis 14. Generation, Nicht-K-CPUs und hervorragende Gaming-Leistung ohne Übertaktung. GIGABYTE Z690 AORUS ULTRA – ideal für Hochleistungs-Setups mit Intel-CPUs der 12. bis 14. Generation, mit Unterstützung für Übertaktung, optimiertem Kühlungsdesign, nahtloser Stromversorgung und reichlich PCIe 5.0 and 4.0 Erweiterungssteckplätze. ASUS ROG Strix X870-A – das ideale Mainboard für AMD-Systeme der Spitzenklasse, dank seiner leistungsstarken Prozessoren der neuesten Generation AMD X870 Chipsatz, der AI-Übertaktung, AI-Kühlung II, AI-Netzwerkfunktionen und AEMP unterstützt. MSI PRO Z790-A MAX WiFi ProSeries – ist mit Intels Prozessoren der vorherigen Generation ausgestattet Z790 Chipsatz und ist eine sehr gute Wahl, wenn Sie nahtloses Übertakten für 13.andIntel der 14. GenerationProzessoren.

Wie wäre es, wenn du jetzt weiter nach unten scrollst und dir acht weitere Hauptplatinen Habe ich welche vorbereitet, die ähnlich fantastische, für Spiele optimierte Spezifikationen haben?

Die 13 besten Gaming-Motherboards für leistungsstarke PC-Konfigurationen

Im Folgenden finden Sie die besten Gaming-Motherboards, die derzeit auf dem Markt erhältlich sind. Jedes dieser Boards bietet nahtlose Kompatibilität mit den neuesten AMD- und Intel-Prozessoren, blitzschnelle Übertragungsgeschwindigkeiten und zahlreiche Erweiterungssteckplätze.

Schauen wir uns all diese wichtigen Komponenten eines Gaming-PCs einmal genauer an.

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Technische Daten Details Formfaktor ATX, mATX Chipsatz AMD B650 Kompatibilität der CPU-Sockel AMD Sockel AM5 (AMD Ryzen 9000, 8000 und 7000) Unterstützte Geschwindigkeiten DDR5, PCIe 5.0, PCIe 4.0 RAM-Steckplätze 4 DDR5-DIMM-Steckplätze (bis zu 128 GB) Erweiterungssteckplätze 1x M.2 PCIe 5.0 x4 & 2x M.2 PCIe 4.0 x4 (6 GB/s SATA) & 1x PCIe 4.0 x16 (GPU) Konnektivität WiFi 6, Bluetooth 5.2, Realtek 2,5-GB-Ethernet, TUF LANGuard, USB 3.2 Gen 2×2, USB 3.2 Gen 2, USB 2.0 Rot, Grün, Blau? Ja (integriertes RGB, Aura Sync-Unterstützung)

Das ASUS TUF Gaming B650-PLUS-Motherboard bietet die perfekte Balance zwischen Leistung und Erschwinglichkeit. Es wurde für die Prozessoren der AMD Ryzen 7000-Serie entwickelt und ist dank hervorragender Unterstützung für DDR5-Speicher und PCIe 5.0 zukunftssicher. Die vier DDR5-DIMM-Steckplätze ermöglichen bis zu 128 GB RAM, was es ideal für Gaming, Multitasking oder die Erstellung von Inhaltenund gleichzeitig eine reibungslose Umsetzung im Jahr 2026 gewährleisten

Dieses Motherboard besticht zudem durch seine schnellen Speichermöglichkeiten und unterstützt M.2-Steckplätze mit PCIe 5.0 x4 und PCIe 4.0 x4. Es bietet dir blitzschnelle Lese- und Schreibgeschwindigkeiten und sorgt dafür, dass sich dein System noch reaktionsschneller anfühlt. Dank Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 und einem 2,5-Gb-Ethernet-Anschluss ist zudem für eine zuverlässige Internetverbindung gesorgt, da diese für minimale Verzögerungen bei Online-Gaming-Sessions sorgt.

Was ich am TUF Gaming B650-PLUS am meisten schätze, ist seine Langlebigkeit. Die TUF-Marke von ASUS ist bekannt für robuste Komponenten in Militärqualität, was bedeutet, dass man sich darauf verlassen kann, dass dieses Motherboard jahrelangem Gaming und Einsatz standhält.

Auch wenn der GPU-Steckplatz keine PCIe-5.0-Unterstützung bietet, ist dieses Motherboard nach wie vor eine gute Wahl für Gamer, die ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis und solide Funktionen suchen.

ASUS hat die BIOS-Version 3222 für das TUF B650-PLUS veröffentlicht, die AMDs AGESA ComboAM5 PI 1.2.0.3e enthält. Dieses Update verbessert die Kompatibilität mit kommenden Ryzen-Prozessoren und steigert die allgemeine Systemleistung. Es ist wichtig zu beachten, dass dieses Update irreversibel ist; ein Rollback auf ältere BIOS-Versionen wird nicht unterstützt.

Vorteile Nachteile ✅ Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis ✅ Benutzerfreundliche UEFI-BIOS-Oberfläche für einfaches Übertakten und manuelle Anpassungen ✅ Hervorragende Verarbeitungsqualität ✅ TUF LANguard bietet hervorragenden Schutz vor elektrostatischen Entladungen und Blitzeinschlägen ✅ Unterstützung für DDR5, PCIe 5.0 und USB 3.3 Gen 2×2 ✅ Hervorragende VRM-Optimierung ❌ Einige Nutzer haben von längeren Startzeiten nach bestimmten BIOS-Anpassungen oder einer Neuinstallation berichtet, doch das Problem verschwindet mit der Zeit oder durch das Ein- und Ausschalten der Funktion „Memory Context Restore“

Fazit:The ASUS TUF GAMING B650-PLUS ist meine erste Empfehlung für alle, die das perfekte Preis-Leistungs-Verhältnis suchen. Angenommen, Sie suchen nach einem Ein großartiges Motherboard für den Ryzen 7 7800X3D Ob für andere High-End-x3d-CPUs oder nicht – dieses Kraftpaket wird Sie definitiv nicht im Stich lassen.

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Ich habe keinerlei Probleme mit meinem B650 Plus Wi-Fi in Kombination mit einem 7800X3D.

2. GIGABYTE B760M Gaming Plus WiFi DDR4 [Das beste preisgünstige Gaming-Motherboard]

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Technische Daten Details Formfaktor Micro-ATX Chipsatz Intel B760 Kompatibilität der CPU-Sockel Intel-Sockel LGA 1700 (Intel Core der 14., 13. und 12. Generation) Unterstützte Geschwindigkeiten DDR4, PCIe 4.0, PCIe 3.0 RAM-Steckplätze 4 DDR4-DIMM-Steckplätze (bis zu 128 GB) Erweiterungssteckplätze 2x M.2 PCIe 4.0 x4, 6 GB/s SATA, 1x PCIe 4.0 x16 (GPU), 2x PCIe 3.0 x16 (GPU) Konnektivität WLAN 6, Bluetooth 5.0, Realtek GbE-LAN (1 Gbit/s), USB 3.2 Gen 1, USB 2.0/1.1 Rot, Grün, Blau? Ja (Unterstützung für ARGB Fusion)

Wenn Sie auf der Suche nach einem Das beste preisgünstige Gaming-Motherboard Wenn Sie nach einem Motherboard suchen, das sich für einen Intel-PC im Jahr [2025] besonders gut eignet, sollten Sie wissen, dass das GIGABYTE B760M Gaming Plus WiFi DDR4 beeindruckende Leistung zu einem unschlagbaren Preis.

Dieses Motherboard wurde für Intels CPUs der 12. und 13. Generation entwickelt und bietet alles, was Sie für ein flüssiges Gaming-Erlebnis benötigen – und das zu einem erschwinglichen Preis. Trotz seines kompakten Micro-ATX-Formfaktors verfügt es über alle wesentlichen Komponenten für einen leistungsstarken PC-Aufbau.

Die DDR4-Unterstützung dieses Motherboards in Verbindung mit PCIe 4.0 bietet Ihnen die erforderliche Bandbreite für Gaming auf höchstem Niveau, ohne Ihr Budget zu strapazieren. Sie werden von neueren Technologien nicht abgehängt, da DDR4 für die anspruchsvollsten Spiele von heute nach wie vor mehr als ausreichend ist. Seine hohen Geschwindigkeiten von bis zu 5333 MHz mit DDR4 XMP sorgen für reaktionsschnelle Leistung, während die Smart Fan 6-Funktion die Kühlung auch bei intensiven Gaming-Sessions einfach verwaltet.

