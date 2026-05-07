Las 9 mejores barras de sonido para televisores LG: la combinación perfecta

A primera vista, encontrar la mejor barra de sonido para los televisores LG podría parecer una tarea sencilla. Al fin y al cabo, hoy en día casi todo es compatible con todo, así que, independientemente de la barra de sonido que elijas, funcionará. Sin embargo, solo las mejores barras de sonido incluyen tanto una calidad de sonido excepcional y una integración perfecta entre tu televisor y otros dispositivos.

Y como encontrar estas barras de sonido puede resultar un poco complicado, he preparado esta lista. Aquí repasaremos nueve excelentes barras de sonido para tu televisor LG. Además, si prefieres elegir por ti mismo, también te explicaré los aspectos básicos que debes tener en cuenta a la hora de comprar una barra de sonido o, en general, cualquier sistema de sonido, para que puedas tomar tus propias decisiones con conocimiento de causa.

Nuestras mejores recomendaciones de barras de sonido para televisores LG

Ahora bien, todas las barras de sonido para televisores LG de esta lista son bastante buenas. Dicho esto, me gustaría destacar tres modelos especialmente excelentes:

LG S90TR – Esta barra de sonido es una opción muy sólida en todos los aspectos. Incluye numerosas mejoras de sonido y funciones de accesibilidad, todo ello sin salirse de un rango de precios razonable. Todo ello se combina para crear una barra de sonido que resulta una compra excelente para prácticamente todo el mundo. LG S40T – A pesar de ser una opción económica, esta barra de sonido ofrece una potencia más que aceptable. Es cierto que no puede competir con las barras de sonido de gama alta, pero su increíble relación calidad-precio es insuperable. LG S95TR – Esta barra de sonido insignia es sinónimo de «calidad superior». Para aquellos que no aceptan concesiones y quieren ir a por todas con su sistema de cine en casa, esta barra de sonido cumple todos los requisitos, y mucho más.

Estas barras de sonido son las estrellas de esta lista, pero si ninguna de ellas te convence, no te preocupes. Aquí hay muchas más barras de sonido para televisores LG, así que sigue leyendo.

Las 9 mejores barras de sonido para televisores LG, tanto para quienes buscan opciones económicas como para los amantes del sonido

Por sorprendente que parezca, no es tan difícil encontrar la barra de sonido perfecta para tu televisor LG. Con un poco de investigación (y sabiendo gestionar y definir tus expectativas), podrás tomar una decisión informada por ti mismo.

Gracias a las maravillas de la tecnología moderna, prácticamente todas las barras de sonido del mercado serán compatibles con tu televisor LG. Dicho esto, todas las opciones de esta lista son barras de sonido de LG, ya que los dispositivos del mismo fabricante se conectan mucho más fácilmente entre sí y, además, ofrecen funciones adicionales.

Bueno, vamos al grano.

1. LG S90TR [La mejor barra de sonido para televisores LG]

Especificaciones Detalles Canales de audio 7.1.3 Opciones de conectividad HDMI (eARC), Wi-Fi, Bluetooth, salida óptica Respuesta en frecuencia máxima Cuarenta kilohercios Modo de mejora de diálogo/voz Yes Dimensiones (ancho × alto × profundidad) 49 x 2,5 x 5,3 pulgadas (barra de sonido), 7,9 x 16 x 15,9 pulgadas (subwoofer), 3,9 x 6,9 x 4,7 pulgadas (altavoz trasero)

Si tuviera que describir el LG S90TR Si tuviera que describirlo con una sola palabra, esa palabra sería «excelente». Este sistema de 7.1 canales cuenta con todo lo que puedas necesitar y mucho más: Dolby Atmos, fácil conectividad, una calidad de sonido absolutamente espectacular, funciones de accesibilidad, etc. Y aunque no es el modelo más potente de LG, su relación calidad-precio lo convierte en una de las mejores barras de sonido para televisores LG.

Empecemos por lo esencial. El LG S90TR viene en una configuración 7.1.3, lo que significa que cuenta con siete canales a la altura de los oídos, un subwoofer y tres canales de altura. Esta configuración garantiza que disfrutarás de una experiencia de sonido envolvente fantástica Es ideal para ver la tele de forma relajada, ver películas, jugar a videojuegos o prácticamente cualquier otra cosa.

