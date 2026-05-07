Las 7 mejores placas base AMD

Al montar un ordenador, el el mejorAMD placa base marca la pauta para todo. Es la base de tu sistema rendimiento, compatibilidad con la CPU y posibilidades de actualización.

Elegir la tabla adecuada marca la diferencia. Hay una gran variedad de opciones disponibles: Muchas placas base ofrecen prestaciones de gama alta a un precio razonable, con las últimas novedades y numerosos puertos USB, preparadas para dispositivos de almacenamiento y configuraciones de almacenamiento NVMe.

En esta guía, te explicaré todo lo que necesitas saber. Vamos a encontrar la placa base que alimente tu CPU y se adapte a tu formato, y garantiza que tu equipo siga siendo actualizable durante años.

Nuestras mejores opciones en placas base AMD

Aquí tienes tres de los mejores placas base para juegos que están diseñadas para gestionar cargas de trabajo reales, juegos exigentes y futuras actualizaciones sin problemas. Echemos un vistazo a la lista completa y veamos cuál se adapta mejor a tu equipo.

ASUS ROG Strix B550-F – Esta placa base es una de las favoritas de muchos ensambladores de PC, y es fácil entender por qué. Ofrece una excelente compatibilidad con la CPU, un magnífico diseño del VRM, un suministro de energía fiable y mucho espacio para futuras ampliaciones. La placa también incluye dos puertos Type-C para una conectividad más rápida y un diseño elegante que se adapta a la mayoría de los formatos. Si buscas un rendimiento equilibrado sin gastarte una fortuna, esta es tu mejor opción. GIGABYTE X870 – ¿Buscas potencia de juego pura?? La GIGABYTE X870 lo tiene todo. Diseñada pensando en el overclocking, esta placa cuenta con un sistema de refrigeración de alta gama, ranuras reforzadas y múltiples conectores Type-C. Está pensada para jugadores que buscan altas frecuencias de fotogramas, tiempos de arranque rápidos y sacar hasta la última gota de velocidad de su CPU. Combínala con una de las mejores GPU de AMD y tendrás una auténtica bestia. ASUS Prime B550M-A – Si buscas una opción más económica, esta placa base compacta sigue ofreciendo un rendimiento fiable. La ASUS Prime B550M-A cubre las necesidades básicas para jugar sin extras innecesarios. Incluye un conector Type-C, es compatible con una amplia gama de procesadores y admite formatos más pequeños con un diseño sencillo. Es la opción perfecta si buscas prendas básicas de calidad a un precio excelente.

Estas placas base te ofrecen lo que necesitas, tanto si buscas el máximo rendimiento como si simplemente quieres una buena relación calidad-precio sin complicaciones. Elige tu modelo, monta tu PC con inteligencia y disfruta de una experiencia de juego fluida durante muchos años.

Las 7 mejores placas base AMD para gamers y creadores

Sinceramente, encontrar la tabla adecuada no tiene por qué ser complicado. En esta lista te presento mis 7 opciones favoritas, seleccionadas para rendimiento, versatilidad, valor a largo plazo y una experiencia de juego fluida. Si estás buscando las mejores placas base para juegos que realmente se adapten a tu configuración, aquí encontrarás algo que te convencerá.

1. ASUS ROG Strix B550-F [La mejor placa base AMD en general]

Especificaciones Detalles Chipset AMD B550 Formato ATX Compatibilidad con RAM Hasta 128 GB de DDR4 (3600 MHz con overclocking) – 4 ranuras DIMM Zócalo de la CPU Zócalo AM4 Ranuras PCIe 1× PCIe 4.0 x16, 1× PCIe 3.0 x16, 3× PCIe 3.0 x1

Si estás buscando una placa base que simplemente funcione a la perfección, esta ASUS Es difícil superar esta elección. La ROG Strix B550-F combina potencia, estabilidad y diseño, todo ello en un elegante formato ATX. Ofrece un rendimiento fiable tanto para juegos como para tareas de productividad, además de prácticos extras como Wi-Fi 6, PCIe 4.0,y dosPuertos Type-C.

También destaca por su diseño térmico, lo que lo hace ideal para el overclocking sin que se sobrecaliente. Si a esto le sumamos la gran estabilidad del BIOS, 6 puertos SATA y espacio para 4 ranuras DIMM, tendrás una base sólida para cualquier montaje. Es ideal para los aficionados al montaje de ordenadores, pero lo suficientemente intuitivo como para que incluso los principiantes no se sientan perdidos.