Sie werden den Komfort von GIGABYTEs Q-Flash Plus zu schätzen wissen, das BIOS-Updates ohne CPU ermöglicht und Ihnen Flexibilität bei der Aufrüstung bietet. Dank integriertem WLAN 6 und Bluetooth 5.0 profitieren Sie von einer schnellen und stabilen Verbindung, die Online-Gaming verzögerungsfrei macht.

GIGABYTE hat die BIOS-Version F4 für das Motherboard B760M Gaming Plus WiFi DDR4 veröffentlicht. Dieses Update enthält Verbesserungen am CPU-Mikrocode zur Unterstützung der Intel-Prozessoren der 14. Generation, die für optimale Leistung und Stabilität sorgen. Das Motherboard unterstützt weiterhin DDR4-Speicher und PCIe 4.0 und eignet sich somit perfekt für Nutzer, die nach preisgünstigen Optionen suchen, ohne dabei auf wesentliche Funktionen verzichten zu müssen.

Vorteile Nachteile ✅ Günstiger Preis ✅ Dank des Smart Fan 6 ist die Anpassung der Lüftergeschwindigkeit viel einfacher ✅ GIGABYTEDie Q-Flash Plus-Funktion ermöglicht einfache BIOS-Updates auch ohne CPU ✅ RAM-Geschwindigkeit von bis zu 5333 MHz über DDR4 XMP ✅ Mit PCIe-EZ-Latch-Funktion ✅ Minimale Drosselung bei High-End-CPUs von Intel ❌ Es fehlt die Unterstützung für DDR5 und PCIe 5.0, doch die Geschwindigkeiten von DDR4 und PCIe 4.0 reichen derzeit selbst für die anspruchsvollsten Spiele völlig aus

Fazit:Es mag zwar billig sein, aber GIGABYTE B760M Gaming Plus WiFi spart nicht an MSI– exklusive Funktionen, Energieeffizienz und die Qualität der Platine. Das ist the Ein Motherboard, das Sie kaufen sollten, wenn Sie einen möglichst großen Teil Ihres Budgets für CPU und GPU aufwenden möchten.

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Es ist nichts, was dich vom Hocker reißen wird, aber es erfüllt absolut die Aufgaben, die ein Motherboard erfüllen sollte, und das in der Regel ohne Probleme. PCs sind einfach, mach dir nicht zu viele Gedanken.

3. GIGABYTE Z690 AORUS ULTRA [Das beste Intel Z690-Motherboard]

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Technische Daten Details Formfaktor ATX Chipsatz Intel Z690 Kompatibilität der CPU-Sockel Intel-Sockel LGA 1700 (Intel Core der 14., 13. und 12. Generation) Unterstützte Geschwindigkeiten DDR5, PCIe 5.0, PCIe 4.0, PCIe 3.0 RAM-Steckplätze 4 DDR5-DIMM-Steckplätze (bis zu 192 GB) Erweiterungssteckplätze 4x M.2 PCIe 4.0 x4, 6x SATA 6 Gb/s, 1x PCIe 5.0 x16 (GPU), 2x PCIe 3.0 x16 (GPU) Konnektivität Wi-Fi 6, Realtek 2,5-GB-LAN, Bluetooth 5.2, USB 3.2 Gen 2×2, USB 3.2 Gen 2, USB 3.2 Gen 1, USB 2.0/1.1 Rot, Grün, Blau? Ja (integriertes RGB, Unterstützung für RGB Fusion 2.0)

Das GIGABYTE Z690 AORUS ULTRA ist ein Premium-Motherboard, das darauf ausgelegt ist, das volle Potenzial Ihres Systems auszuschöpfen – insbesondere bei Intels CPUs der 12. und 13. Generation. Mit Unterstützung für DDR5-Speicher, PCIe 5.0 und einer robusten 16+1+2-VRM-Phase ist es für Gamer und Enthusiasten konzipiert, die ihre Systeme weit über das Jahr 2026 hinaus an ihre Grenzen bringen wollen.

Wenn Sie Ihr System übertakten oder einfach nur ein Motherboard suchen, das hohe Belastungen bewältigen kann, bietet dieses Board die Stabilität und Leistung, die Sie benötigen.

Was dieses Motherboard wirklich auszeichnet, ist seine umfangreiche Speicheroptionen. Mit vier M.2-Steckplätzen und sechs SATA-Anschlüssen hast du mehr als genug Platz für schnelle Speicherlaufwerke. So bist du bei der Installation von Spielen oder der Speicherung von Medien nicht eingeschränkt.

Zudem sorgt das fortschrittliche Kühlsystem dafür, dass Ihr System auch bei intensiven Gaming-Sessions oder wenn Sie das System bis an seine Grenzen bringen, effizient läuft.

GIGABYTE hat die BIOS-Version F30a für das Z690 AORUS ULTRA-Motherboard veröffentlicht. Dieses Update enthält Microcode-Änderungen zur Unterstützung der Intel-CPUs der 14. Generation und gewährleistet so die Kompatibilität mit den neuesten Prozessoren.

Vorteile Nachteile ✅ Im Lieferumfang enthaltenGIGABYTEQ-Flash Plus und EZ Latch ✅ Hervorragende Kühlung ✅ Das 16+1+2-Phasen-Twin-Hybrid-VRM-Design und die 105-A-Leistungsstufen ermöglichen intensives Übertakten ✅ Ansprechendes Design ✅ Verfügt über zahlreiche USB-Anschlüsse, an die Sie Ihre Geräte anschließen können ✅ Unglaublich viel Speicherplatz – verfügt über vier M.2-Steckplätze und sechs SATA-Anschlüsse ❌ Es ist teurer als andere preiswerte Mainboards, aber allein schon wegen seiner Vielseitigkeit lohnt sich der Kauf für alle, die Wert auf zahlreiche Steckplätze für schnelle M.2-NVMe-SSDs legen

Fazit:Ich kann es wärmstens empfehlen GIGABYTE Z690 AORUS ULTRA wenn du dein Motherboard aufrüsten möchtest, aber deine CPU der 12. oder 13. Generation behalten willst. Mit diesem Board kannst du die Leistung deines Systems durch intensives Übertakten ganz einfach maximieren und hast reichlich Speicherplatz für deine Mediendateien und Spiele.

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Vor zwei Monaten habe ich meinen allerersten PC zusammengebaut, mit einem Z690 als Herzstück, und glaubt mir, ich habe noch keinerlei thermische Drosselung bemerkt oder erlebt. Mit einem i7-13700 als Krönung ist mein gesamtes System luftgekühlt – das Ding leitet Wärme ab wie ein Terminator.

4. ASUS ROG Strix X870-A Gaming WiFi [Das beste AMD X870-Motherboard]

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Technische Daten Details Formfaktor ATX Chipsatz AMD X870 Kompatibilität der CPU-Sockel AMD Sockel AM5 (AMD Ryzen 9000-, 8000- und 7000-Serie Desktop-Prozessoren) Unterstützte Geschwindigkeiten DDR5, PCIe 5.0, PCIe 4.0 RAM-Steckplätze 4 DDR5-DIMM-Steckplätze (bis zu 192 GB) Erweiterungssteckplätze 2x M.2 PCIe 5.0 x4 2x M.2 PCIe 4.0 x4 2x SATA 6 Gb/s 1x PCIe 5.0 x16 (GPU) 1x PCIe 4.0 x16 (GPU) Konnektivität WLAN 7, Intel 2,5-Gb-Ethernet, Bluetooth 5.4, USB 4, USB Typ C mit 20 Gbit/s, USB Typ A und Typ C mit 10 Gbit/s, USB Typ A mit 5 Gbit/s Rot, Grün, Blau? Ja (integriertes RGB, Aura Sync ARGB-Unterstützung)

Das ASUS ROG Strix X870-A Gaming WiFi-Motherboard ist die perfekte Wahl für Gamer, die ein leistungsstarkes, zukunftssicheres System mit modernsten Funktionen zusammenstellen möchten.

Dieses Mainboard wurde für die Prozessoren der AMD Ryzen 7000-, 8000- und 9000-Serie entwickelt und ist darauf ausgelegt, die Vorteile der neuesten Technologien voll auszuschöpfen. Mit Unterstützung für DDR5, PCIe 5.0 und WiFi 7 bietet es blitzschnelle Datenübertragung, nahtlose Konnektivität und flüssige Gaming-Leistung.

Was dieses Motherboard wirklich auszeichnet, ist sein wunderschönes, elegantes weißes Design in Verbindung mit einer erstklassigen Leistung. Außerdem unterstützt dieses Motherboard PCIe 5.0 und verfügt über vier M.2-Steckplätze, sodass Sie reichlich Hochgeschwindigkeitsspeicher für Ihre Spiele und Medien nutzen können, ohne sich Gedanken über Platzmangel machen zu müssen.