Lo que distingue a esta barra de sonido es el «.3» de su nombre, que indica que cuenta con tres canales de altura alimentados por altavoces orientados hacia arriba. Si es la primera vez que los utilizas, en resumen, los canales de altura proyectan el sonido hacia arriba, lo que mejora considerablemente la experiencia de sonido 3D.

Por qué lo elegimos The LG S90TR Es fantástico no solo por sus prestaciones, sino también por su facilidad de uso. Está listo para funcionar nada más sacarlo de la caja y, si tienes un televisor LG, la configuración será pan comido.

Como ya he mencionado, la mayoría (si no todas) de las barras de sonido de esta lista serán de LG, y por una buena razón. Para la S90TR, esto se debe a la función de la WOW Orchestra, que combina a la perfección este sistema con los altavoces de tu televisor LG para ofrecerte una experiencia de sonido sincronizada.

The S90TR incluyeVarios modos de mejora para personalizar tu experiencia auditiva dependiendo de lo que estés escuchando. La más destacada es AI Sound Pro, que optimiza los niveles de audio según la situación del momento, pero también puedes seleccionar manualmente entre varios modos más, como los modos «cine», «juegos» y «bajos potentes».

Ventajas Contras ✅ Especificaciones potentes ✅ Sonido envolvente inmersivo; los tres canales orientados hacia arriba crean un audio 3D de gran calidad ✅ La orquesta WOW hace un trabajo fantástico sincronizando y potenciando el sonido ✅ Gran variedad de modos de mejora para adaptarse a todo tipo de situaciones ✅ Muy fácil de configurar, y aún más si utilizas un televisor LG ❌ Es bastante caro, pero la calidad justifica el precio

Mi veredicto:The LG S90TR es un increíble sistema de barra de sonido 7.1 «perfecto» que no se queda corto en cuanto a calidad de sonido, configuración y facilidad de uso.

2. LG S40T [La mejor barra de sonido económica para televisores LG]

Especificaciones Detalles Canales de audio 2.1 Opciones de conectividad HDMI, Bluetooth, óptico Respuesta en frecuencia máxima Sin especificar, aproximadamente 20 kHz Modo de mejora de diálogo/voz Yes Dimensiones (ancho × alto × profundidad) 28,4 x 2,5 x 3,4 pulgadas (barra de sonido), ~6,7 x ~12,5 x ~9,9 pulgadas (subwoofer)

El siguiente es elLG S40T. A primera vista, se nota que es bastante más débil que el S90TR, y eso es de esperar. Al fin y al cabo, está diseñada como una barra de sonido resistente y asequible para cualquiera que desee un rendimiento superior al básico sin gastarse gastar demasiado en un equipo de sonido para su televisor LG.

En cuanto a las especificaciones, el S40T está bien. Es un sistema 2.1, lo que significa que tiene un subwoofer para darle un poco más de potencia. Es cierto que se trata de una configuración muy básica, pero hay que recordar que es una opción económica, así que Disfrutarás de un sonido con la calidad de LG a un precio muy asequible.

Por qué lo elegimos The LG S40T Puede que no cuente con todas las prestaciones de sus modelos superiores y, sin duda, se trata de una barra de sonido muy básica. Dicho esto, sigue ofreciendo un rendimiento bastante notable.

Aparte de su precio, otra cosa que destaca del S40T es su tamaño. LG lo promociona como «compacto, pero potente», y esa es una descripción bastante acertada. Este sistema es muy compacto (literalmente) y, sin embargo, A pesar de su reducido tamaño, ofrece un sonido potente con tecnología Dolby y DTS Digital.

Y aunque no es tan sofisticada como las mejores barras de sonido de LG, tiene algunos complementos interesantes.Al igual que en elS90TR, elS40T Incluye la interfaz WOW para facilitar el acceso, así como AI Sound Pro, que ajusta automáticamente la configuración para ofrecer una experiencia de audio optimizada.