Con dos puertos USB tipo A, compatibilidad con dispositivos de almacenamiento adicionales y un buen VRM, es una buena base para AMD Ryzen; además, Alder Lake o Raptor Lake Intel Las variantes son compatibles mediante actualizaciones de la BIOS. Puedes actualizar la BIOS fácilmente, sin necesidad de tener instalada una CPU para actualizar la BIOS o recuperarse después de actualizaciones recientes salido mal.

Ventajas Contras ✅ Ideal para jugar, hacer streaming y realizar varias tareas a la vez ✅ Gran potencial de overclocking con una gestión térmica eficaz ✅ Puertos USB: dos puertos tipo C para conexiones modernas y fluidas ✅ Diseño intuitivo tanto para usuarios experimentados como para principiantes ✅ Compatible con configuraciones de tarjetas gráficas de tamaño estándar ❌ El precio puede resultar demasiado elevado en comparación con otras placas para usuarios ocasionales

Veredicto final:Esta es una de las placas base para juegos de ASUS más completas del mercado. Aúna potencia, facilidad de uso y durabilidad en un solo producto.

2. ASUS Prime B550M-A [La mejor placa base AMD económica]

Especificaciones Detalles Chipset AMD B550 Formato Micro-ATX Compatibilidad con RAM Hasta 128 GB de DDR4 (4400 MHz con overclocking) – 4 ranuras DIMM Zócalo de la CPU Zócalo AM4 Ranuras PCIe 1× PCIe 4.0 x16 y 1× PCIe 4.0 x4,

Si buscas una tabla fiable que no te deje sin un euro, te encantará la ASUS Prime B550M-A. Sin duda, es una de las mejores placas base para cualquiera que esté construyendo con un presupuesto ajustado pero sin dejar de lado aspectos esenciales como PCIe 4.0, puertos Type-C o compatibilidad con AMD Ryzen CPU de la serie 5000 (sí, incluso el 5800X3D). También es uno de los las mejores placas base económicas para juegos, que ofrece un rendimiento sólido y una buena relación calidad-precio en un formato microATX compacto.

Viene en unformato micro-ATX compacto; ideal para cajas más pequeñas. Además, ofrece un buen overclocking de la memoria, actualizaciones estables de la BIOS y suficientes puertos SATA para cubrir la mayoría de las necesidades de almacenamiento. Solo tienes que asegurarte de instalar los controladores más recientes para sacarle el máximo partido.

Ventajas Contras ✅ Precio razonable y buen rendimiento general ✅ Su diseño compacto permite ahorrar espacio ✅ Puertos tipo C integrados para dispositivos modernos ✅ Compatible conAMD Ryzen CPU de la serie 5000 listas para usar ✅ Overclocking sencillo de la memoria RAM ❌ Tiene menos puertos SATA que las placas de tamaño estándar ❌La velocidad de la RAM es ligeramente inferior a la de las placas base para entusiastas

Veredicto final: Es una opción práctica para la mayoría de los usuarios que buscan un una experiencia de juego estable y asequible, con suficiente margen de mejora para que siga siendo una opción válida en el futuro.

3. GIGABYTE B650M AORUS Elite [La mejor placa base AMD para equipos compactos de alto rendimiento]

Especificaciones Detalles Chipset AMD B650 Formato Micro-ATX Compatibilidad con RAM Hasta 192 GB de DDR5 (6400 MHz con overclocking) – 4 ranuras DIMM Zócalo de la CPU AM5 LGA 1718 Ranuras PCIe 1× PCIe 5.0 x4 y 1× PCIe 4.0 x4

¿Quieres montar un equipo compacto que siga teniendo mucha potencia? El GIGABYTE La B650M AORUS Elite aporta toda la potencia de última generación a los equipos compactos. Disfrutarás de Memoria DDR5, PCIe 5.0 y un diseño limpio en blanco, todo ello en un carcasa compatible con placas base mini ITX (técnicamente micro-ATX, pero cabe fácilmente en muchas cajas compatibles con mini-ITX) y la última Wi-Fi7 yE/S trasera opciones, además de puertos USB tipo A y tipo C para una transferencia rápida de datos.

