Los 7 mejores teclados con interruptores de tijera para un funcionamiento silencioso en 2025

Los mejores teclados con interruptores de tijera logran un buen equilibrio entre la facilidad de uso de los teclados de membrana y la capacidad de respuesta de los mecánicos. Además, tienen un encanto propio, gracias a su diseño compacto y delgado y a lo silencioso que resulta al teclear.

Si estás buscando un teclado con interruptores de tijera para completar tu equipo, o quieres renovar tu viejo teclado de membrana, que ya no responde bien, estás de suerte. En esta lista, te voy a presentar algunas opciones fantásticas de teclados con interruptores de tijera, cada uno de los cuales tiene algo especial que ofrecer.

Nuestra selección de los mejores teclados con interruptores de tijera

Todos los teclados con interruptores de tijera de esta lista son excelentes y ofrecen una buena combinación de rendimiento, silencio, conectividad y compatibilidad. Dicho esto, algunos destacan por encima del resto:

Logitech MX Keys S – Este magnífico teclado todoterreno lo tiene todo: un perfil bajo, teclas redondeadas, retroiluminación y un diseño elegante. Tanto si buscas algo más cómodo para escribir como si quieres jugar de vez en cuando, este te vendrá de perlas. Arteck HW192 – Si lo único que buscas es el rendimiento de los interruptores de tijera a un precio asequible, este teclado es justo lo que necesitas. Y aunque su precio es bajo, en este caso «barato» no significa «de mala calidad». Keychron B6 Pro – Por si los teclados con interruptores de tijera normales no fueran ya lo suficientemente finos, el perfil realmente compacto de este modelo lo hace aún más adecuado para quienes buscan teclados pequeños. Además de todo eso, también es bastante económico.

Pero si estos no te convencen, no te preocupes. Aquí hay un montón de teclados, y estoy seguro de que encontrarás el teclado con interruptores de tijera ideal para ti en algún sitio.

Los 7 mejores teclados con interruptores de tijera para trabajar y jugar

El principal atractivo de los teclados con interruptores de tijera es precisamente lo silenciosos que son. Probablemente ya los hayas probado sin darte cuenta cada vez que utilizas el teclado de un ordenador portátil. Y si lo que buscas es precisamente ese nivel de silencio, seguro que en esta lista de los mejores teclados con interruptores de tijera encontrarás algo que te llame la atención.

1. Logitech MX Keys S [El mejor teclado con interruptores de tijera en general]

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Especificaciones Detalles Duración de la batería 1500 mAh Retroiluminación Yes Diseño Completo Compatibilidad Hay un modelo específico disponible para Mac Conectividad Inalámbrico Dimensiones y peso 45,7 cm de largo x 15,2 cm de ancho x 3,8 cm de alto, 810 g (28 oz)

El primero de la lista es el Logitech MX Keys S, un teclado inalámbrico con interruptores de tijera que destaca por una experiencia de escritura fluida. Entremos en detalles. El MX Keys S es un teclado de alta gama con teclas de tipo tijera de perfil bajo, y sin duda tiene el aspecto y el tacto que se espera de él. Está disponible en un elegante negro y en un impecable blanco, y a pesar de su pequeño tamaño, Es muy resistente y tiene retroiluminación.

En cuanto a la escritura, el MX Keys S tiene todo lo que puedas desear. Su perfil similar al de un portátil y sus teclas esféricas ofrecen un rendimiento constante y fluido, mientras que su diseño ergonómico (especialmente su ángulo) garantiza una experiencia de escritura cómoda, independientemente del tiempo que tengas que pasar trabajando en tus documentos. Ah, y además incluye macros programables a través de la aplicación Logi Options+.

Por qué lo elegimos Es muy difícil encontrarle algún defecto al Logitech MX Keys S. Con su diseño ergonómico y su funcionamiento silencioso, este teclado con interruptores de tijera no solo te ayuda a trabajar con rapidez, sino que también te ofrece una experiencia de escritura cómoda.

