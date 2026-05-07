Las 7 mejores placas base económicas para juegos en 2025

Cuando monté mi primer ordenador para juegos, encontrar el la mejor placa base económica para juegos era como recorrer un laberinto de especificaciones, chipsets y precios por todas partes. Y aunque es fácil dejarse llevar por las GPU o las carcasas llamativas, La placa base es el elemento que mantiene unido todo el sistema. Desde el rendimiento hasta la flexibilidad, desempeña un papel fundamental en el funcionamiento de tu sistema; es, básicamente, la columna vertebral de toda tu configuración.

En esta guía, he seleccionado cuidadosamente placas base fiables y orientadas al rendimiento que no suponen un gran desembolso. Estas placas base ofrecen un gran rendimiento para juegos, son compatibles con las CPU y GPU de última generación, y presentan el equilibrio perfecto entre las características clave, sin cobrarte de más por funciones que no vas a utilizar.

Si eres un jugador que cuida su presupuesto, un estudiante o acabas de iniciarte en el montaje de ordenadores, este resumen te ayudará a tomar una decisión con total confianza.

Sin florituras ni exageraciones, solo placas base que cumplen con su función sin dejarte sin un céntimo.

Nuestras mejores recomendaciones de placas base para gaming económicas

Estas son las 5 mejores placas base económicas para gamers y montadores de PC que buscan un rendimiento sólido sin gastarse una fortuna. Haz clic en el nombre de un producto para verlo en Amazon, o sigue leyendo para conocer más detalles sobre cada una de las opciones.

Cada placa base ha sido seleccionada por sus características destacadas, su rendimiento y su relación calidad-precio, pensadas para los gamers que cuidan su presupuesto. Desde la búsqueda de una tasa de fotogramas fluida hasta funciones preparadas para el futuro, esta selección da en el clavo para cualquiera que busque la mejor placa base económica para gaming en 2026.

Resumen de las 7 mejores placas base económicas para juegos

Elegir la placa base adecuada puede marcar la diferencia en tu equipo para juegos, sobre todo si dispones de un presupuesto ajustado. En esta lista se recogen las opciones que te ofrecen la mayor potencia para juegos por tu dinero, sin sacrificar la calidad ni las prestaciones.

Estas recomendaciones abarcan una amplia gama de chipsets, marcas y formatos, así que tanto si estás montando un equipo con un AMD Ryzen Ya sea que busques un procesador Intel Core o de otro tipo, encontrarás algo que se adapte a tu configuración. Cada placa se ha evaluado teniendo en cuenta el rendimiento, la relación calidad-precio, las posibilidades de actualización futura y la fiabilidad en el uso diario, para que puedas comprar con total confianza.

Sin más preámbulos, vamos a conocerlos.

1. ASUS ROG Strix B650-A Gaming WiFi 6E [La mejor placa base en relación calidad-precio]

Enebameter:

10

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Especificaciones Detalles Chipset AMD B650 Ranuras de expansión 1 ranura PCIe 5.0 x16, 2 ranuras PCIe 4.0 x16/x4 Redes 1 ranura M.2 PCIe 5.0, 2 ranuras M.2 PCIe 4.0, 4 puertos SATA Espacios de almacenamiento 1 ranura M.2 PCIe 5.0, 2 ranuras M.2 PCIe 4.0, 4 puertos SATA Formato ATX

The ASUS ROG Strix B650-A Gaming WiFi 6E destaca como una de las mejores opciones para los gamers que buscan un alto rendimiento sin arruinarse en 2026. Diseñada para los procesadores AMD Ryzen de la serie 7000, esta placa base te permite exigir al máximo a tu CPU durante sesiones intensas de juego o de streaming, gracias a su suministro de energía estable, respaldado por un robusto VRM de 12+2 fases de potencia.

