Cómo desmontar los interruptores del teclado: guía completa paso a paso

Saber cómo desmontar los interruptores del teclado es fundamental para personalizar, reparar o mantener tu teclado mecánico. El proceso varía dependiendo de si tienes una placa intercambiable en caliente o soldada, pero ambos casos se pueden llevar a cabo con el enfoque adecuado. He cambiado los interruptores de decenas de teclados en los últimos años y, una vez que entiendes los conceptos básicos, resulta sorprendentemente sencillo.

Al quitar los interruptores, podrás personaliza tu experiencia al escribir, sustituir los componentes dañados, olimpia a fondo tu teclado sin tener que comprar uno nuevo. Los teclados con teclas intercambiables en caliente facilitan este proceso a los principiantes, mientras que los interruptores soldados requieren equipo de desoldadura. Esta guía aborda ambos métodos, las herramientas necesarias y los errores más comunes para ayudarte a modificar con confianza tu teclado mecánico.

Cómo desmontar las teclas del teclado: cómo identificar el tipo de teclado

Antes de retirar los interruptores, comprueba si tu teclado utiliza zócalos intercambiables en caliente o conexiones soldadas. Los teclados con zócalos intercambiables en caliente cuentan con zócalos que permiten insertar y extraer los interruptores sin necesidad de herramientas, salvo un extractor de interruptores. En los teclados soldados, los interruptores están fijados de forma permanente a la placa de circuito impreso mediante uniones de soldadura metálica que deben fundirse.

Comprueba en las especificaciones del teclado si es «intercambiable en caliente»; la mayoría de las marcas anuncian claramente esta característica. Si no estás seguro, retira una tecla y examina el interruptor. Los interruptores intercambiables en caliente se encuentran en zócalos visibles y se mueven ligeramente, mientras que los interruptores soldados están empotrados y no tienen zócalo debajo.

Teclados intercambiables en caliente incluyen foros para aficionados como Keychron Q and Serie V, GMMK 2, ySuelta la tecla CTRL. Estos te permiten probar diferentes interruptores sin necesidad de tener conocimientos técnicos. Nuestro los mejores teclados mecánicos Esta guía incluye más modelos con intercambio en caliente en distintos rangos de precios.

Teclados soldados entre las que se incluyen la mayoría de los teclados mecánicos más antiguos, los modelos económicos y algunos teclados de gama alta. Marcas como Ducky and Calentadorutilizan una estructura soldada, por lo que se necesita equipo de desoldadura para desmontar el interruptor.

Para los teclados intercambiables en caliente, solo necesitas un extractor de interruptores – una pequeña herramienta diseñada para sujetar y extraer los interruptores de los zócalos. La mayoría de los teclados para aficionados incluyen una, o se puede comprar por separado por entre 5 y 10 dólares.

Para los teclados soldados, necesitarás:

Soldador (con control de temperatura; se recomienda 60 W o más)

(con control de temperatura; se recomienda 60 W o más) Bomba de desoldadura or trenza para desoldar

or Aspirador de soldadura las copias de seguridad

las copias de seguridad Manos que ayudan para estabilizar el teclado

para estabilizar el teclado Alcohol isopropílicopara la limpieza

A Extractor de teclas Es imprescindible para ambos tipos, ya que hay que quitar las teclas antes de acceder a los interruptores. Los extractores de alambre son más eficaces que los de plástico para evitar daños.

Cómo quitar las teclas de los teclados intercambiables en caliente

Quitar los interruptores de los teclados con intercambio en caliente es muy sencillo. Empieza quitando todas las teclas con un extractor de teclas: tira de ellas hacia arriba en línea recta para evitar doblar los ejes de los estabilizadores. Deja las teclas a un lado en un lugar seguro.

Paso 1: Coloca el extractor de interruptores sobre el interruptor. Las puntas metálicas se deslizan en las muescas situadas en la parte superior e inferior de la carcasa del interruptor. Alinéalo con cuidado para evitar rayar los interruptores o dañar las tomas de corriente.

