Cómo lubricar los interruptores del teclado para escribir con mayor suavidad

Aprender a lubricar los interruptores del teclado hace que tu teclado mecánico pase de ser áspero y ruidoso a funcionar con una suavidad increíble. La diferencia es abismal. La mayoría de la gente no se da cuenta de que incluso los teclados caros vienen de fábrica con interruptores sin lubricar o mal lubricados. Esto supone una gran oportunidad de mejora que solo requiere unas pocas horas de trabajo.

Esta guía te acompaña en cada paso del proceso, desde la elección del lubricante adecuado hasta el montaje de los interruptores. El proceso puede parecer intimidante al principio, pero resulta sorprendentemente sencillo una vez que se comprenden los conceptos básicos. Aunque nunca hayas abierto un interruptor, podrás seguir los pasos y conseguir resultados profesionales.

Por qué es importante saber cómo lubricar los interruptores del teclado

Cuando se pulsa una tecla sin lubricar, el vástago roza contra las paredes de la carcasa con cada pulsación. Esa fricción provoca una sensación áspera y produce un sonido agudo y hueco que a muchos les resulta desagradable. Lubricar las teclas del teclado elimina esta fricción. El lubricante crea una capa microscópica entre las piezas móviles, lo que permite que el vástago se deslice suavemente hacia arriba y hacia abajo. El resultado es un más silencioso, una experiencia de escritura más refinada.

Noté la mejora inmediatamente después de lubricar mi primer teclado. Las teclas, que antes se notaban ásperas, ahora se pulsaban sin esfuerzo. El chasquido de los resortes desapareció por completo, sustituido por un sonido más profundo y satisfactorio. La mayoría de los fabricantes omiten una lubricación adecuada durante la producción. O bien dejan los interruptores completamente secos, o bien aplican una capa tan fina que se desgasta en cuestión de semanas. Por eso, incluso los teclados de gama alta se benefician de una lubricación manual.

Antes de empezar, reúne todo lo que vas a necesitar. Contar con las herramientas adecuadas agiliza considerablemente el proceso y te ayuda a evitar dañar los delicados componentes del interruptor.

Necesitarás un interruptor de apertura para separar las carcasas superior e inferior. Los abridores metálicos funcionan mejor que los de plástico, ya que ofrecen mayor estabilidad y no se desgastan tan rápidamente.

Consigue un pincel de punta fina para aplicar el lubricante. Un pincel de pintura del número 00 o 000 funciona perfectamente. Sus cerdas finas te permiten aplicar capas finas y uniformes sin excederte con el lubricante.

Para desmontar los interruptores, un extractor de interruptores es imprescindible si tu teclado es intercambiable en caliente. Si tu teclado requiere desoldar, también necesitarás un soldador y un aspirador de soldadura. Los diseños intercambiables en caliente se han vuelto cada vez más populares, y los encontrarás destacados en nuestra guía sobre los los mejores teclados inalámbricos para videojuegos para facilitar las modificaciones en los interruptores.

Consigue unos recipientes pequeños para organizar las piezas del interruptor durante el desmontaje. Yo utilizo alfombrillas de silicona con compartimentos para mantener separados los resortes, los vástagos y las carcasas.

Lo más importante es elegir el adecuado lubricante para teclados. Krytox 205g0 es el estándar del sector para los interruptores lineales gracias a su perfecta uniformidad. En cuanto a los interruptores táctiles, Tribosys 3203 ofrece una capa más fina que conserva el relieve táctil.

Nunca utilices productos derivados del petróleo, como la vaselina. Con el tiempo, estos productos deterioran el plástico y dañarán los interruptores de forma irreversible.

Guía paso a paso: Cómo lubricar los interruptores del teclado

Empieza pordesconectardesconecta completamente el teclado. La seguridad es lo primero cuando se trabaja con aparatos electrónicos, aunque no se trate de alta tensión. Quita todas las teclas utilizando un extractor de teclas. Trabaja con cuidado y tira hacia arriba en línea recta para evitar doblar los vástagos. Guarda las teclas en un lugar seguro donde no se llenen de polvo.

Si tienes un teclado intercambiable en caliente, utiliza tu extractor de interruptores to quitar cada interruptor. Sujeta el interruptor con firmeza por ambos lados y tira de él hacia arriba con una presión constante. En el caso de las placas soldadas, tendrás que desoldar cada interruptor de la placa de circuito impreso.