Die KI-gesteuerten Tools optimieren Kühlung, Übertaktung und Netzwerkverbindung und sorgen so für ein reibungsloses Erlebnis. Die werkzeuglosen Installationsfunktionen wie PCIe Slot Q-Release Slim und M.2 Q-Latch erleichtern die Einrichtung und sparen Ihnen viel Zeit und Mühe.

Zwar verfügt es über weniger SATA-Anschlüsse als andere Modelle, doch dank der vier M.2-Steckplätze ist es eine gute Wahl für alle, denen Leistung und Zukunftssicherheit wichtig sind.

Vorteile Nachteile ✅ Mit dem X870-Chipsatz der neuesten Generation von AMD ✅ Wunderschöne weiße Optik ✅ Fantastische Zukunftssicherheit ✅ Bietet benutzerfreundliche, werkzeuglose Installationsfunktionen wie PCIe Slot Q-Release Slim und M.2 Q-Latch ✅ HatASUS’ KI-gestützte Tools für Kühlung, Übertaktung und Netzwerke ❌ Es verfügt zwar nur über zwei SATA-Anschlüsse, doch die vier M.2-Anschlüsse gleichen diesen Mangel gut aus

Fazit: Planen Sie den Bau eines hochwertigen Gaming-PCs in Weiß? ASUS ROG Strix X870-A Gaming wird Sie mit seinem Design begeistern, ganz zu schweigen von der Unterstützung für WiFi 7, PCIe 5.0, USB 4 und DDR5 – allesamt unverzichtbare Komponenten für zukunftssichere Premium-Systeme.

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Wenn du dich für das Asus-Modell entscheidest, achte darauf, dass es sich um die überarbeitete Version handelt, bei der das Metall im PCIe-Steckplatz entfernt wurde, da dieses deine GPU beschädigen kann. Von den dreien unterstützt das Asus-Modell ECC-Speicher, falls dir das wichtig ist.

5. MSI PRO Z790-A MAX WiFi ProSeries [Das beste Intel ATX-Z790-Motherboard]

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Technische Daten Details Formfaktor ATX Chipsatz Intel Z790 Kompatibilität der CPU-Sockel Intel-Sockel LGA 1700 (Intel Core-Prozessoren der 14., 13. und 12. Generation) Unterstützte Geschwindigkeiten DDR5, PCIe 5.0, PCIe 4.0, PCIe 3.0 RAM-Steckplätze 4 DDR5-DIMM-Steckplätze (bis zu 192 GB) Erweiterungssteckplätze 4x M.2 PCIe 4.0 x4 6x SATA 6 Gb/s 1x PCIe 5.0 x16 (GPU) 1x PCIe 4.0 x16 (GPU) Konnektivität WLAN 7, Intel 2,5-Gb-Ethernet, Bluetooth 5.4, USB 3.2 Gen 2×2, USB 3.2 Gen 2, USB 3.2 Gen 1, USB 2.0 Rot, Grün, Blau? Ja (ARGB-Unterstützung)

Das MSI PRO Z790-A MAX WiFi ProSeries ist ein leistungsstarkes Motherboard, das für Intels CPUs der 12., 13. und 14. Generation entwickelt wurde und folgende Funktionen bietet: hervorragende Leistung sowohl beim Gaming als auch bei kreativen Arbeiten.

Dank der Kombination aus DDR5-Unterstützung, PCIe 5.0 und WLAN 7 sorgt es dafür, dass Sie anspruchsvolle Spiele und ressourcenintensive Aufgaben problemlos bewältigen können. Ganz gleich, ob Sie Videos bearbeiten, 3D-Grafiken rendern oder die neuesten AAA-Titel spielen – dieses Motherboard bietet Ihnen die Zuverlässigkeit und Geschwindigkeit, die Sie benötigen, um bei der Arbeit und beim Gaming immer auf dem Laufenden zu bleiben.

Was dieses Motherboard auszeichnet, sind seine umfangreichen Anschlussmöglichkeiten und seine robusten Speicherfunktionen. Mit vier M.2-Steckplätzen und sechs SATA-Anschlüssen haben Sie mehr als genug Platz für große Spielebibliotheken, Mediendateien und Produktivitätssoftware, ohne sich Gedanken über Speicherplatzmangel machen zu müssen.

Zudem sorgen die hitzebeständigen Thermopads und die M.2 Shield Frozr-Kühlkörper dafür, dass Ihr System auch bei intensiven Gaming- oder Multitasking-Sessions kühl bleibt. Zwar fehlt die native USB4-Unterstützung, doch bieten die USB 3.2 Gen 2-Anschlüsse in Kombination mit WLAN 7 und PCIe 5.0 für die meisten Nutzer mehr als genug Geschwindigkeit.

Vorteile Nachteile ✅ ProSeries-Boards sind sowohl für Gamer als auch für Kreativprofis optimiert ✅ Bietet für die meisten Nutzer eine einfache Fehlerbehebung und BIOS-Verwaltung ✅ Mit vier M.2- und sechs SATA-Steckplätzen steht Ihnen der benötigte Speicherplatz zur Verfügung ✅ Hitzebeständige MOSFET-Wärmeleitpads und M.2 Shield Frozr-Kühlkörper ✅ Mit High-End-Funktionen wie WLAN 7, DDR5 und PCIe 5.0 ❌ Eine native USB4-Unterstützung wäre schön gewesen, aber dank USB 3.2 Gen 2 sowie der Unterstützung für WiFi 7, DDR5 und PCIe 5.0 fällt dies kaum ins Gewicht

Fazit:MSI PRO Z790-A MAX WiFi ProSeries ist eine hervorragende Anschaffung, wenn Sie neben dem Gaming auch große Datenmengen für die Erstellung von Inhalten verarbeiten.

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Entschuldige die Verzögerung. Ich habe das WLAN-Problem behoben. Es handelte sich um eine lose Verbindung auf dem Motherboard selbst. Ansonsten gibt es keine Probleme mit dem Produkt. Es erfüllt genau meine Anforderungen. Es unterstützt zwei 16-GB-DDR5-RAM-Riegel, eine RTX 4080 und meinen i9 13900KF. Zum Glück gab es bisher noch keine Probleme mit dem 13900. Ich habe das MSI-BIOS im Laufe der Zeit ein paar Mal aktualisiert. Ich nutze das System hauptsächlich zum Zocken.

6. ASUS PRIME Z890-P WIFI [Das beste Intel Z890-Motherboard]

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Technische Daten Details Formfaktor ATX Chipsatz Intel Z890 Kompatibilität der CPU-Sockel Intel-Sockel LGA 1851 (Intel Core Ultra-Prozessoren, Serie 2) Unterstützte Geschwindigkeiten DDR5, PCIe 5.0, PCIe 4.0 RAM-Steckplätze 4 DDR5-DIMM-Steckplätze (bis zu 192 GB) Erweiterungssteckplätze x1 M.2 PCIe 5.0 x4 x3 M.2 PCIe 4.0 x4 x4 SATA 6 Gb/s x1 PCIe 5.0 x16 (GPU) x1 PCIe 4.0 x16 (GPU) Konnektivität WLAN 7, Bluetooth 5.4, Realtek 2,5-Gbit/s-Ethernet, USB 4, USB Typ C mit 20 Gbit/s, USB Typ A und Typ C mit 10 Gbit/s, USB Typ A mit 5 Gbit/s, USB 2.0 Rot, Grün, Blau? Ja (integriertes RGB, Aura Sync-Unterstützung)

Das ASUS PRIME Z890-P WIFI ist ein Kraftpaket für Intel Core Ultra- und Series 2-Prozessoren. Als jemand, der sowohl Wert auf Leistung als auch auf Zukunftssicherheit legt, kann ich sagen, dass dieses Motherboard hält, was es verspricht.

Mit DDR5, PCIe 5.0 und WiFi 7 sorgt es für eine flüssige und schnelle Leistung, ganz gleich, ob Sie spielen oder anspruchsvolle Aufgaben erledigen. Es ist auf Langlebigkeit ausgelegt und hält auch über Jahre hinweg mit den neuesten Technologien Schritt.

Was mich wirklich beeindruckt hat, war die Vielseitigkeit des Motherboards. Es unterstützt die neuesten Intel-Prozessoren, und dank seines sechsschichtigen Leiterplattendesigns eignet es sich perfekt zum Übertakten. Die Geschwindigkeiten und die Stabilität sind beeindruckend, besonders wenn man sein System bis an die Grenzen bringt.