Su compatibilidad con memoria DDR5 de hasta 6400 MT/s significa que puedes instalar hasta cuatro módulos, lo que te permite alcanzar un máximo de 128 GB de RAM – suficiente velocidad y espacio tanto para gamers como para creadores. La incorporación de PCIe 5.0 para el almacenamiento garantiza la compatibilidad con futuras tecnologías, lo que permite utilizar SSD más rápidos a medida que vayan saliendo al mercado. En cuanto a la conectividad, incluye WiFi 6E e Intel 2,5 Gb Ethernet: características que normalmente solo se encuentran en placas base mucho más caras que esta, así que Disfrutarás de una red de contactos de primer nivel sin tener que pagar una fortuna.

La placa base también cuenta con soluciones de refrigeración completas, que incluyen grandes disipadores térmicos para el VRM y para las unidades M.2, con el fin de mantener a raya las temperaturas durante esas intensas maratones de videojuegos, lo que la convierte en una de las principales opciones entre las placas base para gaming económicas. Además, incluye prácticas funciones pensadas para el montaje por cuenta propia, como Q-Latch para una instalación rápida de las unidades M.2 y Q-Release para cambiar fácilmente la tarjeta gráfica, ventajas tan interesantes como €300.

Por el contrario, solo cuenta con cuatro puertos SATA, lo que puede resultar insuficiente si vas a instalar muchas unidades de almacenamiento. En cuanto al aspecto, la iluminación RGB personalizable te permite darle un toque personal a tu configuración.

Pros Contras ✅ Compatible con los procesadores AMD Ryzen de la serie 7000 para un alto rendimiento ✅ El WiFi 6E y el Ethernet de 2,5 Gb de Intel garantizan una experiencia de juego online con baja latencia ✅ BIOS y utilidades de software intuitivas que facilitan la gestión del sistema ✅ La iluminación RGB personalizable aporta un toque estético ✅ Suministro de energía y diseño térmico perfectos para el overclocking ❌ Limitado a cuatro puertos SATA, lo que puede resultar restrictivo para los usuarios que tengan varios dispositivos de almacenamiento.

Veredicto final: Esta placa base para juegos de alta calidad combina un rendimiento sólido, conectividad avanzada y una refrigeración eficiente, lo que la convierte en una excelente opción versátil para los jugadores que cuidan su presupuesto y buscan características clave de primera calidad como Doble velocidad de transferencia de datos 5 and PCIe de 5.ª generación sin arruinarte. Desde la edición de vídeos hasta las partidas clasificatorias, esta placa incluye funciones de nivel profesional que realmente importan, sin inflar el precio con cosas que nunca vas a usar.

Aceite Legitimate 5000

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Me he comprado esta placa base, es fantástica

2. GIGABYTE B650 AORUS Elite AX [La placa base más resistente y económica para juegos]

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9.8

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Especificaciones Detalles Chipset AMD B650 Zócalo de la CPU AM5 Ayuda para la memoria DDR5 de hasta 6400 MHz Puerto USB USB 3.2 Gen 2×2, USB 3.2 Gen 2, USB 2.0 Audio Realtek ALC1220-VB: sonido envolvente 7.1

The GIGABYTE B650 AORUS Elite AX es un producto resistente y a un precio razonable placa base para juegos Diseñado para gamers que buscan un rendimiento sólido a largo plazo sin el sobreprecio de los productos de gama alta en 2026. Si quieres actualizar tu equipo actual con una placa base de la competencia que incorpore tarjetas gráficas y ofrezca una relación calidad-precio excepcional, esta es la mejor opción. Fabricada con la fiable tecnología de AMD B650 Gracias a su chipset, esta placa base ofrece una compatibilidad y una estabilidad excelentes, lo que la convierte en una de las mejores opciones económicas para los jugadores que buscan resistencia y prestaciones sólidas.

Estoplaca base para juegos de alta calidad Es compatible con los procesadores AMD Ryzen de la serie 7000 y la memoria DDR5, lo que garantiza una experiencia de juego rápida y fluida. Su robusto diseño VRM proporciona un suministro de energía eficiente, algo esencial para mantener el rendimiento durante sesiones de juego intensas o intentos de overclocking. Con WiFi 6E y Ethernet de 2,5 Gb integrados, la B650 AORUS Elite AX ofrece una conectividad versátil y fiable para disfrutar de partidas multijugador sin interrupciones.