Paso 2: Aprieta las asas con fuerza mientras tiras hacia arriba. El interruptor debería soltarse con una fuerza moderada. Si se atasca, muévelo suavemente de lado a lado mientras tiras hacia arriba.

Paso 3: Comprueba que ningún interruptor tenga clavijas dobladas tras desmontarlo. Endereza las clavijas dobladas con unos alicates de punta fina antes de instalar los interruptores en otro lugar.

Para más información Retira los interruptores por secciones, en lugar de todos a la vez, para evitar confundir las posiciones si utilizas diferentes tipos en todo el tablero.

El proceso completo dura entre 5 y 10 minutos en el caso de un teclado de tamaño estándar. Guarda los interruptores que hayas retirado en un recipiente para no perderlos. La mayoría de los teclados para juegos modernos incluyen ahora la función de sustitución en caliente, que nuestro los mejores teclados para videojuegos El resumen lo analiza en detalle.

Cómo retirar los interruptores de un teclado mecánico de las placas soldadas

Quitar los interruptores de los teclados soldados requiere más habilidad y paciencia. El proceso consiste en fundir las uniones de soldadura que sujetan cada pin del interruptor y, a continuación, extraer el interruptor una vez que ambos pines estén libres. Practica con aparatos electrónicos baratos antes de intentarlo en tu teclado principal.

Preparación: Desconecta el teclado y retira todas las teclas. Colócalo boca abajo, con la placa de circuito impreso hacia arriba. Identifica las dos uniones soldadas de cada interruptor: son pequeños montículos metálicos por donde sobresalen las patillas a través de la placa.

Paso 1: Calienta el soldador a 350 °C (660 °F). Aplica la punta a una unión soldada hasta que se derrita la soldadura; suele tardar entre 2 y 3 segundos. Utiliza una bomba desoldadora o una mecha para retirar la soldadura derretida.

Paso 2: Repite el proceso con el segundo pin. Ambos pines deben quedar completamente libres antes de que el interruptor se suelte. Si lo fuerzas, se desprenderá la placa de cobre de la placa de circuito impreso.

Paso 3: Una vez desoldado, empuja suavemente el interruptor hacia fuera por la parte superior mientras sujetas la placa de circuito impreso. Si ofrece resistencia, vuelve a calentar y retira más soldadura.

Paso 4: Limpia cada almohadilla con alcohol isopropílico y comprueba que no haya daños.

Desoldar un teclado completo lleva entre 1 y 3 horas, dependiendo de la experiencia. Trabaja con calma: las prisas pueden dañar las placas de circuito impreso.

Cómo cambiar los interruptores del teclado: instalación de interruptores nuevos

Una vez retirados los interruptores antiguos, la instalación de los nuevos se realiza siguiendo el proceso inverso. En el caso de los teclados con intercambio en caliente, Alinea las clavijas del conector con los orificios del zócalo and presiona con fuerza hasta que el interruptor encaje con un clic. El interruptor debe quedar bien ajustado, sin moverse.

Revisa las clavijas metálicas antes de insertarlas: ambas deben estar rectas y paralelas. Las clavijas dobladas no encajarán en el conector y podrían dañarlo. Utiliza unos alicates para enderezar cualquier clavija doblada.

En el caso de las instalaciones soldadas, coloca el interruptor a través de la placa y la PCB, asegurándote de que las patillas sobresalgan correctamente. Aplica soldadura nueva a cada patilla, creando uniones lisas y cónicas que conecten el interruptor a la PCB.

Prueba el teclado después de instalar los interruptores, pero antes de volver a colocar las teclas. Utiliza un programa de prueba de teclados para comprobar que todas las teclas funcionan correctamente.