The S40T su objetivo es ofrecerte una experiencia sencilla y asequible, y eso es precisamente lo que obtienes con sus opciones de conectividad. Gracias a su sencilla configuración por HDMI o Bluetooth, the S40T es lo más sencillo que hay.

Ventajas Contras ✅ Buen rendimiento ✅ No es demasiado caro ✅ La interfaz de WOW facilita su uso ✅ La aplicación LG Soundbar permite ajustar el volumen de forma rápida y sencilla ✅ Perfil relativamente discreto ❌ No es muy adecuado para habitaciones grandes, pero resulta excelente en espacios más reducidos o para instalaciones secundarias

Mi veredicto:Es difícil no enamorarse de la LG S40T. Sí, no se puede comparar con otras opciones de mayor calidad, pero si buscas una mejora asequible para un sistema pequeño, es difícil encontrar algo que le haga sombra a esta barra de sonido.

3. LG S95TR [La mejor barra de sonido LG de gama alta para un sistema de cine en casa completo]

Especificaciones Detalles Canales de audio 9.1.5 Opciones de conectividad HDMI (eARC), Wi-Fi, Bluetooth, salida óptica Respuesta en frecuencia Sin especificar Modo de mejora de diálogo/voz Yes Dimensiones (ancho × alto × profundidad) 49,2 x 2,5 x 5,3 pulgadas (barra de sonido), ~7,94 x ~16,02 x ~15,87 pulgadas (subwoofer), ~6,26 x ~8,78 x ~5,59 pulgadas (altavoces traseros)

Ya hemos repasado el S90TR, y según todos los indicios, es un una barra de sonido estupenda. Pero a veces, «lo justo» sigue sin ser suficiente. Si te sientes identificado, te presentamos el LG S95TR, el La barra de sonido insignia de gama alta de LG para disfrutar de una experiencia de cine en casa, y en cuanto a rendimiento puro, la mejor barra de sonido de esta lista.

Todo en esta barra de sonido rezuma «calidad superior». Cuenta con una configuración 9.1.5 increíblemente impresionante para un sonido totalmente envolvente, y los 5 canales de altura inalámbricos orientados hacia arriba contribuyen a crear una experiencia sonora sin igual.

Por qué lo elegimos En lo que respecta a las barras de sonido de gama alta de LG, la S95TRSu rendimiento sin igual lo convierte en la opción ideal para quienes buscan un sistema excepcional con el que completar su configuración.

De acuerdo con las normas de LG, el S95TR incluye tecnología Dolby Atmos y DTS:X para (como ellos mismos dicen) el sonido «por encima y alrededor». Además, es compatible con WOWCAST, lo que significa que el S95TR ofrece audio multicanal 7.1.2 sin pérdida de calidad a través de una conexión inalámbrica, si prefieres optar por un diseño más elegante.

The S95TR también incluye la WOW Orchestra, que sincroniza a la perfección tu equipo de sonido con tu televisor LG. Una vez más, parece una función bastante básica, pero el resultado es realmente encantador.

Por último, pero no por ello menos importante, está el S95TR’s una facilidad de uso absoluta. No solo es muy fácil de configurar, sino que además incluye AI Sound Pro para calibrar automáticamente los niveles de sonido, así como la posibilidad de controlarlo a través de la aplicación o de Alexa, Google Home o Siri.

Ventajas Contras ✅ La configuración 9.1.5 ofrece una experiencia sonora inigualable ✅ 5 canales con altavoces orientados hacia arriba y tecnología Dolby garantizan una calidad de sonido excepcional ✅ AI Sound Pro y los distintos modos permiten realizar ajustes fácilmente ✅ Audio sin pérdidas en modo inalámbrico ✅ Fácil de instalar ❌ Una calidad excepcional tiene su precio, aunque se obtiene lo que se paga

Mi veredicto:The LG S95TR Es la barra de sonido estrella de LG, y con razón. Aunque es bastante cara, la calidad de sonido que ofrece esta barra es increíblemente difícil de superar.

