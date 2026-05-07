Los 7 mejores televisores para la Xbox Series X en 2025

Si estás buscando el mejor televisor para Xbox Series X, estás en el lugar adecuado. La Xbox Series X ofrece unos gráficos impresionantes, pero necesitas el televisor adecuado para que brille con todo su esplendor. No todos los televisores ofrecen la misma calidad, y es fundamental elegir uno que realmente sea adecuado para jugar.

Ya me he encargado yo del trabajo duro —investigar y consultar a jugadores profesionales— para que tú no tengas que hacerlo. En esta guía, te explicaré ¿Qué hace que un televisor sea perfecto para la Xbox Series X?; Te explicaré las características que debes conocer y por qué son importantes. Al final, tendrás todo lo necesario para elegir el televisor ideal que te permita aprovechar al máximo el potencial de tu consola.

Nuestras mejores recomendaciones de televisores para jugar con la Xbox Series X

A la hora de sacar el máximo partido a tu Xbox Series X, contar con el televisor adecuado puede marcar la diferencia. He conseguido reducir la lista a los cinco mejores televisores que ofrecen, bueno, prácticamente todo lo que necesitas.

LG Serie C4 OLED evo de 55 pulgadas – El mejor televisor en general para la Xbox Series X, con pantalla OLED de píxeles autoiluminados, frecuencia de actualización de 144 Hz y Dolby Vision/Atmos para una calidad de imagen y sonido inigualable. Hisense Serie U6 de 55 pulgadas – La mejor opción económica que ofrece retroiluminación Mini-LED, tecnología QLED y el modo Game Mode Plus con VRR y FreeSync para disfrutar de un rendimiento fluido sin arruinarse. Televisor para exteriores SYLVOX, serie para videojuegos de 65 pulgadas – El mejor televisor para jugar al aire libre, con resolución 4K a 120 Hz, resistencia a la intemperie (IP55), compatibilidad con FreeSync/G-Sync y Dolby Vision/Atmos, para jugar llueva o haga sol.

Los 7 mejores televisores para la Xbox Series X con los que sacar el máximo partido a los gráficos y la velocidad

Vale, ya tienes la Series X, pero ¿está tu televisor preparado para toda esa potencia? Por suerte para ti, ya hemos hecho los deberes, así que no tendrás que pasar horas echando un vistazo a las especificaciones. A continuación encontrarás la lista de los mejores televisores para videojuegos.

1. LG Serie C4 OLED evo de 55 pulgadas [El mejor televisor para la Xbox Series X]

Especificaciones Detalles Tipo de pantalla OLED con píxeles autoiluminados Brillo Potenciador de brillo para mejorar la luminosidad y el detalle Procesador Procesador a9 AI de 7.ª generación con superescalado por IA Frecuencia de actualización Frecuencia de actualización de 144 Hz con un tiempo de respuesta de 0,1 ms Funciones para juegos NVIDIA G-Sync, AMD FreeSync Premium y VRR para una experiencia de juego sin interrupciones Sonido Dolby Atmos para un sonido envolvente 3D inmersivo Compatibilidad con HDR Dolby Vision: colores y contraste extraordinarios Conectividad 4 puertos HDMI 2.1 Funciones inteligentes webOS: Nuevo programa A ustedes Pantalla de 55 pulgadas Audio Sistema de sonido Dolby Atmos

Si quieres que tu Xbox Series X luzca en todo su esplendor, El LG OLED evo C4 es la mejor opción. ElPÍXELES AUTOLUMINOSOS significa que cada píxel se ilumina por separado, lo que te ofrece unos negros increíblemente profundos y colores increíblemente vivos.

Así que, tanto si te encuentras en medio de un nivel oscuro y lúgubre como si estás recorriendo un mundo abierto bañado por el sol, la calidad de la imagen es impresionante. Además, el Brightness Booster le da un empujónun poco.