Errores habituales al desmontar los interruptores del teclado

Saber qué puede salir mal al desmontar los interruptores te ayuda a evitar reparaciones costosas y contratiempos frustrantes. Estos son los errores más comunes que dañan los teclados:

Cómo forzar interruptores atascados Es la causa más habitual de daños en los teclados. Si un interruptor no se suelta, averigua por qué en lugar de ejercer más fuerza. Las ranuras de intercambio en caliente se agrietan si se les aplica una presión excesiva, mientras que los interruptores soldados desgarran las almohadillas de la placa de circuito impreso si se fuerzan.

Es la causa más habitual de daños en los teclados. Si un interruptor no se suelta, averigua por qué en lugar de ejercer más fuerza. Las ranuras de intercambio en caliente se agrietan si se les aplica una presión excesiva, mientras que los interruptores soldados desgarran las almohadillas de la placa de circuito impreso si se fuerzan. Olvidarse de quitar las ruedas de apoyo antes de desoldar las teclas más grandes, ya que esto puede causar problemas. Primero hay que desenganchar las barras estabilizadoras, o impedirán que salgan los interruptores.

antes de desoldar las teclas más grandes, ya que esto puede causar problemas. Primero hay que desenganchar las barras estabilizadoras, o impedirán que salgan los interruptores. Utilizar una temperatura insuficiente Cuando al desoldar quedan residuos que bloquean los interruptores. Los soldadores con temperaturas inferiores a 300 °C a menudo no logran fundir completamente la soldadura.

Cuando al desoldar quedan residuos que bloquean los interruptores. Los soldadores con temperaturas inferiores a 300 °C a menudo no logran fundir completamente la soldadura. No es compatible con la placa de circuito impreso Durante el desmontaje, la placa puede doblarse y agrietarse. Trabaja siempre sobre una superficie estable.

Qué hay que evitar:

Nunca acciones los interruptores en ángulo; hazlo siempre hacia arriba

No reutilices los interruptores dañados o deformados

Evita que las puntas de soldador entren en contacto con las carcasas de plástico

Nunca fuerces los interruptores de intercambio en caliente sin comprobar primero la alineación de los pines

Tomarse su tiempo y seguir las técnicas adecuadas evita casi todos los problemas a la hora de desmontar los interruptores, lo que le ahorrará costosas sustituciones del teclado.

Cómo sustituir los interruptores del teclado: consejos de mantenimiento

Quitar los interruptores te brinda la oportunidad de limpiar el interior del teclado. Utiliza aire comprimido para eliminar el polvo de la placa de circuito impreso y la placa base antes de instalar los nuevos interruptores. Limpia la placa base con alcohol isopropílico para eliminar los residuos acumulados. Interruptores de lubricación Durante la sustitución, mejora el tacto y el sonido. Aplica una fina capa de lubricante a la varilla y al muelle antes de la instalación para que las teclas se pulsen con mayor suavidad.

Interruptores sin etiqueta si utilizas varios tipos de teclas en el teclado. Unos recipientes pequeños o unas bolsas etiquetadas te ayudarán a mantenerlo todo ordenado. Considera la posibilidad de utilizar láminas para interruptores al volver a montar teclados de intercambio en caliente. Estas finas capas de plástico reducen el juego de la carcasa y mejoran la uniformidad del sonido.

Cuándo retirar y sustituir los interruptores del teclado

Fallo del conmutador Es la razón principal para sustituir los interruptores individuales. Los interruptores empiezan a dar fallos (registran pulsaciones múltiples), se vuelven imprecisos o dejan de responder tras millones de pulsaciones. Sustituir los interruptores defectuosos cuesta mucho menos que comprar un teclado nuevo.

Personalización es lo que más motiva a los aficionados a cambiar de interruptores. Probar diferentes tipos te ayuda a descubrir cuáles son tus preferencias. Al principio usaba Cherry MX Brown, hasta que probé interruptores táctiles más pesados y descubrí que prefería una respuesta más marcada. Para configuraciones portátiles, nuestro los mejores teclados inalámbricos para videojuegos Esta guía incluye modelos con interruptores intercambiables en caliente, perfectos para probar diferentes interruptores sobre la marcha.