En cuanto a la conectividad, este teclado con interruptores de tijera cumple con las expectativas. Se puede conectar a prácticamente cualquier dispositivo con puerto USB a través del receptor Logi Bolt, que es, en esencia, un adaptador exclusivo. Sin embargo, es importante señalar que el MX Keys S No se puede utilizar en modo cableado, lo que añade algo de latencia, sobre todo si te gusta jugar juegos de disparos en primera persona trepidantes.

Ventajas Contras ✅ Fabricación robusta con un diseño ergonómico ✅ Tecleo silencioso ✅ Las teclas con forma de plato esférico son un buen extra ✅ Buena conectividad ✅ Duración de la batería aceptable ❌ Solo conexión inalámbrica; el puerto USB-C sirve únicamente para cargar el dispositivo, aunque la buena autonomía de la batería lo compensa

Por último, este teclado tiene una autonomía bastante buena. Es anunciado como de 10 días en el, aunque, claro está, esto es en condiciones ideales. Por el lado positivo, se puede utilizar mientras se está recargando, aunque, de nuevo, también habría estado bien contar con un modo con cable opcional.

Mi veredicto:The Logitech MX Keys S Es un teclado muy versátil, tanto si piensas utilizarlo para trabajar como para jugar.

2. Arteck HW192 [El mejor teclado con interruptores de tijera económico]

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Especificaciones Detalles Duración de la batería Capacidad máxima no especificada; 6 meses con una sola carga completa, suponiendo un uso diario de 2 horas Retroiluminación No Diseño Completo Compatibilidad No hay teclas de función en Mac Conectividad Inalámbrico Dimensiones y peso 42,9 cm (largo) x 12,4 cm (ancho) x 1,5 cm (alto), ~422 g (14,09 oz)

A primera vista, el Arteck HW192 no tiene mucho que ofrecer. Es cierto que es robusto, pero bastante básico, y ni siquiera tiene retroiluminación. Por otra parte, esa es la clave de este teclado con interruptores de tijera.

Lo que realmente hace que este teclado con interruptores de tijera sea tan atractivo es su precio. Por poco menos de 40 dólares, el Arteck HW192 is una opción ideal para cualquiera que aún no esté del todo convencido del mecanismo de tijera. Esto lo convierte en la opción perfecta para cualquiera que busque mejorar su equipo o para zanjar la discusión entre los los mejores mandos para videojuegos.

Por qué lo elegimos Incluso en el caso de un teclado con interruptores de tijera económico, el Arteck HW192 es sorprendentemente fiable. Además, es un excelente punto de partida para quienes se inician en los teclados con conmutadores de tijera o mecánicos.

Repasemos sus especificaciones rápidamente. El Hardware 192tiene un perfil notablemente reducido, de mide solo 43 x 12,5 x 1,5 cm y, además, es muy ligero. Incluye una placa trasera de acero inoxidable elegante y funcional, lo que lo hace ligero y delgado, pero muy resistente. Además, es muy ergonómico, aunque hay que tener en cuenta que su diseño no es tan cuidado como el de los modelos más caros.

Ventajas Contras ✅ Es difícil de superar en cuanto a la relación calidad-precio ✅ Estructura resistente de acero inoxidable, plana y delgada ✅ Tecleo silencioso ✅ Cómodo y ligeramente ergonómico ✅ Duración de la batería aceptable: 6 meses con una carga completa, suponiendo un uso de 2 horas al día ❌ No tiene retroiluminación, aunque eso no supone ningún problema si estás acostumbrado a trabajar sin ella

El chasis compacto y los interruptores de tijera también contribuyen a que… Escribir sin hacer ruido. Una vez más, no es tan sofisticado como el Logitech MX Keys S o algunos de los otros excelentes teclados de esta lista, pero cumple a la perfección por su precio, y si lo que buscas es escribir de forma limpia y silenciosa a un precio asequible, este es sin duda el mejor.

Mi veredicto:Aunque quizá no tenga los detalles más sofisticados de los teclados más caros, en lo que respecta a la relación calidad-precio, con este modelo realmente no te puedes equivocar. Arteck HW192.