Este televisor viene equipado con el Procesador AI a9 de 7.ª generación, que hace que todo lo que veas se vea aún mejor. Añade Dolby Vision, Dolby Atmos, andModo cineasta, y estás recibiendo Gráficos de primera categoría y sonido envolvente.

Además, el Frecuencia de actualización de 144 Hz and Tiempo de respuesta de 0,1 ms asegúrate de que tus juegos funcionen a la perfección. Además, con NVIDIA G-Sync and AMD FreeSync Premium, ya estás listo para disfrutar de una experiencia de juego sin retrasos ni saltos. Y con cuatro Entradas HDMI 2.1, Conectar todo tu equipo es pan comido.

Ventajas Contras ✅ Impresionante pantalla OLED con una precisión cromática perfecta ✅ Potenciador de brillo para unos detalles vivos ✅ Imágenes fluidas gracias al procesador a9 AI de séptima generación ✅ Frecuencia de actualización de 144 Hz con un tiempo de respuesta de 0,1 ms ✅ Compatible con NVIDIA G-Sync, AMD FreeSync y VRR ✅ Dolby Vision y Dolby Atmos para un sonido cinematográfico ❌ Precio elevado en comparación con los televisores que no son OLED

Veredicto final: The LG OLED evo C4 de 55 pulgadas es, sin duda, uno de los mejores televisores para tu Xbox. Lo tiene todo: una calidad de imagen increíble, una experiencia de juego fluida y una atmósfera totalmente cinematográfica. Si lo que buscas es un rendimiento de primera categoría, este La televisión es una elección obvia.

2. Hisense Serie U6 de 55 pulgadas [El mejor televisor económico para la Xbox Series X]

Especificaciones Detalles Tipo de pantalla Mini-LED con atenuación local Full Array Tecnología del color Color con puntos cuánticos QLED Compatibilidad con HDR Dolby Vision Sonido Dolby Atmos Funciones para juegos Modo Juego Plus, VRR, ALLM, AMD FreeSync Mejora del movimiento Game Booster 120 y Motion Rate 240 Procesador Motor Hi-View con mejoras de IA Conectividad 4 entradas HDMI 2.1 con eARC Funciones inteligentes Google TV Wifi Wi-Fi 6 (ancho de banda de 5 GHz) A ustedes Pantalla de 55 pulgadas

La serie U6 de Hisense de 55 pulgadas es una opción ideal para tu Xbox Series X si buscas rendimiento a un precio asequible. Con Tecnología Mini-LED, Color con puntos cuánticos QLED, y un montón defunciones específicas para videojuegos, este televisor ofrece una excelente relación calidad-precio sin renunciar a nada.

Da igual a qué juego juegues, este televisor ofrece una calidad de imagen fantástica con un gran nivel de detalle y colores vivos. Además, Modo Game Pluswith VRR, ALLM y AMD FreeSync garantiza que tu experiencia de juego fluya como un río.

Además, obtienesDolby Visionmodo de juego yDolby Atmos for imágenes y sonido envolventes. Todas estas características convierten a este televisor en una opción excelente y versátil para los gamers que buscan un rendimiento de primera categoría sin salirse del presupuesto.

Con la serie U6 de Hisense, básicamente obtienes Mini-LED para obtener un contraste nítido y Color con puntos cuánticos QLED para obtener una amplia gama de colores. Además, no olvidemos el Modo Juego Plus para juegos con bajo retraso de entrada y alta frecuencia de actualización

Ventajas Contras ✅ Mini-LED con un excelente contraste ✅ Colores vivos con tecnología QLED y puntos cuánticos ✅ Ideal para jugar gracias a VRR y ALLM ✅ Modo Juego Plus para una experiencia de juego con poco retraso ✅ Dolby Vision para una imagen nítida ✅ Asequible para el rendimiento que ofrece ❌ No es la mejor opción para habitaciones muy luminosas

Veredicto final:Para los gamers que buscan un televisor asequible pero de alto rendimiento, el Hisense de 55 pulgadas Serie Clase U6 es una opción fantástica. Cuenta con un montón de funciones estupendas como Mini-LED, QLED y Modo Juego Plus para una experiencia de juego fluida y con gran capacidad de respuesta. Además, el Dolby Vision HDR para videojuegos yAtmos Esta combinación te garantiza que no solo juegas, sino que vives la experiencia. Si buscas excelencia a un precio asequible, este La televisión te será de gran ayuda.