Esta placa base es capaz de realizar tareas exigentes sin resultar voluminosa. Ofrece una amplia compatibilidad con tarjetas gráficas de alta velocidad, dos puertos Type-C y un diseño térmico capaz de funcionar en chasis con ventilación limitada. Es una opción muy sólida para gamers y creadores que buscan un tamaño reducido y una gran potencia.

Ventajas Contras ✅ Ofrece un rendimiento de última generación en un diseño compacto ✅ Compatible con la rapidísima DDR5 y PCIe 5.0 ✅ Puertos tipo C modernos para una fácil conexión de dispositivos ✅ Lo suficientemente potente para juegos exigentes y la creación de contenidos ✅ Excelente refrigeración incluso en carcasas de tamaño reducido ❌ Las opciones de ampliación son limitadas debido a su reducido tamaño

Veredicto final:The GIGABYTE La B650M AORUS Elite es perfecta para cualquiera que busque un montaje limpio y compacto sin renunciar a prestaciones ni rendimiento. Sin duda, una de las opciones con mayor garantía de futuro para equipos pequeños.

4. GIGABYTE X870 [La mejor placa base AMD para gamers y aficionados]

Especificaciones Detalles Chipset AMD X870 Formato ATX Compatibilidad con RAM Hasta 192 GB de DDR5 (6400 MHz con overclocking) – 4 ranuras DIMM Zócalo de la CPU Zócalo AM5 Ranuras PCIe 1× PCIe 5.0 x16, 2× PCIe 3.0 x1, 1× PCIe 4.0 x4

Diseñado pensando en los jugadores más exigentes, elGIGABYTE El X870 está diseñado para hacer frente al el mejorordenador para juegos sin renunciar a nada. Dispone de compatibilidad con DDR5 ultrarrápida, PCIe 5.0, 6 puertos SATA y un diseño ATX limpio un diseño que se adapta perfectamente a la mayoría de las torres medianas y grandes. Te recomendamos combinarlo con ASUSROG Maximuso cualquier otroASUSROG Maximus serie si tienes pensado montar un RAID o un control RGB avanzado.

Pero lo que realmente lo distingue es su excelente compatibilidad con el overclocking y su gestión del calor; Está pensado para quienes llevan al límite sus CPU y GPU. Además, cuenta con dos puertos tipo C y varios conectores USB de alta velocidad, incluyendo compatibilidad con el Las mejores GPU disponible ahora mismo.

Ventajas Contras ✅ Rendimiento de última generación con DDR5 y PCIe 5.0 ✅ Dos puertos Type-C y conectividad de primera calidad ✅ Amplia compatibilidad con el overclocking para usuarios avanzados ✅ Diseño espacioso, ideal para la ventilación y las ampliaciones ✅ Diseño limpio, ideal para la organización de los cables y las configuraciones RGB ✅Soporta sin problemas sesiones de juego intensas ❌ Precio más alto ❌Necesita una carcasa más grande para adaptarse al formato ATX

Veredicto final: Es uno de los las mejores placas base para juegos para desarrolladores que buscan un control total y funciones preparadas para el futuro.

5. Placa base GIGABYTE B850 AORUS Elite WIFI7 ICE para AMD AM5 LGA 1718 [La mejor placa base AMD para una velocidad preparada para el futuro]

Especificaciones Detalles Chipset B850 Formato ATX Compatibilidad con RAM Hasta 128 GB de DDR5 a 5200 MHz Zócalo de la CPU Zócalo AM5 Ranuras PCIe 1× PCIe 5.0 x16, 2× PCIe 4.0 x1

The GIGABYTE La B850 AORUS Elite WIFI7 ICE es una de las mejores placas base que puedes comprar ahora mismo. Con compatibilidad con el últimas noticiasla mejor CPU chips, memoria DDR5, PCIe 5.0 y WiFi 7 ultrarrápido, está pensado para quienes no quieren volver a cambiar de equipo en un futuro próximo.

Its Diseño limpio de Blancanieves esconde un diseño inteligente que resulta muy fácil de usar para los desarrolladores. Instalación de M.2 sin herramientas, zonas de ventilación inteligentes y numerosos puertos USB (incluidos dos puertos tipo C) hacen que esta placa sea a la vez práctica y realmente elegante. Además, es compatible con las configuraciones modernas de tarjetas gráficas, lo que te ofrece margen para ampliar el sistema.