Cuenta con numerosos puertos USB. Con varios Ranuras PCIe 4.0 Además de una amplia compatibilidad con almacenamiento M.2, esta placa base combina durabilidad y capacidad de ampliación, lo que la convierte en una opción excelente para los gamers que buscan una base sólida para su PC gaming sin salirse del presupuesto.

Pros Contras ✅ Placa base Mini-ITX de alta calidad optimizada para el i9-14900K ✅ Es compatible con memoria DDR5 de alta velocidad para un mejor rendimiento en los videojuegos ✅ El WiFi 6E y el Bluetooth 5.3 ofrecen una excelente conectividad inalámbrica ✅ Compatibilidad con PCIe 4.0 para las últimas GPU y SSD ✅ Diseño térmico avanzado con protección térmica M.2 ❌ Ranuras de expansión limitadas debido a su tamaño

Veredicto final:The GIGABYTE B650 AORUS Elite AX Es la mejor placa base económica y resistente para juegos, ya que ofrece un suministro de energía robusto, una construcción sólida y excelentes funciones de red, lo que la convierte en una opción fiable para los jugadores que buscan una inversión a largo plazo.

Trimestre activo 4197

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Una de las mejores placas B650 del mercado

3. MSI MAG B650 Tomahawk WiFi [La mejor placa base económica con optimización térmica para juegos]

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9.7

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Especificaciones Detalles Chipset AMD B650 Zócalo de la CPU AM5 Ranuras de expansión PCIe 4.0 x16, PCIe 4.0 x1 Almacenamiento 2 ranuras M.2, 6 puertos SATA de 6 Gb/s Redes WiFi 6E, Ethernet de 2,5 Gb

The MSI MAG B650 Tomahawk WiFi destaca por ser el mejor en cuanto a optimización térmica placa base para juegos para quienes quieran montar un equipo potente pero asequible basado en el AMD Ryzen 7 7800X3D procesador. Además de su eficiente gestión térmica, ofrece compatibilidad con memoria DDR5 de alta velocidad, ranuras PCIe 4.0 reforzadas y un suministro de energía sólido; características esenciales para disfrutar de una experiencia de juego fluida y de última generación en 2026.

The MSI MAG B650 Tomahawk WiFi Además, cumple con todos los requisitos esenciales para una configuración de gaming moderna. Ofrece compatibilidad con memoria DDR5 de confianza, almacenamiento M.2 de alta velocidad, una conexión de red sólida y una gama versátil de puertos USB. Y si tienes pensado actualizar la CPU más adelante, esta placa base puede incluso admitir una Ryzen 9 7950X.

La placa también incluye WiFi 6E y Ethernet de 2,5 Gb integrados para una conectividad fluida. Dispone de tres ranuras M.2 directamente en la placa, lo que ofrece velocidad y capacidad de almacenamiento más que suficientes para la mayoría de los gamers. Y si eres un creador de contenido que no necesita más que eso, es una forma inteligente de ahorrar un poco y destinar ese dinero extra a una mejor GPU o a un monitor.

Pros Contras ✅ Diseño térmico avanzado con disipadores de calor ampliados para una refrigeración eficaz ✅ Excelente suministro de energía para un rendimiento estable con el Ryzen 7 7800X3D ✅ Compatible con memoria DDR5 de alta velocidad para juegos ✅ WiFi 6E y Ethernet de 2,5 Gb integrados para una conectividad fiable ✅ Varias ranuras M.2 NVMe para ampliar la capacidad de almacenamiento ✅ BIOS fácil de usar y una construcción de gran calidad ❌ Menos puertos USB-C en comparación con otros modelos similares ❌ No es PCIe Gen 5

Veredicto final:La BIOS es fácil de usar para principiantes, por lo que incluso quienes montan un ordenador por primera vez no se sentirán perdidos. Además, ofrece unas prestaciones sólidas y optimización térmica en un paquete resistente. Es una opción ideal para los gamers con un presupuesto ajustado que quieran sacar el máximo partido a su Ryzen 7 7800X3D sin gastarse una fortuna.