Mit USB4, Thunderbolt 4 und PCIe 5.0 für Speicher und Grafik sind Sie für alle neuen Technologien bestens gerüstet. Sollten Sie in der Vergangenheit Kompatibilitätsprobleme gehabt haben, machen Sie sich keine Sorgen. Die gelegentlichen Kompatibilitätsprobleme dieses Mainboards lassen sich in der Regel durch ein Firmware-Update beheben.

Vorteile Nachteile ✅ Mit Intels Z890-Chipsatz der neuesten Generation ✅ Ein High-End-Mainboard mit Wi-Fi 7, DDR5, PCIe 5.0 und Thunderbolt 4 ✅ Unterstützt alle Prozessoren der aktuellen Generation sowie die kommende Arrow-Lake-Reihe ✅ Das sechsschichtige Leiterplatten-Design ist langlebig und für das Übertakten optimiert ✅ ASUS-exklusive KI-Funktionen ❌ Einige Nutzer haben von Kompatibilitätsproblemen mit älteren Komponenten berichtet, doch dies betrifft in der Regel Mainboards der neuen Generation und lässt sich wahrscheinlich durch Firmware-Updates beheben

Fazit: The ASUS PRIME Z890-P WIFI sollte zumindest zu den drei besten Mainboards gehören, wenn man einen leistungsstarken Intel-basierten Gaming-PC baut, bei dem Geld keine Rolle spielt.

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Du solltest dir nur bewusst sein, dass MSI in Sachen Zuverlässigkeit keine besonders gute Bilanz vorweisen kann. Ich besitze seit 2012 ein Asus-Motherboard. Das ist eine der zuverlässigsten Marken. Wenn du dich für MSI entscheidest, würde ich zur Sicherheit eine Garantieverlängerung abschließen.

7. MSI MAG B850 TOMAHAWK MAX [Das beste AMD-B850-Motherboard]

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Technische Daten Details Formfaktor ATX Chipsatz AMD B850 Kompatibilität der CPU-Sockel AMD Sockel AM5 (AMD Ryzen 9000-, 8000- und 7000-Serie Desktop-Prozessoren) Unterstützte Geschwindigkeiten DDR5, PCIe 5.0, PCIe 4.0, PCIe 3.0 RAM-Steckplätze 4 DDR5-DIMM-Steckplätze (bis zu 256 GB) Erweiterungssteckplätze 2x M.2 PCIe 5.0 x4 1x M.2 PCIe 4.0 x4 1x M.2 PCIe 4.0 x2 4x SATA 6 Gb/s 1x PCIe 5.0 x16 (GPU) 1x PCIe 4.0 x16 (GPU) 1x PCIe 3.0 x16 (GPU) Konnektivität WLAN 7, Realtek 5-GbE-Ethernet, Bluetooth 5.4, USB Typ C mit 20 Gbit/s, USB Typ A und Typ C mit 10 Gbit/s, USB Typ A mit 5 Gbit/s, USB 2.0 Rot, Grün, Blau? Ja (ARGB-Unterstützung)

Das MSI MAG B850 TOMAHAWK MAX ist eine hervorragende Wahl für Gamer, die ein Ein leistungsstarkes Motherboard, das nicht die Welt kostet. Es ist vollgepackt mit Funktionen der nächsten Generation wie DDR5-Unterstützung, PCIe 5.0 und WLAN 7, die bietet Ihrem System die Geschwindigkeit und Konnektivität, die es benötigt, um anspruchsvolle Spiele und Aufgaben zu bewältigen. Als jemand, der regelmäßig PCs zusammenbaut und testet, kann ich Ihnen versichern, dass dieses Mainboard ein unglaubliches Preis-Leistungs-Verhältnis bietet.

Was mich besonders beeindruckt, sind die Kühlung und die Energieeffizienz. Dank seiner ausgefeilten Kühlungslösungen und dem 14+2+1-Phasen-Netzteil-Design sorgt der TOMAHAWK MAX dafür, dass Ihr System auch bei intensiven Übertaktungssitzungen kühl bleibt.

Zudem sorgt das energieeffiziente VRM-Design für Stabilität, was sowohl für Gaming als auch für anspruchsvolle Arbeitslasten unerlässlich ist. Die benutzerfreundlichen Funktionen wie die EZ Debug LED und EZ PCIe Release vereinfachen die Einrichtung und Fehlerbehebung, sodass Sie keine Zeit mit lästigen Problemen verschwenden.

Vorteile Nachteile ✅ Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis ✅ Zahlreiche Funktionen der nächsten Generation ✅ Effiziente Kühlung ✅ Ausgestattet mit einem beeindruckenden 14+2+1-Leistungsphasen-Design mit 80-A-Smart-Power-Stufen ✅ Benutzerfreundliche EZ Debug-LED, EZ PCIe Release und EZ M.2 Shield Frozr II ❌ Keine native USB4-Unterstützung, doch die USB 3.2 Gen 2-Anschlüsse in Verbindung mit anderen Funktionen der nächsten Generation gleichen diesen Mangel aus

Fazit:The MSI MAG B850 TOMAHAWK MAXist eindas beste AMD-Motherboard für maßgeschneiderte Gaming-PCs, die eine Vielzahl von Premium-Funktionen zu einem recht günstigen Preis bieten.

Jaybreezy0524

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Ehrlich gesagt lief alles reibungslos. Ich hatte keine Probleme, die nicht einfach auf meine eigene Dummheit zurückzuführen waren. Mit EXPO konnte ich den Arbeitsspeicher problemlos übertakten. Nebenbei bemerkt: Aufgrund einiger negativer Erfahrungen mit dem neuesten BIOS bin ich einfach beim ursprünglichen geblieben und hatte keine Probleme. Ich persönlich neige dazu, meine BIOS-Version unverändert zu lassen, es sei denn, ich habe ein konkretes Problem, das durch ein Update behoben werden könnte. Wie auch immer, bisher läuft alles gut und ich bin sicher, dass dein Speicherproblem bald gelöst sein wird.

8. GIGABYTE Ultra Durable X670 [Das beste AMD X670-Motherboard]

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Technische Daten Details Formfaktor ATX Chipsatz AMD X670 Kompatibilität der CPU-Sockel AMD Sockel AM5 (AMD Ryzen 9000-, 8000- und 7000-Serie Desktop-Prozessoren) Unterstützte Geschwindigkeiten DDR5, PCIe 5.0, PCIe 4.0, PCIe 3.0 RAM-Steckplätze 4 DDR5-DIMM-Steckplätze (bis zu 256 GB) Erweiterungssteckplätze x1 M.2 PCIe 5.0 x4 x3 M.2 PCIe 4.0 x4 x4 SATA 6 Gb/s x1 PCIe 4.0 x16 (GPU) x1 PCIe 3.0 x16 (GPU) Konnektivität Wi-Fi 6E, Realtek 2,5-Gbit-Ethernet, Bluetooth 5.3, USB 3.2 Gen 2×2, USB 3.2 Gen 2, USB 3.2 Gen 1, USB 2.0 Rot, Grün, Blau? Ja (ARGB-Unterstützung)

Das GIGABYTE Ultra Durable X670 zeichnet sich durch seine unübertroffene Langlebigkeit aus und trägt den Namen „Ultra Durable“ nicht ohne Grund. Es verfügt über eine verstärkte Leiterplatte und effiziente Kühlungslösungen, die dafür sorgen, dass Ihr System läuft auch bei längerem Einsatz oder unter hoher Belastung zuverlässig.

Nachdem ich Systeme mit diesem Board zusammengebaut und getestet habe, habe ich festgestellt, dass es unglaublich stabil ist und über die nötige Robustheit verfügt, die für langes Gaming oder Arbeiten unerlässlich ist.

Dieses Motherboard unterstützt zudem DDR5 und PCIe 5.0, was es zur perfekten Wahl für Gamer oder Kreative macht, die immer einen Schritt voraus sein wollen. Der PCIe 5.0 M.2-Steckplatz bietet ultraschnelle Datenübertragungsraten und sorgt so für kurze Ladezeiten und nahtlose Leistung. Auch wenn manche die native USB4-Unterstützung vermissen mögen, lässt sich diese problemlos über eine Erweiterungskarte nachrüsten, wodurch das Fehlen dieser Funktion kaum ins Gewicht fällt.