Este modelo de la gama Aorus Elite AX cuenta con Wi-Fi y luces LED RGB, además de numerosos puertos USB y conexiones para dispositivos multimedia y teclados.

Ventajas Contras ✅ Rendimiento ultrarrápido con DDR5 y PCIe 5.0 ✅ Compatibilidad con WiFi 7 para velocidades de última generación ✅ Diseño y distribución inteligentes, perfectos para la mayoría de las personas ✅ Dos puertos Type-C y numerosos puertos USB ✅ Dos puertos Type-C y numerosos puertos USB ✅Admite componentes de alta gama sin problemas ❌ Un poco caro

Veredicto final:Esta es la mejor opción si buscas tanto estética como prestaciones. Su velocidad, su diseño y su potencial de actualización a largo plazo la convierten en una de las mejores placas base para juegos de los últimos años.

6. MSI MAG B550 TOMAHAWK [La mejor placa base AMD para obtener el máximo rendimiento y una relación calidad-precio increíble]

Especificaciones Detalles Chipset AMD B550 Formato ATX Compatibilidad con RAM Hasta 128 GB de DDR4 (5100 MHz con overclocking) – 4 ranuras DIMM Zócalo de la CPU Zócalo AM4 Ranuras PCIe 1× PCIe 4.0 x16, 1× PCIe 3.0 x16, 2× PCIe 3.0 x1

Si quieres un rendimiento espectacular sin que te cueste un ojo de la cara, el MSI La MAG B550 TOMAHAWK se ha ganado un lugar entre las mejores placas base para juegosy valor. Con compatibilidad con PCIe 4.0, overclocking de memoria a 5100 MHz y resistencia de grado militar, estoMSI Esta tabla está construida como un tanque, pero tiene un precio muy asequible.

Esta placa está diseñada para juegos exigentes y flujos de trabajo intensivos. Con dos puertos Ethernet, unos VRM excelentes y puertos USB tipo C, se adapta a la perfección a los dispositivos modernos y al overclocking extremo. No es una placa de gama alta, pero rinde mucho más de lo que cabría esperar por su precio.

Ventajas Contras ✅ Un rendimiento espectacular a un precio razonable ✅ Componentes de calidad militar para una mayor durabilidad ✅ Ideal para el overclocking y Ryzenconstruye ✅ Puertos Ethernet y Type-C ✅ Sistema de refrigeración y flujo de aire fiable ❌ No es compatible con configuraciones mini ITX

Veredicto final:Con esta tabla obtienes una excelente relación calidad-precio, ya que reúne en un solo producto prestaciones de primera categoría, un rendimiento excepcional y una gran durabilidad.

7. ASUS ROG Strix B650-A Gaming WiFi 6E AM5 [La mejor placa base AMD para los videojuegos de nueva generación]

Especificaciones Detalles Chipset AMD B650 Formato ATX Compatibilidad con RAM Hasta 192 GB de DDR5 (6400 MHz) – 4 ranuras DIMM Ranuras PCIe 1× PCIe 5.0 x16, 1× PCIe 4.0 x4, 2× PCIe 3.0 x1

The ASUS ROG Strix B650-A Gaming WiFi 6E diseñado para los gamers que buscan un dispositivo potente y con todas las prestaciones, pero sin tener que gastarse lo que cuesta un modelo de gama alta.

RecibesMemoria DDR5, PCIe 5.0, WiFi 6E integrado y dos puertos Type-C para una rápida conexión de periféricos. El diseño bien pensado de la placa y la placa protectora de E/S integrada también facilitan todo el proceso de montaje.

Es compatible con configuraciones de GPU de tamaño estándar y te ofrece un montón de opciones gracias a sus múltiples Ranuras DIMM, Puerto SATA, and Puerto USB; ideal para configuraciones de almacenamiento rápidas, entre las que se incluyen los mejores SSD externos or los mejores discos duros externos.