Modificación de teclados A menudo es necesario desmontar los interruptores para acceder a la placa de circuito impreso y poder instalar espuma o realizar modificaciones para la insonorización. Limpieza a fondo resulta necesario cuando se acumulan salpicaduras, pelo de mascota o polvo en el interior del teclado.

Por qué es importante aprender a desmontar los interruptores para los aficionados a los teclados

Dominar el cambio de interruptores permite aprovechar todo el potencial de los teclados mecánicos, ya que evita tener que sustituirlos por completo cuando cambian las preferencias. Un teclado de calidad puede servir para múltiples fines: interruptores para juegos en sesiones competitivas, interruptores táctiles para el trabajo e interruptores silenciosos para usar a altas horas de la noche.

Ahorro de costes El ahorro es considerable cuando se opta por reparar en lugar de sustituir. Un teclado personalizado de 300 dólares con un interruptor averiado solo necesita un interruptor de recambio de 0,50 dólares si puedes instalarlo tú mismo.

Desarrollo de competencias El mantenimiento del teclado te da confianza para realizar modificaciones más avanzadas. Para lubricar los interruptores, cambiar los resortes o modificar las varillas, primero hay que desmontar los interruptores.

Cómo beneficia la eliminación del conmutador a los distintos usuarios:

Jugadores que cuidan su presupuesto → Actualiza los interruptores de tus placas asequibles con nuestros los mejores teclados para juegos económicos una guía en lugar de comprar equipos ya montados y caros

Usuarios que escriben a ciegas → Prueba varios tipos de teclas para encontrar la sensación perfecta que te ayude a reducir la fatiga de los dedos

Coleccionistas de teclados → Mantenimiento y restauración de teclados antiguos

Creadores de contenido → Cambia rápidamente a los interruptores de silencio al grabar audio

Prácticas recomendadas para la retirada segura de interruptores

Trabaja en unun entorno bien iluminado donde se pueden ver claramente los pines de los interruptores y los componentes de la placa de circuito impreso. Una iluminación adecuada evita errores que puedan dañar el teclado.

Haz fotos antes de desmontarlo, si te preocupa olvidarte de cómo se vuelve a montar. Haz fotos de la orientación del estabilizador y de la disposición de los interruptores.

antes de desmontarlo, si te preocupa olvidarte de cómo se vuelve a montar. Haz fotos de la orientación del estabilizador y de la disposición de los interruptores. Mantén los pies en la tierra Antes de tocar los componentes de la placa de circuito impreso, para evitar daños por descargas electrostáticas, toca un objeto metálico o utiliza una muñequera antiestática.

Antes de tocar los componentes de la placa de circuito impreso, para evitar daños por descargas electrostáticas, toca un objeto metálico o utiliza una muñequera antiestática. Mantén tu espacio de trabajo limpio sin líquidos ni objetos que estorben. Las piezas pequeñas de los interruptores se pierden con facilidad. Una toalla blanca ofrece un contraste que permite detectar inmediatamente los resortes que se hayan caído.

Los diseños compactos, como los teclados al 60 %, facilitan la sustitución de los interruptores, ya que hay menos interruptores de los que ocuparse, tal y como se detalla en nuestro Los 60 mejores teclados para juegosguía.

Conclusión

Desmontar los interruptores del teclado abre un sinfín de posibilidades de personalización, mantenimiento y reparación que permiten que tu teclado mecánico funcione a la perfección durante años. Tanto si trabajas con una placa de intercambio en caliente apta para principiantes como si te enfrentas a los retos que plantea el desoldado, el proceso se convierte en algo rutinario con la práctica. Recuerdo que me ponía nervioso desmontar un interruptor por primera vez, pero ahora me sale de forma natural.

No dejes que la incertidumbre te impida experimentar. Empieza con placas intercambiables en caliente si eres nuevo en el mundo de los teclados mecánicos, o dedica tiempo a aprender a desoldar si ya tienes una placa soldada que te encanta. Las habilidades que adquieras te servirán para cualquier tarea de mantenimiento del teclado.

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