3. Televisor para exteriores SYLVOX, serie para videojuegos de 65 pulgadas [El mejor televisor para exteriores para la Xbox Series X]

Especificaciones Detalles Tipo de pantalla LED 4K con modo de juego nativo a 120 Hz Funciones para juegos AMD FreeSync Premium Pro, NVIDIA G-Sync Calidad de la imagen 4K 120 Hz, HDR10, Dolby Vision Audio Dolby Atmos con altavoces resistentes a la intemperie Funciones inteligentes Sistema operativo Google TV con recomendaciones inteligentes Resistencia al aire libre Resistente a la intemperie, con clasificación IP55 Conectividad Dos puertos HDMI 2.1, USB, salida óptica, sintonizador de TV A distancia Mando a distancia resistente al agua con Google Assistant A ustedes Pantalla de 65 pulgadas

¿Listo para llevar tus partidas al aire libre? El televisor para exteriores SYLVOX de 65 pulgadas de la serie Gaming es diseñado para gamers que quieranrendimiento de primer nivel con funciones de Google TV. Con Ciento veinte herciosModo de juego nativo, AMD FreeSync Premium Pro, yNVIDIA G-Sync Además de la compatibilidad, este televisor cuenta con un sinfín de funciones. Todas ellas, en conjunto, te proporcionan una ventaja sobre la competencia, una ventaja real.

No solo cumple en cuanto a rendimiento, sino que además ofrece imágenes impresionantes with Resolución 4K a 120 Hz, Alto rango dinámico 10, yDolby Vision para disfrutar de una calidad de imagen vibrante y cinematográfica. Así que, da igual si estás jugando o viendo tus programas favoritos: disfrutarás de la mejor experiencia visual.

The Sistema de sonido Dolby Atmos y su diseño resistente a la intemperie te garantizan una experiencia audiovisual de alta calidad, llueva o haga sol. Y con su Clasificación IP55Este televisor está diseñado para soportar condiciones climáticas adversas, desde un calor abrasador hasta lluvias torrenciales.

Ventajas Contras ✅ Modo de juego a 120 Hz para una acción fluida ✅ 4K HDR y Dolby Vision para unas imágenes espectaculares ✅ Resistente a la intemperie, con clasificación IP55 ✅ Dolby Atmos para un sonido envolvente ✅ Compatibilidad con FreeSync y G-Sync ✅ Mando a distancia de Google Assistant ❌ Puede resultar voluminoso para espacios reducidos

Veredicto final: Si buscas un televisor para exteriores que ofrezca un rendimiento excepcional para videojuegos y una calidad de imagen cinematográfica, la serie Gaming de 65 pulgadas de SYLVOX es la opción ideal. Su modo de juego nativo a 120 Hz, AMD FreeSync y la compatibilidad con NVIDIA G-Sync garantizan una experiencia de juego fluida y sin retrasos de entrada, mientras que Dolby Vision y HDR10 te aseguran unas imágenes impresionantes independientemente de la iluminación.

4. SAMSUNG Serie S95D de 65 pulgadas [El mejor televisor OLED para la Xbox Series X]

Especificaciones Detalles Tipo de pantalla Tecnología OLED Calidad de imagen OLED HDR Pro, colores validados por Pantone Tecnología de movimiento Motion Xcelerator 144 Hz Audio Dolby Atmos y Sonido con seguimiento de objetos+ Funciones inteligentes Sistema operativo Tizen de Samsung: fórmula basada en IA para la conversión a 4K Calibración Calibración profesional para obtener colores realistas Conectividad Asistente de voz, fácil acceso a aplicaciones de streaming A ustedes Pantalla de 65 pulgadas

La serie S95D de 65 pulgadas de SAMSUNG es la El mejor televisor para la PS5 y a los jugadores de Xbox Series X que buscan unas imágenes impresionantes y un sonido envolvente. Este televisor OLED ofrece negros puros, blancos muy brillantes, y colores que resaltan —créeme, nunca volverás a ver una pantalla de la misma manera.