Ventajas Contras ✅ Excelente relación entre prestaciones y precio ✅ Diseño elegante con etiquetas claras y estructura resistente ✅ Excelente rendimiento para equipos de gama media-alta ✅ Puertos Type-C y más puertos USB para una compatibilidad total ✅ Sólida compatibilidad con el overclocking para Ryzenpatatas fritas ❌ Un poco más caras que las placas de gama muy económica ❌El rendimiento de la conexión WiFi puede variar en función de tu configuración

Veredicto final:Una relación calidad-precio increíble para los gamers que buscan prestaciones de última generación sin arruinarse: esta placa tiene todo lo que hace falta donde realmente importa.

¿Qué tiene de especial AMD?

AMD destaca por ofrecer potentes procesadores que rinden por encima de lo que cabría esperar por su precio. Desde una experiencia de juego fluida hasta la multitarea, AMD ofrece un rendimiento real sin costes excesivos. Gracias a su apuesta por la innovación y la tecnología preparada para el futuro, se han convertido en la opción preferida de los constructores que buscan un valor inteligente y duradero.

1. Durabilidad del zócalo

AMDEl objetivo ha sido ofrecer a los usuarios flexibilidad a la hora de actualizar sin complicaciones. Su zócalo AM5 mantiene esta ventaja; está diseñado para ser compatible con varias generaciones de CPU, por lo que la mayoría de los usuarios podrán actualizar su CPU de gama alta más adelante sin tener que cambiar la placa base. Esto supone un ahorro de dinero y esfuerzo, especialmente para los gamers y los usuarios avanzados.

El zócalo AM5 también es compatible con memoria DDR5, PCIe 5.0 y numerosos puertos SATA, lo que significa que tu equipo está listo para ofrecer un rendimiento a la vanguardia de la tecnologíae. Tanto si estás montando un equipo nuevo como si te estás preparando para la próxima generación AMD Ryzen chips, no te quedarás atrás.

Además, la compatibilidad con una gama más amplia de zócalos también resulta de gran ayuda para los distribuidores y los integradores de sistemas. Así se evita tener que actualizar constantemente el inventario solo porque haya salido un nuevo chip. Este tipo de estabilidad a largo plazo de la plataforma es poco habitual, y es una de las razones por las que AMD sigue siendo una de las opciones preferidas tanto por los constructores personalizados como por los aficionados.

2. Gráficos integrados (APU)

AMDLas APU de esta marca están muy infravaloradas. Obtienes una CPU potente y una tarjeta gráfica integrada en un solo chip, lo que supone una gran ventaja para los equipos compactos con placa base mini-ITX o los ordenadores con una buena relación calidad-precio. Es la opción perfecta si quieres ahorrarte las complicaciones y el coste de una tarjeta gráfica dedicada, pero sin renunciar a un rendimiento fluido.

Para la mayoría de la gente, Las APU se encargan de tareas cotidianas como jugar a videojuegos y realizar tareas de edición sencillas sin ningún esfuerzo. Son rentables, sobre todo si se combinan con ASUS placas base para juegos que incluyen puertos Type-C, puertos USB y potentes opciones de memoria. Es una combinación fiable que combina velocidad y precio – ideal para equipos básicos o jugadores ocasionales.

Además,Las últimas APU de AMD también aprovechan arquitecturas gráficas modernas como RDNA, lo que ofrece una mejor calidad de imagen, compatibilidad con los controladores y compatibilidad con tecnologías de mejora de resolución como FSR. Eso significa que incluso Aunque no tengas una GPU, tu equipo puede seguir ejecutando emuladores o incluso algunos títulos AAA con una configuración baja.

3. Valor y rendimiento

AMD apuesta por la calidad con hardware que no te deja sin un euro, pero que ofrece un rendimiento de primera. Sus placas base para juegos ofrecen compatibilidad con puertos Type-C, PCIe 4.0 y memoria DDR5, lo que te permite mantener tu equipo a la última sin tener que pagar un precio desorbitado. Es ideal para los gamers que buscan configuraciones preparadas para el futuro.

Incluso a precios más bajos, AMD Las tablas vienen equipadas con elementos básicos como Puertos SATA, ranuras DIMM y diseños inteligentes para la circulación del aire y la gestión de los cables. Sigue ofreciendo margen para el overclocking, una compatibilidad sólida con la BIOS y posibilidades de ampliación. Tanto si estás montando un equipo económico como si eres un aficionado al overclocking de gama media, AMDLa propuesta de valor de […] tiene mucho sentido.