4. LG S70TY [La mejor barra de sonido LG para videojuegos y películas]

Especificaciones Detalles Canales de audio 3.1.1 Opciones de conectividad HDMI (eARC), Bluetooth, óptico Respuesta en frecuencia Sin especificar Modo de mejora de diálogo/voz Yes Dimensiones (ancho × alto × profundidad) 37,4 x 2,5 x 4,5 pulgadas (barra de sonido), ~7,87 x ~14,84 x ~11,22 pulgadas (subwoofer)

El siguiente es elLG S70TY, uno de loslas mejores barras de sonido para videojuegos, no porque esté diseñada expresamente para ello (aunque sí cuenta con funciones específicas para los jugadores), sino también porque encuentra el equilibrio perfecto entre calidad y precio que sin duda muchos jugadores sabrán apreciar.

Y lo que es más importante, esta barra de sonido es pequeño y diseñado para encajar a la perfección con la gama de televisores QNED de LG. Su tamaño permite colocarlo cómodamente debajo de un televisor QNED con soporte, pero, al ser tan pequeño, probablemente quepa en casi cualquier sitio.

En cuanto al sonido, esta barra de sonido cuenta con una configuración 3.1.1, es decir, tres altavoces, un subwoofer y un altavoz central orientado hacia arriba. Estos altavoces también incorporan las tecnologías Dolby Atmos y DTS:X para ofrecer un sonido espacial en 3D; cada paso, cada susurro, cada disparo y cada casquillo de bala caído se captarán y te llegarán con total naturalidad, lo que da como resultado un sonido realmente envolvente.

Por qué lo elegimos The S70TY Cumple todos los requisitos para ser un excelente sistema de sonido para videojuegos sin resultar demasiado caro. Si a eso le sumamos que tiene un diseño compacto y elegante que combina a la perfección con los televisores QNED, el resultado es una barra de sonido que encaja a la perfección con muchos sistemas de LG.

Además, a los jugadores les encantará los modos sin complicaciones que el S70TY viene incluido. Al igual que sus hermanos mayores, el S90TR and S95TRAdemás, esta barra de sonido incluye varios modos: AI Sound Pro, por supuesto, pero también modos para cine, música y videojuegos. Ah, y también es compatible con WOW, para disfrutar de ese fantástico sonido sincronizado.

Por último, elLG S70TY está disponible tanto en modo inalámbrico (Bluetooth 5.1) como por cable (HDMI 2.1). Si decides optar por la conexión por cable, te alegrará saber que Esta barra de sonido es compatible con VRR y ALLM, funciones disponibles en Excelentes televisores modernos para videojuegos, que realmente enriquecen la experiencia.

Ventajas Contras ✅ Las especificaciones y el precio perfectos para los gamers ✅ Excelente calidad de sonido ✅ Su diseño compacto permite colocarlo cómodamente debajo de televisores QNED, entre otros ✅ Compatible con WOW Orchestra y WOW Interface ✅ La configuración 3.1.1 permite que sirva para dos cosas a la vez en sistemas de cine en casa más pequeños ❌ Un solo canal de altura puede resultar problemático en algunas configuraciones, aunque cambiar la posición suele ayudar

Mi veredicto:The LG S70TY Es una barra de sonido Dolby Atmos de gran calidad, no solo para los gamers, sino también para cualquiera que busque una barra que no sea demasiado cara pero que ofrezca un buen rendimiento.

5. LG S40TR [La mejor barra de sonido LG con subwoofer]

Especificaciones Detalles Canales de audio 4.1 Opciones de conectividad HDMI (eARC), Bluetooth, óptico Respuesta en frecuencia Sin especificar Modo de mejora de diálogo/voz Yes Dimensiones (ancho × alto × profundidad) 28,4 x 2,5 x 3,4 pulgadas (barra de sonido), 6,7 x 12,6 x 9,9 pulgadas (subwoofer), 3,9 x 6,9 x 4,7 pulgadas (altavoz trasero)

Si el nombre te suena, es porque ya hemos hablado de S40T, una estupenda barra de sonido compacta para quienes buscan una opción económica. Sin embargo, si buscas algo con un poco más de potencia (y dispones de un poco más de margen en tu presupuesto), entonces the LG S40TR es una mejora muy notable.

Por qué lo elegimos The LG S40TR supone una clara mejora con respecto al modelo económico S40T sin por ello resultar demasiado caro.