Y da igual si estás jugando a tu juego favorito o viendo películas, este televisor lo tiene todo. El OLED HDR Pro hace que todo se vea con una nitidez extraordinaria, y el Motion Xcelerator Los 144 Hz garantizan tus juegos funcionan a la perfección.

Sin retrasos, sin imágenes borrosas, Acción sin interrupciones en este televisor ideal para videojuegos. Además, el Potenciador de profundidad realte ofrece unsensación de inmersión total aportando profundidad a lo que estás viendo. ¿Y el sonido? Dolby Atmos and Sonido con seguimiento de objetos+ te hará sentir como si estuvieras allí mismo, en plena acción.

TheSerie S95Dincluye El sistema operativo Tizen de Samsung, cuya navegación es muy sencilla. Puedes acceder fácilmente a todos tus aplicaciones y programas, y conMejora de resolución a 4K con tecnología de IA, lo que estés viendo se verá nítido, independientemente de cuál sea la resolución original. Si necesitas más espacio de almacenamiento, echa un vistazo a El mejor disco duro externo para la Xbox Series X.

Ventajas Contras ✅ Tecnología OLED para negros perfectos y colores vivos ✅ Pantalla OLED antirreflejos para una mayor nitidez en ambientes luminosos ✅ Motion Xcelerator a 144 Hz para una experiencia de juego ultrafluida ✅ Dolby Atmos y Sonido con seguimiento de objetos+ para un audio envolvente ✅ Escalado 4K con IA para imágenes nítidas y detalladas ❌ Ocupa más espacio que los televisores que no son OLED

Veredicto final:La serie S95D de 65 pulgadas de SAMSUNG es un televisor impresionante para cualquiera que busque unas imágenes espectaculares y un rendimiento de primera categoría para jugar. El Tecnología OLED te ofrece negros profundos y colores vivos, mientras que Motion Xcelerator 144 Hz garantiza Tus juegos funcionarán a la perfección. Añade Dolby Atmos para disfrutar de un sonido épico y estarás listo para una experiencia de juego inolvidable.

5. TCL QM7K de 85 pulgadas [El mejor televisor de gran tamaño para la Xbox Series X]

Especificaciones Detalles Tipo de pantalla Mini LED de cuatro chips Frecuencia de actualización 144 Hz nativos Tecnología HDR Alto brillo HDR Audio Bang & Olufsen Modo de juego Acelerador de juegos 288 VRR Procesador Procesador AIPQ Pro Tecnología Picture Control Sistema de control TCL HALO, panel CrystGlow HVA Precisión del color QLED mejorado (gama de colores DCI-P3) Zonas de regulación de la intensidad luminosa Serie LD2500 de regulación precisa A ustedes Pantalla de 85 pulgadas

Si estás buscando un televisor gigante que haga que tus juegos de Xbox Series X brillen con luz propia, no busques más: el TCL QM7K de 85 pulgadas es lo que necesitas. Este televisor QD-Mini LED combina lo mejor de Diodo emisor de luz de puntos cuánticos and Tecnologías OLED para una precisión de color increíble, negros profundos y detalles de gran nitidez – ideal para jugar en pantallas grandes.

Con suCiento cuarenta y cuatro hercios Frecuencia de actualización nativa and Acelerador de juegos 288 de resistencia variable Ya estás listo para disfrutar de una experiencia de juego ultrafluida sin retrasos en la respuesta. Es como un una descarga de adrenalina para tus ojos. Y si te gusta sonido de alta calidad, elBang & Olufsen Audio te sumergirá aún más en la acción, sobre todo si lo combinas con uno de los Las mejores barras de sonido por menos de 500 dólares para disfrutar de una experiencia de cine en casa completa.