Krvell

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El arranque es rápido, la BIOS es intuitiva y tiene un montón de puertos. No he tenido ningún problema; lo recomiendo totalmente.

4. ASUS Prime B650-PLUS [La mejor placa base AM5 económica para principiantes dedicada a los videojuegos]

Enebameter:

9.5

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Especificaciones Detalles Chipset AMD B650 Zócalo de la CPU AM5 Ranuras de expansión 1 x PCIe 5.0 x16, 2 x PCIe 4.0 x16, 2 x PCIe 4.0 x1 Puerto USB USB4, puerto USB 3.2 Gen 2 Tipo C, entre otros Redes WiFi 6E, Ethernet de 2,5 Gb Soluciones de refrigeración Disipadores térmicos para VRM, M.2 y PCH; conectores híbridos para ventiladores

The ASUS Prime B650-PLUS Es una placa base AM5 económica de gama básica y alta calidad pensada para juegos. Ofrece un rendimiento sólido para los jugadores que desean montar un sistema fiable y rentable. Compatible con los últimos procesadores AMD Ryzen de la serie 7000, esta placa base cuenta con memoria DDR5 y ranuras M.2 PCIe 5.0 para una rápida transferencia de datos y una expansión preparada para el futuro.

Gracias a la conexión Ethernet Realtek de 2,5 Gb, garantiza una conexión a red estable y rápida, algo esencial para disfrutar de una experiencia de juego online fluida. Las completas soluciones de refrigeración de la placa base, que incluyen disipadores térmicos para el VRM, M.2 y PCH, conectores híbridos para ventiladores y el software Fan Xpert 2+, ayudan a mantener unas temperaturas óptimas incluso bajo cargas intensas de juego. Además, tiene un precio razonable dentro del segmento de las placas base para juegos.

La ASUS Prime B650-PLUS también es compatible con USB4 para una conectividad de alta velocidad e incorpora la iluminación RGB Aura Sync, lo que permite a los jugadores personalizar el aspecto de su sistema. Su sólido diseño de alimentación y la función BIOS FlashBack facilitan las actualizaciones y ofrecen un potencial de overclocking estable, lo que la convierte en una base ideal para un ordenador para juegos.

Aunque no incluye WiFi 7, la mayoría de los equipos aún no sacan todo el partido a esta tecnología. Siempre puedes añadir una tarjeta o un adaptador WiFi independiente más adelante, si fuera necesario.

Pros Contras ✅ Compatible con las últimas CPU AMD Ryzen 7000, DDR5 y PCIe 5.0 para configuraciones preparadas para el futuro ✅ Ethernet Realtek de 2,5 Gb para una conexión de red rápida ✅ Sistema de refrigeración completo para un rendimiento estable ✅ Compatibilidad con USB4 para la transferencia de datos a alta velocidad ✅ Aura Sync RGB para una estética personalizable ❌No dispone de conexión Thunderbolt ❌ Solo 2 ranuras para SSD M.2

Veredicto final:La ASUS Prime B650-PLUS es una placa base para juegos AM5 de gama básica y fiable que ofrece las funciones esenciales y un rendimiento sólido, lo que la convierte en la opción ideal para los gamers que desean montar su primer PC con la serie Ryzen 7000 sin salirse del presupuesto.