3. Keychron B6 Pro [El mejor teclado ultradelgado con teclas de tipo tijera]

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Especificaciones Detalles Duración de la batería 800 mAh Retroiluminación No Diseño Completo Compatibilidad Compatible con todos Conectividad Por cable, inalámbrico Dimensiones y peso 43 cm de largo x 13 cm de ancho, 623 g

Si lo que importa es el tamaño, es difícil encontrar algo mejor que el Keychron B6 Pro, que lleva el concepto mismo de «ligereza» a otro nivel y deja claro a los demás teclados cómo se hace. Este teclado es pequeño y ligero, pero no por ello menos resistente y funcional que sus parientes.

Por qué lo elegimos The Keychron B6 Pro Es, sin lugar a dudas, uno de los teclados con interruptores de tijera más delgados que se pueden encontrar. Si ese es tu criterio principal a la hora de comprar un teclado, este es, sin duda, la mejor opción.

Este teclado combina lo mejor de varios mundos, con una sensación de escritura ligera combinada con un tipo de interruptor táctil. Son muchas palabras para decir que escribir en el Keychron B6 Pro se siente increíble ligero y ágil, lo que contribuye a su aspecto moderno y ultraligero.

Además, el Keychron B6 cuenta conuna conectividad y compatibilidad increíbles. Con tres modos de conexión (2,4 GHz, Bluetooth 5.2 y conexión por cable), así como comandos macro que funcionan en Windows, Mac o Linux. Todo esto viene a decir que, aunque no es el el mejor teclado para juegos De entre todas las opciones que hay, es una elección fantástica para cualquiera que busque una solución flexible y potente.

Ventajas Contras ✅ Un diseño increíble; no bromean cuando dicen que es ultradelgado. ✅ Numerosas opciones de conectividad ✅ No es demasiado caro ✅ Macros programables ✅ Duración de la batería aceptable ❌ No tiene retroiluminación, pero eso lo hace más asequible

Por último, debo señalar que el Keychron B6 Pro no es nada caro; solo es un poco más caro que el económico Arteck HW192. Aunque el Arteck sigue siendo el mejor teclado de tipo «scissor» en cuanto a relación calidad-precio, pero quienes tengan claro que quieren un teclado con interruptores de tipo «scissor» quizá salgan mejor parados si se decantan directamente por el Keychron B6 Pro.

Mi veredicto:Hay teclados con interruptores de tijera de perfil bajo, y luego está el Keychron B6 Pro. Pocos teclados, si es que hay alguno, pueden superar el diseño ultradelgado y el precio de este teclado.

4. Trébol [El mejor teclado innovador e inteligente con teclas de tipo tijera]

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Especificaciones Detalles Duración de la batería 1900 mAh Retroiluminación RGB por tecla Diseño Completo Compatibilidad Hay un modelo específico disponible para Mac Conectividad Con cable, Bluetooth 5.1 (3 canales) Dimensiones y peso 43,7 cm (largo) x 13 cm (ancho) x 1,25 cm (alto), ~640 g

The Arteck HW192 y el Keychron B6 Pro son buenos teclados, pero un poco básicos. Si lo que realmente quieres es un teclado de alta gama con interruptores de tijera y no quieren dar el salto a algo más teclados modernos con interruptores magnéticos por ahora, entonces el Trébolprobablemente sea la opción más acertada.

Por qué lo elegimos The TrébolNo es solo un nuevo gadget llamativo para tu equipo, sino también un teclado robusto y muy avanzado, perfecto para cualquiera que necesite un rendimiento de primera categoría.

Desde el principio, el Tréboltiene el aspecto y el tacto de un dispositivo de gama alta. Un perfil ultradelgado combinado con un chasis de aluminioofrece elTrébolun aspecto futurista, y la iluminación RGB personalizable por tecla completa el diseño. Y aunque la tecnología inalámbrica puede ser el camino del futuro, el TrébolAdemás, cuenta con un puerto de conexión USB-C para cuando necesites un rendimiento máximo.