The Sistema de control TCL HALO se encarga de la iluminación, garantizando que no se produzcan efectos de halo en la pantalla, mientras que el Panel CrystGlow HVAgarantías una visibilidad nítida. Además, el Procesador AIPQ Pro ajusta dinámicamente la imagen para ofrecer la máxima nitidez en función de lo que estés viendo.

Ventajas Contras ✅ QD-Mini LED para una precisión a nivel de píxel y negros profundos ✅ Frecuencia de actualización nativa de 144 Hz para una experiencia de juego fluida ✅ Acelerador de juegos 288 VRR para una acción de juego trepidante ✅ Sistema de audio Bang & Olufsen para una experiencia sonora envolvente ✅ Procesador AIPQ Pro para imágenes optimizadas dinámicamente ❌ El tamaño grande puede resultar demasiado grande para habitaciones pequeñas

Veredicto final: El TCL QM7K de 85 pulgadas es un televisor impresionante para los gamers que lo quieren todo: un tamaño enorme, imágenes espectaculares y un sonido de otro nivel. Con su Frecuencia de actualización de 144 Hz, tecnología para mejorar la experiencia de juego, y Bang & Olufsensonido, el TCL QM7K de 85 pulgadas es el compañero perfecto para tu Xbox Series X. Prepárate para quedarte boquiabierto – Este televisor hace que los videojuegos parezcan más realistas que nunca.

6. LG OLED de 55 pulgadas, serie B4 [El mejor televisor 4K para la Xbox Series X]

Especificaciones Detalles Tipo de pantalla OLED (píxeles autoiluminados) Tiempo de respuesta 0,1 ms Frecuencia de actualización 120 Hz nativos Tecnología HDR Dolby Vision, HDR10 Audio Dolby Atmos Funciones para juegos NVIDIA G-Sync, AMD FreeSync Premium, VRR Procesador Procesador α8 AI 4K con AI Picture Pro Funciones inteligentes WebOS 24, LG Channels Puertos HDMI 4 puertos HDMI 2.1 Vistas múltiples Sí (2 pantallas)

La serie B4 de televisores OLED de LG de 55 pulgadas es impresionante Televisor 4K que ofrece una calidad de imagen excepcional, sobre todo si juegas en la Xbox Series X. Utiliza autoluminoso Píxeles OLED, que te ofrecen negros profundos y colores intensos en todo el espectro.

Este televisor es también el sueño de cualquier jugador. Con un Tiempo de respuesta de 0,1 mstiempo yFrecuencia de actualización nativa de 120 Hz, garantiza una experiencia de juego fluida sin retrasos en la respuesta. Además, es compatible con NVIDIA G-Sync and AMD FreeSync Premium, así que no tendrás que preocuparte por el tearing.

Además, conDolby Vision y Dolby Atmos, la imagen y el sonido son de primera categoría. Pero, sobre todo, este televisor es capaz de crear una una experiencia similar a la del cine en tu salón. Para disfrutar aún más, te recomiendo que te hagas con uno de los Los mejores auriculares para Xbox Series X, para que puedas completar tu equipo de gaming.

Ventajas Contras ✅ Píxeles OLED con retroiluminación propia para negros profundos y colores vivos ✅ Tiempo de respuesta de 0,1 ms para una experiencia de juego ultrafluida ✅ Frecuencia de actualización nativa de 120 Hz para una visualización fluida ✅ NVIDIA G-Sync y AMD FreeSync Premium para una experiencia de juego sin retrasos ✅ Dolby Vision y Dolby Atmos para una experiencia cinematográfica ❌ El precio es más elevado en el caso de la tecnología OLED

Veredicto final:El televisor LG OLED de la serie B4 de 55 pulgadas es un televisor de gama alta ideal para jugar, sobre todo gracias a su tiempo de respuesta ultrarrápido y Frecuencia de actualización de 120 Hz. Además, ofrece efectos visuales de calidad cinematográfica con Dolby Vision y Dolby Atmos, lo que lo hace ideal tanto para jugar como para ver películas. Si buscas una alta calidadRendimiento 4K, es una elección acertada que no te decepcionará.