Vorteile Nachteile ✅ Hervorragende Verarbeitungsqualität ✅ Einfache Anpassung über das UEFI-BIOS und GIGABYTEdie Leitstelle ✅ Solides Preis-Leistungs-Verhältnis ✅ Mit einer großzügigen 5-Jahres-Garantie ✅ Optimierte Thermik ❌ Keine native USB4-Unterstützung, aber genau wie bei den meisten anderen Mainboards ohne diese Funktion lässt sich das Problem ganz einfach durch eine Zusatzkarte beheben

Fazit: GIGABYTE ist bekannt dafür, hochwertige Produkte mit hervorragendem Preis-Leistungs-Verhältnis herzustellen, und das GIGABYTE Ultra Durable X670 Das ist der beste Beweis dafür. Es ist so zuverlässig und funktionsreich, wie es bei Boards nur geht, und du wirst feststellen, dass es eine fantastische Anschaffung ist, wenn dir beides wichtig ist.

Exiztens

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Ein solides Board – ich nutze bereits drei davon: 7950X3D und 7800X3D. Versuche, nicht gleich vier Riegel zu kaufen, sondern nimm lieber zwei RAM-Riegel mit einer Taktrate von 6000 MHz – das ist der Sweet Spot. Vergiss nicht, auf das neue BIOS zu flashen :).

9. ASUS TUF Gaming Z790-Plus [Das beste Intel Z790-Motherboard]

Enebameter

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Technische Daten Details Formfaktor ATX Chipsatz Intel Z790 Kompatibilität der CPU-Sockel Intel-Sockel LGA 1700 (Intel Core-Prozessoren der 14., 13. und 12. Generation) Unterstützte Geschwindigkeiten DDR5, PCIe 5.0, PCIe 4.0, PCIe 3.0 RAM-Steckplätze 4 DDR5-DIMM-Steckplätze (bis zu 192 GB) Erweiterungssteckplätze 4x M.2 PCIe 4.0 x4, 4x SATA 6 Gb/s 1x PCIe 5.0 x16 (GPU) 1x PCIe 4.0 x16 (GPU) 1x PCIe 4.0 x4 (GPU) 2x PCIe 3.0 x1 Konnektivität Wi-Fi 6E, Intel 2,5-GB-Ethernet, Bluetooth 5.3, USB 3.2 Gen 2×2, USB 3.2 Gen 2, USB 3.2 Gen 1, USB 2.0 Rot, Grün, Blau? Ja (integriertes RGB, Aura Sync-Unterstützung)

Das ASUS TUF Gaming Z790-Plus besticht durch seine beeindruckende Langlebigkeit und seinen dauerhaften Wert, was es zu einer erstklassigen Wahl für Gamer macht, die auf zuverlässige Leistung setzen.

Dank der Unterstützung von DDR5 und PCIe 5.0 bietet dieses MotherboardZukunftssicherheit für dein Gaming-Setup. Ich habe selbst erlebt, wie gut es anspruchsvolle Spiele bewältigt. Es sorgt selbst mit den neuesten Intel Core-Prozessoren der 14. und 13. Generation für eine flüssige Leistung.

Eine der größten Stärken ist die solide Verarbeitungsqualität. TUF-Mainboards sind für ihre Langlebigkeit bekannt, und dieses Modell bildet da keine Ausnahme. Dank der vier M.2-Steckplätze und vier SATA-Anschlüsse stehen Ihnen zahlreiche Speicheroptionen zur Verfügung, ohne dass dabei die Geschwindigkeit beeinträchtigt wird.

Die Kombination aus PCIe 5.0 für die GPU und DDR5-Unterstützung sorgt für schnelle Ladezeiten und ein flüssiges Spielerlebnis. Zwar bietet das System keine native USB4-Unterstützung, doch lässt es sich mit einer Erweiterungskarte problemlos auf Thunderbolt aufrüsten, was für zusätzliche Flexibilität sorgt.

Vorteile Nachteile ✅ Robust und zuverlässig – TUF-Produkte zeichnen sich durch eine lange Lebensdauer und hervorragende Verarbeitungsqualität aus ✅ DDR5 + PCIe 5.0 (GPU) ist eine solide Kombination für Gaming ✅ Mit RGB-Beleuchtung versehene schwarze TUF Gaming-Optik ✅ Zahlreiche M.2-NVMe-Steckplätze (4) und SATA-Anschlüsse (4) stehen zur Verfügung ❌ Keine native Unterstützung für USB4, aber dennoch Thunderbolt-fähig dank Intel-Zertifizierung ASUS ThunderboltEX 4-Erweiterungskarten, die separat erhältlich sind

Fazit:The ASUS TUF Gaming Z790-Plus Es überzeugt durch eine äußerst stabile Leistung, eine gute Auswahl an Anschlussmöglichkeiten und eine solide Verarbeitungsqualität. Es ist eine empfehlenswerte Option für alle, die nach dem besten Motherboard für den i9-14900K oder andere High-End-CPUs der 12. bis 14. Generation in einer günstigen Preisklasse suchen.

Die Schuhe sind mir runtergefallen, lol

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Ein gutes Motherboard einer renommierten Marke. Ich bin mir nicht sicher, was du damit meinst, dass du es später aufrüsten musst – vermutlich wirst du erst dann aufrüsten, wenn du dir einen komplett neuen PC zusammenbaust.

10. ASUS ROG Strix B650-A [Das beste AMD B650-Motherboard]

Enebameter

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Technische Daten Details Formfaktor ATX Chipsatz AMD B650 Kompatibilität der CPU-Sockel AMD Sockel AM5 (AMD Ryzen 9000-, 8000- und 7000-Serie Desktop-Prozessoren) Unterstützte Geschwindigkeiten DDR5, PCIe 5.0, PCIe 4.0 RAM-Steckplätze 4 DDR5-DIMM-Steckplätze (bis zu 192 GB) Erweiterungssteckplätze x1 M.2 PCIe 5.0 x4, x2 M.2 PCIe 4.0 x4, x4 SATA 6 Gb/s, x1 PCIe 4.0 x16 (GPU), x1 PCIe 4.0 x16 (GPU, nur x4-Modus), x1 PCIe 4.0 x1 Konnektivität Wi-Fi 6E, Intel 2,5-Gbit-Ethernet, Bluetooth 5.2, USB 3.2 Gen 2×2, USB 3.2 Gen 2, USB 2.0 Rot, Grün, Blau? Ja (integriertes RGB, Aura Sync-Unterstützung)

Das ASUS ROG Strix B650-A überzeugt hervorragende Leistung für AMD-Systeme, was es zur perfekten Wahl für Gamer macht, die das Maximum aus ihren CPUs der Ryzen 7000-, 8000- und 9000-Serie herausholen möchten. Dank der Unterstützung von DDR5 und PCIe 5.0 ist dieses Motherboard für die neuesten Technologien gerüstet und sorgt so für flüssiges Gameplay selbst bei höchsten Einstellungen.

Der PCIe 5.0 M.2-Steckplatz ermöglicht ultraschnelle SSD-Geschwindigkeiten, während die vier DDR5-Steckplätze dafür sorgen, dass Ihr System auch anspruchsvolle Spiele ruckelfrei bewältigen kann.

Ich persönlich bin ein Fan des auffälligen weißen Designs im ROG-Stil, das deinen PC besonders in den einzigartigen, ganz in Weiß gehaltenen Setups hervorhebt. Die werkzeuglosen Installationsfunktionen wie der PCIe-Q-Slot-Release und der M.2-Q-Latch machen Upgrades zum Kinderspiel, sodass du keine Zeit damit verbringen musst, dich mit der Hardware herumzuschlagen.

Zudem sorgen die robusten VRM-Kühlkörper und Wärmeleitpads dafür, dass Ihre Komponenten auch unter Belastung kühl bleiben, wodurch eine Überhitzung bei langen Gaming-Sessions verhindert wird.

Vorteile Nachteile ✅ Sehr erschwinglich ✅ Weißes Design im ROG-Stil ✅ Dank PCIe-Q-Slot-Entriegelung und M.2-Q-Latch lassen sich Komponenten einfach und ohne Werkzeug austauschen ✅ Verfügt über massive VRM-Kühlkörper und hochleitfähige Wärmeleitpads ✅ Beeindruckender Audio-Codec – ROG SupremeFX 7.1 Surround Sound High Definition Audio ❌ Keine native USB4-Unterstützung, aber es gibt einen Thunderbolt-Anschluss, falls du dir eine AIC zulegen möchtest

Fazit:ASUS ROG Strix B650-A ist ein wunderschönes weißes Board, das nicht nur gut aussieht – es ist auch ein ernstzunehmender Anwärter für Systeme mit 7000- bis 9000-Serie-CPUs, das man sich leisten kann, ohne ein Vermögen auszugeben.

GeekyNick91

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Ich nutze das Asus ROG Strix B650E-F und bin bisher sehr zufrieden damit. Das Einzige, was mir auf die Nerven geht, ist die Asus Armoury Crate.