También cabe señalar que AMD lanza con frecuencia actualizaciones del BIOS que amplían la compatibilidad con los procesadores más recientes en placas base más antiguas – algo que las placas de la competencia no siempre hacen. Ese tipo de apoyo aporta valor a largo plazo y hace que AMD soluciones más sostenibles si estás trabajando con un presupuesto ajustado o en constante evolución.

4. El dominio de los procesadores multinúcleo

AMDLleva años dominando el juego básico. Un mayor número de núcleos se traduce en un mejor rendimiento en la transmisión de contenidos, el renderizado y las tareas multitarea exigentes – y eso es exactamente lo que AMD que ofrece. Sus procesadores son perfectos para los gamers que también crean contenido o ejecutan varias aplicaciones a la vez.

Combina una CPU de alto rendimiento con ASUS placas base para juegos, y tienes un equipo de lo más potente; disfrutarás de una experiencia de juego más fluida y de una mejor respuesta del sistema. Para cualquiera que busque ir más allá, AMDLa potencia de sus procesadores multinúcleo es una de las principales razones para optar por ellos.

Además, se consigue un mejor rendimiento térmico cuando se combina con una solución de refrigeración adecuada, lo que se traduce en menos ralentizaciones, incluso con cargas de trabajo continuadas. Además, gracias a la compatibilidad del AM5 con DDR5 y PCIe 5.0, AMDEl dominio de la tecnología multihilo no es solo una cuestión de imagen: se traduce directamente en velocidad y eficiencia tanto en aplicaciones profesionales como en entornos de videojuegos.

5. Integración en el ecosistema

AMDEl ecosistema se compone tanto de elementos individuales como de la sinergia entre ellos. Sus CPU y GPU funcionan conjuntamente para ofrecer una experiencia de juego más fluida y una mejor gestión de las tareas simultáneas.

Ofrece compatibilidad con puertos Type-C, puertos SATA fiables, diseños limpios y funciones avanzadas de BIOS, todo ello pensado para el ajuste y el overclocking. Desde montar un sistema mini-ITX discreto hasta un equipo de gama alta, AMDEl hardware de esta marca garantiza que tus componentes funcionen a la perfección y mantiene tu sistema preparado para el futuro durante años.

La memoria de acceso inteligente (SAM) es otra ventaja que suele pasarse por alto: aumenta los FPS al permitir que la CPU acceda a la VRAM de la GPU de forma más eficiente. EstoAMD-Esta tecnología exclusiva te ofrece un rendimiento adicional sin coste adicional. Cuando todo tu equipo funciona en perfecta sintonía, obtienes estabilidad, velocidad y una experiencia más fluida en todos los aspectos.

Crear unIntel ¿Prefieres montar un equipo? Echa un vistazo a nuestra guía sobre el La mejor placa base para el i9-14900K para un maridaje de primera categoría.

O si la combinas con un chip de gama alta, esta placa también aparece en nuestra lista de Las mejores placas base para el 7800X3D.

Preguntas frecuentes

¿Cuál es la mejor placa base AMD?

Depende de lo que busques. Para un uso general, el ASUS La ROG Strix B550-F es genial. Si lo que buscas es potencia pura, opta por la GIGABYTE X870. ¿Tienes un presupuesto ajustado? El ASUS La Prime B550M-A te ofrece una excelente relación calidad-precio.

¿Qué es el AMD en una placa base?

En resumen, significa que la placa base está diseñada para admitir AMD procesadores que utilizan conjuntos de chips específicos, como AM4 o AM5. Estas placas base están diseñadas para gestionar tareas exigentes con fluidez, y cuentan con excelentes características como PCIe 4.0, compatibilidad con el conector tipo C y una gran capacidad de overclocking de por sí.

¿Necesito AMD en mi ordenador?

AMD es una opción excelente si buscas flexibilidad a largo plazo y un rendimiento sólido del sistema sin gastar más de lo necesario. Sus placas base están diseñadas para gestionar una amplia variedad de flujos de trabajo, al tiempo que se mantienen preparadas para las próximas novedades en hardware para PC.

¿Es AMD lo suficientemente buena?

Sí.AMD Estas placas son la combinación perfecta de prestaciones y precio. Con funciones preparadas para el futuro y una sólida fiabilidad en el día a día, son la opción preferida de los constructores, independientemente de su nivel de experiencia.