7. Hisense Serie U8 de 65 pulgadas [El mejor televisor Mini LED para Xbox Series X]

Especificaciones Detalles Tipo de pantalla Mini-LED Pro+ Brillo máximo 3000 noches Tecnología del color QLED con puntos cuánticos Funciones para juegos Modo de juego Pro a 144 Hz, frecuencia de actualización variable, AMD FreeSync Premium Pro Audio Dolby Atmos, sonido multicanal 2.1.2 Tecnología HDR Dolby Vision, IMAX Enhanced Procesador Hi-View Engine Pro (con tecnología de IA) Funciones inteligentes Game Bar, Modo Creador Puertos HDMI Varias salidas HDMI 2.1

En lo que respecta a Imágenes impresionantes y un funcionamiento fluido, vale la pena echarle un vistazo a la serie U8 de Hisense de 65 pulgadas. Con Mini-LED Pro+ and Full Array Local Dimming Pro, obtienesuna nitidez y un contraste increíbles. Hay más de Más de 2000 zonas de atenuación local que resaltan los detalles en cada escena.

The Un brillo máximo de 3000 nits garantizapara que todo conserve su gran calidad, incluso en las habitaciones más luminosas. Los colores resaltan gracias a Tecnología QLED de puntos cuánticos, que aporta más de un mil millones de tonos para tu pantalla

Para los jugadores, encontrar un televisor para videojuegos de alta calidad es imprescindible, y este cumple con creces. Tiene un Modo de juego Pro a 144 Hz con un frecuencia de actualización variable (48 Hz-144 Hz), AMD FreeSync Premium Pro, yModo automático de baja latencia. Todo esto significa que podrás disfrutar de una experiencia de juego de calidad, sin retrasos en la respuesta y sin efectos de tearing en la pantalla.

Además, tiene Dolby Vision and Dolby Atmospara llevar ella mejor calidad de imagen y sonido en tu salón. Y no nos olvidemos de la 2.1.2 Sistema de sonido multicanal que ofrece un sonido potente, lo que convierte a este televisor casi en un enorme monitor para videojuegos. Puedes mejorar aún más esta configuración sin abarrotar tu escritorio con altavoces enormes. Lo ideal es una solución de audio compacta, así que plantéate hacerte con el la mejor barra de sonido compacta a la altura de la impresionante calidad de imagen.

Ventajas Contras ✅ Mini-LED Pro+ para una calidad de imagen impresionante ✅ Brillo máximo de 3000 nits para una nitidez excepcional ✅ Frecuencia de actualización de 144 Hz y AMD FreeSync Premium Pro para una experiencia de juego fluida ✅ La tecnología QLED con puntos cuánticos ofrece colores vivos ✅ Dolby Vision y Dolby Atmos para una experiencia visual y sonora envolvente ❌ En espacios más amplios, la calidad del sonido puede mejorar aún más con una barra de sonido

Veredicto final: La serie U8 de Hisense de 65 pulgadas es un Un televisor fantástico para jugar con una calidad de imagen excelente, un rendimiento ágil y un sonido envolvente. Si estás buscando un televisor de alta calidad que destaque tanto por sus imágenes como por sus funciones para videojuegos y que reduzca el retraso de entrada, esta es una opción muy recomendable – De eso no hay duda.

¿Qué hay que tener en cuenta a la hora de elegir un televisor para la Xbox Series X?

¿Quieres comprar el mejor televisor para videojuegos, pero no sabes qué es lo que realmente importa? Déjame mostrarte en qué debes fijarte.

1. HDMI 2.1

Si eres un jugador empedernido, HDMI 2.1 es una característica imprescindible para tu televisor para videojuegos o monitor para videojuegos de primera calidad. Está repleto de cosas interesantes como Modo automático de baja latencia (ALLM)), Transporte rápido de fotogramas (QFT), yFrecuencia de actualización variable (VRR).