The TrébolSin embargo, no se trata de un teclado «todo estilo y nada de fondo». Sus teclas de perfil bajo con mecanismo de tijera están diseñadas para escribir con precisión y sin ruido. Por otra parte, su potente panel táctil integrado es compatible con los gestos de Windows y Linux, lo que te permite Utiliza el teclado sin ratón para disfrutar de una productividad más rápida y de última generación. Sí, has oído bien.

Ventajas Contras ✅ Su perfil ultradelgado y su chasis de aluminio le dan un aspecto y un tacto muy modernos ✅ Los teclas de perfil bajo y de tipo tijera garantizan una experiencia de escritura fluida ✅ Fantásticas opciones de panel táctil ✅ RGB por tecla ✅ Para mí, el modo por cable siempre es una gran ventaja ❌ Es un poco caro, pero la calidad justifica el precio

Además, este teclado también utiliza inteligencia artificial. No, no para automatizar tus tareas rutinarias, sino para ajustar el teclado a tu forma de escribir, lo que reduce las pulsaciones accidentales y mejora el uso del panel táctil. Dicha IA también se puede ajustar manualmente, lo que te permite realmente Trébolel tuyo propio.

Mi veredicto:The Tréboles un teclado increíble, ultramoderno y elegante, pero lo suficientemente potente como para satisfacer incluso las necesidades más exigentes.

5. Logitech Signature Slim K950 [El mejor teclado inalámbrico con interruptores de tijera]

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Especificaciones Detalles Duración de la batería Capacidad máxima no especificada; se indica una duración de 36 meses en función de las condiciones de uso Retroiluminación No Diseño Completo Compatibilidad Compatible con todos Conectividad Inalámbrico Dimensiones y peso ~43,2 cm (largo) x 13,5 cm (ancho) x 2,3 cm (alto), ~685 g

A veces, lo único que necesitas es un teclado para el trabajo que se conecte sin problemas con todos tus dispositivos. Y si alguna vez te has visto en una situación en la que te hubiera gustado tener simplemente un solo teclado para controlar todo lo que tienes, entonces elLogitech Signature Slim K950 Probablemente sea el teclado que te encantará.

Por qué lo elegimos Sí, hay teclados con interruptores de tijera que ofrecen un mejor rendimiento puro, pero el Logitech Signature Slim K950Su gran facilidad de uso lo convierte en un claro ganador.

Este teclado tiene todas las características propias de los teclados con interruptores de tijera: un perfil delgado, un diseño elegante y una escritura silenciosa y sensible gracias a sus teclas muy fluidas. Una carcasa de plástico y aluminio completa el aspecto. Al igual que con otros teclados con interruptores de tijera, los interruptores son difíciles de desmontar (incluso si sabes Cómo quitar las teclas del teclado) así que procura mantener tu puesto de trabajo limpio.

Como ya he dicho, Logitech Signature Slim K950Lo que más destaca de este producto es su capacidad para cambia fácilmente entre varios dispositivos con solo pulsar un botón. Sin complicaciones, sin líos: pura potencia multitarea en tres dispositivos conectados. Y aunque pueda parecer sencillo, te aseguro que esta función es una bendición para los trabajadores híbridos.

Ventajas Contras ✅ Conectividad sencilla y fluida entre múltiples dispositivos ✅ Compatible con Mac desde el primer momento ✅ Diseño minimalista ✅ Tecleo silencioso ✅ Teclas personalizables a través de la aplicación Logi Options+ ❌ Al no disponer de modo con cable, este teclado no es la mejor opción para jugar de vez en cuando, aunque su flexibilidad lo convierte en una opción excelente para el trabajo

Por último, elSignature Slim K950 Además, incluye macros programables mediante los botones situados encima del teclado numérico, así como más opciones de personalización a través de la aplicación Logi Options+. No es nada del otro mundo, pero sin duda resulta muy útil.

Mi veredicto:Logitech promociona este teclado diciendo que «convierte la vida laboral en algo mágico», y eso lo resume todo. Aunque no es nada del otro mundo, el Logitech Signature Slim K950 Sin embargo, resulta muy eficaz a la hora de realizar varias tareas a la vez y trabajar en varios dispositivos.