11. MSI MAG B550 Tomahawk MAX WiFi [Das beste AMD B550-Motherboard]

Enebameter

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Technische Daten Details Formfaktor ATX Chipsatz AMD B550 Kompatibilität der CPU-Sockel AMD Sockel AM4 (AMD Ryzen 5000, 5000 G-Serie, 4000 G-Serie und 3000-Serie-Prozessoren) Unterstützte Geschwindigkeiten DDR4, PCIe 4.0, PCIe 3.0 RAM-Steckplätze 4 DDR4-DIMM-Steckplätze (bis zu 128 GB) Erweiterungssteckplätze x1 M.2 PCIe 4.0 x4, x1 M.2 PCIe 3.0 x4, x6 SATA 6 Gb/s, x1 PCIe 4.0 x16 (GPU), x1 PCIe 3.0 x4 (GPU) Konnektivität Wi-Fi 6E, Realtek 2,5-GB-Ethernet, Realtek 1-GB-Ethernet, Bluetooth 5.2, USB 3.2 Gen 2, USB 3.2 Gen 1, USB 2.0 Rot, Grün, Blau? Ja (integriertes RGB, Unterstützung für Mystic Light ARGB)

Das MSI MAG B550 Tomahawk MAX WiFi ist ein herausragendes Motherboard für alle, die zuverlässige Leistung suchen, ohne dabei ihr Budget zu sprengen. Dank PCIe 4.0- und DDR4-Unterstützung sorgt dieses Board für flüssiges Gaming und ist damit eine die ideale Wahl für alle, die sich einen AMD-PC mit begrenztem Budget zusammenstellen möchten.

Dank der schnellen M.2-Steckplätze und der zahlreichen SATA-Anschlüsse lässt sich der Speicherplatz problemlos erweitern, während das solide VRM-Design eine stabile Stromversorgung Ihrer Komponenten gewährleistet.

Ich habe in der Vergangenheit schon oft B550-Mainboards für preisgünstige Systemaufbauten verwendet, und sie sind immer eine gute Wahl. Dank der optimierten Kühlung und der robusten Bauweise des Tomahawk MAX können Sie sicher sein, dass Ihr System auch unter hoher Last nicht überhitzt.

Zwar unterstützt es nicht die neuesten DDR5- oder PCIe 5.0-Standards, doch ist das für Gamer, die nicht unbedingt auf die allerneueste Technik angewiesen sind, kein Ausschlusskriterium. Der eigentliche Vorteil liegt darin, dass man mit diesem Mainboard AAA-Spiele flüssig spielen und dabei Geld sparen kann.

Vorteile Nachteile ✅ Ideal für besonders preisgünstige AMD-Systeme ✅ Kompatibel mit älteren (und günstigeren) AMD-CPUs der Serien 3000 bis 5000 ✅ Zwei M.2-Steckplätze und sechs SATA-Anschlüsse bieten für diesen Preis eine hervorragende Erweiterbarkeit ✅ Optimierte Thermik ✅ MAG-Niveau an Strapazierfähigkeit ❌ Keine Unterstützung für DDR5, PCIe 5.0 und natives USB4, aber das ist angesichts des günstigen Preises zu erwarten

Fazit:Ich habe mir schon vor einiger Zeit einen Gaming-PC auf einem B550-Motherboard zusammengebaut 2021, und es läuft immer noch einwandfrei. B550-Mainboards eignen sich einfach hervorragend für zuverlässige, kostengünstige PC-Bausätze, und das MSI MAG B550 Tomahawk MAX WiFi gehört zu den besten Modellen, die man auf dem Markt finden kann.

Tacol0ver69

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Keine Ahnung, ob du es dir letztendlich gekauft hast, aber meins läuft super. Mir wurde ein defektes B550 Gaming Plus verkauft, ich habe es umgetauscht und das war auch defekt, also habe ich mir schließlich das Tomahawk bei Best Buy gekauft. Es hat sich herausgestellt, dass es wegen seiner Stromversorgung und Verarbeitungsqualität hoch bewertet wird und eine rundum tolle Benutzeroberfläche und ein super BIOS hat. Es läuft super mit meiner 5600 und der 2080 Super und wird auch mit dem Ryzen 9, den ich darauf setzen werde, super funktionieren.

12. MSI B760 Gaming Plus [Das beste Intel B760-Motherboard]

Enebameter

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Technische Daten Details Formfaktor ATX Chipsatz Intel B760 Kompatibilität der CPU-Sockel Intel-Sockel LGA 1700 (Intel Core-Prozessoren der 14., 13. und 12. Generation) Unterstützte Geschwindigkeiten DDR5, PCIe 4.0, PCIe 3.0 RAM-Steckplätze 4 DDR5-DIMM-Steckplätze (bis zu 128 GB) Erweiterungssteckplätze x1 M.2 PCIe 4.0 x4 x1 M.2 PCIe 4.0 x4 (NVMe/SATA) x4 SATA 6 Gb/s x1 PCIe 4.0 x16 (GPU) x1 PCIe 4.0 x16 (GPU, nur x4-Modus) x1 PCIe 3.0 x1 Konnektivität Wi-Fi 6E, Realtek 2,5-GB-Ethernet, Bluetooth 5.3, USB 3.2 Gen 2, USB 3.2 Gen 1, USB 2.0 Rot, Grün, Blau? Ja (ARGB-Unterstützung)

Das MSI B760 Gaming Plus ist eine hervorragende Wahl für preisgünstige Intel-Systeme, da es exzellente Leistung ohne hohen Preis bietet. Dank DDR5-Unterstützung sorgt dieses Mainboard dafür, dass Sie in Zukunft keine RAM-Engpässe erleben werden. Das macht es zu einem eine hervorragende Wahl für Gamer, die die Lebensdauer ihres Systems maximieren möchten.

Die solide Stromversorgung und Kühlung dieses Motherboards – mit einem verlängerten Kühlkörper und MOSFET-Wärmeleitpads – sorgen dafür, dass Ihr System auch bei hoher Gaming-Auslastung stabil bleibt. Das M.2 Shield Frozr und die Unterstützung für MSI Mystic Light RGB sorgen für einen Hauch von Funktionalität und Stil und ermöglichen zudem ein besseres Wärmemanagement sowie visuelle Anpassungsmöglichkeiten.

Zwar unterstützt es weder PCIe 5.0 noch USB4, doch für die meisten Gamer sind diese Funktionen nicht entscheidend, und der günstige Preis macht diese fehlenden Merkmale mehr als wett.

Ich habe ähnliche Mainboards bereits in preisgünstigen Systemen verwendet, und das MSI B760 Gaming Plus bietet durchweg ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Wenn du ein zuverlässiges Intel-Gaming-System zusammenstellen möchtest, ohne zu viel auszugeben, bietet dieses Mainboard alles, was du brauchst, zu einem vernünftigen Preis.

Vorteile Nachteile ✅ Sehr gute VRM-Kühlung mit einem verlängerten Kühlkörper und MOSFET-Wärmeleitpads ✅ Zuverlässige Stromversorgung ✅ Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis für Intel-Prozessoren ohne „K“-Bezeichnung ✅ Gute Speichererweiterbarkeit ✅ Die Verfügbarkeit von DDR5 in dieser Preisklasse ist fantastisch ❌ Keine Unterstützung für PCIe 5.0 oder natives USB 4, aber auch hier denke ich, dass der günstige Preis mehr als genug ist, um darüber hinwegzusehen

Fazit:MSI B760 Gaming Plus ist eines der preisgünstigsten Intel-basierten Motherboards auf dem Markt. Dank der DDR5-Unterstützung musst du dir bei diesem preisgünstigen System kaum Gedanken über zukünftige RAM-bedingte Engpässe machen.

Kevin, 82, 48, 5

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Meiner Meinung nach ist das MSI B760 Gaming Plus WiFi das bessere Motherboard. Es verfügt über WLAN und bietet eine bessere Kühlung der VRMs.

13. ASRock B660M Pro RS [Das beste Intel B660-Motherboard]

Enebameter

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Technische Daten Details Formfaktor Micro-ATX Chipsatz Intel B660 Kompatibilität der CPU-Sockel Intel-Sockel LGA 1700 (Intel Core-Prozessoren der 14., 13. und 12. Generation) Unterstützte Geschwindigkeiten DDR4, PCIe 4.0, PCIe 3.0 RAM-Steckplätze 4 DDR4-DIMM-Steckplätze (bis zu 128 GB) Erweiterungssteckplätze x1 M.2 PCIe 4.0 x4, x1 M.2 PCIe 3.0 x4 (NVMe/SATA) x4 SATA3 6,0 Gb/s-Anschlüsse x1 PCIe 4.0 x16 (GPU) x1 PCIe 3.0 x16 (GPU) x1 PCIe 3.0 x1 x1 M.2-Sockel (Key E, für WLAN) Konnektivität Intel Gigabit-LAN (1 Gb/s), USB 3.2 Gen 1, USB 2.0 Rot, Grün, Blau? Ja (integriertes RGB, Unterstützung für Polychrome ARGB-Synchronisation)

Wenn Sie einen preisgünstigen Gaming-PC auf Intel-Basis zusammenstellen möchten, bietet das ASRock B660M Pro RS ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Es unterstützt Intel-Prozessoren der 12. und 13. Generation und bietet dir die nötige Leistung für Spiele, ohne dass du dafür extra Geld ausgeben musst.