Este diseño te ofrece la experiencia más fluida y natural. Con ALLM, tu televisor cambia automáticamente a la configuración óptima para jugar, reduciendo el retraso de entrada para que no tengas que ajustar nada manualmente.

QFT garantiza que los fotogramas lleguen a la pantalla más rápido. Y conVRR, no se producen interrupciones, lo que hace que cada fotograma sea fluido y esté sincronizado con tu consola.

2. VRR

La frecuencia de actualización variable (VRR) supone un gran avance para disfrutar de una experiencia de juego fluida y con gran capacidad de respuesta en tu mejor televisor para Xbox Series X. Esta tecnología permite que tu televisor para videojuegos ajuste su frecuencia de actualización en tiempo real para adaptarse a la frecuencia de fotogramas del juego. Si tu juego se ejecuta a Ciento cuarenta y cuatro fotogramas por segundo, tu televisor para videojuegos cambiará automáticamente a Ciento cuarenta y cuatro hercios.

Si baja a 100 FPS, el televisor se ajustará a 100 Hz. Esto significa que Se acabó el tearing en la pantalla or tartamudeo — Una acción suave y fluida que te mantiene enganchado.

Y da igual si estás esquivando balas o compitiendo en carreras de coches: la tecnología VRR garantiza que cada fotograma se vea perfecto.

3. ALLM para la eliminación del retraso de entrada

El modo ALLM (Modo automático de baja latencia) es tu mejor aliado para jugar sin retrasos en la respuesta. Cuando enciendas tu PC para juegos o tu Xbox, ALLM cambia automáticamente Pon tu televisor en modo de baja latencia – sin necesidad de entrar en menús ni ajustes.

Garantiza un una experiencia fluida y ágil con un retraso de entrada mínimo, lo que hace que la experiencia de juego sea más agradable. Y cuando termines de jugar, vuelve al modo normal, para que la calidad de imagen de tu televisor sea óptima a la hora de ver películas.

4. Calidad de los paneles

En lo que respecta a las mejores opciones de televisores para videojuegos, calidad del paneles fundamental. La mayoría de los televisores utilizan Pantalla de cristal líquido con diodos emisores de luzpaneles, dondeLos LED iluminan la pantalla, y unLa capa LCD genera los colores. Los principales tipos que encontrarás son Pantallas VA e IPS.

Las pantallas VA ofrecen un contraste fantástico y negros profundos, lo que las hace ideales para una experiencia de juego envolvente, pero pierden algo de calidad cuando se ven desde un ángulo. Por otro lado, Las pantallas IPS ofrecen una mejor calidad de visualización ofrecen buenos ángulos de visión y precisión cromática, pero no alcanzan el mismo nivel de contraste.

Si buscas el mejor televisor para videojuegos, lo más probable es que quieras dar prioridad a un Comisión del Departamento de Asuntos de Veteranos por el contraste y los niveles de negro. Pero si estás compartiendo la pantalla, un Es posible que la pantalla IPS podría ser la mejor opción tanto para la Xbox Series X como para la Nintendo Switch. A la hora de elegir una pantalla, también debes tener en cuenta el entorno de la habitación, y un Guía comparativa: proyector frente a televisor es una herramienta estupenda para comprobar si una pantalla o una configuración de proyección ofrece la inmersión que deseas.

5. HDR

El HDR (High Dynamic Range) supone un gran avance para los televisores para videojuegos, y es tan importante como tener el el mejor ordenador para juegos. Resalta más detalles tanto en las escenas muy luminosas como en las muy oscuras, lo que hace que todo se vea más natural y realista.

Imagina que estás jugando a un videojuego en una cueva a oscuras y puedes ver la textura de las paredes, o que estás navegando en un yate y se ven claramente los rayos de sol, incluso bajo la luz solar más intensa. Si tu pantalla no es compatible con HDR, te estás perdiendo toda la experiencia.