Trenton

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La mejor placa base de la serie 650: económica y eficiente

5. GIGABYTE X870 Gaming WIFI6 [La mejor placa base para juegos de gama alta y precio asequible con compatibilidad con USB4]

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9

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Especificaciones Detalles Chipset AMD B650 Zócalo de la CPU Paquete multichip avanzado (LGA 1718) Conectividad PCIe 5.0, doble USB 4, USB-C (delantero/trasero) Ranuras de expansión 1 x PCIe 5.0 x16, 2 x PCIe 4.0 x16, 2 x PCIe 4.0 x1 Puerto USB USB4, puerto USB 3.2 Gen 2 Tipo C, entre otros Velocidad del reloj de la memoria 5600 MHz Asistencia técnica para almacenamiento 3 ranuras M.2

The GIGABYTE X870 Gaming WIFI6 Es, sin duda, una de las mejores placas base económicas para juegos que hay en el mercado. Si estás montando un PC para juegos pero no quieres gastarte una fortuna, esta placa ofrece un rendimiento impresionante sin un precio desorbitado.

Está diseñada para los procesadores AMD Ryzen AM5, es compatible con PCIe 5.0 y permite instalar hasta 256 GB de memoria RAM DDR5, lo que la hace perfecta para sacar el máximo rendimiento a tu equipo.

Esta placa base económica no se anda con tonterías en lo que a potencia se refiere. Con un sólido diseño de 8+2+2 fases, te ofrece un suministro de energía potente, por lo que, aunque le pongas un procesador de gama alta, todo seguirá funcionando a la perfección. Además, el formato ATX te permite disponer de numerosas ranuras PCIe y un montón de puertos USB —incluidos USB 4 y prácticos puertos Tipo C en la placa de conexiones trasera—, lo que hace que conectar los dispositivos sea muy fácil.

La configuración es muy sencilla gracias a características pensadas para los gamers, como PCIe y M.2 EZ-Latch, actualizaciones fáciles de la BIOS y una zona EZ-Debug para solucionar problemas rápidamente. Tanto si estás actualizando un equipo ya existente como si estás montando uno nuevo, esta placa cuenta con las características clave para que puedas avanzar a toda velocidad.

En cuanto al almacenamiento, cuenta con varias ranuras NVMe y cuatro puertos SATA, por lo que hay espacio de sobra para tus SSD de alta velocidad y otras unidades de almacenamiento.

Es cierto que no cuenta con las últimas tecnologías inalámbricas WiFi 6E o WiFi 7, pero el WiFi 6 integrado y el puerto Ethernet de 2,5 Gb siguen garantizando un ping bajo y una transmisión fluida para los juegos en línea.

En comparación con otras placas de la competencia del mismo precio, esta ofrece más puertos USB y es una opción rentable, ideal si tienes un presupuesto ajustado pero quieres un equipo que te dure muchos años.

Pros Contras ✅Compatible con las últimas CPU de la serie AMD Ryzen 9000 ✅ Compatibilidad con DDR5 de alta velocidad y con AMD EXPO ✅ Excelente conectividad con WiFi 6 y LAN de 2,5 GbE ✅ Las funciones EZ-Latch y EZ-Debug facilitan la instalación ✅ El diseño térmico avanzado protege los componentes del VRM y M.2 ❌No es ideal para equipos ultracompactos

Veredicto final: Un dispositivo repleto de funciones y de alto rendimiento placa base para juegos con conectividad preparada para el futuro y soluciones térmicas eficaces, ideal para gamers que utilizan CPU Ryzen 9000 y cuentan con un presupuesto limitado.

Tierra lamentable

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Parece bueno. Tiene buenas prestaciones. Ha funcionado a la perfección con la memoria RAM GSkill Flare 6000MTS CL28 y el 9800x3d.

6. ASUS TUF GAMING B650-PLUS WIFI [La mejor placa base para juegos económica con una durabilidad de grado militar]

Enebameter:

8.7

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Especificaciones Detalles Chipset AMD B650 Zócalo de la CPU AM5 Conectividad PCIe 5.0, doble USB 4, USB-C (delantero/trasero) Redes WiFi 6, LAN Realtek de 2,5 Gb, TUF LANGuard Puerto USB USB4, USB 3.2 Gen 2×2 Tipo C, USB-C frontal Velocidad del reloj de la memoria 5600 MHz Asistencia técnica para almacenamiento PCIe 5.0 M.2

The ASUS TUF GAMING B650-PLUS WIFI es ununa opción rentable para los jugadores con un presupuesto ajustado que buscan un rendimiento sólido. Basada en el chipset AMD B650, es compatible con la memoria DDR5 de alta velocidad para una experiencia de juego más fluida y tiempos de carga más rápidos, además de ranuras M.2 PCIe 5.0 y conectividad USB4 para un almacenamiento y unos periféricos ultrarrápidos.