Coloca el primer interruptor en el abridor y presiona el vástago hacia abajo. La carcasa superior debería separarse con un clic satisfactorio. Si no es así, comprueba de nuevo que estás utilizando el abridor correctamente para tu tipo de interruptor. Separa los componentes con cuidado. Deberías tener cuatro piezas: carcasa superior, voto, salto, ycarcasa inferior. Mantenlos bien ordenados para no confundir los interruptores.

Aplicación de lubricante a la carcasa inferior

La parte inferior de la carcasa es la que soporta mayor fricción, por lo que es ahí donde una lubricación adecuada marca la mayor diferencia. Moja ligeramente el pincel en el lubricante y retira el exceso en el borde del envase. Aplica una capa fina en los dos carriles donde entra en contacto la pluma. Estas guías verticales guían a la pluma mientras se mueve, por lo que deben quedar bien cubiertas. Aplica el lubricante con pinceladas suaves y uniformes hasta que se aprecie un brillo apenas perceptible.

Lubrica la cámara cilíndrica donde se aloja el muelle. Esto reduce el ruido metálico del muelle y crea un perfil sonoro más uniforme en todos los interruptores. Evita la lámina metálica situada en la parte inferior de la carcasa. Si el lubricante entra en contacto con estos puntos, los interruptores podrían funcionar mal o dejar de responder. Si los tocas accidentalmente, límpialos inmediatamente con alcohol isopropílico. Un mantenimiento regular como este se complementa bien con las rutinas de limpieza adecuadas que se describen en nuestro Cómo limpiar un tecladoguía.

Lubricación del vástago y el muelle

El vástago requiere un tacto delicado. Si se aplica demasiado lubricante, las teclas se vuelven blandas y se puede perder esa respuesta tan satisfactoria que hace que los teclados mecánicos sean tan especiales.

Aplica lubricante en los cuatro rieles en la parte exterior del vástago. Estas superficies se deslizan contra la carcasa, por lo que es recomendable lubricarlas. Utiliza el pincel para extender una capa fina y uniforme.

La parte inferior del vástago, donde entra en contacto con el resorte, también necesita una pequeña cantidad. Solo un pococapa ligera Esto evita que el resorte se rompa cuando el interruptor llega al fondo.

En el caso de los interruptores táctiles, Evita lubricar las patas de la potencia. Estos crean la protuberancia táctil, y el lubricante amortigua esa sensación. Los interruptores lineales no presentan este problema, ya que están diseñados para un recorrido suave.

Los resortes se pueden lubricar uno a uno o en una bolsa para ganar tiempo. La lubricación individual ofrece mejores resultados, pero lleva mucho más tiempo. Para lubricarlos en una bolsa, mete todos los resortes en una bolsa con cierre hermético, añade unas gotas de lubricante y agítala enérgicamente.

Acabado de la carcasa superior

La parte superior del tubo de dirección es la más rápida de lubricar. Aplica lubricante solo en los puntos donde los rieles de la potencia entran en contacto con las paredes del tubo. No es necesario cubrir todo el interior. Céntrate en las cuatro superficies que tocan la potencia cuando esta se mueve hacia arriba y hacia abajo. Basta con una capa fina en cada lado.

Algunos aficionados a los teclados prescinden por completo de lubricar la carcasa superior. He comprobado que sí se nota la diferencia, aunque no es tan notable como en el caso de la carcasa inferior y la columna. La decisión es tuya, dependiendo del tiempo que quieras dedicarle. Las opciones de gama alta, como las de nuestra el mejorKeychron teclados Los productos de la gama Roundup suelen venir con un mejor lubricante de fábrica, pero la aplicación manual sigue mejorando el resultado.

Montaje y prueba de los interruptores

Vuelve a colocar el resorte en la carcasa inferior primero. A continuación, introduce el tallo, asegurándote de que las patas queden orientadas hacia la lámina metálica. El tallo debe encajar de forma natural en el resorte sin forzar. Cierra la tapa Vuelve a colocar la carcasa con cuidado. Oirás un clic cuando quede bien encajada. Comprueba el interruptor presionando el vástago varias veces. Debería moverse con suavidad, sin atascarse.

Si el interruptor se nota blando o no funciona correctamente, es que has aplicado demasiado lubricante. Desmóntalo de nuevo y elimina el exceso de lubricante con un cepillo limpio o un bastoncillo de algodón. Vuelve a colocar los interruptores lubricados en el teclado. En el caso de las placas intercambiables en caliente, presiona firmemente en los zócalos hasta que oigas un clic que indique que han encajado en su sitio. Las placas soldadas requieren volver a soldar cada interruptor a la placa de circuito impreso.