El principal atractivo del S40TR a lo largo deS40T es su configuración 4.1. Donde el S40T tiene altavoces 2.1, el S40TR viene en configuración 4.1 (cuatro altavoces y un subwoofer, sin canales de altura). En este caso, la incorporación de dos altavoces adicionales marca una diferencia notable y, aunque no puede competir con las opciones más potentes de esta lista, the S40TR sigue haciendo un trabajo impresionante.

Verás, al igual que con la mayoría de los altavoces de LG, the S40TR utiliza las tecnologías Dolby Digital y DTS. Esto le da al sonido mucha más potencia de lo que parece a primera vista. Y aunque es cierto que la ausencia de un canal orientado hacia arriba resta algo de calidad a la experiencia sonora, esto Una barra de sonido excelente con subwoofer consigue crear un audio espacial en 3D de forma extraordinaria.

Por último, gracias a su configuración 4.1 y a sus reducidas dimensiones, esta barra de sonido es una Una opción excelente para habitaciones en las que una barra de sonido estándar o grande resultaría demasiado voluminosa.

Ventajas Contras ✅ Una excelente opción de gama media que sigue costando menos de 300 dólares ✅ Un sonido potente a pesar de tener menos altavoces ✅ Fácil de instalar ✅ Numerosas funciones que mejoran la calidad de vida, como la interfaz WOW ✅ Incluye AI Sound Pro para quienes quieran modificar los ajustes lo menos posible ❌ No cuenta con canal de salida hacia arriba, pero esto se puede compensar colocando los altavoces estratégicamente en habitaciones pequeñas

Mi veredicto:Si estás buscando una barra de sonido de gama baja o media con subwoofer, la S40TRSu combinación de potencia y precio hace que sea difícil dejarlo pasar.

6. LG S20A [La mejor barra de sonido para televisores LG, ideal para disfrutar del diálogo]

Especificaciones Detalles Canales de audio 2.0 Opciones de conectividad HDMI, Bluetooth, óptico Respuesta en frecuencia 20 kHz Modo de mejora de diálogo/voz Yes Dimensiones (ancho × alto × profundidad) 65 x 14 x 10 cm

La mayoría de los modelos que hemos visto hasta ahora están pensados para crear un sistema de sonido envolvente de gran impacto con subwoofers. Pero eso no es una prioridad para todo el mundo. Algunos usuarios solo necesitan una barra de sonido que reproduzca las voces con claridad y fiabilidad, y eso es precisamente lo que ofrece la LG S20A está diseñada para. Esta barra de sonido cumple con su función, es fácil de instalar y relativamente económico.

Por qué lo elegimos Como una de las mejores barras de sonido para los diálogos, la Segunda mitad del añoda prioridad a un lenguaje sencillo y claro frente a adornos innecesarios. Su estilo sin florituras también lo hace asequible.

En cuanto al sonido, el Segunda mitad del añoes muy sencillo: se trata de una barra de sonido de dos canales. Eso es todo. Sin subwoofers, sin canales orientados hacia arriba, sin opciones de sonido adicionales, solo una gran barra de sonido para potenciar el audio. A pesar de su sencillez, the Segunda mitad del añosigue siendo muy potente, sobre todo en lo que respecta a sus graves profundos, casi terrosos.

El hecho de que haya más de lo que parece a simple vista es un tema recurrente en el Segunda mitad del año. Además de su excelente sonido, también Incluye mejoras Dolby, WOW Orchestra y AI Sound Pro para potenciar no solo los diálogos, sino también otros elementos. Se podría pensar que su bajo precio impediría que incluyera estas funciones, pero no es así.

Dado su reducido tamaño y sus potentes prestaciones, uno podría pensar que el Segunda mitad del añoPodría parecer una situación complicada, pero no es así. Instalar esta barra de sonido es muy fácil, y puede funcionar tanto en modo inalámbrico como por cable, además de permitir el paso de la señal del mando a distancia del televisor.

Ventajas Contras ✅ Precio asequible ✅ Incluye tecnología Dolby y mejoras WOW ✅ Graves potentes ✅ Fácil de instalar ✅ Tamaño compacto ❌ No incluye subwoofer, aunque este modelo está pensado más bien para configuraciones básicas de televisión

Mi veredicto:The Segunda mitad del añoes una pequeña pero impactante barra de sonido económica Ideal para cualquiera que simplemente quiera mejorar el audio de los diálogos.