6. Cherry Stream Wireless [El mejor teclado con teclas de tijera silenciosas]

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Especificaciones Detalles Duración de la batería Capacidad máxima no especificada, 6 meses de vida útil Retroiluminación No Diseño Completo Compatibilidad Este modelo no es compatible con Mac Conectividad Inalámbrico Dimensiones y peso 46,2 cm (largo) x 16,2 cm (ancho) x 2,3 cm (alto), peso sin especificar

Los teclados con interruptores de tijera son silenciosos por naturaleza, pero algunos lo son aún más que otros. Aunque podrías buscar Cómo lubricar los interruptores del teclado Para reducir el ruido al mínimo, también podrías simplemente comprar un Cherry Stream Wireless tecladosin lugar a dudas, uno de los teclados con interruptores de tijera más silenciosos que se pueden comprar.

Por qué lo elegimos No es solo que sea tranquilo; el Cherry Stream Wireless es un teclado básico pero excelente, que ofrece una escritura fluida, un perfil bajo, una construcción robusta y mucho más. La falta de funciones también significa que el Cherry Stream Wireless es bastante asequible.

The Cherry Stream Wireless se distingue de otros teclados con interruptores de tijera por su característico mecanismo de tijera SX, lo que permite pulsaciones silenciosas y una precisión milimétrica en el accionamiento. Esto, a su vez, significa que el Cherry Stream Wireless No solo es silencioso, sino que su capacidad de respuesta es una auténtica delicia.

Aunque hay que reconocer que se trata de un teclado básico (pero de buena calidad), el Cherry Stream Wireless sí que se guarda algunos ases bajo la manga. Tres prácticos indicadores LED en las teclas Bloq Mayús, Bloq Despl. y Bloq Num. te ayudan a detectar cuándo se han activado por error, y además incluye botones adicionales para funciones de oficina y multimedia.

Ventajas Contras ✅ Los interruptores de tijera SX son prácticamente silenciosos ✅ Diseño minimalista pero atractivo ✅ Excelente relación calidad-precio ✅ Cuenta con teclas específicas para funciones de oficina y multimedia ✅ Cuenta con cifrado AES-128 para mayor seguridad ❌ Este modelo no es compatible con Mac, aunque Cherry cuenta con otros teclados excelentes que sí ofrecen compatibilidad con Mac

A quienes manejan información confidencial también les alegrará saber que sí, the Cherry Stream Wireless El teclado incluye de serie cifrado AES-128 por sus pulsaciones de teclas. Aunque yo diría que es mejor usar un teclado con cable si vas a acceder a datos confidenciales, la seguridad adicional es, sin duda, bienvenida.

Mi veredicto:The Cherry Stream Wireless Puede que no cuente con todas las prestaciones de los modelos de gama alta, pero es un teclado robusto y fiable, ideal para el trabajo diario.

7. Kensington KB515 EQ [El mejor teclado con conmutadores de tijera con cable]

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Especificaciones Detalles Duración de la batería N/A (con cable) Retroiluminación No Diseño Completo Compatibilidad Funciona, pero requiere el software Kensington Konnect para disfrutar de todas las funciones en Mac Conectividad Con cable Dimensiones y peso 43,1 cm de largo x 12,5 cm de ancho x 2 cm de alto; peso sin especificar

No sé vosotros, pero a mí me encanta usar mis dispositivos con cables. Desde cables de Ethernet hasta teclados, hay una cierta seguridad que se deriva de tener un contacto físico directo. Y aunque muchos de los teclados de esta lista son inalámbricos, me gustaría llamar tu atención sobre el Kensington KB515 EQ, un fantástico teclado con conmutador de tijera y conexión por cable.

Al igual que muchos de los teclados de esta lista, el Ecualizador KB515destaca por su sencillez. Este teclado de tamaño estándar y gran fiabilidad cuenta con teclas de tipo «scissor» silenciosas pero sensibles y una conexión USB-C de gran fiabilidad. Es básico, sin duda, pero cuando lo único que buscas es un teclado con cable «plug-and-play» sin complicaciones, es perfecto.