Sus 12+2 fases de alimentación, zócalos ProCool y bobinas de aleación proporcionan una potente entrega de energía capaz de soportar procesadores como el Ryzen 7 7800X3D, mientras que los grandes disipadores térmicos y Fan Xpert 2+ mantienen el sistema refrigerado durante sesiones prolongadas.

La facilidad de uso es uno de los puntos fuertes de este modelo, gracias a Q-Latch para unidades M.2, los códigos de depuración Q-LED y una placa de E/S integrada que agiliza la instalación. El formato ATX ofrece numerosas ranuras PCIe y muchos puertos USB, incluyendo un puerto USB-C en el panel frontal y WiFi 6 para una conectividad fiable.

Aunque no cuenta con WiFi 6E ni WiFi 7 y tiene menos puertos SATA, lo que podría limitar las opciones de almacenamiento, sigue ofreciendo excelentes prestaciones propias de placas base más caras a un precio razonable. Sigue siendo una opción sólida para montar un PC para juegos con un presupuesto ajustado.

Pros Contras ✅ Máxima durabilidad y suministro de energía estable ✅ Compatibilidad con PCIe 5.0 y DDR5 para velocidades elevadas de datos y memoria ✅ USB4 y opciones de conectividad modernas ✅ Excelente solución térmica con Fan Xpert 2+ ✅ Cancelación de ruido integrada con IA para una mejor comunicación ❌ No es compatible con tarjetas gráficas integradas ❌ Solo una ranura M.2 PCIe Gen 5

Veredicto final:Es una opción sólidaPlaca base económica para el 7800X3D Ya sea para cualquier procesador Ryzen AM5, la TUF B650-PLUS WiFi combina resistencia, rendimiento y funciones de última generación para los juegos. Cuenta con todas las características básicas que necesitan los jugadores, sin incluir extras superfluos que encarecen el precio.

EfectoHot5416

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¡Una opción segura para quienes montan sistemas AM5!

7. ASUS ROG Strix B760-I Gaming WiFi [La mejor placa base Mini-ITX económica para juegos]

Enebameter:

8.3

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Especificaciones Detalles Chipset Intel B760 Zócalo de la CPU Ley de Gobierno Local de 1700 Redes WiFi 6E, Bluetooth 5.3, Ethernet de 2,5 Gb Puerto USB Puertos USB 3.2 Gen 2×2, puertos USB 3.2 Gen 2, puertos USB 2.0 Audio Sonido envolvente SupremeFX 7.1

The ASUS ROG Strix B760-I Gaming WiFi ofrece una gran potencia en un diminuto formato Mini-ITX, lo que lo convierte en un La mejor opción para los aficionados al montaje de PC que apuestan por un i9-14900K que necesiten un ordenador para juegos compacto pero de alto rendimiento.

Esta placa base es compatible con memoria DDR5 de alta velocidad, lo que permite instalar hasta 64 GB de RAM de alta velocidad, ofrece numerosas opciones de unidades de almacenamiento, como SSD NVMe y cuatro puertos SATA, además de un montón de puertos USB para conectar todos tus dispositivos.

Gracias a la tecnología WiFi 6E y Bluetooth 5.3 integradas, ofrece una conectividad inalámbrica rápida y fiable para disfrutar de una experiencia fluida en juegos online y streaming. La compatibilidad con PCIe 4.0 y la presencia de varias ranuras M.2 permiten a los jugadores instalar unidades SSD NVMe de alta velocidad y potentes tarjetas gráficas para maximizar el rendimiento en los juegos.