7. LG S60T [La mejor barra de sonido Dolby Digital para televisores LG]

Especificaciones Detalles Canales de audio 3.1 Opciones de conectividad HDMI, Bluetooth, USB Respuesta en frecuencia Sin especificar Modo de mejora de diálogo/voz Yes Dimensiones (ancho × alto × profundidad) 33,5 x 2,5 x 3,5 pulgadas (barra de sonido), 7,9 x 14,8 x 11,2 pulgadas (subwoofer)

Dejemos esto claro: no hace falta tener la barra de sonido más moderna para disfrutar del sonido Dolby. Aunque los modelos más recientes son compatibles con Dolby Atmos, Para algunas personas, Dolby Digital es más que suficiente, y si eso te parece bien, entonces el LG S60T es un buen punto para hacer una pausa.

Por qué lo elegimos The LG S60T ofrece un buen equilibrio entre calidad y precio. Es cierto que el sonido envolvente no es tan impresionante como el que ofrecen los modelos más recientes, pero el Dolby Digital sigue siendo bastante bueno a la hora de aportar mucha potencia.

En esta ocasión, contamos con un sistema de sonido de 3.1 canales con un altavoz central independiente. Como se trata de una configuración de tres altavoces, tenemos un canal central específico, que ofrece voces y diálogos más nítidos, especialmente cuando se utiliza junto con AI Sound Pro. A pesar de ser una configuración 3.1, sigue siendo un una barra de sonido estupenda para escuchar música, videojuegos o cine, con una buena ubicación y en una habitación pequeña.

Al igual que sus competidores, el S60T es increíblemente fácil de instalar. Gracias a su subwoofer inalámbrico, no tendrás que preocuparte por cables adicionales, y todo el sistema cuenta con un diseño estilizado que combina con el televisor y que, además, se puede colgar en la pared.

Por último, esta barra de sonido Además, es compatible con WOW Orchestra y WOW Interface, que te permite personalizar fácilmente tu experiencia de sonido con un solo mando a distancia.

Ventajas Contras ✅ La configuración con canal central independiente y barra de sonido es sorprendentemente buena ✅ Utiliza Dolby Digital ✅ Incluye un subwoofer ✅ Fácil de instalar ✅ Precio razonable ❌ Hay mucha competencia en este rango de precios, así que asegúrate de tener claro lo que realmente quieres antes de decidirte a comprar



Mi veredicto:The S60T es una excelente opción intermedia para quienes desean iniciarse en la gama de sistemas de sonido x.1.

8. LG SQC4R [La mejor barra de sonido para el diálogo diario y la música]

Especificaciones Detalles Canales de audio 4.1 Opciones de conectividad Aural, Bluetooth, Óptico Respuesta en frecuencia Sin especificar Modo de mejora de diálogo/voz No Dimensiones (ancho × alto × profundidad) 25,9 x 2,2 x 3,9 pulgadas (barra de sonido), 7,3 x 11,9 x 8,1 pulgadas (subwoofer), 3,5 x 4,8 x 3,2 pulgadas (altavoz trasero)

The LG SQC4R Es cierto que es más antigua que las demás barras de sonido de esta lista, pero sigue siendo una opción válida hoy en día. Aunque no cuenta con las especificaciones más actuales de sus competidoras más modernas, Sigue siendo una opción estupenda para el diálogo cotidiano y la música que incluye funciones como WOW Orchestra y AI Sound Pro…

Por qué lo elegimos The LG SQC4R Es una solución sencilla y sin complicaciones para quienes buscan una mejora rápida y fácil respecto a los altavoces habituales del televisor y, además, quieren un subwoofer. Aunque es más antiguo que la mayoría de los modelos de esta lista, sigue siendo práctico, fácil de instalar y ofrece una buena calidad de sonido.

Para el uso diario, esta barra de sonido es más que suficiente. The LG SQC4R Se presenta en un paquete de 4.1, es decir, cuatro altavoces y un subwoofer. Sus altavoces traseros inalámbricos son especialmente buenos, ya que son fáciles de configurar para conseguir un sonido verdaderamente multidireccional. El subwoofer inalámbrico también aporta un toque muy agradable a la hora de conseguir ese «boom» cinematográfico.