Dank seines kompakten Micro-ATX-Formats passt es in die meisten Gehäuse, während die elegante RGB-Hintergrundbeleuchtung deinem System einen stilvollen Touch verleiht, ohne die Kosten wesentlich zu erhöhen.

Das Motherboard bietet flexible Speicheroptionen sowie zwei M.2-Steckplätze (einen PCIe 4.0 und einen PCIe 3.0) und vier SATA-Anschlüsse. Damit steht Ihnen genügend Platz zur Verfügung, um schnelle NVMe-SSDs und herkömmliche Festplatten einzubauen, sodass Sie Ihre Spiele zügig laden können und gleichzeitig Ihre Medien und Dateien jederzeit griffbereit sind.

Zwar verfügt es nicht über integriertes WLAN, doch lässt sich über den M.2-Key-E-Steckplatz problemlos eine WLAN-Karte nachrüsten, was es zu einer schnellen Lösung für Nutzer macht, die auf drahtlose Verbindungen setzen. Die schwarze Sapphire-Leiterplatte sorgt für ausreichende Langlebigkeit und macht es zu einer soliden Wahl für den langfristigen Einsatz.

Vorteile Nachteile ✅ Eine tolle, äußerst preisgünstige Option für Intel-Systeme ✅ HübschAcer-Themenbezogene Optik mit integrierter RGB-Hintergrundbeleuchtung ✅ Kompakte Bauform mit strapazierfähiger, saphirschwarzer Leiterplatte ✅ Gute Flexibilität bei den M.2- und SATA-Speicheroptionen ❌ Keine integrierte WLAN-Funktion, aber es wird ein M.2-Key-E-Steckplatz für WLAN mitgeliefert, den Sie selbst einbauen müssen

Fazit:Suchst du nach dem absolut günstigsten Motherboard, mit dem du noch gerade so durchkommst, ohne dabei allzu viel an Gaming-Leistung einzubüßen? ASRock B660M Pro RS Das ist die Antwort!

EwokmodeMH

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Der Preis-Leistungs-König unter den B660- und 12400F-Systemen zieht mit dieser Mainboard-Kombination immer weiter an allen Ryzen-Konfigurationen vorbei. *für Neuaufbauten

Was ist beim Kauf eines Gaming-Motherboards zu beachten?

Das richtige Motherboard für deinen PC-Bau zu finden, ist genauso wichtig wie die Wahl der besten CPU- und GPU-Kombination. Einfach ausgedrückt: Bei der Hauptplatine darfst du auf keinen Fall sparen, damit es nicht zu Leistungsengpässen kommt und die Zukunftssicherheit nicht beeinträchtigt wird. Um Ihre Hardware zu verstehen, müssen Sie außerdem wissen, So rufen Sie das BIOS auf für Einstellungen und Optimierungen.

In diesem Zusammenhang finden Sie hier alles, was Sie beim Kauf von Motherboards beachten sollten, um das beste Preis-Leistungs-Verhältnis zu erzielen:

1. Formfaktor

Es gibtvier verschiedene Formfaktoren für Motherboards, die in der Regel ihre Gesamtgröße und die Kompatibilität mit Gehäusen bestimmen:

Formfaktoren für Motherboards Gehäusekompatibilität Durchschnittliche Abmessungen (L x B) Mini-ITX (mITX) Gehäuse mit kompaktem Formfaktor 17,0 x 17,0 cm Micro-ATX (mATX) mATX-, Mid-Tower- und Full-Tower-Gehäuse 24,4 x 24,4 cm ATX Midtower- und Full-Tower-Gehäuse 12 x 9,6 Zoll Extended ATX (EATX) Full-Tower- und größere Mid-Tower-Gehäuse 30,5 x 33 cm

Achten Sie besonders genau auf den Formfaktor eines Motherboards, da dies oft Ermitteln Sie die physische Größe Ihrer gesamten Installationsowie die Anzahl und Art der Komponenten, mit denen es kompatibel ist.

ATX- und Micro-ATX-Motherboards sind die gängigsten Modelle für Gaming-PCs da sie in der Regel die Standardkonfiguration (4 RAM-Steckplätze und 2 oder mehr Speicheroptionen) bieten, während EATX- und mITX-Mainboards eher für „Nischen“-Konfigurationen reserviert sind, wie beispielsweise Ultra-High-End-Workstations oder Gaming-PCs mit mehreren GPUs und äußerst mobile Mini-PCsbzw.

2. CPU-Sockel und Kompatibilität

Man könnte sagen, dass dies die wichtigsten Faktoren bei der Auswahl eines Motherboards für deinen PC-Bau, denn wenn du ein Mainboard mit einem nicht passenden Sockel für deine CPU wählst, ist dein Projekt schon gescheitert, bevor es überhaupt zusammengebaut wurde – es sei denn, du bist ein absoluter Meister am Lötkolben.

Glücklicherweise gibt es in dieser Hinsicht nur zwei Dinge zu beachten. Überprüfen Sie immer, ob das Motherboard…

…ist sowohl mit einem AMD- als auch mit einem Intel-Prozessor kompatibel

…unterstützt die jeweilige Generation/Serie Ihres bevorzugten Intel-/AMD-Prozessors

Man muss sich nicht unbedingt alle Sockeltypen (AM4, AM5, LGA 1700, LGA 1851 usw.) einprägen, da in den technischen Datenblättern vieler Motherboards eindeutig angegeben ist, mit welchen CPU-Serien bzw. -Generationen sie kompatibel sind und ob sie für AMD- oder Intel-Systeme ausgelegt sind.

Mein Tipp? Such dir zuerst eine Grafikkarte aus, dann die beste Gaming-CPU, die dein Budget hergibt, und such dir schließlich das hochwertigste Motherboard, das du dir leisten kannst und das mit beiden Komponenten kompatibel ist.

3. RAM-Kompatibilität

Sofern Sie nicht gezielt einen Mini-PC zusammenstellen wollen, sollten Sie ein Motherboard wählen, das mindestens vier RAM-Steckplätzeist einmussfür Gaming-PCs. Dies bietet Ihnen mehr Flexibilität für zukünftige Aufrüstungen sowie eine höhere Speicherkapazität für ein besseres Spielerlebnis und mehr Komfort im Alltag.

Unterstützte RAM-Typen Standardgeschwindigkeiten Double Data Rate 4 2133 bis 3200 MT/s Double Data Rate 5 4000 bis 6400 MT/s

Ungeachtet dessen, was die obigen Geschwindigkeitsmessungen vermuten lassen, Sowohl DDR4- als auch DDR5-RAM eignen sich hervorragend für Spiele, wobei DDR5 als hochwertigere und zukunftssichere Option erscheint.

Denken Sie außerdem daran, dass Ihre RAM lässt sich übertakten, zusammen mit deiner CPU und GPU. Immer Halten Sie Ausschau nach übertaktungsfreundlichen Motherboards, da Sie dadurch die Leistung Ihrer Komponenten steigern können way überdurchschnittlich.

4. Erweiterungssteckplätze

Die Anzahl und Art der Erweiterungssteckplätze eines Motherboards bestimmen dessen Erweiterbarkeitund unterstütztBandbreite. Diese Steckplätze werden hauptsächlich für GPUs, Speicher sowie Zusatzkarten wie Netzwerk-, Capture- und Soundkarten verwendet.

Diese Steckplätze lassen sich anhand ihrer PCIe-Generation, was ihrer Kanalanzahl und der unterstützten Bandbreite entspricht:

PCIe-Generationen Bandbreite pro Spur Maximale Bandbreite PCIe 5.0 4 GB/s M.2-Lanes (x4): 16 GB/s GPU-Lanes (x16): 64 GB/s PCIe 4.0 zwei Gigabyte pro Sekunde M.2-Lanes (x4): 8 GB/s GPU-Lanes (x16): 32 GB/s PCIe 3.0 ein Gigabyte pro Sekunde M.2-Lanes (x4): 4 GB/s GPU-Lanes (x16): 16 GB/s

Aber was bedeutet das alles für die Gaming-Branche? Nun, man muss nur wissen, dass Je höher die PCIe-Generation der M.2-x4-Erweiterungssteckplätze eines Motherboards ist, desto besser.