The ASUS ROG Strix B760-I combina tamaño y potencia de manera eficiente, lo que la convierte en una de las mejores placas base Mini-ITX placas base para el i9-14900K ideal para quienes tienen un presupuesto limitado, perfecto para montar un PC para juegos elegante y potente.

Pros Contras ✅ Placa base Mini-ITX de alta calidad optimizada para el i9-14900K. Ranuras de expansión limitadas debido a su tamaño. ✅ Admite memoria DDR5 de alta velocidad para un mejor rendimiento en juegos. Menos puertos SATA en comparación con las placas de mayor tamaño. ✅ El WiFi 6E y el Bluetooth 5.3 ofrecen una excelente conectividad inalámbrica. Su diseño más compacto limita las opciones de refrigeración. ✅ Compatibilidad con PCIe 4.0 para las últimas GPU y SSD ✅ Diseño ideal para el montaje por cuenta propia, con placa de E/S premontada y M.2 Q-latch ❌ Menos puertos SATA en comparación con las placas más grandes

Veredicto final:La ASUS ROG Strix B760-I Gaming WiFi es la mejor placa base mini-ITX económica para juegos, ya que ofrece una solución compacta pero potente diseñada específicamente para el i9-14900K, con una conectividad excelente y el máximo rendimiento para equipos de formato pequeño.

Lo siento.

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La placa base perfecta para mi montaje y la memoria RAM que he elegido

¿Qué hay que tener en cuenta al elegir una placa base para juegos económica?

Elegir la mejor placa base económica para jugar implica algo más que limitarse a elegir la opción más barata. Es fundamental tener en cuenta varios factores clave que influyen directamente en el rendimiento de los juegos y en la durabilidad del sistema.

Una placa base para juegos adecuada garantiza que la CPU, la memoria y el resto de componentes funcionen a la perfección entre sí, lo que te permite disfrutar de una experiencia de juego fluida y una gran capacidad de respuesta sin arruinarte. Desde la elección del chipset hasta las opciones de ampliación, saber qué es lo más importante te ayudará a montar un equipo para juegos fiable y preparado para el futuro sin gastar de más.

1. Chipset

El chipset actúa como centro de comunicaciones de la placa base, conectando la CPU con otros componentes, como la memoria, el almacenamiento y los periféricos. Un chipset de mayor calidad admite funciones avanzadas, como una transferencia de datos más rápida, capacidades de overclocking y configuraciones con varias GPU.

Para los jugadores, elegir una placa base con un chipset moderno y repleto de funciones garantiza un rendimiento estable y la compatibilidad con las últimas tecnologías de videojuegos, lo que permite sacar el máximo partido a tu inversión. A continuación se indican algunos aspectos importantes que aportan un valor añadido:

Es compatible con las últimas funciones de la CPU

Determina el potencial de overclocking

Afecta a las opciones de conectividad (USB, carriles PCIe)

2. Ayuda para la memoria

La velocidad y la capacidad de la memoria RAM influyen considerablemente en la fluidez de los juegos y en los tiempos de carga. Una placa base para juegos compatible con memoria RAM DDR4 o DDR5 de alta velocidad te permite ejecutar títulos exigentes de forma más eficiente, reduciendo el retraso y los tirones. Busca placas base para juegos que admitan al menos 16 GB de RAM y que ofrezcan margen para futuras ampliaciones.

Una memoria más rápida también ayuda a mejorar la velocidad de fotogramas y la multitarea durante el juego. Si quieres una visión general rápida, echa un vistazo a los siguientes puntos:

Capacidad máxima de RAM

Velocidad de RAM compatible (MHz)

Número de ranuras de RAM

3. Calidad del VRM

El módulo regulador de voltaje (VRM) controla la alimentación que recibe la CPU. Los VRM de alta calidad proporcionan una alimentación estable y eficiente, lo cual es fundamental para los sistemas de juegos que ejecutan cargas de trabajo intensas o CPU overclockeadas.