En cuanto a las conexiones, es muy fácil configurar esta barra de sonido, ya que cuenta con Bluetooth 4.0 «plug-and-play», USB, salida óptica y entrada auxiliar (sí, lo sé). Una vez enchufada, Esta barra de sonido también cuenta con la función de control mediante un solo mando a distancia, lo que lo hace muy práctico.

Una distinción importante que debo señalar sobre este modelo es que Aunque es compatible con Dolby Digital, no lo es con Dolby Atmos. El audio Dolby Atmos seguirá siendo compatible, pero en cuanto al impacto, no será tan intenso. Dicho esto, el SQC4R Sigue siendo una mejora más que aceptable respecto a una configuración estándar, y si solo lo utilizas para ver contenido a diario, no te decepcionará.

Ventajas Contras ✅ Buena relación calidad-precio ✅ Incluye un subwoofer inalámbrico ✅ Fácil de instalar ✅ Compatibilidad con Dolby Digital ✅ Conexión con un solo mando a distancia ❌Algunos usuarios señalan que el volumen es bajo, aunque esto se puede solucionar ajustando la configuración y colocando el dispositivo en una posición adecuada

Mi veredicto:Puede que sea un modelo antiguo, pero el LG SQC4R sigue siendo una barra de sonido bastante completa, ideal para habitaciones pequeñas.

9. LG SKM1 [La mejor barra de sonido compacta para televisores LG]

Especificaciones Detalles Canales de audio 2.0 Opciones de conectividad Bluetooth, USB, óptico Respuesta en frecuencia Sin especificar Modo de mejora de diálogo/voz No Dimensiones (ancho × alto × profundidad) 64,9 x 7,7 x 8,9 cm

El último de esta lista es el LG SKM1, que puede parecer francamente primitiva en comparación con las demás barras de sonido de esta lista. No voy a mentir: a esta barra de sonido le faltan muchas de las funciones que tienen sus homólogas más modernas, como la compatibilidad con Dolby Atmos y AI Sound Pro. Sin embargo, es difícil superar la SKM1 si lo único que quieres es una actualización compacta a 2.0 para tu equipo.

En lo que respecta a la SKM1, lo que ves es lo que hay. Se trata de una barra de sonido 2.0 con canales izquierdo y derecho. Sin subwoofers, sin Dolby Atmos, sin funciones de mejora de sonido, sin canales orientados hacia arriba, solo una configuración básica 2.0. Por el lado positivo, esta falta de funciones implica que el SKM1 es un modelo muy asequible.

Por qué lo elegimos A pesar de lo básico que es el SKM1 Es más, su sencilla configuración y su precio increíblemente bajo lo convierten en una mejora rápida y fácil para cualquier televisor LG.

Dicho esto,the SKM1 cuenta con algunas funciones que facilitan su uso. Es compatible con ocho marcas de mandos a distancia para televisores, lo que te permite personalizarlo fácilmente sin moverte del sofá. Además, es compatible con Bluetooth, lo que permite utilizarlo no solo con televisores, sino también con teléfonos inteligentes y tabletas.

Y lo mejor de todo es que,the SKM1 apenas ocupa espacio. Según las propias palabras de LG, el SKM1 «presenta un diseño clásico y de proporciones perfectas que prácticamente pasa desapercibido debajo de la mayoría de los televisores».

Ventajas Contras ✅ Diseño supercompacto ✅ Precio muy bajo ✅ Opciones de compatibilidad flexibles ✅ Cuenta con algunas funciones prácticas ✅ Configuración «plug-and-play» ❌ En cuanto a las funciones, es bastante básico, aunque eso se traduce en un precio muy bajo

Mi veredicto:Aunque no destaca precisamente por su innovación ni por sus prestaciones, el LG SKM1 destaca por su sencillez, eficacia, tamaño reducido y bajo coste.

¿Cómo elegir una barra de sonido para un televisor LG?