Die Leistungssteigerungen bei PCIe 3.0, 4.0 und 5.0 x16 für GPUs sind größtenteils vernachlässigbar, aber Ein PCIe-4.0-x16- oder PCIe-5.0-x16-Steckplatz für Ihre Grafikkarte wäre ideal, um für die Zukunft gerüstet zu sein. Mehrere Erweiterungssteckplätze für AICs (in der Regel x1-Steckplätze) sind eine sinnvolle Ergänzung, aber für den allgemeinen Gebrauch nicht unbedingt notwendig.

5. Speicheroptionen

Du hastvier Speicheroptionen Was Sie beim Kauf eines Motherboards beachten sollten:

Speicheroptionen Kompatibilität Maximale Übertragungsgeschwindigkeiten M.2-NVMe-SSDs M.2-Steckplatz (PCIe-Lanes) PCIe 3.0:~3,5 GB/sPCIe 4.0: ca. 7 GB/sPCIe 5.0:~14 GB/s M.2-SATA-SSDs M.2-Steckplatz (SATA-Lanes) ca. 600 MB/s SATA-SSDs SATA-Anschluss ca. 600 MB/s Interne Festplatten SATA-Anschluss ca. 200 MB/s

Ich kann es Ihnen wärmstens empfehlen Entscheide dich für eine M.2-NVMe-SSD sowie ein Motherboard, das diese unterstützt (was heutzutage bei den meisten der Fall ist).

Schließlich ist der Unterschied zwischen einem eine gute externe SSD für Spiele Der Unterschied bei Bootzeiten, Ladebildschirmen und Dateiübertragungen ist im Vergleich selbst zu den besten SATA-Speichergeräten einfach wie Tag und Nacht.

6. Konnektivität

The die absolut besten Konnektivitätsfunktionen Die Funktionen, über die ein Motherboard derzeit verfügen kann, sind:

Unterstützung für USB4/Thunderbolt 4

WLAN 7

Bluetooth 5.3

10-Gbit/s-Ethernet

High-Definition Multimedia Interface 2.1b

DisplayPort 1.4a/2.1

Für eine kostengünstigere Gaming-Konfiguration reicht ein Motherboard aus, das zumindest WLAN 6 und 2,5-Gbit/s-Ethernet wenn du auf kompetitive Online-Spiele stehst und mindestens zwei USB-3.2/3.1-Gen-2-Anschlüsse für Ihre Peripheriegeräte.

Alle anderen Funktionen sind optional, aber generell wäre es dennoch toll, wenn die früheren Versionen bzw. Iterationen davon weiterhin verfügbar wären.

7. Zukunftssicherheit

Wenn es um Zukunftssicherheit geht, Ideal ist der Kauf eines Motherboards, das die neuesten Prozessorserien bzw. -generationen von AMD und Intel unterstützt. Derzeit wären dies Motherboards, die Folgendes unterstützen:

CPUs der neuesten Generation/Serie Sockelkompatibilität Unterstützte Chipsätze AMD 9000-Serie AM5 X870E, X870, X670E, X670, B850, B840, B650E, B650, A620, A620A Intel Arrow Lake (15. Generation/Ultra) Kommunalverwaltungsgesetz von 1851 Z890, B860, H810

Natürlich sind Motherboards, die mit diesen CPUs der neuesten Generation kompatibel sind, in der Regel teuer. Für Gaming wäre es akzeptabel, eine oder zwei Generationen bzw. Serien zurückzugreifen, wenn man einen preisgünstigen PC zusammenstellen möchte, aber Achte darauf, dass dein preisgünstiges Motherboard mindestens über DDR4-RAM-Steckplätze und einen PCIe 4.0 M.2 NVMe-Steckplatz verfügt.

Zu guter Letzt solltest du dir ein Motherboard mit einem PCIe 4.0 x16- oder PCIe 5.0 x16-Steckplatz für Ihre Grafikkarte. Beide Versionen bieten nur minimale Verbesserungen bei der Gaming-Leistung gegenüber einem PCIe-3.0-x16-Steckplatz, aber es ist trotzdem gut, sie für alle Fälle zur Hand zu haben.

Welches Gaming-Motherboard ist das richtige für dich?

Wenn Sie auf der Suche nach dem richtigen Gaming-Motherboard sind, erleichtert es die Entscheidung, wenn Sie sich auf die wichtigsten Faktoren konzentrieren. Die Kompatibilität ist dabei am wichtigsten – stellen Sie also sicher, dass das Motherboard Ihre CPU unterstützt.

Wenn Sie ein begrenztes Budget haben, ist das GIGABYTE B760M Gaming Plus WiFi bietet ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis mit soliden Funktionen für Intel bietet. Für Gamer, die ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Leistung und Preis suchen, ist das ASUS TUF Gaming B650-PLUS ist eine fantastische Wahl mitDouble Data Rate 5 and PCIe 5.0Unterstützung.

Wenn Sie mehr Zukunftssicherheit benötigen, dann MSI MAG B550 Tomahawk MAX WiFi bietet eine hervorragende Kühlung und solide Leistung, während das GIGABYTE Z690 AORUS ULTRA ist ideal für hochwertige, übertaktete Systeme. Letztendlich sollte Ihre Entscheidung von Ihren aktuellen Anforderungen abhängen und davon, ob Sie in naher Zukunft ein Upgrade planen.

Häufig gestellte Fragen

Welches ist das beste Motherboard für Gaming?

Das beste Motherboard für Gaming ist das ASUS TUF GAMING B650-PLUS, das mit AMD-Prozessoren der Serien 7000 bis 9000 kompatibel ist und blitzschnelle DDR5- und PCIe 5.0-Geschwindigkeiten bietet – und das alles zu einem erschwinglichen Preis. Für Intel-Systeme wäre das preisgünstigste Gaming-Motherboard das GIGABYTE B760M Gaming Plus, das mit Intel-Prozessoren der 12. bis 14. Generation kompatibel ist.

Welches ist das beste Motherboard für einen Gaming-PC?

Das beste Motherboard für einen Gaming-PC ist das ASUS ROG Strix X870-A, da sein AMD X870-Chipsatz der neuesten Generation alle High-End-Flaggschiff-Prozessoren für AMD-Systeme unterstützt. Für Intel-PCs gehört das ASUS PRIME Z890-P WIFI, das mit dem Intel Z890-Chipsatz der neuesten Generation ausgestattet ist, zu den zukunftssichersten Optionen, die derzeit erhältlich sind.

Spielt das Motherboard beim Gaming eine Rolle?

Ja, das Motherboard spielt beim Gaming eine große Rolle, da es bestimmt, mit welchen Komponenten Ihr System kompatibel ist, welche Übertragungsgeschwindigkeiten es erreicht und welche Anschlussmöglichkeiten Ihr System unterstützt. Die Anschaffung eines guten, modernen Motherboards für Ihren Gaming-PC sorgt zudem für Zukunftssicherheit, sodass Sie Ihre Komponenten später problemlos austauschen können.

Wie wählt man ein Motherboard für Gaming aus?

Um ein Motherboard für Gaming auszuwählen, musst du zunächst entscheiden, für welche CPU- und GPU-Kombination du den größten Teil deines Budgets ausgeben möchtest, und dann prüfen, mit welchen Motherboards diese kompatibel sind, insbesondere die CPU. Überprüfe immer, ob ein Motherboard für AMD- oder Intel-Prozessoren ausgelegt ist und mit welcher Serie (bei AMD) bzw. Generation (bei Intel) es kompatibel ist.

Was ist ein Motherboard?

Das Motherboard ist die meist rechteckige Leiterplatte eines PCs, die als zentrale Schaltstelle für die gesamte Hardware fungiert und den Datenaustausch zwischen den einzelnen Komponenten ermöglicht. Das Motherboard verfügt über einen CPU-Sockel, PCIe-Steckplätze für Grafikkarten, RAM-Steckplätze sowie Kabel, die die Strom- und Datenübertragung im gesamten System gewährleisten.

Was macht ein Motherboard?

Das Motherboard ist die Hauptkomponente, auf der alle anderen Teile aufgebaut sind, und sorgt für die Stromversorgung der einzelnen Komponenten. Darüber hinaus ermöglicht das Motherboard Ihres PCs die Kommunikation zwischen den anderen Komponenten, wie beispielsweise dem Arbeitsspeicher, der CPU, der GPU und den Speicherlaufwerken.