Una placa base con VRM robustos ayuda a mantener un rendimiento constante, evita el sobrecalentamiento y prolonga la vida útil de los componentes, lo que garantiza sesiones de juego fiables. A la hora de evaluar la calidad de los VRM, asegúrate de tener en cuenta también los siguientes aspectos:

Garantiza un suministro de energía estable

Evita el sobrecalentamiento

Contribuye a la durabilidad y al rendimiento de la CPU

4. Posibilidad de actualización futura

Las exigencias de los videojuegos van cambiando, por lo que elegir una placa base compatible con las próximas generaciones de CPU, estándares de memoria más rápidos y opciones de conectividad más modernas evita que tu equipo quede obsoleto demasiado pronto. Características como la compatibilidad con PCIe 5.0, ranuras de RAM adicionales y utilidades de BIOS actualizadas ofrecen flexibilidad para actualizar el equipo sin tener que sustituir todo el sistema, lo que a la larga supone un ahorro de dinero. Estos son algunos de los aspectos clave que debes tener en cuenta:

Compatibilidad con las próximas generaciones de CPU

Varias ranuras PCIe para tarjetas gráficas o tarjetas de expansión

Compatibilidad con BIOS actualizable

5. Compatibilidad

La compatibilidad es uno de los factores más importantes a la hora de elegir una placa base para gaming económica. La placa base debe ser compatible con la CPU elegida en cuanto al tipo de zócalo y al chipset. Por ejemplo, las placas Intel deben combinarse cuidadosamente con la generación correcta de procesadores Intel; el uso de una placa con zócalo LGA1700 con CPU de 12.ª, 13.ª o 14.ª generación garantiza un rendimiento óptimo.

La compatibilidad también abarca el formato, el tipo de RAM y los requisitos de alimentación. Elegir la placa base adecuada evita conflictos de hardware y garantiza una instalación y un funcionamiento sin problemas. A continuación se enumeran algunos puntos importantes que debes tener en cuenta

Tipo de zócalo de la CPU

Compatibilidad de formatos

Compatibilidad con distintos tipos de almacenamiento y GPU

6. Ranuras de expansión

Las ranuras de expansión te permiten añadir componentes adicionales, como tarjetas gráficas, tarjetas de sonido o almacenamiento extra. Una placa base económica con suficientes ranuras PCIe y M.2 te permite personalizar y mejorar tu equipo de gaming según tus necesidades.

Esta flexibilidad resulta especialmente valiosa para los jugadores que desean actualizar o modificar sus equipos con el paso del tiempo sin limitaciones.

A continuación te indicamos algunos puntos clave que debes tener en cuenta:

Número de ranuras PCIe x16 y x1

Compatibilidad con unidades SSD NVMe y otros periféricos

Equilibrio entre las ranuras y el tamaño de la placa base

Preguntas frecuentes

¿Cuál es la mejor placa base económica para jugar?

La mejor placa base económica para juegos como el ASUS ROG Strix B650-A Gaming WiFi 6E ofrece un equilibrio entre rendimiento, prestaciones y precio asequible. Es compatible con las últimas CPU, memoria rápida y las opciones de conectividad esenciales para garantizar una experiencia de juego fluida sin gastar de más.

¿Está bien comprar una placa base barata?

Sí, no pasa nada por comprar una placa base barata si se adapta a tus necesidades a la hora de jugar. Una placa base económica puede ofrecer un rendimiento fiable, pero asegúrate de que sea compatible con tu CPU y tu memoria RAM, y de que cuente con las características adecuadas para tu configuración.

¿Las placas base caras marcan la diferencia?

Las placas base de gama alta suelen incluir funciones avanzadas, una mejor calidad de fabricación y un suministro de energía optimizado. Sin embargo, para la mayoría de los jugadores, las placas base de gama media o económicas ofrecen un rendimiento excelente sin tener que pagar un precio elevado.