Una vez instalados todos los interruptores, probar cada teclaantes de volver a colocar las teclas. Yo utilizo herramientas de prueba de teclados en línea para comprobar que cada interruptor funcione correctamente. Detectar los problemas ahora te ahorra tener que desmontarlo todo más adelante.

Cómo lubricar interruptores sin desoldar

No todo el mundo dispone de material de soldadura ni quiere arriesgarse a dañar su placa de circuito impreso. El método de inserción ofrece una solución intermedia que proporciona aproximadamente el 70 % de las ventajas con mucho menos esfuerzo. Quita las teclascomo siempre.Corta una tira fina de plástico de una pajita, de unos 7,5 cm de largo y 0,6 cm de ancho. Aplica una pequeña cantidad de lubricante en un extremo de la tira.

Presiona el vástago del interruptor para crear un hueco entre este y la carcasa. Desliza la tira de plástico lubricada en ese hueco, haciéndola pasar por los cuatro lados del vástago. Presiona el vástago varias veces para distribuir el lubricante. Repite este proceso con cada interruptor del teclado. Este método funciona mejor con interruptores lineales y ofrece mejoras notables en cuanto a suavidad.

Esta técnica no lubrica el muelle ni la carcasa tan a fondo como un desmontaje completo. Sin embargo, es perfecta para quienes desean mejorar el rendimiento sin tener que dedicar el tiempo que supone desmontar el interruptor por completo.

Errores habituales al lubricar los interruptores del teclado

El error más común es aplicar demasiado lubricante. En el caso del lubricante para interruptores, más no significa mejor. Una capa fina, apenas visible, siempre funciona mejor que las gotas gruesas. Cuando se lubrican en exceso los interruptores, las teclas se vuelven pesadas y pierden su característico tacto mecánico. Empiezan a parecerse a los teclados de membrana, lo que va en contra del objetivo mismo de utilizar un teclado mecánico.

Otro error es lubricar los interruptores «clicky». El mecanismo de clic se basa en un contacto preciso entre dos piezas de plástico. El lubricante amortigua esta interacción y convierte los interruptores «clicky» en interruptores táctiles sin definición. Hay quien lubrica las láminas de contacto situadas en la carcasa inferior. Esto provoca fallos intermitentes en las teclas, ya que el lubricante interfiere en la conductividad eléctrica. Evita siempre estos componentes metálicos.

Si te precipitas en el proceso, obtendrás resultados desiguales. Algunos interruptores quedarán perfectamente lubricados, mientras que otros ofrecerán una sensación totalmente diferente. Tómate tu tiempo con cada interruptor para garantizar un rendimiento uniforme en todo el teclado. Si estás actualizando tu configuración, echa un vistazo a las opciones de nuestra los mejores teclados mecánicos Esta guía te ayuda a encontrar tablas que merecen la pena lubricar.

Elegir el teclado adecuado para facilitar el mantenimiento

Los teclados intercambiables en caliente facilitan enormemente el proceso de lubricación. Puedes quitar y sustituir los interruptores en cuestión de segundos sin necesidad de saber soldar.

Muchos teclados mecánicos modernos incorporan esta función. Los diseños compactos requieren menos tiempo para lubricarlos, ya que cuentan con menos interruptores. El Los mejores teclados 60 % ofrecen esta ventaja al tiempo que mantienen toda su funcionalidad en un diseño que ahorra espacio.

Marcas de lujo como Keychron han adoptado diseños de intercambio en caliente en toda su gama. Estas placas combinan una excelente calidad de fabricación con opciones de mantenimiento fáciles de usar que simplifican la sustitución de los interruptores.

Lleva tu equipo de gaming al siguiente nivel

Ahora que ya sabes cómo lubricar los interruptores del teclado, tu teclado mecánico te proporcionará años de pulsaciones fluidas y satisfactorias. La mejora en el sonido y el tacto hacen que cada sesión de juego sea más agradable.

Hablando de videojuegos, contar con los juegos adecuados marca la diferencia en tu configuración. Echa un vistazo a La amplia biblioteca de juegos de Eneba para descubrir las últimas novedades y los clásicos a precios inmejorables. Tanto si te gustan los juegos de disparos competitivos en los que sacas partido a tu teclado recién lubricado como los RPG inmersivos, encontrarás ofertas en miles de títulos.

No olvides realizar un mantenimiento periódico de tu teclado. Límpialo cada pocos meses y plantéate volver a lubricarlo si notas que los interruptores empiezan a dar resistencia al pulsarlos. Con los cuidados adecuados, tu teclado lubricado funcionará como nuevo durante muchos años.

Preguntas frecuentes