Por qué lo elegimos The Kensington KB515 EQSu combinación de conectividad sin complicaciones, buen rendimiento de sonido y un precio asequible lo convierten en un compañero sencillo pero increíblemente fiable para cualquier configuración doméstica o de oficina.

Los usuarios de Windows van a disfrutar de una sorpresa especial con este teclado, ya que incluye una tecla Copilot específica que te permitirá solicitar ayuda al instante. Los usuarios de Mac, por su parte, tendrán que utilizar el software Kensington Konnect para sacar el máximo partido a este teclado. Cabe destacar que dicho software también permite crear macros programables.

Ventajas Contras ✅ El diseño con cable mejora la fiabilidad y reduce al mínimo las molestias ✅ El marco está compuesto por un 42 % de plástico reciclado ✅ Precio bajo ✅ Teclas de acceso rápido programables que se pueden personalizar mediante el software Kensington Konnect ✅ La tecla Copilot es un buen extra para quienes utilizan la IA ❌ Se necesitan algunos pasos adicionales para disfrutar de todas las funciones de Mac, aunque esto no debería suponer ningún problema una vez configurado

Por último, elKensington KB515 EQ no solo tiene un diseño compacto y discreto, sino que además utiliza 42 % de plástico reciclado en su construcción. Puede que sea una gota en el océano, pero todo ayuda.

Mi veredicto:Sencillo pero eficaz. El Kensington KB515 EQ Puede que el teclado con interruptores de tijera no sea muy sofisticado, pero su rendimiento fiable lo convierte en una opción excelente.

¿Qué hay que tener en cuenta a la hora de elegir un teclado con interruptores de tijera?

Aunque ya tengas a tu disposición esta lista de excelentes teclados con interruptores de tijera, quizá te interese investigar un poco por tu cuenta. En ese caso, aquí tienes algunas características clave que deberías tener en cuenta antes de decidirte a comprar.

1. Sensación al teclear y recorrido de las teclas

En comparación con otros teclados, los teclados con interruptores de tijera ofrecen un término medio entre la suavidad de los teclados de membrana y la precisión de los teclados mecánicos. Un interruptor de tijera tiene una sensación de poco recorrido y precisa que se suele tener al usar el teclado de un ordenador portátil. Por su diseño, los interruptores de tijera son intrínsecamente pequeños, pero algunos van un paso más allá con un diseño de perfil bajo.

Aunque los teclados de tipo «scissor» no ofrecen una respuesta tan precisa como los teclados mecánicos, suponen una mejora evidente con respecto a los teclados de membrana convencionales. La diferencia más importante es que suelen ser más pequeños y planos, con una fuerza de accionamiento menor (la fuerza necesaria para pulsar un botón) y un tacto más agradable que el de las teclas de membrana, que suelen ser blandas.

Ten en cuenta que la sensación al teclear puede solo se puede comprobar realmente probando el teclado por uno mismo, y no todos los teclados con interruptores de tijera son iguales.

2. Nivel de ruido

Los teclados con interruptores de tijera son destaca por ser muy silencioso. Gracias a su diseño, son casi tan silenciosos como los teclados de membrana (es decir, prácticamente silenciosos), al tiempo que ofrecen un rendimiento mucho mejor. Esto convierte a los teclados con interruptores de tijera en la opción preferida para quienes buscan un mejor rendimiento sin el ruido característico de los teclados mecánicos.

Aunque todos los teclados con interruptores de tijera son bastante silenciosos, Algunos modelos van más allá en lo que respecta a la calidad del sonido. Teclados como el Cherry Stream or Kensington KB515 ofrecen una experiencia «silenciosa como un susurro», y están especialmente diseñadas para ser aún más silenciosas que los teclados mecánicos delgados con interruptores de tijera, que son ligeramente más ruidosos.

Al igual que con la sensación al teclear, a menudo es mejor comprobar en persona el nivel de ruido de un teclado.