Lo primero y más importante que debes hacer antes de elegir una barra de sonido para tu televisor LG es descubre exactamente lo que estás buscando. Todas las barras de sonido de esta lista son excelentes, pero si tienes claro lo que buscas, podrás ahorrar dinero comprando la barra de sonido que mejor se adapte a tus necesidades.

Tampoco basta con pensar solo en la configuración adecuada. Una vez que hayas decidido si quieres una configuración 2.1, 3.1 o 7.1, piensa en si tu sala de televisión es adecuada para una configuración de este tipo. Recuerda: las habitaciones más pequeñas requieren instalaciones más modestas, por no hablar del dinero que te ahorrarás.

Además de esto, también tienes que Asegúrate de que en tu habitación y junto al televisor haya espacio no solo para la barra de sonido, sino también para el subwoofer y los altavoces traseros, si los hay. Hay una buena razón por la que los fabricantes incluyen las dimensiones de cada componente de un sistema en sus especificaciones.

Ahora, hablemos de la calidad. Las barras de sonido ofrecen un sonido aceptable, pero si quieres un audio excelente, busca Dolby Atmos y DTS:X asistencia.Estas tecnologías crean un sonido espacial (imagínate que el sonido proviene de arriba, de atrás o de los lados) que lleva tu experiencia auditiva a otro nivel.

Ya que estás, quizá también te interese comprobar si la barra de sonido que te interesa incluye HDMI eARC Sin entrar en demasiados detalles, las conexiones eARC admiten una gama más amplia de sonidos y permiten aprovechar al máximo la tecnología Dolby.

Los jugadores también querrán asegurarse de que su barra de sonido sea compatible con juegos. Busca modelos que sean compatibles con características importantes para los videojuegos, como el paso a 120 Hz, la frecuencia de refresco variable (VRR) y el modo de gestión automática de los altavoces (ALLM).

Si la calidad de vida y la comodidad son prioritarias para ti, Intenta que la barra de sonido y el televisor sean de la misma marca. Al combinar las barras de sonido LG con los televisores LG, no solo se garantiza una compatibilidad inmediata, sino que también se obtiene acceso a funciones especiales como WOW Orchestra y la interfaz WOW. Además, podrás disfrutar del control remoto compartido, la sincronización sencilla del volumen y mucho más.

Por último, asegúrate de que no haya problemas de compatibilidad. En la mayoría de los casos, esto no supondrá ningún problema, ya que La mayoría de las barras de sonido funcionan mediante conexiones HDMI y Bluetooth. No obstante, es recomendable comprobar si tu televisor LG cuenta con los puertos adecuados y, ya que estás, intenta imaginar cómo quedarán los cables una vez colocados. Sí, incluso si se trata de una configuración inalámbrica.

Mi veredicto general sobre la mejor barra de sonido para televisores LG

A pesar de todas estas opciones, es posible que lo que busques sea que alguien te lo resuma todo. En ese caso, veamos algunas recomendaciones rápidas y sencillas.

¿Cuál es la mejor opción de barra de sonido para los televisores LG en la actualidad?

Para configuraciones Premium → LG S95TR , LG S90TR

Si estás buscando un sistema de cine en casa de alta gama, estas dos barras de sonido ofrecen una calidad de sonido excepcional.

Si estás buscando un sistema de cine en casa de alta gama, estas dos barras de sonido ofrecen una calidad de sonido excepcional. Para quienes buscan mejoras más modestas → LG S40TR , LG S40T

Estas barras de sonido combinan calidad y una buena relación calidad-precio, y sin duda son una excelente opción para quienes quieran mejorar su equipo sin gastarse demasiado.

Estas barras de sonido combinan calidad y una buena relación calidad-precio, y sin duda son una excelente opción para quienes quieran mejorar su equipo sin gastarse demasiado. Para quienes buscan mejoras sencillas → LG S20A, LG SKM1

Por sencillas que puedan parecer estas barras de sonido, son la opción ideal para cualquiera que busque una mejora rápida, fácil y, lo más importante, económica.

Aunque estas son mis recomendaciones, ten en cuenta que siempre debes informarte bien antes de comprar. La barra de sonido perfecta para tu televisor LG es siempre aquella que se adapta exactamente a tus necesidades.

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