Para disfrutar de la experiencia de juego más envolvente, busca un televisor compatible con HDR — Dará vida a tus juegos como nunca antes.

6. A ustedes

A la hora de elegir el tamaño de pantalla adecuado para tu equipo de gaming, el tamaño de la habitación y la distancia de visualización son factores clave a tener en cuenta. Para un Televisor de 65-75 pulgadas, sentados por ahí dos metroslo ideal es que esté lejos. Sin embargo, si buscas algo más grande, como una pantalla de entre 80 y 100 pulgadas, te conviene sentarte cerca de entre 3,5 y 4,5 metros para disfrutar de la mejor experiencia visual.

Una mayor resolución también es importante —si tienes un mesa para gamers de alta calidad Configuración y uso de un Televisor 4K, sentarse demasiado lejos hará que el La resolución 4K se percibe como si fuera 1080p. Por otro lado, sentarse demasiado cerca puede hacer que se vean los píxeles individuales, lo que puede afectar a la inmersión y provocar fatiga visual.

A veces, ni siquiera las pantallas estándar más grandes logran satisfacer tu deseo de disfrutar de una imagen realmente gigantesca. A El mejor proyector 4K puede convertir toda una pared en una pantalla de juego para lograr la máxima inmersión. Esta alternativa te permite ir más allá de las dimensiones físicas fijas y, a menudo, aporta una sensación más cinematográfica a tus sesiones de juego.

Preguntas frecuentes

¿Cuál es el mejor televisor para la Xbox Series X?

El mejor televisor para la Xbox Series X cuenta con HDMI 2.1, resolución 4K, una frecuencia de actualización de 120 Hz y un bajo retraso de entrada. Modelos como el LG OLED C1 o el Samsung QN90A son opciones excelentes. Estos televisores para videojuegos te garantizan que sacarás el máximo partido a tu Xbox Series X, ya que ofrecen una experiencia de juego fluida y envolvente con unas imágenes impresionantes.

¿Qué tipo de televisor se necesita para la Xbox Series X?

Para la Xbox Series X, necesitarás un televisor 4K compatible con HDMI 2.1, con una frecuencia de actualización de 120 Hz y un bajo retraso de entrada. Estas características permiten una experiencia de juego fluida y de alta calidad, con un retraso mínimo y compatibilidad con frecuencias de fotogramas más altas. Los televisores como los OLED o los QLED de gama alta ofrecen el mejor rendimiento para la Xbox Series X o la Nintendo Switch.

¿Es necesario el HDMI 2.1 para la Xbox Series X?

Sí, el HDMI 2.1 es imprescindible para disfrutar de la mejor experiencia en la Xbox Series X. Es compatible con 4K a 120 Hz, frecuencia de actualización variable (VRR) y modo automático de baja latencia (ALLM), lo que mejora tu experiencia de juego con gráficos más fluidos y un menor retraso en la respuesta. Sin HDMI 2.1, no podrás aprovechar todo el potencial de la consola.

¿Es necesario el 4K para la Xbox Series X con otros televisores para videojuegos?

Sí, se necesita 4K para aprovechar todo el potencial de la Xbox Series X. La consola admite juegos en 4K a 60 Hz y hasta 120 Hz con televisores compatibles. Para disfrutar de la experiencia más nítida y envolvente, un televisor 4K te garantiza que puedas apreciar todos los detalles y la acción trepidante que ofrece la Xbox Series X.

¿Debería comprar un televisor o un monitor para la Xbox Series X?

Depende de tus preferencias. Un televisor ofrece una pantalla más grande y una mejor experiencia general para jugar desde el sofá, sobre todo con funciones como el HDR y la compatibilidad con 4K. Un monitor para videojuegos ofrece tiempos de respuesta más rápidos y frecuencias de actualización más altas, lo que lo hace ideal para los juegos competitivos. Ambos sirven, pero un televisor es mejor para jugar de forma ocasional y sumergirse en el juego.