3. Calidad de fabricación y materiales

Como componente de hardware, los teclados deben ser resistentes. La mayoría de los teclados están fabricados con una combinación de plástico y metal, materiales que son a la vez económicos y bastante resistentes. Sin embargo, si prevés que lo vas a utilizar mucho al aire libre o mientras te desplazas, o si quieres asegurarte por si se te cae el teclado sin querer, es recomendable que busques teclados más resistentes.

Cuando compres teclados resistentes, busca aquellos que indiquen expresamente que cuentan con un chasis reforzado o, mejor aún, placas traseras metálicas, como elArteck HW192. Estos teclados no solo son especialmente resistentes, sino que también suelen ofrecer una sensación más pesada y robusta que cuesta describir con palabras.

4. Diseño y tamaño

La disposición y el tamaño del teclado son otros aspectos que debes tener en cuenta. Dependiendo de tus necesidades y presupuesto, puedes elegir entre un un teclado completo, uno sin teclado numérico o uno compacto.

Un teclado completo es exactamente lo que parece: lo tiene todo, desde la distribución QWERTY hasta el teclado numérico a la derecha. Los teclados sin teclado numérico son el siguiente paso en la reducción de tamaño; estos teclados se caracterizan por carecer del teclado numérico. Los teclados compactos se clasifican por números, como 96 o 60, que indican lo reducidos y pequeños que son.

No hay ninguna versión objetivamente mejor entre estas tres: Todo depende de cómo uses el teclado.

5. Compatibilidad y accesos directos del sistema operativo

La mayoría de los teclados están estandarizados y utilizan un puerto USB-C, ya sea para la conexión o para sus adaptadores inalámbricos, lo que significa que puedes utilizar prácticamente cualquier teclado USB-C con cualquier dispositivo. Sin embargo, si utilizas un Mac, ten en cuenta que Los teclados de Mac tienen las teclas Comando y Opción en lugar de Alt y Windows.

Esto significa que, aunque técnicamente un Mac puede funcionar con cualquier teclado, los que no están diseñados específicamente para Mac tendrá una funcionalidad reducida. Esta arquitectura también implica que los atajos específicos del sistema operativo no estarán disponibles en Mac, a menos que se pulse la tecla Comando.

Aunque algunos teclados están diseñados específicamente para funcionar con cualquier sistema operativo, como el Keychron B6 Pro, siempre es buena idea echar un vistazo a las imágenes del producto para ver si tiene botones de Mac. Si no los tiene, Puedes comprobar si ese mismo modelo está disponible para Mac.

Mi opinión general sobre el mejor teclado con interruptores de tijera

Aunque estas opciones de teclados con interruptores de tijera son excelentes, quizá lo que busques sea una conclusión definitiva. En ese caso, déjame ayudarte a decidir resumiendo lo esencial.

¿Cuál es el mejor punto de partida para los teclados con interruptores de tijera?

Para quienes buscan un modelo muy versátil → Logitech MX Keys S . Este teclado con teclas de tipo «scissor switch», excelente en todos los aspectos, es una opción ideal de gama media para prácticamente todo el mundo.

Este teclado con teclas de tipo «scissor switch», excelente en todos los aspectos, es una opción ideal de gama media para prácticamente todo el mundo. Para compradores con un presupuesto ajustado y principiantes → Arteck HW192 . Es barato, claro, pero en este caso, «barato» no significa «de mala calidad», y el Arteck HW192Su bajo precio lo convierte en una opción ideal para quienes prueban los interruptores de tijera por primera vez.

Es barato, claro, pero en este caso, «barato» no significa «de mala calidad», y el Arteck HW192Su bajo precio lo convierte en una opción ideal para quienes prueban los interruptores de tijera por primera vez. Para el trabajo →Logitech Signature Slim K950, Trébol. Estos teclados ofrecen numerosas funciones, perfectas para mantener la productividad sin complicaciones.

Pero, aunque se trate de recomendaciones, cualquier teclado con interruptores de tijera de esta lista es una apuesta segura.

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